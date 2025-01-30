10 softwarů pro správu zaměstnanců pro HR týmy v roce 2025

Ať už jste majitelem firmy nebo vedoucím personálního oddělení, budování a správa lidského kapitálu by pro vás měla být prioritou – protože týmová práce je to, co umožňuje realizovat sny. ✨
Jde o to, že řízení lidí není jen o tom, zajistit, aby byly úkoly splněny, schvalovat žádosti o volno a provádět hodnocení výkonu – i když i to je důležité. Spokojenost zaměstnanců má v dnešní době velký význam a zahrnuje mnohem více než jen poskytování příjemného pracovního prostředí. Začíná to procesem zapracování nových zaměstnanců, pokračuje pracovními nástroji, které jim poskytujete (nebo neposkytujete), a zahrnuje i včasné platby. ?
Všechny tyto administrativní úkony jsou často neuvěřitelně časově náročné, ale nemusí tomu tak být. Když investujete do softwaru pro správu zaměstnanců, můžete mnoho z těchto úkolů snadno automatizovat.
Podívejme se, co by mělo dobré řešení pro správu zaměstnanců umět, a prozkoumejme některé možnosti HR softwaru. Výběr toho správného pro vaši firmu vám ušetří čas a peníze – zvýšíte tak retenci zaměstnanců i ziskovost. To je výhra pro všechny. ?
Co byste měli hledat v softwaru pro správu zaměstnanců?
V závislosti na typu podnikání, které provozujete, jsou zde některé z klíčových funkcí, které byste měli zvážit při hledání softwaru pro správu zaměstnanců, který vám pomůže s personálními funkcemi:
- Snadný způsob ukládání a přístupu k informacím o zaměstnancích, včetně důležitých údajů, jako je pozice, platová třída a zbývající dovolená.
- Užitečné šablony, které vám ušetří čas a námahu, jako jsou šablony pro zaškolování nových zaměstnanců, šablony 30-60-90 pro správu úkolů nebo šablony formulářů pro zpětnou vazbu, které slouží ke sběru informací pro zvýšení angažovanosti zaměstnanců.
- Software pro monitorování zaměstnanců, který sleduje pracovní výkazy a úkoly – což je obzvláště důležité, pokud pracujete s pracovníky na dálku.
- Nástroje pro řízení projektů, které podporují správu času, pomáhají sledovat pokrok ve vztahu k vašim KPI v oblasti lidských zdrojů a umožňují delegovat úkoly.
- Intuitivní a snadno ovladatelné rozhraní, které nabízí skvělý uživatelský zážitek.
- Vynikající nástroje pro komunikaci v týmu, nejlépe včetně funkce videohovorů, abyste mohli snadno komunikovat s jednotlivci nebo týmy, bez ohledu na to, kde se nacházíte vy nebo oni.
- Pokud je to možné, vytvořte samoobslužný portál pro zaměstnance, kde budou moci získat odpovědi na své otázky a přístup k potřebným školením, čímž snížíte pracovní zátěž vašeho personálního týmu.
10 nejlepších softwarových programů pro správu zaměstnanců, které můžete použít
Zjednodušte si správu lidského kapitálu (HCM) na maximum výběrem správných nástrojů pro správu zaměstnanců pro vaši společnost. Zvažte velikost vaší firmy a rozhodněte se, které úkoly chcete automatizovat. Zvažte také, zda vy a váš tým pracujete především z počítačů, nebo potřebujete vynikající mobilní aplikaci, která podpoří zaměstnance na cestách. ?
Pokud vaše obchodní potřeby nejsou v tuto chvíli příliš složité, můžete dokonce najít bezplatné systémy pro správu zaměstnanců, které zvýší jejich zapojení a produktivitu.
Zde je několik nejlepších systémů pro správu zaměstnanců, které jsou v současné době k dispozici.
1. ClickUp
ClickUp je platforma pro zvýšení produktivity, která vám umožní sledovat všechny aspekty vašeho podnikání, včetně personálních funkcí. Jedná se o jednoduchý software pro správu zaměstnanců, který shromažďuje všechna vaše data na jednom místě a organizuje je, takže je snadné najít to, co potřebujete.
Díky integrovanému softwaru pro správu projektů, který vám pomůže udržet přehled o všech vašich iniciativách v oblasti lidských zdrojů, a díky nesčetným šablonám pro zpracování textu a tabulek nemusíte objevovat Ameriku. ClickUp vám ušetří čas hned na začátku a po celou dobu trvání vašich projektů. ?
