Jak napsat PRD (s příklady a šablonami)

Vytvoření úspěšného produktu vyžaduje více než jen inovativní nápad; vyžaduje rozsáhlý výzkum, plánování a četné iterace, aby bylo možné najít nejúčinnější přístup.
Kde tedy začít?
Produktoví manažeři obvykle zahajují proces vypracováním dokumentu s požadavky na produkt (PRD). Tento dokument popisuje zamýšlený produkt, podrobně uvádí jeho účel, klíčové vlastnosti, funkce a očekávanou reakci uživatelů.
Dalším krokem je rozeslání PRD klíčovým zainteresovaným stranám, technickým týmům a dalším relevantním subjektům za účelem získání zpětné vazby. Jakmile je PRD dokončen, stává se základním plánem, který řídí všechny následující fáze procesu vývoje produktu.
V tomto blogu se podíváme na to, jak vytvořit komplexní a efektivní PRD, aby byla vize vašeho produktu jasně sdělena a strategicky realizována.
Co je dokument s požadavky na produkt (PRD)?
PRD je komplexní plán, který před zahájením vývoje produktu nastiňuje jeho nezbytné vlastnosti a funkce.
Tento klíčový dokument specifikuje:
- Co produkt dokáže
- Jak bude těchto cílů dosahovat
- Celková produktová strategie
- Podrobný popis technických specifikací
- Informace o interakcích uživatelů a metrikách výkonu
Díky integraci produktové strategie PRD sladí vývoj produktu s širšími obchodními cíli a zajistí, že každá vlastnost a funkce podporuje dlouhodobou vizi a postavení společnosti na trhu.
Význam v projektovém a strategickém řízení
PRD sám o sobě překlenuje propast mezi koncepčními nápady a realizovatelnými vývojovými plány. Ale to není vše:
- Sladí vizi týmu: PRD zajišťuje, že všechny zúčastněné strany mají jednotné chápání cílů produktu. Toto sladění je zásadní, protože zabraňuje nedorozuměním, která by mohla narušit vývoj. Zajišťuje, že všichni, od vývojářů po marketingové pracovníky, se shodnou na tom, co je třeba vytvořit a proč.
- Umožňuje vám strategicky plánovat vaše zdroje: Tím, že nastiňuje vlastnosti, funkce a cílový trh produktu, pomáhá PRD manažerům efektivněji alokovat zdroje. Pro produktové manažery je PRD strategickým průvodcem, který pomáhá stanovit priority funkcí na základě cílů produktu a zdrojů společnosti.
- Zlepšuje spolupráci zainteresovaných stran: PRD shromažďuje zpětnou vazbu od různých oddělení. Tento přístup založený na spolupráci posiluje pocit sounáležitosti mezi členy týmu a motivuje je k aktivní účasti na úspěchu produktu.
Hlavní výhody vytvoření PRD
Existuje nespočet příběhů o projektech, které selhaly kvůli špatné komunikaci. Jako produktový manažer jistě víte, o čem mluvíme.
Dobře zpracovaný PRD pomáhá předcházet těmto problémům a zajišťuje, že vaše vize bude dokonale převedena do hmatatelného produktu, který splní vaše očekávání.
Zde jsou hlavní výhody PRD:
- Snížení nejednoznačnosti vize: PRD podrobně popisuje, co je třeba vytvořit. Tato jasnost pomáhá v celkovém řízení produktu a zajišťuje, že vývojový proces je v souladu s vizí produktu.
- Dosáhněte vyšší kvality produktu: Komplexní PRD umožňuje důkladné počáteční plánování, které zvyšuje celkovou kvalitu produktu. Díky pochopení a zdokumentování požadavků projektu předem mohou týmy předejít nákladným revizím a přepracováváním.
- Rychlejší uvedení na trh: Dobře zpracovaný PRD může urychlit proces vývoje tím, že sníží potřebu revizí a zabrání rozšiřování rozsahu, což umožní rychlejší uvedení na trh.
Složení dobrého PRD
Než začnete sestavovat dokument s požadavky na produkt, musíte pochopit jeho složky. Při vytváření PRD myslete na:
1. O čem je váš produkt?
Začněte jasným definováním produktu a jeho cílů. To zahrnuje obecný přehled účelu produktu, cílové skupiny a odlišení od konkurence. Tento základní krok připravuje půdu pro všechny následující podrobnosti v PRD.
