28 nejlepších šablon ClickUp, které pomohou vašemu týmu pracovat chytřeji

Potřebujete pomoc se zahájením projektu nebo máte málo času a potřebujete rychlé řešení? Nebo možná hledáte způsob, jak vytvořit jednotné procesy napříč týmy a odděleními?
Právě v tom se šablony ClickUp hodí!
Chápeme, že prohledávání rozsáhlého internetu nebo začínání od nuly může být skličující, zejména pokud máte nekonečný seznam úkolů. Proto ClickUp navrhl širokou škálu šablon pro každý tým a oddělení ve vaší organizaci, aby vám poskytl potřebnou podporu pro udržení organizace a efektivity.
ClickUp si klade za cíl poskytovat moderní řešení na podporu všech typů týmů v různých odvětvích. Proto neustále upřednostňujeme vytváření dalších zdrojů, jako jsou šablony, které vám pomohou realizovat vaše nejlepší nápady, urychlit dodávky a zvýšit celkovou efektivitu vaší organizace.
S tímto na paměti je čas zapojit vaše týmy do používání šablon ClickUp! ClickUp nabízí více než 1 000 přizpůsobitelných šablon pro každý tým a pokrývá širokou škálu použití. A protože nám jde především o efektivitu a úsporu času, vybrali jsme 28 nejlepších šablon ClickUp, které vám pomohou začít a rychle dosáhnout vašich cílů. 🚀
Jste připraveni? Jdeme na to.
28 šablon ClickUp pro týmy
Šablony týmu pro správu projektů ClickUp
Šablony pro řízení projektů mohou pomoci standardizovat procesy, zvýšit efektivitu, zlepšit komunikaci, řídit rizika a začlenit osvědčené postupy.
Zde jsou čtyři z našich oblíbených šablon pro týmy PMO!
1. Šablona pro tým projektového managementu
Týmy projektového managementu (PMO) hrají klíčovou roli při zajišťování toho, aby projekty byly dokončeny včas, v rámci rozpočtu a podle požadovaných standardů kvality, a zároveň řídí rizika a očekávání zainteresovaných stran.
Udržujte své projekty a týmy v souladu a snadno dohlížejte na všechny aspekty projektu, od plánování a zahájení přes realizaci, monitorování a kontrolu až po uzavření projektu, pomocí šablony Project Management Team Template od ClickUp!
Tato šablona obsahuje:
- Pět předem připravených zobrazení (PMO roadmap, Wiki, Request Form a další)
- Vlastní stavy a vlastní pole
- Tagy
- ClickApps
- Automatizace
Pomocí této šablony odstraníte izolovanost a bariéry a získáte strukturu a organizovaný systém, který potřebujete k snadnému řízení velkých, komplexních a mezifunkčních projektů a programů od počátku až do dokončení.
2. Šablona rozsahu práce
Dokument o rozsahu práce je důležitým nástrojem pro řízení projektů, který pomáhá efektivně definovat, plánovat a realizovat projekty. Zajišťuje, že všichni účastníci projektu jsou si vědomi jeho rozsahu, cílů a požadavků, což může pomoci snížit riziko nedorozumění a zpoždění.
Zajistěte soulad mezi všemi zúčastněnými stranami a úspěšně spusťte jakýkoli projekt klienta pomocí šablony rozsahu práce od ClickUp! Tato šablona obsahuje stránku ClickUp Docs s následujícími klíčovými sekcemi, které definují rozsah projektu:
- Přehled
- Pozadí a cíle
- Výstupy
- Časová osa a milníky
- Správa
- Schvalování
Tato šablona efektivně komunikuje očekávání projektu a dokumentuje jeho hranice, časové osy, zdroje, cíle, požadavky a další klíčové informace o rozsahu projektu, a to vše v přehledném formátu na jedné stránce.
3. Šablona pro sledování schůzek
Schůzky a plánování jsou v projektovém řízení klíčové, protože zajišťují, že všichni jsou na stejné vlně, problémy jsou řešeny a rozhodnutí jsou přijímána společně. Jejich sledování může být obtížné bez spolehlivého systému pro správu komunikace a schůzek, zejména u mezifunkčních týmů a externí komunikace s klienty.