Komunikace s vaším týmem je jednoduchá, ať už se nachází kdekoli. Využijte funkci videokonferencí ClickUp k pořádání virtuálních schůzek nebo školicích webinářů, nebo použijte jednu z mnoha možných integrací, jako je Microsoft Teams nebo Zoom. Během schůzky spolupracujte vizuálně pomocí tabule ClickUp Whiteboards, která převádí nápady na úkoly.
ClickUp je jeden z nejlepších bezplatných systémů pro správu zaměstnanců, který vám pomůže rozjet podnikání, pokud je vaše firma malá. Bezplatný tarif nabízí všechny základní nástroje, které budete potřebovat. A jak vaše firma roste a stává se složitější, můžete snadno upgradovat svůj balíček a získat přístup k dalším funkcím. ✨
Nejlepší funkce ClickUp
- Importujte vše ze svého předchozího nástroje pro správu projektů, jako je Asana, Trello nebo Monday.com.
- Bez ohledu na velikost vašeho týmu a na to, zda jste personalista nebo pracujete v mzdové účtárně, nástroje pro spolupráci usnadňují společnou práci, protože všichni jsou na stejné vlně.
- Jednou z funkcí pro správu je dashboard, který vám poskytuje přehled klíčových metrik a umožňuje vám odtud přejít k podrobnějším informacím.
- Přizpůsobte si zobrazení tak, abyste mohli data prohlížet podle svých preferencí, například v seznamu, na kanbanové tabuli nebo v Ganttově diagramu.
- ClickUp je velmi uživatelsky přívětivý, takže systém rychle pochopíte a začnete šetřit čas i námahu.
- Existuje mnoho možných integrací, včetně Outlooku, Slacku, Google Drive, One Drive a Salesforce, takže můžete plynule pracovat napříč platformami.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k tomu, že systém je velmi komplexní a přizpůsobitelný, může chvíli trvat, než se seznámíte se všemi jeho funkcemi.
- Mobilní aplikace není (zatím) tak efektivní a přístupná jako verze pro stolní počítače.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Lattice
Lattice zefektivňuje váš pracovní postup v oblasti řízení lidských zdrojů, takže se můžete soustředit na důležitější iniciativy, jako je řízení talentů a podpora zapojení a výkonu zaměstnanců. Podrobné analýzy vám poskytnou všechny informace, které potřebujete k přijímání rozhodnutí založených na datech, která posílí váš lidský kapitál – a vaše podnikání. ?
Tento systém pro správu vzdálených zaměstnanců je obzvláště účinný pro rozptýlené týmy. Udržuje všechny v obraze o tom, co se děje, a usnadňuje tak správu vzdálených týmů.
Nejlepší funkce Lattice
- Sledujte kariérní cíle, úkoly a schůzky, aby vám nic neuniklo.
- Centralizované informace a procesy, díky nimž se zaměstnanci pracující na dálku cítí jako součást širšího týmu, což zlepšuje virtuální řízení týmu i zkušenosti zaměstnanců.
- Sledování průběhu HR procesů v reálném čase je snadné, takže vždy víte, kde se nacházíte.
- Je to skvělý nástroj pro poskytování a přijímání zpětné vazby jak v kanceláři, tak v týmech pracujících na dálku.
- Šablony pro hodnocení výkonu lze přizpůsobit konkrétním osobám nebo případům použití.
Omezení mřížky
- Někteří uživatelé mají pocit, že uživatelské rozhraní není dobře navržené, což ztěžuje orientaci v systému.
- Funkce 1:1 a reporting by mohly být vylepšeny.
Ceny Lattice
- Zapojení: 4 $/měsíc na uživatele
- Grow: 4 $/měsíc na uživatele
- Odměna: 6 $/měsíc na uživatele
- Řízení výkonu + OKR a cíle: 11 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Lattice
- G2: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
3. Rippling
Rippling je centralizovaný systém pro správu pracovní síly, který na jednom místě spravuje celý životní cyklus zaměstnanců – od mezd a výdajů až po správu benefitů.
Využijte jej k náboru nových talentů, sledování docházky a přenosu znalostí prostřednictvím systému pro správu vzdělávání. Usnadňuje také nastavení počítačového softwaru jednotlivců a jeho integraci s aplikacemi, jako jsou Microsoft 365 a Slack. ?
HR cloud je součástí širšího ekosystému Rippling, který zahrnuje IT a finanční software.
Nejlepší funkce Rippling
- Uživatelské rozhraní je intuitivní, přehledné a velmi snadno ovladatelné.
