10 bezplatných interaktivních šablon tabule pro Zoom a ClickUp

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je šablona bílé tabule?“, „acceptedAnswer“: { „@type“: „Answer“, „text“: „Bílá tabule je digitální pracovní prostor, který usnadňuje spolupráci při hovorech v aplikaci Zoom. Je vizuální, což ji předurčuje pro brainstormingové sezení, vytváření časových os projektů a spolupráci na diagramech nebo příspěvcích na sociálních médiích. “ } } ] }
Ať už jste společnost, která upřednostňuje práci na dálku, nebo se snažíte brainstormovat s kolegy z celého světa, schůzky v aplikaci Zoom váš tým spojí. Je tu jen jeden háček: zaznamenání vašich skvělých nápadů. 💡
Právě zde přicházejí na řadu bílé tabule. Dnešní digitální verze těchto tradičních tabulí pomáhají vašemu týmu spolupracovat odkudkoli a kdykoli. A nemusíte pokaždé nastavovat novou bílou tabuli. Pokud potřebujete řešení typu plug-and-play, které urychlí vaše ranní hovory v 8 hodin přes Zoom (kdo by to nepotřeboval?!), jsou šablony bílé tabule tou správnou volbou.
Přepracování je passé, produktivita je in. Zjistěte, na co se zaměřit při výběru šablon pro bílé tabule, jak je používat na schůzkách v aplikaci Zoom a které 10 šablon je ideálních pro týmové schůzky.
Co je šablona bílé tabule?
Tabule je digitální pracovní prostor, který usnadňuje spolupráci při hovorech v aplikaci Zoom. Je vizuální, což ji předurčuje pro brainstormingové schůzky, vytváření časových os projektů a spolupráci na diagramech nebo příspěvcích na sociálních sítích.
Místo toho, abyste požádali prezentujícího v aplikaci Zoom o sdílení obrazovky, použijte tabuli, aby všichni účastníci hovoru v aplikaci Zoom mohli v reálném čase přispívat svými nápady. Představte si tabuli jako živý dokument pro brainstorming, kde se vaše nápady a pracovní postupy nacházejí na stejné tabuli – vaše úkoly existují vedle vašich kreativních nápadů, aby se minimalizoval počet kliknutí a zmatek. 🙌
Od kalendáře po správu pracovního postupu projektového plánu – bílé tabule můžete použít prakticky na cokoli. ( Myšlenkové mapy, výukové programy, webináře, někdo?)
ClickUp poskytuje bílé tabule v každém cenovém plánu a každý host je může používat. Díky existujícím šablonám není nutné pokaždé vytvářet novou bílou tabuli. Stačí najít správný formát šablony, zadat své údaje a můžete začít. 🏃
Co dělá šablonu bílé tabule dobrou?
Existuje spousta šablon pro bílé tabule, takže se nespokojte s první, která vám přijde pod ruku. Musíte být trochu vybíraví. Každá dobrá šablona musí splňovat následující požadavky:
- Integrace: Ne všechny šablony jsou kompatibilní s nástroji pro videokonference. ClickUp se však integruje s aplikací Zoom, takže sdílení šablon tabule během všech hovorů v aplikaci Zoom je hračka. Můžete dokonce propojit nahrávky z aplikace Zoom s každým úkolem spojeným s tabulí, takže veškerá komunikace bude na jednom místě a v rámci jedné schůzky.
- Přístup v reálném čase: Přidávejte poznámky a spolupracujte na stejné tabuli v reálném čase. Ať už jste na hovoru jen vy a jeden zaměstnanec nebo desítky členů týmu, tabule se hodí pro týmy všech velikostí.
- Související úkoly: Oddělení šablon a úkolů vede k nutnosti přepracovávání a chybám. Vyberte si šablony tabule, které lze propojit s vašimi nástroji pro sledování úkolů, abyste mohli vytvářet nápady a přidávat úkoly na jednom místě.
- Propojení obsahu: Dobré šablony vám umožňují přidávat interní a externí obsah v rámci platformy, čímž zvyšují produktivitu. Už nemusíte hledat odkazy nebo obrázky – vše je na jednom místě.
Nechceme se chlubit, ale šablony bílé tabule ClickUp umí toto vše a ještě mnohem více. Ale nemusíte nám věřit na slovo. Čtěte dál a nechte fakta mluvit za sebe.
10 bezplatných šablon a rozvržení tabule
Pokud hledáte zjednodušené bílé tabule pro své hovory v aplikaci Zoom, nehledejte nic jiného než těchto 10 šablon bílých tabulí, které vám pomohou začít s hledáním.
1. Šablona bílé tabule ClickUp Eisenhower Matrix
Máte spoustu práce a všechno se vám zdá důležité. Ale jste jen člověk, takže se musíte nejprve soustředit na nejdůležitější úkoly. Pokud se váš tým nemůže shodnout na tom, které úkoly by měl řešit (a v jakém pořadí), může vám pomoci šablona bílé tabule ClickUp Eisenhower Matrix.
