10 nejlepších integrací Clockify pro sledování času v roce 2025

Podívejte se na jakýkoli seznam nejlepších nástrojů pro správu času a pravděpodobně najdete Clockify na prvním nebo jednom z prvních míst. Jedná se o jednoduchý, ale elegantní nástroj pro sledování času, který dobře funguje pro sledování všech úkolů, seznamů a projektů, na kterých pracujete.
Jedním z důvodů, proč tolik lidí považuje Clockify za užitečný, je široká škála integrací Clockify. Tyto integrace umožňují vašemu týmu propojit časovač Clockify s platformami pro správu projektů, účetním softwarem a dalšími aplikacemi a nástroji.
Od sledování času v agentuře až po snahu ušetřit čas na vašem osobním seznamu úkolů – tyto nástroje vám mohou zachránit život. Pokud chcete propojit Clockify se svými oblíbenými aplikacemi, zde je několik nejlepších integrací, které vás rychle nasměrují správným směrem. ?
Co byste měli hledat v integraci Clockify?
Samozřejmě můžete s časovými záznamy Clockify propojit spoustu aplikací a platforem. Ale pouze ty nejlepší integrace mají společné funkce, které vám pomohou optimalizovat vaši práci a produktivitu:
- Přirozená integrace: Jak zadávání nových časových záznamů do Clockify, tak prohlížení stávajících trackerů by mělo být snadné přímo z aplikace, kterou používáte, například možnost sledovat čas přímo ve vašich projektech.
- Snadné použití: Vaše týmy by měly být schopny snadno používat klienta Clockify od samého začátku, aby každý uživatel mohl kdykoli vytvořit nový záznam času, když potřebuje sledovat svou produktivitu v rámci projektu nebo úkolu.
- Možnosti automatizace: Namísto toho, aby uživatelé museli vždy ručně klikat na spuštění časovače Clockify, měli by mít možnost automatizovat vytváření běžícího časovače a sledování času v jakémkoli projektu nebo úkolu.
- Možnosti analýzy: Nové záznamy o čase by měly být sledovatelné a dostupné prostřednictvím vyhledávání, což uživatelům umožní lépe pochopit čas strávený novým úkolem nebo projektem.
Správná integrace Clockify by vám především měla pomoci co nejvíce se vyhnout přepínání mezi různými úlohami. Jakmile budete moci efektivněji používat a analyzovat své oblíbené aplikace, budete moci lépe rozvrhnout svůj čas a zvládnout více práce.
10 nejlepších integrací Clockify, které můžete použít
Je čas pustit se do práce. Každá z níže uvedených integrací vám pomůže lépe sledovat vaši práci, zaznamenávat čas strávený v nejdůležitějších aplikacích pro zvýšení produktivity a zvýšit vaši produktivitu při jakémkoli projektu, do kterého se pustíte.
1. ClickUp
Integrace Clockify s ClickUp je jednoduchá a elegantní. Práce prostřednictvím Google Chrome umožňuje uživatelům všech úrovní tarifů sledovat čas, který stráví na každém novém projektu nebo události, na jednom místě. Po zaznamenání můžete přidat novou značku nebo prohledávat jednotlivé časové záznamy přímo v Clockify.
Důvod, proč tento nástroj pro správu projektů vede tento seznam, je však hlubší: má vlastní sledovací schopnosti. S ClickUp Time Management mohou uživatelé vytvořit plně interní sledování času. Můžete odhadovat i sledovat skutečný čas pro jakoukoli událost ve svém pracovním prostoru.
Vezměme si jako příklad ClickUp Project Time Tracking. Pro každý úkol můžete vytvořit časový záznam, který přesně zaznamenává, kolik času jste mu věnovali. Prostřednictvím správy značek můžete dokonce specifikovat, čemu v daném úkolu věnujete svůj čas.
