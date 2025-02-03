Otestovali jsme 15 nejlepších HR softwarů pro personální týmy v roce 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Co byste měli hledat v HR softwaru?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": " \n Váš HR software by měl být dostatečně flexibilní, aby držel krok s rostoucím počtem zaměstnanců a strukturálními změnami ve vaší společnosti, aniž by vás nutil investovat do dalšího nástroje, abyste mohli svou práci vykonávat. Mezi funkce, na které byste se měli zaměřit při výběru nového HR softwaru, patří:\n \n \n \n Zaškolování nových zaměstnanců\n \n \n Správa mezd\n \n \n Přístup k firemním postupům a politikám\n \n \n Sledování času stráveného na úkolech a fakturovatelných hodinách\n \n \n Plánování úkolů mezi zaměstnanci\n \n \n Správa a žádosti o využití zaměstnaneckých benefitů\n \n \n Sledování uchazečů v náborovém procesu\n \n \nSpráva hodnocení zaměstnanců a cílů HR\n \n " } } ] }
Co získáte, když spojíte lidské zdroje (HR) s výkonem moderního softwaru pro řízení projektů? Software navržený pro zefektivnění procesů přijímání nových zaměstnanců, benefitů, výplaty mezd a náboru nových zaměstnanců. 🙌🏼
HR software je nezbytností pro firmy jakékoli velikosti, zejména pro ty, které se zaměřují na růst a kladou důraz na své zaměstnance!
Vytvořili jsme seznam 15 nejlepších HR softwarů pro vaši firmu, včetně klíčových funkcí, výhod, nevýhod, cen, zpětné vazby zákazníků a hodnocení uživatelů. Navíc se ponoříme do často kladených otázek a kategorií HR softwaru, které vám pomohou při hledání.
Co byste měli hledat v HR softwaru?
HR software pomáhá vedoucím pracovníkům a členům týmu sladit se s cíli společnosti, spravovat zaměstnanecké benefity, zefektivnit každodenní procesy a efektivněji rozdělovat svůj čas. V mnoha případech tento software používají také zaměstnanci ke správě svých časových karet, podávání žádostí, prohlížení důležitých informací o daních a mzdách a mnohem více.
Váš HR software by měl být dostatečně flexibilní, aby držel krok s rostoucím počtem zaměstnanců a strukturálními změnami ve vaší společnosti, aniž by vás nutil investovat do dalšího nástroje, abyste mohli svou práci vykonávat. Mezi funkce, na které byste se měli zaměřit při výběru nového HR softwaru, patří:
- Zaškolování nových zaměstnanců
- Správa mezd
- Přístup k firemním postupům a politikám
- Sledujte čas strávený na úkolech a fakturovatelné hodiny
- Plánujte úkoly mezi zaměstnanci
- Spravujte a žádajte o využívání zaměstnaneckých benefitů
- Sledujte uchazeče v náborovém procesu
- Spravujte hodnocení zaměstnanců a cíle HR
Vlastnosti, díky kterým je HR software tak cenný, se neomezují pouze na tento seznam. Nástroje pro správu úkolů, sledování pokroku, plánování projektů a spolupráci s týmem usnadní každodenní práci všem a zajistí hladký chod vašeho ideálního HR softwaru.
15 nejlepších softwarových nástrojů pro HR
Udělali jsme si domácí úkol a sestavili seznam 15 nejlepších alternativ HR softwaru pro každou kategorii, včetně jejich výhod, klíčových funkcí, zpětné vazby od zákazníků, hodnocení uživatelů a cen.
1. ClickUp
Kategorie: Nejlepší celkové softwarové řešení pro HR
ClickUp je jediná komplexní platforma pro produktivitu, která je dostatečně výkonná, aby poskytovala komplexní řešení pro týmy jakékoli velikosti a z jakéhokoli odvětví. Díky stovkám přizpůsobitelných funkcí a více než 1 000 integrací může ClickUp centralizovat vaši práci napříč aplikacemi do společného pracovního prostoru – ideálního pro HR týmy, které spravují data, čas a cíle zaměstnanců.
Ať už zefektivňujete proces náboru, zapracováváte nové zaměstnance nebo sledujete jejich pokrok při plnění cílů, flexibilní platforma ClickUp má vše, co potřebujete k zjednodušení a optimalizaci dlouhodobých HR procesů.
