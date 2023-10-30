10 aktivit pro zvýšení morálky a zapojení zaměstnanců, které můžete vyzkoušet hned teď

Investice času, peněz a zdrojů do náboru nejlepších talentů pro vaši společnost je jen polovina úspěchu. Klíčem k jejich udržení, maximalizaci jejich potenciálu a zajištění jejich loajality k vaší organizaci je účinná strategie zapojení zaměstnanců.
Zpráva společnosti Gallup však zjistila, že 77 % zaměstnanců je buď nezainteresovaných, nebo aktivně demotivovaných. Pokud jste zde, pravděpodobně si uvědomujete, jak důležité je tuto propast překlenout. A proto hledáte nápady, jak zvýšit zapojení zaměstnanců. Jsme tu, abychom vám pomohli.
Sestavili jsme seznam zábavných aktivit pro zapojení zaměstnanců, které vrátí jiskru do vašeho pracoviště a pomohou vybudovat silné týmy, které budou pracovat na úspěchu společnosti.
Co jsou aktivity zaměřené na zapojení zaměstnanců?
Aktivity pro zapojení zaměstnanců jsou různé hry, akce, činnosti nebo role-playingové aktivity, které se používají ke zlepšení emocionálního zapojení a nadšení týmů pro jejich práci a společnost.
To znamená, že angažovaný zaměstnanec nepracuje jen pro výplatu, příležitostný bonus nebo další povýšení. Věnuje se také tomu, aby pomohl společnosti dosáhnout jejích krátkodobých i dlouhodobých cílů. Tito zaměstnanci navrhují nové nápady, přijímají výzvy a bez vyzvání jdou nad rámec svých povinností. 💪
Na druhou stranu, nezainteresovaný zaměstnanec dělá jen to nejnutnější, aby přežil. Přichází a odchází, sleduje hodiny více než svůj přínos k pokroku společnosti. A místo toho, aby vnímal výzvy jako příležitosti k růstu, může je považovat za zátěž a vyhýbat se jim.
Z celkového pohledu tedy angažovaní zaměstnanci podporují inovace, přispívají k pozitivní kultuře na pracovišti a pomáhají společnosti zůstat agilní v neustále se měnícím obchodním prostředí.
Naopak nezainteresovaní zaměstnanci mají tendenci snižovat produktivitu a zpomalovat pokrok firmy v dosahování jejích cílů.
Proč je zapojení zaměstnanců důležité?
Společnosti, které upřednostňují a investují do zlepšování zapojení zaměstnanců, sklízejí obrovské odměny ve všech oblastech. Podle studie Gallup z roku 2020 vede vysoké zapojení zaměstnanců k:
- O 21 % vyšší ziskovost
- 81% pokles absence
- O 41 % méně vad kvality
- 14% nárůst produktivity
- 10% nárůst loajality a zapojení zákazníků
- O 18 % nižší fluktuace v organizacích s vysokou fluktuací a o 43 % nižší fluktuace v organizacích s nízkou fluktuací.
Zjednodušeně řečeno, vysoká angažovanost zaměstnanců se rovná vysokým obchodním výnosům. 📈
Co ovlivňuje zapojení zaměstnanců?
Platy a bonusy hrají v zapojení zaměstnanců důležitou roli, ale samy o sobě nestačí. Podívejme se tedy na další klíčové faktory, které ovlivňují zapojení zaměstnanců:
- Vedení: Zapojení zaměstnanců začíná na nejvyšší úrovni. Pokud vedoucí pracovníci věří v cíle společnosti a projevují to svými činy, je pravděpodobnější, že se k nim přidají i zaměstnanci.
- Jasná komunikace: Zaměstnanci chtějí jasnost. Nejasná očekávání nebo nedostatek pokynů vedou k zmatkům a snižují zapojení.
- Ocenění zaměstnanců: Je lidskou přirozeností usilovat o uznání za tvrdou práci. Bonusy nebo zvýšení platu jsou skvělé, ale někdy stačí jednoduché „děkuji“, aby se zaměstnanec cítil oceněný a uznávaný 🤝.
