Aby firemní dárky fungovaly: Poděkujte svým klientům pomocí těchto perfektních nápadů na dárky!

Bez ohledu na kvalitu produktu nebo služby, kterou nabízíte, nic není tak magické jako promyšlený dárek pro klienta. Stejně jako podání ruky stvrzuje dohodu, pečlivě vybrané dárky mohou posílit obchodní vztahy, zvýšit přízeň zákazníků a dokonce zlepšit návratnost investic díky většímu počtu doporučení a pozitivní zpětné vazbě. 🍀
Blížící se svátky jsou skvělou příležitostí, jak vyjádřit své uznání a vděčnost vašim cenným klientům a silným partnerstvím, která jste vybudovali. Ale pojďme si přiznat pravdu: Výběr správného dárku může být pro firmu noční můrou!
Obvykle chceme darovat něco osobitého, co zanechá trvalý dojem, ale nápady na dárky pro klienty v korporátním prostředí bývají velmi obecné a povrchní.
Pojďme to napravit a využít váš rozpočet na dárky smysluplně – sestavili jsme pro vás:
- Odborné návrhy, jak vylepšit vaši strategii firemních dárků
- Seznam 25 nápadů na dárky pro klienty, které vyhovují různým vkusům a cenovým kategoriím.
Jaké jsou výhody dárků pro klienty?
Trh s firemními dárky je OBROVSKÝ a každým rokem se rozšiřuje – mluvíme o tržním odhadu přesahujícím 300 miliard dolarů do roku 2027! Proč je tedy darování dárků klientům tak důležité?
Důvod: Nejenže vyjadřujete vděčnost, ale také posilujete vztahy B2B a B2C, podporujete loajalitu zákazníků a zlepšujete image své značky pomocí jednoduchého, ale promyšleného dárku. Dáváte tak najevo, že si vážíte přízně zákazníků a snažíte se je udržet spokojené.
Tímto způsobem navážete vztah a budujete solidaritu se svými klienty, což vám pomůže udržet si náskok na konkurenčních trzích. A díky osobnímu vzkazu na dárku pro klienta jim dáte najevo, že jsou pro vás na prvním místě.
Podle průzkumu časopisu Forbes více než 80 % zúčastněných společností zaznamenalo díky firemním dárkům lepší vztahy se svými zákazníky. Mezi hmatatelné výhody patří:
- Udržení klientů a dlouhodobá partnerství
- Zlepšení povědomí o značce
- Pozitivní recenze společnosti a dobrá pověst 🥳
- Noví zákazníci (díky doporučením a pozitivním referencím)
Dárky pro klienty mohou být výhodnější, pokud jsou opatřeny logem společnosti – tyto předměty slouží jako nenápadná připomínka vaší firmy a udržují vaši značku viditelnou a relevantní. Branding však musí být nenápadný, abyste nepůsobili lacině a nevytvářeli dojem laciné reklamy – místo toho darujte personalizované dárky, které ukazují, že jste ochotni udělat něco navíc.
Strategie pro firemní dárky: Jak spravovat dárky pro klienty
Než se pustíme do nápadů na dárky, podívejme se na dvě osvědčené postupy, jak vylepšit strategii firemního dárkového darování:
- Poznejte svého klienta: Porozumění obchodním potřebám a firemní kultuře klienta vám pomůže být citlivější a ohleduplnější při výběru dárků pro klienty. Pokud například váš klient klade důraz na udržitelné obchodní praktiky, může ocenit ekologické personalizované dárky.
- Pořiďte si software pro správu vztahů se zákazníky (CRM) : Ruční správa potřeb a preferencí více klientů může zpomalit práci vašeho PR nebo HR týmu, proto je důležité používat výkonný CRM systém pro správu firemních dárků.
Staňte se profesionálem v oblasti správy firemních dárků s ClickUp!
Zjistíte, že využití CRM ClickUp a Sales Teams Suites může výrazně zefektivnit cyklus dárků pro klienty – od brainstormingu až po finální komunikaci. Ukážeme vám, jak nejlépe posílat a vybírat dárky pro klienty.
ClickUp je komplexní nástroj, který vám pomůže organizovat kontakty, sledovat interakce a spravovat úkoly související s dárky hladkým a efektivním způsobem.
