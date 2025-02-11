11 bezplatných šablon zákaznické cesty

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je šablona mapy zákaznické cesty?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Mapa zákaznické cesty vizuálně znázorňuje zákaznickou zkušenost od začátku do konce. Je podobná nástroji pro řízení projektů, s tím rozdílem, že pomáhá firmám pochopit, jak různé části zákaznické cesty přispívají k spokojenosti a loajalitě kupujících. Šablony mapy zákaznické cesty jsou předem navržené verze těchto časových os, které uživatelům poskytují pevný základ, od kterého mohou začít. “ } } ] }
Vytvoření efektivní zákaznické cesty je zásadní pro úspěch každého podnikání.
Vyžaduje to pečlivé plánování a zvážení, stejně jako hluboké porozumění potřebám a preferencím vašich zákazníků. Ale nemusí to být nijak složité. Se správnými nástroji a šablonami můžete vytvořit výjimečný zákaznický zážitek, díky kterému se zákazníci budou rádi vracet.
Jedním z takových nástrojů jsou šablony zákaznické cesty, které podnikům poskytují strukturovaný přístup k vytváření cest jejich kupujících.
V tomto článku se podíváme na to, co jsou šablony zákaznické cesty a co dělá šablonu dobrou. Poté se podíváme na 11 příkladů skvělých šablon zákaznické cesty, abyste mohli na vlastní oči vidět, jak tyto nástroje pomáhají vytvářet skvělé zážitky pro zákazníky během celého jejich životního cyklu.
Co je šablona mapy zákaznické cesty?
Mapa zákaznické cesty vizuálně znázorňuje zákaznickou zkušenost od začátku do konce. Je podobná nástroji pro řízení projektů, s tím rozdílem, že pomáhá firmám pochopit, jak různé části zákaznické cesty přispívají k spokojenosti a loajalitě kupujících. Šablony mapy zákaznické cesty jsou předem navržené verze těchto časových os, které uživatelům poskytují pevný základ, od kterého mohou začít.
Šablona mapy zákaznické cesty obvykle obsahuje klíčové kroky v životním cyklu zákazníka, jako je onboarding a follow-up. Obsahuje také klíčové metriky, jako je spokojenost zákazníků a čisté skóre propagátora, které mohou pomoci při rozhodování o vylepšení zákaznické zkušenosti.
Použitím šablony jako součásti standardních operačních postupů k plánování zákaznické cesty můžete rychle získat přehled o tom, jak fungují různé kontaktní body, a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit. To pak můžete využít k formování pracovních návyků vaší společnosti s cílem poskytovat výjimečný zákaznický zážitek.
Šablony navíc poskytují výchozí bod pro firmy, které nemají zdroje nebo interní dovednosti k tomu, aby si samy navrhly mapu zákaznické cesty od nuly.
Bonus: software SOP!
Co dělá šablonu mapování zákaznické cesty dobrou?
Pokud chcete vytvořit fantastickou zákaznickou cestu, je klíčové mít dobrou šablonu. Skvělá zákaznická cesta by měla být zábavná i informativní, aby se vaši zákazníci během celého procesu cítili informovaní a sebejistí.
Stejně tak by dobrá šablona zákaznické cesty měla být snadno srozumitelná a použitelná a měla by nabízet strukturu, která dává smysl jak vám, tak vašim zákazníkům.
- Má jasně definované fáze: Dobrá šablona zákaznické cesty by měla mít jasné a zřetelné fáze, které představují různé kontaktní body nebo interakce zákazníka s vaší firmou.
- Zobrazuje perspektivu zákazníka: Šablona by měla být navržena z pohledu zákazníka a zdůrazňovat jeho potřeby, očekávání a problémy v každé fázi cesty.
- Grafické znázornění: Šablona by měla být vizuálně přitažlivá a snadno srozumitelná. Vizuální znázornění cesty může pomoci identifikovat oblasti, kde by bylo možné zákaznickou zkušenost vylepšit.
- Je flexibilní a přizpůsobitelná: Dobrá šablona zákaznické cesty by měla být flexibilní a přizpůsobitelná, aby vyhovovala různým typům zákaznických cest v různých odvětvích nebo podnicích.