Zůstaňte organizovaní – sledujte všechny své schůzky a důležité podrobnosti spojené s každou z nich, abyste měli přehled o svých schůzkách a akčních položkách pomocí šablony Meeting Tracker od ClickUp!
Tato šablona obsahuje:
- Čtyři předem připravené zobrazení (tabule, schůzky, kalendář a další)
Obsahuje také přednastavené stavy, které vás provedou pracovním postupem, a vlastní pole, která zajistí, že důležité podrobnosti budou snadno viditelné na první pohled. Použijte tuto šablonu ke sledování všech svých schůzek a práce na jednom místě!
4. Šablona Eisenhowerovy matice
Eisenhowerova matice je užitečným nástrojem pro projektové týmy, který jim pomáhá stanovovat priority úkolů, efektivně spravovat čas a činit informovanější rozhodnutí.
Uspořádejte si priority na digitální tabuli pomocí šablony Eisenhower Matrix od ClickUp!
Tato šablona obsahuje:
- ClickUp Whiteboard
- Zobrazení tabule s plaveckými drahami
- Agenda v zobrazení seznamu
- Průvodce šablonami Doc
- A ještě více
Digitální tabule ClickUp jsou užitečné pro vizuální typy učících se, protože poskytují jasnou prezentaci priorit. Použijte tuto šablonu k prioritizaci úkolů, pomozte svému týmu udržet se na správné cestě a efektivně spravujte urgentní a důležité úkoly.
Šablony ClickUp pro agilní týmy
Agilní týmy používají iterativní a inkrementální přístup k vývoji softwaru, který klade důraz na spolupráci, flexibilitu a spokojenost zákazníků.
A aby mohli pracovat rychle a držet krok s tempem a povahou procesu, musí využívat agilní nástroje pro řízení projektů se šablonami. Šablony pro agilní týmy zajišťují konzistenci, efektivitu, kvalitu, komunikaci a školení a zároveň umožňují neustálé zlepšování.
Připoutejte se a udržte svůj tým na cestě k cíli s našimi čtyřmi nejlepšími šablonami ClickUp pro agilní týmy!
5. Šablona pro softwarové týmy
Agilní šablony mohou softwarovým týmům pomoci pracovat efektivněji a produktivněji díky standardizaci procesů, úspoře času, zlepšení kvality a posílení komunikace. Sladěte svůj tým v oblasti časových harmonogramů, cílů a dalších aspektů pomocí šablony pro softwarové týmy od ClickUp!
Tato pokročilá šablona obsahuje:
- Šest předem připravených zobrazení (tabule, seznam a další)
- ClickApps
- Vlastní pole
- Vlastní stavy
- Tagy
- Průvodce šablonami Doc
- A ještě více
Tato šablona zefektivňuje pracovní postupy softwarových týmů, včetně produktového, designového, technického a QA týmu, tím, že umožňuje spolupráci v jediném prostoru a podporuje agilní metodiky Scrum nebo Kanban, od produktového plánu až po dodávku funkcí a opravu chyb.
Vyzkoušejte tuto komplexní šablonu, abyste zefektivnili své procesy vývoje softwaru, efektivně spravovali projekty vývoje softwaru a zajistili jasný a strukturovaný přístup ke sběru požadavků, návrhu, vývoji, testování a nasazení!
6. Šablona pro sledování chyb a problémů
Sledování chyb a problémů je nezbytnou součástí agilního vývojového procesu, který pomáhá týmům dodávat vysoce kvalitní produkty a neustále zlepšovat procesy.
Podporujte mezifunkční spolupráci, zvyšte viditelnost projektů a zavedete protokoly pro stanovení priorit, sledování a správu chyb a problémů pomocí šablony pro sledování chyb a problémů od ClickUp!
Tato pokročilá šablona obsahuje:
- Pět předem připravených zobrazení (formulář pro hlášení chyb, seznam nahlášených chyb, tabule chyb a další)
- Vlastní pole a vlastní stavy
- Automatizace
- Průvodce šablonami Doc
- A ještě více
Tato šablona v ClickUp nabízí výkonné řešení pro správu úkolů, reporting a sledování, které projektovým týmům umožňuje řídit pokrok, snižovat rizika a optimalizovat zdroje. Poskytuje také centralizované centrum pro řešení chyb a problémů a podporuje spolupráci mezi odděleními, aby byla zajištěna konzistentní komunikace, včasné řešení a lepší přehled o stavu projektu.
