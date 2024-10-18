7 principů štíhlé výroby, které vám pomohou při vývoji softwaru

Chcete se dozvědět více o sedmi principech lean? A jak je prakticky používat?
Jste na správném místě.
V tomto článku vysvětlíme každý princip jednoduchými slovy a ukážeme vám, jak jej aplikovat ve vašem procesu vývoje softwaru.
Pojďme na to.
Stručný přehled o štíhlé výrobě a štíhlém řízení výroby
Lean Manufacturing zavedla společnost Toyota v 70. letech 20. století. Hlavním cílem lean manufacturingu bylo snížení plýtvání. Namísto toho, aby byli pracovníci využíváni jako součásti výrobní linky, se Toyota Lean Production System zaměřila především na eliminaci jakéhokoli plýtvání v procesu výroby automobilů.
Po prostudování a vyhodnocení svých procesů zjistili tyto tři typy plýtvání:
Muda: Jedná se o jakékoli nadbytečné prvky, které jsou zbytečné a nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu. Některé věci nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu, ale jsou nezbytné – například testování produktů. Jiné postupy mohou být zajímavé, ale zákazníkům nepřinášejí žádnou konečnou hodnotu.
Mura: Lean metody a techniky by měly vyrovnat práci mezi všemi stranami a nikdo by neměl čekat nebo být přetížený. Zásoby dílů, zdrojů a produktů by měly být v správném množství vytvořené správným počtem zaměstnanců ve správný čas.
Muri: Tento pojem označuje přetíženého zaměstnance. Všichni členové týmu by měli mít podobný objem práce a také čas na odpočinek a načerpání nových sil. Pracovní postupy by měly být řízeny tak, aby toto zohledňovaly.
Říci, že tento koncept metodiky vývoje fungoval a zlepšil jejich hospodářské výsledky, je slabé slovo. Jejich podnikání vzkvétalo a všichni konkurenti Toyoty přijali podobnou metodiku štíhlé výroby.
Tyto principy a metody byly poté vyvinuty pro svět vývoje softwaru. Tom a Mary Poppendieckovi napsali komplexního průvodce přizpůsobením těchto metod a principů lean metodice vývoje softwaru.
Pochopili, že konečným cílem lean je neúnavně usilovat o hodnotu nad vším ostatním. To vedlo k hodnotě pro vaši společnost a hodnotě pro vašeho zákazníka. Věřili, že tento přístup ve vývoji softwaru maximalizuje hodnotu pro obě strany.
Bonus: Nástroje pro vývoj softwaru
Sedm principů lean
Ačkoli je těchto sedm principů lean obecně spojováno s agilním vývojem a metodikou Scrum, jsou relevantní i pro lean projektové řízení.
Naučte se rozlišovat mezi agilním a lean přístupem.
Tyto leanové koncepty mají ve skutečnosti hodnotu pro jakoukoli projektovou metodiku, kterou používáte. Ať už se jedná o Waterfall, PRINCE2, GTD – každá organizace se může začít učit z těchto sedmi základních leanových konceptů.
Podívejme se na každý z nich blíže:
1. Eliminujte plýtvání
Lean výroba klade důraz na odstranění všeho, co nepřináší hodnotu hotovému produktu. Eliminace těchto zbytečných činností a procesů by měla být na prvním místě vašeho seznamu úkolů v rámci lean managementu.
Původní systém štíhlé výroby Toyota identifikoval tyto typy běžného plýtvání:
- Nadprodukce: Výroba nadbytečného množství nebo předtím, než je potřeba.
- Zbytečná přeprava: Zbytečná přeprava z místa na místo, která bezdůvodně zvyšuje riziko poškození.
- Zásoby: Skladování zásob zvyšuje náklady, nadbytečné zásoby zabírají místo a brzdí inovace.
- Pohyb: Iterativní, neproduktivní pohyb pracovníků ve výrobní hale.
- Vady: Problémy s kvalitou, které vedou ke ztrátě času a technickému dluhu při opakování výrobního procesu.
- Nadměrné zpracování: Používání zbytečné kontinuální integrace a iterací k provádění práce, která vyžaduje pouze jednoduché nástroje.
- Čekání: Časové období, během kterého musí zásoby nečinně ležet mezi jednotlivými kroky přinášejícími přidanou hodnotu, jako jsou zpětné vazby.
Bonus: Software pro plánování výroby!
