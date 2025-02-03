10 nejlepších softwarových nástrojů pro spolupráci s klienty pro rok 2025

Klienti jsou záhadné bytosti – trochu jako kočky. ?⬛
Mají spoustu názorů a někdy si myslíte, že víte, co chtějí, ale nakonec se ukáže, že tomu tak vůbec není.
Pokud dokážete zlepšit spolupráci s klienty a získávat jejich zpětnou vazbu dříve a častěji, můžete se vyhnout plýtvání časem na aktiva, která nemusí být schválena. S lepším softwarem pro spolupráci s klienty můžete zlepšit své procesy, zvýšit ziskovost a zajistit hladký průběh každého projektu.
Zjistěte, co hledat v softwaru pro spolupráci s klienty, a připravte se na zavedení jednoho z 10 nejlepších nástrojů pro spolupráci, které jsou v současné době k dispozici. Díky těmto 10 možnostem budou všechny vaše klientské projekty působit trochu vřeleji a příjemněji.
Co je software pro spolupráci s klienty?
Software pro spolupráci s klienty je cloudový program, který vám umožňuje zasílat klientům dokumenty pro zaškolení, projektové plány, dotazy, korektury, výstupy a zprávy. Většina softwaru pro spolupráci je webová, ale některé programy nabízejí také mobilní aplikace.
Myšlenka softwaru pro spolupráci s klienty spočívá v tom, že vy a váš klient můžete komunikovat v rámci rozhraní softwaru, což vám umožňuje sledovat požadavky, zpětnou vazbu a výsledky projektu vašeho klienta na jednom místě. Vše je tak přehledné a uspořádané. ?
Všichni jsme ale měli klienty, kteří se nechtěli učit nový software. Některé softwarové nástroje pro spolupráci s klienty se proto integrují s nástroji, které již vy a váš klient používáte, což usnadňuje import e-mailů, zpráv ze Slacku, sdílení souborů a další.
Vše zůstane přehledné a uspořádané, i když je váš klient trochu chaotický.
Co byste měli hledat v nástrojích pro spolupráci s klienty?
Toto jsou naše nezbytné funkce pro software pro spolupráci s klienty. Ačkoli mnoho z nástrojů, které níže uvádíme, umí mnohem více, tyto čtyři základní funkce zajistí hladší průběh vaší spolupráce:
- Jednoduché sdílení souborů: Budete muset svým klientům zasílat smlouvy, korektury a další soubory ke schválení, takže váš software by měl usnadňovat sdílení souborů a přístup k nejběžnějším typům souborů.
- Intuitivní komunikační nástroje: Funkce jako instant messaging, zmínky a sdílené dokumenty poskytují pomoc v reálném čase při spolupráci s klienty v rámci platformy pro správu úkolů.
- Oprávnění založená na rolích: Možnost nastavit omezení přístupu vašich klientů zajistí, že neuvidí, jak se věci dělají, a nebudou mít možnost spravovat projekty mimo svou konkrétní práci.
- Integrace: Pokud již používáte jiné komunikační nástroje, jako je Slack pro zasílání zpráv nebo Zoom pro videohovory, ujistěte se, že váš software pro spolupráci s klienty je s těmito programy kompatibilní, abyste mohli snadno importovat komunikaci s klienty.
10 nejlepších softwarových nástrojů pro spolupráci s klienty
Nyní, když znáte minimální požadavky na software pro spolupráci s klienty, seznámte se s 10 nástroji, které nabízejí maximum. Těchto 10 nástrojů pro správu projektů a úkolů má funkce, které agentury a profesionální služby potřebují pro komunikaci se svými klienty.
Vyberte si nástroj pro spolupráci, který si celý váš tým zamiluje, aby mohli dokončit práci, sledovat úspěch projektu a zlepšit retenci zákazníků.
1. ClickUp
Pokud chcete spravovat celý životní cyklus klientů a projektů na jednom místě, potřebujete pracovní prostor ClickUp.
