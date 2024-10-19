10 nejlepších nástrojů pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí v roce 2025

V oblasti vývoje webových stránek hraje umělá inteligence (AI) významnou roli při automatizaci a zefektivňování úkolů. Tvůrci webových stránek využívající AI usnadňují tvorbu webových stránek jako nikdy předtím a zároveň umožňují vývojářům soustředit se na důležité prvky, jako je přizpůsobení designu.
Abychom vám pomohli najít nejlepší nástroj pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí pro vaše potřeby, sestavili jsme seznam nejlépe hodnocených programů, který vám zúží výběr!
Co byste měli hledat v nástroji pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí?
Při procházení obrovského množství nástrojů pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí a jejich rozsáhlých integrovaných nástrojů umělé inteligence dávejte pozor na následující funkce:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Váš nástroj pro tvorbu webových stránek založený na umělé inteligenci by měl klást důraz na snadné používání. Vytvoření kompletní základní webové stránky pomocí tohoto nástroje by mělo být otázkou několika minut a mělo by proběhnout hladce.
- Adaptabilita: Vyberte si nástroj pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí, který se dokáže přizpůsobit vašim preferencím v oblasti designu a začlenit požadované prvky webových stránek.
- Integrační možnosti: Vybraný nástroj pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí by měl být hladce integrovatelný s ostatními aplikacemi a nástroji, které používáte pro tvorbu webových stránek.
- Přizpůsobení: Hledejte nástroj pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí, který respektuje vaši jedinečnou vizi a nabízí možnosti přizpůsobení, které odpovídají vašim designovým prvkům.
- Škálovatelnost: Ujistěte se, že nástroj pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí může růst spolu s vaším podnikáním. Vaše webové stránky by měly být schopny plynule se rozšiřovat spolu s rozvojem vašeho podnikání.
- Cenová efektivita: Při zvažování ceny upřednostněte nástroj pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí, který nabízí podstatnou hodnotu za investované peníze.
10 nejlepších nástrojů pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí pro vytvoření profesionálního webu
1. ClickUp
Nejlepší pro správu webových projektů založenou na umělé inteligenci
ClickUp je platforma pro zvýšení produktivity určená pro týmy všech velikostí, která zefektivňuje správu úkolů, projektů a produktů.
Integrovaný asistent poháněný umělou inteligencí, který je skutečným klenotem této platformy, přináší dosud nevídané možnosti. Pomocí umělé inteligence dokáže předvídat termíny, automatizovat monotónní úkoly nebo poskytovat přesné informace o uživatelské zkušenosti s webovými stránkami. Nejsou nutné žádné znalosti programování!
Tento marketingový nástroj s umělou inteligencí je jako mít k dispozici digitálního stratéga, který doplňuje váš nástroj pro vývoj aplikací nebo nástroj pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí. Ponořte se do jeho široké škály funkcí a objevte, jak ClickUp může pomocí umělé inteligence transformovat proces tvorby vašich webových stránek.
Nejlepší funkce ClickUp
- Jedná se o výkonný nástroj pro správu projektů s umělou inteligencí, který nabízí vše v jednom. Díky více než 1 000 integracím se při vytváření webových stránek můžete rozloučit s přeskakováním mezi aplikacemi.
- Využijte AI writer k rychlému generování obsahu pro vaše webové stránky.
- Zvládá vše od HR až po KPI projektového managementu
- Nástroje pro správu úkolů přizpůsobené různým obchodním potřebám
- Ponořte se do světa aplikací bez kódování s ClickUp
- Díky AI a předem připraveným šablonám, jako jsou tyto šablony pro uvedení produktu na trh, zvládnete více práce za kratší dobu.
- Centrum pro společnou realizaci projektů, které zajišťuje, že všichni budou na stejné vlně, když společně vytváříte webové stránky.
- Potřebujete externí pomoc? ClickUp má průvodce pro outsourcing projektového managementu.
Omezení ClickUp
- Poněkud strmá křivka učení kvůli rozsáhlým funkcím
- Příležitostná zahlcení oznámeními
- Mobilní verze nemusí obsahovat všechny funkce desktopové verze.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Wix ADI
Nejlepší pro tvorbu webových stránek s podporou AI
Wix Artificial Design Intelligence (ADI) je budoucností intuitivního designu webových stránek. Spojením svých stávajících designových schopností s výkonem umělé inteligence vytváří jedinečný nástroj pro tvorbu webových stránek založený na jednoduchých otázkách kladených uživateli.
