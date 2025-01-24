9 bezplatných šablon uživatelských person, které vám pomohou porozumět vašim zákazníkům

Vývoj nového produktu nebo služby je jako příprava propracovaného jídla pro lidi s konkrétními chutěmi. ??
Velká část vašeho úspěchu závisí na porozumění tomu, po čem cíloví zákazníci touží a za co jsou ochotni utratit peníze. S těmito znalostmi můžete vytvořit řešení zaměřené na uživatele, které se pravděpodobně bude dobře prodávat.
Jednou z nejlepších technik pro přizpůsobení produktů kupujícím je práce s uživatelskou personou, tedy zobecněným profilem vašeho ideálního zákazníka. Pomáhá vývojářům přidávat funkce, které rezonují s koncovými uživateli.
Pokud hledáte snadný způsob, jak sdílet profily kupujících se svým týmem, využijte šablony uživatelských osobností. Pomohou vám vytvořit stručné a přesné profily zákazníků, které nasměrují vývojový proces správným směrem. ?
Tento článek představí 9 vynikajících šablon uživatelských osobností, které vám pomohou vytvořit detailní profily kupujících relevantní pro jakýkoli záměr.
Co je šablona uživatelské persony?
Šablona uživatelské persony vám poskytuje efektivní rámec pro soudržné nastínění myšlení, životního stylu, problémů a chování vašich ideálních zákazníků. Tento dokument vám umožňuje vytvořit imaginární (nebo částečně fiktivní) osobu s předvídatelnými cíli, činy a nákupními zvyklostmi.
Produktové týmy často zápasí s vytvářením přesných uživatelských profilů, protože je musí odvozovat z různých demografických údajů a průzkumů trhu. Je to jako skládat mozaiku ze stovek kousků různých tvarů, barev a velikostí.
Jakmile však budete mít svou uživatelskou personu, stačí ji sdělit příslušným členům týmu. Tento dokument vám pomůže přesně přizpůsobit váš produkt nebo službu profilům cílových zákazníků. ?
Použití šablon uživatelských person přesahuje rámec vývoje produktů. Týmy zabývající se designem, prodejem a marketingem se často spoléhají na tyto rámce, aby oslovily a zaujaly své publikum s větší jistotou.
Co dělá šablonu uživatelské persony dobrou?
Ideální šablona uživatelské persony odpovídá vašemu záměru a povaze produktu nebo služby, kterou vyvíjíte. Obecně by měla být:
- Přizpůsobitelné: Šablona uživatelské persony by se měla vyvarovat zavádějících stereotypů a měla by odpovídat hlavním kategoriím uživatelských person, jako jsou persony založené na cílech, fiktivní persony a persony založené na rolích.
- Definované a organizované: Šablona by měla umožňovat zahrnout klíčové kategorie, jako je věk, pohlaví, vzdělání a profesní zkušenosti a problémy uživatelů. Jednotlivé sekce by měly být snadno srozumitelné.
- Esteticky přitažlivé: Měly by vám umožnit přidávat grafy, tabulky, náčrtky postav a ilustrace, aby persona působila realisticky, což vašemu týmu pomůže vcítit se do potřeb uživatelů ?
- Spolupráce: Šablona uživatelské persony by měla být přístupná různým oddělením zapojeným do vývoje produktu nebo marketingové kampaně, aby do ní mohly v reálném čase přidávat své příspěvky.
- Pozorovatelné: Mělo by mít více pohledů nebo rozvržení, aby přidalo nové perspektivy k personě a podpořilo vznik nových nápadů.
9 šablon uživatelských person, které můžete použít
Náš výběr 9 nejlepších šablon uživatelských nebo zákaznických person od ClickUp funguje v jakékoli situaci, ať už se jedná o uvedení nového produktu na trh, přidání aktualizací funkcí nebo plánování marketingové kampaně. Projděte si je a vyberte si své oblíbené! ?
1. Šablona uživatelské persony ClickUp
Ať už chcete rozšířit nebo udržet svou zákaznickou základnu, šablona uživatelské persony ClickUp je ideální pro profilování jakékoli skupiny jako zkušený detektiv. ?️
V závislosti na potřebách vašeho výzkumného týmu může šablona extrahovat správná data z různých skupin publika. Ve výchozím nastavení třídí persony podle odvětví, profese nebo oblasti služeb. Vytvořte více typů person pro každou z těchto kategorií!
