Optimalizace pracovních postupů pomocí agilního vývoje softwaru

Chcete porozumět agilnímu vývoji softwaru a nástrojům, které potřebujete k jeho implementaci?
Agilní vývoj softwaru je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zefektivnit pracovní procesy a reagovat na potřeby zákazníků.
Rozděluje vývojový proces na menší části zvané sprinty, na kterých pracujete v intervalu 1–2 týdnů. To vám umožňuje postupně zapracovávat zpětnou vazbu od zákazníků a vytvářet tak lepší produkt.
Ale co to vlastně je a jak se implementuje?
V tomto průvodci si projdeme vše, co potřebujete vědět o agilním vývoji softwaru, abychom vám pomohli jej efektivně implementovat.
Dokonce vám představíme nejlepší agilní software pro rok 2021, který vám pomůže začít co nejjednodušším způsobem!
Tento článek obsahuje:
(kliknutím na odkazy přejdete na příslušnou část)
- Co je agilní metodika ve vývoji softwaru?
- Co je Agilní manifest?
- Jakých je 12 principů agilního vývoje?
- Jaké jsou různé metodiky agilního vývoje softwaru? Jaká je nejoblíbenější agilní metodika? Co je Kanban? Co je Lean? Co je DSDM? Co je extrémní programování? Co je vývoj řízený funkcemi?
- Jaká je nejoblíbenější agilní metodika?
- Co je Kanban?
- Co je to Lean?
- Co je DSDM?
- Co je to extrémní programování?
- Co je to vývoj řízený funkcemi?
- Jaké jsou výhody agilního způsobu práce?
- Kdy byste neměli používat agilní přístup?
- Jaký je nejlepší agilní software pro rok 2021?
Pojďme na to!
Co je agilní metodika ve vývoji softwaru?
Agilní vývoj softwaru je moderní metoda řízení projektů, která rozděluje velký projekt na menší části, aby bylo možné v každé fázi získat zpětnou vazbu od zákazníků. To zákazníkům pomáhá vyzkoušet si produkt v různých fázích a sdílet své dojmy a připomínky. Výsledkem je finální produkt, který si zákazníci opravdu zamilují!
Tato metoda je určena pro:
- Zefektivnění pracovních procesů
- Časté reagování na zpětnou vazbu od zákazníků
- Podpora testování řízeného vývoje
- Posílení týmové spolupráce
- Pomůžeme vám objednat pizzu rychleji!
No, možná kromě toho posledního...
Nezapomeňte však, že nejúspěšnější inovace vznikají v úzké spolupráci se zákazníky.
A o tom je Agile!
Chcete se dozvědět více o agilní metodologii? Podívejte se na náš komplexní průvodce.
Jaké jsou rozdíly mezi agilním a vodopádovým přístupem?
Na rozdíl od jiných metod vývoje, jako je model Waterfall, Agile využívá pro řízení projektů přístup založený na sprintech.
Místo toho, abyste pracovali na celém projektu najednou, agilní model rozděluje váš softwarový projekt na menší vývojové cykly (sprinty), které jsou rozděleny mezi různé projektové týmy.
Po dokončení každého vývojového cyklu je výsledek předložen zákazníkům (testerům) k posouzení. Poté zapracujete připomínky testerů a přejdete k dalšímu cyklu.
Podrobnější rozbor toho, jak se metodika agilního vývoje softwaru liší od metodiky Waterfall, najdete zde.
Proč je agilní vývoj tak populární?
Existuje jednoduchý důvod, proč je Agile tak populární:
Usnadní to život vašemu týmu vývojářů softwaru i vašim zákazníkům!
Jak?
Rozdělením softwarového projektu na menší cykly zvyšujete flexibilitu svého projektu. Váš vývojový tým již nemusí zapracovávat změny do celého projektu: provádí je pouze pro jeden vývojový cyklus.
Díky tomu, když se něco pokazí, nebudete muset všechno předělávat, jako v případě filmu Sonic, který musel být kompletně znovu animován!
Navíc zapojením svých zákazníků do procesu vývoje softwaru můžete vytvořit finální produkt, který přesně odráží jejich potřeby a přání.