Tento proces eliminuje rozsáhlé ruční navrhování vaší webové stránky generované umělou inteligencí, díky čemuž se tvorba webových stránek stává radostným úkolem namísto povinností.
Každá stránka vytvořená generátorem webových stránek Wix ADI je jedinečná, takže žádné dvě stránky nemají identický design.
Nejlepší funkce Wix ADI
- Tvůrce webových stránek s umělou inteligencí vytváří personalizované weby okamžitě s možností bezplatné domény při splnění určitých požadavků na cenový plán.
- Díky optimalizaci pro mobilní zařízení bude váš web vytvořený pomocí umělé inteligence vypadat bezchybně na všech zařízeních.
- Možnost vytvoření jednostránkové webové stránky, kterou tento generátor webových stránek nabízí, je ideální pro portfolia nebo stránky věnované událostem.
- Pomocí praktické funkce editoru drag-and-drop můžete kdykoli převzít plnou kontrolu nad procesem od nástroje pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí.
- AI autor obsahu navrhuje texty pro webové stránky
- Nástroje pro tvorbu log pomocí AI
Omezení Wix ADI
- Šablony mohou být pro tvůrce webových stránek s pokročilými požadavky na design omezující.
- Migrace stávající webové stránky na jinou platformu může být složitá.
- Tato skvělá AI nástroje pro tvorbu webových stránek není k dispozici ve verzi zdarma.
Ceny Wix ADI
- Light: 16 $/měsíc
- Základní: 27 $/měsíc
- Podnikání: 32 $/měsíc
- Business Elite: 159 $/měsíc
- Podnikové: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Wix ADI
- G2: 4,2/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 9 200 recenzí)
3. GoDaddy AI
Nejlepší pro tvorbu webových stránek s podporou AI
Orientace v online prostředí je složitá záležitost, zejména pro malé podniky. GoDaddy AI se jeví jako spásná pomoc, která je speciálně přizpůsobena právě pro ně.
Společnost GoDaddy je sice známá svými službami registrace domén a hostingu, ale díky svému vstupu do oblasti AI se stala poskytovatelem komplexních obchodních řešení.
Funkce založené na umělé inteligenci pomáhají při tvorbě responzivních webových stránek, navrhují vylepšení obsahu a dokonce i při digitálním marketingu. Největší výhoda? Hladká integrace s širokou škálou dalších služeb GoDaddy.
Nejlepší funkce GoDaddy AI
- Návrhy webových stránek na míru podle typu podnikání
- Doporučení pro vylepšení obsahu, která zvýší zapojení uživatelů
- Poradenství v oblasti digitálního marketingu pro efektivní online dosah
- Hladká integrace s hostingovými a doménovými službami GoDaddy
- Personalizované návrhy uživatelského prostředí založené na chování návštěvníků
- Návrhy SEO založené na umělé inteligenci pro lepší umístění ve vyhledávačích
- Analýza webových stránek v reálném čase pro sledování a optimalizaci výkonu
Omezení AI GoDaddy
- Pro zkušené vývojáře, kteří hledají složité přizpůsobení, může být omezující.
- Omezené pokročilé marketingové nástroje ve srovnání se samostatnými platformami
- Někteří uživatelé mohou považovat přechod mezi různými službami GoDaddy za mírně obtížný.
Ceny GoDaddy AI
Navštivte stránku s cenami GoDaddy AI, kde se dozvíte o všech dostupných balíčcích a funkcích, které si můžete zakoupit.
Hodnocení a recenze GoDaddy AI
- G2: 3,9/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1 100 recenzí)
4. 10Web
Nejlepší pro webové stránky WordPress
10Web je nástroj pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí, který spojuje inovace s praktičností a nabízí uživatelům efektivní zážitek z webového designu. Představte si kombinaci světově proslulé flexibility WordPressu s naprostým pohodlím nástroje pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí. To je 10Web.
Během několika minut dokáže tento geniální nástroj pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí replikovat a vytvořit bezplatný web na WordPressu, čímž vám ušetří hodiny ruční práce.
Pro ty, kteří milují WordPress, ale touží po jednodušších metodách tvorby webových stránek, jako je rozhraní typu drag-and-drop využívající nástroje založené na umělé inteligenci, se 10Web jeví jako ideální řešení pro profesionální webové stránky.
Nejlepší funkce 10Web
- Importujte libovolný web a získejte jeho WordPress dvojče
- Vytvářejte přizpůsobené webové stránky pomocí intuitivních nástrojů pro tvorbu webových stránek.
