12 šablon dokumentů s požadavky na produkt (PRD) ve formátu Word a Docs

Jako někdo, kdo strávil roky prací v různých produktových, obchodních a technických týmech, vím z první ruky, jak důležitý je dobrý dokument s požadavky na produkt (PRD) pro každého produktového manažera. Je to základ komunikace mezi vámi, vaším týmem pro vývoj produktů a všemi souvisejícími zúčastněnými stranami.
Skvělý PRD však musí splňovat určité standardy a obsahovat konkrétní podrobnosti, aby byl skutečně efektivní. A právě zde přicházejí na řadu šablony PRD!
Dovolte mi podělit se o můj seznam 12 šablon dokumentů s požadavky na produkt, které můžete přizpůsobit podle svých představ. Použití těchto šablon zaručuje hladší a efektivnější proces vývoje produktu.
Pojďme na to!
Co je dokument s požadavky na produkt?
Dokument s požadavky na produkt (PRD) je dokument na vysoké úrovni, který zahrnuje vše, co členové vašeho týmu potřebují vědět o produktu.
Jedná se jak o živý dokument, který se aktualizuje při změně požadavků na produkt, tak o jediný zdroj pravdy (SSOT), tedy zdroj, ke kterému se mohou všichni účastníci vývoje produktu obrátit pro radu.
Na rozdíl od produktových plánů nebo uživatelských profilů, které mohou pomoci upřesnit vaši vizi produktu, PRD nastiňuje funkční specifikace, které musí váš nový produkt splňovat. Pro koho je určen? Jakému účelu slouží? A kdo je zodpovědný za jednotlivé komponenty?
PRD by měl provést váš tým celým procesem vývoje produktu, od počátečního bodu až po cílové datum vydání. Měl by také obsahovat konkrétní milníky a metriky úspěchu nebo klíčové ukazatele výkonnosti ( KPI ), které použijete k určení úspěchu produktu.
Ale jak to všechno dát dohromady? Použití šablony PRD zajistí, že dokument s požadavky na produkt bude obsahovat všechny důležité informace a bude prezentován v jasném a konzistentním formátu.
Práce se šablonou PRD vám navíc ušetří nutnost vytvářet nový dokument od začátku pokaždé, když proces začínáte znovu.
💡Tip pro profesionály: Urychlete proces psaní pomocí asistentů pro psaní s umělou inteligencí. Zjistěte, jak na to. 👇🏼
Co dělá šablonu PRD dobrou?
Dobrá šablona dokumentu s požadavky na produkt je srozumitelná a lze ji aktualizovat podle nových funkcí nebo případů použití. PRD s příliš mnoha detaily může být příliš rigidní nebo těžko srozumitelný, ale dokument bez dostatečných informací může vést k chybám a nedorozuměním. Je důležité najít správnou rovnováhu. ⚖️
PRD často používají agilní vývojové týmy, které upřednostňují flexibilní přístup k vývoji produktů s několika iteracemi v průběhu procesu.
Je důležité zahrnout kritéria týkající se bezpečnosti a funkčnosti. Tak budou produktoví manažeři vědět, kdy jste připraveni produkt uvést na trh, a budou znát metriky úspěchu a KPI. Ale nevadí, pokud nemáte předem všechny potřebné podrobnosti.
Pokud máte diagramy uživatelských toků nebo makety, přiložte je; v opačném případě je můžete ponechat jako otevřené otázky, k nimž se vy nebo produktoví manažeři můžete později vrátit.
A protože PRD je živý dokument, ujistěte se, že vaše šablona má kontrolu verzí, abyste se v případě potřeby mohli vrátit k dřívější verzi dokumentu.
12 šablon požadavků na produkt (šablony PRD)
Vytvoření efektivního dokumentu s požadavky na produkt vás přiblíží k vytvoření skvělého produktu. Využijte jednu z těchto 12 bezplatných šablon a začněte.
1. Šablona dokumentu s požadavky na produkt ClickUp
Tato šablona dokumentu s požadavky na produkt (PRD) ClickUp je šablona vhodná pro začátečníky, kterou můžete použít k vytvoření dokumentu s požadavky na produkt, i když jste jej nikdy předtím nevytvářeli. Má šest stránek, které pokrývají důležité aspekty produktu, jako jsou osobnosti a příběhy uživatelů, kritéria vydání a návrhy.