- Profesní rozvoj: Zaměstnanci oceňují neustálé vzdělávání a růst. Pokud jsou tyto možnosti k dispozici, je pravděpodobné, že se zvýší úroveň zapojení a spokojenosti v práci.
- Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem: Vyhoření je reálný jev. Přepracovaní zaměstnanci postupem času ztrácejí motivaci. Nabídka možnosti práce na dálku, flexibilní pracovní doba a přestávky na činnosti nesouvisející s prací jsou účinnými prostředky, jak tomuto jevu čelit.
- Zpětná vazba: Angažovanost roste, když se zaměstnanci cítí bezpečně, mohou vyjádřit své obavy a mají pocit, že jejich názory jsou ceněny.
- Pracovní vztahy: Když mají zaměstnanci pocit, že jsou součástí podpůrné komunity, je větší pravděpodobnost, že zůstanou zapojení.
Porozumění těmto faktorům vám pomůže navrhnout účinnou strategii zapojení, která zvýší retenci a zapojení zaměstnanců. Nyní se podívejme na aktivity, které můžete okamžitě zavést, abyste svou strategii uvedli do života.
10 nejlepších aktivit pro zapojení zaměstnanců
Zde je 10 nejjednodušších a nejúčinnějších aktivit pro zapojení zaměstnanců, díky kterým se míra zapojení vyšplhá do závratných výšek.
1. Vytvořte příjemný program pro nové zaměstnance
První dojmy během zapracování, hned od prvního dne, udávají tón pro celou kariéru zaměstnance ve vaší společnosti. Bohužel některé společnosti tuto fázi buď ignorují, nebo ji uspěchají.
Ve skutečnosti pouze 12 % zaměstnanců tvrdí, že jejich společnost odvádí skvělou práci při zapracování nových zaměstnanců. Průzkum CareerBuilder však odhalil, že dobře strukturovaný program zapracování vede k vyšší angažovanosti, vyšší produktivitě a nižší fluktuaci zaměstnanců.
Zlepšení procesu zapracování nových zaměstnanců může být snazší, než si myslíte. Zde je několik jednoduchých úprav, které mohou mít velký vliv:
- Jasný program: Zjednodušte proces zapracování nových zaměstnanců, aby přesně věděli, co mají dělat, od začátku do konce.
- Naplánujte schůzky s nadřízenými: Včasné schůzky s týmem HR a nadřízenými jsou velmi důležité. Je to ideální příležitost k nastavení jasných očekávání, vymezení rolí a otevření komunikačních kanálů.
- Představení týmu: Uspořádejte osobní nebo virtuální setkání, na kterém novým zaměstnancům představíte tým. Pomůže jim to pochopit, na koho se mohou obrátit s konkrétními dotazy a žádostmi o pomoc.
- Podpora kolegů: Spojte nové zaměstnance s kolegou nebo mentorem, který jim pomůže se zapracovat do nové role, pracovního prostředí a firemní kultury 🧑🤝🧑
Když se noví zaměstnanci od samého začátku cítí podporováni, rychle získají sebevědomí a pocit sounáležitosti. To posiluje jejich odhodlání plnit své úkoly a motivuje je přispívat k plnění cílů týmu a společnosti.
2. Poskytujte příležitosti k školení a rozvoji
Začít s dobrým programem pro nové zaměstnance je skvělé. Abyste udrželi tempo, musíte nabízet průběžné školení a příležitosti k rozvoji.
Pomáhá zaměstnancům vyplnit mezery v dovednostech potřebných pro jejich role a je chytrým způsobem, jak udržet motivaci a zapojení vašeho týmu. Podle zprávy Udemy z roku 2016 80 % zaměstnanců uvádí, že možnosti vzdělávání v práci zvyšují jejich zapojení.
Zde je několik praktických tipů, jak zajistit, aby vaše školicí programy dosáhly svého cíle:
- Relevantní obsah: Sladěte obsah školení s cíli společnosti a individuálními výzvami, kterým zaměstnanci čelí.
- Interaktivní formáty: Zapomeňte na zdlouhavá a nudná školení. Využijte interaktivní workshopy a kvízy, gamifikované učení a praktické simulace.