- K dispozici jsou pluginy pro vše od fotogalerií po SEO.
- Vytvářejte webové stránky, které vypadají bezchybně na všech typech zařízení.
- Snadno použitelné nástroje AI pomáhají zvýšit rychlost webových stránek
- Automatické zálohování v reálném čase a nepřetržité monitorování
- Nástroje pro zvýšení viditelnosti webových stránek ve vyhledávačích
Omezení 10Web
- Omezeno na platformu WordPress
- Některé pokročilé funkce generátoru webových stránek mají strmější křivku učení.
- Mohou nastat problémy s kompatibilitou pluginů.
Ceny 10Web
- Starter: 10 $/měsíc
- Premium: 15 $/měsíc
- Ultimate: 23 $/měsíc
Hodnocení a recenze 10Web
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
5. CodeWP
Nejlepší pro webové stránky WordPress
V oblasti AI nástrojů pro tvorbu webových stránek vyniká CodeWP. Tento AI nástroj pro tvorbu webových stránek využívá sílu AI k přímé přeměně návrhů na responzivní WordPress témata.
Nejprve zadejte do generátoru webových stránek požadovaný design. Poté s úžasem sledujte, jak nástroj pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí CodeWP interpretuje a přetváří jej do dynamického tématu WordPress, které okouzlí návštěvníky.
Toto je nejlepší nástroj pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí, který spojuje vaši kreativitu s nejmodernějšími technologiemi.
Nejlepší funkce CodeWP
- Ačkoli je CodeWP omezený, nabízí bezplatný nástroj pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí.
- Proměňte návrhy v témata WordPress bez námahy
- Zajišťuje konzistentní výkon napříč prohlížeči
- Upřednostňuje rychlost webu pro lepší uživatelský zážitek
- Generátor webových stránek přizpůsobuje velikost pro mobilní telefony, tablety a stolní počítače.
- Optimalizováno pro integraci s WooCommerce
- SEO nástroje vám zajistí lepší viditelnost ve vyhledávačích
- Kompatibilní s oblíbenými pluginy WordPress
Omezení CodeWP
- Speciálně přizpůsobeno pro WordPress; není tak univerzální ve srovnání s jinými AI nástroji pro tvorbu webových stránek.
- Pokročilé přizpůsobení může vyžadovat ruční úpravy generátoru webových stránek.
- Příležitostné nesrovnalosti mezi původním designem a převedeným tématem
Ceny CodeWP
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc
- Agentura: 36 $/měsíc
Hodnocení a recenze CodeWP
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Hostinger
Nejlepší pro tvorbu webových stránek metodou drag-and-drop
Hostinger, který je sice známý především jako silný hráč v oblasti webhostingu, ale díky integraci nejmodernějších nástrojů pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí má i další trumfy v rukávu.
Nástroje pro tvorbu webových stránek se zabývají detaily výkonu webových stránek a zajišťují optimální rychlost, bezpečnost a uživatelský komfort.
Nástroj pro tvorbu webových stránek Hostinger spojuje dostupnost a vynikající výkon webových stránek díky svým cenově výhodným balíčkům a nástrojům AI.
Nejlepší funkce Hostingeru
- Prémiový hosting bez prémiové ceny
- Jednoduchý editor typu drag-and-drop s AI insighty
- Nástroj pro tvorbu webových stránek Hostinger je optimalizován pro tvorbu webových stránek pomocí WordPressu.
- Instalace WordPressu jedním kliknutím
- Vylepšená bezpečnost a výkon díky integraci Cloudflare
- AI poznatky pro lepší hodnocení ve vyhledávačích
- Automatické denní zálohování pro váš klid
- Chatujte s živými lidmi kdykoli a kdekoli
- Rychlé generování textu pomocí AI editoru
Omezení Hostingeru
- Žádná vyhrazená IP adresa u sdílených hostingových plánů
- Upselling během procesu platby může být matoucí
- Omezená kapacita úložiště v základních tarifech
Ceny Hostinger
- Premium: 2,99 $/měsíc
- Podnikání: 3,99 $/měsíc
- Cloud Startup: 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Hostinger
- G2: 4,4/5 (více než 370 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 250 recenzí)
7. Jimdo
Nejlepší pro tvorbu webových stránek metodou drag-and-drop
Když je čas rozhodující, tvůrce webových stránek Jimdo AI splní vaše očekávání. Díky systému Dolphin AI dokáže tato platforma vytvořit personalizované, responzivní webové stránky za tři minuty.