Získejte také přístup k šablonám pro správu času, které jsou speciálně navrženy tak, aby vám pomohly optimalizovat a automatizovat vaši produktivitu v rámci většího pracovního prostoru. Po vytvoření můžete své šablony duplikovat v celém pracovním prostoru, abyste měli jistotu, že veškerá vaše práce pro každého klienta je dobře vynaložená.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přirozená integrace Clockify, která přenáší každý časový záznam přímo do vašich úkolů
- Vylepšené funkce sledování času, které vám umožňují vytvářet záznamy o čase přímo ve vašem pracovním prostoru.
- Rozsáhlá knihovna šablon, včetně šablon pro záznam času, šablon pro blokování času a osobního listu pro správu času ClickUp.
- Podpora všech typů zařízení, která vám umožňuje sledovat, vyhledávat a vytvářet přehledy o vašem sledování času jak z desktopových, tak mobilních zařízení.
Omezení ClickUp
- Nejedná se o specializovaný software pro sledování času, což může pro některé uživatele zkomplikovat začlenění do pracovního prostoru ClickUp.
- Časové záznamy vytvořené prostřednictvím integrace Clockify nejsou k dispozici v platformě ClickUp.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Notion
Notion je navržen tak, aby organizoval vaši práci. Aplikace pro denní plánování pomáhá týmům všech velikostí vytvářet dokumenty, spravovat úkoly, pořizovat poznámky a organizovat se kolem centrálních cílů. Díky integraci sledování času můžete pomocí klienta Clockify sledovat čas, který strávíte nad každou poznámkou, a vytvářet přehledy o vašem časovém rozvržení a trendech produktivity.
Nejlepší funkce Notion
- Sledování času je možné jediným tlačítkem, což snižuje počet kliknutí potřebných k označení vašich poznámek časovými značkami.
- Jednoduché rozhraní Notion se rozšiřuje i na integraci Clockify, díky čemuž je začlenění snadné a uživatelsky přívětivé.
- Pokročilé funkce pro spolupráci, které pomáhají zapojit kohokoli, od nového člena týmu až po nového klienta.
Omezení Notion
- Clockify není k dispozici pro všechny funkce Notion, jako jsou úkoly a dokumenty.
- Funkce mobilní aplikace jsou omezené, a to jak pro Notion, tak pro integraci Clockify.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 8 $ za uživatele za měsíc, fakturováno ročně
- Business: 15 $ za uživatele za měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte prodejní tým
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,8/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 800 recenzí)
3. Asana
Jedno z nejpopulárnějších řešení pro správu úkolů se může pochlubit vlastní integrací Clockify. Nainstalujte si rozšíření prohlížeče Clockify a můžete snadněji sledovat veškerou svou práci v Asaně, což vašemu týmu pomůže lépe plánovat pracovní zátěž a kapacitu.
Nejlepší funkce Asany
- Plná integrace Clockify s desktopovou a aplikační verzí Asany
- Přirozená integrace na úrovni projektu: Clockify automaticky vybere projekt, ke kterému úkol patří, a přiřadí mu zaznamenaný čas.
- Integrace jedním kliknutím, která usnadňuje začátek práce
Omezení Asany
- Pouze sledování založené na úkolech: nové projekty Asana mohou být obtížné sledovat, dokud nejsou vytvořeny úkoly pro tyto projekty.
- Možné záměny s interními funkcemi sledování času, které se v uživatelském rozhraní zobrazují vedle integrace Clockify.
Ceny Asany
- Základní
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Business: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
4. Kalendář Google
Profesionálové z různých odvětví stále častěji používají Google Kalendář nejen pro schůzky, ale také pro plánování své produktivity. Díky této integraci Shopify můžete v tomto procesu učinit další krok – zajistit, aby skutečný čas strávený každodenní prací odpovídal vašemu naplánovanému času.
Nejlepší funkce Google Kalendáře
- Sledujte čas každé události v Google Kalendáři a vytvářejte komplexní přehledy o své každodenní práci a schůzkách.
- Vytvářejte zprávy o svých schůzkách v Clockify, včetně možnosti kategorizovat typy schůzek v rámci aplikace.
- Spravujte více projektů kalendáře současně prostřednictvím webové aplikace Spotify.
