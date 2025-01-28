10 softwarových nástrojů pro udržení zákazníků v roce 2025

Software pro udržení zákazníků se stal revolučním prvkem v oblasti CRM a hraje neocenitelnou roli při budování vztahů se zákazníky a posilování loajality a opakovaných nákupů. Ale s tolika možnostmi v roce 2024, jak poznáte, který nástroj nejlépe vyhovuje vašemu týmu?
Počkejte s tím.
Každý software pro udržení zákazníků má své jedinečné přednosti, ale ne všechny budou vyhovovat vašim potřebám. Některé mohou ohromit svými analytickými schopnostmi, ale selhávají v oblasti uživatelské zkušenosti. Jiné mohou zaujmout svými personalizačními funkcemi, ale postrádají možnosti hladké integrace.
Je to otázka rovnováhy a nalezení toho správného řešení je zásadní. Ale nebojte se – my vám pomůžeme.
V tomto článku se podíváme na 10 nejlepších softwarových nástrojů pro udržení zákazníků, které vám pomohou zlepšit retenci zákazníků v roce 2024. Rozebíráme jejich charakteristické rysy, silné a slabé stránky, ceny i recenze zákazníků, abychom vám pomohli učinit informované rozhodnutí.
Jste připraveni se do toho pustit? Tak pojďme na to!
Co je software pro udržení zákazníků?
Software pro udržení zákazníků je typ nástroje nebo platformy, který pomáhá firmám udržet si stávající zákazníky zlepšením jejich spokojenosti a loajality. Tyto nástroje mohou poskytovat různé funkce, jako je analýza dat, segmentace zákazníků, sledování chování, personalizovaná komunikace a další.
Výhody softwaru pro udržení zákazníků
Používání softwaru pro udržení zákazníků může mít řadu výhod pro firmy všech velikostí. Zde jsou některé z klíčových výhod:
Vyšší spokojenost zákazníků
Díky pochopení chování a preferencí zákazníků můžete přizpůsobit své služby tak, aby vyhovovaly jejich potřebám. Tato personalizace podporuje loajalitu zákazníků a zvyšuje pravděpodobnost opakovaných nákupů.
Zlepšete udržení zákazníků
Když dokážete proaktivně řešit problémy a obavy, je méně pravděpodobné, že přijdete o zákazníky ve prospěch konkurence. Tento software pomáhá identifikovat potenciální rizika odchodu zákazníků, abyste mohli přijmout preventivní opatření.
Vylepšená komunikace se zákazníky
Díky funkcím, jako jsou automatické e-maily a personalizované zprávy, můžete udržovat pravidelný kontakt se svými zákazníky. Pravidelná a smysluplná komunikace je klíčovým faktorem pro udržení zákazníků.
Shromažďujte údaje o zákaznících
Software pro udržení zákazníků poskytuje cenné informace o chování a preferencích zákazníků. Tyto informace založené na datech mohou sloužit jako podklad pro strategická rozhodnutí o vývoji produktů, marketingových strategiích a dalších záležitostech.
Zvýšení tržeb
Udržení stávajících zákazníků je často nákladově efektivnější než získávání nových. Zaměřením se na udržení zákazníků můžete zvýšit jejich celoživotní hodnotu a tím i příjmy.
Lepší porozumění potřebám zákazníků
Shromažďováním a analýzou zpětné vazby od zákazníků můžete získat hlubší pochopení toho, co vaši zákazníci potřebují a očekávají od vaší firmy. Tyto informace mohou být neocenitelné pro zlepšení vašich produktů nebo služeb.
Co byste měli hledat v softwaru pro udržení zákazníků?
Ideální software pro udržení zákazníků by měl být bohatý na zákaznická data, uživatelsky přívětivý, přizpůsobitelný vaší konkrétní zákaznické cestě a integrovatelný, aby dobře fungoval s jiným softwarem pro udržení zákazníků.
Když týmy CRM hledají software pro udržení zákazníků, měly by zvážit následující faktory:
- Robustní analytika: Váš CRM software musí být schopen odhalit cenná data a poznatky o zákaznících, které vám pomohou při tvorbě strategií založených na datech.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Efektivita a snadné použití jsou také zásadní. Efektivní nástroj pro udržení zákazníků nebo software pro udržení zákazníků automatizuje úkoly a zjednodušuje správu marketingových zdrojů, čímž uvolňuje cenný čas pro strategické iniciativy pro nové nebo stávající zákazníky.