Získejte tyto tipy od odborníků a posuňte svůj agilní vývojový proces na vyšší úroveň.
Co je agilní manifest?
V roce 2001 se 17 softwarových vývojářů, včetně Kenta Becka, Jeffa Sutherlanda, Martina Fowlera, Kena Schwabera a Alistaira Cockburna, sešlo, aby vytvořili stručný dokument, který definoval, co by agilní vývoj měl být.
Abyste lépe porozuměli životnímu cyklu agilního vývoje softwaru, je důležité seznámit se s Agilním manifestem.
Jedná se o stručné shrnutí principů, kterými se řídí agilní model.
Jakých je 12 principů agilního vývoje?
Těchto 12 agilních principů podle Agile Alliance:
- Kontinuální dodávky
- Využijte změnu
- Časté dodávky
- Podniky a vývojáři spolupracují
- Motivovaní jednotlivci
- Osobní rozhovor
- Funkční software
- Udržitelný rozvoj
- Technická dokonalost
- Jednoduchost
- Samoorganizující se týmy
- Pravidelné úpravy
Podívejme se blíže na každý princip agilního vývoje:
A. Principy agilní spokojenosti zákazníků
- Spokojenost zákazníků musí být vždy vaší nejvyšší prioritou. Jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je neustálé zlepšování prostřednictvím testování řízeného vývoje.
- Vždy přijímejte měnící se požadavky, i když se blíží konec vývojového procesu. Tyto iterativní (opakující se) změny vám pomohou vždy vyhovět potřebám zákazníka.
- Často dodávejte funkční software a služby. Časté dodávání softwarových produktů zákazníkům je jediný způsob, jak získat průběžnou zpětnou vazbu.
B. Principy agilní kvality
- Hlavním měřítkem úspěchu je vývoj funkčního softwaru, který přesně splňuje požadavky zákazníka.
- Usilujte o udržitelný vývoj založený na testování. Váš tým musí být schopen udržovat kvalitu vašich inkrementálních a iterativních procesů během celého životního cyklu vývoje softwaru (SDLC).
- Neustálé úsilí o technickou dokonalost a jednoduchý design vám pomůže přizpůsobit se zpětné vazbě zákazníků a uspokojit jejich potřeby.
C. Principy agilní týmové práce
- Agilní vývojáři a zúčastněné strany projektu musí aktivně spolupracovat, aby jasně porozuměli zpětné vazbě od zákazníků a mohli ji implementovat.
- Vždy vytvářejte funkční software s motivovanými lidmi a poskytněte jim agilní prostředí, které potřebují k vykonání své práce.
- Osobní rozhovor tváří v tvář je nejúčinnějším způsobem spolupráce v rámci agilního DevOps.
- Nejlepší projektová práce pochází od samoorganizujících se týmů. Když se agilní týmy řídí samy, mohou rychle postupovat vpřed.
D. Principy agilního řízení
- Jednoduchost je základním prvkem agilního řízení projektů. Jednoduchost lze vnímat jako odstranění všech zbytečných kroků a postupů z vašeho agilního vývojového procesu.
- Nezapomeňte pravidelně vyhodnocovat pokrok svého týmu. To vám pomůže doladit každý budoucí sprint a proces.
Jaké jsou různé agilní metodiky?
Agilní vývoj softwaru je sice sám o sobě běžným vývojovým procesem, ale je také základem mnoha dalších metodik vývoje softwaru.
Přemýšlejte o tom takto: Agilní vývoj byl počátkem všeho a všichni ho tak milovali, že chtěli vyzkoušet své vlastní verze!
Naštěstí tyto verze nejsou tak ehm amatérské jako tato:
Zde je podrobnější pohled na některé populární metody založené na agilním přístupu:
Jaká je nejoblíbenější agilní metodika?
Scrum je jednou z nejpopulárnějších agilních metodik.
Scrum tým je multifunkční tým, který se obvykle skládá z 5–7 zkušených a samostatných softwarových vývojářů. Pod vedením Scrum mastera nevyžadují kvůli malé velikosti týmu přílišný dohled a jsou schopni samostatně pracovat na složitých technologických projektech.
