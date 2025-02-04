10 nejlepších alternativ a konkurentů Kissflow v roce 2025

V praktickém světě byznysu existuje jedna poněkud romanticky znějící zkratka: KISS. ?
Zkratka znamená Keeping It Simple and Straightforward (udržujte to jednoduché a přímočaré) – princip, který Kissflow důsledně dodržuje.
Tento software pro správu podnikových procesů (BPM) s nízkými nároky na programování je vynikající pro zefektivnění pracovních postupů pomocí intuitivních vizuálních nástrojů. S trochou technických znalostí můžete pomocí Kissflow nastavit automatizované podnikové aplikace pro cokoli od marketingu po personální agendu.
Ale my lidé jsme vždy na lovu dalších ryb v moři ?
Existuje několik důvodů, proč zvážit alternativy Kissflow – například potřebujete jednodušší rozhraní pro osobní použití, nejlépe bez nutnosti programování, nebo možná nákladově efektivnější řešení.
Ať už jsou vaše důvody jakékoli, jsme tu, abychom vám s hledáním pomohli. Podívejte se na našich 10 nejlepších alternativ a konkurentů Kissflow – budeme diskutovat o jejich výhodách, nevýhodách a cenách, abyste mohli najít ten, který vám bude sedět jako ulitý. ?
Co byste měli hledat v alternativách Kissflow?
Špičková alternativa Kissflow by měla splňovat všechny vaše požadavky – mluvíme o komplexním digitálním pracovním prostoru, který optimalizuje váš pracovní postup a umožňuje vašemu týmu snadnou spolupráci. Zde jsou klíčové vlastnosti, které byste měli hledat:
- Snadné použití: Platforma by měla být nenáročná na programování nebo bez nutnosti programování a měla by být kompatibilní s vaším preferovaným operačním systémem. Neměli byste trávit měsíce učením se, jak ji používat.
- Automatizace procesů: Měla by vám pomoci automatizovat opakující se úkoly a procesy, abyste se mohli soustředit na kognitivnější aspekty své práce.
- Multifunkčnost: Měla by nabízet řadu funkcí pro vývoj procesů a aplikací, monitorování a spolupráci.
- Podpora více uživatelů: Měla by umožňovat používání více zaměstnanci bez zpoždění nebo poruch. Přiřazování a sledování úkolů napříč procesy by mělo být plynulé.
- Integrace: Měli byste mít možnost integrovat platformu s dalšími užitečnými nástroji a programy, abyste se nemuseli přepínat mezi několika aplikacemi.
- Bezpečnost: Platforma by měla disponovat spolehlivými bezpečnostními opatřeními, která ochrání vaše obchodní nebo osobní údaje před neoprávněným přístupem.
10 nejlepších alternativ Kissflow, které můžete použít
Udržujte svůj pracovní postup v chodu jako dobře namazaný stroj s těmito 10 nejlepšími alternativami Kissflow. Projděte si jejich výhody a nevýhody a zjistěte, která možnost je pro vás a váš tým nejvhodnější. ✌️?
1. ClickUp
ClickUp splňuje všechny požadavky na dokonalou alternativu Kissflow. Jedná se o komplexní platformu pro správu procesů, pracovních postupů a produktivity, která je zcela bez kódu a škálovatelná pro firmy jakékoli velikosti. ?
Stejně jako Kissflow je i ClickUp nabitý funkcemi pro komplexní spolupráci a kontrolu, díky čemuž není nutné používat více aplikací s překrývajícími se funkcemi. Platforma disponuje dostatkem vizuálních a analytických nástrojů pro podporu jednoduchých i složitých obchodních procesů a rozhodování v kritických situacích.
Můžete si pohrát s více než 15 rozvrženími (zobrazeními) a vytvářet strategie, přidělovat úkoly a dohlížet na jednotlivé části své práce. Vyzkoušejte například univerzální zobrazení seznamu pro seskupení úkolů podle stavu, zobrazení kalendáře pro sledování blížících se termínů nebo zobrazení tabule ve stylu Kanban pro vizuálnější přístup.
Pomocí intuitivního rozhraní drag-and-drop přesouvejte úkoly v pracovních postupech – je to tak snadné! Díky funkci ClickAppssi můžete přizpůsobit pracovní prostor ClickUp podle svých představ.
