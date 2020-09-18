Kompletní průvodce agilním vývojem produktů (2025)

Chcete se dozvědět více o agilním vývoji produktů?
Ať už vyvíjíte software nebo vyrábíte hardwarové produkty, agilní proces vám pomůže zkrátit vývojový cyklus a zvýšit jeho produktivitu.
A pokud se chcete naučit základy agilního přístupu, jste na správném místě.
V tomto článku se dozvíte, co je agilní metodika, jak funguje, jaké jsou její výhody a jaký je pro vás nejlepší agilní nástroj pro správu projektů.
Pojďme na to!
Co je agilní vývoj?
Agilní metodika je soubor postupů, které pomáhají týmům zkrátit délku vývojového cyklu a vytvářet produkty zaměřené na uživatele.
Jak to funguje?
Agilní tým pracuje v krátkých sprintech trvajících 2–4 týdny, aby vytvořil funkční verzi produktu.
Na konci každého sprintu představí tuto verzi klíčovým zainteresovaným stranám. Na základě zpětné vazby od každé zainteresované strany se pustí do dalšího sprintu.
Tento proces opakujete, dokud konečný produkt nesplní očekávání všech.
Proč?
Krátké sprinty vám pomohou zkrátit celkovou dobu výroby.
A časté revize se zainteresovanými stranami vám pomohou zůstat v kontaktu s potřebami zákazníků.
Výsledek?
Lepší produkt vyvinutý v kratším čase!
Jedná se samozřejmě o velmi odlišný styl vývoje od tradičního stylu řízení projektů, jako je metodika Waterfall.
Jak se agilní rámec liší od metodiky Waterfall?
Agilní projekt obsahuje více sprintů nebo vývojových cyklů, zatímco metodika Waterfall má jeden jediný produkční cyklus, který může trvat měsíce nebo dokonce roky.
Agilní přístup navíc produkty průběžně testuje během celého vývojového cyklu. Týmy pracující metodou Waterfall provádějí testy produktů až po jejich úplném dokončení.
To znamená, že zákazník může produkt zkontrolovat až po skončení výrobního cyklu. V agilním vývoji však aktivně zapojujete zákazníky do celého procesu vývoje produktu, což vám pomáhá vytvářet špičkové produkty.
Kdo může používat agilní metodiku?
Ačkoli byl agilní rámec vyvinut pro projekty vývoje softwaru, neznamená to, že tato metodika nemůže být použita i pro vývoj hardwaru nebo v jiných odvětvích.
Agilní metodiku vývoje můžete ve skutečnosti použít ve všech odvětvích, jako je finance, marketing a dokonce i stavebnictví.
Podívejte se na naše články o softwaru pro řízení projektů ve stavebnictví a tipy od odborníků, jak přejít na agilní přístup.
Na čem je agilní vývoj založen?
Agilní manifest je stručný dokument, který shrnuje, co tato metodika představuje. Stanoví soubor 4 hodnot a 12 principů pro všechny agilní vývojové týmy.
I když se nejedná o striktní pravidla, která musíte dodržovat, hodnoty a principy ovlivňují každý proces v agilním vývoji softwaru.
Agilní principy a hodnoty společně rozvíjejí agilní myšlení mezi členy týmu, které je zaměřeno na maximální spolupráci a inovace.
Čtyři hodnoty agilního přístupu jsou:
- Jednotlivci a interakce mají přednost před procesy a nástroji.
- Funkční software před komplexní dokumentací
- Spolupráce se zákazníky namísto vyjednávání smluv
- Přijetí změn namísto dodržování plánu
12 agilních principů lze rozdělit do 4 skupin:
1. Principy agilního řízení projektů zaměřené na spokojenost zákazníků
- Upřednostněte uspokojení potřeb zákazníků, abyste dodali vysoce kvalitní, funkční software v termínu.
- Přijměte změny požadavků na poslední chvíli
- Dodávejte nové verze každých pár týdnů nebo měsíců, abyste získali průběžnou zpětnou vazbu od zákazníků a mohli produkt podle toho přizpůsobovat.
2. Principy agilního řízení projektů v oblasti kvality
- Zaměřte se na to, jak dobře váš funkční produkt uspokojuje zákazníky, abyste mohli posoudit jeho úspěch.
- Udržujte stabilní tempo vývoje, abyste drželi krok s procesem vývoje řízeným testováním.
