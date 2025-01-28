15 nejlepších softwarových nástrojů pro servisní podporu v oblasti IT v roce 2025

Provozování firmy také znamená řešit dotazy a problémy zákazníků. Ano, e-mailová podpora a sdílené schránky jsou k tomu skvělé! Udržují všechny v obraze a usnadňují komunikaci.
Ale věc se má tak, že s růstem vaší firmy tyto metody nemusí stačit. Může se stát, že vám budou uniknout e-maily, budete mít potíže se sledováním úkolů a dokonce i nespokojení zákazníci.
Pokud se vás tyto výzvy týkají, je pravděpodobné, že vaše firma přerostla svůj současný systém e-mailové podpory a měli byste se začít zajímat o software pro servisní středisko.
Abychom si rozuměli, software pro servisní středisko je centralizované centrum pro správu a řešení požadavků zákaznické podpory. Na trhu existuje mnoho typů softwaru pro servisní středisko, od jednoduchých nástrojů, které nabízejí základní funkce pro správu požadavků, až po nástroje s pokročilými funkcemi, jako je automatizace a analytika reportů. ?
V tomto článku vám představíme 15 nejlepších softwarů pro servisní podporu v oblasti IT. Tyto nástroje jsme pečlivě prozkoumali a vybrali na základě jejich funkcí, recenzí zákazníků a cen.
Co byste měli hledat v softwaru pro servisní středisko?
Při hledání správného softwaru pro servisní středisko pro vaši firmu zvažte položení těchto klíčových otázek ohledně každé možnosti:
- Je software snadno nastavitelný a použitelný?
- Mohu jej přizpůsobit specifickým potřebám své firmy?
- Nabízí software automatizaci rutinních úkolů?
- Poskytuje podrobné analýzy a reporty?
- Lze tento software integrovat s jinými nástroji, které již používám?
- Je přístupný přes web i přes desktopové a mobilní aplikace?
- Zvládá software správu úkolů, jako je přidělování, sledování a prioritizace ticketů?
- Poskytuje komunikační kanály a funkce pro spolupráci umožňující okamžité sdílení informací?
15 nejlepších softwarů pro servisní střediska
Zde je náš výběr 15 nejlepších softwarů pro servisní střediska, které mohou transformovat vaše IT podpůrné operace, zvýšit produktivitu vašeho týmu a posílit spokojenost vašich zákazníků.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro řízení projektů a produktivitu, která může sloužit také jako flexibilní a efektivní řešení pro servis a helpdesk. Její výkonné funkce nabízejí širokou škálu flexibility pro řízení procesů zákaznické podpory a zajišťují, že vaše IT a podpůrné týmy budou mít své úkoly pod kontrolou.
Formuláře ClickUp jsou základem vašeho IT workflow. Použijte je ke shromažďování dotazů, problémů a zpětné vazby od vašich zákazníků. Údaje zaznamenané v těchto formulářích se plynule převádějí na tikety v rozhraní pro správu projektů ClickUp, což usnadňuje stanovení priorit, sledování a řešení problémů. ✨
S více než 15 různými možnostmi zobrazení, včetně zobrazení seznamu a Kanban, vám ClickUp umožňuje vizualizovat vaše úkoly způsobem, který nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Zobrazení seznamu poskytuje přehledný a podrobný přehled úkolů, zatímco zobrazení Kanban umožňuje vizuální pracovní postup, při kterém se úkoly přesouvají mezi sloupci podle toho, jak postupují.
A pokud nechcete tyto systémy budovat od nuly, ClickUp nabízí více než 50 předem připravených šablon, jako je šablona ClickUp Help Desk Ticket Template, navržená speciálně jako řešení pro správu IT služeb na podporu pracovních postupů. Tyto šablony mohou vašemu týmu pomoci rychle nastavit procesy pro správu incidentů, správu problémů, správu změn a další. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Odemkněte klíčové funkce s bezplatným tarifem
- Vytvářejte dynamické a interaktivní formuláře s podmíněnou logikou v ClickUp Forms.
- Pomocí vlastních polí můžete zaznamenávat podrobnosti ticketů, jako je typ incidentu, popis a závažnost, a dokonce přidávat soubory, jako jsou screenshoty, pro další kontext.
- Vytvořte vlastní stavy, abyste zefektivnili a sledovali průběh ticketů od začátku do konce.