Stačí postupovat podle vizuálních pokynů a aktivovat konfigurace, jako jsou:
- ClickUp Automaitons
- Odesílání a přijímání e-mailů bez opuštění ClickUp
- Práce na úkolech s více členy týmu v reálném čase
- Vytváření podrobných odhadů času pro zrychlení úkolů v rámci celého týmu
ClickUp vyniká zejména bohatou nabídkou předem připravených šablon pro vytváření obchodních procesů od nuly. Pro představu: zatímco Kissflow nabízí přibližně 200 šablon, ClickUp jich má více než 1 000, které podporují doslova jakýkoli mikroproces, od vytváření myšlenkových map ClickUp a hlášení chyb až po správu vztahů se zákazníky.
A zmínili jsme už, že ClickUp nabízí velkorysou bezplatnou verzi? ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení ve vizuálním vývojovém prostředí
- Kompatibilní se zařízeními Mac, Windows, Linux, iOS a Android
- Integrace s více než 1 000 oblíbenými aplikacemi a programy
- Díky ClickApps lze přizpůsobit jakémukoli pracovnímu prostoru
- Software pro správu pracovních postupů podporující spolupráci
- Plynulé rozhraní typu drag-and-drop
- Více než 1 000 předem připravených šablon pracovních postupů
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace má omezené funkce.
- Noví uživatelé mohou být ohromeni množstvím dostupných přizpůsobení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
2. Microsoft Flow
Microsoft Power Automate (dříve Microsoft Flow) je především platforma pro automatizaci pracovních postupů, která může být záchranou pro firmy zahlcené opakujícími se administrativními úkoly. Pomáhá vám šetřit čas a zdroje tím, že vytváří „toky“ na základě vámi definovaných podmínek a používá jako vstup přirozený jazyk.
Pokud si nejste jisti, jak vyladit svůj pracovní postup, nebo máte potíže s celkovým přehledem, oceníte funkci poradce procesů této platformy. Poskytuje přehled o aktuálních úzkých místech a dokonce doporučuje, které části procesu automatizovat, aby se zvýšila celková efektivita týmu.
Power Automate je velmi výkonný nástroj pro optimalizaci většiny obchodních procesů, ale může mít potíže se zvláště složitými procesy, protože jeden pracovní postup na platformě je omezen na 500 akcí.
Nejlepší funkce Microsoft Flow
- Podporuje zadávání v přirozeném jazyce
- Dostupnost předdefinovaných šablon
- Stovky integrací aplikací
- Přístupné na stolních počítačích a mobilních zařízeních
- Doporučení pro vytváření toků a automatizaci úkolů
Omezení Microsoft Flow
- Možná není nejlepší volbou pro komplexní správu pracovních postupů.
- Někteří uživatelé považují platformu za pomalou a zpožděnou.
Ceny Microsoft Flow
Předplatné
- Plán na uživatele: 15 $/měsíc
- Plán na uživatele s obsluhovaným RPA: 40 $/měsíc
- Plán podle toku: 100 $/za tok/měsíc (minimální množství pro nákup je pět toků)
Plány s platbou podle skutečného využití
- Licence podle počtu spuštění: 0,60 $/spuštění v cloudu
- Licence podle počtu spuštění: 0,60 $/spuštění na desktopu (režim s obsluhou)
- Licence podle počtu spuštění: 3,00 $/spuštění na desktopu (bezobslužný režim)
Hodnocení a recenze Microsoft Flow
- G2: 4,60/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,40/5 (více než 100 recenzí)
3. Mendix Platform
Ať už jste nováčkem v automatizaci nebo hledáte inteligentní způsoby, jak vylepšit svůj pracovní postup, Mendix vám může pomoci. Tato low-code platforma vám umožní modernizovat vaše operace a vytvářet řešení pracovních postupů, která zvýší produktivitu napříč celou firmou.
Jedním ze způsobů, jak automatizovat vaše obchodní procesy pomocí Mendixu, je vývoj aplikací. Nemějte obavy, pokud nejste génius v programování – díky vizuálním nástrojům platformy nebudete mít žádné potíže s vytvářením mobilních aplikací, webových aplikací a mikroslužeb. Každá aplikace Mendix, kterou vytvoříte, získá v rámci platformy vlastní kartu Domů , která vám umožní snadný přístup k nástrojům pro správu projektů a produktů, DevOps a správu backlogu.
Pokud jste vývojář, můžete vyzkoušet Mendix Studio Pro a využít své znalosti CSS, Java a JavaScript k vývoji nebo rozšíření vysoce přizpůsobené aplikace Mendix. ??