Omezení Google Kalendáře
- Webový klient Clockify je při sledování času v kalendáři omezen na lineární zprávy, což může ztěžovat získávání podrobných informací.
- Sledování času může být matoucí u sdílených kalendářů s více událostmi současně.
Ceny Google Workspace
- Osobní: Zdarma
- Business Starter: 6 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6/5 (více než 40 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 15 000 recenzí)
5. Trello
Nejde jen o hlavního uchazeče o titul nejlepšího softwaru pro časovou osu projektů. Díky integraci Shopify se Trello také mění v nástroj pro sledování produktivity v reálném čase, který zajistí, že vy a váš tým strávíte přiměřené množství času veškerou každodenní prací.
Nejlepší funkce Trello
- Vytvořte jednoduché sledování času na každé kartě Trello pomocí jednoduchého tlačítka pro spuštění/zastavení časovače.
- Každý záznam času, který vytvoříte v Clockify, označte kódem, abyste mohli vytvářet podrobnější zprávy o typech projektů, klientech atd.
- Ručně přidávejte čas podle potřeby, abyste zajistili, že každá vytvořená zpráva zůstane přesná, když později budete hledat konkrétní informace.
Omezení Trello
- Plná integrace na úrovni projektu vyžaduje proces Zapier od třetí strany.
- Je složitější než většina nástrojů pro správu projektů, což může ztěžovat začlenění nových uživatelů.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 600 recenzí)
6. Tabulky Google
Stejně jako Google Kalendář je i Sheets oblíbený nástroj Google pro zvýšení produktivity, který je ekvivalentem starších editorů tabulek. Stejně jako Kalendář má i Sheets integraci s Clockify, která stojí za zařazení do tohoto seznamu, protože vám pomůže vytvářet podrobnější zprávy z vašich dat v Clockify.
Nejlepší funkce Google Sheets
- Exportujte data Clockify v libovolném formátu a vytvářejte podrobné přehledy v Sheets.
- Funkce automatizace snižují manuální zátěž při importu a exportu do a z Clockify.
- Otevřené API Clockify umožňuje pokročilým uživatelům vytvářet jakékoli exportní a reportovací modely, které si dokážete představit.
Omezení Google Sheets
- Aby bylo možné vyhledávat časové záznamy v Clockify, je třeba pochopit, jak jsou exportované datové sloupce vytvořeny v Sheets.
- K úplnému nastavení přenosu dat jsou nutné rozsáhlé zkušenosti s automatizačním softwarem, jako je Zapier nebo Automate. io.
Ceny Google Workspace
- Osobní: Zdarma
- Business Starter: 6 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6/5 (více než 40 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 15 000 recenzí)
7. Slack
Co kdybyste se dozvěděli, že díky Zapieru můžete pomocí Clockify ještě více zefektivnit jednu z nejpopulárnějších aplikací pro firemní komunikaci na světě? Přesně to tato integrace umožňuje.
Nejlepší funkce Slacku
- Automaticky měňte svůj status ve Slacku pokaždé, když začnete sledovat čas pomocí Clockify.
- Zveřejňujte nové záznamy času Clockify na konkrétním kanálu Slack nebo v soukromé zprávě.
- Vytvořte nové kanály Slack pro každý nový projekt, který spustíte v Clockify.
Omezení Slacku
- Slack neumožňuje nativní sledování času, které by vám pomohlo lépe plánovat vaši produktivitu.
- Možnost vyhledávání časových záznamů zveřejněných v kanálech Slack je omezena na vyhledávací funkci Slacku.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 7,25 $/měsíc
- Business+: 12,50 $/měsíc
- Enterprise Grid: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 32 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
8. Airtable
Airtable v zásadě pomáhá svým uživatelům lépe sdílet data a informace při vývoji aplikací, zavádění pracovních postupů a dalších činnostech. Díky integraci s Clockify můžete tento proces dotáhnout do konce tím, že zajistíte, aby veškerý čas, který váš tým věnuje těmto cílům, byl produktivní a efektivní.