Tento nástroj se také nazývá matice urgentní-důležité a je skvělým rámcem pro řešení problémů v týmech. Je jednoduchý na použití i vytvoření, což z něj dělá ideální šablonu pro brainstormingové schůzky v aplikaci Zoom. S touto šablonou pro brainstorming můžete zaznamenat své kreativní nápady na papír a rozdělit je do následujících kategorií:
- Odstraňte: Když začnete mluvit o úkolech, uvědomíte si, že některé úkoly nejsou tak důležité, jak jste si mysleli. Odstraňte je a užijte si okamžitý pocit úlevy.
- Co dělat: Úkol proveďte hned a nečekejte. Šablona ClickUp vám umožňuje převést poznámky v tomto sloupci na úkoly pouhými několika kliknutími.
- Delegujte: Nemůžete dělat všechno sami, proto se rozhodněte, které úkoly převezme váš tým, aby byla práce rovnoměrněji rozdělena mezi jednotlivé uživatele.
- Rozhodněte se: Vyžaduje úkol více přemýšlení? Vložte jej do tohoto sloupce, abyste se mohli rozhodnout později.
2. Šablona bílé tabule ClickUp Impact Effort Matrix
Rozhodování není snadné. Někdy pomáhá začít s tím nejjednodušším, a přesně k tomu vám pomůže šablona tabule ClickUp Impact Effort Matrix.
S touto šablonou rozdělíte své úkoly do čtyř kategorií, abyste určili, co právě teď vyžaduje vaši pozornost. Namísto toho, abyste zatěžovali svůj tým a jednotlivé uživatele ohromujícím počtem úkolů, je to jedna z nejlepších šablon pro týmy, která pomáhá všem dohodnout se na akčním plánu.
Použijte šablony, jako je tato, nebo myšlenkové mapy k plánování projektů a stanovení priorit úkolů na základě jejich dopadu nebo obtížnosti. Existují různé kategorie pro:
- Udělejte to hned: Toto je pro úkoly s nízkou náročností a vysokým dopadem.
- Další krok: Naplánujte si čas na řešení náročných úkolů s velkým dopadem, až budete mít k dispozici potřebné zdroje.
- Udělat později: Úkoly, které vyžadují málo úsilí a mají malý dopad, jsou důležité, ale právě teď nejsou prioritou. Naplánujte si čas na jejich vyřízení, až budete mít možnost.
- Nedělejte: Proč se dřít na úkolech, které přinášejí jen malý zisk? Eliminujte úkoly, které vyžadují velké úsilí, ale mají malý dopad.
3. Šablona tabule pro mapování uživatelských příběhů ClickUp
Vyzýváme všechny vývojáře, profesionály v oblasti UX a designéry UI. Šablona ClickUp User Story Mapping Whiteboard Template vám pomůže vytvořit mapu zákaznické cesty pro vaši aplikaci, web nebo software a také zapojit další zainteresované strany, například marketing, do brainstormingu vašich nápadů.
Místo toho, abyste přecházeli přímo do režimu mockupu v softwaru pro webový design, můžete všechny své nápady vložit do této existující šablony, aniž byste museli začínat od nuly. Spolupracujte a získejte názory všech na celkovou strategii, abyste vyjasnili směr projektu. Vezme něco tak velkého a ohromujícího, jako je uživatelská cesta, a rozloží to na zvládnutelný postup krok za krokem.
4. Šablona bílé tabule ClickUp Org Chart
Možná jste právě prošli náborovou kampaní a potřebujete přiřadit zaměstnance ke správnému manažerovi. Nebo možná měníte svůj obchodní model a potřebujete jasněji definovat, kdo je za co zodpovědný. Ať už jste start-up, malá firma nebo velká společnost, potřebujete dobře rozumět tomu, kdo komu ve vaší organizaci podléhá.
Šablona organizačního schématu ClickUp poskytuje vedoucím pracovníkům a profesionálům v oblasti lidských zdrojů solidní základ, od kterého mohou začít. Přidejte PNG fotografii, pracovní funkci a popis práce pro ostatní jednotlivé uživatele v týmu a ušetřete čas při prohledávání celé organizace. Poté můžete pomocí vývojového diagramu vytvořit novou organizační hierarchii několika kliknutími.
5. Šablona tabule ClickUp Process Flow
Vedení projektu může připomínat honění koček. Ale s touto šablonou tabule ClickUp Process Flow můžete před zahájením práce brainstormovat různé fáze projektu. Místo toho, abyste se bezcílně potulovali projektem, zvyšte produktivitu pomocí užitečných šablon, jako jsou tyto, a udělejte z řízení projektů hračku.
