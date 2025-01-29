10 nejlepších integračních softwarů pro vaše podnikání v roce 2025

Ponořme se do digitálního světa, kde integrace softwaru hraje hlavní roli v příběhu vaší společnosti o produktivitě, efektivitě a úspěchu.
Prozkoumáme některé z nejlepších integračních softwarových nástrojů, které budou formovat podnikání v roce 2024.
Ať už jste technologický gigant nebo superhrdina ze startupu, najdete nástroj, který vám bude sedět jako ulitý.
Co je integrační software?
Software pro integraci dat je v podstatě druh softwaru pro řízení pracovních postupů, který slouží jako neocenitelný pomocník ve vašem technologickém vybavení. Je to tichý prostředník, který překlenuje komunikační mezery mezi různými softwarovými aplikacemi a umožňuje jim harmonicky spolupracovat.
Představte si nástroje pro integraci dat jako dirigenta vašeho digitálního orchestru, který koordinuje různé sekce (vaše různé softwarové nástroje) a vytváří tak nádhernou symfonii automatizace pracovních postupů a správy dat.
Typy integrací
Oblast softwaru pro integraci dat se obecně dělí na dvě části: iPaaS (Integration Platform as a Service) a nástroje pro integraci dat.
iPaaS jsou cloudové platformy, které koordinují integraci mezi aplikacemi a systémy v cloudu i na místě. Vynikají svou flexibilitou, přizpůsobivostí a škálovatelností, což z nich činí vynikající volbu, která umožňuje podnikům růst a rozvíjet se.
Na druhou stranu se nejlepší nástroje pro integraci dat zaměřují na harmonizaci datových toků z různých zdrojů a poskytují konzistentní a soudržný pohled na kombinovaná data. Správný nástroj pro integraci dat vyniká při mapování velkého množství informací. Správné podnikové integrační platformy dokážou efektivně zpracovat i ty nejsložitější datové struktury.
Oba typy správy dat mají své výhody a volba mezi nimi by měla záviset na vašich konkrétních potřebách v oblasti integrace dat a povaze vašeho podnikání.
10 nejlepších integračních softwarů, které můžete použít
Výběr správného nástroje pro integraci dat je podobný jako výběr obchodního partnera. Měl by dobře rozumět vašim potřebám, být spolehlivý a snadno se s ním pracovat.
Zvažte jejich kompatibilitu s vašimi stávajícími softwarovými nástroji, snadnost použití a kvalitu zákaznické podpory. Zamyslete se také nad škálovatelností, protože s růstem vašeho podnikání porostou i vaše potřeby v oblasti integrace dat.
1. ClickUp
Nejlepší integrační software pro řízení projektů
Představte si jedinou platformu, která konsoliduje všechny vaše pracovní potřeby – to je to, co nabízí ClickUp.
Jako univerzální nástroj pro řízení projektů vyniká také jako prostředek pro zvýšení produktivity díky své schopnosti hladce se integrovat s více než 1 000 aplikacemi. Chcete se dozvědět více? Podívejte se podrobně na naše oblíbené integrace ClickUp.
Kouzlo spočívá v tom, jak sjednocuje úkoly, dokumenty, chaty a cíle z různých nástrojů, jako jsou Slack, Google Drive a GitHub, a to vše pod jednou střechou. Tato integrace dat vám pomůže navždy se zbavit zabijáka produktivity známého jako přepínání kontextu.
Integrace ClickUp jsou komplexním řešením pro přehledný a produktivní pracovní život.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp se bezchybně integruje s více než 1 000 aplikacemi a nástroji.
- Kombinuje správu úkolů, dokumentů a projektů s online nástroji pro spolupráci, aby váš tým mohl dosáhnout více.
- Využijte stovky předem připravených šablon, abyste svůj projekt ještě více urychlili.
- Automatizuje rutinní úkoly, šetří čas a zvyšuje produktivitu.
- Umožňuje přizpůsobit správu pracovního zatížení a rozhraní vašim potřebám.