Stránka Kritéria pro vydání obsahuje užitečné pokyny, jako například „Jaká kritéria musí být splněna, aby bylo možné ověřit, že produkt funguje tak, jak má?“ Jedním z příkladů je „Uživatel musí mít možnost změnit způsob platby za předplatné.“
Samozřejmě můžete vy nebo tým pro vývoj produktu změnit pořadí stránek šablony a nahradit text vlastními slovy. Tím zajistíte, že vše bude v souladu s vaším procesem vývoje.
Tato šablona se zaměřuje na „kdo, co, proč, kdy a jak“ vývoje produktu a podporuje spolupráci mezi týmem produktového designu a týmem inženýrů.
2. Šablona požadavků na produkt ClickUp
Tato šablona požadavků na produkt ClickUp podporuje ClickUp Spaces, cloudový nástroj, který vám umožňuje spolupracovat napříč několika odděleními. Tato šablona dokumentu s požadavky na produkt je ideální pro produkty s více funkcemi, protože pro každou jednotlivou funkci můžete nastavit stav, popis a měsíc vydání.
Vytvořte si vlastní pole, přepínejte mezi zobrazením tabule a seznamu a vyberte si z řady možností stavu, od „Dokončeno“ po „Vyžaduje kontrolu“.
Tato šablona PRD funguje se sedmi aplikacemi ClickApps, včetně sledování času, milníků, priorit a varování o závislostech. Navíc má kontrolu verzí, takže můžete sledovat svá rozhodnutí a v případě potřeby se vrátit k dřívější verzi dokumentu. 👀
ClickUp Spaces také nabízí přizpůsobené pracovní postupy a podrobné řízení oprávnění, takže můžete určit, kdo má přístup k kterým funkcím.
📮ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor.
S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na umělé inteligenci v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
3. Šablona dokumentu s obchodními požadavky ClickUp
Šablona dokumentu obchodních požadavků ClickUp se zaměřuje na vytváření řešení obchodních potřeb nebo problémů. Obsahuje 11 stránek, které rozdělují šablonu dokumentu s požadavky na produkt do snadno srozumitelných témat, jako jsou:
- Shrnutí
- Cíle projektu
- Rozsah projektu
- Analýza nákladů a přínosů
Ačkoli je podobná šabloně PRD, její použití je mírně odlišné, protože se více zaměřuje na potřeby podniku než na koncového uživatele. Jak produkt ladí s celkovými obchodními cíli a hodnotami a jakému účelu slouží?
Stejně jako u jiných šablon ClickUp můžete svou šablonu oživit emodži, které pomáhají rozbít tok vizuálními podněty a zprostředkovat tón nebo hlas značky v rámci vývojového týmu. ✨
Jedná se o šablonu vhodnou pro začátečníky, takže k jejímu použití nepotřebujete žádné zkušenosti s psaním BRD. Stačí se řídit osnovou a postupně projít všechny sekce, abyste dosáhli dokonalého vývojového procesu.
4. Šablona požadavků na řízení projektů ClickUp
Tato šablona požadavků na řízení projektů ClickUp vám pomůže vytvořit seznam úkolů, které je třeba splnit před dokončením projektu. Nabízí čtyři možnosti stavu v procesu vývoje, například Pozastaveno a Probíhá, a pět vlastních polí, která můžete použít k zobrazení například procenta dokončení a výstupů.
Každý úkol na vašem seznamu úkolů lze rozdělit na dílčí úkoly s datem zahájení a termínem dokončení a k dispozici jsou samostatná pole pro určení pověřené osoby a schvalovatele. Můžete také přepínat mezi čtyřmi různými typy zobrazení, včetně seznamu požadavků, Ganttova diagramu a průvodce pro začátek.
I když budete stále potřebovat PRD jako jediný zdroj informací o vašem produktu, použití této šablony dokumentu s požadavky na projekt vám pomůže překlenout propast mezi informativním dokumentem a praktickým seznamem úkolů.