Platforma podporuje nové uživatele podrobnými návody, ale je třeba počítat s určitou náročností na osvojení. Pokud nejste příliš technicky zdatní, může být lepší volbou vyzkoušet alternativu Kissflow bez nutnosti programování.
Nejlepší funkce platformy Mendix
- Vhodné pro vytváření a správu aplikací
- Základní funkce jsou relativně snadné na osvojení.
- Škálovatelné pro komplexní pracovní postupy
- Podporuje rychlý vývoj aplikací
- Nasazení aplikací jedním kliknutím
Omezení platformy Mendix
- Placené tarify mohou být pro uživatele s omezeným rozpočtem nedostupné.
- App Store obsahuje některé zastaralé komponenty.
Ceny platformy Mendix
- Zdarma: 0 $
- Základní: 60 $
- Standard: 950 $
- Premium: individuální ceny
Hodnocení a recenze platformy Mendix
- G2: 4,40/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,80/5 (15+ recenzí)
4. Airtable
Jste připraveni opustit tabulky Excel a přejít na něco pokročilejšího? Pokud ano, Airtable je to, co hledáte. Nenechte se zmást minimalistickým designem tohoto softwaru – podívejte se hlouběji a objevíte jeho skutečnou magii. ✨
Platforma se zaměřuje na vytváření relačních databází pro řízení projektů a týmovou práci. Na rozdíl od běžných tabulek, které pouze ukládají informace, relační databáze Airtable vám umožňují propojit záznamy z různých tabulek. Výsledek? Můžete filtrovat záznamy podle konkrétních kategorií a vytvářet různé pohledy pomocí zobrazení Kalendář, Kanban a Galerie.
Airtable ve výchozím nastavení používá zobrazení mřížky, které mnoho uživatelů považuje za atraktivní díky známému rozhraní podobnému tabulkovému procesoru. ?
Stejně jako Kissflow nabízí Airtable integraci s desítkami aplikací a nástrojů. Získáte také spoustu rozšíření pro činnosti, jako je vizualizace dat, vytváření reportů, skriptování, sledování času a kalibrace času pro různé časové pásmo. ⌚
Nejlepší funkce Airtable
- Přehledné rozhraní podobné Microsoft Excel
- Pohodlné nastavení pro relační databáze
- Různé pohledy na projekty
- Integrace s oblíbenými nástroji a aplikacemi
- Efektivní spolupráce mezi týmy
- Praktická rozšíření
Omezení Airtable
- Omezená funkčnost na mobilních zařízeních
- Náročná křivka učení pro uživatele bez zkušeností s databázemi
Ceny Airtable
- Zdarma: 0 $
- Plus: 10 $ za místo/měsíc
- Pro: 20 $ za licenci/měsíc
- Enterprise: individuální ceny
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,60/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,70/5 (více než 1 500 recenzí)
5. Creatio
Ať už chcete vytvářet jedinečné obchodní aplikace, analyzovat nebo sledovat trendy a KPI, nebo zlepšovat zákaznickou zkušenost, Creatio vám to umožní. Platforma rozděluje své produkty do dvou sekcí:
- Studio Creatio: pro tvorbu aplikací bez nutnosti programování
- Marketing, prodej a služby Creatio: pro vytváření CRM aplikací
Při správném použití vám rozsáhlé CRM aplikace této platformy poskytnou požadovanou kontrolu nad vašimi zákazníky – rychle najdete nové klienty nebo vylepšíte zákaznickou zkušenost těch stávajících. Creatio také nabízí tržiště nástrojů, doplňků, konektorů a šablon, které vám pomohou vytvořit pracovní postupy odpovídající potřebám vašeho podnikání.
S Creatio můžete využívat možnosti monitorování procesů v reálném čase a přizpůsobení aplikací. Platforma umožňuje hladkou spolupráci mezi odděleními, což může zvýšit efektivitu vašich kampaní a prodejní míru. ?
Nejlepší funkce Creatio
- Komplexní automatizace pracovních postupů
- Tvorba aplikací bez kódování
- Bohatý trh s doplňky a šablonami
- Aplikace zaměřené na CRM
- Sledování procesů v reálném čase
Omezení Creatio
- Nedostatek aktualizovaných průvodců a videonávodů pro nové uživatele
- Systém může být někdy těžkopádný a mohl by mít lepší rychlost vyhledávání.