Omezení ClickUp
- Díky široké škále funkcí, které přesahují rámec integrace dat, se může novým uživatelům jevit jako složitý.
- V režimu offline nejsou k dispozici všechny funkce.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Zapier
Nejlepší integrační software třetích stran
Vstup do světa softwarových integrací s Zapierem otevírá nespočet možností.
Tento výkonný nástroj pro integraci dat propojuje vaše oblíbené aplikace a umožňuje automatizované sekvence, známé jako „Zaps“, které za vás zvládnou opakující se úkoly.
Krása Zapier spočívá v jeho rozsáhlé konektivitě, která podporuje více než 3 000 aplikací a starších systémů, což je ideální pro firmy všech velikostí.
Považujte je za svého asistenta, který vám ulehčí monotónní každodenní práci a zvýší efektivitu vašich procesů.
Nejlepší funkce Zapier
- Vytvořte pracovní postupy zvané Zaps, které mohou automatizovat části vašeho podnikání.
- Díky rozsáhlým možnostem integrace aplikací s více než 5 000 nástroji můžete propojit téměř jakýkoli svůj pracovní software.
- Jedna z nejlepších integračních platforem pro podniky, která automatizuje složité procesy zahrnující více aplikací a kroků.
Omezení Zapieru
- Složitější integrace pro některé z nejpopulárnějších aplikací SaaS jsou k dispozici pouze v rámci vyšších tarifů.
- Ačkoli je Zapier výkonný, může mít pro uživatele bez technických znalostí strmější křivku učení.
Ceny Zapier
- Zdarma
- Starter: 19,99 $/měsíc
- Profesionální: 49 $/měsíc
- Tým: 69 $/měsíc
- Společnost: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
3. HubSpot
Nejlepší integrační software pro marketing
HubSpot není jen novou verzí CRM – je to komplexní obchodní balík, který spojuje nástroje pro služby, prodej a marketing.
HubSpot se odlišuje svým robustním ekosystémem, který slouží jako brána k integraci dat s vašimi oblíbenými aplikacemi a službami, díky čemuž je správa vztahů se zákazníky hračkou. Jelikož se jedná o tak výkonný nástroj, možná budete chtít kolem něj postavit celou svou technologickou infrastrukturu. V takovém případě se budete chtít dozvědět více o nejlepších dostupných integracích HubSpot.
Od péče o potenciální zákazníky po poskytování špičkových zákaznických služeb – příklady integrace softwaru HubSpot jsou skvělým zdrojem inspirace.
Nejlepší funkce HubSpot
Omezení HubSpot
- Náklady se mohou zvýšit, pokud budete potřebovat více funkcí nebo rozšíříte svůj seznam kontaktů.
- HubSpot sice umí mnoho, ale v některých oblastech postrádá hloubku, kterou najdete u specializovaných platforem.
Ceny HubSpot
- Další informace najdete na stránce s cenami HubSpot.
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
4. Marketo
Nejlepší integrační software pro marketing
Jako součást rodiny Adobe je Marketo důkazem vysoce kvalitního softwaru pro automatizaci marketingu s přesnými daty.
Jeho výkonné funkce přesahují rámec usnadnění procesů digitálního marketingu. Otevírá cestu k hladké integraci s dalšími produkty Adobe a četnými aplikacemi třetích stran.
Nejedná se pouze o marketingový nástroj, ale o komplexní platformu pro personalizovanou interakci se zákazníky ve velkém měřítku.
Nejlepší funkce Marketo
- Automatizujte a měřte marketingové úkoly a pracovní postupy
- Snadno vytvářejte, odesílejte a sledujte e-mailové kampaně
- Integruje se s mnoha populárními platformami CRM, CMS a sociálními médii.
Omezení Marketo
- Vzhledem k široké škále funkcí trvá nějakou dobu, než se s ním naučíte pracovat.
- Dražší ve srovnání s jinými nástroji pro automatizaci marketingu.
Ceny Marketo
- Ceny vám sdělí společnost Adobe.