- Hluboká integrace: Software musí být bezproblémově propojen se stávajícími systémy a platformami pro udržení zákazníků, aby nedocházelo k nesouvislým zážitkům.
- Flexibilita: Personalizační funkce, jako jsou přizpůsobitelné panely nebo pracovní postupy na míru, mohou výrazně zvýšit zapojení uživatelů a efektivitu týmů pro správu vztahů se zákazníky.
- Sběr dat: Účinný software pro udržení zákazníků by měl také zahrnovat nástroje pro zaznamenávání zpětné vazby od zákazníků a sledování zákaznických dat a chování napříč několika kontaktními body. Tyto funkce mohou poskytnout neocenitelné informace o spokojenosti zákazníků, jejich potřebách, problémech a preferencích.
- Komunikace se zákazníky: Nakonec hledejte funkce, které podporují cílenou komunikaci a personalizované zprávy pro stávající zákazníky, protože ty jsou klíčové pro budování vztahů, udržení zákazníků a posílení interakcí s vašimi věrnými zákazníky.
10 nejlepších softwarových nástrojů pro udržení zákazníků
Zde jsou naše oblíbené nástroje pro udržení zákazníků, které posilují vztahy a zlepšují zákaznickou zkušenost ve vaší organizaci:
1. ClickUp
ClickUp revolučním způsobem mění získávání a udržení zákazníků díky kombinaci pokročilých funkcí CRM s plynulým řízením projektů. Tato komplexní platforma zefektivňuje vaše pracovní postupy, komunikaci, spolupráci a analytiku, aby vám pomohla budovat dlouhodobé vztahy s klienty od jejich získání až po expanzi a raketový nárůst produktivity vašeho týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte metriky pro udržení zákazníků, které jsou pro vás nejdůležitější, jako je celková hodnota zákazníka, průměrná hodnota objednávky a míra odchodu zákazníků.
- Nastavte si svůj dashboard tak, aby zobrazoval objednávky klientů, prodejní pipeline a další informace o účtech v seznamech, Kanban tabulkách, grafech, tabulkách a dalších formátech.
- Shromažďujte data z formulářů zákazníků a automaticky přeměňujte zpětnou vazbu na akční položky.
- Hodnoťte a upřednostňujte potenciální zákazníky pomocí automatizovaných vzorců a rozsáhlého seznamu prodejních šablon.
- Využijte předem připravené šablony CRM a rychle rozjeďte svou strategii pro udržení zákazníků.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace ClickUp zatím neobsahuje všechny dostupné zobrazení...
- Jako u každého komplexního softwaru s bohatými funkcemi může být naučit se ho používat trochu náročné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 780 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 660 recenzí)
Hledáte způsoby, jak zaujmout své zákazníky? Šablona ChatGPT Prompts for Customer Retention od ClickUp vám pomůže udržet zákazníky a budovat loajalitu pomocí obsahu založeného na umělé inteligenci.
Podívejte se na tyto šablony pro AI!
2. KissMetrics
KissMetrics poskytuje výkonné analytické nástroje pro zákazníky, které podporují rozhodování založené na datech a marketingové aktivity. Díky intuitivnímu ovládacímu panelu získáte cenné informace o chování uživatelů, které vám pomohou vytvářet cílené marketingové strategie, které zvýší míru retence zákazníků a jejich zapojení.
Nejlepší funkce
- Segmentujte své zákazníky a oslovujte je cílenými marketingovými sděleními, abyste zvýšili jejich retenci.
- Využijte strojové učení k předpovídání chování zákazníků
- Zmapujte cestu zákazníka a zjistěte, jak uživatelé interagují s vaší společností v každé fázi prodejního procesu.
- Otestujte verze svých webových stránek nebo aplikací a změřte jejich výkonnost.
Omezení
- Není to intuitivní nástroj
- Shrnutí dat je výzvou
- Chybí některé základní softwarové integrace
- Správy trychtýře jsou omezeny na pět úrovní nákupního toku.
- Export dat můžete zaslat e-mailem pouze jedné osobě najednou.
Ceny
- Stříbro: 299 $/měsíc
- Zlato: 499 $/měsíc
- Platinum: Ceny si vyžádejte u společnosti Kissmetrics.
Hodnocení a recenze
- G2: 4,1/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 15 recenzí)
3. Qualaroo
Qualaroo je řešení pro udržení zákazníků, které zjednodušuje zákaznickou zkušenost a sběr zpětné vazby díky inteligentnímu nástroji pro průzkumy. Posilte svůj CRM tým získáváním praktických poznatků od stávajících nebo nových zákazníků, abyste mohli porozumět jejich problémům a přizpůsobit strategie loajálním zákazníkům pro maximální udržení.
Nejlepší funkce
- Zasílejte zákazníkům dotazníky, abyste zjistili jejich názor na vaše produkty, a tyto informace využijte ke zvýšení spokojenosti zákazníků.
- Podívejte se, kam uživatelé klikají na vašem webu nebo v aplikaci, abyste mohli vylepšit uživatelský zážitek.
- Sledujte záznamy interakcí uživatelů s vaším webem nebo aplikací, abyste zvýšili konverzní poměr a udrželi si zákazníky.
Omezení
- Neexistují žádné šablony specifické pro dané odvětví a nejsou kategorizovány, což ztěžuje rychlé nalezení té, kterou potřebujete.
- Na ovládacím panelu chybí možnosti filtrování a třídění.
- Omezené možnosti exportu dat
- Není možné provádět průzkumy spokojenosti zákazníků
Ceny
- Essentials: 69 $/měsíc
- Premium: 149 $/měsíc
- Podnikání: 299 $+/měsíc
Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
4. ProfitWell
ProfitWell, software pro zákaznickou zkušenost a udržení zákazníků, vyniká v tom, že vám pomáhá optimalizovat ceny předplatného, udržet zákazníky a snížit jejich odchod. Jeho robustní analytický nástroj odhaluje trendy, analyzuje chování zákazníků a poskytuje doporučení podložená daty, která pomohou vašemu podnikání růst.
Nejlepší funkce
- Předvídejte zákazníky, u kterých je nejvyšší pravděpodobnost odchodu, pomocí strojového učení.
- Předpovídejte své příjmy, abyste mohli činit lepší obchodní rozhodnutí.
- Segmentujte a oslovujte své zákazníky pomocí relevantnějších marketingových sdělení.
- Posílejte zákazníkům zprávy v aplikaci, abyste propagovali své produkty a služby a zvýšili jejich zájem.
Omezení
- Uživatelská zkušenost je matoucí
- Nedostatečné možnosti přizpůsobení a konfigurace ve srovnání s jinými nástroji pro udržení zákazníků
- Software má potíže se sladěním složitých fakturačních situací.
- Nelze sledovat příjmy bez předplatného
- Žádná podpora fakturace přes PayPal
Ceny
- Metriky: Zdarma
- Udržení: Platba na základě výkonu
- Uznáno: Kontaktujte ProfitWell pro informace o cenách
Hodnocení a recenze
- G2: 4,9/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
5. Open Loyalty
Open Loyalty posune vaši strategii udržení zákazníků na vyšší úroveň díky přizpůsobitelným věrnostním programům. Tyto věrnostní programy usnadňují odměňování vašich klientů pomocí přizpůsobených nabídek, odměn a pobídek, čímž podporují loajalitu ke značce a trvalé vztahy se stálými zákazníky.
Nejlepší funkce
- Vytvářejte a spravujte věrnostní programy, které zákazníky motivují k dalšímu obchodování s vaší společností.
- Nabízejte slevy, produkty zdarma a dárkové karty, aby byl váš věrnostní program pro zákazníky atraktivnější.
- Sledujte výkonnost svého věrnostního programu pomocí analýzy dat, abyste měli jistotu, že jsou vaši zákazníci spokojeni.
Omezení
Ceny
Kontaktujte Open Loyalty pro informace o cenách.
Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (4+ recenze)
- Capterra: 4,8/5 (15+ recenzí)
6. Zoho CRM
Zoho CRM je řešení pro správu vztahů se zákazníky, které zefektivňuje interakci se zákazníky pomocí komplexní sady nástrojů pro prodej, marketing a zákaznickou podporu. Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní umožňuje efektivní správu vztahů se zákazníky, což podporuje růst a udržení zákazníků.
Nejlepší funkce
- Hodnoťte potenciální zákazníky, abyste mohli upřednostnit své prodejní aktivity, uzavřít více obchodů a zvýšit tržby.
- Poskytujte zákaznickou podporu pomocí nástrojů helpdesku Zoho.
Omezení
- Trpí zastaralým uživatelským rozhraním
- Vyžaduje složitý proces nastavení
- Nabízí omezené možnosti přizpůsobení
Ceny
- Zdarma
- Standard: 14 $/uživatel
- Profesionální: 23 $/uživatel
- Podnik: 40 $/uživatel
Hodnocení a recenze
- G2: 4/5 (více než 2 370 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (6 250 recenzí)
7. Hotjar
Hotjar odhaluje chování uživatelů pomocí heatmap a záznamů relací, čímž vám poskytuje cenné informace pro další zlepšení zákaznické zkušenosti s webovými stránkami. Ze všech nástrojů pro udržení zákazníků v tomto seznamu se Hotjar zaměřuje na bolavá místa zákazníků, aby zvýšil jejich loajalitu a sledoval, jak míra retence stoupá.
Nejlepší funkce
- Zasílejte zákazníkům dotazníky Net Promoter Score (NPS), abyste zjistili jejich názor na váš produkt.
- Využijte analýzu dat Hotjar k nalezení příležitostí ke konverzi.
- Získejte podrobné informace o chování uživatelů pomocí sledování pohybu myši a kliknutí.
Omezení
- Hotjar je náročný nástroj a může mít negativní vliv na výkon webových stránek.
- Ovládání panelu je obtížné
- Ve srovnání s některými jinými nástroji pro udržení zákazníků chybí mnoho integrací.
Ceny
- Observe Basic: zdarma
- Observe Plus: 32 $
- Observe Business: 80 $
- Observe Scale: 171 $
- Ask Basic: Zdarma
- Ask Plus: 48 $
- Ask Business: 64 $
- Ask Scale: Kontaktujte Hotjar pro informace o cenách
- Engage Basic: Zdarma
- Engage Plus: 280 $
- Engage Business: 440 $
- Engage Scale: Ceny vám sdělí společnost Hotjar.
Hodnocení a recenze
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 490 recenzí)
8. Mixpanel
Mixpanel vám poskytuje pokročilé analytické nástroje pro zákazníky, které se podrobně zabývají interakcemi a chováním uživatelů. Využijte poznatky založené na datech k získání nových zákazníků, vytváření personalizovaných marketingových kampaní a zvýšení zapojení zákazníků.
Nejlepší funkce
- Využijte A/B testování, heatmapy a nástroje pro analýzu konverzního trychtýře k optimalizaci konverzního poměru.
- Měřte webový provoz a zapojení a poté prezentujte data v přehledných zprávách.
- Sledujte akce uživatelů a zlepšete retenci zákazníků
- Shromažďujte data v reálném čase
- Identifikujte trendy pomocí historických dat
- Segmentujte uživatele na základě akcí, zařízení, času a dalších faktorů.
- Porovnejte uživatelská data napříč zařízeními
Omezení
- Nesleduje data, která nesouvisí s událostmi, jako jsou doby načítání.
- Náročné osvojení ve srovnání s některými nástroji pro udržení zákazníků v tomto seznamu
- Nedostatečná integrace aplikací
Ceny
- Zdarma
- Růst: 25 $/měsíc
- Podniky: Ceny si vyžádejte u společnosti Mixpanel.
Hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (960+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 110 recenzí)
9. Optimove
Optimove se dostalo na náš seznam nástrojů pro udržení zákazníků, protože nabízí sofistikovanou softwarovou platformu pro udržení zákazníků a klientů, která inteligentně segmentuje klienty, předpovídá chování a automatizuje marketingové akce.
Je to vaše tajná zbraň pro personalizované strategie udržení zákazníků a zvýšení jejich celoživotní hodnoty. Tento nástroj se zaměřuje na shromažďování všeho, co potřebujete ke zlepšení zákaznické zkušenosti prostřednictvím zpětné vazby od zákazníků.
Nejlepší funkce
- Doporučujte zákazníkům produkty na základě jejich předchozího chování
- Seskupte všechna data o zákaznících pod jednou střechou. Poté tato data filtrujte, třídějte a organizujte, abyste odhalili trendy a získali nové poznatky.
- Automatizujte zákaznickou cestu pomocí nekonečné sady předem připravených, přizpůsobitelných pravidel.
- Získejte návrhy na optimalizaci marketingu od botů Optimove založených na umělé inteligenci.
- Personalizujte svůj marketing pomocí jemné segmentace a multikanálové komunikace.
Omezení
- Zvládnutí všech funkcí vyžaduje hodně času.
- Není ideální pro malé podniky
- Nastavení přístupu a oprávnění není pro některé týmy dostatečně detailní.
Ceny
Kontaktujte Optimove pro informace o cenách
Hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (3+ recenze)
10. Zendesk
Zendesk je software pro udržení zákazníků, který sjednocuje interakce se zákazníky napříč několika kanály na jedné platformě, čímž usnadňuje práci vašemu týmu CRM a zákaznickému servisu. Díky rozsáhlým funkcím podpory a responzivnímu rozhraní Zendesk posiluje vztahy se zákazníky a udržuje jejich loajalitu.
Tento nástroj je ideální pro ty, kteří chtějí využít zpětnou vazbu od zákazníků a na základě získaných poznatků v konečném důsledku zlepšit spokojenost zákazníků.
Nejlepší funkce
- Ukládejte interní procesy a sdílejte informace se zákazníky prostřednictvím znalostních bází.
- Znalostní báze pomáhají zákazníkům rychle najít odpovědi na jejich otázky a snižují počet přijatých žádostí o podporu.
- Vytvořte chatboty, které budou odpovídat na dotazy zákazníků a poskytovat jim podporu, čímž se sníží počet problémů eskalovaných na vaše zástupce podpory.
- Poskytujte zákaznickou podporu na sociálních médiích pomocí integrací Zendesk.
Omezení
- Editor znalostní báze potřebuje vylepšit – neumožňuje automatické ukládání, nelze v něm zvětšovat obrázky v dokumentech a chybí mu některé základní formátovací nástroje.
- Nedostatečné možnosti přizpůsobení
- Není možné archivovat nefunkční pole bez poškození historických dat.
- Obtížné hledání a hromadná aktualizace dat, jako je nové telefonní číslo zákazníka
Ceny
- Pouze podpora (tým): 19 $/uživatel
- Pouze podpora (Pro): 49 $/uživatel
- Pouze podpora (Enterprise): 99 $/uživatel
- Suite Team: 49 $/uživatel
- Suite Growth: 79 $/uživatel
- Suite Pro: 99 $/uživatel
- Suite Enterprise: 150 $/uživatel
Hodnocení a recenze
- G2: 4,3/5 (více než 5 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 640 recenzí)
Typy softwaru pro udržení zákazníků
Stále si nejste jisti, který nástroj pro udržení zákazníků je pro váš tým nejvhodnější? Seznamte se s jednotlivými typy softwaru pro udržení zákazníků a s tím, jak mohou být prospěšné pro různé týmy:
Software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM)
Software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) pomáhá týmům sledovat údaje o zákaznících, interakce a komunikaci. Lze jej použít pro prodej, marketing, zákaznický servis a podporu. Poskytuje také přehled o chování zákazníků, aby týmy mohly lépe sloužit svým zákazníkům a maximalizovat ziskovost.
Nástroje pro monitorování a analýzu sociálních médií
Nástroje pro monitorování a analýzu sociálních médií se používají ke sledování konverzací zákazníků na různých platformách. Tyto nástroje lze použít k měření sentimentu zákazníků, odhalování trendů v zákaznické zpětné vazbě a identifikaci osob ovlivňujících značku.
Software pro behaviorální cílení
Software pro behaviorální cílení využívá prediktivní analytiku k pochopení zájmů a chování zákazníků. Lze jej použít k personalizaci zpráv a nabídek pro zákazníky na základě jejich zájmů a minulého chování.
Software pro správu loajality a odměn
Software pro správu loajality a odměn pomáhá týmům vytvářet programy loajality zákazníků a spravovat bodové odměny pro zákazníky. Lze jej také použít ke sledování zapojení zákazníků, hodnocení úspěšnosti programů loajality a identifikaci příležitostí k jejich vylepšení.
Vyberte si software pro udržení zákazníků, který může růst spolu s vaší společností
S vědomostmi o nejlepších softwarových nástrojích CRM pro udržení zákazníků je vaším dalším krokem uvedení těchto informací do praxe. Vyhodnoťte konkrétní potřeby, stávající výzvy a cíle svého týmu. Vytvořte užší výběr softwaru pro udržení zákazníků, který odpovídá těmto kritériím, a poté jej otestujte pomocí bezplatných zkušebních verzí nebo demoverzí.
Zapojte do procesu svůj tým a sbírejte jejich zkušenosti s používáním a zpětnou vazbu ohledně funkčnosti. Nespěchejte s rozhodnutím, věnujte čas potřebný k nalezení softwaru pro udržení zákazníků, který skutečně optimalizuje vaše úsilí v této oblasti.
Nezapomeňte, že správný nástroj by měl splňovat vaše aktuální potřeby v oblasti zlepšení retence zákazníků a měl by být škálovatelný pro budoucí růst. Cesta k lepšímu zákaznickému zážitku a retenci začíná právě teď – využijte ji naplno.