Bonus: Dozvíte se, jak Scrum master řídí Scrum tým !
Stejně jako každý jiný agilní přístup rozděluje metodika Scrum životní cyklus produktu na menší sprinty, aby bylo možné zapracovat zpětnou vazbu koncových uživatelů do jednotlivých fází vývojového procesu.
Tým Scrum také pořádá speciální schůzky nazývané Scrum ceremonie, které zahrnují denní standup, plánování sprintu, revizi sprintu a retrospektivu sprintu.
Zde je náš průvodce Scrum schůzkami.
Vzhledem k tomu, že tým Scrum je obvykle velmi zkušený, je tato metodika vývoje softwaru nejvhodnější pro vysoce komplexní softwarové projekty, jejichž životní cyklus se neustále vyvíjí a mění.
Jsme si dokonce docela jisti, že Scrum by zvládl všechny zvraty a změny, které přinesla poslední sezóna Hry o trůny!
Kéž by při jeho tvorbě zohlednili zpětnou vazbu zákazníků z té sezóny... ach jo.
Zajímá vás projektové řízení metodou Scrum? Klikněte sem a dozvíte se více.
Co je to vývoj softwaru metodou Kanban?
Vývoj softwaru metodou Kanban je skvělý agilní přístup, který klade důraz na vizuální stránku.
Většina projektových týmů používá k vizualizaci postupu projektu a rychlému zhodnocení výsledků vývoj softwaru Kanban. V metodě Kanban jsou všechny úkoly rozloženy na tabuli Kanban, kde je můžete přesouvat a rychle upravovat.
Tato metodika vývoje softwaru je založena na třech agilních principech:
- Vždy si vizualizujte svůj pracovní postup, abyste snadno udrželi přehled o vývoji.
- Omezte množství rozpracovaných úkolů (WIP), abyste zefektivnili své činnosti.
- Vytvořte iterativní přístup zaměřený na testování a vývoj úkolů s vysokou prioritou, než přejdete k méně důležitým úkolům.
Chcete vědět, jak může Kanban ovlivnit pracovní postupy vaší firmy? Tento článek obsahuje všechny odpovědi.
Co je to vývoj softwaru metodou Lean?
Lean vývoj softwaru je další populární metodika vývoje založená na agilním přístupu.
Lean vývoj softwaru se vyznačuje minimalizací všech zbytečných a neefektivních činností ve vašem vývojovém workflow.
Zajímavé je, že když se řekne „lean“, pravděpodobně si vybavíte něco souvisejícího s dietou, že?
A o tom je právě Lean vývoj!
Cílem Lean vývoje je zjednodušit a zkrátit vývojový cyklus a zároveň poskytnout zákazníkům co nejlepší Lean softwarový systém.
Je to jako drastická dieta pro váš projekt – zbavíte se všeho nadbytečného. Jenže tentokrát je to drastická dieta, která funguje!
Chcete vědět, jak funguje Lean ? Tento článek vysvětluje všech 7 principů Lean a tento článek poskytuje průvodce řízením projektů Lean.
Co je to metoda dynamického vývoje systémů (DSDM)?
DSDM je agilní framework zaměřený na poskytování strategicky sladěných obchodních výhod pro co nejlepší návratnost investic.
Tato metodika vývoje to dělá tak, že rozdělí váš projekt do čtyř typů funkčních požadavků v sestupném pořadí podle priority:
- Nutné (M)
- Měl by mít (S)
- Mohlo by mít (C)
- Nebude mít (W)
Tím, že své zdroje nasměrujete nejprve na položky s nejvyšší prioritou, získáte z vývojového procesu maximální obchodní hodnotu.
Kromě procesu stanovení priorit existuje osm klíčových agilních principů, kterými se tato metodika vývoje řídí:
- Zaměřte se na základní potřeby podnikání
- Dodávejte včas
- Často spolupracujte
- Nikdy nedělejte kompromisy v kvalitě softwaru
- Budujte postupně po vytvoření pevných základů
- Zapojte se do iterativního vývoje a testování
- Komunikujte jasně
- Prokažte kontrolu nad všemi svými procesy
Co je to extrémní programování (XP)?