Funkce ClickUp pro HR
Více pohledů
Více než 15 způsobů, jak vizualizovat vaše pracovní postupy, úkoly a projekty v ClickUp, včetně několika klíčových zobrazení, která si váš HR tým zamiluje:
- Tabulkový pohled pro správu dat podobný tabulkovému procesoru
- Zobrazení seznamu s více možnostmi třídění, filtrování a seskupování
- Formulář pro převedení odpovědí, požadavků a zpětné vazby z průzkumu mezi zaměstnanci přímo do akčních úkolů
- Kalendář pro správu rozvrhů, volna, denních programů a virtuálních schůzek
- Zobrazení pracovní zátěže pro správu kapacit vašeho týmu
Automatizace procesů v oblasti lidských zdrojů
V ClickUp existuje více než 100 způsobů, jak automatizovat vaše HR procesy, aby se váš tým mohl soustředit na to nejdůležitější – vaše zaměstnance! Automatizace v ClickUp mohou spouštět vytváření úkolů, přiřazovat úkoly, vyplňovat a přiřazovat komentáře, měnit stavy úkolů a mnoho dalšího.
Dashboardy pro sledování HR
Dashboardy v ClickUp jsou ideální pro sledování milníků projektu, cílů a KPI v oblasti lidských zdrojů. Shromažďují veškerou vaši práci do okamžitého a přehledného souhrnu. Dashboardy jsou přizpůsobitelné, velmi vizuální a vždy připravené k prezentaci zainteresovaným stranám a dalším manažerům. Navíc existuje více než 50 variant widgetů v dashboardu, které lze vytvořit pro jakoukoli situaci v oblasti lidských zdrojů – obsazené pozice, doba náboru a výkonnost týmu.
Šablony pro HR
Tato šablona HR SOP od ClickUp je ideálním zdrojem pro seznámení vašeho týmu s procesy pomocí tabulek ClickUp Whiteboards. Tato šablona aplikuje barevnou, přehlednou a snadno editovatelnou tabulku na vaši společnou tabuli, aby pomohla manažerům HR školit tým, stanovovat úkoly v oblasti náboru, spravovat procesy přijímání nových zaměstnanců a mnoho dalšího.
Výhody ClickUp
- Všechny tyto výkonné nástroje najdete na jedné dynamické platformě, takže nemusíte investovat do samostatných produktů nebo softwarových balíčků, abyste měli přístup ke všem funkcím ClickUp.
- Více než 1 000 integrací a stovky předem připravených šablon, které rozšíří a zefektivní vaše zkušenosti s používáním ClickUp.
- Zákaznická podpora 24/7, vzdělávací zdroje jako ClickUp University, webináře a nápověda, aby byl váš přechod co nejhladší.
Nevýhody ClickUp
- Nenabízí konkrétní balíčky benefitů, ale umožňuje spravovat data na zabezpečené platformě.
- Přizpůsobení se bohatému seznamu funkcí ClickUp může být trochu náročné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele a měsíc
- Podnikání: 12 $ za uživatele a měsíc
- Business Plus: 19 $ za uživatele a měsíc
- Podnik: Kontaktujte ClickUp pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (5 030+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 210+ recenzí)
2. Rippling
Kategorie: Nejlepší software pro správu zaměstnanců
Rippling nabízí sadu produktů, které zjednodušují procesy v oblasti lidských zdrojů, IT a financí pomocí cloudového softwaru. Jeho HR software je příjemný na používání, snadno se ovládá a má spoustu funkcí, které sahají od výplat až po průzkumy spokojenosti zaměstnanců a mnoho dalšího.
Funkce Rippling
- Zprávy a analýzy o pracovní síle pro sledování náboru, počtu zaměstnanců a pokroku
- Automatizace pracovních postupů u opakujících se úkolů
- Oprávnění a zásady založené na rolích s přizpůsobeným přístupem a schvalováním
- Řízení souladu s místními, státními a federálními doporučeními
Rippling pros
- Stovky šablon pro mzdy a další potřeby HR, které můžete podle potřeby přizpůsobit
- Vytvořený pro správu globální pracovní síly s lokalizovanými funkcemi pro mzdy, daně a dodržování předpisů
- Spousta integrací pro rozšíření funkčnosti do všech kategorií HR
Rippling cons
- Integrace potřebná pro správu výkonnosti a hodnocení zaměstnanců pomocí Rippling
- Funkce prověřování minulosti prostřednictvím Rippling je drahá.
- Přizpůsobení a více zobrazení jsou k dispozici pouze správci, takže většina vašich zaměstnanců k těmto funkcím nebude mít přístup.
Ceny Rippling
Cena Ripplingu začíná na 8 USD za uživatele a měsíc, ale všechny cenové plány vyžadují individuální nabídku od Ripplingu a jsou vytvořeny pro každý tým na základě funkcí, které potřebujete.