2. Jaké jsou cíle vašeho produktu?
Jasně formulujte cíle produktu a jejich soulad s širšími obchodními cíli. Stanovte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro měření úspěchu produktu po uvedení na trh. Tyto metriky by měly být konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené (SMART).
Tip pro profesionály: Použijte šablonu SMART Goals Template od ClickUp k nastavení dosažitelných cílů a rozdělení úkolů na menší části. Tato šablona pomáhá vašemu týmu udržet soustředění a motivaci během uvedení produktu na trh.
3. S jakými omezeními a předpoklady pracujete?
Rozpoznat všechna omezení, která by mohla mít vliv na vývoj produktu, jako jsou technologická omezení, rozpočtová omezení nebo regulační požadavky. Také sepište předpoklady týkající se tržních podmínek, technologických trendů nebo chování uživatelů, které by mohly ovlivnit design produktu a jeho minimální funkčnost.
4. Jaký je rozsah vaší práce?
Definujte rozsah projektu podrobným popisem toho, co bude zahrnuto do kritérií pro vydání produktu a co nikoli. Tato jasnost pomáhá zabránit rozšiřování rozsahu a zajišťuje, že se vývojový tým soustředí pouze na základní funkce.
Tip pro profesionály: Použijte šablonu ClickUp Scope of Work Template, která je připravena k použití a plně přizpůsobitelná. Tato šablona zajistí, že všichni budou dobře informováni a budou se shodovat, projekt bude pokračovat a termíny budou dodrženy.
5. Jaké funkce bude váš produkt obsahovat?
Uveďte podrobný seznam funkcí produktu. Ten by měl zahrnovat jak základní, tak sekundární funkce a vysvětlovat, jak každá z nich odpovídá potřebám cílové skupiny. Uveďte konkrétní podrobnosti o tom, jak by tyto funkce měly fungovat, a jejich očekávaný dopad na uživatelský zážitek.
Vypracování PRD: 7 klíčových kroků k úspěchu
Vytvoření PRD vyžaduje strukturovaný přístup, který zajistí, že všechny zúčastněné strany jasně definují a pochopí všechny aspekty produktu. Těchto sedm klíčových kroků vám pomůže efektivně řídit vývoj produktu od jeho koncepce až po uvedení na trh.
1. Začněte zdokumentováním všech podstatných detailů o produktu
Proveďte důkladnou analýzu požadavků na váš produkt. Ta zahrnuje účel produktu, cílovou skupinu a hlavní problém, který řeší.
Buďte konkrétní, pokud jde o zamýšlené použití a prostředí, ve kterém bude produkt fungovat. Tento základní krok zajistí, že všichni zúčastnění budou mít jasnou představu o tom, co se vytváří a proč.
2. Jasně definujte, čeho má produkt dosáhnout
Podrobně popište obchodní i technické cíle a jejich soulad s celkovými cíli společnosti.
Zahrňte měřitelné ukazatele úspěchu nebo KPI, abyste mohli sledovat pokrok. Tento krok transformuje obecné nápady na konkrétní, realizovatelné cíle, které řídí celý proces vývoje.
3. Poznamenejte si předpoklady a omezení
Identifikujte a zdokumentujte všechny předpoklady učiněné během fází plánování a vývoje.
Uveďte také omezení, která by mohla mít dopad na projekt, jako jsou technologické limity, regulační požadavky a rozpočtová omezení. Včasné pochopení těchto faktorů pomáhá naplánovat realistické časové harmonogramy vývoje a předcházet nepředvídaným problémům.
4. Přidejte podrobnosti o pozadí a strategické vhodnosti
Rozveďte pozadí koncepce produktu vysvětlením průzkumu trhu, poznatků o zákaznících a analýzy konkurence, které vedly k jeho vzniku.
V tomto kroku by mělo být také jasně uvedeno, jak produkt strategicky zapadá do širší vize společnosti a produktové řady. Zdůraznění tohoto souladu zajišťuje, že vývoj produktu není pouze taktickým krokem, ale také strategickou iniciativou v souladu s dlouhodobými obchodními cíli.