- Věnujte neustálou pozornost technické dokonalosti a dobrému designu, protože to zvyšuje agilitu vašeho týmu.
3. Principy agilního řízení projektů týkající se spolupráce
- Zúčastněné strany projektu a vývojáři musí během celého vývojového procesu aktivně spolupracovat.
- Budujte projekty kolem motivovaných členů týmu a poskytněte jim potřebnou podporu.
- Zapojte se do osobních rozhovorů, protože jsou nejspolehlivějším a nejúčinnějším způsobem předávání informací. Povzbuzujte členy týmu, aby komunikovali přímo.
- Samoorganizované týmy, které pracují s minimálním dohledem, dosahují nejlepších výsledků.
4. Principy agilního řízení projektů týkající se vedení týmu
- Chcete-li zvýšit agilitu, udržujte své procesy jednoduché a zbavte se nepodstatné práce.
- Průběžně hodnotte výkonnost svého týmu a vylepšujte jej, aby se stal lepším a efektivnějším týmem.
Jaké jsou různé role v agilním týmu?
Agilní projekt je jako velkolepé muzikálové představení. Kulisy a kostýmy mohou přijít později.
Aby však byl skutečně úspěšný, potřebuje především skvělé umělce.
A členové agilního týmu jsou sami o sobě opravdovými umělci!
I když mají různorodé dovednosti a zázemí, všichni spolupracují na řešení aktuálních problémů. Tento druh mezifunkční spolupráce je základem kultury inovace agilního týmu.
Ale kdo jsou tito lidé a jaké jsou jejich povinnosti?
Zde je seznam klíčových členů agilního týmu a jejich úkolů.
1. Vlastník produktu
Vše začíná u vlastníka produktu (někdy také nazývaného produktový manažer ).
Jsou superpočítačem v týmu: nejlepším zdrojem informací o potřebách zákazníků.
Produktový vlastník úzce spolupracuje s uživateli, zaznamenává jejich požadavky a převádí je do produktového backlogu. A stejně jako počítač jsou nepostradatelní pro všechny procesy projektu!
2. Projektový manažer
Pokud je vlastník produktu zdrojem všech informací týkajících se zákazníků, projektový manažer je zodpovědný za jejich správné využití.
Koordinují vývojový tým, aby vytvořil produkt podle pokynů vlastníka produktu.
Ještě důležitější je, že pečlivě sledují pohyblivé části projektového cyklu, jako jsou sprinty a jejich různé fáze.
Pokud však používáte metodiku Scrum, role projektového manažera je rozdělena mezi vlastníka produktu, Scrum mastera a členy vývojového týmu.
3. Vývojový tým
Vývojový tým je armádou v terénu. Podílí se na vytváření produktu praktickým způsobem.
Agilní vývojové týmy jsou samoorganizované, mezioborové týmy složené z designérů, inženýrů, programátorů, obchodních analytiků atd.
4. Zainteresované strany
Ačkoli zainteresované strany projektu nemají v procesu vývoje praktickou roli, jejich podněty směřují produkt správným směrem.
Čtyři hlavní typy zainteresovaných stran v metodice Agile jsou:
- Zákazníci nebo kupující konečného produktu
- Koncoví uživatelé
- Partneři, kteří podporují výrobu
- Zasvěcení, jako jsou vedoucí pracovníci nebo manažeři
Jejich potřeby a vize ovlivňují různé části produktu.
Jaké jsou různé agilní metody vývoje produktů?
Agilní přístup již není pouze procesem vývoje produktů.
V průběhu let se agilní postupy staly symbolem širší filozofie výroby.
Agilní přístup zahrnuje širokou škálu metod vývoje softwaru a hardwaru.
Všechny však sdílejí jeden základní cíl: vyvinout lepší produkt v kratším čase!
Agilní kouč nebo tým by měl mít obvykle praktické znalosti základů nejběžnějších agilních metod vývoje softwaru.
Zde je stručný přehled některých variant agilní metodiky vývoje:
1. Scrum
Scrum je téměř zcela podobný agilnímu rámci, až na několik klíčových rozdílů.
Nejvýznamnějším rozdílem je přítomnost Scrum mastera, který vede vývojový tým.
Členové týmu Scrum navíc mají mnohem větší autonomii v každodenních činnostech a pracují s minimálním dohledem. Aby však byli úspěšní, musí mít dostatečné zkušenosti.
