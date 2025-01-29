10 nejlepších příkladů CRM softwaru a jejich použití pro zvýšení produktivity

Pokud se nalezení nového CRM softwaru dostalo na první místo vašeho nekonečného seznamu úkolů, pojďme tento úkol splnit ještě dnes!
CRM (Customer Relationship Management) je systém pro správu každodenní komunikace a dat od potenciálních zákazníků, kontaktů a stávajících zákazníků. Umožňuje firmám sledovat interakce a preference zákazníků a poskytovat lepší zákaznický servis.
A se správným CRM softwarem mohou prodejní a marketingové týmy přesouvat položky přímo do CRM workflow a plnit úkoly. Začnou svůj den s přesnou představou o tom, co mají dělat a kde najít potřebné zdroje.
Není otázkou, zda, ale kdy budou podniky potřebovat vhodný systém, aby týmy zůstaly soustředěné a produktivní, budete potřebovat specializované nástroje, které přinesou výsledky. Abychom vám pomohli rozhodnout, který CRM software bude mít největší dopad na váš tým, sestavili jsme 10 příkladů CRM a případů použití.
⏰ 60sekundové shrnutí
Při výběru CRM, které vyhovuje vašim potřebám, zvažte následující nástroje a jejich nejlepší využití pro různé typy uživatelů a podniků.
- Google Sheets – Nejlepší CRM založené na tabulkách pro freelancery a SaaS podniky
- ClickUp – Nejlepší pro mobilní CRM a řízení projektů pro freelancery, startupy, malé firmy a podniky
- HubSpot – Nejlepší pro kompletní CRM řešení vhodné pro freelancery, startupy, malé firmy a podniky
- Zendesk – Nejlepší pro help desk/ticket CRM pro startupy, malé firmy a podniky
- Freshworks – Nejlepší pro správu prodejních aktivit pro servisní firmy a podniky
- Microsoft Dynamics – Nejlepší pro operativní CRM speciálně navržený pro podniky
- BIGContacts – Nejlepší pro správu kontaktů pro freelancery, startupy a malé podniky
- Salesforce – Nejlepší pro analytické CRM přizpůsobené středním a velkým podnikům
- ActiveCampaign – Nejlepší pro správu kampaní pro freelancery, startupy, malé firmy a podniky
- Pipedrive – Nejlepší pro správu prodejního procesu a obchodů zaměřených na střední a velké podniky
Srovnávací tabulka CRM softwaru
Zde je stručný přehled případů použití a obchodních struktur pro každý CRM!
|CRM
|Případ použití
|Nejlepší pro
|Mobilní CRM a řízení projektů
|Freelancerové, startupy, malé firmy, podniky
|Kompletní CRM
|Freelancerové, startupy, malé firmy, podniky
|Help desk/Ticket CRM
|Startupy, malé podniky, velké společnosti
|Řízení prodejních aktivit
|Služby, podniky
|Operační CRM
|Podniky
|Správa kontaktů
|Freelancerové, startupy, malé podniky
|Analytický CRM
|Střední podniky, velké podniky
|Správa kampaní
|Freelancerové, startupy, malé firmy, podniky
|Prodejní pipeline a obchody
|Střední podniky, velké podniky
|Tabulkový CRM
|Freelancerové, SaaS
10 nejlepších příkladů softwaru CRM systémů
1. ClickUp
ClickUp usnadňuje organizaci a rozvoj vztahů se zákazníky díky vizualizaci dat, automatizaci marketingu, komunikaci a dalším funkcím – vše na jednom místě. A ClickUp není určený pouze pro konkrétní odvětví! Funkce a nástroje jsou plně přizpůsobitelné, takže mezifunkční týmy, jako jsou marketing, technická podpora a finance, mohou ClickUp využít ke správě svých úkolů a k rychlejšímu uzavírání obchodů.