Aplikace v rámci štíhlého vývoje softwaru
Pro výrobní, softwarové a marketingové týmy se eliminace plýtvání často jeví na první pohled jako příliš snadná. Může to znamenat méně zpětné vazby a méně menších úkolů k dokončení projektu. Takové zlepšení řízení pracovních postupů může vaší společnosti ušetřit miliony ročně.
Dobrým způsobem, jak toho dosáhnout, je předem schválit vaše pracovní postupy. Ve své knize 10x Marketing Formula Garrett Moon uvádí, že předem schválené pracovní postupy jsou klíčem k desetinásobnému zrychlení vašich metod vývoje softwaru a životního cyklu.
„Když je schválení součástí procesu, stává se nepřítelem rychlého dodání práce. Jakmile věci předáte výše postaveným, schválení bude trvat věčnost. A budete zavaleni drobnými, 10% úpravami, protože každý, kdo se podílí na procesu výroby koláče, chce zajistit, aby byly vidět jeho otisky prstů,“ říká Moon.
Pokud tyto zpětné vazby spíše přidávají zbytečné náklady než vylepšení do vašeho životního cyklu vývoje softwaru, zvažte jejich odstranění. Totéž platí pro všechny funkce produktu, které byste chtěli přidat. Pokud vaši zákazníci z tohoto produktu nebudou mít skutečný prospěch, přestaňte se snažit jej dále vyvíjet.
Jak ClickUp pomáhá eliminovat plýtvání: kritická cesta a správa zdrojů
ClickUp je nejlepší bezplatný software pro řízení projektů na světě. Používají ho velké společnosti i startupové týmy po celém světě a nabízí vše, co potřebujete k efektivnímu řízení svých projektů. Zde je několik jeho výkonných funkcí, které vám pomohou aplikovat principy lean:
Takto vám ClickUp pomůže eliminovat plýtvání:
Kritická cesta projektu je funkce, která vám pomůže identifikovat nejdůležitější úkoly pro dokončení projektu. Umožňuje vám soustředit se pouze na tyto integrální úkoly a obejít všechny nedůležité.
Proto jsou klíčovou součástí každé strategie eliminace plýtvání. Tato funkce vizuálního řízení vám pomůže omezit váš projekt na to podstatné – odstranit veškeré nadbytečné a irelevantní úkoly.
ClickUp obsahuje vestavěné Ganttovy diagramy, které dokážou automaticky vypočítat kritickou cestu vašeho projektu. S Ganttovými diagramy ClickUp získáte přístup k špičkovým funkcím vizuálního řízení. To vám pomůže držet krok s výrobním plánem a provádět rychlé změny, abyste eliminovali jakékoli neefektivní činnosti.
ClickUp také obsahuje vestavěné myšlenkové mapy, které vašemu týmu pomohou efektivně vytvářet nápady. Pomocí těchto myšlenkových map můžete důkladně naplánovat rozsah projektu a eliminovat tak jakékoli zbytečné činnosti.
Efektivní správa zdrojů je jádrem všech lean procesů. Musíte zajistit, aby vaše zdroje byly vždy využívány na maximum. S funkcí Box View od ClickUp to můžete udělat přímo z vašeho dashboardu.
Projektoví manažeři mohou pomocí Box View zjistit, co má každý člen týmu:
- Dokončeno
- V současné době pracuje na
- Budeme pracovat na
Je to snadný způsob, jak zhodnotit pracovní vytížení vašeho týmu a zajistit, že efektivně využíváte jeho talenty.
2. Vybudujte kvalitu
Metodika Lean se snaží rozvíjet kvalitu kontrolovaným a disciplinovaným způsobem.
Proč?
Když se pokusíte zvýšit kvalitu produktu bez jakékoli struktury, můžete vytvořit spoustu odpadu. Například nadměrné testování a nadměrné logování jsou běžnými vedlejšími produkty přísného životního cyklu vývoje softwaru, které nepřinášejí žádnou hodnotu pro konečný produkt.
Aplikace v rámci štíhlého vývoje softwaru
Aplikace této metodiky vývoje na váš životní cyklus vývoje softwaru není obtížná. Mezi běžné alternativy lean softwarového vývoje pro budování kvality patří:
- Párové programování: Spočívá v tom, že dva vývojáři spojí své dovednosti a společně pracují na požadavcích projektu.
- Vývoj řízený testováním: Zahrnuje stanovení pokynů a metrik pro vývojáře před zahájením jakékoli práce. Například stanovení kritérií pro kód před jeho skutečným napsáním pro váš software.
