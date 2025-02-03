10 softwarů pro sledování času pro malé podniky v roce 2025

Sledování času není jen o tom, kolik času strávíte v práci nebo kdy váš tým přichází a odchází. Malým firmám může pomoci lépe spravovat interní zdroje, udržovat nízké provozní náklady a přesněji předvídat čas a výdaje na projekty.
Buďme ale upřímní.
Sledování času může být také velká otrava, zejména pokud jste odkázáni pouze na základní funkce sledování času. Většina malých podniků nemá čas spravovat sledování času pro každého zaměstnance a manažeři by se mohli věnovat důležitějším úkolům, než je manipulace s podprůměrnými nástroji pro sledování času.
Právě v tom vám může software pro sledování času pro malé firmy výrazně pomoci. Se správným softwarem pro sledování času mohou majitelé malých firem snadno sledovat čas svých zaměstnanců a přidělovat zdroje pouhými několika kliknutími.
Ale který software pro automatické sledování času byste si měli vybrat? Zde je našich 10 nejlepších tipů, včetně rad a funkcí, které budete od nejlepšího softwaru pro automatické sledování času očekávat. Ať už potřebujete sledovat čas zaměstnanců, projektový management, výdaje nebo vytvářet vlastní případy použití, tyto nástroje jsou vaší nejlepší volbou.
Co byste měli hledat v bezplatném softwaru pro sledování času pro malé podniky?
Když začnete hledat nejlepší software pro sledování času pro vaši malou firmu, měl by tento software adekvátně odpovídat na následující otázky:
- Jak snadné je používání softwaru pro sledování času? Nejlepší software pro sledování času pro vaši malou firmu musí být intuitivní pro ty, kteří spravují sledování času, i pro zúčastněné strany, které analyzují data během auditů sledování času.
- Obsahuje software pro sledování času nástroje pro sledování času, které potřebujete pro pracovní dobu ve vašem malém podniku? Zvažte funkce, které budete potřebovat, jako je sledování času podle projektu, zaměstnance nebo úkolu. Možná budete také potřebovat software pro sledování času, který nabízí mobilní aplikace pro zadávání času na různých mobilních zařízeních.
- Je kompatibilní s vašimi ostatními nástroji? Možná budete potřebovat, aby byl kompatibilní s mzdovým softwarem, fakturačními nástroji pro vystavování faktur klientům, Google Kalendářem a nástroji pro správu úkolů. Zvažte také, zda budete potřebovat neomezené sledování času nebo přístup pro neomezený počet uživatelů. Než se pustíte do hledání nejlepšího softwaru pro sledování času, zamyslete se nad funkcemi, které potřebujete.
- Jaké reporty nabízejí nástroje pro sledování času? Data z aplikací pro sledování času jsou skvělá, ale jsou užitečná pouze tehdy, když víte, co vám říkají. Správné reporty, podrobné zprávy a jednoduché šablony projektů pro správu času a úkolů vám pomohou vytěžit maximum z řešení pro sledování času, aniž byste museli trávit více času interpretací výsledků.
- Je k dispozici dostatečná podpora pro software pro sledování času, a to jak v rámci bezplatného tarifu, tak i placených tarifů? Váš software pro sledování času by měl být intuitivní, ale to neznamená, že nebudete mít žádné dotazy. Hledejte software pro sledování času pro malé firmy s robustní dokumentací a dostatkem možností zákaznické podpory pro co nejpřesnější sledování času.
- Kolik bude software pro sledování času stát? Některé softwary pro sledování času se prodávají za jednorázový poplatek, jiné se platí měsíčně. Ujistěte se, že víte, kolik za software pro sledování času zaplatíte za celou dobu jeho používání, abyste měli jistotu, že za svůj projektový rozpočet dostanete tu nejlepší hodnotu.
10 nejlepších softwarů pro sledování času pro malé firmy
Chcete efektivněji spravovat své interní zdroje a maximalizovat využití času hodinových zaměstnanců? Zde je náš výběr 10 nejlepších softwarů pro sledování času pro malé podniky v roce 2024, které optimalizují produktivitu zaměstnanců díky lepšímu sledování jejich času.