- Použijte ClickUp Dashboards s přizpůsobitelnými widgety k monitorování aktuálních ticketů, pracovní zátěže týmu a metrik obchodních cílů ?
- Získejte podrobný přehled o výkonu týmu díky komplexní funkci reportování.
- Díky přibližně 100 integracím, včetně Zapier a přístupu k API, lze ClickUp snadno přizpůsobit téměř jakémukoli technologickému stacku.
- Spolupracujte se svým týmem prostřednictvím komentářů k úkolům, chatu a ClickUp Docs.
- Pomocí systému oznámení ClickUp můžete uživatele upozorňovat na aktualizace, termíny, komentáře a další informace, takže všichni budou vždy v obraze.
- Spouštějte automatizace, abyste eliminovali opakující se úkoly, jako je přidělování ticketů, nastavování termínů, aktualizace stavu ticketů a přidávání sledujících k ticketům.
- Shrňte konverzace a generujte odpovědi pomocí ClickUp AI.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé možná budou potřebovat videonávody ClickUp, aby se seznámili se všemi jeho funkcemi.
- V mobilní aplikaci mohou některé funkce chybět ve srovnání s webovou a desktopovou verzí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Freshservice
Freshservice (vyvinutý společností Freshworks) je cloudové řešení pro správu IT služeb (ITSM), které nabízí funkce pro správu incidentů, problémů a změn, aby pomohlo firmám rychle spravovat a řešit problémy v oblasti IT a správy incidentů.
Díky funkci automatizace pracovních postupů můžete automaticky přiřazovat tikety příslušným členům týmu na základě předem definovaných kritérií, čímž zvýšíte efektivitu a zkrátíte dobu odezvy v rámci zákaznické podpory a servisních požadavků.
Nejlepší funkce Freshservice
- Má uživatelsky přívětivé rozhraní a systém správy ticketů, který dobře funguje s mobilními aplikacemi pro Android a iOS.
- Zahrnuje samoobslužný portál, kde uživatelé mohou najít řešení běžných problémů, sledovat stav svých ticketů nebo zadávat nové.
- Umožňuje vám vytvořit organizovanou, prohledávatelnou databázi zákazníků s užitečnými články a řešeními běžných problémů, ke které mají přístup uživatelé.
- Poskytuje podrobné analýzy a zprávy, které pomáhají týmům porozumět produktivitě servisního střediska a sledovat celkový výkon IT.
Omezení Freshservice
- Žádný bezplatný tarif
- Někdy pomalý a s chybami
- Omezená funkčnost pro správu projektů
Ceny Freshservice
- Starter: 29 $/měsíc na jednoho agenta
- Růst: 59 $/měsíc na jednoho agenta
- Pro: 115 $/měsíc na jednoho agenta
- Enterprise: 145 $/měsíc na jednoho agenta
Hodnocení a recenze Freshservice
- G2: 4,6/5 (více než 950 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 530 recenzí)
3. Vision Helpdesk
Vision Helpdesk je software pro helpdesk a systém správy ticketů pro malé podniky, které chtějí organizovat činnosti související s podporou. Můžete sledovat dotazy, stížnosti a žádosti o podporu zákazníků, které přicházejí z různých kanálů, včetně telefonních hovorů, zpráv na sociálních médiích a živého chatu v rámci vašeho oddělení zákaznických služeb.
Vision Helpdesk vytváří „tiket“ pro každý dotaz zákazníka, což umožňuje týmu podpory systematicky sledovat a řešit problémy.
Nejlepší funkce Vision Helpdesk
- Spravujte všechny dotazy zákazníků na jednom centrálním místě
- Využijte nástroj pro živý chat k komunikaci se zákazníky v reálném čase.
- Umožněte zákazníkům odesílat a sledovat stav svých ticketů a vyhledávat články v znalostní databázi pomocí funkce samoobslužného klientského portálu.
- Využijte vícejazyčnou podporu pro e-mailové šablony, portál a správu znalostí.
- Využijte funkci automatizace pro automatické přiřazování ticketů členům týmu a uzavírání ticketů.
Omezení Vision Helpdesk
- Neexistuje žádný bezplatný tarif.
- Někteří uživatelé uvedli, že mobilní aplikace je nestabilní.