5. Šablona systémových požadavků ClickUp
Tato šablona systémových požadavků ClickUp je navržena tak, aby vám pomohla zdokumentovat softwarové požadavky projektu. Tato šablona dokumentu s požadavky na produkt má pouze dvě stránky a jejím účelem je poskytnout stručný, ale výstižný přehled potřeb vašeho softwarového týmu.
Začněte vyplněním stručného popisu požadavků s podrobnostmi o účelu, rozsahu projektu a cílovém trhu, poté uveďte další poznámky o kontextu produktu, návrhu a implementaci a provozním prostředí.
Tuto bezplatnou šablonu můžete použít jako samostatný nástroj pro správu produktů nebo jako základ pro komplexnější dokument s požadavky na produkt pro váš vývojový tým.
6. Šablona požadavků na zprávu ClickUp
Šablona požadavků na zprávu ClickUp je navržena tak, aby vám pomohla požádat jiného člena týmu o zprávu tím, že nastíní všechny informace, které chcete, aby obsahovala. Ačkoli se nejedná o šablonu dokumentu s požadavky na produkt, slouží podobnému účelu tím, že stanoví jasná očekávání, aby se předešlo nedorozuměním.
Začněte tím, že v několika větách popíšete účel zprávy, a poté vyplňte tabulku jménem žadatele, oddělením a typem zprávy. Poté aktualizujte záhlaví názvem a logem vaší společnosti a odstraňte výzvy, aby vypadalo čistě a profesionálně. 🤩
Používání softwaru pro správu dokumentů k uchovávání vašich PRD a zpráv na jednom místě pomáhá vašemu týmu pracovat rychleji a snižuje prostor pro chyby.
💡Tip pro profesionály: Využijte ClickUp Brain, AI asistenta ClickUp, jako svého partnera pro psaní!
7. Šablona dokumentu s popisem produktu ClickUp
Tato šablona dokumentu ClickUp Product Brief obsahuje šablonu s prázdnými poli, do kterých můžete vyplnit informace, aby všichni členové vašeho produktového týmu měli stejné informace o vašem projektu. Nejprve napíšete stručné vysvětlení nebo shrnutí o délce dvou stran, poté přejdete k plánu vydání, funkčním specifikacím a dalším aspektům vašeho projektu.
Můžete do ní vložit prototypy a drátěné modely, přidávat komentáře a zpětnou vazbu do okrajů a přidělovat úkoly členům týmu, aniž byste museli dokument opustit.
Je zde dokonce prostor pro přílohy. Ačkoli můžete přidat tolik stránek, kolik chcete, tato šablona by vám měla ušetřit nutnost psát celou knihu. 📚
Tato bezplatná šablona je ideální pro projekty s mezifunkčními týmy, protože všichni mají v reálném čase přístup ke stejným podrobným informacím ze sdíleného pracovního prostoru.
8. Šablona matice funkcí produktu ClickUp
Šablona ClickUp Product Features Matrix je navržena tak, aby pomohla produktovým týmům vybrat, na kterém produktu budou dále pracovat, a to porovnáním jejich požadavků na funkce v přehledné vizuální matici.
Můžete například porovnat modely smartphonů zadáním typu procesoru, velikosti paměti RAM a rozlišení displeje. Po zadání všech podrobností můžete přepínat mezi různými typy zobrazení, jako jsou softwarové funkce, hardwarové funkce a vizuální prvky. Navíc můžete použít barevně označené stavové značky, jako je „Dokončeno“ nebo „Nový model“, nebo sledovat průběh nebo aktuální stav ve vybraných vlastních polích.
Tuto šablonu použijte společně s technickými šablonami, abyste se rozhodli, na co se dále zaměřit, a abyste přešli z fáze plánování do fáze finálního vývoje produktu.
Bonus: Nástroje pro správu produktů bez nutnosti programování
9. Šablona kontrolního seznamu pro uvedení produktu na trh ClickUp
Šablona ClickUp Product Launch Checklist Template je pokročilá šablona navržená tak, aby vám pomohla dosáhnout úspěšného uvedení produktu na trh. Rozdělte úkoly do kategorií, jako je analýza trhu, cenová politika a komunikace, a pomocí pole stavu je označte jako čekající, dokončené nebo probíhající.