Použití šablony není žádná věda. Klikněte na prázdnou šablonu a systém spustí formulář uživatelské šablony. Upravte profil přidáním požadovaných údajů, jako je jméno, pohlaví, etnická příslušnost, věk, rodinný stav, plat, povolání a používání internetu.
Přidejte nebo odeberte prvky, aby finální profil obsahoval podstatné údaje pro vaše kolegy. Můžete přidat libovolný obrázek jako profilovou fotku, hlavně proto, abyste profil odlišili od ostatních osobností, které jste přidali.
Řekněme, že vytváříte uživatelské profily pro aplikaci pro streamování médií. V tomto případě by uživatelské profily měly obsahovat atributy jako věk, motivace ke sledování video obsahu a frustrace (například omezení sdílení hesel). Pokud chcete optimalizovat mediální obsah aplikace, můžete také přidat údaje o rodinném stavu, pohlaví, preferovaném žánru a osobnosti.
Jakmile přidáte uživatelské profily, vytvořte úkoly v rámci šablony a přiřaďte je jednomu nebo více členům týmu.
3. Šablona pro mapování uživatelských příběhů ClickUp
Pokud hledáte jediný nástroj pro výzkum a tvorbu osobností, vyzkoušejte šablonu ClickUp User Story Mapping Template! Tato šablona Whiteboard, vhodná pro začátečníky, vám umožní identifikovat osobnosti uživatelů a vizualizovat perspektivy a hodnoty vašich zákazníků prakticky pro jakýkoli případ použití. ?
Mapování uživatelských příběhů může být zdrcující, protože jsou všude samé lepící poznámky, ale tato šablona vnáší do postupu pořádek.
Vizuálně můžete šablonu proměnit v komplexní síť propojující uživatelské profily s požadavky na produkt. Jelikož se jedná o náročnou práci, doporučujeme vytvořit kroky v dokumentu, které dodají mapovacímu procesu strukturu, zejména u distribuovaných týmů.
Jakmile připravíte tabuli, pozvěte svůj tým a začněte načrtávat aktivity uživatelských osobností relevantní pro váš produkt. Pokud například plánujete založit e-commerce web, můžete sledovat proces od registrace až po dokončení nákupu.
Šablona vám pomůže odpovědět na otázky jako:
- Co se cílovým uživatelům nelíbí?
- Jaké funkce je třeba přidat/aktualizovat?
- Jak může přispět konkrétní člen týmu nebo oddělení?
Této šabloně můžete důvěřovat, že zachrání agilní týmy před nefunkčními backlogy, které se ztrácejí v každodenních operacích. Tímto způsobem můžete urychlit práci v různých fázích uvedení produktu na trh.
3. Šablona plánu výzkumu uživatelů ClickUp
Před vytvořením uživatelské persony je nutné provést průzkum, ale tento proces může být stejně náročný. Šablona plánu průzkumu uživatelů ClickUp je přesně to, co potřebujete k podpoře bohatého, daty podloženého návrhu a mapování uživatelských person! ?
Šablona vás provede procesem vytváření osobnosti od A do Z. Získáte jasnou strukturu a předdefinované prvky – nezačínáte od nuly, ale vyplňujete pole na základě osvědčeného výzkumného procesu. ?
Ať už chcete vylepšit svůj produkt na základě negativní zpětné vazby nebo uvažujete o zavedení nové funkce, šablona vám pomůže definovat konzistentní cíle, stanovit hypotetické otázky a přesně určit potřeby a motivace vaší persony.
Máte k dispozici živý dokument, který je navržen tak, aby zajistil soulad mezi zúčastněnými stranami během celého vývojového cyklu. U větších týmů můžete shrnout kroky k vytvoření osobnosti v části Výzkum, abyste snížili nepředvídatelnost.
V části Problémová situace jsou uvedeny podněty pro uživatelský průzkum, jako je nespokojenost zákazníků nebo klesající tržby. Po dokončení průzkumu můžete přidat klíčové poznatky a shrnutí, abyste sdělili závěry zbytku týmu. Šablonu můžete kdykoli znovu otevřít a aktualizovat zaznamenané výsledky průzkumu. ?
4. Šablona uživatelského toku ClickUp
Mikroanalýza uživatelské zkušenosti je důležitým prvkem přizpůsobení produktů a služeb z pohledu kupujícího. Pokud se chcete vžít do role průměrného zákazníka, využijte šablonu ClickUp User Flow Template. ?
