10 nejlepších softwarů pro sledování PTO pro správu žádostí o volno

Efektivní správa volna zaměstnanců zajišťuje zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a optimální produktivitu.
Vzhledem k tomu, že tradiční metody, jako jsou tabulky nebo ruční sledování dovolené, jsou náchylné k lidským chybám, stal se software pro sledování dovolené ideálním řešením.
Software pro sledování dovolené pomáhá efektivně monitorovat a spravovat placenou dovolenou zaměstnanců. Zjednodušuje žádosti o dovolenou, sleduje nárok na dovolenou a zlepšuje časové řízení pracovní síly.
Výběr správného softwaru může být náročný. Proto jsme rozebrali klíčové funkce, výhody a nevýhody, ceny a hodnocení produktů, abychom vám usnadnili rozhodnutí.
Co byste měli hledat v softwaru pro sledování dovolené?
Při výběru softwaru pro správu PTO by vaší prioritou mělo být umožnit vašemu týmu plynulý zážitek.
Zde je pět základních věcí, které byste měli hledat v softwaru pro sledování PTO:
- Škálovatelnost: Vyberte si řešení, které vyhovuje rostoucímu počtu zaměstnanců a měnícím se potřebám organizace.
- Robustní funkce pro vytváření reportů: Vyhodnoťte metriky reportů, které jsou klíčové pro rozhodování, alokaci zdrojů a plánování pracovní síly. Software by měl poskytovat cenné informace o docházce zaměstnanců, využívání PTO a celkových trendech v oblasti dovolených.
- Ceny: Před registrací porovnejte funkce a balíčky. Software by měl odpovídat vašemu rozpočtu a potřebám v oblasti správy dovolených.
- Adaptabilita: Zjistěte, zda je software pro sledování dovolených zaměstnanců přizpůsobivý pro správu na cestách a přístupnost pro zaměstnance. Software by vám měl pomoci vyřizovat urgentní žádosti o dovolenou a řešit personální potřeby v krátké lhůtě.
- Bezpečnostní opatření: Upřednostněte ochranu dat a obranu před kybernetickými hrozbami, abyste ochránili citlivé informace o zaměstnancích. Software by měl k těmto informacím poskytovat přístup pouze oprávněným osobám.
Uživatelské recenze na platformách jako G2 a Capterra nabízejí cenné informace o reálných zkušenostech. Projděte si tyto recenze a získejte ucelený přehled o všech možnostech.
10 nejlepších softwarů pro sledování PTO, které můžete použít v roce 2024
Ať už hledáte bezplatný software pro sledování PTO nebo komplexní řešení, které odpovídá potřebám vašich zaměstnanců, je důležité najít to správné.
Prohlédněte si náš pečlivě sestavený seznam a vyberte si ten, který odpovídá vašim konkrétním potřebám pro efektivní správu volna.
1. ClickUp
ClickUp nabízí komplexní řešení pro zjednodušení sledování dovolené. Kromě svých pozoruhodných funkcí pro správu projektů je ClickUp také komplexním softwarem pro řízení lidských zdrojů.
Výsledkem jsou zefektivněné procesy a vyšší produktivita.
Software má funkce oznámení a upozornění, které vás informují o čekajících žádostech, schváleních a dalších důležitých událostech. To zajišťuje proaktivní přístup k efektivní správě PTO.
ClickUp nabízí intuitivní design a navigaci. Umožňuje vám snadno podávat, kontrolovat a schvalovat žádosti o volno.
Dostupnost systému zajišťuje, že členové týmu budou software snadno používat.
Funkce pro řízení lidských zdrojů s univerzálními řešeními
Platforma pro řízení lidských zdrojů (HR) efektivně zpracovává různé funkce HR a každodenní úkoly a konsoliduje základní operace pod jednou platformou.
Pomáhá sledovat výkonnost a angažovanost zaměstnanců, zefektivnit proces náboru a vytvářet řešení pro zapracování nových zaměstnanců. Díky této univerzálnosti je ClickUp softwarem pro sledování dovolené a komplexním řešením pro oblast lidských zdrojů.
Šablona kalendáře PTO pro efektivní plánování
Šablona kalendáře dovolených ClickUp pomáhá týmům a jednotlivcům dobře plánovat jejich práci. Zobrazuje podrobný přehled dnů dovolené členů týmu, což manažerům a členům týmu usnadňuje plánování a rozvrhování práce v těchto obdobích.
