10 nejlepších softwarových nástrojů pro mapování zákaznické cesty v roce 2025

Porozumění potřebám vašeho týmu a očekáváním zákazníků je klíčové pro úspěšné podnikání. Jedním ze způsobů, jak tohoto porozumění dosáhnout, je zmapování jejich cesty, od první interakce až po konečný nákup. Ano, existují nástroje, které tento proces automatizují a výrazně usnadňují!
V tomto článku se podíváme na nástroje pro mapování zákaznické cesty a představíme 10 nejlepších z nich, z nichž každý má jedinečné funkce a výhody. Čtěte dál a najděte ten správný software, který vám pomůže zlepšit vaše úsilí v oblasti zákaznické angažovanosti.
Co jsou nástroje pro mapování zákaznické cesty?
Nástroj pro mapování zákaznické cesty je softwarová aplikace nebo platforma, která pomáhá firmám vytvářet vizuální reprezentace kontaktních bodů a zkušeností zákazníků. Mapování zákaznické cesty zahrnuje porozumění a dokumentování různých interakcí zákazníka s firmou, od jeho počátečního povědomí a zapojení až po konečný nákup nebo onboardingu a zkušenosti po nákupu.
Nejlepší nástroj pro mapování zákaznické cesty obvykle poskytuje uživatelsky přívětivé rozhraní, které firmám umožňuje vytvářet vizuální diagramy na digitálních tabulkách nebo myšlenkových mapách zákaznické cesty. Tyto mapy cesty často zahrnují různé etapy nebo fáze zákaznické zkušenosti a další aspekty, jako je povědomí, zvažování, rozhodování, nákup a poprodejní služby.
V každé fázi umožňuje nástroj pro mapování cesty uživatele definovat a nastínit konkrétní kontaktní body, interakce, kanály a emoce, které může zákazník zažít.
Zvládnutí procesu mapování zákaznické cesty vám pomůže porozumět zákaznickým datům, získat přehled a identifikovat oblasti, ve kterých můžete zlepšit průměrnou zákaznickou zkušenost.
10 nejlepších softwarů pro mapování zákaznické cesty
Jste unaveni z neustálého poslouchání o tom, jak důležité je mapování zákaznické cesty, ale nevíte, kde začít? Nebojte se, protože vám představíme nejlepší software pro mapování zákaznické cesty, se kterým můžete začít.
Mezi našich 10 nejlepších nástrojů pro mapování zákaznické cesty patří:
1. ClickUp
ClickUp je vynikající nástroj pro mapování zákaznické cesty, který vám díky funkci bílé tabule a nástroji pro tvorbu myšlenkových map umožňuje vytvářet nejlepší vizuální znázornění pracovních postupů. Tyto funkce vám pomohou nastínit a zobrazit různé kontaktní body životního cyklu zákazníka, od povědomí o značce po konverzi, opakované nákupy, odchod zákazníků a další.
ClickUp také nabízí několik šablon pro mapování zákaznické cesty, takže nemusíte vytvářet vlastní od nuly. Vytvářejte podrobné pracovní postupy a schvalovací procesy pomocí myšlenkových map, abyste mohli snadno vytvořit závislosti pro každý krok.
Klíčové funkce ClickUp
- Whiteboard ClickUp : ClickUp má funkci whiteboardu, která umožňuje jednotlivcům i týmům vizualizovat nápady, zlepšit komunikaci a vytvářet jedinečné CRM pracovní postupy pro zlepšení zákaznické cesty.
- Mind Map Maker: Funkce Mind Mapping od ClickUp pomáhá vytvářet dynamické vizuální osnovy a vývojové diagramy pro nápady, projekty nebo stávající úkoly.
- Přizpůsobitelné šablony: ClickUp poskytuje šablony pro různé případy použití, včetně vytváření plánů projektů a mapování zákaznické cesty – takže máte základ, od kterého můžete začít.