Šablona vám pomůže vytvořit diagramy znázorňující toky uživatelů – získáte vizuální představu o tom, kolik kroků zákazníci podniknou k dokončení konkrétní činnosti. Umožní vám a vašemu týmu vžít se do role uživatele, najít oblasti, které je třeba vylepšit, a vypracovat funkční produktovou strategii.
Toto je další šablona Whiteboard na našem seznamu, takže můžete očekávat celou řadu funkcí pro úpravy a vytváření diagramů, které vám pomohou zorganizovat i ty nejsložitější uživatelské toky. ?
Vytvoření diagramu je hračka – vložte a propojte tvary od bodu Start do bodu Rozhodnutí a během chvilky budete mít profesionálně vypadající graf!
Jste nováčkem v oblasti vývojových diagramů? Použijte tyto tři jedinečné tvary pro vizualizaci toků uživatelů:
- Oranžový kruh: Začátek/konec procesu ?
- Zelený obdélník: Krok/aktivita procesu ?
- Červený diamant: Rozhodovací body (ano/ne)?
Aby váš realizační tým mohl lépe dodržovat proces, přidejte screenshoty toho, co uživatel zažívá v různých bodech celého procesu.
5. Šablona uživatelského příběhu ClickUp
Šablona ClickUp User Story je výkonný nástroj pro přímé propojení aktivit uživatelů s praktickými úkoly relevantními pro konkrétní funkce. Je to spolehlivý partner v jakékoli fázi vývoje, který vám pomůže načrtnout vyvíjející se uživatelské profily v propojených fázích uvedení produktu na trh. ?
Tato šablona Whiteboard je určena pro vývoj, aktualizaci a sledování uživatelských příběhů pro týmy Agile a Scrum. Umožňuje vám:
- Zachyťte více uživatelských příběhů v jednotném formátu, například: Jako [uživatel] chci [cíl], aby [důvod]
- Určete, které příběhy by měly být řešeny jako první.
- Vytvářejte úkoly a vnořené podúkoly a sledujte jejich průběh.
- Zkontrolujte, zda změny a doplňky řeší zjištěné problémy.
Šablona je vybavena tak, aby zvládla několik uživatelských profilů současně, a jejich správa je velmi přehledná. Stejně jako u jiných šablon ClickUp můžete přidat vlastní pole, abyste přidali kontext k jednotlivým požadavkům na funkce. Pomocí vlastních stavů můžete sledovat rozpracované úkoly.
Máte k dispozici více než 15 zobrazení, abyste mohli šablonu sledovat. Vyzkoušejte například zobrazení pracovní zátěže, abyste se ujistili, že uživatelské příběhy jsou rovnoměrně rozděleny mezi členy týmu. Pomocí zobrazení kalendáře připravte aktualizace před další fází vydání.
6. Šablona uživatelských studií ClickUp
Spustili jste nový produkt, aplikaci nebo webovou stránku? To je velký úspěch, ale i když to zní jako klišé, vaše práce tím nekončí.
Osobnosti uživatelů jsou proměnlivé, takže se připravte na záplavu měnících se požadavků, zvyků, přání a cílů uživatelů. Naštěstí vám šablona uživatelských studií ClickUp pomůže na tyto změny rychle reagovat! ?
Tuto šablonu považujte za portál pro přechod z jedné osobnosti na druhou. Máte k dispozici více než 10 vlastních polí, ve kterých můžete definovat aktualizované profily cílových zákazníků. Shromažďujte data pro konkrétní aspekty funkcí a určete, které oblasti vyžadují další výzkum.
Ale jak tyto údaje shromáždit? Klid! Šablona obsahuje formuláře pro zpětnou vazbu, které můžete zaslat stávajícím zákazníkům. Shromážděné informace budou základem vašich snah o kvantifikaci dojmů uživatelů – přístup k nim získáte prostřednictvím zobrazení Insights, Research Process a Needs Action.
Šablona je dostatečně komplexní, aby analyzovala platnost navrhovaných změn. Použijte stavy jako „Zamítnuto“, „Doporučení“ a „Analýza“, abyste usnadnili úkoly pro další sprint. ?
