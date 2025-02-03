16 nejlepších nástrojů SaaS pro rok 2025 (funkce, ceny)

Jako někdo, kdo strávil roky procházením technologického prostředí, vám mohu s jistotou říci, že nástroje Software as a Service (SaaS) jsou revoluční. Jejich cloudový přístup revolučně změnil způsob, jakým s softwarem pracujeme – žádné zdlouhavé stahování ani nudné instalace – pouze okamžitá dostupnost odkudkoli. A to je jen špička ledovce z nesčetných výhod, které nástroje SaaS nabízejí.
V tomto článku vám pomůžu objasnit pojem SaaS nástroje, podrobně popíšu jejich výhody a podělím se o svůj pečlivě vybraný seznam 16 nejlepších SaaS nástrojů pro rok 2024. Ať už jste generální ředitel startupu nebo vedoucí technického oddělení v globální společnosti, tento článek pro vás bude přínosný. Pojďme se do toho pustit!
Co jsou nástroje SaaS?
SaaS (Software as a Service) je cloudový výpočetní systém nebo model distribuce softwaru, ve kterém poskytovatel cloudových služeb hostuje aplikace a zpřístupňuje je vám přes internet.
Které nástroje SaaS by měla vaše firma vyzkoušet v roce 2024?
Zde je náš seznam SaaS aplikací zahrnující 16 nástrojů, které by vaše firma měla vyzkoušet:
1. ClickUp – Nejlepší pro řízení projektů
ClickUp je jedním z nejlépe hodnocených SaaS nástrojů pro řízení projektů na světě , který si oblíbily velké, střední i začínající společnosti.
Tento komplexní nástroj vám pomůže vybudovat dlouhodobě úspěšné podnikání.
Od plánování projektů až po informování klientů – ClickUp je tu pro vás.
Klíčové funkce ClickUp
Podívejme se, proč je ClickUp platformou typu „vše v jednom“:
A. Definujte fáze úkolů pomocí vlastních stavů
Díky vlastním stavům můžete vytvořit libovolný počet fází (Probíhá, Kontrola, Pozastaveno, Dokončeno) a přizpůsobit tak projekt vašim potřebám.
Neustále aktualizujte své stavy a sledujte, jak se úkoly mění z k provedení na provedeno!
B. Přidejte další podrobnosti pomocí vlastních polí
Vlastní pole vám umožňují přizpůsobit jakýkoli pracovní postup přidáním informací specifických pro vaše potřeby.
Plánujete dovolenou doma? Přidejte si místa, abyste na ně nezapomněli!
Přidejte jakékoli informace, které chcete sledovat, třídit a filtrovat, pomocí vlastních polí.
C. Sledujte vše pomocí dashboardů
Dashboardy jsou skvělé pro sledování všech úkolů, projektů, cílů a přidělených osob.
Můžete dokonce zkontrolovat, zda váš kolega z práce plní své úkoly, aby vám nemohl zrušit víkendové plány. ?
Vytvořte si vlastní řídicí centrum pomocí vlastních widgetů, jako jsou sloupcové grafy, widgety portfolia, výsečové grafy, výpočty a další, které slouží k zobrazení vašich dat.
Přidejte přizpůsobitelné widgety a vizualizujte svou práci v panelech.
Chcete vytvořit dashboard pro řízení projektů?
Podívejte se na našeho průvodce jak vytvořit dashboard pro řízení projektů .
D. Stanovte očekávání pomocí odhadů času
Přidejte k úkolům odhady času pro lepší předvídatelnost a jasnější časový plán.
Pomůže vám také dodržovat harmonogram, takže se nemusíte během schůzek s klienty o pokroku namáhat hledáním slov. Uf!
Vyhněte se zpožděním projektů přidáním odhadů času k úkolům.
E. Spravujte úkoly a pracovní zátěž pomocí zobrazení tabule
Vytvořte jednoduchý a agilní pracovní postup s naším zobrazením tabule.
Umožňuje vám používat metodu kanbanové tabule, přetahovat úkoly z jednoho stavu do druhého a spravovat pracovní zátěž pomocí limitu rozpracovaných úkolů (WIP).
Rychle přetáhněte úkoly do další fáze v zobrazení tabule.
F. Spravujte zdroje pomocí zobrazení pracovní zátěže
Vizualizujte kapacitu svého týmu v každém okamžiku, abyste předešli pracovnímu vyčerpání. Rozdělte práci správně a nikdo nebude muset pracovat o víkendech! ?
