10 nejlepších prodejních aplikací pro obchodní zástupce, které zvýší tržby v roce 2025

Existují desítky softwarových aplikací, které jsou navrženy tak, aby usnadnily život marketingovým a prodejním týmům. Ale s tak velkým výběrem trvá pochopení dostupných možností a jejich porovnání nějaký čas.
Nebojte se, udělali jsme za vás domácí úkol! V tomto průvodci nejlepšími prodejními aplikacemi se zaměříme na některé z nejpopulárnějších marketingových a prodejních softwarových platforem v oboru a uvedeme jejich konkrétní výhody a nevýhody. Díky tomuto přehlednému rozboru budete mít všechny informace, které potřebujete k správnému výběru, až budete vybírat svou další prodejní aplikaci. ✨
Co byste měli hledat v prodejních aplikacích?
Nástroje, které poskytnete svému prodejnímu týmu, mohou mít velký vliv na počet uzavřených obchodů. Při hodnocení prodejních aplikací pro vaši firmu existuje sedm klíčových faktorů, které odlišují nejlepší prodejní aplikace od konkurence:
- Integrační možnosti: Prodejní aplikace by měla být dobře integrovatelná s ostatními aplikacemi ve vašem technologickém stacku, jako je například vaše marketingová e-mailová platforma nebo systém pro správu vztahů se zákazníky (CRM).
- Rozhraní přizpůsobené pro mobilní zařízení: Mobilní prodejní aplikace vám a vašemu prodejnímu týmu umožňují pracovat odkudkoli, ať už jste v zasedací místnosti nebo navazujete kontakty na marketingové konferenci.
- Uživatelsky přívětivé procesy: Prodejní aplikace je užitečná pouze tehdy, pokud ji všichni, včetně obchodních zástupců, pohodlně používají při každodenním prodeji.
- Možnosti přizpůsobení: Aplikace by vám měla umožnit přizpůsobit její pole a pracovní postupy vašim konkrétním interním procesům a požadavkům.
- Spolupráce a komunikace: Efektivní funkce pro spolupráci a komunikaci umožňují vašemu týmu zůstat v kontaktu, sdílet poznámky o interakcích se zákazníky a vymýšlet nové nápady.
- Reporting a analytika: Sledujte klíčové prodejní metriky a měřte výkon jednotlivců i týmů, abyste získali další informace o stavu marketingu a prodeje ve vaší organizaci.
- Zákaznická podpora a školení: Pokud se něco pokazí, chcete rychle najít řešení, než to ohrozí vaše prodeje.
10 nejlepších aplikací pro prodej
Individuální prodejní taktiky se mohou lišit od odvětví k odvětví, ale všechny vysoce výkonné prodejní týmy mají podobné potřeby. Prozkoumali jsme spoustu prodejních aplikací a prodejních softwarových platforem, abychom vytvořili tento přehled našich 10 nejoblíbenějších prodejních aplikací všech dob. Pokud chcete dosáhnout svých prodejních OKR, budovat silnější vztahy se zákazníky a uzavřít více prodejů v každém čtvrtletí, jsou to nejlepší prodejní aplikace, které můžete použít. 📅
1. ClickUp
Nejlepší pro správu úkolů a spolupráci
ClickUp je výkonná platforma pro řízení projektů a prodej. Díky svým jedinečným organizačním funkcím je ideálním CRM pro správu celého prodejního trychtýře. Můžete dokonce sledovat metriky prodejního trychtýře, které vám pomohou při rozhodování.
Software pro správu prodeje obsahuje řadu různých šablon, které vám pomohou s různými prodejními a marketingovými pracovními postupy, včetně šablon CRM, šablon nabídek a šablon prodejních zpráv. K dispozici jsou také šablony pro rozsáhlé funkce správy úkolů ClickUp, které vám pomohou organizovat vaše prodejní týmy tak, aby sledovaly nejvhodnější potenciální zákazníky a co nejlépe využívaly svůj čas.