- Automatizované testování: Automatizované testování může hrát významnou roli při eliminaci složitých manuálních procesů, které mohou být pro člověka obtížné. Automatizované testování a procesy mohou také snadno urychlit zdlouhavé administrativní úkoly.
Jak ClickUp pomáhá zvyšovat kvalitu: Automatizace administrativy
Hlavním tématem „Build Quality In“ je automatizace procesů od samého začátku. Jakmile jsou vaše procesy nebo pracovní postupy otestovány a ověřeny, zkuste je okamžitě automatizovat.
V ClickUp můžete své úkoly automatizovat rychleji pomocí šablon, kontrolních seznamů a odhadů času, které vám pomohou ještě více zrychlit vaše procesy.
3. Vytvářejte znalosti
Metodika lean klade důraz na vytváření dokumentace pro každou fázi procesu. Tyto znalosti budou neuvěřitelně užitečné při školení budoucích týmů, aby tyto úkoly vykonávaly efektivně. Je to také dobrý způsob, jak může tým reflektovat to, co dělá, a zlepšit všechny činnosti, které nejsou dostatečně výkonné.
Aplikace v procesu vývoje softwaru
Vytváření znalostí může zahrnovat ukládání informací do wiki nástroje nebo úložišť kódu, jako jsou GitHub nebo GitLab. Díky nim může váš tým rychle ukládat své poznatky a zpřístupňovat je ostatním vývojářům, kteří možná pracují na podobných projektech.
Jak ClickUp pomáhá vytvářet znalosti: Dokumenty
ClickUp Docs je výkonný wiki nástroj pro dokumenty vaší společnosti. Můžete ukládat důležité projektové dokumenty společně s jejich projektovými prostory, aby byly snadno přístupné. Můžete dokonce vnořovat stránky do těchto dokumentů, aby bylo kategorizování vašich informací jednodušší.
Zde je několik dalších užitečných funkcí ClickUp Docs:
- K vytváření podrobných dokumentů použijte možnosti formátování bohatého textu.
- Upravte přístupová práva k jednotlivým dokumentům pro větší bezpečnost.
- Dokumenty lze sdílet veřejně. To lze využít k vytvoření snadno přístupné online roadmapy pro vaše zákazníky, abyste mohli získávat průběžnou zpětnou vazbu.
- Můžete také nechat Google indexovat vaše dokumenty, aby se zobrazovaly ve výsledcích vyhledávání.
4. Odložte závazek
Odložení závazku klade důraz na to, aby vaše projektové plány a požadavky byly dostatečně flexibilní, aby se mohly přizpůsobit nepředvídaným změnám. Všechna nevratná rozhodnutí nechte až na samý konec – až bude vše ostatní již definitivně stanoveno. To vám umožní projít si několik scénářů, než vyberete ten, který nejlépe vyhovuje vašemu podnikání.
Aplikace v procesu vývoje softwaru
Dobrým způsobem, jak toho dosáhnout, je použití agilního přístupu Sprint k vývoji produktů. Tento přístup je skvělý, protože týmům umožňuje:
- Odstraňte pouze určitou část funkce.
- Analyzujte jejich význam.
- Rozhodněte se, zda by měl být vyvinut pro daný sprint.
Jak ClickUp pomáhá: Nastavení sprintů
Chcete-li nastavit sprinty v ClickUp, vytvořte jednotlivé seznamy v rámci projektů. Každý seznam by měl představovat jednotlivý sprint s dalším seznamem nazvaným „Backlog“. Zde lze uvést nové funkce a požadavky. Seznamy také obsahují data zahájení a ukončení, aby zachytily všechny úkoly vašeho týmu v rámci daného seznamu. Více informací o tom, jak používat sprinty v ClickUp, najdete zde.
5. Rychlé dodání
Rychlá a efektivní práce je v popředí všech lean aktivit. Aby však byla tato rychlost vývoje softwaru skutečně efektivní, musí být udržitelná i z dlouhodobého hlediska.
Většina softwarových společností se při vývoji produktů stává obětí jednoho z těchto scénářů, které vedou ke ztrátě času a snižují efektivitu:
- Ztrácíte příliš mnoho času přemýšlením o budoucích plánech a postupech vývoje softwaru, které možná ani nejsou nutné.
- Softwaroví vývojáři nereagují okamžitě na zpětnou vazbu, překážky a potíže v projektu.
- Snažíte se příliš optimalizovat a rozvíjet plán nebo řešení.