Měřte kapacitu podle hodin, úkolů, sprintových bodů a vlastních polí.
Snadno identifikujte členy týmu, kteří mají nadměrné pracovní zatížení, a spravujte zdroje v zobrazení Workload (Pracovní zatížení).
G. Vizualizujte své nápady a úkoly pomocí Mind Maps
Vzdálené týmy nepoužívají tabule, ale myšlenkové mapy. Pomocí myšlenkových map ClickUp můžete načrtnout svůj další projektový plán, vymyslet strategii obsahového marketingu nebo naplánovat, jak o víkendu dokoukáte celou sezónu seriálu Grace and Frankie.
Zjednodušte si brainstormingové sezení pomocí myšlenkových map, které vám pomohou vizuálně plánovat a organizovat nápady.
Chcete se dozvědět, jak úspěšné společnosti používají ClickUp jako nástroj SaaS?
Přečtěte si, jak Vonazon spravuje marketingové projekty pro společnosti SaaS pomocí ClickUp.
Výhody ClickUp
- Jednoduché uživatelské rozhraní umožňuje vysokou míru přijetí produktu.
- Výkonný software pro správu startupových projektů
- Odesílejte a přijímejte e-maily přímo z naší platformy pomocí služby Email in ClickUp.
- Má režim offline pro případ, že vám vypadne internet.
- Nabízí spoustu předem připravených šablon pro týmy v oblasti práva, designu, prodeje a dalších oborech.
- Snadno spravujte úkoly, časové osy a závislosti pomocí zobrazení Ganttova diagramu.
- Chraňte své soukromí a citlivé informace pomocí oprávnění
- Integrujte je s několika softwarovými produkty třetích stran, jako jsou Time Doctor, Zendesk, Zoom a další.
- Podporuje platformy Apple, Windows a Linux.
Omezení ClickUp
- V mobilní aplikaci zatím není k dispozici zobrazení tabulky.
Podívejte se na plán vývoje ClickUp a zjistěte, jak se snažíme tyto omezení odstranit a vyvinout pro vás chytřejší nástroj.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 12 USD za uživatele a měsíc
- Enterprise: Kontaktujte ClickUp pro individuální cenovou nabídku.
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení zákazníků ClickUp
- Capterra: 4,7/5 (více než 2200 recenzí)
- G2: 4,7/5 (více než 2800 recenzí)
2. Zendesk – Nejlepší pro spolupráci v reálném čase
Potřebujete svým zákazníkům rychle nabídnout živou podporu prostřednictvím chatu v reálném čase?
Zendesk je nástroj právě pro vás.
Jedná se o cloudovou platformu pro živý chat určenou pro firmy všech velikostí.
Pomocí této aplikace SaaS můžete spravovat svůj vlastní tým zákaznické podpory po celém světě.
S tolika národnostmi ve vaší mzdové účtárně si možná osvojíte pár cizích slov, kterými se budete moci pochlubit!
Klíčové funkce Zendesk
- Více kanálů pro komunikaci se zákazníky, jako je e-mail, sociální média atd.
- Boti s umělou inteligencí pro zodpovídání běžných dotazů zákazníků
- Správa zpětné vazby od zákazníků
- Zprávy a analýzy pro zlepšení zákaznických služeb
- Stovky integrací Zendesk
Ceny Zendesk
Placené tarify Zendesk začínají na 49 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků Zendesk
- Capterra: 4,3/5 (více než 2500 recenzí)
- G2: 4,2/5 (více než 2500 recenzí)
3. Leadpages – nejlepší pro generování potenciálních zákazníků
Leadpages je platforma SaaS pro generování potenciálních zákazníků, která vám umožňuje vytvářet mobilní responzivní vstupní stránky bez nutnosti programování.
Prezentujte svou firmu, sbírejte kvalitní kontakty a potenciální zákazníky a prodávejte produkty a služby pomocí nástroje pro tvorbu stránek typu drag-and-drop. Můžete přizpůsobit zákaznickou cestu svých potenciálních zákazníků a optimalizovat své konverzní poměry pomocí A/B testování, zjednodušené analytiky, souladu s GDPR a nejvyšších rychlostí.
S více než 40 integracemi propojuje Leadpages CRM vašeho podniku a pracovní postupy pro péči o potenciální zákazníky.