Hodnocení a recenze Rippling
- G2: 4,8/5 (více než 1 470 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 1 840 recenzí)
Vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů mají náročnou práci. Musí najít ty nejlepší talenty a řídit je tak, aby přinášeli společnosti zisk. Proto potřebují ten nejlepší software pro řízení lidských zdrojů! Vybral jsem si Rippling kvůli jeho uživatelsky přívětivému rozhraní a cenové dostupnosti. Má také funkce, které jiné HR softwary nemají. Rippling mi umožňuje sledovat výkonnost zaměstnanců a vytvářet vlastní reporty. Pomáhá mi také spojit se s ostatními vedoucími pracovníky v oblasti lidských zdrojů a sdílet osvědčené postupy. Systém automaticky sleduje dovolené a sick days a usnadňuje prohlížení záznamů o zaměstnancích.
3. Workday
Kategorie: Nejlepší pro velké podniky
Workday spojuje finanční procesy s HR, plánováním a analytikou, aby poskytoval komplexní zkušenosti pro různé případy použití. Díky funkcím přizpůsobeným profesionálním službám využívajícím fakturovatelný čas, správu vzdělávání a prodejní operace pomáhá tato sada HR softwaru středním a velkým podnikům přizpůsobit procesy tak, aby držely krok s jejich růstem.
Funkce Workday
- Analýzy a reporty pro sledování postupu HR úkolů, výplaty mezd a benefitů
- Sledování a správa pracovní doby zaměstnanců
- Automatizace pracovních postupů pro profesionální služby
Profesionálové v oblasti pracovních dnů
- Řada produktů pro společnosti z různých odvětví
- Vytvořený pro správu HR procesů pro velké podnikové týmy s velkým množstvím dat, častými změnami a tisíci zaměstnanci
- Samoobslužné možnosti prostřednictvím osobních portálů pro zaměstnance
Workday cons
- Neintuitivní, obtížně ovladatelné a zastaralé rozhraní
- Implementace může být zdlouhavý proces, zejména u větších společností.
- Drahé a pro malé podniky nedostupné řešení
Ceny Workday
Všechny dotazy týkající se cen směřujte na společnost Workday.
Hodnocení a recenze Workday
- G2: 4/5 (1 290+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (980+ recenzí)
Jako konzultant pracuji s řadou HR softwarových balíčků. Jako vedoucí HR jsou mými dvěma oblíbenými HRIS zdroji Bamboo a Workday. Workday je úžasný zdroj pro větší zaměstnavatele, který má dostatečný výkon na to, aby snadno zvládl roční procesy hodnocení. Workday jsem si vybral pro jeho snadné použití a schopnost integrace s jiným HR softwarem, jako je ADP a správa benefitů.
4. Gusto
Kategorie: Nejlepší pro malé podniky
Gusto je HR nástroj pro malé a střední týmy, který slouží ke správě mezd, zaměstnaneckých benefitů, hodnocení výkonu a zapracování nových zaměstnanců. Stejně jako Workday a Rippling nabízí Gusto přehledy a funkce pro evidenci docházky a pracovní doby, které umožňují samoobslužné prostředí pro všechny zaměstnance, ale navíc poskytuje další funkce v oblasti náboru a získávání talentů, včetně zveřejňování pracovních nabídek, žádostí o zpětnou vazbu a šablon nabídek.
Funkce Gusto
- Kompletní mzdové služby včetně dodržování předpisů, automatického podávání daňových přiznání a plateb dodavatelům
- Řízení zaměstnanců pro dohled nad uchazeči od jejich přihlášky až po zapracování
- Poskytujeme zdravotní, zubní, penzijní a oční pojištění a další služby.
Výhody Gusto
- Více šablon pro různé případy použití, jako jsou nabídkové dopisy, nábor a pracovní inzeráty
- Umí organizovat a spravovat vše, co souvisí s výplatami a benefity
- Skvělé pro nové a malé podniky, které hledají svůj první HR software
Gusto cons
- Mezi placenými tarify a bezplatným tarifem, který není nabízen, je velký cenový rozdíl.
- Může chvíli trvat, než se naučíte platformu ovládat a zvyknete si na její uživatelské rozhraní.
- Ne všechny funkce webové aplikace jsou k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny Gusto
- Simple: 40 $ měsíčně plus dalších 6 $ za osobu a měsíc
- Plus: 80 $ měsíčně plus dalších 12 $ za osobu a měsíc
- Premium: Kontaktujte Gusto pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Gusto
- G2: 4,2/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
Zjistili jsme, že Gusto je nejlepší HR software pro naše potřeby a významně přispívá k hladkému chodu našich pracovních procesů. Gusto klade spokojenost zaměstnanců na první místo, což je pro nás zásadní. Má snadno použitelné funkce, jako je správa odměn, zapracování zaměstnanců a samoobslužný portál. Zahrnuje také správu dovolených a benefitů, což je v malém podniku důležité, aby i s malým počtem zaměstnanců byly tyto úkoly stále řešeny profesionálně.