ClickUp je zčásti nástroj pro řízení projektů, zčásti nástroj pro online spolupráci, zčásti nástroj CRM a zčásti nástroj pro reporting – v podstatě se jedná o kompletní sadu nástrojů pro váš tým. ?️ ?
Jedná se o jedny z nejlepších softwarů pro spolupráci týmů a klientů na trhu, které nabízejí funkce jako sdílené dokumenty, tabule, instant messaging, komentáře v reálném čase, sdílení souborů a zmínky. Můžete také sdílet soubory jako videa, tabulky, wireframy a webové stránky, aby vaši klienti a tým měli vždy k dispozici potřebný kontext.
A díky ClickApps pro správu práce, sledování času a reporting můžete sledovat pracovní vytížení svého týmu. Projektovým manažerům ClickUp usnadňuje prevenci vyhoření zaměstnanců a sledování stavu projektů, aby se rozpočet na projekty klientů nevyčerpal.
Kromě webové aplikace je ClickUp k dispozici také jako mobilní aplikace pro iOS nebo Android. Integruje se také s vašimi oblíbenými nástroji a umožňuje vám importovat data z jiných programů pro správu projektů a úkolů – včetně Asana, Trello, Jira, Todoist, monday.com, Wrike a Basecamp – jediným kliknutím.
Nejlepší funkce
- ClickUp CRM vám umožňuje sledovat vaše prodejní aktivity a monitorovat zapojení klientů. Můžete jej také integrovat do svých e-mailů, abyste mohli oslovovat klienty, zahájit proces jejich zapojení a odesílat aktualizace projektů z jednoho místa. A díky šabloně CRM můžete tuto funkci začít používat rychle a snadno.
- ClickUp Docs a ClickUp Whiteboard jsou ideální pro kreativní týmy. Usnadňují spolupráci na projektech, a to i pro týmy pracující na dálku. Můžete brainstormovat, společně editovat, komentovat a používat funkce pro správu úkolů k přidělování práce v reálném čase, takže váš tým a váš klient budou od začátku procesu na stejné vlně. Není třeba sdílet obrazovku, protože zobrazení Doc nebo Whiteboard se u všech aktualizuje v reálném čase.
- ClickUp AI vám umožňuje automatizovat vaši práci, včetně zasílání automatických aktualizací klientům, když je projekt připraven k jejich kontrole. Jedná se o vůbec první nástroj AI, který je speciálně navržen pro každou roli ve vaší organizaci, takže celý váš tým může pracovat rychleji a efektivněji.
Omezení
- Noví uživatelé se mohou potýkat s určitou náročností při osvojování si dlouhého seznamu funkcí ClickUp.
- Ne všechny funkce webové aplikace jsou v současné době k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za člena za měsíc
- Podnikání: 12 $ za člena za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
- Clickup AI: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Týmová práce
Teamwork promění sen ve skutečnost! A Teamwork – nástroj pro spolupráci s klienty – promění práci s klienty ve sen. ?
Tento software zaměřený na agentury obsahuje nástroje pro vytváření projektových tabulek, plánování úkolů, sledování pracovní zátěže vašeho týmu, vymezování rozsahu projektu, stanovování milníků, zapojování klientů, sledování hodin, generování faktur a získávání souhlasu klientů.
Od začátku cesty vašeho zákazníka až po podpis posledního dodaného produktu vám tato aplikace pomůže spravovat projekty pro různé klienty a zajistí, že budou dodány včas a v rámci rozpočtu.
Nejlepší funkce
- Nahrávání korektur vám umožňuje sledovat zpětnou vazbu od klientů v kontextu a sledovat, jak se vyvíjejí projektové zdroje.
- Přidáním uživatelů z řad klientů můžete kontrolovat jejich přístup k projektu, takže mohou sledovat jeho průběh a přidávat komentáře k úkolům, ke kterým jste jim udělili přístup.
- Funkce sledování času zaznamenávají všechny vaše fakturovatelné minuty a usnadňují vytváření faktur.