7. Šablona Kanban pro vývoj softwaru
Kanban je populární agilní metodika a vizuální metoda řízení pracovního postupu, kde je práce znázorněna kartami, které procházejí různými fázemi procesu vývoje softwaru, od nevyřízených úkolů až po dokončené.
Pokud chcete zlepšit svůj proces vývoje softwaru, může být implementace šablony Kanban pro vývoj softwaru od ClickUp skvělým prvním krokem! Obsahuje předem připravené funkce, které zefektivňují přijímání požadavků, organizují úkoly, chyby a problémy, snadno vizualizují váš pracovní postup a sledují stav každého úkolu.
Tato šablona obsahuje:
- Kanbanová tabule
- Kanban Backlog
- Průvodce šablonami
- Přednastavené vlastní stavy a vlastní pole
- Automatizace
- A ještě více
Vytvořte si pevný základ a vybavte se tak, abyste mohli s jistotou zvládnout každý krok procesu vývoje softwaru pomocí této šablony a vyzkoušejte výhody strukturovaného přístupu k vývoji softwaru!
8. Šablona pro sledování chyb
Proces vývoje softwaru je náchylný k chybám a bugům. Pokud nejsou tyto problémy řešeny včas, mohou způsobit zpoždění ve vývoji, oddálení spokojenosti zákazníků a jejich nespokojenost. K efektivnímu řešení těchto problémů potřebujete systém monitorování a protokolování.
Pomocí šablony pro sledování chyb od ClickUp vytvořte pevný základ pro zaznamenávání, monitorování a sledování chyb a problémů, sledování pokroku a identifikaci potenciálních překážek.
Tato šablona obsahuje:
- Šest předem připravených zobrazení (nahlášené chyby, stavová tabule, formulář pro hlášení chyb a další)
- Vlastní pole a vlastní stavy
- Průvodce šablonami Doc
Zefektivněte proces sledování chyb a poskytněte svému vývojovému týmu konzistentní a spolehlivý systém pro zaznamenávání a monitorování chyb, jakmile se objeví, a zároveň pomáhejte prioritizovat problémy podle jejich závažnosti a naléhavosti.
Šablony produktového týmu ClickUp
Produktové týmy hrají klíčovou roli při vývoji, uvádění na trh a údržbě produktů a služeb, které splňují potřeby a očekávání jejich zákazníků. Aby týmy mohly efektivně posouvat projekty vpřed a v rámci životního cyklu vývoje produktů, mohou využít ClickUp pro správu produktů a sjednotit mezifunkční týmy na jedné centralizované platformě, kde budou sladěny sdílené cíle, časové plány a další.
Jste připraveni dodávat rychleji? Vytvořili jsme seznam šablon pro produktové týmy a vybrali jsme čtyři z našich nejlepších produktových šablon, které vám pomohou zrealizovat vaši produktovou vizi!
9. Šablona produktového plánu
Šablona produktového plánu od ClickUp poskytuje makroekonomický pohled na vizi, směřování a závazky týkající se funkcí a iniciativ pro daný produkt a pomáhá týmům stanovit priority vývojových činností, zachovat odpovědnost a sledovat pokrok směrem k produktovým cílům.
Tato šablona obsahuje:
- Sedm přednastavených zobrazení (formulář žádosti o produkt, čtvrtletní plán, poznámky k vydání a další)
- Vlastní pole a vlastní stavy
- Tagy
- Průvodce šablonami Doc
Díky této šabloně mohou produktoví manažeři snadno sledovat a sdílet produktovou roadmapu, informovat vedení o týdenním pokroku v realizaci a publikovat poznámky k vydání jak interně, tak externě. Vyzkoušejte tuto šablonu a zjistěte, jak může pomoci vašemu týmu produktového managementu pracovat efektivněji a spolupracovat!
10. Šablona dokumentu s požadavky na produkt
Dokument s požadavky na produkt (PRD) je komplexní průvodce, který popisuje klíčové podrobnosti o produktu nebo funkci, včetně toho, kdo, co, proč, kdy a jak se vyvíjí. Jak vývoj postupuje a objevují se nové informace, měl by být PRD průběžně aktualizován, aby byla zajištěna shoda mezi všemi týmy.