5. BambooHR
Kategorie: Nejlepší samoobslužná možnost pro zaměstnance
BambooHR je HR software zaměřený na mzdy, benefity a údaje o zaměstnancích, který se točí kolem osobních zkušeností zaměstnanců s přístupem k jejich souvisejícím úkolům. BambooHR, vytvořený pro malé a střední podniky, pomáhá týmům soustředit se na udržení zaměstnanců pomocí nástroje, který členům umožňuje snadno využívat jejich benefity, sbírat zpětnou vazbu, stanovovat výkonnostní cíle a mnoho dalšího.
Funkce BambooHR
- Reporting pro vedení společnosti, růst, udržení zaměstnanců a spokojenost zaměstnanců
- Více osobních a veřejných kalendářů pro výpočet volna a zobrazení, kdo je ten den mimo kancelář
- Integrované balíčky pro zapracování nových zaměstnanců včetně elektronického podpisu
Výhody BambooHR
- Tato společnost praktikuje to, co hlásá, a to tím, že klade zaměstnance na první místo a upřednostňuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
- Vytváří prostor pro spolupráci HR týmů, náborářů a manažerů při výběru nových uchazečů.
- Řada funkcí, které zaměstnancům umožňují sledovat jejich výkonnost prostřednictvím hodnocení, zpětné vazby, cílů a školení
Nevýhody BambooHR
- Zastaralé UX a UI
- Omezené metriky v jeho funkci reportování
- Žádná vestavěná funkce plánování
Ceny BambooHR
Všechny ceny BambooHR jsou přizpůsobeny jednotlivým týmům a jsou k dispozici na vyžádání.
Hodnocení a recenze BambooHR
- G2: 4,4/5 (1 210+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 920 recenzí)
Software BambooHR je snadno použitelný a patří mezi nejlepší HRIS řešení pro malé a střední podniky. BambooHR je uživatelsky přívětivý jak pro HRIS profesionály, tak pro zaměstnance. Pracovní postupy jsou přizpůsobitelné a funkce reportingu je přímočará. BambooHR dělá zapracování nových zaměstnanců zábavným a pomáhá jim zapojit se do chodu společnosti od prvního dne. Jednou z mých oblíbených funkcí je možnost vytvářet pracovní postupy napříč odděleními. Pro nás to zjednodušilo proces vybavování nových zaměstnanců tím, že zefektivnilo komunikaci mezi oddělením HR a IT.
6. Namely
Kategorie: Nejlepší HR software pro středně velké týmy
Namely je HR software pro střední podniky, který jim pomáhá mít přehled o mzdových procesech, spravovat benefity a sledovat pracovní dobu.
Funkce Namely
- Funkce odměn a uznání pro motivaci zaměstnanců
- Funkce elektronického podpisu a elektronické ověření pro zefektivnění procesů přijímání nových zaměstnanců
- Spousta integrací s možností vytvořit si vlastní prostřednictvím API
Namely pros
- Zaměstnanci mohou velmi snadno zobrazit svůj pracovní čas a výplatní pásky prostřednictvím svých osobních portálů.
- Jednoduché rozhraní, které napodobuje mnoho feedů sociálních médií
- Určeno pro střední podniky s 25–1 000 zaměstnanci
Namely cons
- Chybí výkonné a intuitivní funkce pro podávání zpráv a hodnocení výkonu zaměstnanců
- Platforma má potíže se správou dat pro větší společnosti a je téměř výhradně určena pro středně velké týmy.
- Evidence pracovní doby může být pro zaměstnance placené hodinově obtížná
Ceny Namely
Veškeré informace o cenách Namely jsou k dispozici pouze na vyžádání.
Hodnocení a recenze Namely
- G2: 3,9/5 (více než 270 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (410+ recenzí)
Namely používáme pro řízení lidských zdrojů již čtyři roky a zcela to změnilo pravidla hry. Nikdy jsem si neuvědomil, jak velký rozdíl udělá mít všechny informace o zaměstnancích na jednom centrálním místě. Je to nejen pohodlné, ale také mnohem snazší sledovat pokrok a výkonnost každého jednotlivce. A protože Namely lze integrovat s jinými softwarovými platformami, mohu jej propojit s našimi systémy pro výplatu mezd a benefity. Celkově mi Namely velmi pomáhá udržovat pořádek v podnikání a zajišťovat jeho hladký chod.
7. Oracle
Kategorie: Nejlepší pro odvětvové funkce
Oracle nabízí sadu cloudových aplikací pro podnikové společnosti, které umožňují spravovat vše od plánování zdrojů po obsah, zákaznickou zkušenost, procesy dodavatelského řetězce a další. Mezi jeho produkty patří Oracle Fusion Cloud HCM, neboli HR software pro řízení lidského kapitálu.