Personalisté ocení přehledný přehled nevyřízených žádostí, který usnadňuje schvalovací proces.
Šablona žádostí o volno
Šablona žádosti o volno ClickUp snižuje vaši administrativní zátěž tím, že umožňuje vašim zaměstnancům samostatně podávat žádosti o volno a sledovat je.
Manažeři používají tuto šablonu k posouzení a schválení nebo zamítnutí žádostí, jako jsou nemocenská, neplacené volno a osobní volno. Pomáhá udržovat centralizovaný záznam žádostí zaměstnanců o volno pro lepší správu lidských zdrojů a zdrojů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zefektivněte žádosti o dovolenou pomocí intuitivního rozhraní a rychlého schvalovacího workflow.
- Automatizujte přírůstky, abyste eliminovali ruční výpočty, zajistili přesné a spravedlivé přidělování placené dovolené, ušetřili čas a předešli chybám.
- Přizpůsobte zásady PTO jedinečným potřebám vaší organizace a podpořte flexibilitu a dodržování konkrétních pokynů pro volno.
- Poskytněte okamžitý přístup k zůstatkům a plánům PTO, čímž zvýšíte transparentnost pro týmy a manažery.
- Informujte všechny automatickými připomenutími a snižte tak riziko zmeškání termínů.
- Pomocí vlastních šablon rychle synchronizujte kalendáře a žádosti o volno.
Omezení ClickUp
- Někteří noví uživatelé zaznamenávají strmou křivku učení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: Ideální pro malé týmy nebo ty, kteří zkoumají možnosti ClickUp.
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny pro velké organizace
- ClickUp AI: Lze přidat do jakéhokoli placeného pracovního prostoru za 5 USD na člena.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (9 201+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 948+ recenzí)
2. CakeHR/SageHR
CakeHR je software pro správu volna s automatizovanými schvalovacími pracovními postupy. Umožňuje správcům lidských zdrojů nakonfigurovat systém tak, aby automaticky směroval žádosti o dovolenou příslušným nadřízeným nebo manažerům na základě předem definovaných kritérií.
CakeHR je známý svým intuitivním designem, zefektivněním sledování PTO a zajištěním přístupnosti pro zaměstnance a personalisty.
Přehledný panel poskytuje přehled o zůstatcích dovolené, nadcházejících svátcích a nevyřízených žádostech, což pomáhá zefektivnit proces správy dovolených.
Nejlepší funkce CakeHR
- Spravujte dovolené prostřednictvím samoobslužného portálu.
- Plánujte rozvrhy pracovníků a pracovní výkazy pro efektivní koordinaci.
- Pohodlné ovládání díky uživatelsky přívětivému rozhraní.
- Integrujte s oblíbenými platformami, jako jsou Slack, Google Calendar a Microsoft Teams.
Omezení CakeHR
- Omezená sada funkcí, která omezuje jeho atraktivitu pro velké podniky.
- Pro podrobnou analýzu a komplexní požadavky na reporting je třeba exportovat data do jiných analytických nástrojů.
Ceny CakeHR
- Bezplatná zkušební verze: 14 dní
- Počáteční cena: 5,5 $ za zaměstnance za měsíc
- Ceny se zvyšují s počtem zaměstnanců a modulů.
Hodnocení a recenze CakeHR
- G2: 4,3/5 (71+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (343+ recenzí)
3. Kissflow
Kissflow nabízí univerzální řešení, které zjednodušuje a vylepšuje správu zaměstnanců na pracovišti, na dálku i v hybridním režimu.
Je známý svým proaktivním přístupem s automatizovaným systémem správy dovolených. Zjednodušuje proces žádostí o dovolenou a jejich schvalování, čímž snižuje administrativní náklady a podporuje transparentní pracovní postupy.
Nejlepší funkce Kissflow
- Zaznamenávejte, sledujte a spravujte žádosti o dovolenou s okamžitým přehledem.
- Automatizujte schvalovací procesy, abyste zaměstnancům umožnili samostatně spravovat jejich žádosti o dovolenou a snížili administrativní zátěž.
- Přizpůsobte zásady dovolené tak, aby vyhovovaly specifickým požadavkům vaší organizace.