Implementace šablony dokumentů s požadavky na produkt od ClickUp může pomoci zefektivnit tento proces a usnadnit vašemu týmu vytváření komplexních a organizovaných dokumentů s požadavky na produkt. Je navržena tak, aby pomáhala vašim týmům pro produkt, design a vývoj efektivně spolupracovat, usnadňovala dlouhodobou spolupráci a jasně komunikovala priority těm, kteří jsou zodpovědní za provedení práce. S touto šablonou zajistíte, že všichni budou během celého vývojového cyklu, od nápadu po uvedení na trh, na stejné vlně.
11. Šablona poznámek k vydání
Poznámky k vydání jsou důležitým nástrojem interní a externí komunikace, který poskytuje informace o nejnovějších aktualizacích, funkcích a opravách chyb pro vydání produktu. Udržují vaše interní týmy v obraze a poskytují vašim zákazníkům jasné informace o změnách, novinkách a výhodách, které jim přinášejí.
Standardizujte a zefektivněte proces vytváření poznámek k vydání pomocí šablony Release Notes Template od ClickUp!
Tato šablona obsahuje:
- 15 dokumentů ClickUp s vnořenými stránkami pro přehledné uspořádání poznámek k vydání
Podívejte se, co používají naše vlastní produktové týmy ClickUp ke sdílení interních a externích poznámek k vydání produktu, a použijte tuto ukázkovou strukturu jako vzor pro vytváření podrobných, ale snadno srozumitelných poznámek k vydání produktu.
12. Šablona dokumentu s popisem produktu
Dobrý produktový brief definuje produkt, stanoví jasné cíle, sjednotí zainteresované strany, usměrňuje rozhodování a poskytuje referenční bod během celého procesu vývoje produktu.
Díky šabloně Product Brief Template od ClickUp bude mít váš produktový tým přístup k kompletnímu přehledu, který stačí vyplnit, aby podpořil úspěšné spuštění produktu a zároveň zůstal doslova na stejné stránce – tedy na stránce ClickUp Doc.
Tato šablona obsahuje:
- Osm stránek ClickUp Docs se šablonami pro plány vydání, produktové přehledy a další
Tento předem připravený dokument ClickUp Doc vám okamžitě pomůže uspořádat nejdůležitější prvky vývoje vašeho produktu do jednoho soudržného dokumentu. A protože ClickUp Docs nabízí možnosti komentování a společné úpravy, mohou týmy zanechávat komentáře ve vaší šabloně Doc pro okamžitou spolupráci nebo přiřazovat komentáře konkrétním členům týmu, když je jejich příspěvek vyžadován – už se nemusíte bát, že ztratíte přehled o úpravách nebo zpětné vazbě.
Šablony ClickUp pro marketingový tým
Aby měly specializované marketingové týmy pod kontrolou všechny pohyblivé části, termíny a zdroje, potřebují nástroj pro řízení projektů, který dokáže efektivně provést jejich projekty od začátku do konce a přizpůsobit se jedinečným potřebám a pracovním postupům každého týmu. Od týmů zabývajících se obsahem po design, akce, marketingové operace a další – flexibilní platforma a přizpůsobitelné šablony ClickUp mohou každému marketingovému týmu pomoci hladce spolupracovat a vytvořit efektivní pracovní postupy, které jim umožní pracovat na maximum.
Díky šablonám ClickUp budou všechny vaše marketingové týmy na stejné vlně, pokud jde o cíle, zdroje, časové plány, komunikaci a další. Máme k dispozici celou knihovnu marketingových šablon, ze kterých si můžete vybrat, a aby vám to usnadnili, vybrali jsme ty nejlepší šablony ClickUp určené speciálně pro marketingové týmy!
13. Šablona pro marketingové týmy
Jak podniky rostou a týmy se stávají rozptýlenějšími, může být náročné zůstat v centru dění a vyhnout se mezerám nebo poruchám v procesech. Pro marketéry je také důležité mít rychlý a snadný přístup k klíčovým informacím.