- Zpětná vazba: Sledujte výkonnost a sbírejte zpětnou vazbu po školení. To pomůže vylepšit budoucí školení, aby zůstala relevantní a efektivní.
Pravidelné školení nejen podporuje kariérní rozvoj vašeho týmu, ale také zvyšuje produktivitu a výkonnost v jejich rolích. Jinými slovy, růst vašeho týmu je i vaším růstem.
3. Zapojte zaměstnance do vzájemných zpětných vazeb
Proč se po získání zpětné vazby ze školení zaměstnanců zastavit? Povzbuďte zaměstnance, aby vyjádřili své myšlenky, návrhy a obavy i v jiných oblastech. Zamyslete se nad vývojem produktů, interakcí se zákazníky, interními procesy nebo dokonce zlepšením kultury na pracovišti.
Využijte šablony formulářů pro zpětnou vazbu k zaznamenávání, prioritizaci a realizaci návrhů. Zaměstnanci tak uvidí, že jejich příspěvky jsou ceněny, a budou mít přirozenou tendenci přispívat více.
Zpětná vazba však není jednosměrná. Vytvořte prostředí, ve kterém mohou zaměstnanci dostávat zpětnou vazbu také od svých manažerů a kolegů.
Správný software pro řízení lidských zdrojů pomáhá tento proces zefektivnit, a to i při práci s virtuálním týmem. Měl by podporovat průběžnou komunikaci prostřednictvím komentářů, chatů, aplikace Slack a denních zpráv, aby bylo možné řešit problémy a obavy v reálném čase.
Zlepšíte tak týmovou spolupráci a vytvoříte základ pro angažovanější a produktivnější pracovní sílu. Vytvoříte také bezpečný prostor pro zpětnou vazbu od zaměstnanců, ať už se týká pracovních procesů, vztahů v týmu, doporučení ohledně kancelářských prostor nebo zavedení flexibilnějších pracovních rozvrhů.
4. Oslavujte společně významná data
Oslavujte se zaměstnanci významná data, jako jsou narozeniny a pracovní výročí. Zvažte drobná gesta, jako jsou dárkové karty, pozdravy na sociálních sítích, krájení dortu nebo dokonce společný oběd. To výrazně přispívá k zapojení zaměstnanců a k tomu, aby se cítili oceněni a jako součást větší rodiny.
Kromě toho si udělejte přestávku od běžné rutiny a oslavte zábavné svátky a události. Například Národní den pizzy, Den vezmi svého psa do práce, Den náhodných laskavostí a Mezinárodní den dobrovolníků. Vytvoříte tak společné vzpomínky a, co je nejdůležitější, dodáte svému týmu novou energii k tvrdé práci, ale oceníte spontánnost vaší firemní kultury. ⚡️
Vytvořte firemní kalendář, aby všichni byli informováni o těchto zvláštních milnících a událostech. Toto vizuální připomenutí buduje očekávání, podporuje účast týmu a dává všem něco, na co se mohou těšit.
Nikdy nepodceňujte sílu těchto malých oslav. Povzbuzují zaměstnance, zvyšují morálku a přispívají k živému pracovnímu prostředí.
5. Naplánujte outdoorové týmové aktivity
Kdo by neměl rád kombinaci zábavy a čerstvého vzduchu? Vezměte svůj tým ven na aktivity zaměřené na zapojení zaměstnanců a opravdu tím věci rozhýbejte... v dobrém smyslu, samozřejmě. Pomůže to všem relaxovat, navázat kontakty a načerpat novou energii. Začněte prozkoumáním aktivit zaměřených na zapojení zaměstnanců, jako jsou:
- Den v terénu
- Výlet do přírody
- Piknik v parku
- Skupinová túra v přírodě
- Hledání pokladu ve městě
- Charitativní běhy nebo procházky
Týmy, které spolu hrají, často lépe spolupracují. Tyto společné zážitky budují důvěru a připravují půdu pro lepší komunikaci a spolupráci. Investujte proto do aktivit zaměřených na budování týmu – účinky na výkonnost a spokojenost zaměstnanců za to rozhodně stojí.