Aplikace v procesu vývoje softwaru
Aby vaše aktivity v oblasti vývoje produktů probíhaly hladce, musí vaši vývojáři softwaru dodržovat tyto tři kroky extrémního programování:
Krok 1: Vytvořte jednoduché a přímočaré řešení.
Krok 2: Nabídněte je svým zákazníkům.
Krok 3: Využijte poznatky o zákaznících k postupnému provádění změn a vylepšení.
Pokud vaši vývojáři softwaru budou postupovat podle všech těchto kroků, nebudou mít žádné potíže s upřednostňováním správných činností a rychlým dokončováním úkolů.
Jak ClickUp pomáhá rychle dodávat: Priority
Díky prioritám ClickUp mohou aktivity vašeho týmu zůstat na správné cestě. Ke každému úkolu můžete snadno přidat priority, aby váš tým věděl, které z nich jsou důležité. Všechny priority ClickUp mají standardní barevné označení:
- Červená: Naléhavé
- Žlutá: Vysoká priorita
- Modrá: Normální priorita
- Šedá: Nízká priorita
Jelikož je tento barevný kód standardní ve všech vašich projektových prostorech, váš tým bude vždy schopen snadno identifikovat nejdůležitější úkoly. Mohou dokonce filtrovat své úkoly podle priority, aby se nejprve pokusili splnit ty nejdůležitější.
6. Respektujte lidi
Bohužel je tento princip často ignorován, aby se vyhovělo mentalitě „vyhrát za každou cenu“, kterou může vyvolat požadavek „rychlého dodání“.
Lean vývoj klade důraz na respekt a soucit vůči každému členu týmu. Tento princip je třeba rozšířit na všechny aspekty interakcí ve vaší organizaci –
- Nábor zaměstnanců
- Začlenění
- Řešení konfliktů
- Plánování projektu
- Zlepšování procesů
Každý z těchto procesů štíhlého vývoje musí být veden respektující a proaktivní komunikací, která podporuje spolupráci a zdravou soutěž.
Aplikace v metodice vývoje softwaru
Poppendieckovi věří, že leanový vývojový proces pro správu IT je nejvhodnějším a nejúčinnějším stylem leanového řízení. Musíte motivovat a podporovat své vývojové týmy – ne se je snažit kontrolovat.
Lean management je povzbuzuje, aby vyjádřili své obavy a řešili problémy v otevřené a podpůrné pracovní atmosféře, kterou jste vytvořili.
Jak ClickUp pomáhá udržovat respekt: přiřazené komentáře a profily
Nejúčinnějším způsobem, jak zajistit respekt mezi softwarovými inženýry, je mít efektivní komunikační kanály. Snižují konflikty a poskytují členům vašeho týmu prostor, kde se mohou navzájem pohodlně vyjadřovat.
Každý projekt ClickUp obsahuje výkonné sekce pro komentáře, které vašemu týmu pomohou vyřešit rozdíly a efektivně spolupracovat. Členové týmu mohou sdílet textové komentáře, obrázky, soubory a videa, aby snadno vyjádřili svůj názor. Je to ideální platforma, na které si členové vašeho týmu mohou začít navzájem respektovat a zároveň se vyjadřovat.
Abychom podpořili rychlou a efektivní komunikaci mezi vašimi softwarovými inženýry, ClickUp také nabízí přiřazené komentáře:
Kdykoli potřebujete přidělit úkol členovi týmu, jednoduše ho označte v komentáři a přiřaďte mu ho. Okamžitě obdrží oznámení, aby úkol nezůstal přehlédnut. Nyní, když je úkol v jejich seznamu úkolů, mohou na něm začít pracovat a po dokončení ho označit jako vyřešený.
Díky tomu odpadá nutnost nadměrné zpětné vazby, protože projektový manažer může snadno zkontrolovat, zda byl úkol vyřešen. To vám také pomůže dodržovat koncept „eliminace plýtvání“ metodiky štíhlého vývoje.
Profily ClickUp poskytují projektovým manažerům přehled o:
- Na čem lidé pracují.
- Na čem budou pracovat.
- Co udělali v poslední době.
- Které z jejich úkolů ještě nejsou naplánovány.
Je to ideální způsob, jak mohou projektoví manažeři sledovat, na čem každý zaměstnanec pracuje. V kombinaci s pohledem Box (jak je vysvětleno výše) můžete udržovat spravedlivé rozdělení práce.
Tím zajistíte, že své zaměstnance nepřetěžujete a nezpůsobujete jim vyhoření nebo nespokojenost. To je v kontextu respektu nesmírně důležité.
