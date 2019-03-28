Proč by testování publika mělo být ústředním krokem v procesu pojmenování vaší firmy

Nyní, když jste strávili hodiny a hodiny brainstormingem možných názvů pro vaši firmu a vyloučili desítky možností, si myslíte, že jste konečně našli ideální název značky. No, myslíte si, že je perfektní, ale jak si můžete být jisti?
Při vymýšlení názvu pro váš startup musíte zvážit více než jen svůj názor na název jako podnikatel. Je to opravdu dobré znamení, pokud se vám název líbí, a stejně tak je skvělé, pokud se líbí i vašemu týmu, ale nejdůležitější skupinou, které se musí název líbit, je vaše cílová skupina.
Pokud vaše značka nedokáže vyvolat dostatečný zájem a vzbudit dostatečný zájem u vašich potenciálních zákazníků, pak veškerý čas a úsilí, které jste věnovali vymýšlení perfektního názvu pro vaši firmu, budou zbytečné. Náš praktický průvodce pro vymýšlení názvu firmy vás provede každým krokem procesu pojmenování, abyste mohli co nejlépe využít čas, který věnujete brainstormingu názvu pro vaši start-up firmu.
1. Vymyslete několik skvělých názvů
Jste připraveni začít myslet mimo zaběhnuté koleje a zapojit všechny kreativní schopnosti svého mozku? Během této fáze brainstormingu si musíte zapsat každý návrh názvu firmy, který vás napadne, aniž byste předčasně posuzovali, zda je daný název vhodný či nikoli.
Pamatujte, že názvy, které vymýšlíte, by měly být snadno zapisovatelné, sdílené s přáteli a zapamatovatelné. Při vymýšlení názvů byste také měli provést jednoduché vyhledávání URL, abyste se ujistili, že je daná URL dostupná. Tento snadný a rychlý krok vám ušetří budoucí zklamání, kdy se zamilujete do názvu, ale zjistíte, že doména je již obsazená nebo příliš drahá.
2. Vytvořte užší výběr
Nyní, když jste shromáždili řadu různých potenciálních názvů pro vaše nové podnikání, můžete se pustit do práce a začít vyškrtávat ty, které podle vás nejsou pro váš nový startup vhodné. Cílem tohoto kroku je zúžit výběr názvů, až vám na seznamu zůstanou pouze čtyři nebo pět slibných názvů.
Při vytváření užšího výběru se řiďte svým instinktem, ale nezapomeňte mít na paměti svou cílovou skupinu. Samozřejmě je důležité zvážit, která jména se vám zdají vhodná, ale je také klíčové přemýšlet o tom, koho se snažíte oslovit a jak by na vaše jméno reagovali. Například mileniálové mohou preferovat jméno, které je zábavné a vzrušující a oslovuje jejich mládí, zatímco starší generace, jako jsou baby boomers, nemusí mít pro tento typ jména slabost.
3. Získejte zpětnou vazbu od vaší cílové demografické skupiny
Poté, co jste ze svého seznamu vybrali silnou skupinu názvů, je nyní čas získat nějaké externí názory na to, který název bude pro vaše podnikání nejúspěšnější. Při vytváření cílové skupiny můžete vybírat na základě charakteristik, jako je pohlaví, zájmy, věk, koníčky a místo. Než cílové skupině položíte jakékoli otázky, ujistěte se, že jim poskytnete dostatek kontextu, aby mohli při odpovídání na vaše otázky učinit relevantní rozhodnutí. Zpomalte je tím, že jim připomenete, co chcete, aby vaše firma dělala, a vaše hodnoty a poslání. Než odpoví na jakoukoli vaši otázku, měli byste vidět, jak členové cílové skupiny zaváhají a zváží vaši otázku a vaše názvy zakořeněné v kontextu vaší firmy.
Nejhorší chybou, kterou můžete v této fázi procesu udělat, je zeptat se členů vaší cílové skupiny: „Líbí se vám některý z těchto názvů?“ To je velmi vágní a esoterická otázka. Nemá téměř žádný význam, protože bez kontextu může název vaší firmy znamenat doslova cokoliv. Kromě toho, co znamená „líbit se“ značka? Líbí se dané osobě, jak vypadá, když je napsaná, nebo se jí líbí, jak se vyslovuje? Líbí se jí, že název je popisný? Nebo se členům vaší cílové skupiny název líbí, protože v nich vyvolává nostalgii? Když kladete otázky členům vaší cílové skupiny, musíte jít nad rámec základního a subjektivního „líbí se“ název.
Zde je několik skvělých příkladů, jak formulovat otázky pro vaši cílovou skupinu:
- Kterou z těchto aplikací pro sociální sítě si s největší pravděpodobností stáhnete a vyzkoušíte?
- Kterou z těchto značek uměleckých potřeb byste nejspíš doporučili svému příteli?
Tyto otázky jsou velmi účinné, protože nutí vaši cílovou skupinu zastavit se a zamyslet se nad vaší značkou v kontextu toho, co vaše firma dělá.
Kromě toho můžete napsat několik otázek, které se týkají hodnotových nabídek.
Zkuste například otázky jako tyto:
- Který z těchto názvů by se nejlépe hodil pro nezávislou dokumentární společnost, která se zaměřuje na inovativní vyprávění příběhů a jedinečnou prezentaci?
- Který z těchto názvů vydavatelství podle vás nejlépe vyjadřuje prestiž a důvěryhodnost?
4. Analyzujte své výsledky
Nyní jste v poslední fázi a můžete se podívat na výsledky testování publika a učinit informované rozhodnutí o tom, který název bude pro váš startup nejúčinnější. Je možné, že vás výsledky testování překvapí, nebo možná ne a vy jste měli ohledně výběru názvu celou dobu pravdu. Nicméně, v tisících testů názvů, které jsme provedli s našimi zákazníky, je velmi časté, že perfektní název, který se podnikateli líbil, má u jeho cílové skupiny velmi špatné výsledky. Proto je testování publika tak důležité, protože vám poskytuje vnější pohled na váš potenciální název.
Jedná se o důležitý krok, protože testování publika může být další úrovní vašeho validačního procesu. Testování publika vám může pomoci vybrat obchodní název, který není nevhodný nebo trapný. Díky zpětné vazbě od publika můžete určit, který název je pro vás nejlepší volbou.
Jakmile máte název, můžete začít přemýšlet o vytvoření webových stránek společnosti, marketingu a vytvoření minimálně životaschopného produktu.
Sběr zpětné vazby od lidí, kteří budou vašimi potenciálními zákazníky, je velmi důležitý, protože vám pomůže s výběrem obchodního jména s jistotou.
Grant Polachek je marketingovým ředitelem společnosti Squadhelp.com, která je součástí žebříčku Inc 500 a je světovou jedničkou v oblasti pojmenovávání. Má téměř 20 000 zákazníků, od nejmenších startupů po celém světě až po největší korporace, jako jsou Nestlé, Philips, Hilton, Pepsi a AutoNation. Nechte se inspirovat a prozkoumejte tyto zajímavé názvy společností.