Ceny Creatio
- Process Designer: 0 $
- Studio Enterprise: 25 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Creatio
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
6. Pipefy
Chcete automatizovat úkoly a udržet kontrolu nad personálním oddělením, prodejem, marketingem, nákupem a dalšími odděleními? Pipefy může být právě tím nástrojem, který hledáte! Tato automatizační platforma s nízkými nároky na programování vám umožňuje navrhovat vlastní pracovní postupy a optimalizovat opakující se práce, čímž uvolníte drahocenný čas pro činnosti s vyšší přidanou hodnotou.
Pipefy je vhodný pro začátečníky, takže je ideální pro ty, kteří s projektovým softwarem teprve začínají. Můžete prozkoumat působivou knihovnu předem připravených šablon pro různé účely, včetně:
- Zákaznická podpora
- Prodejní pipeline
- Proces nákupu
- Správa práce na dálku
- Obsahový marketing
S Pipefy nemusíte procházet hromady informací, abyste mohli vytvářet zprávy – platforma je generuje automaticky, takže máte přehled o všech změnách ve vaší společnosti.
Nejlepší funkce Pipefy
- Rychlá automatizace a nasazení procesů
- Automatické reportování
- Intuitivní panel aktivit
- Rozhraní typu drag-and-drop
- Bohaté integrační možnosti
Omezení Pipefy
- Mobilní verze má omezené funkce a může být neohrabaná.
- Funkce pro vytváření reportů by mohly být vylepšeny.
Ceny Pipefy
- Starter: 0 $
- Podnikání: 19 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: 32 $ za uživatele/měsíc
- Neomezený: Individuální ceny
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Pipefy
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
7. Appian
Appian je trumf, který vám pomůže zvýšit produktivitu vašeho týmu a zefektivnit vaše procesy. Tento software pro řízení podnikových procesů vám také může pomoci, pokud si nejste jisti, které pracovní postupy automatizovat. Díky své umělé inteligenci Process Mining analyzuje Appian operace od začátku do konce a identifikuje oblasti, které lze optimalizovat.
Inteligentní zpracování dokumentů (IDP) od Appian je další převratnou funkcí, kterou stojí za to prozkoumat. Je navržena tak, aby téměř jako člověk rozuměla nestrukturovaným datům a extrahovala z nich cenné informace. ?
Appian je vybaven rozhraním typu drag-and-drop a nabízí celou řadu nástrojů pro návrh aplikací s minimem kódování, které odpovídají stylu vaší společnosti. Platforma také nabízí hladkou integraci založenou na API a užitečné funkce pro vytváření reportů. Pomocí grafických a tabulkových dashboardů získáte přehled o svém podnikání a můžete v reálném čase stanovovat priority úkolů.
Nejlepší funkce Appian
- Funkce založené na AI/ML
- Vynikající podpora pro optimalizaci procesů
- Rychlý a vysoce přizpůsobitelný vývoj aplikací
- Komplexní reportovací panely
- Integrace API
Omezení Appian
- Může být obtížné používat, hlavně kvůli nedostatku vysvětlujících návodů.
- Někteří uživatelé tvrdí, že by mohl být ještě více low-code, než je v současné době.
Ceny Appian
- Zdarma: 0 $
- Aplikace: Standardní: 75 $/měsíc na uživatele Nepravidelná: 9 $/měsíc na uživatele Pouze pro vstup: 2 $/měsíc na uživatele
- Platforma: individuální ceny
- Neomezený: individuální ceny
Hodnocení a recenze Appian
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
8. Process Street
Procesní management může být velmi náročný, pokud nepoužíváte Process Street! Tato platforma nabízí workflow založené na umělé inteligenci pro každý proces, čímž minimalizuje riziko manuálních chyb.
S Process Street můžete nastavit pracovní postupy pomocí podmíněné logiky, což jim umožňuje dynamicky se přizpůsobovat změnám provedeným v jiných úkolech. Díky intuitivnímu rozhraní platformy spolupracují lidský vstup a inteligentní automatizace na zlepšení obchodních výsledků a zvýšení produktivity vašeho týmu.
Process Street vám nejen pomůže navrhnout inteligentní pracovní postupy, ale také vám umožní je pečlivě sledovat! ?
Platforma nabízí pokročilé analytické možnosti pro podrobné reportování – sledujte KPI, identifikujte úzká místa a optimalizujte své procesy v průběhu času.
Nechcete začínat od nuly? Process Street nabízí působivou knihovnu předem připravených šablon pro různé případy použití, od každodenního řízení úkolů až po zaškolování zaměstnanců.