5. Zahrňte uživatelské příběhy a požadavky
Definujte kompletní rozsah produktu tím, že uvedete všechny uživatelské příběhy a podrobné požadavky. Tento krok by měl zahrnovat to, co produkt bude a nebude umět, což pomůže řídit očekávání a soustředit úsilí na klíčové funkce.
Uživatelské příběhy by měly být jasné a stručné a měly by poskytovat popis toho, jak budou různé funkce používány z pohledu koncového uživatele.
6. Definujte vlastnosti produktu
Rozdělte produkt na jednotlivé funkce a každou z nich podrobně popište. Proberte funkčnost každé funkce, jak se integruje s ostatními částmi produktu a jaké má případné závislosti.
Tento krok je klíčový pro vývojový tým, aby pochopil, co je třeba vytvořit, a pro produktový tým, aby naplánoval jak efektivně stanovit priority vývojových úkolů.
7. Stanovte metriky pro měření úspěchu
Stanovte jasné, kvantifikovatelné metriky pro hodnocení úspěchu produktu po uvedení na trh. Ty by měly být v souladu s počátečními cíli a záměry stanovenými v PRD.
Mezi běžné metriky mohou patřit úroveň zapojení uživatelů, výkonnostní benchmarky, prodejní cíle nebo míra spokojenosti zákazníků. Stanovení těchto metrik předem je zásadní pro průběžné měření výkonu produktu a přijímání informovaných rozhodnutí pro budoucí iterace.
Příklady dokumentů s požadavky na produkt (PRD)
Zde jsou dva nejvýznamnější příklady/šablony PRD, které organizace napříč odvětvími používají ke zefektivnění svého přístupu k psaní PRD. Oba mají mírně odlišné komponenty a formáty a slouží k různým účelům.
1. Šablona dokumentu s požadavky na produkt od Clickup
Šablona dokumentu s požadavky na produkt Clickup je navržena tak, aby zefektivnila proces vývoje produktu. Šablona obsahuje základní prvky:
- Kdo se podílí
- Co bude provedeno
- Proč je to nutné
- Kdy by měl být dokončen
- Jak bude realizován
Nejvýznamnějším aspektem šablony je to, že je plně přizpůsobitelná. To znamená, že ji můžete přizpůsobit konkrétním potřebám vašeho odvětví a začít s ní pracovat během několika sekund.
2. Šablona požadavků na produkt Clickup
Šablona požadavků na produkt Clickup vám poskytuje připravený pracovní prostor určený pro zúčastněné strany zapojené do vývoje produktu. Pomáhá dokumentovat všechna rozhodnutí týkající se vývoje a poskytuje užitečný odkaz pro týmy, aby mohly přezkoumat minulá rozhodnutí a postupně vylepšovat své plány vydání.
Jeho struktura podporuje jak začátečníky, tak pokročilé uživatele. Šablona nabízí plně přizpůsobitelné prostředí, které týmům umožňuje přizpůsobit pracovní prostor jejich konkrétním potřebám.
Nástroj pro řízení projektů ClickUp vám navíc umožňuje přístup k více než 15 zobrazením a vlastním stavům, aby bylo zajištěno komplexní plánování řízení požadavků pro každou fázi procesu vývoje produktu. S touto šablonou můžete začít během několika sekund s efektivitou a přehledností od samého začátku.
Agilní přístup k psaní PRD
V agilním světě vývoje produktů čelí produktoví manažeři při shromažďování požadavků pro dokument s požadavky na produkt (PRD) specifickým výzvám. Zde jsou některé z nejčastějších problémů:
- Rychlé změny požadavků: Agilní prostředí je dynamické, kde se potřeby zákazníků a podmínky na trhu mohou rychle měnit. To může vést k častým revizím požadavků na produkt.
- Sladění zájmů zúčastněných stran: V agilním prostředí vede zapojení více zúčastněných stran často ke konfliktním podnětům nebo prioritám, což může komplikovat proces shromažďování požadavků.
- Komunikace složitých požadavků: Může být náročné sdělit složité požadavky na produkt způsobem, který je srozumitelný pro všechny členy týmu, včetně těch, kteří nemají technické zázemí.
K překonání těchto výzev potřebujete flexibilní přístup a nástroje, které umožňují opakované aktualizace. Právě zde přichází na scénu nástroj Agile Project Management Tool od Clickup. Pomáhá vám snadno upravovat požadavky, sledovat změny a informovat celý tým v reálném čase.