1. ClickUp
All-in-one produktivní software ClickUp nabízí výkonnou funkci pro sledování času v rámci projektového managementu. Svůj čas můžete sledovat z jakéhokoli zařízení a platforma dokonce poskytuje praktický plug-in pro uživatele prohlížeče Chrome. Uživatelé mohou ke sledování času přidávat poznámky, přidělovat fakturovatelný čas nebo přidávat štítky pro sledování délky projektu.
Šablona pro správu času ClickUp vám umožní optimalizovat rozvrhy a maximalizovat denní výkonnost vašeho týmu díky intuitivnějšímu sledování času.
Uživatelé ocení jednoduchost používání nástrojů pro sledování času. Majitelé malých podniků ocení robustní možnosti reportingu a zobrazení pracovní zátěže, které jim poskytuje přehled o alokaci interních zdrojů v průběhu týdne. Díky přiloženým šablonám časových rozvrhů je začátek práce s platformou velmi snadný.
Pokud hledáte snadno použitelný a univerzální software pro sledování času pro malé firmy, který se integruje s ostatními technologiemi, které používáte, je to právě tento.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte čas z jakéhokoli zařízení, včetně mobilních telefonů a tabletů, pomocí užitečné mobilní aplikace.
- Pomocí zobrazení pracovní zátěže můžete sledovat kapacitu týmu na týdenní nebo měsíční bázi.
- Označujte, třídějte a přidávejte poznámky k časovým záznamům pouhými několika kliknutími v nástroji pro sledování času.
- Využijte skvělé možnosti reportingu, abyste získali přehled o tom, jak zaměstnanci tráví svůj čas, a jak jej v budoucnu optimalizovat.
- Objevte možnosti automatizovaného pracovního postupu, jako je například schopnost automaticky sledovat fakturovatelné hodiny.
Omezení ClickUp
- Ne všechny zobrazení jsou k dispozici na mobilních zařízeních, ale další budou brzy k dispozici ?
- Složitost kompletního nástroje pro zvýšení produktivity může být pro ty, kteří chtějí jednoduchý nástroj pro sledování času, náročná na osvojení.
Cenové plány ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)
2. DeskTime
DeskTime je software pro sledování času, který se zaměřuje na produktivitu. Kromě sledování času software sleduje také postup práce prostřednictvím webových stránek a názvů dokumentů. Tyto údaje vám řeknou, na čem váš tým pracuje a kdy, takže můžete sledovat postup každého úkolu.
Nabízí také vynikající funkce pro správu projektů, které vám poskytnou přehled o tom, co se děje, a usnadní vám tak přiřazování fakturovatelných hodin a kontrolu výdajů.
Pro malé firmy, které se potýkají s produktivitou, by to mohlo být skvělé softwarové řešení pro sledování času, které pomůže vašemu týmu nastartovat na plné obrátky.
Nejlepší funkce DeskTime
- Vytvořte automatická připomenutí přestávek a naplánujte si soukromý čas, aby se členové týmu vyhnuli vyhoření.
- Snadno se informujte o činnostech vzdálených a hybridních pracovníků.
- Sledujte čas spolu s důkazem o práci, abyste věděli, na čem každý pracuje a jaké pokroky dělá.
Omezení DeskTime
- Ačkoli jsou k dispozici skvělé možnosti reportování, některé z přizpůsobených reportů a grafů mohou být trochu matoucí.
Cenové plány DeskTime
- Bezplatný tarif: K dispozici pro jednoho uživatele
- Pro: 7 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze DeskTime
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
3. TrackingTime
Pokud chcete eliminovat papírování spojené se sledováním času, podívejte se na TrackingTime. Tento univerzální software pro sledování času je díky jednoduchému uživatelskému rozhraní ideální pro malé firmy. Platforma vám umožňuje sledovat čas celého týmu bez ohledu na rozvrh, umístění nebo styl práce. Můžete také sledovat docházku a snadno vytvářet časové zprávy, které můžete sdílet s klienty.
Tento software pro sledování času je vynikající pro automatizaci ručního sledování času, včetně sledování problémů s dodržováním předpisů a nahrávání dat na jiné platformy. Můžete generovat zprávy (nebo dokonce vytvářet vlastní zprávy), spravovat pracovní dobu a mít přehled o správě úkolů.