Omezení Kissflow
- Obtížná integrace se stávajícími platformami
- Omezené funkce mobilní aplikace a reportingu
Ceny Kissflow
- Základní: 1 500 $/měsíc (omezené funkce)
- Enterprise: Individuální ceny (všechny funkce)
Hodnocení a recenze Kissflow
- G2: 4,3/5 (532+ recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 40 recenzí)
4. BambooHR
Software pro sledování dovolené BambooHR je komplexní nástroj pro správu placené dovolené a volna. Jeho inovativní výpočty čerpání zajišťují přesné sledování dovolené.
Manažeři dostávají upozornění, když je podána žádost o dovolenou. To jim pomáhá žádosti rychle schvalovat nebo zamítat. Tento rychlý schvalovací proces zlepšuje komunikaci a zabraňuje zpožděním.
Nejlepší funkce BambooHR
- Umožněte podávání žádostí o dovolenou prostřednictvím samoobslužného portálu.
- Vypočítejte volno a zobrazte denní absence pomocí více osobních a veřejných kalendářů.
- Buďte informováni o dostupných dnech dovolené díky přehledu o zůstatcích PTO pro zaměstnance a manažery v reálném čase.
Omezení BambooHR
- Zmatečná struktura uživatelských oprávnění
- Omezené metriky pro vytváření reportů
Ceny BambooHR
- Základní funkce: Od 5,25 $/měsíc
- Výhoda: Cena od 8,75 $/měsíc
Hodnocení a recenze BambooHR
- G2: 4,5/5 (1689+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (2666+ recenzí)
5. Clockify
Software Clockify pro sledování dovolených zaměstnanců je jednoduchý nástroj pro automatizovanou správu dovolených.
Je známý svou integrací se sledováním času stráveného na projektech, což vám umožňuje sledovat čas a získat ucelený přehled o produktivitě zaměstnanců. Clockify umožňuje vedoucím projektů snadno sledovat pracovní dobu a placené volno v rámci stejného rozhraní.
Platforma má intuitivní rozhraní pro žádosti o placené volno. Umožňuje manažerům snadno kontrolovat a schvalovat tyto žádosti, čímž zefektivňuje celý proces správy PTO.
Software nabízí přehled o zůstatcích PTO zaměstnanců, jejich nárůstech a trendech využití v reálném čase. To pomáhá při plánování pracovní síly a zajišťuje přesné finanční prognózy.
Nejlepší funkce Clockify
- Detekujte nečinnost a zaznamenávejte doby, kdy uživatel není u svého pracoviště.
- Přístup k datům napříč zařízeními díky detekci času napříč platformami.
- Automatizujte přírůstky a zůstatky pro plynulé sledování.
- Vytvářejte reporty a analýzy v reálném čase pro okamžité získání přehledu.
Omezení Clockify
- Omezené funkce automatizace sledování času
- Vyžaduje další konfigurace pro integraci Clockify s vaší technologií.
Ceny Clockify
- Zdarma: Obsahuje funkce jako sledování času a pracovní výkazy.
- Základní: 3,99 $/uživatel/měsíc při roční fakturaci nebo 4,99 $ při měsíční fakturaci
- Standard: 5,49 $/uživatel/měsíc při roční fakturaci nebo 6,99 $ při měsíční fakturaci
- Pro: 7,99 $/uživatel/měsíc při ročním vyúčtování nebo 9,99 $ při měsíčním vyúčtování
- Enterprise: 11,99 $/uživatel/měsíc při roční fakturaci nebo 14,99 $ při měsíční fakturaci
Hodnocení a recenze Clockify
- G2: 4,5/5 (158+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (4727+ recenzí)
6. Buddy Punch
Buddy Punch nabízí cloudový software pro sledování PTO. Je to ideální řešení pro organizace, které hledají uživatelsky přívětivé a funkcemi nabité řešení pro správu času.
Jeho intuitivní mobilní aplikace umožňuje zaměstnancům žádat o dovolenou a spravovat žádosti o dovolenou.
Buddy Punch má další vrstvu, která umožňuje zobrazit celkový kalendář PTO v reálném čase a zjistit, jak kompletní nebo dostupné jsou pracovní výkazy, což činí tento nástroj ještě užitečnějším.