Spojte všechny své marketingové týmy pod jednou střechou, vytvořte efektivní pracovní postupy pro týmy v celé organizaci a zajistěte, aby všichni pracovali v souladu s šablonou marketingových týmů od ClickUp!
Tato šablona obsahuje:
- Šest předem připravených zobrazení (organizační schéma, marketingový formulář, marketingová wiki a další)
- ClickApps (sledování času, značky, priority a další)
- Vlastní pole a vlastní stavy
Tato pokročilá šablona poskytuje marketingovým týmům pevný a škálovatelný základ s úplným přehledem o detailech projektu a přizpůsobitelnými zobrazeními. Poskytněte svým týmům možnost čelit výzvám a příležitostem v neustále se měnícím marketingovém prostředí. Pomocí této šablony vytvořte robustní systém pro své marketingové projekty.
14. Šablona pro marketingový tým
Činnosti marketingového týmu zahrnují širokou škálu úkolů, od plánování a realizace marketingových kampaní po správu rozpočtů, analýzu dat a optimalizaci marketingových procesů. Se šablonou Marketing Teams Operations Template od ClickUp budete mít přesně to, co potřebujete k nastavení svých činností v ClickUp.
Tato šablona obsahuje:
- Šest předem připravených zobrazení ( organizační schéma, zápisy z jednání, marketingová wiki a další )
- ClickApps (priority, tagy, varování o závislostech a další)
- Vlastní pole a vlastní stavy
Pomocí této pokročilé šablony můžete vytvářet týmové OKR, podporovat kariérní rozvoj, zapojovat nové členy týmu a získat přístup k příkladům pro definování marketingových procesů v ClickUp.
15. Šablona pro správu obsahu
Obsahový marketing je účinná strategie, která může podnikům pomoci navázat kontakt s jejich publikem, zaujmout ho a vybudovat si jeho důvěru. Díky dobře promyšlené strategii obsahového marketingu a specializovanému týmu odborníků mohou organizace využít sílu obsahového marketingu k zvýšení návštěvnosti, získání potenciálních zákazníků a v konečném důsledku k udržitelnému a smysluplnému růstu svého podnikání.
Poskytněte svým týmům zabývajícím se obsahovým marketingem organizovaný systém pro správu různých typů iniciativ a projektů pomocí šablony pro správu obsahu od ClickUp!
Tato šablona obsahuje:
- Osm předem připravených zobrazení (dokumenty týmu, časová osa, Ganttův diagram, tabule a další)
- Průvodce šablonami Doc
Tato šablona zjednodušuje obsahový marketing tím, že poskytuje vše, co potřebujete pro plánování a vytváření obsahu napříč více kanály. Podporuje komplexní pracovní postup od přijetí požadavku až po dodání obsahu, včetně vedení redakčního kalendáře. Seznamte se s novou šablonou, která splní všechny vaše potřeby v oblasti obsahového marketingu.
Bonusové šablony
Pomocí šablon kalendáře obsahu vylepšete svůj redakční kalendář a zajistěte, že budete dodávat kvalitní obsah podle plánu.
16. Šablona strategického marketingového plánu
Strategický marketingový plán poskytuje jasný a komplexní plán, který nastiňuje marketingovou strategii, cíle a taktiku společnosti spolu s akčním plánem k dosažení těchto cílů.
Nastíňte marketingovou strategii vaší společnosti a cíle pro dosažení vašich záměrů a cílů pomocí šablony strategického marketingového plánu od ClickUp!
Tato šablona obsahuje:
- Dvě předem připravené zobrazení (tabule a seznam OKR)
- Vlastní pole a vlastní stavy
- Průvodce šablonami Doc
Použijte tento ClickUp ke správě všech svých marketingových projektů a tuto šablonu k vytvoření strategického marketingového plánu a získejte příklady pro nastavení svých cílů a klíčových výsledků (OKR), podrobný plán pro realizaci těchto OKR a způsob, jak sledovat pokrok při dosahování těchto cílů a rozpočtů.
Šablony ClickUp pro prodejní tým
Implementací ClickUp jako nástroje pro řízení projektů pro prodejní týmy zajistíte, že váš tým bude vybaven funkcemi, které mu pomohou získávat, rozvíjet a uzavírat obchodní příležitosti a zároveň zůstat v kontaktu s týmy v celé vaší organizaci.
