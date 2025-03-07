10 nástrojů pro tvorbu drátových modelů pro plánování UX a UI v roce 2025

Wireframy jsou klíčové pro návrh webových stránek a produktů. Jako prototypy pro vytváření základních struktur a obrysů jsou ideální pro testování založené na uživatelích, prezentační nástroje a další účely, kdy do procesu zapojujete zainteresované strany.
A ano, jsou také skvělým nástrojem pro zefektivnění procesů, protože umožňují všem zúčastněným se sjednotit a směřovat stejným směrem ještě před zahájením intenzivnějšího vývojového procesu.
Popularita má bohužel i své stinné stránky: online je k dispozici tolik nástrojů pro tvorbu drátových modelů, že je často obtížné najít ten nejlepší nástroj pro vaše potřeby. Tento průvodce nejlepšími nástroji pro tvorbu drátových modelů pro návrh uživatelského prostředí (UX) a uživatelského rozhraní (UI) vám pomůže najít nejlepší software pro tvorbu drátových modelů pro váš tým.
Co byste měli hledat v nástroji pro tvorbu wireframů?
I u tak jednoduchého procesu, jako je vytváření wireframů, vás může překvapit rozmanitost nejlepších nástrojů pro tvorbu wireframů. Mezi hlavní proměnné, které je třeba zvážit při hledání nejlepšího softwaru pro tvorbu wireframů pro vaše potřeby, patří:
- Uživatelská přívětivost: Ať už si vyberete jakýkoli nástroj pro tvorbu drátových modelů, měl by mít intuitivní a snadno použitelné uživatelské rozhraní.
- Rozsáhlé integrace: Můžete upravovat wireframy na mobilních zařízeních a prostřednictvím webové aplikace? A co jejich přesun do pokročilejšího prototypovacího softwaru nebo jiných nástrojů, jako jsou tvůrci webových stránek využívající umělou inteligenci (AI), nebo importování wireframů vašich webových stránek z diagramového softwaru?
- Šablony wireframů: Nejlepší aplikace pro tvorbu wireframů obsahují řadu předem připravených šablon, které vám pomohou rychle vytvořit základní wireframy.
- Možnosti virtuálního sdílení: Funkce pro spolupráci a sdílení s aplikacemi, jako je Microsoft Teams, jsou klíčovými součástmi softwaru pro tvorbu wireframů, zejména pro hybridní a vzdálené týmy.
- Pokročilé funkce: Kromě základních funkcí byste měli hledat pokročilé nástroje, jako jsou interaktivní prototypové prvky a klikatelné wireframy, které výrazně vylepší váš produkt a webový design.
10 nejlepších nástrojů pro tvorbu wireframů
Je čas být konkrétní! Toto jsou nejlépe hodnocené nástroje pro tvorbu drátových modelů, které zahrnují osvědčené postupy v oblasti designu UI a UX.
1. ClickUp
Je opravdu překvapivé, že ClickUp, komplexní nástroj pro zvýšení produktivity, je nejlepším nástrojem pro tvorbu drátových modelů na tomto seznamu?
Tento software funguje dobře jako software pro návrh UX, protože kombinuje vizuální spolupráci s řízením projektů webových stránek. Přidejte k tomu rozsáhlou knihovnu šablon a je snadné pochopit, proč ClickUp vede žebříček bezplatných nástrojů pro tvorbu drátových modelů pro softwarové týmy.
Vezměte si jako příklad šablonu ClickUp Web Design Template. Je to perfektní šablona pro celý proces návrhu, včetně strategie a designu. Odtud může váš tým pomocí celé řady šablon wireframů přetahovat prvky na místo, zatímco společně pracují na vytváření uživatelského rozhraní vašeho webu.
ClickUp vyniká špičkovými funkcemi pro spolupráci týmů. Nástroje pro spolupráci, jako jsou Docs, Chat a další, pomáhají vašemu týmu zůstat na stejné vlně, když společně pracují na vytvoření uživatelského rozhraní, které si vaše publikum zamiluje. ClickUp je prostě nejlepší nástroj pro tvorbu drátových modelů, který je k dispozici.