Nejlepší funkce Process Street
- Podporuje pracovní postupy vyžadující podmíněnou logiku
- Monitorování procesů v reálném čase
- Šablony pro různé případy použití
- Snadné použití s uživatelsky přívětivým rozhraním
Omezení Process Street
- Noví uživatelé mohou považovat rozložení webových aplikací za matoucí.
- Chybí nativní integrace s oblíbenými nástroji pro automatizaci procesů.
Ceny Process Street
- Startup: 100 $ měsíčně/1 000 $ ročně
- Pro: 415 $ měsíčně/5 000 $ ročně
- Enterprise: 1 660 $ měsíčně/1 660 $ ročně
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Process Street
- G2: 4,6/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 550 recenzí)
9. OutSystems
Může platforma s nízkými požadavky na kódování poskytovat vysoký výkon? Rozhodně ano, a OutSystems to dokazuje! Tato platforma pro vývoj aplikací s nízkými požadavky na kódování vám poskytuje kontrolu nad aplikací po celou dobu jejího životního cyklu. ♻️
S OutSystems můžete vyvíjet aplikace a současně je nasazovat na veřejných, soukromých nebo hybridních cloudových platformách. Jinými slovy, můžete je ponechat pro interní použití nebo je publikovat na platformách jako App Store a Google Play.
Nasazení je velmi efektivní – můžete dokonce vytvořit celé systémy v rekordním čase, což vaší firmě poskytne konkurenční výhodu, když je dodací lhůta rozhodující. Chcete přidat inovace? Aktualizujte aplikace na cestách! ⏫
Nejlepší funkce OutSystems
- Špičková rychlost nasazení
- Pohodlné aktualizace aplikace po celou dobu životnosti produktu
- Integrace s aplikacemi třetích stran
- Vysoká škálovatelnost
- Nástroje pro reporting a analytiku
Omezení OutSystems
- Integrace mohou být komplikované a mohou vést k problémům s výkonem.
- Zákaznický servis může reagovat pomalu.
Ceny OutSystems
- Jedna aplikace: 0 $
- Více aplikací: Cena začíná na 1 513 USD za měsíc (fakturováno ročně)
- Rozsáhlé portfolio aplikací: individuální cenová nabídka
Hodnocení a recenze OutSystems
- G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 350 recenzí)
10. ProcessMaker
ProcessMaker je spolehlivá platforma BPA pro zlepšení stávajících postupů a návrh nových. Dokáže zvládnout složité pracovní postupy a pomůže vám vytvořit dobře propojený systém s robustními analytickými a reportovacími funkcemi. ?
Jako low-code platforma má ProcessMaker vizuálně orientované rozhraní, které vám pomůže vytvořit řešení pracovních postupů na míru pro vaši společnost. Můžete například použít dostupné nástroje pro tvorbu vývojových diagramů k identifikaci kritických mikroprocesů v rámci pracovního postupu.
Upozorňujeme, že některé pokročilé funkce vyžadují základní znalosti programování, což může být pro mnoho uživatelů potenciální nevýhodou.
Díky silným integračním schopnostem může ProcessMaker sloužit jako centrální uzel pro vaše podnikání. Zaměstnanci z různých oddělení mají přístup ke sdíleným datům a mohou s nimi pracovat, což snižuje riziko chyb.
Nejlepší funkce ProcessMaker
- Robustní integrace
- Maximální škálovatelnost
- Snadno použitelné rozhraní
- Podporuje složité pracovní postupy
- Slušné nástroje pro reporting a analytiku
Omezení ProcessMaker
- Náklady na licenci mohou být vysoké.
- Vytváření složitých procesů vyžaduje programátorské dovednosti.
Ceny ProcessMaker
ProcessMaker nabízí přizpůsobitelné ceny, proto je nejlepší kontaktovat platformu přímo a dozvědět se více o vašich možnostech.
Hodnocení a recenze ProcessMaker
- G2: 4,3/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
Země za Kissflow
Prozkoumání konkurence Kissflow otevírá svět možností pro optimalizaci vašeho pracovního toku a zefektivnění obchodních procesů. Ať už hledáte platformu bez nutnosti programování, špičkové automatizace, rozsáhlé možnosti spolupráce nebo přizpůsobitelný vývoj aplikací, na tomto seznamu určitě najdete něco pro sebe.
Bez dalších okolků se ponořte do těchto alternativ Kissflow pro vylepšení obchodních procesů a najděte tu, která vás zavede na cestu ke zjednodušeným a zefektivněným digitálním pracovním postupům pro všechny vaše rutinní úkoly! ?