7. Šablona ClickUp Voice of the Customer
Šablona ClickUp Voice of the Customer je jednoduchá šablona uživatelské persony, která centralizuje zákaznická data shromážděná ze tří zdrojů:
- Stránky sociálních médií
- Průzkumy a rozhovory
- Přímé hovory zákaznické podpory
Šablona prezentuje shromážděné informace v přehledných sekcích označených barevnými kódy. Každá sekce obsahuje karty specifikující konkrétní aspekty „hlasu zákazníka“. ?️
Jakmile budete mít kompletní obraz o uživatelské personě, přejděte k další části šablony, která se zabývá:
- Komentáře: Zachycuje klíčové nebo běžné body zpětné vazby. Například skupina zákazníků zveřejnila na sociálních médiích, že nejsou spokojeni s cenovými plány produktu. Pro potvrzení přidáte záznam s názvem „Nespokojenost s cenami“.
- Potřeby: Nastíní potřeby uživatelů rozumně odvozené z komentářů. Vzhledem k našemu příkladu výše můžete sem přidat „Přehodnotit předplatné balíčky“.
- Požadavky: Převádí potřeby na proveditelné úkoly. V tomto případě můžete sem vložit „Vytvoření více cenových plánů“ a zadat svému týmu konkrétní úkoly, na které se má zaměřit.
Přehledný vzhled šablony je ideální pro ty, kteří mají tendenci panikařit při pohledu na složité síťové diagramy. ?
8. Šablona ClickUp Voice of the Customer Journey
Šablona ClickUp Voice of the Customer Journey je velmi podobná předchozí možnosti na našem seznamu, ale má praktičtější formát, který lépe odpovídá operativnímu řízení produktů. Tato šablona je zaměřena na dokončování úkolů. ✔️
Umožní vám shromáždit zpětnou vazbu z různých kategorií VoC (Voice of Customer, hlas zákazníka), včetně průzkumů, nahraných hovorů, online chování a sociálních médií. ?
Jeho hlavní síla spočívá ve vytváření řešení specifických pro daný proces. Pomocí karty přidejte shrnutí problémů, které trápí vaše uživatele, interpretujte je se svým týmem a přímo pod problémy si poznamenejte řešení. Přiřaďte úkoly a podúkoly k implementaci řešení.
V podstatě nastíníte zdroj VoC, problém a řešení – to je vše. Díky tomu je šablona ideální pro řešení vad a nedostatků produktů v přísných termínech a udržení dobrých vztahů se zákazníky. ?️
Jako šablona na operační úrovni nabízí přehledné zobrazení seznamu a tabule pro interpretaci shromážděných dat.
9. Šablona mapy zákaznické cesty ClickUp
Potřebujete vizualizovat cesty zákazníků a získat více konverzí potenciálních zákazníků? Budete ohromeni tím, co dokáže šablona ClickUp Customer Journey Map! ?
Šablona vám pomůže rozložit rozsáhlou zákaznickou cestu a označit přímé a nepřímé interakce potenciálních zákazníků s vaším produktem nebo společností. Zaznamenávejte a analyzujte kontaktní body, zkušenosti a body tření zákazníků.
Jakmile zmapujete cestu, vytvořte řešení pro následující tři fáze:
- Povědomí: Určete akce, které zvýší viditelnost vašeho produktu. Například využití reklamní služby nebo vlivných osob na sociálních médiích.
- Zvážení: Vymyslete strategii, jak zvýšit zapojení uživatelů a najít příležitosti pro růst konverze.
- Konverze: Identifikujte hnací sílu loajality uživatelů (nebo jejího nedostatku) a přimějte je k nákupu toho, co nabízíte.
Můžete přidělit členům týmu dohled nad každou fází a stanovit odpovědnost v průběhu celé cesty zákazníka. Pomocí zobrazení Ganttova diagramu můžete sledovat průběh v časové ose.
Jedná se o další šablonu Whiteboard, která vám umožní přístup k funkcím ClickUp, jako je nahrávání obrazovky, automatizace, AI asistent pro psaní a společná editace, zatímco vytváříte uživatelské profily na cestách!
Lidé jsou komplexní, stejně jako uživatelské profily!
Mnoho produktů neuspěje, protože jsou založeny na sebereferenčních návrzích, které málo zohledňují zamýšleného uživatele. Spoléhání se na dobře prozkoumané uživatelské profily je jediným osvědčeným způsobem, jak vytvářet produkty v zájmu kupujících. ?
Ačkoli rozluštění osobností zákazníků je složitý úkol, naše šablony slouží jako silné odrazové můstky, které vás posunou vpřed. Vyzkoušejte jednu ještě dnes a začněte se ihned spojovat se svým cílovým trhem! ?