Klíčové funkce Leadpages
- Stránky a vyskakovací okna přizpůsobené pro mobilní zařízení
- Šablony s vysokou konverzí, které vám pomohou rychle začít
- A/B split testing
- Bezplatný hosting a funkce pro elektronický obchod
Ceny Leadpages
Tento nástroj SaaS nabízí bezplatnou zkušební verzi a placené tarify začínají na 37 USD za měsíc.
Hodnocení zákazníků Leadpages
- Capterra: 4,6/5 (více než 260 recenzí)
- G2: 4,2/5 (více než 150 recenzí)
4. Whatagraph – Nejlepší pro automatizaci marketingu
Whatagraph je nástroj pro marketingové reportování, který vám umožní vytvářet marketingové reporty o práci, kterou jste vykonali. Stačí pouze propojit vaše marketingové nástroje a můžete vytvářet reporty během několika minut namísto několika hodin.
Pokud odvádíte skvělou marketingovou práci, potřebujete skvělý způsob, jak předvést své výsledky. Tento nástroj SaaS vám umožňuje vytvářet zprávy ze šablon (k dispozici je více než 100), takže stačí připojit svá data a zprávy budete mít hotové během několika minut. Můžete také vytvářet dashboardy, které jsou vždy aktuální díky živým datům – vaši klienti potřebují pouze odkaz na dashboard.
Klíčové funkce Whatagraph
- Více než 40 integrací dat
- Více než 100 šablon reportů pro snadný start
- White labeling (odstranění všech značek Whatagraph z reportů a dashboardů)
- Automaticky dodávejte zprávy v preferovaném intervalu (týdně, měsíčně, čtvrtletně atd.).
Ceny Whatagraph
K dispozici je bezplatná zkušební verze a ceny začínají na 199 USD za měsíc.
Hodnocení zákazníků Whatagraph
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 hodnocení)
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
5. JotForm – nejlepší pro anotace PDF
JotForm PDF Editor je snadné řešení pro vytváření profesionálně vypadajících dokumentů, jako jsou smlouvy nebo faktury, a automatické převádění shromážděných údajů z formulářů do formátu PDF.
Pokud pracujete v oddělení lidských zdrojů, oceníte rychlé shromažďování dat a formulářů pro nábor zaměstnanců.
Těší se někdo na to, že odejde z práce dříve? nudge-nudge
Tento nástroj také nabízí více než 600 šablon, takže můžete snadno upravit profesionální dokument během několika minut.
Klíčové funkce editoru PDF JotForm
- Funkce drag and drop
- Spousta rozvržení PDF
- Widget pro elektronický podpis
- Podporuje anotace PDF
Ceny editoru PDF JotForm
Tento nástroj SaaS má bezplatný tarif a placené tarify začínají na 24 USD/měsíc.
Hodnocení zákazníků JotForm PDF Editor
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Jotform!
6. Time Doctor – Nejlepší pro monitorování zaměstnanců a sledování času
Time Doctor je skvělý nástroj pro zvýšení produktivity vás a vašeho týmu, zejména pro společnosti pracující na dálku.
Pomůže vám vytvořit přesný přehled času stráveného na každém úkolu, klientovi a projektu.
Díky tomu budete vědět, v čem jste skvělí, v čem se musíte zlepšit a jak udržet rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
Opravdu potřebujete sledování času?
Odpověď najdete v našem průvodci jak pomocí sledování času dokončit projekty rychleji .
Klíčové funkce Time Doctor
- Upozornění na rozptýlení, která vám pomohou soustředit se
- Funkce pro monitorování zaměstnanců
- Automatické snímky obrazovky zaměstnanců
- Monitorování webových stránek a aplikací
Ceny Time Doctor
Nenabízejí žádný bezplatný tarif. Jejich placené tarify začínají na 7 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků Time Doctor
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
7. Bit. ai – Nejlepší pro správu souborů a dokumentů
Bit.ai je nástroj pro spolupráci na dokumentech a sdílení souborů, který týmům pomáhá vytvářet, organizovat a spolupracovat na dokumentech na jednom místě, a to z jakékoli části světa.
Funkce pro spolupráci na dokumentech tohoto nástroje SaaS vám umožňuje inteligentnější komunikaci díky integraci médií, jako jsou GIFy, videa, hudební podcasty a prezentace.
Hledáte podobné nástroje?
Podívejte se na tyto nejlepší softwary pro znalostní báze .