Začněte a nastavte si ClickUp správným způsobem. Zde jsou čtyři nejlepší šablony ClickUp pro prodejní týmy!
17. Šablona CRM
Spolehlivé a organizované řízení vztahů se zákazníky (CRM) vám pomůže sledovat vaše potenciální zákazníky v různých fázích zákaznické cesty a pomůže vašemu prodejnímu týmu udržet si přehled o oslovování zákazníků, následných aktivitách a všem ostatním, co potřebují k uzavření obchodu a získání loajality zákazníků.
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů, který nabízí plně přizpůsobitelnou platformu, takže jej můžete nakonfigurovat podle svých představ. To znamená, že můžete vytvořit CRM pro správu prodejního procesu a přístup ke všem svým úkolům, spolupracovat s interními týmy i externími stranami a sledovat cíle a pokrok na jednom místě. Chcete-li začít, použijte šablonu CRM od ClickUp!
Tato šablona obsahuje:
- Čtyři předem připravené zobrazení (seznam, tabule, šablony bílé tabule a dokumenty)
- Vlastní pole a stavy
- Automatizace
- Průvodce šablonami Doc
- A ještě více
Tento lehký a výkonný CRM systém má vše, co potřebujete pro funkční a škálovatelný systém, a spravuje vaše prodejní kanály, včetně sledování potenciálních zákazníků, obchodů, účtů a kontaktů.
Bonus
Vytvořte CRM pro jakékoli použití a využijte tyto šablony CRM od ClickUp, které vám pomohou nastartovat správným směrem!
18. Šablona plánu prodeje a marketingu
Prodejní a marketingové týmy musí úzce spolupracovat, aby zajistily sladění činností a maximalizaci zdrojů s cílem dosáhnout nejlepších výsledků a návratnosti investic pro vaši společnost.
Vybudujte stroj na generování příjmů a vytvořte pevný systém, který integruje vaše marketingové a prodejní cíle, pomocí šablony pro prodej a marketing od ClickUp!
Tato šablona obsahuje:
- Pět předem připravených zobrazení (marketingový pipeline, cíle, marketingový časový plán a další)
- Vlastní pole a vlastní stavy
- Průvodce šablonami Doc
Vytváření realistických, organizovaných a komplexních prodejních a marketingových plánů je jednou z jejich nejdůležitějších povinností. Použijte tuto šablonu k nastínění společných cílů a vytvoření sledovatelných akčních plánů.
19. Šablona KPI prodeje
KPI prodeje poskytují konzistentní a efektivní přístup ke sledování a zlepšování prodejních výkonů, identifikaci příležitostí a zvyšování tržeb. S pomocí šablony KPI prodeje od ClickUp můžete snadno nastavit, spravovat a sledovat všechny své KPI prodeje a činit informovanější rozhodnutí založená na datech!
Tato šablona obsahuje:
- Čtyři předem připravené zobrazení (týdenní zpráva, měsíční zpráva, přehled příjmů za měsíc a další)
- Vlastní pole a vlastní stavy
- Průvodce šablonami Dokument s videonávodem
Tuto šablonu použijte ke sledování prodejních metrik a udržujte své prodejní týmy na správné cestě k dosažení jejich cílů.
20. Šablona denní zprávy o prodeji
Prodejní týmy, vedení a zainteresované strany potřebují prodejní zprávy, aby získaly přehled o prodejních výsledcích, růstu a příležitostech a pomohly předpovědět budoucí prodeje a udržet tempo pro dosažení cílů. Jasně dokumentujte a sledujte své denní prodejní souhrny pomocí denní prodejní zprávy od ClickUp!
Tato šablona obsahuje:
- Stránka ClickUp Doc s oddíly pro zaznamenávání denního přehledu prodejů a výkonu produktů
Udržujte pořádek a identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit, abyste mohli odpovídajícím způsobem upravit strategie pomocí této šablony ClickUp Doc pro prodejní týmy.