Kromě toho funkce ClickUp Product Feature pomáhá zjednodušit proces dodávání produktů rychleji a efektivněji. Můžete využít nástroje jako ClickUp Docs, ClickUp Goals a roadmapy k usnadnění komplexního plánování a sledování.
Pomocí ClickUp Docs můžete dokument společně vytvářet a revidovat a zajistit, aby všichni členové týmu přispívali a byli informováni o nejnovějších změnách.
ClickUp Goals pomáhá stanovit a sledovat klíčové cíle související s PRD a zajišťuje, že vývoj produktu zůstává v souladu se strategickými milníky.
ClickUp Brain, AI asistent ClickUp, vám může pomoci urychlit proces vývoje vytvářením produktových plánů, testovacích plánů a technických specifikací. To vám pomůže ušetřit drahocenný čas při plánování a dokumentaci.
Funkce ClickUp Dashboard poskytuje vizuální přehled o stavu projektů a umožňuje týmům sledovat průběh v reálném čase.
Integrace ClickUp zefektivňují pracovní postupy mezi úložišti kódu a úkoly projektového řízení. To umožňuje vývojovým týmům propojit commity, pull requesty a větve přímo s úkoly v ClickUp, což zvyšuje sledovatelnost a snižuje přepínání kontextu.
Prostřednictvím automatizací ClickUp můžete také automatizovat opakující se úkoly, jako je aktualizace stavů nebo přiřazování úkolů na základě konkrétních spouštěčů. Tato funkce snižuje manuální pracovní zátěž, což týmům umožňuje více se soustředit na strategické úkoly a urychlit vývojový cyklus.
Organizace jako STANLEY Security využily ClickUp k efektivnímu zvládnutí řešení svých výzev. Connor Nash, jejich globální manažer pro analýzu zkušeností, vysvětluje jejich přístup:
Jako tým technologických inovátorů musíme být organizovaní a flexibilní, abychom se mohli přizpůsobovat měnícím se požadavkům projektů. K dosažení našich cílů používáme různé techniky projektového řízení a ClickUp v tom hraje klíčovou roli. ClickUp můžeme přizpůsobit a automatizovat tak, aby vyhovoval každé konkrétní iniciativě, což nám umožnilo zefektivnit a zjednodušit naše pracovní postupy, čímž se exponenciálně zvýšila kapacita našeho týmu.
Jako tým technologických inovátorů musíme být organizovaní a flexibilní, abychom se mohli přizpůsobovat měnícím se požadavkům projektů. K dosažení našich cílů používáme různé techniky projektového řízení a ClickUp v tom hraje klíčovou roli. ClickUp můžeme přizpůsobit a automatizovat tak, aby vyhovoval každé konkrétní iniciativě, což nám umožnilo zefektivnit a zjednodušit naše pracovní postupy, čímž se exponenciálně zvýšila kapacita našeho týmu.
Rozdíl mezi PRD a jinými dokumenty
Hlavní rozdíl mezi dokumentem s požadavky na produkt (PRD), dokumentem s obchodními požadavky (BRD) a dokumentem s požadavky trhu (MRD) spočívá v jejich zaměření:
- PRD podrobně popisuje, jak produkt splní technické a uživatelské požadavky.
- BRD popisuje obchodní potřeby a dopad na různé obchodní oddělení.
- MRD zachycuje požadavky trhu a potřeby zákazníků, které má produkt uspokojit.
Pojďme se krátce podívat na srovnání:
PRD vs. BRD vs. MRD
|Aspekt
|PRD
|BRD
|MRD
|Zaměření
|Zaměřuje se na technické a uživatelské požadavky produktu a popisuje vlastnosti, funkce a chování systému.
|Zaměřuje se na obchodní potřeby a nastiňuje dopad na různé obchodní oddělení a celkové obchodní cíle.
|Zaměřuje se na požadavky trhu a potřeby zákazníků a popisuje, co trh od produktu očekává.
|Účel
|Poskytnout vývojovému týmu podrobný popis funkcí produktu a technických požadavků.
|Komunikovat obchodní potřeby a požadavky zainteresovaným stranám, aby bylo zajištěno sladění s obchodními cíli.
|Aby bylo zajištěno, že produkt splňuje požadavky trhu a efektivně uspokojuje potřeby zákazníků.
