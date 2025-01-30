Více než 30 jednoduchých prodejních nástrojů pro malé podniky

Co si představujete pod pojmem malý podnik?
- Mama a táta.
- Obchod na rohu.
- Vedlejší činnost.
Ať už si o tom myslíte cokoli, ve skutečnosti jsou malé podniky vlastně docela velké. V závislosti na tom, koho se zeptáte, mohou malé podniky mít až 1000 zaměstnanců. To je velká provozovna.
V prodejní roli v malé firmě to může být tvrdý boj. Stojíte proti svým konkurentům (a někdy dokonce i svým kolegům!) a chcete být jako Usain Bolt.
Jak by vám však řekl váš profesor ekonomie, čas strávený prací se nerovná návratnosti investic. Musíme nejen pracovat rychleji a tvrději, ale také chytřeji.
Hledáte snadný způsob, jak spravovat zákazníky a objednávky na jednom místě? Získejte zdarma šablonu CRM od ClickUp zde!
1) CRM
Pro nováčky: CRM je systém pro správu vztahů se zákazníky. Jedná se o software, který ukládá všechna jména vašich kontaktů a relevantní informace (vše od e-mailových adres přes webové stránky společností až po profily na LinkedIn). Nejedná se však pouze o novodobý adresář.
Ukládá také aktivity a interakce, které máte s každým potenciálním zákazníkem nebo klientem, jako je váš poslední e-mail nebo datum telefonního hovoru. Propojuje kontakt s firmou nebo jinými firmami, se kterými tato osoba mohla být spojena (lidé mění zaměstnání, jak víte!). Nejlepší CRM systémy také hodnotí vaše kontakty a zobrazují vám nejlepší potenciální zákazníky, stav obchodů a další informace, které vám pomohou organizovat váš prodejní trychtýř.
Pokud vám to připadá zastrašující, nebojte se – nemusíte to dělat najednou. Příliš mnoho firem se bezdůvodně vrhá na velké hráče, jako je Salesforce.
Ve skutečnosti může být lepší začít s jednoduchým CRM a poté jej rozšiřovat podle toho, jak vaše firma roste. Například ClickUp je nástroj pro zvýšení produktivity, který lze také vybavit funkcí CRM s našimi vlastními poli.
Můžete přidat kontaktní informace, vypsat další kroky pro kontakt/potenciálního zákazníka a připojit jakékoli přílohy. Můžete také vytvořit šablonu pro každý nový kontaktní záznam, abyste vždy měli správné údaje o každé nové osobě, kterou přidáte.
Doporučené CRM nástroje pro prodej:
- ClickUp: Flexibilní nástroj, který si můžete přizpůsobit podle svých potřeb.
- IOVOX: Funguje jako CRM pro vaše telefonní hovory. Je velmi oblíbený u realitních makléřů.
- Close.io
- Pipedrive
- Méně otravné CRM
- Nutshell: Automatizované CRM oblíbené u prodejních týmů pro B2B e-mailový marketing.
2) Řízení projektů
Kde můžete snadno komunikovat s ostatními členy týmu o tom, jak probíhají jednání, nebo o tom, jak mohou nové funkce, produkty nebo služby ovlivnit stávající zákazníky? Většina společností tyto informace shrnuje do prezentace v Powerpointu, rozesílá ji e-mailem všem a za tři dny na ni zapomene.
O několik měsíců později dochází k velkému zpoždění, protože viceprezidentka pro prodej prohledává svou doručenou poštu, aby našla podrobnosti o těchto funkcích. Jak se tomu lze vyhnout? Odpověď: pomocí nástroje pro správu projektů, který je jednoduchý na používání, ale dostatečně výkonný, aby ho mohla využívat celá vaše organizace.
ClickUp má funkce, které potřebujete pro podrobnosti úkolů, komentáře, přílohy, integrace a další.
Váš prodejní tým může zanechávat komentáře a prohlížet projekty a úkoly v reálném čase. Nebo... to může být hrozné. Rozlišení mezi prodejem/rozvojem podnikání a produktem může být užitečné pro jasné rozdělení pravomocí.
ClickUp to také zvládá, a to díky individuálním prostorům a týmům, ke kterým mají přístup pouze určití členové.
Doporučené nástroje pro řízení projektů v oblasti prodeje:
3) Podepisování dokumentů
V každém podnikání, kde se uzavírají smlouvy nebo dohody, budete posílat spoustu dokumentů tam a zpět. A neříkejte mi, že stále skenujete a faxujete. To se musí změnit, především proto, že nechcete novému stážistovi vysvětlovat, jak funguje fax. Prostě to nestojí za ten čas.
Jakmile uzavřete obchod, nechcete se zabývat i tímto. Potřebujete rychlý, automatizovaný způsob, jak získat potřebné dokumenty a peníze do banky.
Doporučené podepisování dokumentů:
4) Správa dokumentů a znalostí
Pro snadný přístup ke smlouvám, brožurám, průvodcům a aktualizacím produktů budete potřebovat systém pro správu dokumentů, který vašemu týmu pomůže najít potřebné materiály. Mnoho z nejlepších nástrojů obsahuje přílohy s historií verzí a poznámkami, které vám pomohou zaznamenat všechny provedené změny nebo aktualizace.
Správná kombinace nástrojů pro maloobchodní marketing může vaši obchodní strategii posunout na zcela novou úroveň. Pomůže vám lépe sladit vaše prodejní a marketingové týmy, abyste dosáhli vyšších cílů v oblasti tržeb a snadno sledovali výkonnost a statistiky.
Je také užitečné integrovat je do vašeho nástroje pro správu projektů, aby proces aktualizace mohl probíhat rychleji. Pokud používáte Dropbox nebo Google Drive, oba se integrují s ClickUp.