S ClickUpem můžete vytvořit podrobné účty zákazníků obsahující atributy, jako jsou preference dárků, speciální data a záznamy o minulých dárcích. Shromažďujte informace o klientech prostřednictvím formulářů ClickUp a použijte vlastní pole k seskupení shromážděných dat, aby bylo vše snadné třídit a filtrovat.
Kromě toho, že ClickUp slouží jako centralizované úložiště údajů o klientech, pomáhá vám také spravovat firemní dárkové workflow. Můžete:
- Nastavte úkoly a kontrolní seznamy: Naplánujte a spravujte úkoly související s dárky pro klienty a zajistěte, aby vám neunikl žádný detail. Můžete vytvořit závislosti úkolů (například objednání dárku až po schválení vedením) pro řádný cyklus dárků.
- Sledujte interakce s klienty: Využijte více než 15 zobrazení ClickUp ke sledování vztahů s klienty prostřednictvím přehledu minulých interakcí, historie dárků a údajů o tržbách.
- Sledujte objednávky a účtenky: Zobrazení ClickUp, jako je časová osa a kalendář, vám pomohou vizuálně sledovat data objednávek nebo plány dárků.
- Využijte automatizaci: Nastavte spouštěče pro automatické zasílání dárků. Můžete například nakonfigurovat systém tak, aby zasílal dárkové kupóny v určitých časech nebo po konkrétních interakcích s klienty 🥰
Potřebujete pomoc s organizací svých potenciálních zákazníků a klientů? ClickUp nabízí několik předem navržených šablon CRM, které vám pomohou uspořádat seznamy klientů podle typu účtu, stavu dárků nebo jiných parametrů. Celkově je tato bezplatná platforma nezbytností, pokud potřebujete mít přehled o pracovních postupech CRM a vytvářet personalizované dárkové zážitky pro zákazníky.
25 trendových nápadů na dárky pro vaše zákazníky (+1 bonusový předmět!)
Prozkoumali jsme některé nové trendy na trhu firemních dárků a zdá se, že stále více klientů má zájem o ekologické, zážitkové a produktivitu zvyšující dárky.
Pečlivě jsme vybrali 25 výjimečných nápadů na dárky pro klienty, které vám pomohou vyjádřit svou vděčnost a uznání nezapomenutelným způsobem. 🎁
Nejprve pro vás ale máme úžasný bonus!
Bonusový tip od nás: Roční předplatné ClickUp
I když se na první pohled nejedná o běžný dárek, vyslechněte nás! ClickUp, jakožto komplexní nástroj pro správu práce a produktivity, je dárek, který přináší neustálé výhody!
Rozmanité funkce ClickUp podporují podniky v jakémkoli odvětví a jakékoli velikosti. Vašim klientům mohou přinést užitek jak v osobním, tak v profesním životě tím, že:
- Usnadnění řízení času: Nástroje ClickUp, jako je Time Tracking a Goals, umožní vašim klientům hladce skloubit osobní a pracovní úkoly.
- Podpora kreativních úkolů: Pracujete s klienty v kreativní sféře? Ocení nástroje ClickUp Whiteboards, Comment a Chat pro spolupráci.
- Odstraňte nepořádek z pracovního prostoru: Díky elegantnímu poznámkovému bloku (dostupnému také v rozšíření ClickUp pro Chrome ) se vaši klienti mohou rozloučit s kousky papíru a lepícími poznámkami rozházenými po pracovním prostoru.
Darováním ročního předplatného ClickUp dáváte najevo, že vám záleží na růstu a úspěchu vašich klientů. Je pravděpodobnější, že tím zapůsobíte na klienty, kteří mají na starosti mnoho úkolů s malými týmy a opravdu potřebují posílit své organizační schopnosti!
Hledáte další nápady na dárky pro klienty? Máme pro vás řešení! 😎
1. Ručně psaný vzkaz s krabičkou luxusních čokolád nebo bonbónů
Máte omezený rozpočet? S krabičkou gurmánských čokolád nebo cukrovinek rozhodně neuděláte chybu!