7. Optimalizujte celek
Knihy jako The Lean Startup kladou důraz na komplexní uvažování při práci s metodikou Lean. Majitelé produktů a akcionáři musí před provedením jakýchkoli drastických změn zhodnotit svůj startup a procesy jako celek.
Věci, které se při úzkém pohledu mohou jevit jako nepraktické, mohou být základem pro větší a produktivnější procesy. Je na vás, abyste tyto souvislosti identifikovali a pokusili se optimalizovat celý proces jako celek, nikoli jednotlivé komponenty.
Aplikace v metodice vývoje softwaru
Funkčně propojené týmy jsou dobrým řešením pro optimalizaci celku. Jelikož každý člen týmu dokáže zpracovat požadavky od začátku do konce, existuje více názorů na dané problémy. To vám pomůže uvažovat o potřebách vašich klientů z různých perspektiv, což ztěžuje narušení cílů týmu.
Jak pomáhá ClickUp: Více zobrazení
Nejúspěšnější inovace vznikají, když využijete poznatky lidí z různých oddělení, jako je prodej a podpora.
Aby vaše společnost mohla úspěšně provozovat takové mezifunkční týmy, nabízí ClickUp několik různých zobrazení. Každý z vašich týmů, ať už se jedná o vývoj softwaru, marketing nebo podporu, si najde zobrazení, které vyhovuje jeho potřebám a preferencím.
Jelikož se ClickUp přizpůsobuje potřebám každého oddělení, nebudete muset používat více nástrojů, abyste uspokojili své zaměstnance. To usnadňuje konsolidaci práce a umožňuje vašemu týmu spolupracovat na dosažení společného celkového cíle.
Zde je stručný přehled jednotlivých pohledů, které usnadňují vizuální řízení:
Zobrazení tabule
Tento pohled je ideální pro týmy SCRUM, které jsou zvyklé na Kanban Board. Umožňuje jim snadno přesouvat úkoly a provádět změny za běhu.
Zobrazení seznamu
Seznamový pohled pomáhá vašemu týmu zobrazit úkoly a přiřazení v seznamu ve stylu GTD (getting-things-done). Budou tak moci snadno odškrtávat úkoly a podúkoly projektu, jak je budou plnit.
Box View
Box View je obzvláště užitečný pro optimalizaci celku, protože poskytuje vrcholovému managementu přehled o všem, co se ve vaší organizaci děje. Jelikož jsou úkoly tříděny podle přidělených osob, je snadné spravovat, co mají všichni vaši softwaroví inženýři na starosti, a zajistit spravedlivé rozdělení úkolů a povinností.
Režim „Já“
Režim „Já“ zobrazuje pouze projekty, které vám byly přiděleny. To vám pomůže soustředit se pouze na vaše povinnosti a úkoly.
Rozdíl mezi agilní metodikou a metodikou štíhlého vývoje
Metodika štíhlého vývoje a Agile jsou si velmi podobné. Ve skutečnosti mnoho pracovních procesů Agile zahrnuje některé principy štíhlého řízení. Například rychlé dosahování výsledků je základním principem většiny týmů Agile.
Mezi těmito dvěma metodami vývoje však existují některé výrazné rozdíly. Agile například upřednostňuje vztahy mezi jednotlivými členy týmu. Metodika štíhlého vývoje naopak klade důraz na pohled na tým a organizaci jako na celek.
Agilní manifest uvádí, že cílem vývojového týmu je překonat problémy a vytvořit funkční finální produkt. I když je to také cílem leanového vývoje, leanová filozofie klade větší důraz na proces než na finální produkt.
Ačkoli se tyto dvě metodiky v některých ohledech liší, každý z těchto principů může přidat hodnotu vašim pracovním procesům. Eliminace plýtvání (metoda lean six sigma ) a soudržnost skupiny (metoda Agile) jsou pozitivní atributy, z nichž může těžit každý projekt. Abyste je co nejlépe využili, použijte principy z každé metodiky k vytvoření jedinečného pracovního procesu vaší společnosti, který vám umožní dosáhnout efektivity.
Závěr
Sedm principů lean je skvělým návodem k optimalizaci vašich pracovních procesů. Pokud je budete důsledně dodržovat, získáte zefektivněné procesy, které zajistí efektivitu a produktivitu.
Proč se mezitím nezaregistrujete do ClickUp a nevyužijete jeho užitečné funkce k tomu, abyste se ještě dnes přizpůsobili metodice lean?