Nejlepší funkce ClickUp
- Všechny nástroje, které potřebujete pro proces vývoje webových stránek, včetně plánování, strategie, tvorby wireframů a řízení projektů.
- Nástroje pro spolupráci v reálném čase, které umožňují synchronizaci práce více designérů a jejich spolupráci na jednotlivých grafických prvcích i na celkovém procesu tvorby wireframů.
- Bezplatná verze, která uživatelům umožňuje seznámit se se softwarem a začít platformu používat jako nástroj pro tvorbu wireframů pouhými několika kliknutími.
- ClickUp Views, které poskytují širokou škálu možností pro získání přehledu o různých komponentách uživatelského rozhraní a wireframech v rámci stejného projektu.
- ClickUp Whiteboard, který obsahuje intuitivní funkci drag-and-drop pro zahájení vytváření vašich mockupů. Začněte s šablonou ClickUp pro tvorbu wireframů.
Omezení ClickUp
- Nástroj, který není určený pouze pro tvorbu wireframů, což může vést k nutnosti zaučení více členů týmu, kteří chtějí vytvořit prototypy svých prvků UX a UI designu.
- Žádné interaktivní wireframy, které by umožňovaly vytvoření plně funkčních prototypů webové stránky.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici ke koupi ve všech placených tarifech za cenu 5 USD za člena pracovního prostoru a interního hosta za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. MockFlow
MockFlow je pravděpodobně nástroj pro tvorbu drátových modelů s nejintuitivnějším rozhraním na tomto seznamu. Jeho předností je jednoduchost, díky rozhraní typu drag-and-drop ho mohou začít používat i začínající designéři během několika minut. Přidejte k tomu několik pokročilých funkcí pro spolupráci a získáte výkonný nástroj pro svůj další projekt uživatelského rozhraní.
Nejlepší funkce MockFlow
- Vynikající funkce pro spolupráci (zejména v placených verzích) s možností synchronizace v reálném čase a videochatu.
- Přehledný a organizovaný dashboard, který umožňuje designérům pracovat na více projektech současně.
- Rozsáhlá knihovna ikon mapy webu a integrovaných prvků uživatelského rozhraní, které usnadňují vytváření wireframů od nuly.
- Funkce AI, které generují obsah, aby se designéři mohli soustředit konkrétně na design UX
Omezení MockFlow
- Neexistují žádné interaktivní prototypy funkcí pro testování uživatelů, takže tato aplikace je vhodná pouze pro specializované diagramy.
- Velmi omezený bezplatný tarif, který umožňuje pouze jeden projekt návrhu uživatelského rozhraní a omezené prvky uživatelského rozhraní.
Ceny MockFlow
- Základní: zdarma
- Wireframing: 14 $/měsíc za editor
- Produktový design: 19 $/měsíc za editor
- Enterprise: od 160 $/měsíc
Hodnocení a recenze MockFlow
- G2: 4,2/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (70+ recenzí)
3. Figma
Pokud mluvíme o nejlepších nástrojích pro tvorbu drátových modelů, musíme zmínit Figma. Jedná se o komplexní návrhový nástroj, který zahrnuje aplikaci pro tvorbu drátových modelů, návrh na tabuli a prototypování.
S touto rozsáhlou sadou funkcí přichází i značná náročnost na osvojení, ale jakmile se s tímto vektorovým návrhovým nástrojem seznámíte, pochopíte, proč si zaslouží čestné místo mezi nejlepšími nástroji pro tvorbu drátových modelů na trhu.
Nejlepší funkce Figma
- Přímá integrace s nástrojem pro tvorbu whiteboardů, kombinující jeho schopnosti jako aplikace pro tvorbu diagramů s jeho silnými stránkami jako designového softwaru.
- Sada funkcí, která stále přináší nové možnosti. Někteří uživatelé například uvádějí, že Figma používají nejen jako nástroj pro návrh, ale také jako nástroj pro úpravu fotografií.