Dopřejte si sladkou stránku podnikání s vynikajícími příchutěmi a elegantním balením. Ve světě, kde má nádech luxusu velký význam, nabízejí tyto čokolády lahodnou chuť a rafinovanost. Jsou jako projev vaší vděčnosti za spolupráci s klienty. 🍫
Výběr čokolády závisí na vašem rozpočtu, ale doporučujeme k ní přidat ručně psaný osobní vzkaz. Využijte krásně kaligraficky napsaný vzkaz, který přiložíte k jakémukoli dárku pro klienta, a klient ocení čas, který jste tomuto gestu věnovali. Můžete dokonce použít ClickUp AI, asistenta pro psaní, který vám pomůže vymyslet obsah vzkazu na míru!
2. Kalendář na míru
Kalendář pro klienty je praktický, ale zároveň perfektní dárek. Tyto kalendáře, personalizované logem vaší společnosti, připomínají vaši firmu po celý rok. Tento nápad na dárek pro klienty je trvalým projevem vaší vděčnosti, který kombinuje funkčnost a rozpoznatelnost značky v jednom, dobře přijímaném balíčku. 🗓️
3. Dárková krabička pro zdraví
Po dlouhých dnech, měsících a letech strávených v obchodním světě touží každý po chvilce odpočinku a zotavení. Wellness dárková sada je navržena tak, aby poskytla příležitost k odpočinku a péči o sebe sama.
Tato pečlivě sestavená sada může obsahovat například uklidňující svíčky, luxusní koupelové soli a aromaterapeutické oleje, které vám doma navodí atmosféru jako v lázních. Připomíná, jak důležité je si odpočinout a načerpat nové síly, a je tak smysluplným dárkem pro pracovitý klienty i zaměstnance. 🛀
4. Ekologické předměty
Ekologické dárky symbolizují pozitivní změny, které podporujete, a to jak v obchodním světě, tak ve světě, který všichni sdílíme. 🌍
Podniky, které se rozhodly pro ekologické řešení, mohou ocenit jako dárky udržitelné produkty, jako jsou opakovaně použitelné nákupní tašky, bambusové nádobí a ekologické čisticí prostředky.
Taková gesta naznačují, že jsme všichni Team Earth (Tým Země), podporující odpovědný a udržitelný životní styl, což je samo o sobě výmluvné prohlášení.
5. Organizér na elektroniku
Organizér na elektroniku má za úkol vnést do každodenního života pořádek a pohodlí. Umožňuje přehledně uspořádat gadgety, kabely a příslušenství, což v konečném důsledku šetří čas a snižuje nepořádek. 🛠️
Tímto dárkem poskytnete svým klientům nástroj, který zvýší jejich každodenní efektivitu a zjednoduší jejich práci s technologiemi. Toto gesto symbolizuje váš závazek usnadnit a zorganizovat život vašich klientů.
6. Stolní hodiny s časovým blokem
Další položka na našem seznamu, která zvyšuje produktivitu: stolní hodiny s časovým blokem (*milujeme, jak to zní!) nejsou jen způsobem, jak sledovat čas, ale také účinným nástrojem pro správu času. Tyto stylové hodiny jsou také vybaveny časovačem Pomodoro, který vašim klientům pomůže efektivně plánovat den a lépe se soustředit. ⏰
7. Chytrý zápisník
Chytrý notebook je digitální nástroj, který umožňuje digitalizovat ručně psané poznámky a náčrtky, díky čemuž jsou snadno přístupné na jiných zařízeních. Tento produkt je ideální pro kreativní pracovníky i profesionály. Navíc snižuje spotřebu papíru. 📝
8. Přenosný stojan na notebook
Jedním ze způsobů, jak vylepšit jakékoli pracovní prostředí, je pořídit si přenosný stojan na notebook. Lze jej nastavit do ideální výšky a úhlu, poskytuje ergonomický komfort a pomáhá uživatelům udržovat lepší držení těla. Snižuje namáhání při dlouhých pracovních hodinách, což z něj dělá skvělý dárek pro klienty! 💻
9. Samozahřívací hrnek na kávu
Pokud káva zvyšuje produktivitu vašich klientů, dopřejte jim vůni čerstvě uvařené kávy a osvěžující první doušek kofeinu! Inovativní samohřející hrnek zajistí, že káva vašich klientů bude mít vždy perfektní teplotu, od prvního doušku až po poslední kapku, a oni se tak budou moci soustředit na práci bez přerušení. 🍵
10. Kniha
Na základě práce nebo preferencí vašich klientů jim můžete darovat knihu, která jim pomůže zdokonalit jejich obchodní dovednosti. Poučná četba plná strategií, moudrosti a praktických rad jim může pomoci posunout jejich podnikání na novou úroveň. ⛰️
11. Kindle
Pokud je pro vás těžké vybrat jen jednu knihu (nebo máte větší rozpočet), s Kindle nemůžete šlápnout vedle! Otevírá dveře do celé knihovny možností. S tisíci tituly na dosah ruky si vaši klienti zamilují rozšiřování svého literárního světa podle vlastního uvážení. 📱
12. Charitativní dar
V duchu vděčnosti a odvděčení jsme vybrali smysluplný dárek pro klienty, který může některé z nich oslovit, a to v podobě charitativního daru. Poznamenejte si, jaké účely váš klient podporuje, a proveďte charitativní dar v jeho jménu.