- Vlastní zobrazení: Vyberte si z více než 15 různých zobrazení pro správu úkolů, mapování cesty, vytváření diagramů nebo vlastní Ganttovy diagramy.
Omezení ClickUp
- ClickUp nabízí spoustu možností přizpůsobení, takže může být trochu obtížné se vše hned naučit.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru – pokud potřebujete software pro správu svého podnikání, kontaktujte obchodní oddělení, které vám pomůže s nastavením, až budete připraveni.
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)
2. Custellence
Custellence je nástroj pro mapování zákaznické cesty, který pomáhá týmům a organizacím porozumět zákaznickým zkušenostem a zlepšovat je. Díky jednoduché funkci drag-and-drop a funkcím pro spolupráci v reálném čase umožňuje Custellance uživatelům vytvářet mapy zákaznické cesty během několika minut, získat podporu zainteresovaných stran, zvýšit zapojení zákazníků a prosadit změny zaměřené na zákazníky.
Nejlepší funkce Custellence
- Unikátní sbírka obrázků
- Flexibilní struktura mapy cesty
- Vybrané ikony
- Široká paleta barev
- Několik šablon pro rychlý start
- Umožňuje export do formátů PNG, CSV nebo PDF.
- Hluboké odkazy
- Funkce komentářů pro plynulou spolupráci
- Možnost výběru preferovaného kódovacího systému
Omezení Custellence
- Aktualizace textu někdy trvá déle.
- Žádná bezplatná nabídka na vytváření map zákaznické cesty ze šablon
Ceny Custellence
- Standard: 0 $
- Profesionální: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Custellence
- G2: 4,2/5 (5+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
3. Smaply
Smaply je jedním z nejlepších nástrojů pro mapování zákaznické cesty v tomto seznamu, protože pomáhá vytvářet vizuálně přitažlivé mapy cesty a usnadňuje používání nástrojů pro zpětnou vazbu od zákazníků pro online spolupráci v reálném čase.
Na Smaply mohou týmy spolupracovat na různých mapách, vyměňovat si zpětnou vazbu od zákazníků a vizualizovat poznatky o zákaznické zkušenosti.
Nejlepší funkce Smaply
- Funkce pro online a offline spolupráci s intuitivním rozhraním
- Editor s funkcí drag and drop pro podrobné mapy cesty
- V souladu s GDPR
- Vysoká bezpečnost dat
- Není vyžadována kreditní karta
Omezení Smaply
- Nedostatek šablon pro persony
- Žádné tlačítko pro přetočení zpět
Ceny Smaply
- Zdarma: 0 eur/měsíc na uživatele
- Základní: 19 eur/měsíc na uživatele
- Pro: 29 EUR/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte Smaply ohledně cen
Hodnocení a recenze Smaply
- G2: 4,6/5 (více než 10 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 15 recenzí)
4. Lucidchart
Lucidchart je inteligentní software pro tvorbu diagramů, který umožňuje vytvářet mapy zákaznické cesty a mapy zainteresovaných stran. Umožňuje týmům efektivně a spolupracovat při vytváření vizuálních prezentací složitých procesů, systémů a nápadů.
S Lucidchartem můžete snadno vytvářet mapy zákaznické cesty, abyste pochopili, jak zákazníci nacházejí, kupují a používají vaše produkty – a vylepšili je tak, abyste dosáhli vyšších tržeb.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Propojení dat
- Automatická vizualizace
- Možnosti integrace, jako jsou Google Workspace, Atlassian, Slack a další.
- Filtry vizualizace pro zvýraznění konkrétních zákaznických cest
- Automatická cloudová dokumentace pro ukládání a sdílení zákaznických profilů
Omezení Lucidchart
- Při práci na velkých, složitých diagramech s více prvky dochází někdy k zpoždění.
- Na rozdíl od mnoha alternativ je zde strmá křivka učení.
- Exporty v nízkém rozlišení
- Někteří uživatelé mají potíže s omezeným výběrem ikon značek, obrázků a tvarů pro ilustraci map uživatelské cesty.