- Zahrnuje metriky a zpětnou vazbu: Šablona by měla obsahovat obchodní metriky, které měří úspěšnost každé fáze cesty, stejně jako mechanismy zpětné vazby, které zachycují zpětnou vazbu zákazníků a návrhy na zlepšení.
- Usnadňuje spolupráci: Šablona by měla usnadňovat spolupráci mezi různými odděleními ve vaší organizaci, aby byla zajištěna konzistentní a plynulá zkušenost ve všech bodech kontaktu se zákazníky.
S pomocí spolehlivé šablony a nástroje pro mapování zákaznické cesty můžete vytvořit zákaznickou cestu, která nejen splní, ale dokonce předčí očekávání vašich zákazníků. A díky tomuto stanovenému plánu bude celý proces snazší a efektivnější než kdykoli předtím.
11 bezplatných šablon zákaznické cesty
Šablony zákaznické cesty jsou účinným nástrojem pro mapování zákaznické cesty, protože poskytují stručné vizuální znázornění kontaktních bodů, které má zákazník s vaší firmou. Tyto šablony mohou firmám pomoci lépe porozumět zkušenostem svých zákazníků a přijímat rozhodnutí založená na datech, aby je mohly zlepšit.
Protože cesta zákazníka se u každé firmy trochu liší, shromáždili jsme 11 našich oblíbených šablon pro různé případy použití.
1. Šablona mapy zákaznické cesty ClickUp
Pokud se snažíte rozhodnout, kde začít s mapováním zákaznické cesty, proč to neudělat jednoduše pomocí šablony zákaznické cesty od ClickUp?
Tato šablona ve stylu bílé tabule znázorňuje celý životní cyklus zákazníka od začátku do konce. Obsahuje otázky týkající se akcí zákazníků, kontaktních bodů, zkušeností a řešení a rozděluje cestu do tří hlavních fází:
- Povědomí: Fáze 1 zákaznické cesty, kdy si zákazníci uvědomují existenci firmy a jejích produktů nebo služeb.
- Zvažování: Druhá fáze zákaznické cesty, kdy zákazníci začínají uvažovat o dané společnosti jako o potenciálním řešení svých potřeb. V této fázi mohou zákazníci začít zkoumat společnost a její produkty nebo služby, porovnávat je s jinými možnostmi a hodnotit jejich vlastnosti a výhody.
- Konverze: Poslední fáze zákaznické cesty, kdy se zákazníci rozhodnou pro nákup a stanou se platícími zákazníky.
Každá fáze má pod sebou 6 předem vložených lepících poznámek, ale pracovní plocha tabule vám také umožňuje přidávat další lepící poznámky, kreslit od ruky, přidávat tvary, šipky a text a vkládat odkazy na dokumenty, webové stránky, soubory Figma a aplikace Google Workspace.
Celkově tato šablona poskytuje komplexní plán zákaznické cesty a pomáhá firmám vymýšlet možnosti zlepšení.
2. ClickUp Agency Client Health Tracker od Zenpilot
Buďte vždy o krok napřed před potřebami svých klientů a zvyšujte jejich spokojenost pomocí nástroje ClickUp Agency Client Health Tracker od ZenPilot. Tato přizpůsobitelná šablona vám umožní sledovat stav vašich vztahů se zákazníky, spravovat podrobnosti účtů a mnoho dalšího – vše na jednom praktickém místě.
Tato šablona vám umožní snadno vizualizovat zákaznickou cestu od začátku do konce. Díky přizpůsobitelným polím, uživatelsky přívětivému rozhraní a výkonným funkcím sledování můžete snadno spravovat vztahy se zákazníky a předvídat jejich potřeby.
Nástroj ClickUp Agency Client Health Tracker od Zenpilot zahrnuje:
- 8 předkonfigurovaných zobrazení
- 14 vlastních polí
- Integrované funkce sledování aktivity
3. Šablona pro mapování uživatelských příběhů ClickUp
Mapování zákaznické cesty rozděluje cestu uživatele od povědomí, zvažování a konverze na menší části a fáze a poté je znázorňuje na vizuální mapě. Tento proces umožňuje podnikům lépe porozumět perspektivě zákazníka a identifikovat oblasti, ve kterých je možné zlepšit uživatelský zážitek.
Pokud je to něco, co vaše společnost potřebuje, šablona User Story Mapping od ClickUp je pro vás to pravé!