- Za odstranění loga Vision Helpdesk v dolní části zákaznického portálu musíte zaplatit poplatek 500 $ (i když máte nejdražší tarif).
Ceny Vision Helpdesk
- Starter Help Desk: 15 $/měsíc na jednoho agenta
- Pro Help Desk: 25 $/měsíc za jednoho agenta
- Satellite Help Desk: 30 $/měsíc za jednoho agenta
- Pro Service Desk: 40 $/měsíc za jednoho agenta
- Ent Service Desk: 60 $/měsíc za jednoho agenta
Hodnocení a recenze Vision Helpdesk
- G2: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
4. ServiceNow
ServiceNow je řešení IT helpdesku určené pro velké podniky. Nabízí komplexní funkce, jako je správa incidentů, proaktivní správa problémů, sladění IT služeb s obchodními cíli. Software helpdesku také zahrnuje funkce správy zákaznických služeb pro zefektivnění interakcí mezi zákazníky a agenty.
Nejlepší funkce ServiceNow
- Systém pro správu problémů a incidentů vám umožňuje rychle přiřazovat úkoly a sledovat jejich průběh v reálném čase.
- Modul IT Asset Management vám umožňuje sledovat inventář, automatizovat požadavky na aktiva a provádět audity aktiv.
- Plně přizpůsobitelné formuláře, pracovní postupy, řídicí panely a zprávy vám pomohou přizpůsobit platformu vašim konkrétním obchodním potřebám.
- Integrovaná umělá inteligence podporuje funkce jako vyhledávání, virtuální chatbot, prediktivní analytika a automatizace rutinních úkolů.
- Software pro helpdesk se snadno integruje s externími aplikacemi.
Omezení ServiceNow
- Žádný bezplatný tarif ani zkušební verze
- Skryté cenové plány
- Náročná křivka učení pro software helpdesku
- Příležitostně pomalé načítání
Ceny ServiceNow
- Ohledně cen se obraťte na tým ServiceNow.
Hodnocení a recenze ServiceNow
- G2: 4,4/5 (více než 360 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 190 recenzí)
5. Rezo
Rezo je řešení pro zákaznickou zkušenost založené na umělé inteligenci určené pro velké podniky. Využívá rozpoznávání a analýzu řeči, záměru a sentimentu k automatizaci interakcí se zákazníky ve všech vašich hlasových i nehlasových kanálech podpory. To usnadňuje rychlejší řešení problémů a zlepšuje zákaznickou zkušenost.
Nejlepší funkce Rezo
- Podporuje hlasové a digitální kanály, jako jsou e-mail a sociální média.
- Komunikuje se zákazníky ve více než 30 jazycích
- Shromažďuje hodnocení spokojenosti zákazníků a zpětnou vazbu ze všech vašich kanálů podpory, abyste získali informace pro zlepšení.
- Shromažďuje informace o výkonu agentů, abyste mohli identifikovat příležitosti pro školení.
- Využívá inteligentní funkci směrování k analýze problémů podpory a jejich přesměrování na příslušné oddělení.
Omezení Rezo
- Žádný bezplatný tarif ani zkušební verze
- Skryté cenové plány
- Omezené integrace a pokročilé funkce servisního střediska
Ceny Rezo
- Kontaktujte tým Rezo a získejte individuální nabídku.
Hodnocení a recenze Rezo
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Exalate
Exalate je synchronizační platforma běžně používaná pro sledování problémů a řízení projektů. Jejím hlavním účelem je usnadnit plynulou a bezpečnou synchronizaci dat mezi různými systémy, jako jsou Jira, ServiceNow, Azure DevOps, Zendesk, GitHub a Salesforce.
To je velmi užitečné pro mezifunkční týmy, které vyžadují výměnu dat v reálném čase mezi různými platformami a systémy. ?
Nejlepší funkce Exalate
- Nabízí vizuální režim (rozhraní typu drag-and-drop) nebo skriptovací režim pro konfiguraci integrací.
- Umožňuje obousměrnou (dvoucestnou) nebo jednosměrnou (jednocestnou) synchronizaci v závislosti na konkrétních potřebách vašeho pracovního postupu.
- Poskytuje vám úplnou kontrolu nad tím, jaká data by měla být synchronizována, jak a kdy.
- Sdílí pouze nezbytná data a zachovává vysokou úroveň soukromí a bezpečnosti.