Extrémní programování je jednou z nejpopulárnějších metod vývoje softwaru. Jeho název pochází z metody, která posouvá běžné postupy vývoje softwaru do extrémních mezí.
Ačkoli jeho název může znít, jako by byl vytvořen pro studentské večírky, jedná se o vysoce technickou agilní metodiku vývoje.
Metodika extrémního programování se zaměřuje na:
- Časté dodávání vysoce kvalitních softwarových produktů
- Zahrnutí zpětné vazby od zákazníků během všech cyklů testování softwaru
- Kontinuální spolupráce s rychlými zpětnými vazbami
Chcete vědět, jaké to je vyzkoušet XP? Klikněte sem.
Co je to vývoj řízený funkcemi (FDD)?
Hnutí FDD Agile bylo založeno v roce 1997 jako jedna z prvních metodik vývoje softwaru založených na agilním přístupu.
Stejně jako u jiných agilních metod je i u FDD konečným cílem vytvořit funkční produkt, který uspokojí potřeby zákazníka. Toho je dosaženo tím, že se každá funkce řeší samostatně a získává se k ní zpětná vazba od zákazníků.
Tato metodika agilního vývoje softwaru se skládá ze šesti klíčových kroků:
- Vytvořte celkový model
- Vytvořte si seznam funkcí
- Naplánujte si funkce
- Navrhněte své funkce
- Dodávejte své funkce
- Získejte zpětnou vazbu k vašim funkcím
Poznámka: Existuje velké množství dalších agilních metodik, které slouží k různým účelům, včetně Crystal, Scaled Agile Framework (SAFe) a Scrumban.
Přečtěte si tento článek a dozvíte se více o SAFe a Scrumban .
Jaké jsou výhody agilního způsobu práce?
Přijetí jakékoli agilní metodiky vývoje vám může pomoci v mnoha ohledech.
Zde je několik výhod agilního vývoje:
- Vyšší spokojenost zákazníků
- Větší přizpůsobivost
- Lepší správa rozpočtu a času
- Lepší týmová práce
- Zvýšená motivace
Nyní se podívejme, jak jsou důležité pro vaše podnikání:
1. Vyšší spokojenost zákazníků
Nejlepší na agilním DevOps je to, že aktivně zapojuje zákazníky do procesu vývoje softwaru. Namísto toho, abyste se domnívali, co zákazníci chtějí, je zapojíte jako testery softwarového designu a vývoje!
Díky neustálému zapracovávání zpětné vazby od zákazníků bude testování softwaru efektivnější a vy budete moci dodat finální produkt, se kterým budou zákazníci spokojeni.
Vraťme se k příkladu Sonic, o kterém jsme se zmínili dříve.
Kdyby producenti přijali agilní přístup, zahrnuli by zpětnou vazbu od zákazníků do vývojového procesu a vyhnuli by se všem potížím spojeným s kompletní reanimací celého projektu!
Ale i tak patří producentům velká pochvala za to, že skutečně naslouchají fanouškům. Na rozdíl od jistého fantasy dramatu, které v dohledné době neplánuje přepracovat svou poslední sezónu...
2. Větší přizpůsobivost
Agilní proces rozděluje váš projekt na sprinty, což z něj činí velmi adaptivní metodu vývoje softwaru.
Kdykoli potřebujete zapracovat zpětnou vazbu od zákazníků, nemusíte předělávat nebo upravovat celý projekt, stačí pouze předělat testování softwaru pro jeden sprint. Tento postupný přístup k vývoji aplikací výrazně usnadňuje rychlou adaptaci na náhlé změny!
3. Lepší správa rozpočtu a času
Agilní modelování je velmi přizpůsobivé, a proto pomáhá každému vývojáři softwaru rychle se rozhodovat o kompromisech mezi časovými a rozpočtovými omezeními. Díky tomu budete při vývoji softwarové architektury dosahovat rychlejších dodacích lhůt a lepších nákladových výhod!
4. Lepší týmová práce
Agilní metodika vývoje upřednostňuje aktivní spolupráci týmu, což znamená, že usnadňuje lepší týmovou práci. Každý má v agilním programování důležitou roli a při vývoji softwaru musí všichni spolupracovat.