Omezení
- Neexistuje žádná aplikace pro iOS, což může být frustrující pro uživatele Mac, kteří preferují práci na svém telefonu nebo tabletu.
- Někteří uživatelé uvádějí, že zapojení jejich týmu bylo časově náročné a že může být obtížnější naučit klienty používat software ve srovnání s interními členy týmu.
Ceny
- Navždy zdarma
- Začátečník: 5,99 $ za člena za měsíc
- Cena: 9,99 $ za člena za měsíc
- Grow: 19,99 $ za člena za měsíc
- Rozsah: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
3. Runrun. it
Kdo řídí svět? Projektoví manažeři. ?
Runrun.it je nástroj pro spolupráci, který vám pomůže s jednoduchými projektovými tabulemi, automatizací a umělou inteligencí, která vás upozorní, pokud se váš projekt dostane mimo plán. Můžete si vybrat mezi zobrazením Kanban, Ganttovým diagramem a seznamem úkolů, abyste viděli své projekty podle svých představ.
Nabízí také přehledné vizuální prvky, které vám pomohou porozumět údajům o projektu a sledovat jeho průběh a úspěšnost. Tyto vizuální prvky můžete využít k tomu, abyste svým klientům sdělili své úspěchy, a můžete je pozvat, aby si prohlédli tabule a úkoly.
Runrun.it je především snadno použitelný, takže ani ti nejtechnofobnější klienti se nebudou bát používat vaše nástroje pro spolupráci s klienty. Je k dispozici jako webová aplikace, aplikace pro iOS a aplikace pro Android, takže jej můžete používat z jakéhokoli zařízení.
Nejlepší funkce
- Díky uživatelsky přívětivým projektovým tabulkám mohou členové vašeho týmu a klienti sledovat průběh projektu a vidět úkoly, které vyžadují jejich pozornost.
- Zprávy o nákladech, hodinách strávených na projektu a úsilí vynaloženém na jednotlivé úkoly vám pomohou činit strategičtější rozhodnutí o budoucích projektech.
- Automatizace usnadňuje plánování projektů a sledování pokroku.
Omezení
- Někteří uživatelé uvádějí, že rozhraní pro komentáře se nezobrazuje jasně, což může způsobit, že členové týmu a klienti přehlédnou zprávy.
- Funkce pro vytváření reportů a analýz jsou ve srovnání s některými jinými nástroji na tomto seznamu omezené.
Ceny
- Zdarma
- Podnikání: 8 $ za člena za měsíc
- Podnik: 25 $ za člena za měsíc
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 135 recenzí)
4. ProofHub
Téměř všechny cloudové softwarové nástroje pro správu projektů pomáhají zefektivnit práci na dálku. ProofHub však věnuje zvláštní pozornost nástrojům pro distribuované týmy s robustními komunikačními funkcemi a termíny, které se automaticky přizpůsobují časovým pásmům vašich klientů a členů týmu.
Ať už pracujete kdekoli, můžete spolupracovat. ?
ProofHub, jeden z nejlepších nástrojů pro spolupráci s klienty, obsahuje kompletní sadu nástrojů pro správu projektů, reporting a administraci, které vám pomohou řídit vaše projekty od začátku do konce. A díky rozsáhlé knihovně integrací, včetně Slack, Dropbox, Google Drive a One Drive, můžete sdílet zdroje se svými klienty na jakékoli platformě, kterou preferují.
Navíc se bude aktualizovat, jak budete postupovat v pracovním prostoru ProofHub vašeho týmu.
Nejlepší funkce
- Externí požadavky umožňují klientům odesílat formuláře a žádat o opravy chyb, změny v dodávkách nebo zcela nové dodávky.
- Vlastní role vám umožňují nastavit různá oprávnění pro klienty a členy týmu, takže každý má přístup pouze k tomu, co potřebuje.