Šablony ClickUp pro designový tým
Je zřejmé, že do designových projektů je zapojeno mnoho proměnných faktorů a lidí – potřebujete flexibilní a spolehlivé řešení. ClickUp je jedním z nejlepších řešení pro správu projektů pro designové týmy, protože obsahuje řadu funkcí, které pomáhají udržovat pořádek v mnoha úkolech, spravovat požadavky a urychlit schvalovací proces.
A co spolupráce s jinými týmy? ClickUp dokáže pojmout všechny týmy a sjednotit je na jednom místě, čímž usnadňuje mezifunkční komunikaci a spolupráci jako nikdy předtím.
Jste připraveni zavést v ClickUp dobře fungující systém? Seřadili jsme čtyři nejlepší šablony ClickUp pro designérské týmy, které vám pomohou zefektivnit pracovní postupy a ušetřit čas, který můžete věnovat kreativnější části své práce!
21. Šablona pro kreativitu a design
Designové a kreativní týmy často dostávají požadavky od různých oddělení na návrh a vývoj kreativních materiálů.
Šablona Creative and Design Template od ClickUp zlepšuje tvůrčí proces tím, že poskytuje strukturovaný pracovní postup od přijetí zakázky až po dodání.
Tato šablona obsahuje:
- Šest předem připravených zobrazení (formulář kreativní žádosti, kreativní proces, týmové dokumenty a další)
- Vlastní pole a vlastní stavy
- Průvodce šablonami Doc
Pomocí této šablony vytvořte komplexní pracovní postup od přijetí požadavku přes plánování s kreativními zadáními až po realizaci projektu pomocí dílčích úkolů a získejte příklad, který vám pomůže nastavit knihovnu aktiv v ClickUp.
22. Šablona pokynů pro značku
Pokyny pro značku slouží jako komplexní reference, která popisuje pravidla a standardy společnosti, aby byla identita značky konzistentní napříč různými kanály. Jasně popište a zdokumentujte pokyny vaší společnosti pomocí šablony pokynů pro značku od ClickUp!
Tato šablona obsahuje:
- Stránka ClickUp Docs s oddíly věnovanými osvědčeným postupům, aktivům a dalším tématům
Tuto šablonu použijte k vytvoření zdroje informací pro týmy napříč odděleními a umožněte jim přístup k příslušným materiálům při propagaci, zmiňování nebo odkazování na značku společnosti.
23. Šablona kreativního briefu
Kreativní briefy slouží jako plán a nastiňují cíle, požadavky a specifikace kreativního projektu.
Poskytněte jasné a snadno srozumitelné pokyny pomocí šablony Creative Brief Template od ClickUp!
Tato šablona obsahuje:
- Stránka ClickUp Docs s oddíly pro přehled projektu, cíle, cílovou skupinu a další informace
Tato šablona vám pomůže zajistit soulad mezi kreativním produkčním týmem a dalšími zúčastněnými stranami a úspěšně realizovat jakýkoli kreativní projekt.
24. Šablona pro návrh briefu na bílé tabuli
Návrhy designu pomáhají týmům stanovit jasné cíle, požadavky projektu a další prvky procesu návrhu.
Vytvořte přehledný vizuální návrh svého designu, kde můžete poskytnout podrobné pokyny pomocí šablony Design Brief Whiteboard Template od ClickUp!
Tato šablona obsahuje:
- Přizpůsobitelná tabule ClickUp s přednastavenými sekcemi pro zaznamenávání důležitých detailů návrhu.
Zefektivněte svůj návrhový proces, zajistěte, aby interní a externí týmy sledovaly stejné cíle, a zajistěte, aby všichni rozuměli rozsahu projektu pomocí této šablony Whiteboard.
Šablony ClickUp pro týmovou akci
Plánujete akci nebo o ní uvažujete? Ať už plánujete akci z osobních nebo profesních důvodů, můžete ClickUp využít jako nástroj pro řízení projektů akcí!
Viděli jsme, jak naši zákazníci používají ClickUp k plánování nejrůznějších akcí, od globálních konferencí a svateb až po koncerty. Ale nejsou jediní, kdo ClickUp používá pro správu akcí. Jsme hrdí na to, že náš vlastní tým pro pořádání akcí využívá ClickUp ke správě a realizaci velkolepých akcí, včetně naší konference o maximální produktivitě LevelUp!