Klíčové funkce Bit. ai
- Funkce správy obsahu
- Přizpůsobitelné formuláře pro získávání potenciálních zákazníků
- Podporuje zpětnou vazbu k dokumentům
- Informace o pracovním prostoru, jako například kdo vytvořil dokumenty, pozval členy týmu atd.
Ceny Bit. ai
Tento nástroj SaaS nabízí bezplatný tarif a placené tarify začínají na 8 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků Bit. ai
- Capterra: 5/5 (7 recenzí)
- G2: 4,6/5 (4 recenze)
8. Fyle – Nejlepší pro správu výdajů
Potřebujete spravovat výdaje na kartách, které již máte, v reálném čase?
Fyle vám může pomoci vyřešit to, co hledáte.
Jedná se o nástroj SaaS pro správu výdajů, který nabízí přímé transakční kanály pro uživatele jakékoli kreditní karty Visa.
To znamená, že jakákoli malá nebo střední firma může nyní využívat výkonnou sadu funkcí softwaru pro správu výdajů, aniž by musela měnit své karty.
A co víc? Integrace s Mastercard je jen pár měsíců před námi.
Klíčové funkce Fyle
- Hlášení a sledování výdajů pro aplikace jako G-suite, Slack, Teams, Outlook atd.
- Automatizované prosazování dodržování předpisů
- Hladká integrace s předním účetním softwarem
- Oznámení o výdajích v reálném čase pro karty Visa
Ceny Fyle
Placené tarify Fyle začínají na 4,99 USD/uživatel za měsíc, účtované ročně.
Hodnocení zákazníků Fyle
- G2: 4,6/5 (885 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (14+ recenzí)
9. Zoom – Nejlepší pro videokonference
Google „Zoom selhává“.
Budete nám vděční za dobrou zábavu. ?
Uživatelé Zoomu mohou zažít své oops! momenty, ale tento nástroj je perfektní cloudovou platformou pro jakýkoli vzdálený tým, který se chce sjednotit a pořádat plynulé online schůzky a webináře.
Nejlepší na tom je, že můžete uspořádat schůzku s více než 100 účastníky!
Zajímá vás Zoom?
Přečtěte si naši komplexní recenzi Zoom .
Klíčové funkce Zoom
- Podporuje integraci kalendáře
- Nabízí virtuální pozadí
- Čekárna pro kontrolu, kdo se chce připojit k schůzce
- Snadné vyhledávání kontaktů, zpráv, souborů nebo chatových kanálů
Ceny Zoom
Zoom nabízí bezplatný tarif pro osobní schůzky. Placená tarify pro malé skupiny a větší týmy začínají na 14,99 $ za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků Zoom
- Capterra: 4,6/5 (více než 8000 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 35 500 recenzí)
10. Salesforce – Nejlepší pro správu vztahů se zákazníky
Salesforce je skutečnou silou, pokud jde o řízení vztahů se zákazníky (CRM).
Tento software umožňuje firmám využívat cloudovou technologii k propojení se stávajícími zákazníky, potenciálními zákazníky a zainteresovanými stranami.
Doufejme, že oblaky nejsou plné deště! ?
S touto aplikací SaaS CRM můžete :
- Shromažďujte potenciální zákazníky a sledujte je
- Předvídejte a plánujte prodejní cykly
- Komunikujte přímo s potenciálními zákazníky
Salesforce vám v zásadě pomáhá sledovat každý krok vašeho prodeje, od prvních telefonátů až po spolupráci s kolegy. Umožňuje vám také efektivněji komunikovat s potenciálními klienty.
Klíčové funkce Salesforce
- Generování a správa potenciálních zákazníků
- Automatizace marketingu
- Sledování nabídek a objednávek
- Integruje se s nástrojem pro vyhledávání potenciálních zákazníků, jako je Ring. io.
Ceny Salesforce
Ceny začínají na 25 USD/uživatel za měsíc a dosahují až 300 USD/uživatel za měsíc.
Hodnocení zákazníků Salesforce
- Capterra: 4,4/5 (více než 9 000 recenzí)
- G2: 4,2/5 (více než 11 000 recenzí)
11. Hootsuite – Nejlepší pro marketing na sociálních médiích
Ať už jde o rozvoj vašeho podnikání, přilákání zákazníků nebo nákup milionu párů bot, sociální média jsou ideální volbou pro všechno!
Pro marketing na sociálních médiích můžete využít Hootsuite, špičkovou platformu pro správu sociálních médií. Tento marketingový nástroj SaaS vám umožní plánovat kampaně na sociálních médiích, publikovat obsah a komunikovat s vaším publikem.