Omezte omezení
- Složité nastavení, zejména pro uživatele bez technických znalostí
- Občas dochází k výpadkům
Ceny Exalate
- Bezplatný tarif
- Exalate for Jira: 6 $/měsíc
- Exalate pro GitHub: 115 $/měsíc
- Exalate pro Zendesk: 115 $/měsíc
- Exalate pro Salesforce: 335 $/měsíc
- Exalate pro Azure DevOps: 335 $/měsíc
- Exalate pro ServiceNow: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Exalate
- G2: 4,7/5 (60 recenzí)
- Capterra: N/A
7. Slack
Slack je cloudový nástroj pro komunikaci a spolupráci v podniku, který mohou týmy podpory využívat ke správě interních informačních toků. Využívá chatovací místnosti zvané „kanály“ pro komunikaci v reálném čase a sdílení souborů. Kanály lze organizovat podle týmů, projektů, klientů nebo jiných relevantních kritérií.
Pro soukromé nebo malé skupinové konverzace nabízí Slack také přímé zasílání zpráv.
Nejlepší funkce Slacku
- Týmy podpory mohou spolupracovat v reálném čase pomocí webu, stolních počítačů a mobilních zařízení.
- Kanály lze použít k propojení lidí z různých oddělení, když je k vyřešení požadavku potřeba mezifunkční spolupráce.
- Díky rozsáhlé integraci se snadno propojí s ostatními programy ve vašem technologickém stacku.
- Funkce Huddle vám umožňuje videohovory a sdílení obrazovky s vaším týmem.
- Ať už je člen týmu na schůzce, na obědě nebo na dovolené, může aktualizovat svůj stav, aby byli všichni informováni.
- Slack automaticky detekuje a zobrazuje místní čas každého člena týmu v jeho profilu, což usnadňuje spolupráci s globálními týmy v různých časových pásmech.
Omezení Slacku
- Funkce vyhledávání je u starších konverzací a souborů omezená.
- Cena může být pro malé týmy s omezeným rozpočtem příliš vysoká.
- Huddle postrádá pokročilé funkce, jako jsou virtuální pozadí a breakout rooms, které najdete v specializovaných nástrojích pro videokonference.
Ceny Slacku
- Bezplatný tarif
- Pro: 7,25 $/měsíc na uživatele
- Business+: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 31 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
8. Správa služeb Jira
Na základě úspěchu softwaru Jira Software vyvinula společnost Atlassian nástroj Jira Service Management (dříve Jira Service Desk) jako specializovaný nástroj pro IT týmy. Umožňuje jim efektivně zpracovávat úkoly, jako jsou incidenty, požadavky na služby a změny.
Nejlepší funkce Jira Service Management
- Obsahuje přizpůsobitelný samoobslužný portál, kde zákazníci mohou najít odpovědi na časté otázky nebo požádat o pomoc tým podpory.
- Umožňuje nastavit a spravovat smlouvy o úrovni služeb (SLA) s možností sledování v reálném čase, což zajišťuje jejich důsledné plnění.
- Hladce se integruje s Confluence a vytváří znalostní bázi, která uživatelům umožňuje samostatně najít řešení běžných problémů ??
- Nabízí procesy servisního střediska s certifikací ITIL, které zajišťují soulad IT postupů s mezinárodními standardy správy IT služeb.
Omezení Jira Service Management
- Příliš složitý a pro nové uživatele obtížně ovladatelný
- Někdy pomalý a s chybami
- Nepřehledné uživatelské rozhraní
Ceny Jira Service Management
- Bezplatný tarif
- Standard: Cena začíná na 21 USD/měsíc za jednoho agenta
- Premium: Od 47 $/měsíc za jednoho agenta
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jira Service Management
- G2: 4,3/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
9. Help Scout
Help Scout je systém helpdesku určený pro malé a střední podniky. Poskytuje funkce pro správu dokumentace podpory, interakcí se zákazníky a systémů ticketingu.
Software pro helpdesk má intuitivní rozhraní, které týmům umožňuje rychle delegovat tikety a sledovat jejich průběh, aby bylo zajištěno včasné vyřešení dotazů zákazníků. ⏰
Nejlepší funkce Help Scout
- Umožňuje poskytovat zákaznickou podporu prostřednictvím e-mailu, živého chatu a znalostní báze.