Efektivní prodejní týmy vyžadují efektivní komunikaci, proto ClickUp nabízí robustní sadu nástrojů, které usnadňují spolupráci mezi členy prodejního týmu. Budou moci zanechávat komentáře, zmiňovat ostatní členy týmu jménem a snadno sdílet důležité soubory. A když už mluvíme o zvýšení efektivity vašich prodejců, členové týmu, kteří se zaseknou na opakujících se úkolech, pravděpodobně nebudou pracovat efektivně. Naštěstí ClickUp nabízí komplexní automatizace, které tyto úkoly omezují a umožňují prodejcům soustředit se na důležitou práci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Robustní funkce pro správu úkolů, které umožní vašim prodejním týmům zůstat soustředěné
- Funkce pro spolupráci udržují týmy v obraze a informované
- Integrace s oblíbenými nástroji a dalšími softwarovými platformami dále zefektivňuje vaše CRM pracovní postupy.
- Vysoce přizpůsobitelné řídicí panely nabízejí přesně ty informace, které potřebujete.
- Mobilní aplikace pro práci na cestách
Omezení ClickUp
- Díky tolika výkonným funkcím a zobrazením může být pro některé nové uživatele ovládání aplikace zpočátku trochu náročné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Insightly
Nejlepší pro CRM (řízení vztahů se zákazníky)
Insightly je platforma CRM, která vašemu prodejnímu týmu poskytuje nástroje potřebné k zefektivnění prodejních procesů. Disponuje mobilními prodejními aplikacemi pro iOS i Android, které umožňují offline přístup, takže zaměstnanci mohou pracovat na prodejních aktivitách bez ohledu na to, kde se nacházejí.
Funkce Insightly pomáhají prodejním týmům spravovat prodejní pipeline, sledovat klíčové metriky a uzavírat více obchodů. Díky nástrojům pro správu potenciálních zákazníků v tomto softwaru mohou prodejní agenti lépe stanovovat priority svých činností, což jim umožňuje budovat vztahy se zákazníky, které jsou nejplodnější a nejužitečnější pro uzavírání obchodů.
Obchodní manažeři ocení funkce Insightly pro správu úkolů a podrobnou analýzu prodeje. Funkčnost můžete ještě vylepšit integrací s oblíbenými nástroji, jako jsou LinkedIn Sales Navigator, Google Maps a Google Calendar.
Nejlepší funkce Insightly
- Vytvořeno na stejné platformě jako CRM pro snadný tok dat.
- Snadno použitelné rozhraní se sdílenými dashboardy
- Inteligentní segmentace publika a nástroje pro cílení
- Pokročilá analytika pro snadné sledování pokroku
Omezení Insightly
- Uživatelské rozhraní je někdy pomalé.
- Potřebuje více funkcí pro automatickou synchronizaci dat
Ceny Insightly
- Plus: 99 $/měsíc
- Profesionální: 499 $/měsíc
- Enterprise: 999 $/měsíc
Hodnocení a recenze Insightly
- G2: 4,2/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 600 recenzí)
3. Pipedrive
Nejlepší pro sledování prodejních aktivit a údajů o zákaznících
Pipedrive je jednou z nejlepších prodejních aplikací na trhu. Její funkce byly navrženy s ohledem na individuální obchodní zástupce i prodejní týmy. Její prodejní nástroje pomohou vašemu týmu efektivněji spravovat prodejní pipeline. Pipedrive vám umožňuje sledovat prodejní aktivity a přistupovat k údajům o zákaznících z mobilních zařízení, takže máte vždy přehled.
Od generování potenciálních zákazníků až po uzavření prodeje, Pipedrive pokrývá celý prodejní proces. Snižuje tak potřebu používat více aplikací a umožňuje vám pracovat s menším úsilím. Integrace do Google Apps usnadňuje plánování tras pro obchodní zástupce v terénu. Propojení s LinkedIn Sales Navigator zlepší vaše úsilí v oblasti vyhledávání potenciálních zákazníků.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Nízká náročnost na zaučení znamená, že obchodní zástupci a týmy se rychle stanou produktivními.