Během procesu mapování uživatelských příběhů spolupracují mezifunkční týmy na identifikaci různých fází uživatelské cesty. To může zahrnovat identifikaci osobností kupujících, aktivit uživatelů, kroků uživatelů a další.
Tato šablona mapy uživatelské cesty využívá stejné funkce tabule jako naše šablona mapování zákaznické cesty, pouze s odlišným rozložením a předvyplněnými poli specifickými pro mapování příběhů.
- Funkce: Veškerá flexibilita našeho běžného pracovního prostoru na bílé tabuli. Možnost přidávat nebo odebírat poznámkové lístky, odkazovat na dokumenty a webové stránky, přidávat fotografie, tvary, šipky a text a dokonce i kreslit od ruky.
- Návod k použití: Kroky na levé straně vám ukážou, jak šablonu používat, a jsou zde předem připravené sekce pro aktivity uživatelů, kroky uživatelů, vydání a profily zákazníků.
Díky společnému porozumění cestě uživatele mohou podniky vyvíjet efektivnější řešení a produkty, které lépe odpovídají potřebám jejich zákazníků.
4. Šablona tabule ClickUp Empathy Map
Mapování empatie umožňuje týmům získat hlubší porozumění svým kupujícím. Stejně jako uživatelská persona představují mapy empatie konkrétní segment nebo profil zákazníků. Jsou navrženy tak, aby pomáhaly týmům rozvíjet empatii a identifikovat se s potřebami, pocity, myšlenkami a motivacemi svých zákazníků.
Šablona tabule Empathy Map od ClickUp umožňuje členům týmu sdílet poznatky a postřehy o chování, zkušenostech a výzvách svých zákazníků. Pomocí šablony uživatelské persony a vytvořením vizuální reprezentace perspektivy svých zákazníků mohou týmy lépe porozumět emocionálním a psychologickým stavům svých zákazníků, což v konečném důsledku vede k řešení více zaměřeným na zákazníka.
Šablona obsahuje 6 částí, které vám pomohou lépe porozumět zákaznické cestě:
- Přemýšlejte a vciťujte se: Obavy a aspirace zákazníků, co pro ně znamená rozdíl a co o nich prozrazuje jejich způsob uvažování a charakter.
- Viz: Prostředí zákazníka, trh a kulturní preference
- Poslechněte si: Co zákazníkům říkají influenceři, přátelé/rodina a šéf/kolegové/spolupracovníci
- Říkat a dělat: Chování zákazníka vůči ostatním, veřejné postoje a vzhled
- Problém: Obavy a frustrace zákazníků
- Zisk: Přání, potřeby a měřítka úspěchu zákazníka
Šablona empatie mapy na bílé tabuli je nezbytným nástrojem pro každý tým, který chce lépe porozumět svým zákazníkům. Lze ji však použít i interně pro týmy HR, které chtějí lépe porozumět svým zaměstnancům. Zvažte implementaci mapování empatie do svého HR softwaru nebo si stanovte mapování zaměstnanců jako jeden ze svých HR cílů.
5. Šablona plánu úspěchu zákazníků ClickUp
Úspěch zákazníků je pro každou firmu zásadním aspektem udržování a rozšiřování loajální zákaznické základny. Plán úspěchu zákazníků je důležitým nástrojem, který vám pomůže poskytovat výjimečný zákaznický zážitek, vedoucí k dlouhodobé spokojenosti a loajalitě zákazníků.
Šablona plánu úspěchu zákazníků ClickUp je snadný způsob, jak vizualizovat důležité informace o zákaznících na jednom místě, což vede k zefektivnění a zrychlení zákaznické podpory.
- Filtrování podle stavu: Rychle si prohlédněte všechny informace o zákaznících v závislosti na tom, v jaké fázi procesu se nacházejí – „začínající“, „pokračující“, „udržení“, „pozastavené“, „dokončené“ nebo „neaktivní“.
- Rychlý přehled důležitých informací o zákaznících: Jméno klienta, telefonní číslo, e-mail, umístění, typ služby, dohodnutá cena, procentuální ukazatel pokroku a příloha ke smlouvě
- Přidání podúkolů: Přidejte vlastní podúkoly do karty zákazníka a vizuálně zkontrolujte, kolik úkolů bylo dokončeno, přímo pod jménem klienta.