- Import externích grafických souborů je složitý a někdy nemožný.
Ceny Lucidchart
- Zdarma: 0 $
- Individuální: 7,95 $/měsíc na uživatele
- Tým: 9 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Pro informace o cenách kontaktujte Lucidchart.
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,6/5 (více než 2300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1900 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Lucidchart!
5. Vizuální paradigma
Visual Paradigm je sada agilních projektových nástrojů pro zvýšení produktivity. Platforma nabízí funkce vizuálního modelování a diagramů, které lze použít k vytváření map cest a získání vhledu do emocí zákazníků při interakci s vaší značkou.
Visual Paradigm nabízí několik typů diagramů pro provádění uživatelského výzkumu a vytváření přesnějších vizuálních reprezentací chování zákazníků a map cest.
Nejlepší funkce Visual Paradigm
- Nástroj pro návrh zákaznické zkušenosti
- Návrhář procesních map pro zvýraznění kontaktních bodů se zákazníky
- Online nástroj pro vytváření podrobných map zákazníků a zainteresovaných stran
- Generování reportů pro zákaznické cesty
- Textová analýza
- Nástroj pro mapování zákaznické cesty pomocí myšlenkových map
- Vydavatel projektu
- Tvůrce infografik a diagramů
- Editor diagramů s funkcí drag-and-drop pro jednoduché mapování cesty zákazníka
Omezení Visual Paradigm
- Pro některé může být při vytváření map zákaznické cesty složité propojování diagramů.
- Někteří uživatelé zjistili, že zkratky v aplikaci někdy nefungují.
- Chybí některé funkce pro spolupráci, které uživatelé očekávají.
Ceny Visual Paradigm
- Modeler: 6 $/měsíc na uživatele
- Standard: 19 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 35 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 89 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Visual Paradigm
- G2: 4,5/5 (2+ recenze)
- Capterra: 4,2/5 (více než 15 recenzí)
6. UXPressia
UXPressia je vizuální kolaborační software pro vytváření nejen map zákaznické cesty, ale také uživatelských osobností a map dopadů. Software umožňuje spolupráci v reálném čase a nabízí kurzy zákaznické zkušenosti, které pomáhají jednotlivcům i týmům dosahovat lepších výsledků.
Nejlepší funkce UXPressia
- Vysoce kvalitní exporty s přizpůsobeným brandingem
- Více než 70 šablon pro mapování zákaznické cesty, osobností a dopadů
- Interaktivní online kurzy
- Online nástroj pro vytváření osobností, který zdůrazní problematické body
- Graf zkušeností
- Integrovaná webová analytika pro podrobný popis zákaznické zkušenosti
- Přílohy
- Režim prezentace pro zobrazení map cest online
Omezení UXPressia
- Někteří uživatelé se cítili omezeni omezenými funkcemi a neintuitivním pracovním postupem.
- Bez integrace s Jira nebo Confluence může být pro uživatele, kteří tento software používají ve svém pracovním postupu, obtížné.
- Pro některé uživatele je vytváření map zákaznické cesty náročné na naučení.
Ceny UXPressia
- Zdarma: 0 $
- Starter: 16 $/měsíc na uživatele
- Pro: 36 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Ohledně cen kontaktujte společnost UXPressia.
Hodnocení a recenze UXPressia
- G2: 4,4/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
7. Sketch
Sketch umožňuje uživatelům vytvářet různé návrhy pro jejich projekty. Díky robustním funkcím, jako je kopírování a vkládání, úprava a přizpůsobení obrázků, správa knihoven a další, může Sketch vytvářet mapy zákaznické cesty napříč všemi kontaktními body se zákazníky.
Společnost Journey Map nedávno představila experimentální nabídku funkcí, ve které mohou uživatelé vyzkoušet dosud nevydané funkce a sdílet zpětnou vazbu před jejich spuštěním.