- Rozsáhlé testovací možnosti pro všechny interaktivní prvky v prototypovém prostředí, které mohou zkontrolovat všechny zúčastněné strany.
- Bezplatný tarif, který nabízí rozsáhlejší funkce a méně omezení než většina alternativ v tomto seznamu.
Omezení nástroje Figma
- Žádná rozsáhlá knihovna vestavěných komponent uživatelského rozhraní; budete muset vytvořit nebo nahrát vlastní.
- Potenciálně strmá křivka učení pro designéry, kteří chtějí pouze vytvořit rychlé makety
Ceny Figma
- Zdarma
- Profesionální: 12 $/měsíc za editor
- Organizace: 45 $/měsíc za editor
- Enterprise: 75 $/měsíc za editor
Hodnocení a recenze Figma
- G2: 4,7/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
4. Adobe XD
Schopnost Adobe XD převést low-fidelity wireframy na high-fidelity prototypy v jediném souboru a procesu z něj činí jasného kandidáta na seznamu nejlepších nástrojů pro tvorbu wireframů. Možnost předávat soubory designérům přímo v rámci Adobe Creative Cloud činí tento výkonný designový software ideálním pro celý váš designový proces.
Nejlepší funkce Adobe XD
- Přímá integrace s pokročilým designovým softwarem dostupným v Adobe Creative Cloud umožňuje snadný přenos vektorových souborů ikon do XD nebo hotových prototypů z XD.
- Integrované funkce náhledu, které vám umožňují hodnotit a sdílet wireframy a prototypy v desktopových aplikacích a na mobilních zařízeních.
- Pokročilé funkce, jako jsou opakující se mřížky a zásobníky, které šetří čas a zjednodušují proces navrhování.
- Hlasové příkazy pro prototypování, které spouštějí animace, navigují uživatele a pomáhají jim intuitivně vytvářet interaktivní wireframy.
Omezení Adobe XD
- Adobe XD přešel do režimu údržby, což znamená, že Adbove již nebude podporovat aktualizace produktu, ale bude i nadále poskytovat opravy chyb a uživatelskou podporu.
- Rozhraní, které není tak intuitivní jako jiné možnosti na seznamu a je vhodnější pro stávající uživatele, kteří jsou obeznámeni s Creative Cloud.
Ceny Adobe XD
- Individuální: 9,99 $/měsíc (jeden uživatel)
- Jedna aplikace (pouze XD): 33,99 $/měsíc za licenci
- Adobe Creative Cloud: 79,99 $/měsíc za licenci
Hodnocení a recenze Adobe XD
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
5. Sketch
Většina nástrojů pro tvorbu drátových modelů v tomto seznamu se vyznačuje širokou škálou funkcí, ale Sketch se zaměřuje na své klíčové kompetence. Intuitivní pixelové kreslicí plochy umožňují uživatelům nakreslit své nápady během několika minut, díky čemuž je tato aplikace pro tvorbu drátových modelů jedinečná.
Nejlepší funkce programu Sketch
- Jednoduché a intuitivní rozhraní s funkcí drag-and-drop, které usnadňuje vytváření wireframů od nuly.
- Spolupracující kreslicí plochy s barevně odlišenými kurzory usnadňují spolupráci více uživatelů.
- Možnost nekonečného plátna, která uživatelům umožňuje vytvářet jakýkoli druh designového procesu, včetně jednotlivých webových stránek, složitých webových stránek a mobilních aplikací.
- Schopnost vytvářet designové systémy se standardizovanými symboly, barvami a styly, které mohou uživatelé aplikovat na všechny wireframy a více projektů.
Omezení programu Sketch
- Nástroj pouze pro Mac, s wireframy webových stránek zobrazovanými pouze pro prohlížení ve webové aplikaci.
- Žádné existující nebo předem připravené prvky uživatelského rozhraní; uživatelé musí komponenty vytvářet od základu.