6. Organizujte talentové soutěže pro zaměstnance
Organizace talentových soutěží v práci může být velká zábava a přinést spoustu výhod. Zaprvé je skvělé vidět, jaké skryté talenty mají vaši kolegové, a oslavit jejich rozmanitost a kreativitu. Zjistíte, že tichý člověk z účetního oddělení umí žonglovat nebo že váš projektový manažer hraje na kytaru! 🎸
Zároveň se tím prolomí bariéry mezi jednotlivými odděleními. Lidé, kteří spolu nemusí denně komunikovat, tak dostanou příležitost spolupracovat a navázat osobní vztahy.
Navíc je skvělé povzbuzovat své kolegy za jejich jedinečné talenty a být za to povzbuzován. Tato aktivita na budování týmu přispívá k tomu, že se kancelář stává spíše komunitou, což je klíčové pro zlepšení každodenní komunikace a zvýšení zapojení zaměstnanců.
7. Pořádejte workshopy zaměřené na umění a řemesla
Workshopy zaměřené na umění a řemesla jsou dalším skvělým způsobem, jak si odpočinout od práce a navázat vztahy s kolegy v uvolněné atmosféře. Aktivity mohou zahrnovat cokoli od malování po keramiku a kutilské projekty.
Při provádění běžných úkolů se zaměstnanci opírají především o levou hemisféru mozku, která je zodpovědná za logické a analytické myšlení. Umělecké aktivity však stimulují pravou hemisféru, podněcují kreativitu a představivost. Tato změna často vede k novým, inovativním nápadům, když se zaměstnanci vrátí do práce.
Práce s uměleckými materiály, používání živých barev a vytváření hmatatelných produktů má terapeutický a uklidňující účinek. Pomáhá zmírnit stres, zlepšuje náladu a zvyšuje soustředění a koncentraci. 🧑💻
Abyste tyto výhody maximalizovali, zvažte pořádání pravidelných setkání, obměňujte druhy uměleckých a řemeslných činností a pozvěte různé lektory, aby se podělili o své zkušenosti.
8. Sdílejte nápady v mini přednáškách ve stylu TED
Pořádání mini přednášek ve stylu TED je vynikajícím způsobem, jak podpořit sdílení znalostí mezi členy týmu. Dává jim to příležitost diskutovat o svých zájmech, ať už se týkají práce nebo jejich osobních vášní.
Mluvit před kolegy může být náročné, zejména na začátku. S praxí a podporou však může výrazně posílit sebevědomí jednotlivce a jeho schopnosti mluvit na veřejnosti. To se hodí, když zaměstnanci musí pořádat webináře, konference a prezentace pro klienty.
Poslech různých témat vzbuzuje zvědavost mezi členy týmu, což vede k neustálému sebezdokonalování. Také je vystavuje různým perspektivám a přístupům, které dosud nezvažovali.
Pravidelné pořádání těchto setkání je skvělým způsobem, jak podpořit kulturu neustálého učení a růstu.
9. Zajděte na oběd a naučte se něco nového
Obědové přestávky nemusí sloužit pouze k doplnění energie pro tělo. Občas je můžete využít také k doplnění energie pro mysl. 🧠
Proč tedy nevyzkoušet obědy s přednáškami pro váš tým? Můžete je pořádat jednou za měsíc, čtvrtletně nebo v jakémkoli jiném pravidelném intervalu. Pozvěte hostující přednášející, kteří budou hovořit o různých tématech, od nejnovějších technologických novinek po tipy pro zdraví nebo dokonce rozvoj měkkých dovedností.
Můžete také zavést knihu měsíce související s osobním rozvojem nebo trendy v oboru. Během polední přestávky pak mohou všichni diskutovat o tom, co si z knihy odnesli.
Krása obědových vzdělávacích seminářů spočívá v tom, že díky nim se učení nezdá jako povinnost, ale spíše jako poutavá a příjemná zkušenost.
10. Udržujte se v kondici díky aktivitám zaměřeným na zdraví a wellness
Když je váš tým fyzicky fit, pracuje ještě lépe. Proč tedy nezavést do pracovního prostředí nějaké fitness iniciativy?