Je to dárek, který přesahuje materiální hodnotu a zdůrazňuje váš závazek nejen k profesionálnímu partnerství, ale také ke zlepšování světa. 💌
13. Chytré hodinky
Chytré hodinky mohou být jedním z nejlepších dárků pro klienty, kteří kladou důraz na flexibilitu práce a celkové zdraví. Kromě toho, že jsou osobním asistentem na zápěstí, pomohou vašim klientům udržet si přehled o rozvrhu, přijímat oznámení a sledovat své zdraví a kondici i na cestách. ⌚
14. Chytrá láhev na vodu
Zaneprázdnění lidé často zapomínají na pitný režim. Chytrá láhev na vodu to změní. Tento inovativní nástroj připomíná uživatelům, aby pravidelně pili vodu, sleduje jejich hydrataci a snadno se synchronizuje se smartphony.
Vaši vážení zákazníci budou mít o starost méně, protože tento obchodní dárek jim pomůže udržet optimální hydrataci i při náročném pracovním programu. 🥤
15. Online kurzy
Pokud je váš klient start-up, který se snaží „prosadit“ ve světě, darování online kurzů je zábavný způsob, jak pomoci jeho týmu posunout se na vyšší úroveň. Populární kurzy v oblasti firemních dárků se točí kolem profesního zdokonalování, ale některé firmy se také rozhodují pro dárky, které pomáhají utužovat vztahy, jako jsou kurzy vaření, meditace nebo nehtového umění. 💅
Tyto typy personalizovaných dárků mohou působit dojmem, že dáváte silnou doporučení ke zlepšení – ujistěte se tedy, že se jedná o promyšlený dárek a ne o dárky s postranním úmyslem.
16. Stírací mapa
Máte klienta, který miluje cestování? Pak by pro něj byla ideální dárek škrábací mapa, na které si může zaznamenávat své cestovatelské dobrodružství. Po každé návštěvě daného místa může škrábat povrch mapy a odhalit pod ním barevný obrázek, čímž si vytvoří osobní cestovní deník – a možná při tom bude myslet i na vás! 🗺️
17. Sukulenty
Pro ty, kteří tráví většinu času v kanceláři, může být dotek přírody vítaným odpočinkem. Právě zde přicházejí na řadu sukulentní dárky. Tyto odolné a elegantní rostliny nabízejí více než jen estetický půvab – jsou závanem čerstvého vzduchu v jinak rušném pracovním dni a promění jakoukoli kancelář v krásné útočiště. 🪷
18. Vstupenky do únikové místnosti
Vstupenky do únikové místnosti nejsou jen dárkem, jsou to vstupenky do světa dobrodružství a spolupráce. Fyzické i virtuální únikové místnosti (ty druhé jsou ideální pro týmy pracující na dálku ) prověří schopnosti každého týmu řešit problémy a pracovat v týmu, a to vše při zábavě. Podporují kamarádství, zlepšují komunikaci a poskytují nezapomenutelný zážitek z budování týmu. 🎟️
19. Personalizované padfolio
Pokud hledáte profesionální dárek s osobním nádechem, personalizované padfolio je přesně to, co potřebujete. Je to více než jen další obchodní doplněk na ukládání dokumentů.