Nejlepší funkce TrackingTime
- Sledujte čas z domova, sledujte čas strávený v terénu nebo sledujte čas v kanceláři pomocí flexibilní mobilní aplikace pro sledování času.
- Snadno vytvářejte opakující se události pro sledování času a eliminujte tak opakované zadávání dat v rámci pracovních postupů projektového řízení.
- Rychle vytvářejte přesné časové výkazy a synchronizujte je s dalšími mobilními aplikacemi ve vašem technologickém stacku, abyste věděli, kolik hodin každý zaměstnanec pracuje.
- Získejte přehled o výkonu svého týmu a lépe pochopte, jak alokovat interní zdroje.
Omezení sledování času
- Desktopová aplikace může být složitá, pokud potřebujete sledovat čas na více projektech pro sledování výdajů na více fakturačních účtech.
- Někteří uživatelé považovali integraci údajů o sledování času s jinými nástroji mobilních aplikací za obtížnou.
Cenové plány TrackingTime
- Bezplatný tarif: K dispozici pro až tři uživatele
- Pro: 5 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 10 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze TrackingTime
- G2: 4,4/5 (75+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (35+ recenzí)
4. RescueTime
RescueTime je skvělý software pro sledování času zaměstnanců, který může majitelům malých podniků pomoci vytvořit odpovědnost bez ohledu na to, kde zaměstnanci tráví svůj pracovní čas.
RescueTime využívá každodenní koučink, aby pomohl členům týmu soustředit se na úkoly a stanovit si zdravé profesní cíle. Asistent pro sledování produktivity zaměstnanců se nachází na hlavním panelu vašeho počítače Mac nebo PC. Asistent vám stanoví cíl, na který se máte soustředit, a upozorní vás, když je čas se znovu soustředit, nebo vás pochválí, když dosáhnete cíle produktivity.
Místo pouhého sledování času tedy také monitoruje soustředění. Pomáhá blokovat rušivé vlivy a udržuje týmy soustředěné na úkoly, což vede k lepšímu řízení projektů.
Nejlepší funkce RescueTime
- Synchronizuje se s vaším rozvrhem, aby přesně určil, kolik času můžete každý den věnovat práci.
- Poskytuje členům a majitelům firem souhrny o pracovní zátěži na konci dne, což usnadňuje kontrolu sledování času.
- Jde nad rámec základní funkce sledování času a poskytuje sezení zaměřená na soustředění, která blokují rušivé vlivy a dávají členům týmu čas se plně ponořit do úkolů.
Omezení RescueTime
- Je náročné kontrolovat rozptýlení, jako jsou sociální sítě, protože mohou být nezbytná pro některé projekty ve vaší malé firmě.
- Možná budete muset věnovat čas kategorizaci rušivých vlivů, abyste optimalizovali reporting.
- Neexistuje žádný bezplatný tarif.
Cenové plány RescueTime
- Klasická verze: 12 $/měsíc nebo 78 $/rok
- Aktualizovaná verze: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze RescueTime
- G2: 4,1/5 (85+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
5. Time Doctor
Time Doctor nabízí aplikace pro automatické sledování času, které běží na pozadí systému vašeho týmu. Máte k dispozici monitorování produktivity zaměstnanců prostřednictvím snímků obrazovky. Každý periodický snímek obrazovky bedlivě sleduje plýtvání časem a rozptýlení, takže můžete řešit jakékoli problémy a zvýšit produktivitu.
Software pro sledování času nabízí výkonné funkce pro vytváření reportů, včetně sledování času stráveného na projektech, s klienty a na úkolech. Poskytuje také možnosti sledování času zaměstnanců pracujících na dálku, hybridně a v zahraničí, takže nástroje pro sledování času fungují bez ohledu na to, kde se váš tým nachází.
Nejlepší funkce Time Doctor
- Sledovače času, které identifikují nejvýkonnější členy týmu a zároveň odstraňují rušivé vlivy, které vedou ke ztrátě času během pracovní doby.
- Díky mobilní aplikaci může váš tým pracovat odkudkoli a přitom zachovat transparentnost ohledně své produktivity a fakturovatelných hodin.