Pomocí této šablony získáte přehled o tom, kde se každý zákazník nachází ve vašem životním cyklu a které úkoly je ještě třeba dokončit, aby mohl postoupit do další fáze. Poskytuje přehlednost a kontrolu v jediném zobrazení.
6. Šablona ClickUp „Hlas zákazníka“
V dnešním konkurenčním obchodním prostředí je poskytování špičkových zákaznických služeb důležité pro úspěch každé organizace. Abyste toho dosáhli, musíte hluboce porozumět potřebám, očekáváním a preferencím svých zákazníků. Právě k tomu slouží šablona Voice of the Customer od ClickUp.
Tato šablona vám pomůže získat přehled o zkušenostech vašich zákazníků a zlepšit jejich celkovou spokojenost. Shromažďuje zpětnou vazbu od zákazníků prostřednictvím různých kanálů, jako jsou průzkumy, případové studie, sociální média, interakce se zákazníky a online recenze, a poté vám pomáhá najít řešení.
- Hlas zákazníka: Umožňuje vám vložit krátkou ukázku recenze nebo zpětné vazby zákazníka (např. „Tento produkt je příliš složitý na používání“).
- Potřeba zákazníka: Prostor pro interpretaci toho, co zákazník hledá a co na základě stížnosti nedostává (např. „Zákazník potřebuje srozumitelnější pokyny“).
- Řešení: Prostor pro určení, jak splníte potřeby zákazníka (např. „poskytnout alternativní pokyny prostřednictvím videonávodu a online nahrávek“).
Tento formát „problém–potřeba–řešení“ vám pomůže zlepšit spokojenost zákazníků a zvýšit jejich loajalitu. Když zákazníci cítí, že jsou vyslyšeni a vidí, že se jejich zpětná vazba zohledňuje, je větší pravděpodobnost, že se stanou loajálními k vaší značce a budou vaši firmu doporučovat ostatním.
7. Šablona pro popis problému zákazníka ClickUp
Existuje mnoho důvodů, proč produkt nebo služba nemusí splnit očekávání zákazníků. Proto je tak důležité věnovat čas porozumění výzvám a problémům vašich zákazníků. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je použití šablony ClickUp pro popis problémů zákazníků, která vám pomůže zachytit problémy zákazníků a vytvořit strategie k jejich řešení.
Šablona pro popis problému zákazníka obsahuje 5 částí:
- Profil zákazníka: Zde uvedete popis zákazníka a osobní údaje, které vám pomohou identifikovat segmenty, do kterých tento zákazník spadá.
- Cíle zákazníků: Zde uvedete, čeho chce váš zákazník dosáhnout pomocí vašeho produktu nebo služby.
- Překážky zákazníků: Zde uvedete všechny překážky, které stojí mezi vašimi zákazníky a jejich cíli.
- Hlavní příčina překážky: Zde zjistíte, jaký hlubší problém způsobuje překážky.
- Emocionální dopad: Zde napíšete svůj plán, jak se zaměřit na bolavá místa a pomoci jim dosáhnout jejich cílů.
Tato šablona vám pomůže objasnit frustrace a bolavá místa vašich zákazníků, abyste jim lépe porozuměli, zlepšili obchodní operace a produkty tak, aby vyhovovaly potřebám zákazníků, a vyškolili svůj tým, aby se stal empatičtějšími zastánci zákazníků.
8. Šablona pro zapojení zákazníků ClickUp
Organizovaná zkušenost s onboardováním zákazníků je nezbytná pro úspěch nových klientů i společnosti.
Dobré zapojení zákazníků může vést ke zvýšení spokojenosti zákazníků, jejich retenci, příležitostem k upsellingu a cross-sellingu a dlouhodobé loajalitě ke značce. Na druhou stranu, negativní zkušenost může vést k frustraci zákazníků a jejich odchodu. Použijte šablonu zapojení zákazníků od ClickUp, abyste zajistili, že vaše firma bude těžit z výhod a vyhnete se nástrahám.
Šablona nabízí 4 přednastavené fáze onboardingu (lze je však upravit podle vašich potřeb):
- Uvítací dárek: První fáze zahrnuje zaslání uvítacího e-mailu, dárku a dalších informací novému zákazníkovi.