Když na dárek přidáte jméno nebo iniciály svého klienta, dodáte mu osobní rozměr a dáte najevo, že vám záleží na detailech a že vám leží na srdci jeho úspěch. 🗂️
20. Chytrý batoh
Ve světě, kde jsou lidé neustále v pohybu, se batoh stává nepostradatelným společníkem, který pojme vše potřebné.
Můžete zvolit batoh s logem vaší společnosti, který je vybaven přihrádkami na gadgety a další nezbytnosti. Takové dárky pro klienty se mohou stát jejich nepostradatelným společníkem na cestách i v práci, zvýší jejich mobilitu a zajistí, že budou vždy dobře vybaveni. 🎒
21. Sledovač dlaždic
Představte si, že už nikdy nebudete muset hledat ztracené klíče nebo peněženku. To je kouzlo trackeru Tile, daru, který vám zachrání život v každodenních situacích typu „Kde jsem to nechal?“. Díky technologii Bluetooth bude váš klient vždy vědět, kde se jeho věci nacházejí, což mu trochu usnadní každodenní život. 🏷️
22. Generátor bílého šumu
Zařízení produkující bílý šum je vhodným dárkem pro stresované klienty.
Mnoho lidí má po dlouhém a náročném pracovním dni potíže se spánkem. Gadget s bílým šumem nabízí řadu zvuků, od uklidňujícího bílého šumu až po uklidňující melodie. Tento obchodní dárek umožňuje vašim klientům přizpůsobit prostředí pro spánek podle svých preferencí, aby se probudili svěží a připraveni čelit každému novému dni s elánem. 🎼
23. Prsteny proti úzkosti
Pokud chcete, aby váš dárek podporoval duševní zdraví, skvělou volbou mohou být prsty na úzkost (nazývané také smyslové prsty). Jsou k dispozici ve velkém balení, jsou velmi cenově dostupné a mohou být opravdu užitečné pro zaměstnance firem, kteří jsou náchylní ke stresu a úzkosti, nebo pro ty, kteří trpí ADHD. Tyto prsty fungují tak, že aktivují nervová zakončení a tlakové body v prstech, což vyvolává uklidňující účinek.
24. Gravírovaný přívěsek na klíče
Pro klienty v dynamickém světě nemovitostí, kde klíče představují klíč k nespočtu příležitostí, je gravírovaný přívěsek na klíče více než jen vtipným dárkem. Symbolizuje vaše ocenění jejich neúnavného úsilí při otevírání dveří do domovů a investic. Na přívěsek na klíče můžete nechat vygravírovat jméno nebo speciální vzkaz, podle preferencí vašeho klienta. 🗝️
25. Doplňky pro zdraví a péči o pleť
Chcete svým klientům projevit trochu péče? Zkuste jim darovat relevantní doplňky pro zdraví a péči o pleť! Mezi tyto položky obvykle patří luxusní značkové produkty, které mají za cíl vyrovnat škody na těle a pleti způsobené dlouhými hodinami práce a časem stráveným před obrazovkou.
Mluvíme o doplňcích stravy, chladivých maskách na oči a obličej, hydratačních sérech a tonikách na vlasy – jsou to unisexové produkty, které si zamiluje každý! 💆
Zjednodušte si plánování dárků pro klienty s ClickUp!
Jakmile se rozhodnete, co darujete, pečlivě naplánujte předání a doručení dárku v rozumném termínu – nikdo nechce dostat vánoční dárek až po Novém roce!
Naštěstí je správa dárků pro vaše klienty s ClickUp hračkou. Využijte tento nástroj pro správu projektů k zefektivnění procesů darování dárků v každé fázi zákaznické cesty. Použijte ClickUp k:
- Sledujte svůj inventář dárků: Mějte přehled o tom, jaké dárky máte k dispozici, kteří zákazníci co dostali a kdy.
- Nastavte si připomenutí: Naplánujte si připomenutí úkolů, jako je objednání nebo odeslání dárku.
- Spravujte svůj rozpočet: Mějte výdaje na dárky pod kontrolou a zajistěte, abyste zdroje rozdělovali správně.
- Spolupracujte se svým týmem: Podělte se se svým týmem o brainstorming a správu dárků, čímž podpoříte pocit sounáležitosti a sdílené odpovědnosti v tomto svátečním období.
Zaregistrujte se tedy na ClickUp a proměňte povinnost dávat dárky v radostnou oslavu! 🎄