Funkce Oracle
- Digitální asistent, který pomáhá spravovat benefity, předpovědi týkající se pracovní síly a strategické plánování společnosti
- Funkce pro rozvoj kariéry a řízení výkonu, včetně kontrolních seznamů a modulů
- Předem připravené a přizpůsobené KPI a dashboardy pro HR
Výhody Oracle
- Lokalizace mezd pro globální pracovní sílu od Mexika po Čínu
- Funkce specifické pro dané odvětví pro přizpůsobený zážitek z používání HR softwaru
- Tento software je navržen tak, aby pomáhal firmám škálovat a implementovat agilní postupy do HR procesů.
Oracle cons
- Většina nevýhod vyplývá z toho, že Oracle je tak rozsáhlý software. Nastavení a osvojení si jeho ovládání může být velmi časově náročné.
- Mnoho různých aplikací v každém produktu se rychle prodraží
- Rozhraní působí zastarale a není intuitivní.
Ceny Oracle
Podrobné informace o cenách získáte u obchodního zástupce společnosti Oracle.
Hodnocení a recenze Oracle
- G2: 3,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (50+ recenzí)
8. HR360
Kategorie: Nejlepší pro zdroje týkající se dodržování předpisů
HR360 je digitální zdroj pro řízení lidských zdrojů. Pomáhá firmám sledovat informace o zaměstnancích, údaje o výkonu a dodržování předpisů v oblasti lidských zdrojů.
Funkce HR360
- Automatizovaný nástroj pro tvorbu popisu pracovních pozic a otázek pro pohovory
- Kalkulačka nákladů na zaměstnance a nástroj pro srovnání platů
- Knihovna interaktivních průvodců pro zajištění souladu s předpisy v oblasti lidských zdrojů a osvědčenými postupy pro zaměstnance
Výhody HR360
- Další aplikace pro rozšíření jeho funkčnosti
- Kompletní online knihovna všech federálních a státních zákonů
- Více než 500 šablon formulářů ke stažení
HR360 cons
- Tento software využívá samostatné aplikace pro přístup k jeho funkcím.
- Tento nástroj je užitečný pro HR týmy, ale méně cenný pro zaměstnance napříč odděleními.
- Není to nejlepší volba pro střední a velké týmy
Ceny HR360
Kontaktujte HR360 pro všechny informace o cenách.
Hodnocení a recenze HR360
- G2: N/A
- Capterra: 5/5 (2 recenze)
Vybral jsem si HR360, protože nabízí komplexní sadu funkcí pro řízení lidských zdrojů, včetně samoobslužného portálu pro zaměstnance, modulu pro zapracování nových zaměstnanců a systému pro řízení výkonu. HR360 je také vysoce konfigurovatelný, takže jej lze přizpůsobit konkrétním potřebám mé firmy. Navíc je jeho cena ve srovnání s jinými softwarovými programy pro řízení lidských zdrojů konkurenceschopná. Celkově je HR360 pro mou firmu nejlepším softwarovým řešením pro řízení lidských zdrojů.
9. Clockify
Kategorie: Nejlepší pro správu žádostí zaměstnanců o volno
Clockify je software pro sledování času, který mohou týmy HR používat k kategorizaci a sledování pokroku zaměstnanců během pracovních dnů. Clockify poskytuje oddělení HR přehled o výkonu zaměstnanců, aktuálních projektech a obecné činnosti. Zaměstnancům také poskytuje soukromý pracovní kalendář pro žádosti o placené volno v budoucnu nebo žádosti v daný den. Na straně administrátorů mají vaše oddělení HR a manažeři přístup k ročnímu časovému plánu se schválenými a nevyřízenými žádostmi všech zaměstnanců.
Funkce Clockify
- Více funkcí pro zaznamenávání času pro zadávání hodin, označování fakturovatelného času, nastavení stopek a dohled nad vaším časovým rozvrhem
- Faktury vytvořené na základě sledovaného času, výdajů a hodinových sazeb
- Více pohledů pro přehled o volnu, harmonogramech projektů, týmu a pokroku
Výhody Clockify
- Užitečné pro sledování a řízení pracovní zátěže týmu
- Pomáhá zaměstnancům převzít plnou odpovědnost za své pracovní hodiny a volný čas
- Některé funkce projektového řízení, včetně milníků a přidělených úkolů
Nevýhody Clockify
- Chybí mnoho klíčových funkcí HR pro správu benefitů, portály pro zaměstnance a nábor
- Omezené funkce automatizace sledování času
- Clockify by byl užitečný pro některé oddělení, ale ne pro všechna, což není ideální pro HR software.