Ceny Sketch
- Standard: 10 $/měsíc za editor
- Podnikání: 20 $/měsíc za editor
- Pouze pro Mac: 120 $ za licenci
Hodnocení a recenze Sketch
- G2: 4,5/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
6. InVision
Možná si myslíte, že bezplatné nástroje pro tvorbu drátových modelů mají omezenou funkčnost. InVision je tu, aby vám dokázal, že se mýlíte! Navzdory nízké ceně patří stále mezi nejlepší dostupné nástroje pro tvorbu drátových modelů. Jako nástroj pro vizuální spolupráci si jeho intuitivní rozhraní rychle získá oblibu vašeho týmu.
Nejlepší funkce InVision
- Rozhraní typu drag-and-drop, které umožňuje designérům vytvářet výkonné interaktivní wireframy během několika minut.
- Schopnost shromažďovat komentáře od členů týmu a dalších zainteresovaných stran přímo v prototypu, aby bylo možné provádět vylepšení rychleji.
- Knihovna tvarů uživatelského rozhraní, která urychluje proces vytváření wireframů a obsahuje základní tvary i pokročilá menu a animace.
- Bezplatná verze s rozsáhlými funkcemi, která umožňuje jednotlivcům a malým týmům využívat výkonný nástroj pro tvorbu drátových modelů bez dalších nákladů.
Omezení InVision
- Omezení na tři dokumenty v rámci bezplatného tarifu, což ztěžuje použití pro rozsáhlé návrhy.
- Obtížná navigace mezi různými projekty
Ceny InVision
- Zdarma
- Pro: 7,95 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze InVision
- G2: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
7. Justinmind
Justinmind patří do každého seznamu bezplatných nástrojů pro tvorbu wireframů, protože kombinuje technické prototypování s osvědčenými postupy v oblasti UX a UI. Stejně jako ostatní nástroje v tomto seznamu využívá rozhraní typu drag-and-drop. Na rozdíl od ostatních nástrojů se wireframe automaticky vytváří jako interaktivní prototyp, díky čemuž je Justinmind téměř nepřekonatelný (zejména bezplatná verze).
Nejlepší funkce Justinmind
- Rozsáhlá integrace s nástroji pro testování uživatelů, abyste získali zpětnou vazbu na vaše wireframy a prototypy v reálném čase.
- Pokročilé verzování, které vám umožní snadno zkontrolovat a vrátit se k předchozí verzi, pokud se návrh vymkl kontrole.
- Výsledný produkt, který je díky přímé integraci wireframu a prototypu blíže finálnímu designu než u jiných nástrojů pro tvorbu wireframů v tomto seznamu.
- Téměř žádná náročná křivka učení, což uživatelům umožňuje okamžitě začít navrhovat v nástroji pro tvorbu drátových modelů.
Omezení Justinmind
- Není kompatibilní s prohlížeči. Abyste jej mohli používat, musíte si stáhnout mobilní nebo desktopovou aplikaci.
- Pokud se vrátíte k bezplatné verzi, nebudete moci upravovat wireframy, které jste vytvořili v rámci placeného tarifu.
Ceny Justinmind
- Zdarma
- Standard: 9 $/měsíc za editor
- Profesionální: 19 $/měsíc za editor
- Enterprise: kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Justinmind
- G2: 4,0/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
8. Uizard
I když se Uizard propaguje spíše jako nástroj pro návrh a tvorbu nápadů než jako nástroj pro tvorbu wireframů, patří i tak na seznam nejlepších dostupných nástrojů pro tvorbu wireframů. Je to hlavně díky jeho jedinečné kombinaci praktického prototypování a automatizace, která nabízí možnosti pro pokročilé designéry i začátečníky.
Nejlepší funkce Uizard
- Možnost importovat screenshoty nebo ručně nakreslené obrázky do platformy a přeměnit je na editovatelné wireframy.
- Autodesigner, nástroj pro tvorbu drátových modelů s podporou umělé inteligence, který uživatelům umožňuje vytvářet dynamické drátové modely pomocí několika příkazů.
- Možnost exportovat soubory v různých formátech, včetně obrázků a PDF, abyste mohli sdílet své makety s ostatními zúčastněnými stranami a designéry.