5. Vyšší motivace
Jelikož se agilní DevOps zaměřuje na menší, krátkodobé cykly, agilní tým může úkoly dokončit rychle a získat tak pocit úspěchu. To je může motivovat k tomu, aby i v budoucnu pokračovali v tvrdé práci při vývoji softwaru!
Kdy byste agilní přístup neměli používat?
Ačkoli je metodika agilního vývoje softwaru skvělá pro vaši firmu i zákazníky, nelze ji použít pro každý projekt.
V těchto situacích vám agilní přístup pravděpodobně nepřinese žádné výhody:
- Když váš projekt vývoje softwaru není tak urgentní
- Když nemáte talentovaný tým pro vývoj softwaru
- Když neexistuje cesta pro nepřetržitou spolupráci se zákazníky
Nejlepší agilní software pro vaše aktivity v oblasti vývoje produktů
Agilní metoda vám sice pomůže zefektivnit proces vývoje softwaru, ale sama o sobě nestačí.
K realizaci této metodiky potřebujete správný nástroj!
Se správným nástrojem pro agilní řízení projektů budete moci :
- Řízení sprintů
- Sledujte průběh projektu
- Spolupracujte se svým týmem
- Aktivně zapojte do procesu své klienty a zainteresované strany
Naštěstí je ClickUp perfektním nástrojem pro řízení projektů, který vám pomůže zvládnout agilní proces!
Co je ClickUp ?
ClickUp je jedním z nejlépe hodnocených nástrojů pro agilní řízení projektů na světě. Používá ho Google, Webflow a Airbnb a pomůže vám sledovat váš agilní vývojový proces a efektivně spravovat vaše úkoly a sprinty.
Podívejme se blíže na to, jak vám ClickUp může pomoci implementovat agilní postupy:
1. Spravujte různé požadavky agilních projektů pomocí více zobrazení
Agilní přístup je především o přizpůsobování se změnám, že?
Proto musí vaše agilní prostředí tuto skutečnost také odrážet!
Naštěstí vám přesně to nabízí ClickUp.
Místo agilního nástroje pro řízení projektů, který vás nutí přizpůsobit se mu, vám ClickUp nabízí několik pohledů, které se přizpůsobí vašemu týmu!
Bylo by to jako kdyby vám producenti seriálu Hra o trůny dali možnost vybrat si, kdo usedne na trůn! Žádné další debaty ani neshody – každý by dostal, co chce.
Podívejme se blíže na tyto pohledy a na to, jak vytvářejí agilní prostředí připravené pro agilní postupy:
1) Požadované zobrazení úkolů
ClickUp má dva povinné pohledy na úkoly, které se přizpůsobují různým přístupům k řízení projektů:
Pokud jste fanouškem procesu Kanban, je tento pohled pro vás to pravé.
Rozhraní Kanban board od ClickUp vám pomůže přesouvat úkoly, zobrazovat stav projektů a rychle držet krok s agilním procesem vývoje. Stačí se rychle podívat na Kanban board, abyste zjistili, v jaké fázi se vaše projekty nacházejí, a okamžitě je přesunout!
Jsme si jisti, že vás tento pohled nezklame.
Omlouváme se.
Toto je dobrý pohled pro lidi, kteří řídí svou práci pomocí seznamů úkolů ve stylu GTD. Zde jsou vaše úkoly uvedeny v jednoduchém kontrolním seznamu, který můžete odškrtávat podle toho, jak postupujete.
Můžete také použít zobrazení seznamu, abyste rychle sledovali své seznamy Sprintů pro různé úkoly a uživatelské příběhy. Jelikož jsou všechny uvedeny jeden za druhým, můžete je řešit postupně.
Zobrazení rámečku
Box View je ideální zobrazení pro každého agilního projektového manažera nebo Scrum mastera.
Proč?
Poskytuje manažerům přehled o všech úkolech, na kterých jejich projektový tým aktuálně pracuje. Jelikož jsou úkoly sprintu seřazeny podle přidělených osob, může projektový manažer rychle zjistit, na čem každý pracuje, a provést případné úpravy pracovní zátěže.