- Šablony mezd se automaticky aktualizují, aby odrážely změny v rolích, údajích o zaměstnancích, odměnách nebo zaměstnaneckých benefitech.
- Online vzdělávací centrum usnadňuje získání odborné pomoci, když ji potřebujete.
- Systém je průběžně aktualizován, takže nástroje pro správu zaměstnanců jsou neustále vylepšovány.
Omezení Rippling
- Někteří uživatelé měli potíže získat podporu od skutečné osoby, když narazili na problémy.
- Systém není příliš přizpůsobitelný, pokud jde o barevné schéma nebo výběr aplikací, které chcete vidět.
Ceny Rippling
- Cena začíná na 8 USD/měsíc na uživatele.
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Rippling
- G2: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 2 700 recenzí)
4. Justworks
Justworks je řešení pro správu vzdálených zaměstnanců určené pro malé a střední podniky, především v oblasti profesionálních služeb, finančních služeb, technologií a neziskového sektoru. Pomáhá těmto podnikům automatizovat nástroje pro správu lidských zdrojů, mzdy a podporu dodržování předpisů.
Rychle zaškolte nové zaměstnance a zaregistrujte je do benefitů, na které mají nárok. Poté sledujte jejich pracovní dobu a informujte je, když dostanou výplatu.
Vaši zaměstnanci mají také přímý přístup k podpoře Justworks, pokud mají jakékoli dotazy týkající se jejich zdravotních benefitů, srážek nebo daní. ?
Nejlepší funkce Justworks
- Systém je velmi přehledný a potřebné informace v něm snadno najdete.
- Porovnejte zdravotní pojištění a další benefity přímo v systému.
- Tým zákaznického servisu je velmi vstřícný a otevřený návrhům na zlepšení.
Omezení Justworks
- Funkce mobilní aplikace jsou omezenější než funkce desktopové verze.
- I když je Justworks určen pro menší firmy, může být pro ně cenově náročný.
Ceny Justworks
- Základní informace: 59 $/měsíc na zaměstnance (sleva pro více než 50 zaměstnanců)
- Plus: 99 $/měsíc na zaměstnance (sleva pro více než 50 zaměstnanců)
Hodnocení a recenze Justworks
- G2: 4,6/5 (více než 390 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
5. Deel HR
Deel je komplexní systém pro správu vzdálených zaměstnanců, který vám pomůže rozšiřovat a spravovat globální týmy. Použijte jej k najímání zaměstnanců na plný úvazek nebo nezávislých dodavatelů, poté snadno zaškolte nové zaměstnance a vyplaťte jim mzdu.
Vytvořte lokalizované právní kontakty pro každého člena týmu, ať už se jedná o zaměstnance pracujícího na dálku, nebo ne. Sledujte, kdy pracují a kdy ne, a spravujte platby a další benefity na základě země, ve které se nacházejí. ?
Nejlepší funkce Deel HR
- Deel je velmi dobře navržený software pro práci na dálku, takže se v něm snadno orientujete, i když nejste technicky zdatní.
- Celosvětová infrastruktura společnosti Deel usnadňuje najímání zaměstnanců v jiných zemích, kde nemáte obchodní subjekty, jako zaměstnavatele zapsaného v rejstříku (EOR).
- Využijte smlouvy společnosti Deel s různými poskytovateli služeb k zasílání vybavení vašemu týmu, konzultacím s místními odborníky nebo nabídce služeb vašim zaměstnancům, jako je přístup ke sdíleným pracovním prostorům po celém světě.
Omezení Deel HR
- Zpětná vazba ohledně jejich zákaznického servisu se liší od jednoho extrému k druhému, takže podpora může být nejistá.
- Platby jsou omezeny na konkrétní cykly, takže mimo tyto termíny nelze provádět ad hoc platby, jako jsou například refundace výdajů.
Ceny Deel HR
- DeelHR: Začíná zdarma
- Dodavatelé: Od 49 $/měsíc
- EOR: Od 599 USD/měsíc
- Globální mzdy: Kontaktujte nás ohledně cen
- Imigrace: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Deel HR
- G2: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 90 recenzí)
6. Kissflow HR Cloud
Kissflow je platforma pro vývoj aplikací s nízkými nároky na programování, která vám pomůže vytvořit vlastní software pro správu zaměstnanců. Vytvořte pracovní postupy, aplikace, řídicí panely, kontrolní seznamy a formuláře, které potřebujete ke správě svého týmu, s minimálními nároky na vývoj.