- Spousta možností přizpůsobení, které vyhovují individuálním pracovním postupům
- Podrobné reporty pro prodejní týmy/vedoucí
- Mobilní aplikace pro správu obchodů na cestách
Omezení Pipedrive
- Omezené možnosti brandingu
- Méně možností automatizace než u některých konkurentů
Ceny Pipedrive
- Essential: 14,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 27,90 $/měsíc na uživatele
- Professional: 49,90 $/měsíc na uživatele
- Power: 64,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 500 recenzí)
4. Calendly
Nejlepší pro plánování schůzek
Calendly je nástroj pro plánování a správu schůzek, který zjednodušuje proces plánování pro váš prodejní tým. Plánování schůzek a dalších aktivit často vyžaduje mnoho komunikace, aby se našel čas, který vyhovuje všem. Calendly eliminuje potřebu mnoha telefonátů nebo e-mailů tím, že poskytuje samoobslužné řešení pro plánování.
Prostřednictvím softwaru můžete sdílet dostupnost a umožnit potenciálním zákazníkům, stávajícím zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám rezervovat schůzky přímo v aplikaci. Tím se eliminuje nekonečné dohadování, takže se můžete soustředit na vztahy se zákazníky, správu potenciálních zákazníků a další úkoly, které pomáhají uzavírat obchody.
Nejlepší funkce Calendly
- Automaticky přiřazuje schůzky správným osobám
- Calendly se integruje se Salesforce pro pokročilejší funkce.
- Oznámení připomínají všem zúčastněným stranám nadcházející obchodní schůzky.
- Před schůzkami si dělejte poznámky, abyste na nic nezapomněli.
Omezení Calendly
- Cena je vyšší než u některých konkurentů, vzhledem k sadě funkcí.
- Může být obtížné použít pro pokročilejší potřeby.
Ceny Calendly
- Základní: Navždy zdarma
- Essentials: 8 $/měsíc za jedno místo
- Professional: 12 $/měsíc za jedno místo
- Teams: 16 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
5. Mailshake
Nejlepší pro e-mailovou komunikaci a automatizaci
Mailshake je platforma pro prodejní aktivity, která pomáhá zvýšit prodej zefektivněním vašich e-mailových kontaktů a následných procesů. Obchodní zástupce může pomocí Mailshake vytvářet personalizované e-mailové šablony, plánovat automatické e-mailové sekvence a sledovat metriky zapojení. Díky tomu je to jedna z nejlepších prodejních aplikací pro správu e-mailů.
Tento software se integruje s oblíbenými poskytovateli poštovních služeb a zajišťuje tak plynulý provoz, který minimalizuje pracovní zátěž. Vylepšete své výsledky pomocí funkcí, jako jsou A/B testování a nástroje pro spolupráci. Kromě automatizace prodeje nabízí Mailshake také analytické nástroje pro sledování pokroku a měření výsledků.
Nejlepší funkce Mailshake
- Intuitivní a snadno ovladatelné rozhraní zjednodušuje sekvencování e-mailů.
- Komplexní školení a flexibilní tým pro zaškolení nových zaměstnanců
- Chytrá doporučení pomáhají zlepšit doručitelnost e-mailů
- Automatické čištění seznamu e-mailových adres
Omezení Mailshake
- Ceny jsou vyšší než u podobných konkurentů.
- Omezená integrace s aplikacemi třetích stran
Ceny Mailshake
- Email Outreach: 699 $/rok na uživatele
- Sales Engagement: 999 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze Mailshake
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
6. Dropbox Sign
Nejlepší pro správu dokumentů a spolupráci
Dropbox Sign, dříve známý jako HelloSign, je platforma pro elektronické podpisy, která zjednodušuje proces podepisování dokumentů. V prodeji se potýkáte s velkým množstvím papírování. To může vést k časté komunikaci a ztrátě dokumentů.