Ceny Clockify
- Základní: 3,99 $ za uživatele a měsíc
- Standard: 5,49 $ za uživatele a měsíc
- Pro: 7,99 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: 11,99 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Clockify
- G2: 4,5/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (4 290+ recenzí)
Kromě řízení výkonu může personální oddělení pomocí Clockify efektivně rozdělovat úkoly, sledovat pokrok a včas reagovat na potřeby všech. Může také využít reporty Clockify k určení, kdo je možná přepracovaný, a pomoci vedoucím týmů rozdělit úkoly a projekty. Data o sledování času v Clockify také pomáhají personálnímu oddělení lépe poznat pracovní návyky svých zaměstnanců, zejména pokud společnost využívá systém práce na dálku/hybridní práce.
Podívejte se na tyto hybridní pracovní nástroje!
10. Compt
Kategorie: Nejlepší pro správu příspěvků zaměstnancům
Compt je platforma pro zaměstnanecké příspěvky, která lidem dává svobodu volby životního stylu podporovaného jejich společností. Software Compt pro zaměstnanecké příspěvky a odměny, který je užitečný pro HR týmy spravující zaměstnanecké benefity, je přizpůsobitelný, vyhovuje požadavkům IRS a může podporovat globální týmy.
Funkce Compt
- Několik kategorií benefitů, kterými můžete odměnit své zaměstnance, jako jsou kancelářské potřeby, kurzy zdraví a wellness, jídlo a benefity pro rozvoj
- Důkladná bonusová funkce pro odměňování zaměstnanců při dosažení milníků v kariéře
Compt pros
- Moderní pojetí zaměstnaneckých benefitů, které může a chce využívat každý člen týmu
- Skvělý způsob, jak vyjádřit uznání zaměstnancům pracujícím na dálku a po celém světě
Compt cons
- Chybí další klíčové funkce HR pro nábor, udržení zaměstnanců, analytiku a sledování výkonu
- Zaměřeno pouze na stipendia a výhody, nikoli na kompletní balíčky benefitů
Ceny Compt
Kontaktujte Compt pro všechny informace o cenách.
Hodnocení a recenze Compt
- G2: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: N/A
Vzhledem k tomu, že budoucnost práce směřuje k hybridním a plně vzdáleným pracovním prostředím, týmy HR procházejí zásadní změnou v tom, jak poskytují firemní benefity. Tyto benefity tradičně zahrnovaly základní věci, jako je zdravotní péče a důchodové pojištění, a nyní zahrnují i benefity, jako jsou bezplatné týmové obědy a skupinové fitness kurzy. Compt umožňuje týmům vytvářet kategorie stipendií, jako je „zdraví a wellness“ nebo „rodina“. Zaměstnanci si pak vyberou služby v těchto kategoriích a získají náhradu nákladů po nahrání účtenek prostřednictvím aplikace Compt nebo integrace.
11. Scribe
Kategorie: Nejlepší pro sdílení školicích materiálů
Scribe je praktický nástroj pro HR, který za vás dokumentuje vaše procesy. Nástroj automaticky generuje vizuální průvodce krok za krokem s textem a anotovanými screenshoty. Týmy mohou během několika sekund vytvořit SOP a poté sdílet nebo vložit Scribes do jakékoli znalostní báze, aby zefektivnily procesy zapracování, školení a přijetí nástrojů.
Funkce Scribe
- Automatizovaná dokumentace, která zaznamenává procesy prostřednictvím vašeho prohlížeče
- Přizpůsobte si své podrobné návody pomocí poznámek, textu, úprav a brandingu.
- Snadné sdílení prostřednictvím PDF, vložení, URL nebo dalších možností exportu
Profesionálové v oblasti psaní
- Jedná se o užitečný nástroj, který novým členům týmu rychle ukáže a naučí je, jak dodržovat standardizované firemní procesy.
- Toto by byl skvělý nástroj, který můžete použít jako doplněk k vašim stávajícím technologiím napříč odděleními.
- Scribe plní svou primární funkci neuvěřitelně dobře, včetně screenshotů a pokynů v automatizovaných podrobných návodech.
Scribe cons
- Scribe posouvá přepisování na vyšší úroveň, ale nebude fungovat samostatně jako komplexní HR software.
- Abyste mohli Scribe využívat v plném rozsahu, budete se muset spolehnout na integrace.