Rámec Scrum je vhodnější pro projekty, které se neustále vyvíjejí.
Chcete-li se dozvědět více o událostech nebo ceremoniích Scrum, které tvoří tento agilní vývojový proces, klikněte sem.
2. Lean
Společnost Toyota byla v 70. letech průkopníkem výrobního procesu, který se zaměřoval na snížení všech druhů plýtvání. Tento proces založený na hodnotách, dnes známý jako Lean, byl dále přizpůsoben tak, aby vyhovoval jakékoli produkci softwaru.
Principy Lean vám pomohou snížit plýtvání způsobené nadměrnými zásobami, nadprodukcí, přepracovanými členy týmu atd.
Lean je skvělý pro zjednodušení pracovních postupů a dodávání pouze toho, co je pro zákazníka hodnotné.
3. Kanban
Stejně jako Lean je i projektové řízení Kanban japonským vynálezem. K vývoji produktů však přistupuje vizuálně .
Týmy používají Kanbanovou tabuli ke sledování každého úkolu od začátku do dokončení. To podporuje transparentnost a zlepšuje schopnost týmu odhalit a řešit úzká místa.
4. XP
Extreme Programming, zkráceně XP, sdílí téměř všechny základní principy s agilním přístupem (stejně jako Scrum).
Obsahuje však několik specifických inženýrských postupů pro vývoj softwaru, jako je testování, refaktoring a párové programování.
XP se také zaměřuje na vytváření konzistentních fází projektu pro vývojáře, což z něj činí vynikající volbu pro komplexní projekty.
Jak funguje agilní vývoj produktů?
Nyní znáte základy agilního přístupu.
Možná vás ale zajímá, jak to v praxi funguje.
Nebojte se. Máme pro vás řešení.
Typický agilní proces je poměrně snadno pochopitelný.
Má pouze dvě důležité fáze:
- Plánování
- Sprinty
V této části se podíváme na podrobnosti obou metod a vysvětlíme, jak fungují.
Aby to bylo zábavné a jednoduché, použijeme jako příklad náš vlastní agilní projekt!
Pokusíme se vytvořit aplikaci pro rozvoz pizzy, která shromažďuje nejlepší nabídky pro své uživatele.
Chcete se dozvědět více?
Pojďme se tedy ponořit do agilního vývojového procesu tohoto projektu!
Fáze č. 1: Plánování
Vaše aplikace pro rozvoz pizzy pomáhá uživatelům ušetřit čas, který by jinak strávili procházením nabídek a jídelních lístků.
Proč by tedy váš projektový plán měl ztrácet čas?
Efektivní agilní plánování se zaměřuje hlavně na tyto 4 oblasti:
A. Prohlášení o vizi produktu
Jedná se o jednoduchý, jednovětý popis toho, čeho má váš produkt dosáhnout.
Jakmile projekt začne, každá vaše akce by měla vycházet z vize projektu.
Měl by být dostatečně konkrétní, aby zúžil váš záměr, ale zároveň dostatečně široký, aby zahrnoval různé možnosti během výroby.
Příklad: Nabídnout lidem výběr nejlepších pizz za nejnižší ceny.
B. Produktová roadmapa
Produktová roadmapa zdůrazňuje všechny klíčové funkce, které tvoří funkční produkt.
Můžete také přidat seznam funkcí USP (jedinečných prodejních argumentů), které odlišují váš produkt od standardů na trhu.
Příklad: Funkce, která uživatelům umožňuje porovnat ceny a dodací lhůty pizzy v různých restauracích.
A co je ještě důležitější, jelikož se jedná o „roadmap“, stanovuje hrubý harmonogram výroby pro tým.
C. Produktový backlog
Produktový backlog obsahuje všechny položky z agilní roadmapy. Nejedná se však pouze o seznam úkolů.
Je vyvíjen a spravován vlastníkem produktu, který přidává priority a odhady ke každé jeho funkci.
Kromě toho jsou položky produktového backlogu přidělovány vývojovému týmu na základě jejich priority.
Produktový backlog však není neměnný.
Kdykoli majitel produktu získá nové poznatky o chování zákazníků, může se změnit i backlog, aby se přizpůsobil potřebám zákazníků.
D. Plán vydání
Jakmile naplánujete backlog, můžete nastavit plán vydání pro různé sady funkcí, které budou vyvinuty během různých sprintů. Výsledek každého sprintu se nazývá „inkrement“.
