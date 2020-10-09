Porozumění rozdílům mezi Agile a Scrum

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":{"@type":"Question","name":"Jaký je rozdíl mezi Agile a Scrum?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Agile a Scrum se liší strukturou týmu a vedením. Agile má tým rozdělený do čtyř rolí, zatímco scrum má pouze tři. V agile je nezbytné mít vedoucího, zatímco scrum týmy jsou více nezávislé. "}}}
Chcete se dozvědět více o rozdílech mezi Agile a Scrumem?
Agile a Scrum jsou sice dvě velmi podobné metody projektového řízení, ale nejsou stejné.
Scrum týmy bývají menší a zkušenější než Agile týmy. Jsou také soběstačnější a vyžadují méně praktického vedení. To je jeden z důvodů, proč se Scrum hodí pro složité softwarové úkoly, zatímco Agile je vhodnější pro obecnější vývojové projekty.
Ale nebojte se, stále jsou si velmi podobné.
Je to podobné jako u Avengers a Justice League. Oba jsou svým způsobem jedinečné, ale mají stejný celkový cíl a účel.
V tomto článku se podrobně podíváme na to, co tyto metody jsou, jak se liší a pro koho jsou nejvhodnější. Představíme vám také užitečný nástroj, který vám pomůže zvládnout všechny vaše projekty Agile A Scrum!
Pojďme na to!
Co je agilní projektové řízení?
Agilní projektové řízení je postupný a iterativní přístup k projektovému řízení, který rozděluje velký projekt na menší vývojové cykly.
Tyto cykly, známé jako „sprinty“, jsou poté přiděleny různým, soběstačným Agile týmům, aby se zvýšila rychlost a efektivita.
Jelikož rozdělujete svůj projekt na menší části, můžete na konci každého sprintu snadno zapracovat zpětnou vazbu od zákazníků a zainteresovaných stran. Díky tomuto neustálému zlepšování a postupnému přístupu zajistíte, že jim dodáte finální produkt, který plně uspokojí jejich potřeby.
Představte si to takto:
Jaký přístup by podle vás byl pro Avengers lepší?
Bojovat se všemi padouchy najednou? Nebo se je pokusit porazit jednoho po druhém?
Určitě by si vybrali druhou možnost, zejména proto, že Infinity War použil první přístup a ten nedopadl příliš dobře...
Podobně jako u Agile se nesnažíte udělat všechno najednou. Rozdělíte si úkoly, aby byly lépe zvládnutelné a přístupnější.
Toto byl pouze stručný přehled toho, co je Agile. Pokud se o něm chcete dozvědět více, podívejte se na náš komplexní průvodce Agile .
Jak fungují Agile sprinty?
Díky sprintům můžete svůj projekt rozdělit na malé části a zapracovat tak zpětnou vazbu od zákazníků a koncových uživatelů do každé fáze vývoje projektu.
Zde je příklad:
Řekněme, že vyvíjíte aplikaci.
V procesu vývoje softwaru Agile se můžete soustředit na vývoj nové funkce (uživatelský příběh) v každém aktuálním sprintu. Jakmile váš tým dokončí každou funkci (sprint), můžete požádat své zákazníky, aby aplikaci vyzkoušeli a poskytli vám podrobnou zpětnou vazbu o tom, co se jim líbí a nelíbí.
Jakmile váš tým zapracuje jejich připomínky, může přejít k dalšímu sprintu a položkám produktového backlogu.
Chcete se dozvědět více o agilním vývoji softwaru?
Proč je Agile lepší než tradiční modely řízení projektů, jako je metoda Waterfall?
Metoda Waterfall je dnes pravděpodobně nejběžnější metodikou projektového řízení. V metodice Waterfall je zákazník součástí procesu pouze na začátku a na konci: není zde prostor pro průběžnou zpětnou vazbu.
Ačkoli je model Waterfall skvělý pro některé projekty a umožňuje vám pracovat bez přerušení, jedná se o rigidní přístup, který se nepřizpůsobuje měnícím se požadavkům zákazníků. Jste odkázáni na domněnky o tom, co vaši zákazníci chtějí, a doufáte, že se jim bude líbit to, co jste po měsících tvrdé práce vyvinuli.