Abychom vašemu týmu pomohli úspěšně naplánovat a spustit jakýkoli typ akce, sestavili jsme pro vás seznam šablon pro plánování akcí a vybrali jsme čtyři nejlepší šablony pro týmy organizující akce v ClickUp!
25. Šablona pro marketing událostí
Plánování a realizace úspěšné akce zahrnuje řízení více týmů, rozpočtů, časových harmonogramů a zdrojů. Proto potřebují týmy organizující akce nástroj pro řízení projektů, který jim pomůže zavést efektivní pracovní postupy a spravovat všechny aspekty plánování akcí.
Je čas nasadit si čepici plánovače akcí a využít šablonu Event Marketing Template od ClickUp!
Tato šablona obsahuje:
Pět předem připravených zobrazení (seznam sledovaných událostí a zobrazení tabule, kalendář událostí a další)
- Vlastní pole a vlastní stavy
- Průvodce šablonami Doc
S ClickUp mohou týmy organizující akce vytvořit systém, který vyhovuje jejich jedinečným potřebám, a přizpůsobit celou platformu tak, aby vyhovovala požadavkům projektu, preferencím pracovního postupu a ostatním týmům v organizaci. Tuto šablonu použijte k sledování všech svých marketingových akcí na jednom místě.
26. Šablona pro plánování velkých akcí
Pořádáte nebo plánujete velkou marketingovou akci?
Plánování velkých akcí může být obtížné. Proto jsme vytvořili šablonu pro plánování velkých akcí od ClickUp, která vám pomůže pracovat efektivněji díky zjednodušení a automatizaci manuálních postupů a uložení všech informací o úkolech na jednom místě, a to jak před akcí, tak po ní.
Tato šablona obsahuje:
- Čtyři předem připravené zobrazení (přehled událostí, zápisy z jednání a další)
- Vlastní stavy
- Průvodce šablonami Doc
Tuto šablonu můžete použít k automatizaci plánování úkolů a sledování zdrojů a učinit z ní své jediné místo pro plánování příštího velkého projektu.
27. Šablona tiskové zprávy
Tisková zpráva je oficiální písemný dokument předávaný médiím v souvislosti s událostí, uvedením produktu, služby nebo jiným oznámením. Nastíňte a zachyťte všechny klíčové prvky svých příštích tiskových zpráv pomocí šablony tiskové zprávy od ClickUp!
Tato šablona obsahuje:
- ClickUp Docs se strukturovaným příkladem tiskové zprávy
Vytvořte systém pro přípravu a sdílení důležitých oznámení společnosti pomocí této šablony ClickUp Doc pro tiskové zprávy.
28. Šablona stručného popisu události
Každá úspěšná akce začíná podrobným plánováním. Použijte šablonu Event Brief Template od ClickUp k vytvoření přehledu vašich cílů, měřítek úspěchu, milníků a dalších klíčových prvků vašich akcí!
Tato šablona obsahuje:
- ClickUp Doc s vnořenými stránkami pro shrnutí událostí a harmonogram
Udržujte pořádek, zajistěte soulad mezi všemi zúčastněnými stranami a rozjeďte plánování své akce pomocí této šablony.
Šablony ClickUp: váš nový pomocník pro zvýšení produktivity
A tady je máte – 28 našich oblíbených šablon ClickUp pro projektový management, agilní týmy, marketing, prodej, design a eventové týmy!
Víme, že začít s čímkoli novým nebo vymyslet dobrý systém může být náročné. Proto je posláním ClickUp vytvořit a sdílet tisíce šablon pro všechny týmy v různých odvětvích. Tyto šablony jsou vytvořeny s ohledem na vaše cíle a problémy a poskytují základ, který potřebujete k zahájení jakéhokoli projektu.
Stejně jako platforma ClickUp jsou i tyto šablony plně přizpůsobitelné. Začněte používat ClickUp zdarma a využijte naše šablony jako pevný výchozí bod, který si pak přizpůsobíte svým jedinečným potřebám, preferencím a požadavkům.
Nezačínejte od nuly. Začněte s jistotou a udržujte konzistentní procesy napříč celou firmou. Je čas pracovat chytřeji a využít moderní řešení v ClickUp – vašem novém pomocníkovi pro produktivitu. 😉