Případ použití ClickUp: Mobilní CRM a řízení projektů
Jak budete rozšiřovat svou databázi zákazníků a přijímat složitější zakázky, budete potřebovat spolehlivé CRM a řešení pro správu projektů, jako je ClickUp, abyste mohli spravovat všechny úrovně prodejních příležitostí a marketingových kampaní.
Funkce ClickUp pomáhají zvýšit prodejní a marketingové úsilí, takže každý má k dispozici potřebné informace, když je potřebuje. Výsledek? Lepší vztahy v týmu a rychlejší předávání úkolů pro zajištění koordinované zákaznické zkušenosti. Zde jsou další způsoby, jak využít ClickUp:
- Přizpůsobte si svůj pracovní prostor ClickUp, aby týmy a obchodní zástupci měli flexibilitu při prohlížení dat různými způsoby.
- Snižte počet otevřených karet a aplikací díky nativním a externím integracím ClickUp.
- Odstraňte izolované systémy a zrychlete komunikaci integrací svých e-mailů s ClickUp.
- Automatizujte prodejní procesy, připomenutí, následné kroky a další časově náročné úkoly.
- Přístup k ClickUp z jakéhokoli zařízení, ať už jste v kanceláři nebo na cestách.
- Nastavte šablony CRM pro výstupy pro klienty a prodejní procesy.
- Vytvořte model prognózy prodeje na základě historických dat
Pokud jste novým uživatelem ClickUp, začněte s šablonou ClickUp CRM a vyzkoušejte si personalizaci projektů a automatizaci prodeje!
Spravujte své potenciální zákazníky, vztahy se zákazníky a prodeje na jednom místě pomocí této šablony ClickUp CRM.
Ceny ClickUp
Naučte se, jak vytvořit CRM v ClickUp pro správu vztahů se zákazníky!
2. HubSpot
HubSpot je výkonné CRM řešení poskytující software, služby a školení v oblasti inbound marketingu a prodeje. Nabízí širokou škálu softwaru, který pomáhá firmám s jejich marketingovými a prodejními aktivitami, včetně HubSpot CRM, HubSpot Marketing a HubSpot Sales. HubSpot má také vestavěný analytický systém, který uživatelům poskytuje přehled o tom, jak si vedou jejich marketingové kampaně.
Případ použití HubSpot: Kompletní CRM
Největší nevýhodou používání více CRM systémů je, že váš tým musí vynaložit dvojnásobné úsilí, aby udržel informace aktuální. S CRM platformou, jako je Hubspot, můžete snadno spravovat interakce a data v průběhu celého životního cyklu zákazníka pod jednou střechou.
HubSpot CRM může pomoci prodejním týmům zlepšit zapojení zákazníků, zvýšit prodej a optimalizovat jejich marketingové aktivity. K dispozici jsou různé funkce, které vám pomohou spravovat vztahy se zákazníky. Na webových stránkách můžete vytvořit seznam kontaktů, sledovat interakce se zákazníky a odesílat automatické e-maily.
Ceny HubSpot
- Bezplatné nástroje
- Starter: Od 18 $/měsíc za 1 000 marketingových kontaktů
- CRM Suite Starter: Od 20 $/měsíc za 1 000 marketingových kontaktů
- Profesionálové: Ceny začínají na 800 USD/měsíc za 2 000 marketingových kontaktů.
Bonus: Nejlepší CRM softwarové nástroje pro Mac
3. Zendesk
Zendesk je platforma zákaznických služeb, která pomáhá firmám poskytovat podporu svým zákazníkům. Nabízí sadu nástrojů, které firmám pomáhají spravovat interakce se zákazníky, včetně systému ticketingu, chatové funkce a znalostní báze. Zendesk se integruje s řadou dalších softwarových platforem, což firmám usnadňuje poskytování podpory napříč všemi kanály.
Případ použití Zendesk: Help desk/Ticket CRM
Systém helpdesku je nezbytnou součástí každé zákaznické podpory. Díky systému helpdesku mohou společnosti snadno sledovat a spravovat požadavky zákaznické podpory.