- Úkol pro tým: Druhá fáze zahrnuje přidělení osoby nebo týmu, který bude nového zákazníka spravovat a podporovat.
- Dotazník pro nové zákazníky: Třetí fáze zahrnuje zaslání série otázek novému zákazníkovi, jejich zpětné získání a vyhodnocení odpovědí.
- Úvodní hovor: Čtvrtá fáze zahrnuje naplánování a provedení úvodní schůzky s novým zákazníkem.
Každá fáze obsahuje pole pro jméno nového zákazníka, přidělenou osobu, úroveň priority, kontaktní informace zákazníka, datum úvodního hovoru, služby a typ zákazníka, plus dílčí úkoly v rámci každé fáze. Upozorňujeme, že tato šablona je specifická pro úvodní proces zákazníků – ale máme také spoustu skvělých zdrojů pro úvodní proces zaměstnanců a uvítání nových zaměstnanců!
9. Šablona pro eskalaci zákaznického servisu ClickUp
Poskytování vynikajícího zákaznického servisu může odlišit společnost od konkurence a vytvořit loajální zákaznickou základnu. Nicméně i ty nejlepší týmy zákaznického servisu mohou čelit obtížným situacím, které vyžadují eskalaci na vyšší úrovně managementu. Právě zde přichází na řadu šablona ClickUp pro eskalaci zákaznického servisu.
Tato šablona vám umožní zobrazit všechny tikety zákaznického servisu v jediném zobrazení, stejně jako další zobrazení pro podporu na úrovni a kapacitu týmu. Tikety jsou organizovány podle nových tiketů, úrovně 1, úrovně 2 a dalších, v závislosti na potřebách zákazníka.
Každá sekce podpory obsahuje následující pole, která poskytují vašemu týmu podpory veškeré informace potřebné k řešení problémů zákazníků.
- Název úkolu: Předmět daného problému nebo požadavku (např. „Dotaz ohledně předvedení produktu“ nebo „Stav vrácení peněz“).
- Vlastní ID úkolu: Pro snadné kategorizování, identifikaci a sledování žádostí o podporu.
- Příjemce: Přiřazení konkrétního člena podpůrného týmu k požadavku. Údaje o příjemci lze později vyhledat a použít při hodnocení výkonu podpůrného týmu.
- Informace o zákaznících: Včetně jména, telefonního čísla, e-mailu, adresy, ID objednávky a zprávy s žádostí o podporu.
- Kategorie problému: Pomůže vám identifikovat typ podpory, o kterou zákazník žádá (tj. vrácení peněz, následná zpráva, výměna atd.).
- Místa pro přílohy: Volitelná pole pro zachycení obrázků nebo souborů, které zákazník poskytne, a pro připojení kopie jeho účtenky.
- Úroveň dopadu: Určuje, jak kritické nebo naléhavé je vyřešení tohoto úkolu.
Rychlé a organizované vyřizování eskalovaných požadavků zákaznického servisu může zvýšit spokojenost zákazníků, snížit jejich odchodovost, zvýšit efektivitu, zlepšit komunikaci a poskytnout cenná data pro neustálé zlepšování.
10. Šablona pro mapování zákaznické cesty SlidesGo PowerPoint
I když jsme přesvědčeni, že ClickUp poskytuje ty nejlepší šablony zákaznické cesty, víme, že někdy si nemůžete vybrat software, který používáte pro své podnikání. Pro ty, kteří musí zůstat u řešení Microsoft, nabízí SlidesGo šablonu zákaznické cesty, která vám pomůže sledovat životní cyklus vašich zákazníků.
Tato sada snímků obsahuje šablony na vysoké úrovni, převážně vizuální, které lze použít v prezentacích, a také několik podrobnějších map zákaznické cesty, které vás provedou fázemi povědomí, akvizice, služeb a loajality zákazníků. Tento soubor ke stažení obsahuje:
- Široká škála možností: 30 různých 100% editovatelných infografik a map zákaznické cesty
- Nejběžnější formát: širokoúhlý formát 16:9 pro všechny typy obrazovek
- Uživatelská příručka: Další informace a pokyny k přizpůsobení grafiky
Tyto šablony nejsou tak podrobné ani rozmanité jako možnosti ClickUp, ale pokud vytváříte rychlou prezentaci, jsou ideálním řešením.