- Vytváření vysoce věrných prototypů, které propojují jednotlivé wireframy a poskytují tak komplexnější zážitek z makety.
Omezení Uizardu
- Nástroj pro návrh s umělou inteligencí, který produkuje nekonzistentní výsledky
- Potíže s některými drobnými změnami, jako je změna velikosti nebo typu písma, v jinak jednoduchém rozhraní.
Ceny Uizard
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Uizard
- G2: 3,9/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 190 recenzí)
9. Moqups
Moqups je jedním z nejlepších nástrojů pro tvorbu drátových modelů, zejména pro začátečníky v oblasti designu webových stránek a aplikací. Tento nástroj kombinuje whiteboarding, diagraming a wireframing v jednoduchém procesu, který k zahájení práce nevyžaduje žádné zkušenosti s designem nebo rozvržením.
Nejlepší funkce Moqups
- Společný důraz na uživatelské přívětivost, zejména ve srovnání s ostatními nástroji pro tvorbu drátových modelů v tomto seznamu.
- Cloudový nástroj nezávislý na zařízení, který ukládá soubory nezávisle na vašem stolním počítači nebo mobilním zařízení.
- Možnost připojit exportované soubory přímo k Google Drive a použít je v prezentacích, Google Docs a dalších nástrojích Google.
- Spousta šablon wireframů, abyste nemuseli pokaždé začínat od nuly, když vytváříte nový návrh.
Omezení Moqups
- Sada funkcí, která je omezenější než u jiných možností v tomto seznamu
- Nástroj pro tvorbu drátových modelů zcela založený na cloudu, což znamená, že jej můžete používat pouze online.
Ceny Moqups
- Zdarma
- Solo: 9 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Tým: 15 $/měsíc pro až 5 uživatelů
- Neomezený: 40 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze Moqups
- G2: 4,2/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
10. UXPin
Pokud kladete důraz na poskytování dostatečné dokumentace pro vaše designéry, aby mohli vaše makety převzít a pracovat s nimi, UXPin může být pro vás tím nejlepším nástrojem pro tvorbu drátových modelů. Je vybaven integrovanými funkcemi pro prototypování a automatizovanou dokumentací předávání, včetně specifikací designu, kaskádových stylů a stylových příruček.
Nejlepší funkce UXPin
- Silný důraz na designové operace, s automatickým vytvářením všech prvků, včetně HTML kódu pro budoucí implementaci.
- Rozsáhlá vestavěná knihovna prvků uživatelského rozhraní, které můžete přímo vložit do svých maket.
- Možnost přidávat komentáře přímo do vašich wireframů a prototypů pro snadnou spolupráci s vzdálenými týmy
- Neomezená bezplatná zkušební verze s plnou funkčností pro studenty zapsané do studijního programu.
Omezení UXPin
- Pouze krátká bezplatná zkušební verze; po skončení zkušební doby patří mezi dražší nástroje pro vytváření wireframů.
- Relativně strmá křivka učení pro nástroj, který jeho tvůrci vytvořili především pro větší organizace s hlubokými znalostmi v oblasti webového designu a vývoje.
Ceny UXPin
- Zdarma
- Pokročilé: 29 $/měsíc za editor
- Profesionální: 69 $/měsíc za editor
- Společnost: 119 $/měsíc za editor
- Enterprise: kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze UXPin
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
Vytvářejte skvělé wireframy s ClickUp
Seznam nejlepších nástrojů pro tvorbu drátových modelů musí začínat ClickUpem, a to díky jeho rozsáhlé knihovně šablon, funkcím pro spolupráci a hlubší integraci, včetně komplexního řízení projektů pomocí whiteboardů.
Nejlepší na tom je, že ClickUp nemá časově omezenou bezplatnou zkušební verzi, která by vás uměle omezovala. Můžete začít používat ClickUp zdarma a zjistit, zda je tato platforma pro vás ta pravá.
Pokud jste připraveni využít nejlepší dostupný nástroj pro tvorbu drátových modelů, není lepší příležitost než právě teď. Začněte tím, že si ještě dnes vytvoříte bezplatný účet ClickUp!