Nevíme, jak vy, ale my bychom neradi riskovali měsíce práce založené čistě na naději!
V agilním vývoji se to nestává.
Díky aktivnímu zapojení zákazníků a uživatelů do vývojového procesu nepředpokládáte, co chtějí. Místo toho se jich přímo zeptáte, abyste se ujistili, že víte, co chtějí. Tímto způsobem bude váš finální produkt vytvořen na základě jejich podnětů!
Podrobně se podívejte na model Agile vs. model Waterfall.
Co je Agile Manifest?
Abyste lépe porozuměli agilnímu přístupu, musíte pochopit, co je Agilní manifest.
Agilní manifest je stručným shrnutím toho, co agilní projektová metodika představuje a jaké jsou její hlavní principy.
Zde je stručné shrnutí 12 principů agilního rámce:
- Agilní principy spokojenosti zákazníků: váš zákazník by měl být vždy vaší prioritou. Přizpůsobte se jeho měnícím se potřebám a neustálé zpětné vazbě, abyste mu mohli dodat kvalitní produkt, který ho uspokojí.
- Agilní principy kvality: hlavním měřítkem úspěchu je spokojenost zákazníka. Toho lze dosáhnout pomocí kvalitativního a udržitelného vývojového procesu.
- Agilní principy týmové práce: členové týmu by měli být vždy aktivně zapojeni a motivováni. Měli byste svůj tým podporovat, zacházet s ním jako s jednotlivci a poskytnout mu nástroje a prostředí, které potřebuje k úspěchu.
- Agilní principy projektového řízení : udržujte své iterativní agilní vývojové procesy jednoduché a pravidelně je vyhodnocujte. Odstraňte všechny zbytečné kroky, abyste urychlili práci a optimalizovali celý proces.
Je Agile určen pouze pro vývoj softwaru?
Agilní přístup vznikl jako metodika řízení projektů zaměřená na software.
Existuje však spousta různých verzí Agile založených na Agile Manifestu.
Zatímco některé frameworky, jako například Extreme Programming, stále používají agilní postupy zaměřené na dodávání funkčního softwaru, Agile je více než jen metodika vývoje softwaru.
Metodika Agile vám pomůže zefektivnit prakticky jakýkoli typ projektu!
Co je to projektové řízení Scrum?
Projektové řízení Scrum je moderní přístup k projektovému řízení, který rozděluje váš projekt na menší části, na kterých se pracuje v krátkých 2–4týdenních intervalech.
Každý z těchto cyklů se nazývá sprint a umožňuje vám snadno zapracovat zpětnou vazbu od zákazníků a rychle provést potřebné změny.
Zní to podobně jako agilní řízení?
Jsou si až příliš podobné, že?
Jako by to byla jeho kopie:
Je to proto, že jsou úzce propojené...
Co se rozumí pod pojmem Scrum v Agile?
Proces Scrum je založen na metodologii vývoje Agile a přebírá její sprintový přístup k vývoji produktů.
Rámec Scrum však posouvá iterativní přístup k vývoji o krok dále tím, že využívá velmi mezifunkční a samoorganizující se týmy.
Podrobný přehled o metodě Scrum najdete v našem komplexním průvodci metodou Scrum .
Je Scrum součástí Agile?
Ano, Scrum je přístup k řízení, který je součástí rodiny Agile.
Při srovnání Agile a Scrum je důležité si uvědomit, že proces Scrum je součástí metody Agile. Agilní přístup je sám o sobě populární metodikou projektového řízení, ale je to také širší pojem.
Proto existuje několik projektových metodik, které vycházejí z metody Agile, jako jsou Scrum, Extreme Programming a Kanban.
Trochu jako X-Men.
Odstartovali celou sérii různých filmů o superhrdinech, které používaly stejný vzorec!
Co je to metodika Kanban?