Nástroje AI od Jimdo analyzují preference uživatelů v reálném čase a zajišťují, že každý web je přizpůsoben tak, aby oslovil své publikum. Navzdory některým placeným funkcím je bezplatný nástroj pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí od Jimdo stále velmi výkonný.
Nejlepší funkce Jimdo
- Rychle vytváří weby na základě typu podnikání a preferencí
- Intuitivní rozhraní i pro začátečníky
- Integrované nástroje AI pro zvýšení viditelnosti ve vyhledávačích
- Webové stránky se automaticky přizpůsobí jakémukoli zařízení
- Doménová jména na míru pro branding
- Snadné nastavení a správa internetového obchodu
- Hladké propojení s hlavními platformami
Omezení Jimdo
- Omezená tvůrčí svoboda ve srovnání s tradičními nástroji pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí
- Funkce elektronického obchodování by mohly být pokročilejší
- Žádný obchod s aplikacemi třetích stran pro integraci
Ceny Jimdo
- Hrát: Zdarma
- Obchodní zápisy: 4 $/měsíc
- Začátek: 9 $/měsíc
- Růst: 14 $/měsíc
- E-commerce: 19 $/měsíc
- Neomezený: 39 $/měsíc
Hodnocení a recenze Jimdo
- G2: 3,9/5 (18+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (35+ recenzí)
8. Unbounce
Nejlepší pro tvorbu AI landing page
Vytvářejte vizuálně přitažlivé vstupní stránky, které jsou také optimalizované pro konverzi, pomocí nástroje AI od Unbounce. Jak uživatelé pracují s tímto nástrojem pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí, jeho nástroje AI pilně učí, přizpůsobují se a zdokonalují své optimalizační techniky.
Společnost Unbounce si uvědomuje, že dnešní digitální trh s webovými stránkami generovanými umělou inteligencí je velmi konkurenční a aby se podniky mohly odlišit, potřebují více než jen nástroj pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí a atraktivní design.
Unbounce využívá své robustní funkce AI pro tvorbu webových stránek k analýze chování návštěvníků, sledování metrik konverze a navrhování vylepšení v reálném čase, která lze snadno implementovat bez znalosti kódování nebo technických zkušeností.
Ať už jste zkušený marketér nebo se chystáte vytvořit webovou stránku poprvé, Unbounce je nejlepší AI nástroj pro tvorbu webových stránek, díky kterému vaše landing pages vyniknou a budou efektivně konvertovat.
Nejlepší funkce Unbounce
- Přizpůsobuje texty na vstupní stránce na základě vyhledávacích kritérií návštěvníků
- Doporučení založená na umělé inteligenci pro zlepšení konverzních poměrů
- Vytvořte webové stránky bez jakýchkoli znalostí programování
- Více než 100 přizpůsobitelných šablon pro různé kampaně
- Porovnejte verze stránek pro optimální výkon
- Ultrarychlé mobilní stránky pro lepší uživatelský zážitek
- Zajišťuje bezpečnost dat pro vás i vaše návštěvníky
Omezení Unbounce
- Strmější křivka učení pro začínající uživatele
- Pokročilé funkce mohou někomu připadat složité
- Vyšší ceny ve srovnání s některými z nejlepších nástrojů pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí
Ceny Unbounce
- Spuštění: 99 $/měsíc
- Optimalizujte: 145 $/měsíc
- Accelerate: 240 $/měsíc
- Concierge: 625 $/měsíc
Hodnocení a recenze Unbounce
- G2: 4,4/5 (350 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (250 recenzí)
9. Framer AI
Nejlepší pro e-commerce webové stránky
V obrovském moři nástrojů pro webdesign pro váš online obchod se Framer AI jeví jako maják inovace v oblasti AI nástrojů pro tvorbu webových stránek. Tento AI nástroj neslouží jen k tvorbě designů, ale také k vytváření zážitků.
Pro tvůrce, kteří hledají spojení umění a technologie, je generátor webových stránek Framer AI tou správnou volbou.
Díky pokročilým funkcím AI nabízí tento nástroj pro tvorbu webových stránek prediktivní designové funkce, které navrhují vylepšení a zdokonalení vaší AI webové stránky za běhu.
Ať už potřebujete generátor webových stránek s umělou inteligencí pro jednoduchou domovskou stránku nebo složitou webovou aplikaci, Framer AI zajistí, že vaše návrhy budou vizuálně přitažlivé a budou mít uživatelsky přívětivé rozhraní.