K shromažďování zpětné vazby od zákazníků a sledování úrovně jejich spokojenosti lze použít jakýkoli software určený pro ticketing, ale Zendesk je lepší volbou, protože usnadňuje práci nejen vašim zákazníkům, ale i vašim interním týmům podpory. Když je sdílení informací plynulé a přístupné, nejsou již zavaleni prací, ale místo toho se mohou věnovat personalizaci zkušeností zákazníků.
Ceny Zendesk
- Bezplatná zkušební verze k dispozici
- Tým podpory: 19 $ za agenta/měsíc
- Podpora profesionálů: 55 $ za agenta/měsíc
- Podpora Enterprise: 115 $ za agenta/měsíc
Bonus: SaaS CRM nástroje!
4. Freshworks
Freshworks je sada cloudového softwaru, který pomáhá firmám spravovat vztahy se zákazníky, prodej a marketing. Nabízí řadu nástrojů pro sledování interakcí se zákazníky a potenciálními zákazníky, včetně nástroje pro strategii CRM, nástroje pro e-mailový marketing a systému pro správu úkolů a projektů.
Případ použití Freshworks: Správa prodejních aktivit
Sledování prodejních aktivit je důležitou součástí ekosystému CRM pro zvýšení retence zákazníků. Díky sledování prodejních aktivit máte jasný přehled o tom, kde jsou prodejní cíle plněny, překračovány nebo kde se nedaří. S Freshworks máte několik možností, jak sledovat prodejní aktivity:
- Využijte chronologický časový přehled, který vám poskytne přehled o interakcích každého zákazníka s vaší firmou.
- Pomocí dashboardů získáte přehled o výkonu vašeho týmu, včetně aktuálních celkových tržeb, aktivních potenciálních zákazníků a otevřených příležitostí.
- Využijte metriky e-mailů a sledujte metriky, jako je počet odeslaných e-mailů, procento zákazníků, kteří na e-mail odpověděli, míra odrazů a další.
Ceny Freshworks
- 21denní zkušební verze zdarma
- Růst: Zdarma pro až tři uživatele, poté 15 $/měsíc za uživatele
- Výhoda: 39 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 69 $/měsíc na uživatele
5. Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics je řada podnikových softwarových aplikací nabízených společností Microsoft. Pokrývá různé aspekty podnikání, od financí a provozu až po prodej a marketing. Dynamics je navržen tak, aby pomáhal organizacím spravovat jejich finance, provoz, prodej a marketing a zákaznický servis.
Případ použití Microsoft Dynamics: Provozní CRM
Operační CRM pomáhá firmám s celou řadou činností, jako je sledování údajů o zákaznících, automatizace prodejních procesů a správa interakcí. V zásadě však operační CRM zlepšuje zákaznický servis tím, že poskytuje agentům informace o zákaznících, včetně minulých interakcí a objednávek.
Díky sledování interakcí se zákazníky a dat v CRM softwaru, jako je Microsoft Dynamics, mohou podniky lépe porozumět tomu, co zákazníci potřebují a chtějí, a jak jim nejlépe sloužit. Tyto informace mohou podnikům také pomoci identifikovat rizikové zákazníky a přijmout opatření k jejich udržení. CRM software může tento proces usnadnit automatizací mnoha úkolů souvisejících se sledováním a správou zákaznických dat.
Ceny Microsoft Dynamics
- K dispozici je bezplatná zkušební verze
- Prodejní profesionál: 65 $/měsíc na uživatele
- Sales Enterprise: 95 $/měsíc na uživatele
- Sales Premium: 135 $/měsíc na uživatele
- Microsoft Relationship Sales: 162 $/měsíc na uživatele
- Microsoft Viva Sales: 40 $/měsíc na uživatele
6. BIGContacts
BIGContacts je cloudový systém pro správu kontaktů, který firmám umožňuje ukládat, spravovat a sdílet své kontakty s ostatními v bezpečném prostředí. Díky BIGContacts mohou uživatelé efektivněji komunikovat se svými kolegy, zákazníky a partnery, protože mají okamžitý přístup ke všem svým kontaktním informacím na jednom místě. BIGContacts navíc nabízí řadu funkcí, jako je sdílení kontaktů, připomenutí narozenin a vlastní filtry, které uživatelům pomáhají udržovat pořádek a zůstat v kontaktu.