Příklad:
Sprint 1: Vytvoření funkcí pro zapojení uživatelů
Sprint 2: Vývoj funkcí pro porovnání pizzy
Bonus: Další šablony pro správu produktů najdete zde.
Fáze č. 2: Sprinty
Pokud je fáze plánování jako psaní scénáře k filmu, sprinty jsou jako natáčení filmu!
Veškerá produkční činnost probíhá ve sprintech, které trvají 2–4 týdny.
Je to také fáze, kdy dochází k testování, revizím a změnám.
Díky tomu jsou sprinty nejdelší, nejnáročnější na zdroje a nejproduktivnější částí agilního procesu vývoje produktů.
Takto probíhá jeden sprintový cyklus agilního procesu řízení produktů:
A. Plánování sprintu
Plán vydání zužuje širší agendu pro každý sprint.
Ale teprve v rámci plánovací schůzky sprintu tým rozhodne, jak toho dosáhnout.
Například v seznamu produktů se uvádí, že proces zapracování nových zaměstnanců je prioritou a musí být dokončen v prvním sprintu.
Na první schůzce k plánování sprintu tým rozhodne, jaké úkoly a podúkoly jsou k tomu zapotřebí. Tento seznam se nazývá sprint backlog.
Úkoly uvedené ve sprint backlogu jsou poté přiděleny členům týmu spolu s konkrétními cíli a termíny.
Stručně řečeno, proces plánování sprintu stanoví cestu pro sprint.
Váš tým už se jen musí pustit do práce.
B. Denní porada
Agilní hodnoty kladou důraz na osobní interakce pro lepší koordinaci.
Zejména když je práce v plném proudu během sprintů.
Denní porada je způsob, jak takovou komunikaci zlepšit.
V rámci tohoto procesu se vývojový tým schází každé ráno na 15 minut, aby prodiskutoval předchozí den, naplánoval den nadcházející a případné překážky, které by mohly stát v cestě.
Tyto denní schůzky jsou dostatečně krátké, aby se vyhnuly zdlouhavým diskusím, ale dostatečně dlouhé, aby se sdílely nejdůležitější události dne.
A stejně jako dobrá pizza vás i jeden kousek tohoto softwaru dokáže nasytit!
C. Sprint review
Po týdnech usilovné práce na dokončení sprint backlogu tým dodává inkrement. Tým představí tento funkční software klíčovým stakeholderům na sprint review meetingu.
Pro tým je to příležitost zhodnotit živou zpětnou vazbu uživatelů a identifikovat případné změny, které je třeba provést.
V této fázi je váš produkt jako pizza s omáčkou a přísadami.
Pokud jsou ingredience správné, trochu tepla (nebo zpětné vazby) z něj udělá jen lepší produkt!
D. Retrospektiva sprintu
Agilní tým se zaměřuje na zlepšování s každým sprintem.
Proto po revizi, před zahájením dalšího sprintu, udělají pauzu, aby provedli retrospektivu.
Toto setkání je interní revizí toho, co v předchozím sprintu fungovalo a co ne.
Tým tyto informace využívá k tomu, aby se v dalším sprintu zlepšil.
A s každou verzí funkčního softwaru se přibližují konečnému produktu.
3 hlavní výhody agilního vývoje produktů
Nyní již chápete, jak se agilní metoda liší od tradičních výrobních postupů.
Ale proč byste jej měli používat?
Zde jsou 3 klíčové výhody agilního přístupu:
1. Rychlejší komunikace a lépe informované zainteresované strany
Špatná komunikace je jedním z hlavních důvodů neúspěchu projektů.
Agilní proces však tomuto riziku předchází tím, že komunikaci staví do centra projektu.
- Členové týmu spolu každý den komunikují během svých denních standupů.
- Vlastník produktu, jako zástupce zákazníka, je součástí každého procesu.
- Recenze po každém sprintu podporují přímou účast zainteresovaných stran na výrobním procesu.
A během celého projektu se týmy spoléhají především na osobní interakci.
Je to opravdu nejrychlejší způsob, jak věci dotáhnout do konce!
2. Vytváří inovativní prostředí
Můžete očekávat, že členové týmu budou inovativní, pokud od nich zároveň vyžadujete, aby vypracovávali nudné dokumenty a podávali zprávy desítkám lidí?