Metoda Kanban je metodika vývoje, při které jsou vaše úkoly rozloženy na interaktivní tabuli Kanban, která se používá hlavně pro vývoj produktů. V tomto nastavení Kanban můžete rychle přesouvat věci a snadno vizualizovat svůj pokrok.
Seznamte se s metodikou Kanban.
A pokud vás zajímají další metodiky Agile, podívejte se na naše průvodce metodami Lean a Extreme Programming .
Proces Scrum, stejně jako metoda Kanban, je rámec založený na Agile.
Proto při srovnání projektového řízení Scrum a Waterfall uvidíte stejné výhody jako při srovnání metodiky Agile a Waterfall.
V mnoha případech projektové týmy ve skutečnosti používají Scrum a Kanban společně pro efektivnější vývojové pracovní procesy:
Jaký je rozdíl mezi Agile Scrum a Kanban?
Při posuzování metod Agile a hodnocení Scrum vs Kanban nemusíte vždy dělat rozhodnutí.
Proč?
Scrum a Kanban lze totiž používat společně.
Například váš Scrum tým může použít Kanban tabuli společně se svou Scrum tabulí, aby zvýšil přehlednost adaptivních pracovních postupů sprintu.
Kanbanové grafy můžete použít během schůzky k plánování sprintu, abyste získali ucelený přehled o backlogu produktu. Poté, během scrumových událostí, jako je schůzka k revizi sprintu nebo retrospektiva sprintu, může scrum master (manažer) aktualizovat pokrok práce týmu.
Je to jako kombinace Batmanova nedostatku super schopností s Hawkeyeovým nedostatkem super schopností.
Počkejte, to škrtněte.
Je to jako kombinace rychlosti Flashe a síly Hulka.
Tak a je to.
Toto byl pouze stručný pohled na Scrum a Kanban. Zde je náš podrobný článek porovnávající Scrum a Kanban a zde je náš návod, jak je používat společně .
Jaký je rozdíl mezi Scrumem a Sprintem?
Scrum je metodika založená na Agile, která využívá sprinty jako součást svého rámce. Projekt Scrum je rozdělen do několika menších částí, na kterých se pracuje přibližně 2–4 týdny. Toto 2–4týdenní období, během kterého pracujete na každé části projektu, se nazývá sprint.
Shrnutí: Scrum je metodika řízení projektů. Sprinty nejsou.
Sprinty však tvoří součást metodiky Scrum.
Jaký je rozdíl mezi Agile a Scrumem?
Ačkoli jsou Agile a Scrum velmi podobné, existuje mezi nimi několik výrazných rozdílů. Scrum týmy bývají menší, zkušenější a soběstačnější. Navíc ve Scrumu hraje Scrum master roli kouče, na rozdíl od role projektového manažera, který je více zapojen do praktické činnosti, jakou najdete v Agile.
Díky tomu je Scrum vhodnější pro komplexní softwarové projekty, zatímco Agile se lépe hodí pro většinu ostatních typů projektů.
Podívejme se blíže na klíčové rozdíly mezi Agile a Scrumem:
A. Agile vs. Scrum: Struktura týmu
Týmy Agile a Scrum jsou siice velmi podobné, ale jejich role se mírně liší.
1. Co je to Agile tým?
V rámci Agile jsou týmy rozděleny do čtyř definovaných rolí:
- Vlastníci produktů: komunikují se zákazníky a předávají jejich zpětnou vazbu.
- Projektoví manažeři: vedou projektový tým
- Členové projektového týmu: skutečně pracují na projektu
- Zainteresované strany projektu: lidé, kteří se aktivně nepodílejí na projektu, ale jejichž příspěvky jsou ceněny. Například prodejci, marketingoví pracovníci atd.
2. Co je to Scrum tým?
Tým Scrum má obvykle malou velikost, skládá se z pěti až sedmi členů a je obvykle rozdělen takto:
- Scrum master: specializovaný Scrum master pomáhá členům týmu naučit se principy Scrumu a jejich aplikaci. Scrum master se také stará o svůj tým, zajišťuje, aby měl vše, co potřebuje k úspěchu, a prostřednictvím denních Scrum meetingů (denních stand-upů) ho vede k zodpovědnosti.