Případ použití BIGContacts: Správa zákaznických dat a kontaktů
Pokud jste malá firma, která potřebuje pohodlný CRM systém bez zbytečných komplikací, BIGContacts byl navržen právě pro tyto potřeby.
Správa kontaktů je více než jen sledování jmen a e-mailových adres. Jedná se o vytvoření systému, který vám pomůže zůstat v kontaktu s vašimi kontakty, udržuje je organizované a usnadňuje vám vyhledávání potřebných informací, když je potřebujete. Zde je několik kroků, které můžete podniknout k přizpůsobení rozhraní BigContacts:
- Pomocí vlastních polí můžete ukládat jakékoli další informace o potenciálních zákaznících a zákaznících, které jsou důležité pro vaše podnikání.
- Třídit a zobrazovat kontakty podle čekajících nebo nadcházejících aktivit, příležitostí, posledního kontaktu nebo poslední komunikace
- Vytvářejte uživatele, role a oprávnění pro správu svých týmů.
- Zobrazte aktualizovanou e-mailovou komunikaci z jednoho místa
Ceny BIGContacts
- VELKÝ: 5 $/měsíc na uživatele
- VÍCE: 15 $/měsíc na uživatele
- NEJVĚTŠÍ: 25 $/měsíc na uživatele
- ENTERPRISE: Ceny na míru
Stáhněte si zdarma šablony pro prodej a CRM v ClickUp!
7. Salesforce
Salesforce je cloudová softwarová společnost poskytující CRM a další podniková softwarová řešení. Salesforce pomáhá firmám spravovat jejich zákaznická data, interakce a prodejní procesy. Nabízí řadu funkcí, včetně správy prodejního procesu, správy kontaktů, automatizace marketingu a zákaznické podpory.
Případ použití Salesforce: Analytický CRM
Nástroje Salesforce spolupracují, aby porozuměly vašim datům několika způsoby. Prvním způsobem je jejich použití jako zdroje dat. CRM obsahuje velké množství dat o zákaznících a jejich interakcích s vaší společností. Tato data lze použít k získání přehledu o chování, preferencích a trendech zákazníků.
Druhým způsobem, jak využít Salesforce pro analytiku, je použít jej jako nástroj pro reporting. Reporty generované z CRM vám mohou poskytnout přehled o tom, jak si vede vaše firma, které marketingové kampaně fungují, jak zlepšit retenci zákazníků a na co se zaměřit.
Ceny Salesforce
- Starter: 25 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 105 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 190 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 355 $/měsíc na uživatele
8. ActiveCampaign
ActiveCampaign je platforma pro e-mailový marketing, která vám umožňuje vytvářet a odesílat newslettery, automatické zprávy a další cílený obsah. Poskytuje také výkonné funkce sledování a reportování, které vám pomohou měřit úspěšnost vašich kampaní a optimalizovat vaše úsilí. ActiveCampaign navíc nabízí širokou škálu integrací s jinými službami, díky čemuž můžete snadno propojit své e-mailové marketingové aktivity s ostatními marketingovými aktivitami.
Případ použití ActiveCampaign: Správa kampaní
Správa kampaní v CRM je důležitým úkolem pro každou organizaci. Kampaně lze využít k oslovení konkrétních zákazníků nebo skupin zákazníků pomocí marketingových materiálů, speciálních nabídek nebo jiných sdělení.