Zobrazení kalendáře
Kalendářový náhled ClickUp pomáhá Scrum masterovi během cyklů plánování sprintů. Použijte jej k zobrazení všech svých nadcházejících úkolů a vytvořte efektivní a přesný proces plánování sprintů.
Můžete jej dokonce použít k určení, kdy budete moci přidat položky ze svého produktového backlogu a naplánovat maraton sledování Netflixu!
Pro větší přizpůsobivost plánování sprintů může manažer zobrazit svůj kalendář jako:
- Dny: Pro zobrazení úkolů projektu naplánovaných na dané datum
- 4 dny: Pro zobrazení naplánovaných úkolů za poslední čtyři dny
- Týden: Prohlédněte si svůj týdenní plán sprintů.
- Měsíčně: Prohlédněte si plán vývoje softwaru na příští měsíc.
Režim „Já“
Režim „Já“ v ClickUp zvýrazňuje pouze komentáře, dílčí úkoly a seznamy úkolů, které vám byly přiděleny. Tím se minimalizují rušivé vlivy a vy se můžete lépe soustředit na své úkoly.
2. Efektivně sledujte své sprinty pomocí seznamů sprintů
ClickUp umožňuje přidávat kontrolní seznamy k více projektům, úkolům a podúkolům. To vám pomůže vytvořit sprintové seznamy, které rozdělí výstupy vašeho projektu na jednotlivé části. Poté můžete snadno odškrtávat položky z těchto seznamů podle toho, jak váš tým postupuje.
K jednotlivým seznamům můžete dokonce přidat body Scrum, abyste odhadli, jak dlouho bude trvat vyřešení zbývajících úkolů ve vašem produktovém backlogu.
Počkejte, co jsou to Scrum body?
Tento článek vysvětluje toto a další artefakty Scrumu.
To však není vše.
Jelikož jsou tyto seznamy velmi srozumitelné, může je agilní kouč využít k tomu, aby agilní tým naučil snadno přijmout disciplinovaný agilní rámec.
Nechtěli byste mít takové užitečné nástroje, když jste byli na vysoké škole?
Naučte se, jak nastavit agilní rámec v ClickUp!
3. Získejte přehledné vizuální přehledy svých projektů pomocí agilních dashboardů
Dashboardy ClickUp jsou ideální pro vizuální přehledy na vysoké úrovni pro agilní řízení projektů. Přidejte do těchto dashboardů své seznamy sprintů a úkoly, abyste mohli rychle sledovat, jak se věci vyvíjejí.
Bude to vaše vlastní řídící centrum, odkud budete moci sledovat vše, co se děje. Něco jako Oko Saurona z Pána prstenů... jen bez té děsivosti!
Jaké agilní metriky můžete použít pro reporting?
Díky softwaru pro agilní řízení projektů mají vlastníci produktů přístup ke klíčovým metrikám, které jim umožňují měřit úspěšnost jejich agilního projektu. Mezi tyto metriky patří rychlost, burndown, burnup a kumulativní toky.
Zde je návod, jak vám ClickUp pomůže sledovat tyto agilní metriky:
Rychlost
Graf rychlosti ClickUp vám pomůže rychle určit míru dokončení vašich úkolů. Vaše úkoly jsou rozděleny do týdenních nebo dvoutýdenních intervalů a je zobrazena jejich průměrná rychlost.
Kromě toho ClickUp automaticky seskupuje data ze seznamu sprintů, aby se snáze přidávala do jednotlivých grafů.
Burndown grafy
Burndown grafy ClickUp vám pomohou vizualizovat, jak si váš tým vede v porovnání s cílovou linií. Ukazují vám, kolik práce ještě zbývá udělat.
Zde je přehled nejdůležitějších informací z burndown grafu ClickUp:
- Cílový pokrok: Ideální tempo dokončování úkolů potřebné k dodržení termínů
- Předpokládaný pokrok: Vaše aktuální tempo založené na úkolu, které jste již dokončili.
- Aktivní: Skutečný počet úkolů, které jste aktuálně dokončili.
Burnup grafy
Burnup grafy zdůrazňují, co již bylo dokončeno ve srovnání s vaším zbývajícím rozsahem.