Klíčové funkce Hootsuite
- Sledujte zprávy a příspěvky na sociálních sítích
- Podporuje automatizaci marketingu napříč několika platformami sociálních médií.
- Analýza výkonu sociálních médií
- Několik integrací s oblíbenými nástroji, včetně HubSpot, Airtable atd.
Ceny Hootsuite
Tento marketingový nástroj nabízí placené tarify od 49 USD za měsíc.
Hodnocení zákazníků Hootsuite
- Capterra: 4,3/5 (více než 2600 recenzí)
- G2: 4,1/5 (více než 3000 recenzí)
12. Google Analytics – nejlepší pro business intelligence
Google – vyhledávač, jehož algoritmus prostě nedokážeme pochopit. ?
S Google Analytics, softwarem pro business intelligence, můžete (zkusit) porazit vyhledávač. Je to skoro jako by Google byl vaším nejlepším přítelem a zároveň nepřítelem.
Od měření všech druhů metrik návštěvnosti webových stránek až po kategorizaci návštěvníků podle typu návštěvnosti – Google Analytics je tu pro vás.
Pro mnoho firem slouží také jako nástroj pro SEO!
Klíčové funkce Google Analytics
- Reportování návštěvnosti
- Sledování konverzí
- Přizpůsobitelné analytické panely
- Zprávy o publiku
Ceny Google Analytics
Tento analytický nástroj nabízí bezplatný tarif a prémiový tarif (ceny na míru).
Hodnocení zákazníků Google Analytics
- Capterra: 4,7/5 (více než 5800 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 5200 recenzí)
13. Calendly – Nejlepší pro plánování schůzek
Zapomínáte chodit na schůzky přes Zoom? ?
Ne, pokud používáte Calendly. Toto SaaS řešení je snadno použitelný software pro plánování týmů, který vám pomůže ušetřit čas a nikdy nezmeškat schůzky nebo jednání.
Vy a účastník stačí nastavit preference dostupnosti.
Po dokončení se datum a čas automaticky přidají do obou vašich kalendářů. ?
Teď už rozhodně nezmeškáte žádnou schůzku!
Společnost Calendly nedávno představila svůj plán Enterprise, který firmám nabízí bezpečnost na podnikové úrovni, specializovaný tým pro úspěch klientů a plány pro řízení změn. Díky mnoha integracím, včetně integrace ClickUp, mohou týmy snadno začlenit Calendly do stávajících procesů.
Klíčové funkce Calendly
- Automatické připomenutí a následné kroky
- Sdílený kalendář
- Šablony událostí
- Zobrazit zprávy o aktivitách týmu, událostech a uživatelích
Ceny Calendly
Calendly nabízí bezplatný základní tarif a placené tarify začínají na 8 USD/měsíc.
Hodnocení zákazníků Calendly
- Capterra: 4,6/5 (více než 1500 recenzí)
- G2: 4,7/5 (více než 900 recenzí)
Potřebujete více nástrojů pro plánování? Podívejte se na nejlepší nástroje pro plánování .
14. Slack – Nejlepší pro komunikaci a spolupráci
Slack je vynikající komunikační nástroj SaaS pro komunikaci vzdálených týmů.
Umožňuje týmům vytvářet skupiny pro zasílání zpráv nazývané kanály pro otevřenou komunikaci.
E-maily už asi nebudete potřebovat!
Podporuje také spoustu emodži, takže vy a váš tým můžete komunikovat ve svém tajném jazyce.
Slack se integruje s téměř všemi aplikacemi pro pracoviště, dokonce i s ClickUp!
Slack pro řízení projektů?
Pro jasnější představu si přečtěte našeho průvodce Slack projektovým managementem .
Klíčové funkce Slacku
- Kanály pro organizaci vaší komunikace
- Nástroj pro vytváření pracovních postupů pro automatizaci úkolů
- Integrace s více než 2000 nástroji
- Podporuje hlasové a videohovory
Ceny Slacku
Slack nabízí bezplatný tarif a placené tarify začínají na 6,67 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků Slack
- Capterra: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 27 000 recenzí)
15. Zapier – Nejlepší pro integrace a automatizace
Existuje mnoho marketingových a prodejních nástrojů, ale někdy jim kreativní rozdíly brání ve spolupráci.
Vstupte: Zapier.
S pomocí Zapieru můžete vytvořit propojení, které převzalo událost z jednoho nástroje a spustilo akci v jiném nástroji.