Nejlepší funkce Framer AI
- Vytvořte webovou stránku, poté ji navrhněte, upravte a zkontrolujte v jednom sdíleném prostoru.
- Pomocí generátoru webových stránek s umělou inteligencí snadno přidávejte interaktivní komponenty, jako jsou efekty při najetí myší, posuvníky a další.
- Ověřte návrhy ve svém nástroji pro tvorbu webových stránek ještě před úplným vývojem.
- Generátor webových stránek s umělou inteligencí převádí profesionální webové stránky na použitelný kód.
- Jedním kliknutím se vraťte k předchozím návrhům ve svém nástroji pro tvorbu webových stránek.
- Rozšiřte funkčnost webových stránek s umělou inteligencí pomocí komunitních pluginů a marketingových nástrojů.
- Hladký přechod od návrhu k vývoji vaší webové stránky poháněné umělou inteligencí
Omezení Framer AI
- Nesčetné funkce AI vyžadují určité zaučení, abyste mohli začít vytvářet funkční webové stránky, zejména pokud jste začátečníci.
- Více přizpůsobené prototypování než kompletnímu vytváření webových stránek pomocí AI
- Některé interaktivní komponenty se mohou v konečném produktu zobrazovat odlišně.
Ceny Framer AI
- Zdarma
- Mini: 5 $/měsíc
- Základní: 15 $/měsíc
- Pro: 30 $/měsíc
Hodnocení a recenze Framer AI
- G2: N/A
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
10. Shopify
Nejlepší pro e-commerce webové stránky
Cesta Shopify ve světě e-commerce je legendární, ale jeho vstup do integrace webových stránek s umělou inteligencí stanovuje nový standard.
Kromě poskytování platformy pro založení online obchodů nyní funkce AI Shopify poskytují majitelům obchodů datové informace pro jejich webové stránky s AI.
Díky využití funkcí AI dokáže předvídat nákupní trendy, analyzovat chování návštěvníků a dokonce automatizovat rutinní úkoly. Majitelé obchodů tak mají více času soustředit se na produkty a strategii, místo aby se trápili s AI webovými stránkami.
Chatboty Shopify založené na umělé inteligenci zlepšují interakci se zákazníky, provádějí je výběrem produktů a odpovídají na dotazy v reálném čase.
Vzhledem k tomu, že svět elektronického obchodování se stává stále složitějším, nástroj pro tvorbu webových stránek s umělou inteligencí od Shopify zajišťuje, že majitelé obchodů jsou vždy o krok napřed a přijímají obchodní rozhodnutí podložená daty a informacemi.
Nejlepší funkce Shopify
- Porozumějte chování a trendům zákazníků díky funkcím založeným na umělé inteligenci.
- Pomocí generátoru webových stránek s umělou inteligencí si přizpůsobte svůj internetový obchod bez nutnosti programování.
- Vytvořte webové stránky a užijte si vlastní doménu
- Přijímejte platby bez problémů
- Snadno sledujte stav zásob
- Nakupujte kdekoli díky responzivnímu designu pro mobilní zařízení
- Zvyšte návštěvnost a prodej
- Získejte kdykoli pomoc od skutečných lidí
Omezení Shopify
- Transakční poplatky, pokud nepoužíváte Shopify Payments
- Pokročilé funkce generátoru webových stránek s umělou inteligencí mohou být pro uživatele, kteří se teprve učí spravovat celé webové stránky, příliš složité.
- Některé integrace aplikací třetích stran nejsou součástí základního generátoru webových stránek s umělou inteligencí.
Ceny Shopify
- Základní: 39 $/měsíc
- Shopify: 105 $/měsíc
- Pokročilá: 399 $/měsíc
Hodnocení a recenze Shopify
- G2: 4,4/5 (více než 4 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 6 100 recenzí)
Proč ClickUp vládne v oblasti projektového řízení založeného na umělé inteligenci
Zatímco mnoho platforem nabízí nesčetné množství funkcí, ClickUp vyniká jako nejlepší nástroj pro tvorbu webových stránek. Proč? Protože AI ClickUp není jen funkcí – je to platforma, na které mohou weboví vývojáři spolupracovat s týmy a klienty na jednom místě.
Ať už přidělujete úkoly, předpovídáte časový harmonogram projektu pro vytvoření webových stránek nebo se zabýváte uživatelsky přívětivým prostředím webových stránek, umělá inteligence ClickUp je bezkonkurenční.
Jste připraveni využít plný potenciál nástrojů AI v projektovém řízení? Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes!