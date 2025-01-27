10 nejlepších nástrojů CRO pro zvýšení konverze webových stránek v roce 2025

Přitahování uživatelů na webové stránky je jako mít děravý kbelík. Představte si webové stránky jako kbelík a uživatele jako vodu. Vzhledem k tomu, že voda neustále vytéká, musíte neustále přidávat další vodu, abyste udrželi kapacitu. Alternativně můžete některé díry zalepit, abyste minimalizovali únik.
Optimalizace konverzního poměru (CRO) spočívá v opravě děravého vědra.
Tato praxe zahrnuje strategické vylepšování designu nebo obsahu vaší webové stránky, aby byl zajištěn plynulý tok úspěšných interakcí s uživateli. Díky datově orientovanému přístupu vám CRO pomáhá udržet si podíl na trhu v tomto neustále se měnícím digitálním prostředí.
V tomto článku se podíváme na 10 našich oblíbených nástrojů CRO roku 2024. Představíme jejich funkce a cenové modely a zmíníme jejich klady i zápory.
Co byste měli hledat v nástroji CRO?
Při výběru nástrojů pro optimalizaci konverzního poměru zvažte následující funkce a vlastnosti:
- Nástroje pro webovou analytiku: Nástroj musí poskytovat podrobné informace o chování uživatelů a pokrývat relevantní metriky, jako jsou míra konverze a míra prokliku.
- Testování: Žádný nástroj CRO by nebyl kompletní bez testování. Hledejte řešení s více možnostmi testování, včetně A/B a multivariantních testů.
- Vizualizace: Chování uživatelů je mnohem snazší sledovat díky funkcím pro vizuální znázornění, jako jsou teplotní mapy a nahrávání relací.
- Správa dat: CRO zahrnuje velké množství dat, proto by váš nástroj měl data prezentovat a organizovat přehledným způsobem.
- Snadné použití: Všechny strany zapojené do procesu CRO, včetně marketérů, návrhářů UI a UX a vývojářů, by měly být schopny tento nástroj ovládat bez rozsáhlého školení.
- Přizpůsobení: Měli byste mít možnost přizpůsobit nástroj tak, aby odrážel potřeby vašeho podnikání, a rozšiřovat jej s přibývajícími uživateli a zaměstnanci.
- Integrace: V ideálním případě by se řešení CRO mělo hladce integrovat s dalšími užitečnými nástroji, jako je software pro automatizaci marketingu, systémy pro správu obsahu a editory kódu.
10 nejlepších nástrojů pro optimalizaci konverzního poměru, které můžete použít
Využívání některého z těchto nástrojů může zásadně změnit vaši online přítomnost. Poskytují vám možnost proměnit návštěvníky ve zapojené zákazníky, zvýšit konverze a posunout vaše podnikání vpřed! ⭐
Nejlepší pro správu dat CRO
1. ClickUp
Ačkoli je ClickUp primárně nástrojem pro komplexní správu projektů, obsahuje mnoho funkcí, které podporují strategie CRO v jakémkoli měřítku.
S ClickUp Goals and Dashboards můžete definovat cíle kampaně, časové osy a cíle a poté automaticky sledovat pokrok. Platforma poskytuje více než 15 zobrazení pro dohled nad vaším marketingovým funnelem, plánem týmu a správou pracovní zátěže, což vám umožní snadno spravovat váš marketingový kalendář.
Pokud potřebujete rozproudit kreativní myšlení, použijte zobrazení ClickUp Whiteboard nebo Mind Map k brainstormingu nových optimalizačních strategií se svým týmem. Pro analýzu testovacích variant zaznamenejte data o chování uživatelů před a po změně a poté je shromážděte v zobrazení List nebo Board, abyste mohli provést přehledné srovnání. ⚖️
Pokud si nejste jisti, kde začít, knihovna šablon ClickUp vám pomůže. Prozkoumejte možnosti, jako je šablona ClickUp A/B Testing Template a ClickUp Content Management and Testing Template, abyste mohli sledovat své testovací pracovní postupy a míry konverze.
Pokud potřebujete informace založené na umělé inteligenci pro svůj web, využijte šablonu ClickUp ChatGPT Prompts for Conversion Rate Optimization Template, která vám pomůže najít nápady pro zlepšení uživatelské zkušenosti, maximalizaci míry prokliku atd.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Goals s automatickým hlášením pokroku pro měření klíčových ukazatelů výkonnosti
- Nástroje pro mapování cesty zákazníka, které vám poskytnou komplexní přehled o zákaznické zkušenosti od začátku do konce.
- Nástroje pro zpětnou vazbu ke zlepšení spolupráce a komunikace v týmu
- Integrace s více než 1 000 pracovními aplikacemi pro zobrazení kvantitativních dat
- Tabule a myšlenkové mapy pro brainstorming
- Tisíce bezplatných šablon pro jakékoli použití
- K dispozici v mobilních a desktopových aplikacích.
Omezení ClickUp
- Ovládnutí platformy vyžaduje určitý čas, protože nabízí širokou škálu funkcí.
- Mobilní aplikace by mohla být vylepšena.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Nejlepší pro A/B testování
2. VWO
Pokud jde o A/B testování, málokterý software pro optimalizaci konverzního poměru může překonat VWO. Tento bezplatný nástroj pro optimalizaci webových stránek pomáhá optimalizovat aplikace a webové stránky pomocí různých testů designu a obsahu. Díky těmto cenným informacím můžete provádět inteligentní vylepšení a zvyšovat konverze napříč různými kanály.
Ačkoli se VWO zaměřuje především na A/B testování, může vám pomoci v rámci celého programu CRO. Platforma nabízí čtyři hlavní produkty:
- Testování: Pomáhá provádět cílené testy na straně klienta, na straně serveru a v mobilní aplikaci.
- Insights: Podporuje použití nahrávek relací, heatmap a průzkumů k dokumentaci chování uživatelů.
- Personalizace: Vytvářejte přizpůsobené digitální zážitky, které podpoří konverze.
- Nasazení: Upravte svůj web bez nutnosti vyhledávat podporu IT.
VWO obsahuje jak kódový, tak vizuální editor, takže vyhovuje jak technicky zdatným, tak technicky méně zdatným uživatelům. ?
Nejlepší funkce VWO
- Různé kvantitativní a kvalitativní testy
- Personalizace založená na datech
- Vizuální a kódový editor
- Nativní integrace s více než 40 nástroji
Omezení VWO
- Provádění více složitých testů najednou může vést k výkyvům ve výkonu.
- Cena může být pro malé podniky relativně vysoká ve srovnání s jinými nástroji pro testování CRO.
Ceny VWO (VWO Testing)
- Starter: zdarma
- Růst: 308 $/měsíc*
- Pro: 710 $/měsíc
- Enterprise: 1 243 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze testování VWO
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (90+ recenzí)
Nejlepší pro webovou analytiku a analýzu chování uživatelů
3. Google Analytics
Google Analytics je oblíbený nástroj pro webovou analytiku. Tato známá platforma vám umožňuje porozumět cestě zákazníka během celého životního cyklu na webu nebo v mobilu. Od sběru dat po reportování v reálném čase nabízí Google Analytics vše, co potřebujete k usnadnění vašeho programu CRO.
Mezi nejvýznamnější funkce patří využití modelů strojového učení a automatizace. Po analýze vašich dat motor provádí předpovědi a zdůrazňuje praktické poznatky pro zlepšení vašich digitálních zkušeností. ?
Pokud přejdete na Google Analytics 4, můžete využít výhody funkce Explorations, která nabízí analýzy relevantní pro CRO, jako je například analýza konverzní cesty a trychtýře. Vytvářejte volné vizuální analýzy přetahováním metrik a segmentů na určenou plochu.
Nejlepší funkce Google Analytics
- Analýza webových a mobilních aplikací
- Strojové učení a automatizace pro chytřejší poznatky
- Přizpůsobitelné reporty v reálném čase
- Vizualizace pomocí drag-and-drop
- Integrace s dalšími řešeními Google a Salesforce Marketing Cloud
Omezení Google Analytics
- Rozhraní by mohlo být uživatelsky přívětivější.
- Přímá zákaznická podpora je omezená.
Ceny Google Analytics
- Zdarma
- 360: od 12 500 $/měsíc
Hodnocení a recenze Google Analytics
- G2: 4,5/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 000 recenzí)
4. Mixpanel
Mixpanel je jednoduchý, ale výkonný nástroj, který vám pomůže činit informovaná a sebevědomá rozhodnutí o produktech. Díky uživatelsky přívětivému designu a funkcím pro vytváření reportů usnadňuje komplexní testování a analýzy všem uživatelům. Je škálovatelný, takže je vhodný jak pro malé firmy, tak pro velké podniky. ?
S Mixpanelem můžete sledovat a analyzovat, jak uživatelé interagující s mobilními a webovými aplikacemi konvertují v průběhu klíčových cest. Zaměřte se na segmenty a odhalte skryté vzorce a body tření.
Vyzkoušejte automatizované testování variant, abyste vyhodnotili potenciál nových funkcí a dalších změn na webu. Můžete také přidat text, obrázky a videa pro kontext a přizpůsobit stavové zprávy pomocí svých oblíbených nástrojů pro návrh.
Nejlepší funkce Mixpanelu
- Atraktivní rozhraní a snadno srozumitelné analytické údaje
- Podrobné prozkoumání dat a živé aktualizace
- Přizpůsobení reportů pomocí nástrojů pro návrh
- Neomezené integrace zdarma
- Základní šablony pro snadnější nastavení
Omezení Mixpanelu
- Nemusí podporovat složité analýzy, které vyžadují přesnost.
- Chybí upozornění v reálném čase
Ceny Mixpanel
- Starter: Zdarma
- Růst: od 20 $/měsíc
- Enterprise: od 833 $/měsíc
Hodnocení a recenze Mixpanel
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Nejlepší pro zpětnou vazbu od uživatelů a živý chat
5. LiveChat
Jedním ze způsobů, jak podpořit zapojení uživatelů na vašem webu, je nabídnout snadno dostupnou a spolehlivou zákaznickou podporu. ?
Přesně to vám nabízí LiveChat. Poskytuje vám řadu chatovacích nástrojů, které můžete integrovat do více kanálů. Nasazení je rychlé a efektivní, což šetří čas vám i vašim zákazníkům.
S LiveChatem můžete zákazníkům poskytovat podporu v případě jejich obav a motivovat je k akci vedoucí ke konverzi. Spravujte všechny interakce z jednoho dashboardu a sledujte, jak ovlivňují tržby a návratnost investic.
Platforma založená na umělé inteligenci vám umožňuje rychle generovat odpovědi, upravovat tón a opravovat chyby. Umí také shrnovat chaty a automaticky segmentovat návštěvníky podle zájmu.
LiveChat nabízí podrobné reporty založené na chování uživatelů a hodnoceních chatu, které vám pomohou určit výkonnost agentů a sledovat průběh projektu.
Nejlepší funkce LiveChatu
- Přizpůsobitelný multikanálový chatbot
- Nástroje pro analýzu chování uživatelů a další
- Psaní odpovědí a shrnutí chatu s podporou umělé inteligence
- Automatická segmentace uživatelů
- Sledování výkonu agentů a sledování cílů
- Více než 200 integrací
Omezení LiveChatu
- Může být nedostatečné pro řešení složitých nebo technických problémů.
- LiveChat pro mobilní zařízení může využít lepší stabilitu a vylepšení funkcí.
Ceny LiveChat
- Starter: 20 $/měsíc*
- Tým: 41 $/měsíc
- Podnikání: 59 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze LiveChat
- G2: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
6. Hotjar
Hotjar vám umožní porozumět každému kroku návštěvníků vašeho webu. Využijte formuláře pro zpětnou vazbu od uživatelů, rozhovory a průzkumy, abyste zjistili, co vaši cíloví zákazníci skutečně potřebují. ?
Hotjar je univerzální řešení CRO s vynikajícími produkty, z nichž každý zahrnuje jiný typ analýzy uživatelů:
- Observe: Pro vizualizaci chování uživatelů pomocí heatmap a záznamů
- Ask: Pro sběr zpětné vazby a průzkumů s pomocí AI při vytváření otázek a analýze odpovědí.
- Engage: Pro shromažďování informací z první ruky prostřednictvím individuálních rozhovorů s uživateli (uživatele si vyberete sami a odměna je volitelná).
Pomocí dashboardu Hotjar získáte přehled o všech uživatelských datech na jednom místě. Zjistěte trendy pro hlubší vhled a porovnejte metriky před a po vydání. Funkce Funnels vám umožní identifikovat a vyřešit překážky konverze v mžiku.
Nejlepší funkce Hotjar
- Heatmapy a záznamy relací
- Zpětná vazba na webové stránky a průzkumy s podporou umělé inteligence
- Individuální rozhovory s uživateli
- Komplexní dashboard pro reporting
- Funkce pro analýzu odchodů
- Integrace bez nutnosti programování
Omezení Hotjar
- Načítání stránek může být občas pomalé.
- Omezený bezplatný tarif, který nemusí podporovat vysoký provoz
Ceny Hotjar
Pozorujte:
- Základní: Zdarma
- Plus: 32 $/měsíc*
- Podnikání: 80 $/měsíc
- Scale: 171 $/měsíc
Zeptejte se:
- Základní: Zdarma
- Plus: 48 $/měsíc
- Podnikání: 64 $/měsíc
- Scale: 128 $/měsíc
Zapojte se:
- Základní: Zdarma
- Plus: 280 $/měsíc
- Podnikání: 440 $/měsíc
- Rozsah: Individuální ceny
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Hotjar
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
Nejlepší pro sledování uživatelské zkušenosti a chování
7. Crazy Egg
Crazy Egg je dílem Neila Patela, renomovaného podnikatele a marketingového guru. Jedná se o komplexní nástroj CRO, který poskytuje podrobné informace pro optimalizaci vašich produktů a marketingové plány. ?
S Crazy Egg získáte přístup k různým vizuálním reportům, od tradičních heatmap, scrollmap a nahrávek až po numerické seznamy. Nabízí efektivní A/B testování, které přináší výsledky v reálném čase a nevyžaduje žádné znalosti programování.
Díky přizpůsobitelné analýze provozu, přehrávání návštěvníků a sledování chyb Javascriptu můžete snadno identifikovat úzká místa na svém webu. Mezi další pozoruhodné funkce patří uživatelské průzkumy, sledování cílů a pokroku a přizpůsobitelné CTA se statistikami .
Nejlepší funkce Crazy Egg
- Rychlé a plynulé A/B testování s živými výsledky
- Analýza návštěvnosti
- Sledování chyb Javascriptu
- Dostupné průzkumy
- Přizpůsobitelné CTA s přehledy
- Hotová integrace s více než 20 marketingovými nástroji
Omezení Crazy Egg
- Platforma může občas vykazovat zpoždění.
- Omezené možnosti reportingu
Ceny Crazy Egg
- Základní: 29 $/měsíc*
- Standard: 49 $/měsíc
- Plus: 99 $/měsíc
- Pro: 249 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Crazy Egg
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
8. FullStory
FullStory je platforma pro digitální zkušenosti (DXI), která promění váš web v zlatý důl uživatelských poznatků a příležitostí! ?
Díky komplexní analytice získáte přístup ke všem datům, která potřebujete k přizpůsobení a prodeji svého produktu vašemu publiku. Technologie automatického zachycování vám pomůže zaznamenat celou cestu uživatele zpětně, abyste mohli odhalit slabá místa a identifikovat kritické problémy s výkonem stránky.
Nejste si jisti, jak rozdělit své zdroje? Kvantifikujte dopad změn a upřednostněte úkoly, které mohou nejvíce zvýšit vaše příjmy.
FullStory klade velký důraz na soukromí a bezpečnost uživatelů. Jeho špičkový přístup Privacy-by-Default zajišťuje, že nástroj shromažďuje pouze nezbytné údaje a nikdy žádné citlivé údaje o uživatelích.
Nejlepší funkce FullStory
- Automatické shromažďování a analýza dat
- Personalizovaný dashboard
- Špičková nastavení ochrany soukromí a bezpečnostní postupy
- K dispozici pro mobilní zařízení
- Více než 50 integrací připravených k okamžitému použití a otevřené API.
Omezení FullStory
- Chybí formulář pro zpětnou vazbu a funkce průzkumu.
- Přehrávání konkrétních momentů v uživatelských cestách může být obtížné.
Ceny FullStory
- Enterprise: Ceny k dispozici na vyžádání
- Pokročilé: Ceny k dispozici na vyžádání
- Podnikání: Ceny k dispozici na vyžádání
Hodnocení a recenze FullStory
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
Nejlepší pro analýzu událostí a dat
9. Heap
Heap odstraňuje dohady z optimalizace webových stránek. Jedná se o komplexní platformu pro digitální analýzu, která nejen poukazuje na problémové body a jejich příčiny, ale také navrhuje možná řešení. ?️
Díky svým úryvkům zachycuje Heap celou digitální zkušenost a přehledně organizuje uživatelská data pro lepší kontext. Určuje alternativní cesty vašich uživatelů a události, které vysoce korelují s metrikami konverze nebo retence.
Společnost Heap nedávno přidala do své sady vizualizačních nástrojů přehrávání relací. Přehrávání se automaticky spouští u významných událostí, aby vám ušetřilo čas. Lze je snadno sdílet, což vám umožňuje spolupracovat s týmem na rozhodnutích podložených daty.
Nejlepší funkce Heap
- Datové sady zachycující kompletní uživatelský zážitek
- Zvýraznění problémových bodů
- Nabízí informace o potenciálu zlepšení.
- Vysoce přizpůsobitelná nastavení soukromí a zabezpečení
- Podpora pro web a mobilní zařízení
- Více než 100 integrací
Omezení Heap
- Sleduje pouze interakce na frontendu
- Omezené vizuální nástroje pro reporting
Ceny Heap
- Zdarma
- Růst: Cena není k dispozici
- Pro: Ceny nejsou k dispozici
- Premier: Cena není k dispozici
Hodnocení a recenze Heap
- G2: 4,3/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
Nejlepší pro personalizaci a dynamický obsah
10. Mutiny
Mutiny je nástroj CRO s podporou umělé inteligence, který umožňuje marketérům vytvářet webové stránky generující příjmy – bez pomoci vývojářů!
Díky integrovaným datovým integracím dokáže Mutiny zpracovat data jakékoli velikosti. Jeho AI engine minimalizuje vaši práci tím, že poskytuje návrhy publika a obsahu a doporučuje poutavé nadpisy pro vybrané skupiny. Navrhuje také personalizační strategie vycházející z nejvýznamnějších úspěchů společnosti. ?
Vizuální editor vám umožňuje testovat různé varianty, bez ohledu na specifikace nebo původ vaší webové stránky. Uchovávejte si přehled o svých konverzních programech se zajímavými metrikami, jako je celkový počet dalších potenciálních zákazníků a nárůst konverzí.
Nejlepší funkce Mutiny
- Návrhy publika a obsahu založené na umělé inteligenci
- A/B testování s vizuálním editorem
- Doporučení z příručky
- Shrnutí konverzních programů
- Osm integrovaných funkcí
Omezení vzpoury
- A/B testování by mohlo být lepší
- Příležitostné vizuální chyby
Ceny Mutiny
- Žádné informace o cenách nejsou k dispozici.
Hodnocení a recenze Mutiny
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 5/5 (5+ recenzí)
Posilte své konverzní programy pomocí nástrojů CRO
Každý nástroj CRO má svůj vlastní způsob zpracování dat a optimalizačního procesu, ale všechny jsou navrženy tak, aby vám pomohly překonat pochybnosti a dosáhnout většího vlivu díky vyššímu počtu konverzí.
Získáte cenné informace, vizualizujete chování uživatelů a testujete hypotézy, díky čemuž můžete provést změny na platformě, které osloví vaše návštěvníky. Ti se pak stanou zapojenými zákazníky, což maximalizuje návratnost vaší investice.
Nenechte tedy všechnu tu vodu vyteklou – využijte jeden z těchto praktických nástrojů a udržujte svůj uživatelský kbelík plný a tekoucí!