Hodnocení a recenze Marketo
- G2: 4,1/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 600 recenzí)
5. JitterBit
Nejlepší integrace API
Pokud hledáte nástroj, který se přizpůsobí vašemu podnikání, podívejte se na JitterBit. Jako dynamická integrační platforma jako služba (iPaaS) JitterBit propojuje SaaS (Software as a Service), on-premise a cloudové aplikace a vytváří tak výkonné automatizované pracovní postupy.
Ať už jsou vaše projekty jednoduché nebo složité, škálovatelnost JitterBit je připravena se přizpůsobit vašim potřebám, zvyšovat efektivitu a podporovat rozhodnutí založená na datech.
Nejlepší funkce JitterBit
- Rychlé a bezpečné propojení aplikací SaaS, on-premise a cloudových aplikací
- Nabízí výkonné funkce ETL (Extract, Transform, Load) a automatizaci.
- Rostou spolu s vaší organizací, od jednoduchých projektů po složité integrace.
Omezení JitterBit
- Pro jednoduché integrační potřeby to může být až příliš.
- Některé integrace mohou vyžadovat znalosti programování.
Ceny JitterBit
- Ceny vám sdělí společnost JitterBit.
Hodnocení a recenze JitterBit
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
6. Integromat
Nejlepší integrace API
Ponořte se do světa vizuální integrace s Integromatem (nyní nazývaným Make). Tento jedinečný nástroj podporuje více než 500 aplikací a služeb a umožňuje vám vytvářet složité pracovní postupy jednoduchým a vizuálně přitažlivým způsobem.
Jeho spouštěče v reálném čase zajišťují okamžitou reakci na události, takže nedochází k žádným zpožděním.
Ačkoli jeho výkonné rozhraní může vyžadovat určitou dobu na osvojení, slibuje úroveň přizpůsobení, která zlepší vaše obchodní procesy.
Nejlepší funkce Integromatu
- Nabízí vizuální nástroj pro vytváření složitých pracovních postupů.
- Lze integrovat tisíce aplikací a služeb.
- Reagujte na události v reálném čase pomocí spouštěčů v reálném čase.
Omezení Integromatu
- Vizuální rozhraní je sice výkonné, ale vyžaduje určité zaučení.
- Bezplatný tarif nabízí omezené funkce a integrace.
Ceny Integromatu
- Zdarma
- Core: 9 $/měsíc
- Pro: 16 $/měsíc
- Týmy: 29 $/měsíc
Hodnocení a recenze Integromatu
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
7. Celigo
Nejlepší pro integraci e-commerce
Svět robustních řešení iPaaS vás vítá s Celigo. Jeho předem připravené integrace jsou připraveny zkrátit dobu nastavení bez ohledu na to, s jakými integračními scénáři se setkáte.
Celigo je škálovatelné a efektivní řešení, které se vyvíjí spolu s vaším podnikáním.
Ačkoli jsou tyto nástroje uživatelsky přívětivé, některé technické znalosti mohou vylepšit vaši zkušenost a umožnit vám využít jejich plný potenciál.
Nejlepší funkce Celigo
- Nabízí robustní funkce iPaaS pro komplexní integrace na podnikové úrovni.
- Obsahuje mnoho předem připravených integrací, což zkracuje dobu nastavení.
- Přizpůsobí se rostoucím potřebám vašeho podnikání
Omezení Celigo
- Ačkoli jsou uživatelsky přívětivé, pro jejich nastavení jsou výhodné určité technické znalosti.
- Ačkoli nabízí předem připravené integrace, jejich rozsah by mohl být širší.
Ceny Celigo
- Ceny vám sdělí společnost Celigo.
Hodnocení a recenze Celigo
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
8. Cyclr
Nejlepší pro integraci e-commerce
Cyclr využívá uživatelsky přívětivý přístup k vytváření a správě integrací. Jeho rozhraní typu drag-and-drop a knihovna předem připravených konektorů k oblíbeným aplikacím zajišťují hladkou integraci.
Ve spojení s podrobnými analytickými údaji není Cyclr jen o vytváření spojení – jde o optimalizaci vašich pracovních postupů pro dosažení maximálního výkonu.