Tvůrci agilní metody si uvědomili, že příliš mnoho procesů brání inovacím.
A proto jsou agilní principy jasné ohledně toho, jaké by měly být priority týmu.
Agilní tým se zaměřuje na dodávání funkčního softwaru v několika iteracích.
Zatímco tradiční metody se zaměřují na dosažení dokonalosti na první pokus, agilní přístup klade důraz na metodu „vyzkoušet a vylepšit“. Proto je agilní prostředí zdrojem designového myšlení a kreativity.
3. Rychlejší výrobní cykly
Zde je hororový příběh pro vývojáře:
Pracujete na produktu celé měsíce, abyste nakonec zjistili, že vůbec nesplňuje očekávání zákazníků!
Ano, je to jako z noční můry.
Vrátí vás zpět do doby kamenné vašeho projektu!
Naštěstí v agilním projektu můžete udržovat stabilní tempo výroby a revizí.
Spolupráce se zákazníky vám poskytne zpětnou vazbu od uživatelů během fáze výroby a testování.
Navíc, protože délka sprintu je omezena na 2–4 týdny, existuje přirozená bariéra proti jakémukoli zpoždění v procesu vývoje produktu.
Pokud se chcete dozvědět více o výhodách agilního vývoje softwaru, náš tým sestavil v tomto příspěvku dalších 6 důvodů.
Díky tomu budete na nejlepší cestě k vývoji produktu připraveného pro uvedení na trh.
Ale pozor, všechny tyto výhody neznamenají, že vývoj produktu je snadnější.
Stále máte spoustu problémů, které je třeba vyřešit, například:
- Jak docílit toho, aby tým bez problémů komunikoval mezi sebou i se zainteresovanými stranami?
- Jak sledujete agilitu svého týmu?
- Jak můžete sledovat závratné tempo a stovky sprintových aktivit?
Desítky otázek. Jediné řešení.
Potřebujete výkonný nástroj pro správu projektů.
A ne jen tak nějaký nástroj; potřebujete ten nejlepší na trhu, ClickUp.
Nejlepší agilní nástroj pro řízení projektů roku 2022: ClickUp
Díky široké škále funkcí pro agilní vývoj produktů a spolupráci má ClickUp vše , co potřebujete k podpoře jakéhokoli agilního týmu (interního i vzdáleného )!
Zde je několik funkcí ClickUp, které podporují agilní proces vývoje produktů:
A. Spravujte sprinty pomocí seznamů sprintů a bodů sprintů
Sprinty jsou nejdelšími fázemi agilního vývojového procesu a každá z nich je minovým polem rychlých aktivit.
Samozřejmě si nemůžete dovolit přijít o jedinou informaci.
Ale jak můžete řídit sprinty bez rozsáhlé dokumentace?
Stačí použít funkci Sprint Lists od ClickUp.
Jedná se o jednoduché kontrolní seznamy, které rozdělují každý sprint na malé úkoly. Úkoly ze seznamu můžete odškrtávat postupně, jak postupujete v plánu vývoje produktu.
Můžete vytvořit kontrolní seznam pro všechny své agilní projekty, úkoly, podúkoly a dokonce i uživatelské příběhy. Přidejte do seznamu body Scrum, abyste zjistili, jak dlouho vám bude trvat dokončení položek backlogu.
Ale to není vše.
Sprint nelze řídit bez přidělených sprintových bodů, že?
Abychom vám pomohli sledovat kapacitu vaší pracovní zátěže, ClickUp vám umožňuje přidávat sprintové body pro efektivní správu zdrojů. To je obzvláště užitečné, když používáte zobrazení časové osy k organizaci svého harmonogramu.
Jak?
Jelikož můžete snadno přidávat sprintové body ke svým úkolům, můžete lépe určit kapacitu každého jednotlivce a lépe rozdělovat práci.
A pokud by vám to nestačilo, ClickUp vám umožňuje zvolit si vlastní bodovací systém. Ať už dáváte přednost Fibonacciho posloupnosti (1,2,3,5,8), lineárnímu číslování (1,2,4,8) nebo čemukoli jinému – ClickUp to zvládne!
B. Získejte kompletní přehled o projektech na řídicích panelech
Ať už váš agilní tým pracuje na dálku nebo ve stejné kanceláři, musí mít své projekty pod kontrolou.
Funkce Dashboard ClickUp splňuje právě tuto potřebu.