Díky integrovaným analytickým a reportovacím funkcím můžete snadno sledovat výkonnost svých procesů. Kissflow také podporuje spolupráci týmů pomocí nástrojů pro sdílení souborů a zasílání zpráv, které zlepšují týmovou práci i produktivitu. ?
Nejlepší funkce Kissflow HR Cloud
- Automatizace vašich obchodních procesů pomocí rozhraní typu drag-and-drop je relativně jednoduchá.
- Je integrován mimo jiné s Google Workspace, Slackem a Dropboxem, takže pokud tyto systémy používáte, můžete plynule pracovat napříč platformami.
- Zákaznická podpora reaguje rychle a ochotně, když máte problém se systémem.
Omezení Kissflow HR Cloud
- Základní funkce mohou používat i uživatelé bez technických znalostí, ale k vytvoření komplexnějšího systému pro správu zaměstnanců jsou nutné určité znalosti programování.
- Pokud máte složité pracovní postupy, například používáte pokročilá obchodní pravidla nebo více podmíněných větví, může se vám Kissflow jevit jako omezený v možnostech přizpůsobení.
Ceny Kissflow HR Cloud
- Základní: Od 1 500 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Kissflow HR Cloud
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (35+ recenzí)
7. Connecteam
Tento software pro správu zaměstnanců na dálku, navržený s ohledem na mobilní zařízení, pomáhá manažerům automatizovat jejich pracovní postupy a soustředit se na růst podniku s vědomím, že jejich tým je na správné cestě a cítí podporu systému.
Connecteam nastavuje směny a sleduje pracovní dobu, vytváří všechny formuláře, kontrolní seznamy nebo zprávy, které potřebujete pro digitální dokumentaci, a usnadňuje komunikaci s vašimi zaměstnanci, ať jste kdekoli. ?
Nejlepší funkce Connecteam
- Je velmi uživatelsky přívětivý, snadno se v něm orientuje a přizpůsobuje, což usnadňuje správu týmu.
- Sledujte docházku svého týmu, placené volno (PTO), přesčasy a preference ohledně přestávek.
- Tým zákaznické podpory reaguje rychle a velmi vstřícně na návrhy a na základě požadavků neustále přidává nové funkce.
- Connecteam se integruje s mzdovým softwarem, jako je Gusto a QuickBooks Online.
Omezení Connecteam
- Pokud váš tým pracuje offline, funkce v reálném čase pro vás nebudou užitečné.
- Ne všechny oblasti systému jsou propojené, takže nalezení všech potřebných informací může být někdy jako honba za pokladem.
Ceny Connecteam
- Malé podniky: Zdarma (až 10 uživatelů)
- Základní verze: 29 $/měsíc (sleva pro více než 30 uživatelů)
- Pokročilá verze: 49 $/měsíc (sleva pro více než 30 uživatelů)
- Expert: 99 $/měsíc (sleva pro více než 30 uživatelů)
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,3/5 (39 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 290 recenzí)
8. Bullhorn Sirenum
Bullhorn nabízí sadu aplikací pro firmy v oblasti personálního poradenství, včetně Sirenum. Tato platforma pro automatizaci správy zaměstnanců je určena ke správě zaměstnanců na částečný úvazek, dočasných nebo mobilních zaměstnanců. Díky cloudovému řešení a optimalizaci pro mobilní zařízení mají zaměstnanci přístup k systému odkudkoli a z jakéhokoli mobilního zařízení. ?
Tento software pro vzdálenou správu zaměstnanců, určený především pro agentury poskytující dočasné pracovní síly a odvětví bezpečnosti, dopravy, stavebnictví a péče, pomáhá s plánováním směn, sledováním docházky a evidencí pracovní doby. Podporuje také dodržování předpisů a výplatu mezd.
Nejlepší funkce Bullhorn Sirenum
- Systém je intuitivní a snadno ovladatelný.
- Poskytuje vám centrální platformu, ze které můžete spravovat všechny vaše HR procesy a funkce.
- Funkce drag-and-drop usnadňuje a zrychluje plánování rozpisů služeb.
- Zákaznický servis je vstřícný a otevřený návrhům na vylepšení systému.
Omezení Bullhorn Sirenum
- Aktualizace a změny verzí se někdy provádějí bez předchozího upozornění.
- Někteří uživatelé považují nastavení za poněkud složité.