Můžete také nastavit datum zahájení, termín dokončení a dobu trvání a každému úkolu přiřadit člena týmu. Úkoly můžete navíc označit červenou nebo žlutou vlajkou, abyste určili jejich prioritu.
Tato šablona vám umožňuje přepínat mezi šesti typy zobrazení, včetně Ganttova diagramu, časové osy a seznamu aktivit.
Díky přizpůsobitelným polím a barevnému kódování by tento kontrolní seznam pro uvedení produktu na trh měl obsahovat vše, co váš produktový marketingový tým potřebuje pro úspěšné uvedení produktu na trh.
10. Šablona produktové strategie ClickUp
Šablona produktové strategie ClickUp může sloužit jako jediný zdroj pravdivých informací o vašem produktu, bez ohledu na to, v jaké fázi životního cyklu se nachází.
Pomocí pole stavu označte funkce jako Probíhá, Pozastaveno, Otevřeno nebo Dokončeno a přiřaďte každou funkci do kategorie, například Zapojení, Růst počtu uživatelů, Obsah nebo Použitelnost.
Každý úkol může mít datum zahájení, termín dokončení a datum spuštění a může být přiřazen vedoucímu týmu. Pomocí pole „náročnost“ označte úkol jako vysoký, nízký nebo střední. Poté seřaďte nebo seskupte svůj seznam podle priority, náročnosti, aktivních funkcí a dalších atributů.
Tato pokročilá šablona ClickUp nabízí více nástrojů než mnoho jiných šablon, včetně automatizace, která umožňuje nastavit vlastní pole při vytvoření úkolu. K dispozici je dokonce i vestavěný formulář pro odeslání, který členům týmu usnadňuje navrhovat nové funkce.
11. Šablona dokumentu s požadavky na produkt pro Microsoft Word od SampleTemplates
Stejně jako zkušený průzkumník jste dosud úspěšně překonali výzvy spojené s vývojem produktu. Nyní je čas posunout své odborné znalosti na další úroveň.
Šablona dokumentu s požadavky na produkt pro Microsoft Word od SampleTemplates je nejlepším řešením pro podrobný nástroj, který vám zajistí, že při hledání dokonalosti produktu nezůstane nic opomenuto.
Tato šablona dokumentu s požadavky na produkt od SampleTemplates je komplexní nástroj, který pomáhá lidem pochopit účel produktu, jeho fungování, funkční požadavky, technický účel a rozsah použití, stejně jako omezení, předpoklady a závislosti.
Šablona slouží jako referenční příručka pro týmy vývoje produktů, zainteresované strany, vývojáře produktů a designéry a zajišťuje jasné pochopení a sladění vašich uživatelských příběhů nebo požadovaného výsledku produktu.
12. Šablona PRD pro Google Docs
Tato šablona PRD pro Google Docs je intuitivní a flexibilní dokument, který je ideální pro snadnou správu a spolupráci na požadavcích na váš produkt.
Šablona plně využívá funkce Google Docs pro aktualizaci v reálném čase, sdílení a společnou úpravu. Díky tomu je ideální volbou pro týmy, které pracují na dálku nebo mají členy rozptýlené na různých místech.
Tato šablona se navíc dobře integruje s dalšími aplikacemi a nástroji Google, což zajišťuje plynulý pracovní postup. Navíc je k dispozici kdekoli, kde máte přístup k internetu. Ať jste tedy kdekoli, vaše PRD je jen pár kliknutí daleko.
Často kladené otázky k dokumentu s požadavky na produkt
Jak formátovat PRD?
Formátování PRD vyžaduje několik klíčových komponent. Obecně začnete úvodem, ve kterém vysvětlíte, co je produkt a jaký je jeho účel. Poté přidejte sekce, které podrobně popisují rozsah produktu, potřeby, které řeší, a jeho nezbytné funkce. Pokud je to možné, přidejte příběhy uživatelů, abyste poskytli perspektivu a vytvořili silnější kontext. Požadavky by měly být jasně definovány a rozděleny na funkční a nefunkční. Nezapomeňte uvést časové osy, milníky a metriky úspěchu, které stanoví plán vývoje a kritéria pro měření úspěchu.