Například když kolega změní stav úkolu v ClickUp na „Kontrola“, může se na vaši e-mailovou adresu odeslat zpráva s připomenutím, abyste se na úkol podívali.
Klíčové funkce Zapier
- Přidejte do svých automatizací vlastní podmínky
- Nabídky šablon zap
- Propojuje více než 3000 aplikací
- Automatizace bez kódování
Ceny Zapier
Zapier nabízí bezplatný tarif s pěti zaps. Placená tarify začínají na 19,99 $.
Hodnocení zákazníků Zapier
- Capterra: 4,7/5 (více než 1700 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
16. Acquire – Nejlepší pro zákaznický servis
Acquire. io je multikanálový živý software nebo konverzační platforma SaaS pro zapojení zákazníků.
Pomáhá vám zachytit spojení se zákazníky v reálném čase a rychle řešit jejich problémy. Výsledkem je zvýšení spokojenosti zákazníků a míry jejich retence.
Díky pokročilým funkcím, jako je sdílení obrazovky, chatboty, možnosti společného prohlížení a funkce hlasových hovorů, je zákaznický servis hračkou.
Získejte klíčové funkce
- Časová osa zákazníka pro sledování aktivit a historie
- Sdílená doručená pošta pro týmy
- Sledování výkonnostních metrik
- Dashboardy v reálném čase
Získejte informace o cenách
Na požádání vám poskytneme cenovou nabídku.
Získejte hodnocení zákazníků
- Capterra: 5/5 (15+ recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
Často kladené otázky o nástrojích SaaS
Hledáte další odpovědi? Podívejte se na ně.
1. Jaké jsou výhody nástrojů SaaS?
Nástroje SaaS mají kromě toho, že nevyžadují instalaci a umožňují práci z domova, i další výhody.
Mezi ně patří například:
- Přístupnost: jelikož dodavatelé SaaS poskytují aplikace přes internet, můžete k nim přistupovat z jakéhokoli zařízení a místa s připojením k internetu.
- Automatické aktualizace: namísto nákupu nového softwaru nebo instalace aktualizací se můžete spolehnout na poskytovatele SaaS, který automaticky provádí aktualizace a opravy chyb.
- Přizpůsobení: produkt nebo aplikace SaaS často disponuje přizpůsobitelnými funkcemi, které uživatelům pomáhají přizpůsobit jej podle svých představ.
- Zabezpečení SaaS: odpovědnost za ochranu dat sdílejí dodavatelé SaaS.
- Flexibilní platby: můžete si pořídit předplatné SaaS podle svého rozpočtu a také jej kdykoli podle libosti zrušit.
2. Jak vybrat nástroj SaaS?
Zde je několik otázek, které si můžete položit, abyste vybrali ten správný nástroj:
- Jaké nástroje již vaše firma používá?
- Ušetří vám tento nástroj čas?
- Zlepší to efektivitu a kvalitu práce?
- Je škálovatelný?
- Má iOS a Android aplikace, které vám pomohou přistupovat k aplikaci SaaS, když jste na cestách?
3. Jaké nástroje SaaS by měl mít každý startup?
SaaS pro malé podniky a startupy může zahrnovat:
- Nástroj pro řízení projektů
- Nástroj pro videokonference
- Komunikační nástroj
- Nástroj Outreach
- Analytický nástroj
A to je jen několik příkladů!
Optimalizujte své pracovní postupy pomocí nástrojů SaaS
Představili jsme vám nejlepší SaaS nástroje pro startupy a velké společnosti.
Bez nákladů na instalaci nebo hardwarovou podporu vám umožní spolupracovat s nejlepšími talenty z celého světa. A navíc mohou automatizovat většinu vašich obchodních procesů.
A pokud to není kompletní nabídka, pak nevíme, co by jí mohlo být!
Nezapomeňte, že tajemstvím úspěchu je kombinace nejlepších produktů SaaS, včetně sledování času, analytiky, zákaznického servisu, marketingu na sociálních médiích atd.
A co je nejdůležitější, kompletní software pro řízení projektů, který vám pomůže udržet vše v synchronizaci a na správné cestě.
Jako ClickUp!
Tento software SaaS vám pomůže s řízením úkolů, CRM, anotacemi PDF, týmovou spoluprací, sledováním času, projektovými zprávami a mnohem více!
Neodkládejte to! Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a realizujte úspěšné projekty přímo ze svého gauče.