Nejlepší funkce Buddy Punch
- Vytvářejte rozmanité a užitečné zprávy pro komplexní přehled.
- Integrujte jej do svých stávajících platforem pro lepší kompatibilitu.
- Přihlašujte se pomocí několika možností prostřednictvím prohlížečů a aplikací pro větší flexibilitu.
- Sledujte viditelnost zaměstnanců pomocí GPS pro lepší monitorování.
Omezení Buddy Punch
- Obtížný přístup k záznamům
- Nekonzistentní a nepřesné záznamy o čase
- Poruchy ve funkčnosti mobilní aplikace
Ceny Buddy Punch
- Bezplatná zkušební verze je k dispozici u všech tarifů.
- Standard: 3,99 $/uživatel/měsíc při roční fakturaci nebo 4,99 $ při měsíční fakturaci + 19 $ základní poplatek/měsíc
- Pro: 4,99 $/uživatel/měsíc při roční fakturaci nebo 5,99 $ při měsíční fakturaci + 19 $ základní poplatek/měsíc
- Premium: 6,99 $/uživatel/měsíc při roční fakturaci nebo 7,99 $ při měsíční fakturaci + 19 $ základní poplatek/měsíc
- Podnik: Individuální ceny pro velké organizace
Hodnocení a recenze Buddy Punch
- G2: 4,8/5 (více než 220 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (917+ recenzí)
7. Jibble
Systém sledování dovolené Jibble zjednodušuje monitorování dovolené vašich zaměstnanců pro efektivní správu mezd a docházky .
Jedná se o nákladově efektivní a univerzální řešení pro potřeby malých podniků.
Díky svému designu mohou platformu snadno ovládat jak zaměstnanci, tak administrátoři.
Dashboard poskytuje komplexní přehled o zůstatcích dovolené, nadcházejících svátcích a nevyřízených žádostech. Uživatelé oceňují takový přehled, který jim umožňuje strategicky plánovat svou dovolenou.
Nejlepší funkce Jibble
- Přístup k více platformám pro větší pohodlí a efektivitu uživatelů.
- Sledujte polohu GPS pro přehled o zaměstnancích v reálném čase.
- Využijte biometrii ke zvýšení bezpečnosti a zlepšení procesů ověřování.
- Přizpůsobte si jej své specializaci, aby odpovídal specifickým potřebám vašeho odvětví.
Omezení Jibble
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Poruchy ve funkčnosti mobilní aplikace
Ceny Jibble
- Zdarma: Ideální pro základní sledování času s biometrickým ověřením.
- Premium: 2 $/uživatel za měsíc
- Ultimate: 4 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jibble
- G2: 4,6/5 (47+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (722+ recenzí)
8. GoCo
GoCo vám pomáhá spravovat více typů dovolených a přizpůsobit se neomezeným zásadám PTO. Usnadňuje plánování pracovní doby a správu PTO na jednom místě.
GoCo využívá automatizaci pro efektivní systém načítání. Tato inovativní funkce eliminuje ruční výpočty a zajišťuje přesné a aktuální zůstatky PTO pro každého zaměstnance.
Jeho samoobslužný portál snižuje vaši administrativní zátěž.
Přehledný design zajišťuje plynulý zážitek a snižuje náročnost učení pro uživatele.
Nejlepší funkce GoCo
- Synchronizujte pracovní dobu a volno pomocí barevně označených digitálních rozvrhů.
- Automatizujte načítání PTO na základě předem definovaných pravidel, čímž eliminujete potřebu ručních výpočtů.
- Integrujte jej do svých stávajících platforem a zefektivněte pracovní postupy.
- Zlepšete uživatelský komfort díky plynulé navigaci, která sníží frustraci zaměstnanců.
- Zajistěte dodržování pracovněprávních předpisů a firemních zásad týkajících se PTO, abyste předešli právním sporům a porušení bezpečnosti.
Omezení GoCo
- Omezené možnosti přizpůsobení reportů
- Nastavení složitých pravidel pro dovolenou nebo konkrétních funkcí vyžaduje určitou dobu na osvojení.
Ceny GoCo
- Cena začíná na 5 USD za zaměstnance a měsíc.
Hodnocení a recenze GoCo
- G2: 4,6/5 (307+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (106+ recenzí)
9. DayOff
DayOff je lehký, uživatelsky přívětivý nástroj, který pomáhá personalistům a vedoucím týmů sledovat dovolené a volno.