- Mezi robustní nástroje pro spolupráci s klienty a týmy patří komentáře s označeními, integrace e-mailů a možnosti individuálního a skupinového chatu, kde můžete rychle komunikovat prostřednictvím okamžitých zpráv a udržovat časové plány projektů.
Omezení
- Mnoho uživatelů uvádí, že možnosti nastavení preferencí oznámení jsou omezené, což může ztěžovat organizaci a prioritizaci upozornění.
- Tento software neobsahuje nástroje pro rozpočtování, a pokud chcete převést zprávu o sledování času na fakturu, budete muset přidat integraci s Freshbooks nebo QuickBooks.
Ceny
- Essential: 45 $ měsíčně
- Maximální kontrola: 89 $ měsíčně
Hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
5. Kantata
Kantata je vytvořena na míru pro agentury. Rozumí celému životnímu cyklu projektu agentury, od prezentace přes uzavření smlouvy až po boj s obávaným rozšiřováním rozsahu projektu. ?♂️
Tato platforma pro správu projektů nejen usnadňuje lepší komunikaci mezi vaším klientem a vaším týmem, ale také nabízí pokročilé analytické nástroje, které sledují rizika, předpoklady, problémy a závislosti, stejně jako vaše milníky v oblasti příjmů a nákladů.
Pokud tedy potřebujete upravit strategii, řešit problém nebo vydat změnový příkaz, uvidíte to na první pohled – už nemusíte prohledávat nudné tabulky s lupou. ?️♀️
Kantata je k dispozici s API vytvořeným pro Salesforce nebo s otevřeným API, takže tento program můžete spustit s nástroji, které již používáte.
Nejlepší funkce
- Pozvěte klienty, aby si prohlédli milníky projektu a schvalovali je během práce, nikoli až na konci projektu.
- Automatizujte své pracovní postupy a vytvářejte opakovaně použitelné šablony, které vám umožní rychle plánovat projekty.
- Prohlížejte si harmonogram, rozsah a rozpočet projektu vedle sebe, abyste měli vše pod kontrolou.
Omezení
- Někteří uživatelé uvádějí, že navigace v tomto programu může být obtížná, a přáli by si, aby nabízel intuitivnější funkce, jako je drag-and-drop a možnost vrátit zpět.
- Ostatní uživatelé hlásí pomalé načítání a omezené možnosti integrace.
Ceny
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze
- G2: 4,1/5 (více než 1 325 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (595+ recenzí)
6. Workzone
Workzone je program pro správu projektů s pokročilými funkcemi sledování a reportování, stejně jako zabezpečenými klientskými portály. Stejně jako u všech programů pro správu projektů můžete nastavit projektové tabule a přiřazovat úkoly, ale díky funkcím, jako je sledování pracovní zátěže a výdajů, je tento program obzvláště vhodný pro agentury.
Můžete si prohlížet projekty svých klientů v jejich vlastních pracovních prostorech (nebo zónách) nebo si zobrazit přehled všech projektů svých klientů a jejich stavů, což vám usnadní rozhodování, který projekt vyžaduje vaši pozornost jako první.
Až budete mít pocit, že všichni vaši klienti chtějí vaši pozornost najednou, budete schopni rozpoznat, kdo vás potřebuje nejvíce.
Nejlepší funkce
- Zabezpečené klientské portály vám umožňují vytvořit pro vaše klienty zážitek spojený s vaší značkou a nastavit různá oprávnění pro různé uživatele.
- Projektové panely vám zobrazí všechny projekty vašich klientů najednou, takže budete vědět, které z nich jsou na dobré cestě a které vyžadují zvláštní pozornost.
- Praktický proces zapracování vám zajistí, že se naučíte tento software rychle používat a že vaše pracovní prostředí bude vybaveno všemi funkcemi, které váš tým potřebuje, a žádnými, které nepotřebuje.
Omezení
- Tento program je čistě webový, bez mobilní aplikace.
- Neexistuje bezplatná verze a cena může být příliš vysoká pro uživatele, kteří potřebují pouze základní funkce.