Dropbox Sign usnadňuje sledování dokumentů, které je třeba podepsat. Zainteresované strany mohou dokumenty podepsat pouhými několika kliknutími, což snižuje administrativní zátěž, takže se můžete soustředit na samotný prodejní proces.
Nejlepší funkce Dropbox Sign
- Dostupné ceny
- Jednoduché rozhraní, které mohou snadno používat zaměstnanci kanceláře i klienti
- Vytváření šablon pomáhá spravovat zdroje a šetřit čas při jinak opakujících se úkolech.
- Plugin pro Gmail dále zrychluje procesy žádání o podpisy a jejich přijímání.
Omezení Dropbox Sign
- Mobilní podpora není tak dobrá, jak by mohla být
- Chybí možnost předvyplnit šablonu
Ceny Dropbox Sign
- Navždy zdarma
- Essentials: 15 $/měsíc
- Dropbox + eSign: 24,99 $/měsíc
- Standard: Od 25 $/měsíc
- Premium: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Dropbox Sign
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
Vyzkoušejte tyto alternativy Dropbox Paper!
7. Dialpad
Nejlepší pro komunikaci a volání
Dialpad je cloudový telefonní systém, jehož cílem je výrazně zlepšit prodejní hovory. Platforma umožňuje tradiční telefonní hovory, videohovory a zasílání zpráv v rámci jedné platformy. Tento prodejní nástroj je plný funkcí, díky kterým se stane jednou z vašich oblíbených aplikací pro správu potenciálních zákazníků, včetně přesměrování hovorů, nahrávání hovorů a analytiky.
Navíc jeho výkonné nástroje pro zpracování řeči pomocí umělé inteligence automaticky přepisují hovory v reálném čase. Rozlučte se s psaním poznámek během schůzek! Dialpad poskytuje trvalý záznam všeho a integruje se s oblíbeným softwarem pro správu vztahů se zákazníky, jako je Zoho CRM, takže relevantní informace o zákaznících zůstávají aktuální.
Nejlepší funkce Dialpadu
- Spojuje více komunikačních kanálů, jako jsou telefon, textové zprávy a přímé zasílání zpráv.
- Automaticky a okamžitě přepisuje hovory pomocí integrované umělé inteligence.
- Nástroje pro koučování školí zaměstnance, aby byli při telefonních hovorech efektivnější.
- Sdílení fotografií a videí usnadňuje spolupráci
Omezení Dialpadu
- Chybí možnosti přizpůsobení integrace
- Nedostatek možností vyzvánění
Ceny Dialpad
- Pro: 95 $/měsíc na uživatele
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně ceny
Hodnocení a recenze Dialpadu
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Gongu!
8. Spotio
Nejlepší pro terénní prodej a aktivity založené na lokalitě
Spotio je aplikace pro sledování prodeje a správu území pro obchodní zástupce v terénu. Poskytuje prodejním týmům nástroje a data založené na poloze, které slouží k plánování tras, sledování prodejních aktivit a správě území. Mezi její funkce patří správa potenciálních zákazníků, mapování území a check-iny.
Mobilní prodejní aplikace pomáhá zaznamenávat údaje o zákaznících na cestách, zjednodušuje zadávání dat a zlepšuje interakci se zákazníky. Kromě integrace s Google Maps pro lepší plánování tras může software komunikovat s oblíbenými nástroji pro správu vztahů se zákazníky, aby zůstával synchronizovaný.
Nejlepší funkce Spotio
- Šablony pro prodejní plány, e-maily, hovory a textové zprávy
- Automatizované shromažďování dat CRM
- Sleduje aktivitu napříč všemi komunikačními kanály
- Algoritmy pro kvalifikaci potenciálních zákazníků pro společnosti B2B i B2C
Omezení Spotio
- Někdy upřednostňuje jednoduchost před efektivitou
- Navigace v rozhraní může být matoucí.