- Žádné nástroje pro sledování času, správu benefitů nebo výkonnost zaměstnanců, které by sladily Scribe s vašimi HR procesy
Ceny Scribe
- Základní: Zdarma
- Pro: 29 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Kontaktujte Scribe pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Scribe
- G2: 5/5 (50+ recenzí)
- Capterra: 5/5 (5 recenzí)
Každý uživatel může vytvářet a sdílet neomezený počet Scribes (podrobných návodů). Jsou snadno vytvořitelné, duplikovatelné a přizpůsobitelné pro každého zaměstnance. Scribes jsou uloženy v přehledném pracovním prostoru, ale lze je také vložit do jakékoli znalostní báze, wiki nebo CMS.
12. Evergreen
Kategorie: Nejlepší pro odměňování vašeho týmu
Evergreen je HR nástroj, který se opírá o pozitivní přístup. Jeho hlavní funkce motivují zaměstnance a udržují zdravou morálku na pracovišti prostřednictvím vzájemného uznání. Čím více navíc uznáváte svůj tým, tím více stromů Evergreen zasadí vaším jménem – tak zdravé! 🌎
Stálé funkce
- Sledujte své úspěchy a úspěchy svého týmu podle počtu dosažených úspěchů a počtu vysazených stromů.
- Více integrací včetně Microsoft Teams a Slack
Evergreen pros
- Pokaždé, když se odvděčíte svým zaměstnancům, odvděčíte se také planetě.
- Tento software je komplexní a zcela založený na pozitivním posilování.
Evergreen cons
- Toto je zábavný nástroj, který můžete nabídnout svému týmu, ale pokud se snažíte šetřit, není nezbytný.
- Chybějící důležité funkce HR softwaru, včetně benefitů, mezd, výkonu a řízení talentů
Evergreenové ceny
2,99 $ za uživatele a měsíc – to je vše! Jednoduché a přehledné.
Evergreen hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: N/A
Evergreen je jediná aplikace pro vzájemné uznání, která týmům umožňuje ocenit dobře odvedenou práci a zároveň vysazovat stromy pro planetu. Pro maximálně pozitivní a příjemnou týmovou kulturu. Moje oblíbené funkce jsou veřejné vzájemné uznání ve Slacku nebo MS Teams, skvělé analytické nástroje a skutečnost, že hodnoty společnosti jsou viditelné v každodenním provozu.
13. DeskTime
Kategorie: Nejlepší pro sledování pracovní doby zaměstnanců
DeskTime automaticky sleduje čas, který strávíte u počítače, zaznamenává váš příchod, odchod a čas strávený na projektech nebo úkolech. Manažeři mohou vidět, kam jejich tým věnuje čas, a zaměstnanci získávají doklad o čase stráveném v práci. Zatímco mnoho HR nástrojů na tomto seznamu nabízí řadu funkcí pro sledování času a docházky, primární funkcí DeskTime je podrobně zaznamenávat čas, který vaši zaměstnanci stráví v práci, a co v tomto čase vykonají.
Funkce DeskTime
- Výpočet nákladů pro přiřazení hodinových sazeb pro výpočet mezd
- Plánování směn pro rovnoměrné rozložení času vašeho týmu a možnost zaměstnanců požádat o konkrétní směny
- Rezervační nástroje, které členům týmu umožňují rezervovat stoly, zasedací místnosti, parkovací místa nebo kancelářské vybavení
- Kalendář nepřítomností pro sledování volna
Výhody DeskTime
- DeskTime má několik funkcí pro sledování času, které podporují zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
- Podporuje strategie časového blokování, jako je technika Pomodoro
- Skvělé pro malé podniky a freelancery
Nevýhody DeskTime
- Přílišná viditelnost času členů vašeho týmu může vést k mikromanagementu a nedůvěře mezi zaměstnanci a manažery.
- Jedná se hlavně o nástroj pro sledování času, který má některé společné rysy s běžným HR softwarem.
- Uživatelské rozhraní působí velmi zastarale.
Ceny DeskTime
- Pro: 7 $ za uživatele a měsíc
- Premium: 10 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: 20 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze DeskTime
- G2: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (340+ recenzí)
DeskTime je automatický systém pro sledování času a řízení pracovní síly, který pomáhá plánovat zdroje týmu, dohlížet na pracovní vytížení, předcházet vyhoření a mnoho dalšího. Je přátelský k zaměstnavatelům i zaměstnancům a nabízí řešení pro řízení týmu i funkce zajišťující zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
14. 15five
Kategorie: Nejlepší pro řízení výkonu
15five je softwarové řešení pro HR, které se zaměřuje na řízení výkonu a podporu zaměstnanců. Podporuje čtyři produkty pojmenované podle problémů, které se snaží řešit: Engage, Perform, Focus a Transform.
15five funkcí
- Spravujte a plánujte kontroly, individuální schůzky, hodnocení a revize přímo v softwaru.
- Sledování cílů a OKR na živém dashboardu
15five pros
- Silná komunita předních HR profesionálů, na kterou se můžete spolehnout, pokud jde o tipy a strategie
- HR manažeři mohou dohlížet na pokrok zaměstnanců pomocí cílů SMART založených na OKR.
15five cons
- Omezené možnosti přizpůsobení platformy
- Žádné funkce pro správu benefitů nebo mzdy
Ceny 15five
- Engage: 4 $ za uživatele a měsíc
- Perform: 8 $ za uživatele a měsíc
- Focus: 8 $ za uživatele a měsíc
- Celková platforma: 14 USD za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze 15five
- G2: 4,6/5 (více než 1 720 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 850 recenzí)
15. Trakstar
Kategorie: Nejlepší pro poskytování zpětné vazby
Trakstar je software pro řízení výkonu v oblasti lidských zdrojů, který manažerům umožňuje měřit pokrok a cíle zaměstnanců prostřednictvím neustálé a přímé zpětné vazby.
Funkce Trakstar
- 360stupňová zpětná vazba prostřednictvím nepřetržité zpětné vazby pro odpovědnost zaměstnanců
- Funkce pro stanovení SMART cílů, úkolů, úspěchů a sledování pokroku
- Reportingové přehledy a dashboardy
Výhody Trakstar
- Několik způsobů, jak sledovat pokrok v oblasti HR prostřednictvím uchazečů, pracovních nabídek, cílů a analýz
- Sleduje celý životní cyklus zaměstnance, včetně řízení vzdělávání a výkonu
Nevýhody Trakstar
- Chybějící funkce pro správu benefitů a mezd
- Budete se spoléhat na více produktů, abyste vyřešili různé každodenní procesy v oblasti lidských zdrojů.
Ceny Trakstar
Kontaktujte Trakstar a požádejte o individuální cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze Trakstar
- G2: 4,3/5 (více než 220 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 280 recenzí)
Výhody HR softwaru
Nyní, když jste se seznámili s nejlepšími HR nástroji na trhu, věnujte chvíli pochopení výhodám používání HR softwaru pro váš tým.
Mezi výhody HR softwaru patří:
- Zvýšená bezpečnost údajů o zaměstnancích
- Optimalizované HR procesy
- Více organizace
- Vylepšené zapracování nových zaměstnanců
- Minimalizujte chyby při sledování zaměstnanců
Typy HR softwaru
Aby bylo možné vytvořit zkušenosti přizpůsobené různým případům použití, lze většinu HR nástrojů rozdělit do několika typů softwaru.
Systémy řízení lidských zdrojů (HRMS), informační systémy lidských zdrojů (HRIS) a řízení lidského kapitálu (HCM) se všechny vztahují k kategorii HR softwaru, která obvykle zahrnuje sadu produktů, které společně cílí na jednotlivé HR funkce, jako jsou mzdy, benefity a zapracování nových zaměstnanců.
Základní HR a HR administrativní software také spadají pod HRMS, HCM a HRIS, takže pokud vidíte tyto termíny použité k popisu vašeho potenciálního HR nástroje, nemusíte se bát – jste na správné cestě. 🚗💨
Pokud struktura vaší společnosti kombinuje HR procesy s náborem talentů, můžete také těžit z systémů pro správu talentů, které zefektivní vaše pracovní postupy. Tyto nástroje zahrnují funkce, které pomáhají týmům soustředit se na nábor nových kandidátů, řízení výkonu zaměstnanců, poskytování příležitostí k učení a rozvoji a dohled nad odměňováním.
Vyberte si nejlepší HR software pro svůj tým
Ale jaký typ HR softwaru bude pro váš tým nejvhodnější a přinese vaší organizaci nejvíce výhod? Ten, který umí všechno, jako ClickUp!
ClickUp, který se na tomto seznamu umístil na prvním místě jako nejlepší HR software a je široce používán týmy napříč odvětvími, je jediným nástrojem, který je dostatečně flexibilní a výkonný, aby poskytoval komplexní řešení pro celou vaši společnost. Obsahuje stovky funkcí, které zefektivňují vaše HR procesy související s nástupem nových zaměstnanců, hodnocením výkonu, žádostmi zaměstnanců, rozvojem talentů a dalšími. 🤯
Navíc je ClickUp stejně výkonný jako nákladově efektivní. Získejte neomezený přístup k úkolům a členům, ClickUp Docs, Whiteboards, 100 MB úložného prostoru a spoustu předem připravených šablon HR v rámci bezplatného plánu ClickUp Free Forever Plan.
Zaregistrujte se ještě dnes do ClickUp a začněte vytvářet HR procesy, které skutečně kladou vaše zaměstnance na první místo. 🏆