Nejlepší funkce Airtable
- Jakmile se spustí časovač u položky, můžete jej zastavit z jakéhokoli prostředí – webu nebo aplikace, mobilního zařízení nebo stolního počítače.
- Velká komunita, která vám pomůže s optimalizací pracovních postupů a funkcí, včetně sledování času.
- Integrace Clockify působí jako chybějící základní součást Airtable, který nenabízí nativní sledování času.
Omezení Airtable
- Clockify je k dispozici pouze v prohlížečích Chrome a Firefox.
- Složité uživatelské rozhraní Airtable může novým uživatelům ztěžovat plné využití Clockify.
Ceny Airtable
- Zdarma
- Tým: 20 $/měsíc na uživatele
- Business: 45 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
9. Todoist
Díky Clockify dochází k vylepšení jedné z nejpopulárnějších aplikací pro správu úkolů na trhu. Integrace sledování času umožňuje uživatelům sledovat svou produktivitu přímo z přehledové obrazovky seznamu, což usnadňuje zjištění, kolik času přesně strávíte každým úkolem.
Nejlepší funkce Todoist
- Sledování času z přehledové obrazovky snižuje počet kliknutí potřebných ke spuštění a zastavení časovače.
- Integrace funguje napříč zařízeními a je plně integrována s rozhraním Todoist.
- Synchronizace projektů mezi Todoist a Clockify usnadňuje vytváření reportů.
Omezení Todoist
- Zprávy jsou k dispozici pouze prostřednictvím webového klienta Clockify.
- Žádná offline funkce pro Todoist ani integraci
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma
- Pro: 4 $/měsíc na uživatele
- Business: 6 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 200 recenzí)
10. Quickbooks
Quickbooks, pravděpodobně nejoblíbenější účetní software na trhu, umožňuje uživatelům ještě více vylepšit jeho funkčnost díky propojení s Clockify. Po instalaci integrace můžete snadno sledovat čas strávený prací, vyplňovat pracovní výkazy a zlepšit své účetnictví.
Nejlepší funkce Quickbooks
- Přidáním uživatelů do Clockify umožníte každému z nich automaticky vyplňovat své časové rozvrhy na základě zaznamenaného času.
- Možnost automatické synchronizace vám umožňuje propojit uživatele Clockify s uživateli Quickbook.
- Hodinové sazby se synchronizují spolu se záznamy o čase, což usnadňuje vytváření časových rozpisů.
Omezení Quickbooks
- Některé konflikty a omezená funkčnost ve srovnání s Quickbook Time (vlastní řešení pro sledování času od Quickbook).
- Složité rozhraní s časovým sledováním založeným na uživateli může vyžadovat značné množství času a zdrojů pro větší týmy.
Ceny Quickbooks
- Jednoduchý start: 15 $/měsíc
- Essentials: 30 $/měsíc
- Plus: 45 $/měsíc
- Pokročilé: 100 $/měsíc
Hodnocení a recenze Quickbooks
- G2: 4,0/5 (více než 3 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 300 recenzí)
Vylepšete nebo nahraďte své projekty Clockify pomocí ClickUp
Ujasněme si jednu věc: ClickUp není jen špičková integrace Clockify, ale funguje také jako nejlepší alternativa Clockify na trhu.
Ano, jako stávající uživatel můžete integraci využít ke zlepšení správy projektů v ClickUp. Ale pokud teprve začínáte se sledováním úkolů a času stráveného na projektech, proč nevyužít integrovanou funkci?
S ClickUp získáte všechny funkce, které Clockify nabízí, spolu s kompletní bezplatnou platformou pro správu projektů. To znamená automatizaci nejen pro každý nový záznam času, ale pro každou část projektu.
Jedná se o skvělé komplexní řešení, které kombinuje a automatizuje správu projektů a sledování času v jediném pracovním prostoru.
Na co tedy čekáte? Vytvořte si účet ClickUp a začněte optimalizovat svou produktivitu ještě dnes.