Doporučené dokumenty a správa znalostí
5) Plánovač schůzek
Naplánování dalšího předvedení nebo schůzky je stejně důležité jako navázání kontaktu. Jaký má smysl, když nikdy nenajdete čas na rozhovor? Posílání e-mailů tam a zpět je prostě hloupé, když existuje spousta skvělých nástrojů, které nabízejí pozvánky do kalendáře a podrobnosti o schůzkách.
Přidání plánovače schůzek jako jednoho z vašich prodejních nástrojů vám zjednoduší život a přinese vám několik dalších ukázek. Jakmile naplánujete schůzku, použijte ClickUp Meetings k pořizování poznámek a nastavení akčních položek.
Doporučené nástroje pro plánování schůzek
- Calendly: Jednoduché rozhraní pro začátek ( integrované s ClickUp!)
- Clara
6) Automatizace a správa e-mailů
V oblasti prodeje nestačí jen mít přehled o e-mailech – musíte maximalizovat jejich dopad. Mnoho e-mailových programů vám pomůže personalizovat pozdravy a upozorní vás, když jsou e-maily otevřeny. Můžete také naplánovat odeslání e-mailů v určitý čas, aby oslovily vaše potenciální zákazníky podle jejich harmonogramu, nikoli podle vašeho.
Mnoho nástrojů má také funkci skupinové doručené pošty, takže můžete před odpovědí komentovat a diskutovat o e-mailu s ostatními členy týmu. Mnoho z těchto programů také výrazně zjednodušuje odpovídání na e-maily a jejich sledování.
Doporučené nástroje pro správu e-mailů v oblasti prodeje:
- ClickUp: Odesílejte/přijímejte e-maily, plánujte úkoly, nastavujte automatizace, připojujte e-maily k úkolům a mnoho dalšího.
- Front: Zefektivněte komunikaci mezi všemi členy týmu pomocí e-mailů, produktových zpráv a dalších funkcí.
- Right Inbox: Nastavte si automatické zpracování e-mailů pomocí sekvencí e-mailů, šablon e-mailů a sledování e-mailů.
- EmailAnalytics: Sledujte a monitorujte průměrnou dobu odezvy na e-maily, odeslané e-maily, přijaté e-maily a další.
- Hubspot
- Mailshake
- Hiver
- Outreach.io
- Pabbly
7) Generování potenciálních zákazníků a oslovování
Dříve bylo znakem efektivního prodejce zavolat potenciálnímu zákazníkovi, se kterým dosud neměl žádný vztah, a uzavřít obchod. Studené hovory byly ztrátou času, s výjimkou několika vyvolených. Studené hovory však byly nahrazeny něčím jiným: vřelými hovory. Obsahový marketing, marketing na sociálních médiích a další aktivity rozmrazily potenciální zákazníky ještě předtím, než jste zvedli telefon (doufejme).
Tyto nástroje vám pomohou navázat lepší kontakty, včetně vyhledávání e-mailů a okamžitého navázání kontaktu. Ale jak vědět, kde začít? Koupit seznam z obrovské databáze? Pravděpodobně ne. Potřebujete nástroje jako Sales Navigator a LeadFuze, které vám pomohou vytvořit přizpůsobené seznamy, které budou s větší pravděpodobností odpovídat vašim prodejním cílům a pracovním cílům.
Doporučené nástroje pro generování potenciálních zákazníků a oslovování klientů
- LinkedIn Sales Navigator: Prémiová funkce, která vám pomůže filtrovat podle více kategorií.
- LeadFuze
- Close.io Predictive Dialer
- Voila Norbert
- FindThatLead
- Hunter.io
- ContactOut
- Wiza
8) Videokonference
Mám kamaráda, který pracuje v prodeji a létá po celé zemi, aby navštívil různé klienty. Jeden týden je ve Filadelfii, další v Raleighu a pak letí do Seattlu. To je fajn, pokud má vaše společnost peníze na to, aby si to mohla dovolit.
Ne všichni pracujeme pro firmy, které každý týden utrácejí tisíce za to, aby jejich prodejní tým obcházel všechny potenciální zákazníky. Dalším důležitým nástrojem ve vašem arzenálu je však kvalitní platforma pro videokonference, která vám pomůže navázat osobní kontakt. Musí být spolehlivá a důvěryhodná, a co je nejdůležitější – nesmí být otravná.
A zapomeňte na vícenásobné přihlašování, komu by se to líbilo? Některé nástroje fungují nejlépe pro individuální schůzky, zatímco jiné se lépe hodí pro skupinové konference.
- Appear.in: Kdokoli může navštívit web, najít svou osobu a přihlásit se. Nebo poslat pozvánky. Velmi snadná schůzka prostřednictvím prohlížeče bez nutnosti stahování nebo zadávání PIN kódů.
- Zoom
- RingCentral
- Skype
Závěr: Zrychlete své prodeje
Váš cíl: větší schopnost a kapacita pro navazování kontaktů, protože typický prodejce tráví pouze 36 % svého času skutečným prodejem. To není dobré. Ačkoli prodej může někdy připomínat boj muže proti muži, produktivní prodejní nástroje by měly pracovat pro vás a vaše obchodní zástupce. Co kdyby existovala umělá inteligence, která by vám pomáhala v budoucnosti práce?
Díky nim budou každodenní, ale nezbytné malé kroky v prodeji probíhat hladce, takže se váš tým bude moci soustředit na vyšší zisky.
Až budete připraveni ušetřit jeden den v týdnu a začít dosahovat vyšších výnosů, zaregistrujte se do programu ClickUp Free Forever Plan!