- Zahrnuje více než 60 integrací, které propojují aplikace pro sledování času s každodenními mobilními aplikacemi, což usnadňuje sledování času a vytváření reportů.
- Odesílá oznámení všem členům týmu, kteří nepracují, aby se vrátili zpět do práce.
Omezení Time Doctor
- Rozhraní desktopové aplikace pro sledování času na obrazovce může být pro uživatele z týmu rušivé.
- Sledování přestávek nemusí poskytovat přesnou zpětnou vazbu o tom, jak zaměstnanci placení hodinově i neplacení hodinově tráví svůj čas.
- Neexistuje žádný bezplatný tarif.
Placené tarify Time Doctor
- Základní: 5,90 $/měsíc na uživatele
- Standard: 8,40 $/měsíc na uživatele
- Premium: 16,70 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Time Doctor
- G2: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
6. Timesheets. com
Timesheets.com je software pro sledování času s bohatými funkcemi pro malé podniky. Nabízí snadnou integraci s oblíbeným softwarem pro mzdy a účetnictví a umožňuje vám vytvářet vlastní pracovní kalendáře, aby týmy zůstaly na správné cestě.
Aplikace pro sledování času je komplexní služba pro projektové a zaměstnanecké výkazníky, fakturaci a sledování mezd s vynikajícími možnostmi zákaznické podpory. Nabízí robustní bezplatné a placené tarify.
Nejlepší funkce Timesheets.com
- Snadno sledovatelné datové stopy, které usnadňují kontrolu fakturovatelných hodin a času stráveného na projektu.
- Skvělé integrované bezpečnostní funkce, jako je blokování internetového protokolu
- Integrace mzdového účetnictví s mzdovým softwarem pro automatizaci většiny souvisejících pracovních postupů a sledování času
Omezení Timesheets.com
- Rozhraní aplikace pro sledování času je funkční, ale působí zastarale.
- Zpočátku může být nastavení aplikací pro sledování času trochu zdlouhavé.
Cenové plány Timesheets.com
- Bezplatný tarif: K dispozici pro jednotlivé freelancery
- Standard: 5,50 $ za uživatele
- Neziskové organizace: 4,40 $ za uživatele
- Možnosti platby zahrnují měsíční nebo roční fakturaci.
Hodnocení a recenze Timesheets.com
- G2: 4,2/5 (více než 460 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (785+ recenzí)
7. QuickBooks Time
Dříve známý jako TSheets, je to ideální software pro sledování času pro malé podniky, které již používají QuickBooks pro své účetnictví. QuickBooks Time vám umožňuje sledovat čas a rychle používat nástroje pro monitorování produktivity s jejich placenými tarify.
Může vám dokonce pomoci ušetřit peníze na mzdách nebo při fakturaci klientům.
Nejlepší funkce QuickBooks Time
- Funkce pro sledování zaměstnanců vám umožňují kontrolovat placené volno (PTO), fakturovatelné hodiny a sledování projektů.
- Vlastní zprávy vám umožňují získat potřebná data a odstranit rušivé prvky pro lepší vizuální přehledy.
- Hladká integrace s dalšími aplikacemi QuickBooks pro lepší správu sledování času
Omezení QuickBooks Time
- Někteří uživatelé narazili na chyby při pokusu o integraci softwaru pro sledování času pro malé podniky s jejich mzdovým a účetním softwarem.
- Neexistuje žádný bezplatný tarif.
Cenové plány QuickBooks Time
- Time Premium: 10 $/měsíc
- Time Elite: 20 $/měsíc
- Payroll Premium: 37,50 $/měsíc
- Payroll Premium a Simple Start: 52,50 $/měsíc
Hodnocení a recenze Quickbooks Time
- G2: 4,4/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 6 400 recenzí)
8. Buddy Punch
Buddy Punch eliminuje nepořádek pomocí online aplikace pro zaznamenávání docházky, která sleduje čas prostřednictvím placených tarifů. Rozhraní pro sledování času typu drag-and-drop je jednoduché na používání a pomocí nástroje pro sledování času v aplikaci můžete vytvářet rychlé a podrobné zprávy o docházce, dovolené a přesčasech.
Aplikace pro sledování času poskytuje malým firmám přehled o tom, kdy a kde členové týmu pracují, aniž by zatěžovala systém zbytečným softwarem.