|Primární cílová skupina
|Vývojáři, designéři a technické týmy, které budou produkt vytvářet a implementovat.
|Do strategického plánování projektu jsou zapojeni obchodní partneři, projektoví manažeři a vedoucí oddělení.
|Marketingové týmy, produktoví manažeři a strategičtí plánovači se zaměřují na tržní trendy a demografické údaje o zákaznících.
|Výsledek
|Slouží jako plán pro vývojový proces a zajišťuje, že produkt splňuje stanovené technické normy a očekávání uživatelů.
|Slouží jako základní dokument, který sladí projekt s obchodními strategiemi a cíli a zajistí, že splní zamýšlené obchodní cíle.
|Poskytuje strategický přehled o situaci na trhu, který slouží jako vodítko pro positioning produktu a marketingové strategie.
|Úroveň detailů
|Vysoce technický, podrobně popisující funkce produktu, interakci s uživatelem a technické specifikace.
|Obecněji řečeno, zaměřuje se na vysoké obchodní potřeby a cíle, aniž by se zabýval technickými detaily.
|Zaměřeno na trh, s podrobným popisem segmentů zákazníků, tržních trendů a analýzy konkurence bez konkrétních technických detailů.
Co dělat a nedělat při vytváření PRD
Při vytváření PRD pro váš produkt zvažte tyto základní zásady, které byste měli dodržovat, abyste zajistili jeho účinnost:
Co dělat:
- Zahrňte uživatelské příběhy: Uživatelské příběhy dodávají požadavkům kontext, díky čemuž jsou srozumitelnější pro vývojový tým a pomáhají mu nahlížet na produkt z pohledu uživatele.
- Definujte kritéria přijatelnosti: Jasně nastavte kritéria pro každou funkci, která určují její dokončení a přijatelnost. Tím stanovíte jasná očekávání a pomůžete zajistit kvalitu a testování uživatelů.
- Pravidelně aktualizujte: PRD aktualizujte podle vývoje rozsahu projektu a nových informací, které se objeví.
- Stanovte jasné milníky: Rozdělte projekt na fáze nebo milníky s konkrétními cíli a termíny, aby vývoj probíhal podle plánu a byl zvládnutelný.
- Usnadněte škálovatelnost a flexibilitu: Navrhněte PRD tak, aby umožňoval budoucí úpravy a škálovatelnost. Předvídejte potenciální změny na trhu nebo v technologii, které by mohly mít dopad na produktovou roadmapu.
Co nedělat:
- Přetížení informacemi: Vyhněte se vkládání přílišného množství detailů do PRD, které by mohly vývojový tým zahlcovat nebo mást.
- Ignorování zpětné vazby: Neodmítejte zpětnou vazbu od zainteresovaných stran, která může vést k závažným opomenutím a promarněným příležitostem.
- Přílišná rigidita: Vyhněte se přílišné rigiditě specifikací PRD, protože může být nutné provést úpravy na základě technických nebo obchodních poznatků.
- Přeskočte ověření: Nezapomeňte ověřit předpoklady a požadavky prostřednictvím průzkumu trhu nebo prototypů, abyste se ujistili, že jsou realistické a proveditelné.
- Zanedbávání metrik: Vyhněte se opomenutí jasných metrik a KPI, které jsou klíčové pro měření úspěchu produktu po uvedení na trh.
Uveďte svou vizi produktu na trh s pomocí solidního PRD
Vypracování komplexního PRD je nezbytným krokem v procesu vývoje produktu, který zajišťuje jasnost, soulad a strategické provedení. Při vytváření PRD se můžete inspirovat různými šablonami pro shromažďování požadavků, které jsou k dispozici na trhu.
Ale nemusíte to dělat všechno sami. Integrace specializovaných nástrojů pro správu požadavků může revolučně změnit způsob, jakým se PRD spravují. Tyto nástroje zefektivňují práci, zlepšují komunikaci a poskytují agilní řešení, která se přizpůsobují měnícím se požadavkům. Jak budete postupovat, využití těchto robustních nástrojů pro správu projektů v rámci ClickUp vám pomůže efektivněji proměnit vaši vizi produktu v realitu.
Je čas vylepšit váš proces PRD a dosáhnout hmatatelných výsledků díky využití síly efektivního projektového řízení.