Tyto šablony pro stanovení cílů obsahují kroky pro plánování projektů, vývoj konceptů, provádění úkolů a hodnocení celkové strategie. Ve srovnání s některými jinými šablonami vám tato šablona dává svobodu přidávat a vytvářet vlastní kroky. Můžete dokonce přizpůsobit barvy a branding, aby byla šablona jedinečná pro vaši organizaci. 🤩
6. Šablona bílé tabule ClickUp Project Scope
Ať už jste na hovoru v aplikaci Zoom s klientem, svým týmem nebo jinými jednotlivými uživateli ve vaší organizaci, potřebujete jasný způsob, jak sdělit, co budete a nebudete dělat v průběhu projektu. Šablona tabule ClickUp Project Scope Whiteboard Template vytvoří pevný výchozí bod pro hovory o rozsahu projektu.
Ve srovnání s ostatními šablonami na našem seznamu obsahuje tato šablona sekce pro:
- Informace
- Odůvodnění
- Rozsah
- Obchodní cíle
- Výsledky
- Vyloučení
- Předpoklady
Stačí použít digitální poznámkové lístky této šablony a rozdělit nápady nebo informace do kategorií, abyste mohli efektivněji spolupracovat. Díky tomu budou všichni na stejné vlně a rozsah vašeho projektu zůstane zvládnutelný. Díky jasnému seznamu výstupů – a vyloučení toho, co během projektu nebudete dělat – šablony jako tato zúží zaměření vašeho týmu a ušetří čas. ⏰
7. Šablona tabule ClickUp Project Roadmap
Někdy jsou projekty složitější, než jak je můžete znázornit v šabloně rozsahu projektu. V takovém případě budete potřebovat robustnější šablony, které definují důležité milníky projektu, kdo je za ně zodpovědný a kdy je třeba je splnit.
Šablona bílé tabule Project Roadmap od ClickUp přesně to splňuje. Spravujte všechny své produkty SaaS, projekty a plány na jednom místě. Šablona rozděluje zaměstnance do týmů a ukazuje, kdo je zodpovědný za které úkoly v každé fázi projektu.
8. Šablona bílé tabule ClickUp – výhody a nevýhody
Někdy nejsou rozhodnutí tak černobílá. Rozhodnutí přijmout velkého klienta nebo najmout nového zaměstnance jsou velká rozhodnutí, proto není na škodu zvážit klady a zápory, než začnete jednat.
Pokud s týmem brainstormujete o výhodách a nevýhodách určitého rozhodnutí v aplikaci Zoom, použijte šablonu tabule ClickUp Pros & Cons Whiteboard Template, která vám zjednoduší rozhodovací proces a umožní vám na něm skutečně spolupracovat. Na konci hovoru můžete zkontrolovat kategorie výhod a nevýhod a určit, zda je daný postup tím nejlepším řešením.
9. Šablona tabule pro pracovní plán ClickUp
Plánování projektů nikdy nebylo tak organizované. Šablona tabule pro pracovní plán ClickUp využívá design inspirovaný tabulemi Kanban, který vám pomůže zefektivnit plánování projektů, spolupracovat s kolegy prostřednictvím přiřazených komentářů pro větší přehlednost a zlepšit brainstormingové sezení pomocí jednoduchých kategorií pro organizaci vašeho plánu.
Skvěle se hodí pro interní stand-up schůzky přes Zoom a jiné typy schůzek. Tuto šablonu schůzky použijte k:
- Vytvořte sadu úkolů
- Přiřaďte zdroje k projektu
- Zlepšete procesy a stanovení cílů
- Nastavte metriky nebo sledujte ty stávající
- Analyzujte svůj projekt pomocí testování
- Řízení procesů a výkonu
10. Šablona bílé tabule ClickUp Action Plan
Jakmile máte projektový pracovní plán v pohybu, použijte šablonu tabule ClickUp Action Plan Whiteboard Template k plánování úkolů pomocí nástrojů pro spolupráci na tabuli. Její jednoduché rozvržení ukazuje vám nebo jiným skupinám, jaká práce je třeba udělat, jaká je vaše aktuální práce a jaká práce je již hotová.
Je to fantastický způsob, jak vizualizovat, co se děje denně, týdně, měsíčně a čtvrtletně ve vašem projektu. Nabízí také skvělý retrospektivní pohled na to, čeho jste dosáhli, díky zaznamenávání dokončených úkolů. ✨
Podívejte se, co je nového v šablonách bílé tabule Zoom
Zoom schůzky máme rádi stejně jako všichni ostatní, ale bez kvalitních vizuálních pomůcek a plánů mohou snadno sklouznout mimo kolej. Až bude čas zapsat své nápady na papír, použijte kvalitní online šablony tabule, které pomohou vašemu týmu sjednotit se.
Šablony bílé tabule ClickUp mohou vašemu týmu pomoci lépe brainstormovat nápady, stanovovat priority úkolů, vytvářet vizuální skupiny nápadů a zůstat v obraze. Ale to je jen špička ledovce. Podívejte se, jak můžete vylepšit svou příští schůzku pomocí inteligentních integrací a pracovních šablon ClickUp. Nebo si prohlédněte další šablony v Centru šablon ClickUp.