Kurzy jógy, zumby nebo aerobiku jsou skvělým způsobem, jak začít den nebo se uvolnit po dlouhé pracovní době. Jednou týdně (nebo v určité dny) pozvěte fitness instruktora, který tým provede cvičením. Pokud máte omezený rozpočet, zvažte registraci do fitness aplikací vedených profesionály.
Dalším zábavným nápadem je organizovat týdenní nebo měsíční fitness výzvy, kde zaměstnanci soutěží v přátelských soutěžích, jako je počet kroků, doba vydržení v pozici plank nebo skákání přes švihadlo. Přidává to prvek zábavy a kamarádství a zároveň podporuje zdravý životní styl. 🤸♂️
Pokud to prostor dovolí, zřídit v kanceláři malou tělocvičnu nebo vyhrazený prostor pro cvičení. Alternativně můžete navázat spolupráci s místními tělocvičnami nebo fitness centry a nabídnout svým zaměstnancům členství ve tělocvičně se slevou.
Podpora zdraví a wellness zlepšuje duševní zdraví a celkovou pohodu zaměstnanců. To vede ke snížení úrovně stresu, zlepšení koncentrace a snížení absence z důvodu zdravotních problémů.
Jak měřit zapojení zaměstnanců
Po zavedení strategie zapojení zaměstnanců je dalším krokem měření její účinnosti. Ne každá aktivita bude úspěšná, a to je v pořádku. Pečlivým sledováním zpětné vazby zaměstnanců a míry jejich účasti můžete rozhodnout, které aktivity zachovat a které přepracovat nebo nahradit.
Provádění těchto hodnocení při současném zvládání dalších úkolů v oblasti lidských zdrojů může být velmi náročné. Naštěstí je ClickUp navržen tak, aby pomáhal týmům HR vše hladce zvládat. Využijte jej k zefektivnění svých pracovních postupů, od náboru a zapracování nových zaměstnanců až po řízení zapojení zaměstnanců a sledování výkonu – nemusíte začínat od nuly, stačí si vybrat a přizpůsobit některou z více než 120 šablon ClickUp pro oblast lidských zdrojů.
S ClickUp Goals je měření účinnosti vaší strategie zapojení zaměstnanců a sledování celkových cílů v oblasti lidských zdrojů hračkou. Stanovte cíle a sledujte pokrok v reálném čase. Navíc můžete naplánovat průzkumy zapojení zaměstnanců, abyste zjistili, jak silnou vazbu mají zaměstnanci ke své práci a poslání společnosti.
Shromažďujte a organizujte tyto odpovědi v tabulkovém zobrazení ClickUp a vizualizujte poznatky pomocí koláčových, sloupcových a čárových grafů v panelech ClickUp. Panel je také ideální pro sledování produktivity zaměstnanců a trendů výkonu v průběhu času. Tímto způsobem lze snadno identifikovat oblasti, které fungují dobře, a jiné, které vyžadují pozornost.
A pokud se v jakémkoli bodě zaseknete, může vám pomoci ClickUp AI. Tento nástroj umělé inteligence můžete využít pro úkoly v oblasti lidských zdrojů, jako je navrhování otázek pro průzkumy, shrnování kvalitativních odpovědí z průzkumů a brainstorming nápadů pro další kroky.
Zapojte se, nabijte se energií a vynikněte s ClickUp
Mít skvělý tým je úžasné, ale skutečnou změnu přinese až to, když se postaráte o to, aby členové týmu maximalizovali svůj výkon a dobře spolupracovali. Vyzkoušejte výše uvedené aktivity pro zapojení zaměstnanců a uvidíte, jak vám pomohou. Klíčem je začít v malém a být důsledný.
A nezapomeňte zkontrolovat, jak dobře zvolené aktivity pro zapojení zaměstnanců fungují. Použití nástroje pro monitorování zaměstnanců, jako je ClickUp, vám pomůže řídit zaměstnance a zároveň sledovat, analyzovat a vylepšovat vaše strategie zapojení.