Pomůže vám zhodnotit, čeho jste dosud dosáhli, a motivovat váš agilní tým k dodržení termínů.
Kumulativní diagramy toku
Kumulativní diagram toku ClickUp vám pomůže vizualizovat a sledovat průběh projektu v čase. Úkoly jsou barevně odlišeny podle svého stavu, takže můžete snadno sledovat dokončení sprint backlogu a produktového backlogu.
Chcete absolvovat intenzivní kurz o agilních metrikách? Přečtěte si naše články o kumulativním toku , burndownu , burnupu a grafech rychlosti .
4. Usnadněte komunikaci v rámci projektu pomocí sekcí pro komentáře
Každý úkol v ClickUp má vlastní sekci pro komentáře, která vašemu týmu pomůže s výměnou dokumentů, nápadů a memů!
Pro lepší spolupráci můžete dokonce označit osoby, které budou dostávat okamžité aktualizace, aby projekt pokračoval.
ClickUp lze také integrovat s mnoha komunikačními nástroji, jako jsou Slack a Skype, aby byla vždy zajištěna efektivní komunikace!
5. Udržujte svůj agilní projekt v pohybu pomocí přiřazených komentářů
Máte obavy, že váš tým reaguje na vaše připomínky příliš pomalu?
Pomalá komunikace a zpětná vazba jsou jedny z nejjednodušších způsobů, jak se softwarové inženýrství může dostat mimo správnou cestu.
Naštěstí má ClickUp jednoduché řešení, jak věci urychlit, ve stylu Formule 1.
Tento bezplatný software pro správu projektů vám umožňuje okamžitě převést komentář na úkol a přiřadit jej členům vašeho týmu. Přiřazený člen týmu bude o tom informován a úkol se dokonce zobrazí v jeho oznámeních, aby mohl hned začít pracovat.
Jakmile s ním skončí, mohou komentář označit jako vyřešený, aby se předešlo zbytečným následným dotazům.
6. Spravujte různé fáze agilních projektů pomocí vlastních stavů
Ne všechny projekty agilního vývoje softwaru jsou stejné.
Proto ani váš nástroj pro agilní řízení projektů s nimi nemůže zacházet stejně!
Na rozdíl od tradičních nástrojů pro řízení projektů, které nabízejí standardní sadu stavů projektu, ClickUp vám umožňuje přizpůsobit je pro každý projekt individuálně!
Díky tomu nebudete omezeni sadou stavů, které přesně neodrážejí fáze vašeho projektu.
Můžete být tak kreativní a detailní, jak jen chcete – „beta testování“, „párové programování“, „brainstorming u pár piv“ – je to jen na vás!
To však nejsou všechny funkce ClickUp.
ClickUp vám také nabízí spoustu dalších funkcí pro správu agilního procesu, například:
- Priority: pomozte svým vývojářům vyřešit nejprve nejdůležitější úkoly
- Závislosti: pomozte svým agilním vývojářům vždy provádět úkoly ve správném pořadí
- Ganttovy diagramy: sledujte průběh svého projektu v časové ose
- Dokumenty: vytvářejte a ukládejte podrobnou dokumentaci o vaší společnosti a agilních projektech.
- Podrobné reporty a přehledy: podrobné přehledy o vašich agilních vývojářích a společnosti
- Výkonné mobilní aplikace pro iOS a Android: pomohou vám zůstat produktivní i na cestách
Závěr
Používání agilních metod vývoje softwaru je jedním z nejjednodušších způsobů, jak zvýšit efektivitu projektu a lépe reagovat na potřeby zákazníků.
A stejně jako „být agilní“ znamená jednat rychle, „přijmout agilní přístup“ znamená rychle se přizpůsobovat změnám v projektu a zároveň plnit své cíle.
A protože agilní projekty nelze řídit bez správného agilního nástroje, proč se ještě dnes nezaregistrujete do ClickUp?
Zefektivní vaše postupy, abyste byli stejně agilní jako Usain Bolt, a zároveň vám poskytne všechny funkce, které potřebujete k implementaci agilního přístupu a k dosažení stejného úspěchu jako on!