Je známý svou schopností automatického vyvažování, která automaticky upravuje a aktualizuje zůstatky dovolené v reálném čase.
Řešení je k dispozici jako mobilní aplikace, takže budete moci odesílat nebo spravovat žádosti o dovolenou kdykoli a kdekoli.
Nejlepší funkce DayOff
- Sledujte dovolené a PTO týmu za výhodnou cenu, šetřete zdroje a optimalizujte rozdělování rozpočtu.
- Přizpůsobte systém různým typům podnikání a zajistěte jeho přizpůsobivost a soulad se specifickými požadavky daného odvětví.
- Přizpůsobte zásady týmu a pracovní dny pomocí flexibilních možností, čímž zvýšíte spokojenost a produktivitu zaměstnanců.
- Vytvářejte podrobné a efektivní nástroje pro reporting a metriky, které poskytují cenné informace o výkonu týmu.
Omezení DayOff
- Poruchy ve funkčnosti mobilní aplikace
- Problémy s plánováním dovolených
Ceny DayOff
- Navždy zdarma: Ideální pro jednotlivce, týmy a lokality.
- Výhoda: 1 $ za zaměstnance/měsíc
Hodnocení a recenze DayOff
- G2: 0/5 (10 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (99+ recenzí)
10. Zoho People
Zoho People má dynamický plánovač dovolených, který vizuálně zobrazuje dostupnost týmu. Manažeři tuto funkci využívají k zajištění optimálního pokrytí pracovní síly a minimalizaci konfliktů v plánování.
Je určen pro firmy různých velikostí a národností. Nabízí podporu pro deset nejdůležitějších jazyků a přizpůsobitelné formáty.
Nejlepší funkce Zoho People
- Přizpůsobte si zásady dovolené a formáty žádostí tak, aby vyhovovaly různým požadavkům.
- Podpořte hladké přijetí a dosah díky vícejazyčné podpoře.
- Využijte samoobslužný portál k urychlení podávání žádostí o dovolenou a sledování dovolené.
- Automatizujte pracovní postupy a zefektivněte podávání žádostí o dovolenou, schvalování a oznámení.
- Integrujte jej do svých stávajících mzdových systémů a zvyšte tak provozní efektivitu.
Omezení Zoho People
- Omezení API na 200 záznamů na jeden požadavek
- Problémy s integrací do stávajícího technologického prostředí
Ceny Zoho People
- Zdarma: Zdarma pro pět uživatelů
- Essential HR: 0,83 $/zaměstnanec/měsíc při roční fakturaci nebo 1 $ při měsíční fakturaci
- Profesionální: 1,66 $/zaměstnanec/měsíc při roční fakturaci nebo 2 $ při měsíční fakturaci
- Premium: 2,5 $ za zaměstnance a měsíc při roční fakturaci nebo 3 $ při měsíční fakturaci
- Enterprise: 4,16 $/zaměstnanec/měsíc při roční fakturaci nebo 5 $ při měsíční fakturaci
Hodnocení a recenze Zoho People
- G2: 4,4/5 (304+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (241+ recenzí)
Vyberte si správný software pro správu PTO pro svůj tým
Placená dovolená zaměstnanců je klíčová pro jejich zapojení do práce. Zaměřte se tedy na přizpůsobení softwaru pro sledování dovolené jedinečným potřebám vašeho týmu, abyste mohli sledovat placenou dovolenou.
Vyzkoušejte potenciální řešení pomocí bezplatných zkušebních verzí a ujistěte se, že se hladce integrují do vašeho pracovního postupu při řízení projektů.
ClickUp se etabloval jako komplexní software pro sledování dovolených zaměstnanců. Využijte funkce ClickUp k hladké správě všech personálních funkcí a každodenních úkolů.
Díky přizpůsobitelným šablonám můžete funkce ClickUp přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vašim jedinečným potřebám sledování PTO. Tato flexibilita umožňuje vytvářet řešení na míru, která přesně odpovídají vašim zásadám pro čerpání dovolené.
ClickUp je navíc nákladově efektivní a využívá inovativní automatizaci, která šetří personálním týmům drahocenný čas.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte vytvářet HR procesy, které staví vaše zaměstnance na první místo. ?