Při správě kampaní v CRM systému, jako je ActiveCampaign, budete mít k dispozici všechny nástroje pro vytvoření každé fáze podle svých preferencí:
1. Definování cílů kampaně a společnosti
2. Vytvoření podrobného plánu a určení klíčových přispěvatelů pro realizaci kampaně
3. Identifikace cílové skupiny kampaně a vytvoření cílených sdělení
4. Nastavení sledování a OKR, aby bylo zajištěno splnění cílů kampaně
5. Vyhodnoťte výsledky kampaně a podle potřeby proveďte změny pro budoucí kampaně.
Ceny ActiveCampaign
- Marketing Lite: 29 $/měsíc na uživatele
- Marketing Plus: 49 $/měsíc (3 uživatelé)
- Marketingový profesionál: 149 $/měsíc (5 uživatelů)
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
9. Pipedrive
Pipedrive je nástroj pro správu prodejního procesu, který pomáhá firmám sledovat jejich prodejní cyklus a pokrok. Jedná se o cloudové řešení přístupné z jakéhokoli zařízení, což je ideální pro společnosti s týmem prodejců pracujících na dálku. Pipedrive nabízí řadu funkcí, jako jsou přizpůsobitelné prodejní procesy, prodej, integrace e-mailů a sledování aktivit.
Podívejte se na našeho průvodce softwarem CRM pro stavebnictví!
Případ použití Pipedrive: Prodejní pipeline a obchody
Prodejní pipeline je vizuální znázornění vašeho prodejního procesu. Pomáhá vám sledovat příležitosti v každé fázi prodejního cyklu, od potenciálního zákazníka až po zákazníka. Pipedrive usnadňuje nastavení přizpůsobitelné pipeline ve třech jednoduchých krocích:
1. Nastavte si svůj pipeline přidáním svých obchodů nebo jejich automatickým importem z tabulky nebo CRM.
2. Sledujte pokrok díky automatickým upozorněním a připomenutím, abyste měli přehled o všech obchodech.
3. Automatizujte růst pomocí technologie AI, která vám pomůže identifikovat příležitosti k uzavření více prodejů.
Ceny Pipedrive
- Základní: 9,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 19,90 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 39,90 $/měsíc na uživatele
- Cena: 49,90 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 59,90 $/měsíc na uživatele
10. Tabulky Google
Google Sheets je webový editor tabulek, který umožňuje spolupráci na nových datech prostřednictvím sdílení a úprav v reálném čase. Můžete vytvářet dokumenty, tabulky a prezentace přímo ve svém prohlížeči a ty se automaticky ukládají na váš Google Drive. Jako součást Google Workspace mohou týmy urychlit pracovní postupy propojením Sheets s dalšími aplikacemi Google a vytvořit tak vlastní řešení.
Případ použití Google Sheets: CRM v tabulkovém procesoru
Tabulkový procesor je nejznámější způsob sledování vztahů se zákazníky. Můžete vytvořit tabulku se jménem zákazníka, kontaktními informacemi a případnými poznámkami o zákazníkovi. To vám pomůže sledovat komunikaci a veškeré interakce se zákazníky. Tabulkový procesor můžete navíc použít k vytváření CRM reportů nebo sledování stavu zásob.
Ceny Google Sheets
Podívejte se, jak může CRM software pomoci rozvoji vašeho podnikání
Realita je taková, že je těžké najít si čas, kdy se můžete nerušeně soustředit na úkoly související se správou klientů. A starší CRM systémy často nutí prodejce překonávat překážky, aby se dostali ke svým datům.
Když je vše od osobních úkolů po týmovou spolupráci na jednom místě, je snadné najít to, co potřebujete, a vyhnout se duplicitní práci. S ClickUpem budete mít k dispozici CRM nástroje, integrace a podporu pro nastavení procesů pro předvídatelné až vysoce komplexní projekty a obchody.
Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet, abyste mohli organizovat data svých zákazníků a přidávat si seznam úkolů, a od dnešního dne tak budete mít jediný zdroj pravdivých informací!