Poskytne vám rychlý vizuální přehled celého projektu, abyste měli jistotu, že vše běží hladce.
Navíc si můžete přizpůsobit svůj dashboard pomocí sprint widgetů, jako jsou:
- Burndown Charts: množství práce zbývající v projektu
- Burnup Charts: množství práce, které již bylo v rámci projektu dokončeno
- Grafy rychlosti: míra dokončení úkolů
- Kumulativní diagramy toku: průběh úkolů v čase
C. Snadná komunikace v sekci komentářů
Agilní přístup nahrazuje dlouhé, bezcílné schůzky rychlými, souhrnnými aktualizacemi.
ClickUp podporuje rychlou a přehlednou komunikaci mezi týmy díky své sekci komentářů.
Použijte jej pro:
- Podrobné rozhovory: týkající se konkrétního úkolu, činnosti nebo zadání
- Označování členů týmu: upozornění na důležité komentáře
- Sdílení dokumentů a souborů: související s projektem
Máte ale obavy, že záplava komentářů o opravách chyb produktový tým přetíží?
Nebojte se, funkce Přiřazené komentáře v ClickUp vám pomůže.
Převést jakýkoli komentář na úkol a přiřadit jej sobě nebo jinému členovi týmu. ClickUp upozorní člena týmu a zobrazí komentář na kartě Domů v jeho doručené poště, aby jej nepřehlédl.
Jakmile úkol dokončí, mohou jednoduše vyřešit komentář a označit tak úkol jako dokončený.
D. Pozvěte zainteresované strany ke spolupráci pomocí přizpůsobených přístupových práv
Pravidelná spolupráce se zákazníky činí agilní metodu jedinečnou.
A funkce Custom Access Rights (vlastní přístupová práva) ClickUp to umožňuje.
Tato funkce pomáhá agilnímu produktovému manažerovi sdílet soubory, složky a seznamy úkolů vašeho projektu s kýmkoli mimo váš pracovní prostor.
Stále však máte plnou kontrolu nad tím, jaká „oprávnění“ jsou zainteresované straně udělena.
Příklady oprávnění:
- Může zobrazit: zobrazit podrobnosti projektu, ale neinteragovat
- Možnost komentovat: komentovat úkoly a seznamy úkolů
- Může upravovat: upravovat úkoly, ale nevytvářet je
- Vytváření a úpravy: vytváření vlastních úkolů a podúkolů
- Lze smazat: smazat úkoly, které sami nevytvořili
Ale to není vše.
ClickUp nabízí úžasnou škálu funkcí pro správu projektů, které pomáhají s agilní transformací, například:
- Cíle: rozdělte si cíle sprintu na snáze dosažitelné dílčí cíle.
- Priority: nejprve se pokuste splnit nejdůležitější úkoly
- Více zobrazení: vyberte si z různých zobrazení projektu, jako je zobrazení seznamu, zobrazení tabule, zobrazení pole, zobrazení kalendáře a režim „Já“.
- Týdenní scorecards: rychle sledujte cíle a pokrok vývojářského týmu
- Pulse: zjistěte, na jakých úkolech je váš vzdálený nebo interní tým v daném období nejaktivnější
- Automatizace: automatizujte více než 50 opakujících se procesů projektu a ušetřete čas
- Ganttovy diagramy: získejte kompletní přehled o časové ose vašeho projektu na první pohled
- Zobrazení chatu: snadný přístup ke všem konverzacím souvisejícím s vaším projektem
- Výkonné mobilní aplikace pro iOS a Android: pro spolupráci na cestách
Závěr
Agilní proces vývoje produktů posune produktivitu vaší organizace na vyšší úroveň.
Nejenže budete vyvíjet produkty více zaměřené na uživatele, ale také v tomto procesu strávíte méně času a vynaložíte méně zdrojů.
Abyste se však mohli přizpůsobit agilní metodě (a držet s ní krok), budete potřebovat správnou technologii, která vás podpoří.
Tak proč se ještě dnes nezaregistrovat na ClickUp?
ClickUp je navržen speciálně pro agilní týmy a zaměřuje se na uvolnění jejich potenciálu.
Od sprintových seznamů po podrobné zprávy – má vše, co potřebujete.
ClickUp se postará o všechny náročné úkoly související s projektem, zatímco vy se můžete soustředit na to, aby váš agilní tým podával co nejlepší výkony!