11. SidesGo Šablona mapy zákaznické cesty pro Google Slides
Pokud vaše společnost používá Google Workspace a musíte šablony zákaznické cesty uchovávat v rámci rodiny Google, jsou tyto šablony zákaznické cesty SlidesGo Google Slides pro vás to pravé.
Je důležité mít úplný přehled o potřebách, názorech, motivacích, pochybnostech a interakcích vašich zákazníků s vaším produktem. Tato důkladná analýza zákaznické zkušenosti je klíčovým aspektem vývoje produktu. Tato sada infografik byla vytvořena, aby vám s těmito studiemi pomohla.
Tento soubor ke stažení obsahuje:
- Široká škála možností: 32 různých 100% editovatelných infografik a map zákaznické cesty
- Nejběžnější formát: širokoúhlý formát 16:9 pro všechny typy obrazovek
- Uživatelská příručka: Další informace a pokyny k přizpůsobení grafiky
Tyto infografiky se snadno používají a mohou pomoci vylepšit jakoukoli prezentaci o studiích zákaznické zkušenosti. Ačkoli jsou navrženy s ohledem na Google Slides, lze je také stáhnout pro použití v Microsoft PowerPoint.
Související zdroje týkající se zákaznické cesty:
Jak vytvořit mapu zákaznické cesty?
Nyní, když máte na výběr z řady šablon, možná se ptáte, jak vlastně vytvořit mapu zákaznické cesty. Zde je několik jednoduchých kroků, které můžete následovat:
- Identifikujte svou cílovou skupinu: Prvním krokem při vytváření úspěšné mapy zákaznické cesty je poznat, kdo jsou vaši zákazníci. Identifikujte demografické údaje, zájmy a slabá místa vašich stávajících a potenciálních zákazníků. To vám pomůže porozumět jejich potřebám a motivacím.
- Zmapujte fáze zákaznické cesty: Dále zmapujte různé fáze, kterými zákazník prochází při interakci s vaší značkou. Mezi ně obvykle patří povědomí, zvažování, nákup, udržení a doporučení.
- Shromažďujte data: Chcete-li vytvořit přesnou mapu zákaznické cesty, shromažďujte data z různých zdrojů, jako jsou průzkumy, rozhovory a zpětná vazba. Získáte tak lepší přehled o zkušenostech svých zákazníků.
- Vytvořte persony: Vytvořte fiktivní postavy, které představují různé typy vašich zákazníků. Persona kupujícího by měla být založena na reálných datech a měla by vám pomoci vcítit se do vašich zákazníků, abyste lépe porozuměli jejich cestě.
- Analyzujte emoce: Emoce zákazníků hrají v mapě jejich cesty klíčovou roli. Zjistěte, jak se mohou cítit v jednotlivých fázích cesty, a poznamenejte si všechny problematické body nebo momenty radosti. To vám pomůže zlepšit jejich celkový zážitek.
- Vytvořte mapu: Nakonec zakreslete všechny fáze, kontaktní body a emoce do vizuální mapy, abyste získali jasnou představu o cestě zákazníka. To vám pomůže identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a přizpůsobit své strategie potřebám zákazníků.
Optimalizujte svůj pracovní postup pomocí šablon zákaznické cesty
Šablony zákaznické cesty jsou cenným nástrojem pro firmy, které chtějí efektivně mapovat a sledovat životní cyklus svých zákazníků. Díky těmto šablonám mohou firmy identifikovat příležitosti ke zlepšení zákaznické zkušenosti a udržet si konkurenceschopnost na dnešním trhu.
Možná jsme zaujatí, ale myslíme si, že nejjednodušší způsob, jak začít s mapováním zákaznické cesty, je použití ClickUp. Pracovní prostor ClickUp vám umožňuje snadno vizualizovat životní cyklus zákazníka a naše šablony vám pomohou jej rychle a intuitivně uspořádat, ať už pracujete samostatně nebo jako součást většího týmu. A když potřebujete spolupracovat s dalšími přispěvateli, ClickUp vám usnadní získávání zpětné vazby.
Začít s ClickUpem je zdarma, tak to ještě dnes vyzkoušejte a uvidíte, jak vám trochu plánování předem může v dlouhodobém horizontu maximalizovat produktivitu.