Ceny
- Tým: 24 $ za člena za měsíc
- Profesionální: 34 $ za člena za měsíc
- Podnik: 43 $ za člena za měsíc
Hodnocení a recenze
- G2: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
7. Monday. com
Pokud jste někdy zažili pondělní blues, možná je na čase pořídit si Monday.com.
Tato platforma pro správu úkolů a spolupráci vám pomůže začít pondělí – a všechny ostatní pracovní dny – správnou nohou, protože usnadňuje přehled o tom, co vy a váš tým potřebujete udělat.
Jistě, tento online pracovní prostor není tak zábavný jako film „Office Space“, ale který online pracovní prostor je? ?
Monday.com můžete využít k podpoře lepší spolupráce s klienty a týmem tím, že pozvete členy týmu a klienty do projektových tabulek, přidělíte jim úkoly a budete s nimi sdílet soubory. Tento software pro řízení projektů usnadní vašemu týmu spolupráci a komunikaci s klienty.
Nejlepší funkce
- Projektové tabule a úkolové karty vám umožňují plánovat projekty a přidělovat úkoly členům týmu, freelancerům nebo klientům, případně sdílet soubory, aby spolupráce probíhala plynule.
- Vlastní řídicí panely sledují průběh projektu, rozpočet a časový harmonogram pomocí přehledných vizuálních prvků, jako jsou tabulky a grafy.
- Automatizace vám umožňuje nastavit pravidla „pokud toto, pak tamto“ pro spuštění úkolů nebo oznámení po dokončení určitých kroků, takže můžete například automaticky informovat klienty, když jsou k dispozici výsledky jejich práce k posouzení.
Omezení
- Někteří uživatelé uvádějí, že automatizační funkce mohou selhávat, což vede k nutnosti ručně mazat a znovu vytvářet chybné úkoly.
- Ostatní uživatelé uvádějí, že nastavení a úprava preferencí oznámení může být náročné.
Ceny
- Zdarma
- Základní: 8 $ za člena za měsíc
- Standard: 10 $ za člena za měsíc
- Výhoda: 16 $ za člena za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 8 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 070 recenzí)
8. Trello
Trello je populární jméno v oblasti projektového řízení. ?
Každý, kdo v posledních 10 letech používal nástroje pro řízení projektů, pravděpodobně pozná rozvržení Trello. Je založeno na agilních procesech a využívá Kanban tabuli, která pomáhá týmům udržovat produktivní spolupráci.
Můžete vytvořit různé tabule pro každý z projektů svých klientů a poté zobrazit celou projektovou tabuli nebo si prohlédnout nadcházející úkoly v seznamu úkolů nebo v kalendáři. Tento program je skvělý pro zapojení klientů, plánování projektů a sledování jejich postupu.
Je vysoce přizpůsobitelný. Můžete přizpůsobit svou nástěnku tak, aby odpovídala vašemu pracovnímu postupu, a můžete pozvat klienty na jejich vlastní nástěnku, aby mohli vidět dokumenty svého projektu a kontrolovat úkoly.
Nejlepší funkce
- Tabule Trello vám umožňují organizovat vaše projekty, plánovat úkoly a přidělovat úkoly členům vašeho týmu nebo vašim klientům.
- Šablony vám pomohou rychle a snadno nastavit projektové tabule pro klienty – stačí jen vyplnit prázdná místa.
- Stovky integrací vám umožňují propojit vaše oblíbené aplikace, jako jsou Jira, Slack, Microsoft Teams, Dropbox a Google Docs.
Omezení
- Tento program nemá vestavěné funkce pro vytváření reportů nebo analýzy, což může ztěžovat sledování úspěchu vašeho projektu bez přidání integrace.
- Trello má omezené automatizační funkce a je vhodnější pro plánování jednoduchých projektů než složitých projektů s více závislostmi.