Nejlepší funkce Sketch
- K dispozici na více platformách – MacOS a web
- Pokročilá úprava vektorů pomocí mapovacího nástroje
- Opakovaně použitelné šablony designu
- Intuitivní prototypování
- Sdílené knihovny
- Samostatný návrh nebo spolupráce v reálném čase
- Přizpůsobitelné panely nástrojů
Omezení programu Sketch
- Nástroj pro mapování není k dispozici na iPadu, což ztěžuje práci uživatelům Maců, kteří jsou často na cestách.
- Zvládnutí všech funkcí mapování zákaznické cesty vyžaduje čas.
- Nefunguje na zařízeních se systémem Windows.
Ceny Sketch
- Standard: 12 $/měsíc za editor
- Podnikání: 20 $/měsíc za každého editora
Hodnocení a recenze Sketch
- G2: 4,5/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 750 recenzí)
8. Figma
Figma je software pro spolupráci při navrhování rozhraní, který je známý svými schopnostmi prototypování. S pomocí Figma mohou jednotlivci i týmy vytvářet návrhy od nuly, včetně map zákaznické cesty, které lze použít k vizualizaci a zlepšení spokojenosti zákazníků.
Tento nástroj pro mapování zákaznické zkušenosti a cesty vyniká v tomto seznamu tím, že nabízí funkci whiteboardingu pro ruční vytváření wireframů a návrhů. Figma je zaměřena spíše na design uživatelského rozhraní/zkušenosti (UI/UX) než na mapování zákaznické cesty, na rozdíl od mnoha jiných nástrojů v tomto seznamu.
Nejlepší funkce Figma
- Moderní nástroj pero
- Pluginy pro automatizaci úkolů a zlepšení pracovních postupů
- Flexibilní styly
- Přístupné knihovny
- Neomezený počet diváků
- Snadný export pro sdílení zákaznické zkušenosti s vaším týmem
Omezení Figma
- Není k dispozici offline, což může být problém, pokud cestujete do míst s nestabilním připojením k Wi-Fi.
- Najít zdroje v sekci komunity může být obtížné.
- Někteří uživatelé měli pocit, že není k dispozici dostatek možností pro úpravu obrázků, zejména při vytváření map zákaznické cesty.
Ceny Figma
- Zdarma
- Figma professional: 12 $/měsíc za editor
- Organizace Figma: 45 $/měsíc za editor
Hodnocení a recenze Figma
- G2: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
9. FlowMapp
FlowMapp, jeden z předních nástrojů UX pro pracovní postupy v oblasti webového designu, umožňuje jednotlivcům i týmům vytvářet a opakovaně upravovat mapy webových stránek. Nabízí také funkce, které sledují stav a komentáře/probíhající konverzace o každém návrhu.
Funkce FlowMapp se hodí pro správu zákaznické zkušenosti, mapování zákaznické cesty a vytváření zákaznických person.
Nejlepší funkce FlowMapp
- Intuitivní mapy stránek pro vizualizaci pracovních postupů týmu
- Vývojové diagramy pro plánování uživatelské cesty a webových stránek
- Diagramy toku uživatelů pro plánování lepší zákaznické cesty a vylepšených uživatelských zkušeností
- Možnost sdílet, přenášet nebo archivovat projekty nebo záznamy o zákaznické zkušenosti
- Rozhraní typu drag and drop
Omezení FlowMapp
- Nepružné uzly a šablony ve srovnání s alternativami
- Žádné samostatné vstupní pole speciálně pro informace ze stránky s výsledky vyhledávání (SERP)
- Někteří uživatelé měli potíže s přecházením mezi projekty.
- Pro některé uživatele nástrojů pro mapování cesty zákazníků není k dispozici dostatek integrací.
Ceny FlowMapp
- Zdarma: 0 $
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
- Tým: 54 $/měsíc pro až pět členů týmu
- Agentura: 180 $/měsíc pro neomezený počet členů týmu
Hodnocení a recenze FlowMapp
- G2: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Není k dispozici
10. Microsoft Visio
Microsoft Visio využívá šablony, předem připravené vzory, základní diagramy a vývojové diagramy, které pomáhají manažerům zákaznické cesty a jednotlivcům vytvářet srozumitelné vizuální materiály.