Ceny Bullhorn Sirenum
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Bullhorn Sirenum
- G2: 4,5/5 (1 recenze)
- Capterra: 4,4/5 (7 recenzí)
9. Litmos
Řízení zaměstnanců není jen o sledování času a aktuálních údajích – chcete také poskytnout svým zaměstnancům školení a dovednosti, které potřebují k úspěchu ve vaší firmě a odvětví. Právě zde přichází na řadu Litmos.
Litmos spravuje školení vašich zaměstnanců a lze jej přizpůsobit potřebám vaší organizace a studentů. Nabízí online vzdělávací platformu a rozsáhlou knihovnu obsahu, takže je ideální pro zaškolování nových zaměstnanců a seznámení je s firemní kulturou nebo pro zvyšování kvalifikace stávajících členů týmu.
Hotové kurzy jsou kreativní a dobře navržené, s pevným základem v teorii učení. V systému můžete také vytvářet vlastní obsah, aby vyhovoval specifickým požadavkům vaší společnosti. ?
Nejlepší funkce Litmos
- Přiřazujte obsah konkrétním týmům nebo zaměstnancům, včetně kurzů nebo modulů, a spravujte vzdělávací plány, pravidla a termíny dokončení kurzů.
- Funkce jako interaktivní gamifikace a video hodnocení udržují zájem studentů.
- Na přehledném panelu můžete sledovat stav učení v reálném čase.
- Přizpůsobte uživatelské rozhraní a ovládací panely značce vaší organizace.
- Zprávy lze vytvářet rychle a snadno, takže budete přesně vědět, kde se každý student ve svém vzdělávacím procesu nachází.
Omezení Litmos
- Někteří uživatelé považují funkce pro vytváření reportů za poněkud omezené.
- Tým zákaznické podpory někdy reaguje pomalu na nahlášené problémy.
Ceny Litmos
- Foundation Suite: Kontaktujte nás ohledně cen
- Premier Suite: Kontaktujte nás ohledně cen
- Platinum Suite: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Litmos
- G2: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (270+ recenzí)
10. BambooHR
BambooHR je ekologický software pro správu zaměstnanců, který pracuje z jediného zdroje dat – včetně vaší databáze zaměstnanců – a automatizuje a zefektivňuje vaše úkoly, funkce a pracovní postupy. Jedná se o komplexní systém pro personální oddělení, který je ideální pro menší podniky.
Zahrnuje systém sledování uchazečů a nástroje pro zapracování nových zaměstnanců, které zefektivňují nábor. Sledování času a správa benefitů usnadňují výplatu mezd. Dokonce měří a spravuje spokojenost a pohodu zaměstnanců přímo ze systému. ?️
A co je nejlepší, budete mít přístup ke všem analytickým údajům a reportům, které potřebujete k tomu, abyste mohli činit ta nejlepší rozhodnutí v oblasti lidských zdrojů pro vaši firmu.
Nejlepší funkce BambooHR
- Uživatelské rozhraní je velmi přehledné, intuitivní a uživatelsky přívětivé, takže se s systémem snadno a rychle seznámíte.
- Je snadné vytvářet formuláře, nechat je podepsat všemi příslušnými stranami a poté je uložit do příslušného záznamu zaměstnance.
- Systém hodnocení výkonu zaměstnanců zefektivňuje proces shromažďování dat a následného předkládání hodnocení.
- Zákaznická podpora je vynikající, když je třeba vyřešit nějaký problém, a je velmi otevřená zpětné vazbě od klientů.
Omezení BambooHR
- BambooHR někdy neupozorní uživatele, když provedou změnu nebo upgrade.
- Jedná se o společnost se sídlem v USA a její funkce nejsou vždy dobře přenositelné do jiných zemí.
Ceny BambooHR
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze BambooHR
- G2: 4,5/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
Zjednodušte personální řízení pomocí nejlepšího softwaru pro správu zaměstnanců
Správa všech personálních funkcí zabírá čas, který byste raději věnovali jiným činnostem, jako je vytváření strategií nebo budování vašeho podnikání. Vyřešte to zavedením softwaru pro správu zaměstnanců, který co nejvíce automatizuje. ?️
Od nástupu nových zaměstnanců přes sledování pracovní doby a řízení talentů až po výplaty – ClickUp zvládne vše a ještě mnohem víc. Využijte jej také pro řízení projektů, správu vztahů se zákazníky (CRM), marketing nebo provoz. Jedná se o komplexní řešení, které se hodí pro všechny odvětví.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma a přesvědčte se, jak snadné je zjednodušit vaše podnikání a život a zároveň zvýšit produktivitu, organizaci a zisk! ?