Ceny
- Zdarma
- Standard: 5 $ za člena za měsíc
- Premium: 10 $ za člena za měsíc
- Podnik: 17,50 $ za člena za měsíc
Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (více než 13 340 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 680 recenzí)
9. AllClients
Pokud váš tým pracuje s omezenými zdroji, AllClients je CRM, které zajistí hladký průběh vašich vztahů. ?♂️
Tento nástroj pro správu klientů byl navržen s ohledem na malé podniky. AllClients tvrdí, že nabízí „vše, co potřebujete, a nic, co nepotřebujete“. Překlad: Tento nástroj je jednoduchý na používání, ale není tak bohatý na funkce jako některé jiné možnosti v tomto seznamu.
Pro mnoho majitelů malých podniků to však bude vše, co potřebují. Kontaktní údaje svých klientů můžete ukládat do databáze zákazníků a posílat jim e-maily a SMS zprávy, abyste s nimi zůstali v kontaktu.
Můžete také automatizovat mnoho svých marketingových úkolů. Takže i když máte malý tým, nic vám neunikne.
Nejlepší funkce
- Integrované nástroje pro e-mailový marketing a komunikaci vám pomohou zůstat v kontaktu s vašimi klienty, aniž byste museli platit za samostatný program pro e-mailový marketing.
- Automatizace vám umožní odesílat následné zprávy a e-maily, takže můžete zůstat v kontaktu s klienty, aniž byste museli věnovat čas navíc.
- Díky uživatelsky přívětivému designu můžete tento program začít používat ihned.
Omezení
- K dispozici je 14denní bezplatná zkušební doba, ale pro uživatele, kteří potřebují pouze základní funkce, neexistuje žádný bezplatný tarif.
- Tato aplikace nabízí omezené možnosti integrace a přizpůsobení.
Ceny
- Vyberte: 24 $ měsíčně
- Premium: 48 $ měsíčně
- Elite: 96 $ měsíčně
Hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (5+ recenzí)
10. Bit. ai
Pokud hledáte lepší řešení pro sdílení souborů, abyste mohli odesílat výstupy klientům, Bit. ai má dokumenty, které vám to umožní. ?
Tento nástroj pro spolupráci funguje stejně dobře pro vaše interní brainstormingové schůzky jako pro proces správy klientů.
Funkce pro spolupráci umožňují členům vašeho týmu spolupracovat v reálném čase, ať už jsou ve stejné místnosti nebo v různých zemích. Jakmile nastane čas sdílet práci, můžete ji odeslat prostřednictvím pracovního prostoru, který jste nastavili speciálně pro svého klienta. Stačí pouze přesunout soubor.
Vaši klienti tak uvidí pouze to, co jim chcete ukázat, a vy si můžete své interní procesy nechat pro sebe – jako své tajné ingredience. ?
Nejlepší funkce
- Interaktivní inteligentní dokumenty umožňují spolupráci v reálném čase odkudkoli na světě s možností vytvářet tabulky, grafy, videa a obrazové soubory.
- Wikis slouží jako znalostní báze, kde můžete ukládat informace o společnosti, dokumentovat své procesy a zásady nebo přidávat informace o projektech pro každého klienta.
- Pracovní prostory pro klienty udržují vaše projekty organizované. Můžete pozvat zúčastněné strany a přesouvat dokumenty mezi interním pracovním prostorem a pracovním prostorem klienta, jakmile jsou připraveny ke sdílení.
Omezení
- Někteří uživatelé uvádějí, že může být obtížné vytvářet a sdílet dokumenty a že prohlížeči musí podniknout další kroky, aby získali přístup k dokumentům, které s nimi byly sdíleny.
- Tato platforma je zcela webová, takže neexistují žádné desktopové ani mobilní aplikace.
Ceny
- Bezplatný tarif
- Pro plán: 8 $ za člena za měsíc
- Obchodní plán: 15 $ za člena za měsíc
Hodnocení a recenze
- G2: 4/5 (19+ recenzí)
- Capterra: 5/5 (8+ recenzí)