Jaké jsou výhody používání PRD?
Použití PRD zajišťuje, že všichni účastníci projektu mají jasnou představu o požadavcích na produkt a jeho cílech. Sjednocuje členy týmu, maximalizuje efektivitu tím, že omezuje nedorozumění, a pomáhá stanovit a řídit očekávání. PRD také pomáhá zajistit odpovědnost všech účastníků, protože jasně rozděluje odpovědnosti a úkoly. A konečně funguje jako živý dokument, který lze měnit s vývojem produktu, a tak zůstává relevantní po celou dobu vývoje.
Jaké jsou výzvy spojené s používáním PRD?
PRD mohou být velmi komplexní a vytvoření kvalitního dokumentu může vyžadovat určitý čas a úsilí. Může být také obtížné udržovat je aktuální, zejména v dynamických projektech, kde se cíle a požadavky na produkt mohou často měnit. Navíc může být náročné zachovat flexibilitu a přizpůsobivost při dodržování pokynů, které PRD poskytuje. Ačkoli je PRD určeno k zamezení nedorozuměním, stále je možné, že dojde k odlišným interpretacím požadavků, což může vést k možným konfliktům nebo nesouladu.
Co bych měl zahrnout do PRD?
Dobře zpracovaný PRD by měl obsahovat jasný cíl nebo účel produktu, cílovou skupinu, popis produktu, vlastnosti a funkce nezbytné k dosažení cílů, omezení, závislosti a veškeré předpoklady. Dále by měl obsahovat metriky úspěchu, časové osy a milníky, aby všichni měli jasný plán vývoje produktu.
Jaké jsou osvědčené postupy pro agilní týmy používající dokument s požadavky na produkt?
Pro agilní týmy je důležité zachovat flexibilitu PRD, aby bylo možné reagovat na měnící se dynamiku projektu a potřeby zákazníků. Je třeba zohlednit prioritu funkcí a zaměřit se především na hodnotu pro uživatele. Rozdělte každý požadavek na malé, zvládnutelné úkoly nebo uživatelské příběhy a zapojte do procesu tvorby celý tým. Tím zajistíte porozumění a podporu všech zúčastněných. Pravidelně kontrolujte a aktualizujte PRD podle toho, jak dochází ke změnám, a zajistěte efektivní komunikaci a jasná očekávání tím, že budete PRD používat jako hlavní referenční bod.
Jak může vývojový tým využít dokument s požadavky na produkt?
Vývojový tým používá PRD jako vodítko během procesu vývoje produktu. Dokument obsahuje nezbytné podrobnosti o funkcích produktu, interakcích uživatelů a celkových cílech produktu. Pomocí tohoto sdíleného odkazu může tým sladit své úsilí, zajistit dosažení požadovaných výsledků, sledovat pokrok ve vztahu k milníkům a efektivně spravovat změny nebo aktualizace. PRD také pomáhá při jasné komunikaci v rámci týmu a s dalšími zúčastněnými stranami, předchází nedorozuměním a zajišťuje, že všichni mají jednotnou vizi produktu.
Vylepšete svou dokumentaci pomocí šablon PRD
Vytvoření PRD pro každý produkt ve vaší pipeline zajistí, že všichni členové vašeho týmu budou mít stejné očekávání. Namísto toho, abyste to zjišťovali postupně, budete mít jediný zdroj informací, na který se můžete obrátit – ale který je dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil novým funkcím a iteracím v průběhu vývoje. 🌻
Místo toho, abyste pokaždé vytvářeli PRD od nuly, vyberte si jednu z těchto šablon a můžete začít. Ať už se rozhodnete zahrnout makety, uživatelské příběhy nebo otevřené otázky, budete moci prezentovat požadavky na svůj produkt jasným a přístupným způsobem.
Navíc, když pro svůj PRD použijete šablonu ClickUp, můžete využít další nástroje pro mezifunkční spolupráci, jako jsou Whiteboards a ClickUp Spaces.
Můžete také použít šablony, jako jsou šablony pro uvedení produktu na trh a produktovou strategii, abyste se na svůj produkt podívali z jiného úhlu nebo v jiné fázi procesu.