- Vlastník projektu: vlastník projektu Scrum je spojovacím článkem mezi týmem a klientem. Je to osoba, která zajišťuje, aby tým správně reagoval na potřeby zákazníka.
- Vývojový tým: tým je samoorganizující a soběstačný. Tým Scrum je zodpovědný za vývoj projektu Scrum.
B. Agile vs. Scrum: Vedení
Jedním z klíčových rozdílů mezi frameworky Agile a Scrum je jejich přístup k vedení.
1. Agilní vedení
V procesu Agile je vedení zásadní.
Obvykle máte produktového vlastníka, který komunikuje se zákazníky a shromažďuje průběžnou zpětnou vazbu. Produktový vlastník pak tyto informace předává projektovému manažerovi, který dohlíží na projektový tým.
Kromě toho máte několik zainteresovaných stran projektu, které mají slovo v procesu vývoje. Tímto způsobem, zatímco členové vašeho Agile týmu musí být soběstační, je zde mnoho vedoucích pracovníků, kteří je vedou správným směrem.
2. Vedení Scrumu
V metodice Scrum máte vysoce nezávislé, mezifunkční týmy.
Zatímco Scrum tým má mnohem větší autonomii nad svými úkoly a procesy, Scrum master je provází celým procesem a vede Scrum schůzky, jako je sprint retrospective.
Chcete se podrobněji seznámit se schůzkami Scrum? Přečtěte si náš komplexní článek o schůzkách Scrum , jako jsou sprint review a sprint retrospective.
Navíc, protože rámec Scrum se obvykle zabývá velmi složitými úkoly a projekty, každý člen týmu musí být schopen pracovat s co nejmenším dohledem.
Díky větší svobodě mohou členové týmu rychleji přijímat rozhodnutí a měnit směr v rámci širších vývojových cílů. Bez této nezávislosti by celý váš projekt neustále stagnoval!
Proto je každý člen týmu Scrum samostatným, vysoce schopným superhrdinou!
Při porovnávání metod Scrum a Agile je však třeba vzít v úvahu jednu věc. Aby metoda Scrum fungovala, musí mít členové týmu dostatečné zkušenosti.
Scrum nebo Agile?
Které projekty jsou nejvhodnější pro Agile a Scrum?
Zde je jejich přehled:
Metodiku Agile byste měli zvolit, pokud:
- Potřebujete flexibilitu, abyste se mohli přizpůsobit rychlým změnám v projektu.
- Potřebujete velmi spolupracující a interaktivní týmovou dynamiku.
- Potřebujete vstupy od různých zúčastněných stran projektu, jako jsou marketingoví pracovníci a vrcholový management.
Metodiku Scrum byste měli použít, pokud:
- Máte co do činění s velmi složitým projektem, který bude vyžadovat neustálé změny.
- Máte zkušené členy týmu, kteří dobře spolupracují a jsou motivovaní.
Při porovnávání metod Scrum a Agile však mějte na paměti, že obě jsou velmi užitečné metody řízení projektů, které vám pomohou:
- Implementujte přístup svých stakeholderů nebo zákazníků snadno a efektivně.
- Zrychlete vývoj, správu a celkový proces
- Lepší spolupráce
- Zlepšete své projekty o 100 %
Závěr
Agile i Scrum jsouice velmi užitečné metody řízení projektů, ale mírně se liší.
Správná volba mezi Scrumem a Agile závisí na vašem projektu, vašem týmu a vašem stylu řízení.
Bez ohledu na to, jaký přístup k řízení si vyberete, budete potřebovat nástroj pro řízení projektů, který vám pomůže zvládnout vaše aktivity.
Proto je ClickUp, který byl vytvořen pro týmy Agile A Scrum, ideálním nástrojem pro vás!
Obsahuje vše, co potřebujete, tak proč se nezaregistrovat ještě dnes a neproplout svými projekty stejně spolehlivě, jako vaši oblíbení superhrdinové proplouvají mezi padouchy!