- Podporuje spolupráci v rámci týmů podpory díky funkci společné schránky ?
- Nabízí automatizaci pro zpracování opakujících se úkolů, jako je přiřazování ticketů a hromadné odesílání odpovědí.
- Má více než 50 integrací s nástroji SaaS, jako jsou Slack, Trello a Salesforce.
Omezení Help Scout
- Nelze přiřadit více členů týmu k jednomu tiketu
- Má pouze základní funkce mobilní aplikace.
- Má omezenou jazykovou podporu
Ceny Help Scout
- Standard: 25 $/měsíc na uživatele
- Plus: 50 $/měsíc na uživatele
- Pro: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Help Scout
- G2: 4,4/5 (390+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
10. GoTo Resolve
GoTo Resolve (dříve GoToAssist) je specializovaný software pro správu IT, který umožňuje týmům podpory vzdáleně řešit problémy uživatelů, nastavovat nový software nebo vysvětlovat, jak používat aplikace. Díky silným, spolehlivým a bezpečným připojením se stal neocenitelným nástrojem, zejména pro vzdálené týmy, které pracují s citlivými údaji.
Nejlepší funkce GoTo Resolve
- Poskytuje vzdálenou podporu zákazníkům prostřednictvím e-mailu nebo odkazu, aniž by museli stahovat jakýkoli další software ?
- Umožňuje ostatním IT pracovníkům připojit se v případě potřeby ke vzdáleným relacím a poskytnout tak další podporu.
- Zaznamenává vzdálené podpůrné relace pro budoucí použití.
- Integruje se s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Microsoft Teams a Zendesk.
Omezení GoTo Resolve
- Občas se vyskytují technické potíže.
- Omezené možnosti reportingu a analytiky
- Nedostatek rozsáhlých integrací
Ceny GoTo Resolve
- Bezplatný tarif
- Vzdálená podpora: Od 50 $/měsíc
- Standard: Od 70 $/měsíc
- Premium: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze GoTo Resolve
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 190 recenzí)
11. Zoho Desk
Zoho Desk je software pro servisní středisko, který klade důraz na spokojenost uživatelů. Zjednodušuje proces zákaznické podpory, usnadňuje pracovníkům podpory poskytování pomoci a zákazníkům hledání řešení jejich problémů.
Nejlepší funkce Zoho Desk
- Díky vícekanálovému systému ticketingu vás mohou zákazníci kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu, chatu, sociálních médií a samoobslužných portálů.
- Mezi funkce pro zvýšení produktivity agentů patří sdílení ticketů, detekce kolizí a automatizace pro zefektivnění procesů podpory.
- Komplexní analytika a reportování pro sledování výkonu týmu podpory a identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit.
- Integrace s dalšími produkty Zoho a aplikacemi třetích stran zlepšuje komunikaci a pracovní postupy.
Omezení Zoho Desk
- Při prvním použití softwaru je nutné se naučit složitou obsluhu.
- Omezení počtu zobrazení ticketů v bezplatném tarifu může omezit užitečnost softwaru.
Ceny Zoho Desk
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Professional: 35 $/měsíc na uživatele Enterprise: 50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Desk
- G2: 4,4/5 (více než 4 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
12. Spiceworks
Spiceworks je softwarové řešení pro servisní středisko speciálně navržené pro IT profesionály. Jedná se o IT ticketingový systém, který pomáhá spravovat a reagovat na požadavky uživatelů.
Nejlepší funkce Spiceworks
- Software pro helpdesk nabízí systém ticketů, inventář a uživatelský portál, který pokryje všechny vaše potřeby v oblasti IT podpory.
- Nástroje pro monitorování sítě sledují vaše servery, tiskárny, přepínače a další zařízení.
- Vzdělávací centrum s výukovým obsahem pomáhá IT profesionálům držet krok s nejnovějšími trendy a technologiemi.
- Živé fórum uživatelské komunity pro IT profesionály, kde mohou sdílet rady, řešit problémy a diskutovat o nejnovějších trendech v oblasti IT.
Omezení Spiceworks
- Chybí důkladný systém reportování pro podrobnou analýzu IT problémů.