Ceny Spotio
- Tým: Kontaktujte nás ohledně cen
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pro: Kontaktujte nás ohledně cen
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Spotio
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (78 recenzí)
9. Apptivo
Nejlepší pro řízení podniku
Apptivo je komplexní platforma pro CRM a řízení podniku. Obsahuje různé nástroje, které pomáhají prodejním týmům pracovat efektivněji, jako jsou funkce pro řízení prodeje, integraci e-mailů, tvorbu nabídek a fakturaci a sledování klíčových metrik. Díky CRM funkcím tohoto softwaru jsou prodejní procesy, jako je generování potenciálních zákazníků a interakce se zákazníky, hračkou.
Přizpůsobte si své pracovní postupy pomocí přizpůsobitelných fází prodeje a sladěte jedinečné prodejní cykly s možnostmi softwaru. Integrace s oblíbenými poskytovateli e-mailových služeb a dalšími základními produkty pro podnikání snižuje množství zadávaných dat a sjednocuje veškerou komunikaci na jedné platformě. Verze pro iOS a Android poskytují výkonné mobilní aplikace pro ty, kteří jsou často na cestách.
Nejlepší funkce Apptivo
- Spousta možností přizpůsobení, které vyhoví jakémukoli pracovnímu postupu
- Snadno použitelná funkce drag-and-drop pro základní úkoly
- Snadno škálovatelné funkce podle růstu vaší firmy
- Podpora při zaškolování poskytuje rozsáhlé vzdělávací zdroje
Omezení aplikace Apptivo
- Nastavení vlastních pracovních postupů vyžaduje určitou dobu na osvojení.
- Novější funkce jsou občas chybové.
Ceny Apptivo
- Navždy zdarma
- Lite: 10 $/měsíc na uživatele
- Premium: 15 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Apptivo
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
10. SalesRabbit
Nejlepší pro aktivity založené na lokalizaci
SalesRabbit je další platforma pro podporu prodeje určená pro obchodní zástupce pracující v terénu. Na svých mobilních zařízeních budou mít všechny nástroje, které mobilní obchodní zástupci potřebují k optimalizaci prodeje od dveří ke dveřím, včetně funkcí pro sledování potenciálních zákazníků, správu území a nástrojů pro spolupráci, aby prodejní týmy mohly efektivně spolupracovat.
Členové týmu budou moci sdílet informace a koordinovat úsilí s cílem zvýšit prodej. Mezitím mohou obchodní manažeři využívat analytické funkce ke sledování výkonu jednotlivých obchodních zástupců nebo celých obchodních týmů. SalesRabbit je k dispozici pro iOS i Android, takže obchodní zástupci mohou uzavírat obchody bez ohledu na zvolenou platformu.
Nejlepší funkce SalesRabbit
- Efektivně sleduje potenciální zákazníky a plánuje trasy mezi nimi.
- Sleduje pokrok prodejního týmu
- Poskytuje digitální úložiště pro důležité dokumenty
- Integrace s dalším předním obchodním softwarem
Omezení SalesRabbit
- Sledování polohy není vždy přesné
- Data by mohla být aktualizována častěji.
Ceny SalesRabbit
- Lite: Navždy zdarma
- Tým: 25 $/měsíc
- Pro: 35 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze SalesRabbit
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
Uskutečněte prodej s nejlepší mobilní aplikací pro prodej
Nejlepší prodejní aplikace vám pomohou oslovit nové zákazníky bez zbytečných komplikací. Ať už jste v terénu nebo pracujete na dálku, existuje prodejní aplikace, která je pro vás ideální. Ve společnosti ClickUp zjednodušujeme prodej integrací prodejních nástrojů do našeho výkonného softwaru pro správu projektů, aby každý tým zůstal ve spojení. Ale nemusíte nám věřit. Vyzkoušejte si ještě dnes bezplatný pracovní prostor!