Nejlepší funkce Buddy Punch
- Automatizuje výpočet dovolené a přesčasů
- Přizpůsobte si přehledy pro vaši malou firmu a získejte přehlednou analýzu údajů z časových rozvrhů.
- Snadno sledujte vzdálené pracovníky, abyste mohli řešit problémy s produktivitou a optimalizovat jejich pracovní postupy.
Omezení Buddy Punch
- Někteří uživatelé zaznamenávají zpoždění při pokusu o odhlášení z nástroje pro sledování času. Jiní hlásili chyby, když se Buddy Punch pokouší pořídit snímek obrazovky.
Cenové plány Buddy Punch
- Standard: 2,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Pro: 3,99 $/měsíc na uživatele, fakturace ročně
- Podnik: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Buddy Punch
- G2: 4,8/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (845+ recenzí)
9. Timely
Timely se snaží usnadnit sledování času, protože je to jednoduchý nástroj pro sledování času. Jeho technologie automatického plánování vytváří úkoly bez jakéhokoli ručního zadávání ze strany uživatele. Analýza sledování času pracuje v pozadí a určuje, které úkoly trvají nejdéle a které zdroje jsou k dispozici. Rozhraní typu drag-and-drop usnadňuje malým firmám aktualizaci informací a udržení přehledu.
Jedná se o vynikající software pro sledování času, který zajistí hladký chod vaší firmy. Jedná se o jednoduchý software pro sledování času, který vám poskytne všechny základní funkce, které potřebujete, pokud jde o možnosti sledování času a funkčnost sledování času.
Nejlepší funkce Timely
- Snadno se integruje se všemi vašimi dalšími nástroji pro správu projektů, což umožňuje lepší správu projektů a mzdové agendy.
- Automaticky vytváří rozvrhy a pracovní výkazy
- Umožňuje zákazníkům rezervovat si schůzky s vámi v časech, které jim vyhovují.
Časová omezení
- Zákaznická podpora je omezena převážně na e-mail.
- Neexistuje žádný bezplatný tarif.
Cenové plány Timely
- Build: Od 20 $/měsíc
- Elevate: Od 30 $/měsíc
- Innovate: Od 35 $/měsíc
Aktuální hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 650 recenzí)
10. Toggl Track
Toggl Track můžete snadno přizpůsobit pro svůj tým, aby sledoval čas v rámci konkrétního pracovního postupu a zjistil, které úkoly generují nejvyšší příjmy pro malé firmy. Integruje se s oblíbenými platformami, jako jsou GitLab a Evernote, a poskytuje podrobnou analýzu časových údajů v přehledných zprávách.
Jedná se o skvělou aplikaci pro sledování času, která vašemu týmu pomůže identifikovat oblasti, ve kterých se daří, a oblasti, ve kterých by se mohla zvýšit produktivita.
Nejlepší funkce Toggl Track
- Automaticky vyplňuje zaznamenaný čas prostřednictvím integrace s Google Kalendářem.
- Ruční sledování času usnadňuje malým firmám aktualizaci svých časů odkudkoli.
- Snadno exportuje data pro sledování času do mzdového a účetního softwaru a automatizuje proces výpočtu mezd v malých firmách.
Omezení aplikace Toggl Track
- Úprava chyb v sledování času a stavu projektu po zadání dat může být náročná.
Cenové plány Toggl Track
- Bezplatný tarif: K dispozici pro až pět uživatelů
- Starter: 9 $/měsíc na uživatele
- Premium: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: K dispozici jsou individuální ceny
Hodnocení a recenze Toggl Track
- G2: 4,6/5 (více než 1 530 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 180 recenzí)
Zůstaňte na správné cestě
Správný software a aplikace pro sledování času mohou vašemu týmu pomoci fungovat jako dobře promazaný stroj na řízení projektů. Ať už máte na starosti velké množství dodavatelů a neomezený počet uživatelů, kteří jsou placeni podle sledovaného času, nebo malý interní tým, sledování času nemusí zabírat veškerý váš čas.
S ClickUp je sledování času snazší než kdykoli předtím, takže váš tým zůstane synchronizovaný. Začít