- Občasné problémy s výkonem softwaru
Ceny Spiceworks
- Zdarma pro všechny uživatele
Hodnocení a recenze Spiceworks
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 540 recenzí)
13. LiveAgent
LiveAgent je výkonná platforma pro zákaznickou podporu typu „vše v jednom“, která slouží jako řešení helpdesku pro firmy všech velikostí. Kombinuje mnoho kanálů do jedné platformy, čímž zefektivňuje komunikaci se zákazníky.
Nejlepší funkce LiveAgent
- Poskytuje univerzální schránku pro všechny dotazy zákazníků z různých kanálů, jako jsou e-maily, sociální média, chat a telefonní hovory.
- Pokročilé automatizační nástroje, které pomáhají zefektivnit procesy podpory
- Komplexní systém podpory s integrovaným CRM
- Obsahuje zákaznický portál pro samoobsluhu, včetně znalostní báze, fór a systému zpětné vazby.
Omezení LiveAgent
- Rozhraní softwaru jeice vysoce funkční, ale někdy postrádá moderní vzhled. Někteří uživatelé také hlásí potíže s mobilní odezvou softwaru.
Ceny LiveAgent
- Malý: 9 $/měsíc na jednoho agenta (fakturováno ročně)
- Střední: 29 $/měsíc na agenta (fakturováno ročně)
- Velký: 49 $/měsíc za agenta (fakturováno ročně)
- Enterprise: 69 $/měsíc za agenta (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze LiveAgent
- G2: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
14. Salesforce Service Cloud
Salesforce Service Cloud je software pro servisní středisko vybavený řešeními zákaznických služeb, která zlepšují vztahy se zákazníky tím, že sjednocují všechny dotazy zákazníků z různých kanálů do jediného intuitivního rozhraní. Je známý svou širokou škálou funkcí, jako je inteligentní směrování případů, omni-kanálové interakce a samoobslužné portály.
Nejlepší funkce Salesforce Service Cloud
- Rozsáhlé funkce CRM s mapováním cesty zákazníka, sledováním komunikace a historií kontaktů
- Omni-kanálová komunikace se zákazníky, integrace sociálních médií, e-mailů, zpráv nebo hovorů
- Pokročilá správa případů s inteligentním směrováním, prioritizací a automatickým přiřazováním případů na základě údajů o případu a dovedností agentů.
- Integrace s komplexním softwarovým ekosystémem Salesforce pro plynulý provoz ve všech obchodních odděleních
Omezení Salesforce Service Cloud
- Uživatelé hlásí strmou křivku učení a složité uživatelské rozhraní.
- Nejasné ceny, mnoho funkcí vyžaduje dodatečné náklady
Ceny Salesforce Service Cloud
- Starter: 25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Profesionální: 75 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: 150 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Neomezený: 300 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Salesforce Service Cloud
- G2: 4,2/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
15. SuuportBee
SupportBee je jednoduchý cloudový software pro helpdesk, který týmům umožňuje spravovat e-maily, tikety a komentáře zákaznické podpory z jedné platformy. Jeho cílem je zefektivnit pracovní postupy zákaznického servisu tím, že funguje jako jednotná doručená pošta a doručuje každou interakci se zákazníkem přímo týmům.
Nejlepší funkce SupportBee
- Nekomplikovaný systém ticketingu, který převádí všechny příchozí e-maily od zákazníků na tikety.
- Společná schránka, která umožňuje členům týmu komentovat a spolupracovat na řešeních pro zákazníky.
- Možnost integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Asana a Trello.
- Mobilní aplikace pro sledování dotazů zákazníků na cestách
Omezení SupportBee
- Omezená funkčnost ve srovnání s jinými softwarovými nástroji pro help desk
- Žádné nativní funkce živého chatu nebo telefonické podpory
Ceny SupportBee
- Startup: 13 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SupportBee
- G2: 4,1/5 (5+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (25+)
Zlepšete zákaznickou zkušenost pomocí nejlepšího softwaru pro servisní středisko
Výběr správného softwaru pro servisní středisko nebo helpdesk pro vaši firmu může výrazně přispět ke zvýšení produktivity týmu a zlepšení zákaznického servisu.
A pokud jde o dosažení těchto cílů, ClickUp vyniká nad ostatními. Jeho intuitivní rozhraní a komplexní funkce usnadňují sledování problémů, správu ticketů a spolupráci týmu. ⚡️
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vyzkoušejte si ho sami!