Nejlepší funkce Cyclr
- Uživatelsky přívětivé rozhraní pro vytváření a správu integrací
- Nabízí knihovnu předem připravených konektorů k oblíbeným aplikacím a službám.
- Poskytuje podrobné analytické údaje pro sledování a optimalizaci vašich pracovních postupů.
Omezení Cyclr:
- Ačkoli je uživatelsky přívětivý, může postrádat hloubku pro složitější scénáře.
- Ceny mohou být pro menší podniky vysoké.
Ceny Cyclr
- Startup: 999 $/měsíc
- Růst: 1 899 $/měsíc
- Rozsah: Ceny vám sdělí společnost Cyclr.
Hodnocení a recenze Cyclr
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (10+ recenzí)
9. IFTTT
Nejlepší pro integrace založené na spouštěčích
Zjednodušení automatizace je podstatou IFTTT (If This, Then That).
Tento jedinečný nástroj vám umožňuje vytvářet jednoduché automatizované pracovní postupy, známé jako „aplety“, napříč více než 600 aplikacemi, zařízeními a službami.
Jeho jednoduchost je sice výhodou pro začátečníky, ale zároveň může být odrazovým můstkem k komplexnější automatizaci podnikových procesů.
Nejlepší funkce IFTTT
- Vytvářejte jednoduché automatizované pracovní postupy známé jako „aplety“.
- Podporuje více než 800 aplikací, zařízení a služeb.
- Snadné použití s nízkou náročností na zaučení
Omezení IFTTT
- Ačkoli je vynikající pro jednoduchou automatizaci, není určen pro složité obchodní pracovní postupy.
- K použití více než tří appletů potřebujete placený tarif.
Ceny IFTTT
- Zdarma
- Pro: 2,50 $/měsíc
- Pro+: 5 $/měsíc
Hodnocení a recenze IFTTT
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
10. SureTriggers
Nejlepší pro integrace založené na spouštěčích
Seznamte se s SureTriggers, nástrojem pro synchronizaci dat v reálném čase mezi vašimi oblíbenými aplikacemi. Kombinuje oblíbené aplikace a nástroje pod jednou střechou s uživatelsky přívětivým rozhraním, které je ideální pro ty, kteří mají minimální technické znalosti.
Ačkoli je SureTriggers na trhu novinkou, jeví se jako slibný integrační software, který zajistí hladký a efektivní chod vašich obchodních procesů.
Nejlepší funkce SureTriggers
- Umožňuje synchronizaci dat mezi aplikacemi v reálném čase.
- Nabízí integrační podporu pro oblíbené aplikace a nástroje.
- Poskytuje snadno použitelné rozhraní, které vyžaduje minimální technické znalosti.
Omezení SureTriggers
- Složitější integrace mohou vyžadovat alternativní nástroje.
- Jako novější hráč na trhu nejsou jeho podpůrné a vzdělávací zdroje tak komplexní.
Ceny SureTriggers
- Během beta testování zdarma.
Hodnocení a recenze SureTriggers
- G2: 4,5/5 (3+ recenze)
- Capterra: N/A
Najděte nejlepší integrační software pro svůj tým
Ať už jste malý startup, rostoucí firma nebo velká společnost, existuje integrační nástroj, který synchronizuje vaše systémy, zefektivní vaše procesy a provede vaše oblíbené triky pro zvýšení produktivity.
Nezapomeňte však, že nejlepší integrační software je ten, který vyhovuje vašim konkrétním obchodním potřebám a plánům růstu. A pokud hledáte nástroj, který nabízí perfektní kombinaci použitelnosti, funkčnosti a robustních integračních schopností, ClickUp je fantastickou volbou.
Jak jste viděli, ClickUp vyniká mezi nejlepšími konkurenty jako špičkový software pro řízení projektů a výkonná integrační platforma. S ClickUp můžete hladce propojit své oblíbené nástroje a sjednotit vše pod jednou snadno spravovatelnou střechou.