S aplikací Visio můžete vytvářet, upravovat a spolupracovat v aplikaci Microsoft Teams a dalších produktech společnosti Microsoft.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Visio
- Integrované šablony pro vytváření vývojových diagramů
- Organizační schéma
- Funkce exportu a importu
- Vysoce přizpůsobitelné diagramy a grafy
Omezení aplikace Microsoft Visio
- Potíže s propojováním prvků a sdílením velkých souborů
- Omezené možnosti spolupráce
- Není dobře integrovatelný s různými programy pro tvorbu wireframů.
- Nekompatibilní s nástroji mimo sadu Microsoft Suite.
Ceny produktu Microsoft Visio
- Plán Visio 1: 5 $/měsíc na uživatele
- Visio plán 2: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Visio
- G2: 4,2/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3000 recenzí)
Co hledat v nástrojích pro mapování zákaznické cesty?
Software pro mapování zákaznické cesty je nepostradatelný pro firmy, které chtějí zlepšit své zákaznické zkušenosti. Při výběru softwaru pro mapování zákaznické cesty je důležité zvážit následující:
- Mapování cesty zákazníka napříč více kanály: Váš software pro mapování cesty zákazníka by měl podporovat mapování napříč více kanály, což vám umožní zachytit a analyzovat interakce napříč různými kanály, včetně webových stránek, mobilních aplikací, sociálních médií, kamenných obchodů, call center a dalších.
- Integrace dat a automatizace: Hledejte software, který se hladce integruje s jinými zdroji dat, jako jsou systémy CRM a systémy pro správu projektů, platformy pro automatizaci marketingu nebo analytické nástroje. Tato integrace vám umožní shromažďovat data v reálném čase a automatizovat proces mapování, což šetří čas a zvyšuje přesnost informací.
- Funkce pro spolupráci a sdílení: Software by měl usnadňovat spolupráci mezi členy týmu, umožňovat jim pracovat současně, zanechávat komentáře a sledovat změny.
- Analýza a sledování metrik: Hledejte mapy zákaznické cesty s integrovanými funkcemi analýzy a sledování metrik, abyste mohli měřit účinnost svých iniciativ v oblasti zákaznické cesty. Měly by vám umožnit nastavit a sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) související se zákaznickou zkušeností a další relevantní metriky.
- Škálovatelnost a flexibilita: Potřebujete nástroje pro mapování zákaznické cesty, které dokážou spravovat velké datové soubory, podporují komplexní zákaznické cesty a přizpůsobují se měnícím se obchodním potřebám. Hledejte přizpůsobitelné funkce, které vám umožní přizpůsobit software vašim konkrétním požadavkům a zajistí flexibilitu a dlouhodobou použitelnost.
- Zákaznická podpora a školení: Vyhodnoťte úroveň zákaznické podpory a školení, které poskytuje dodavatel softwaru. To zahrnuje prostředky, jako je komplexní dokumentace, výukové programy a školicí zdroje, které pomáhají uživatelům maximalizovat potenciál softwaru.
Nástroj pro mapování zákaznické cesty s vhodnou kombinací těchto funkcí vám pomůže získat cenné informace o zákaznících, zvýšit spokojenost uživatelů a podpořit udržitelný růst podnikání.
ClickUp – nejlepší software pro mapování zákaznické cesty
ClickUp je nejlepší software pro správu zákaznické zkušenosti a mapování zákaznické cesty na trhu. Je to jako mít superchytrého asistenta, který zná vaše zákazníky skrz naskrz.
Rozlučte se s bolestmi hlavy způsobenými ručním organizováním zákaznických dat a přivítejte nástroj, který vám výrazně usnadní proces analýzy zákazníků.
Vyzkoušejte ještě dnes šablonu mapy zákaznické cesty od ClickUp.