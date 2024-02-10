Scrum master vs. projektový manažer: jaký je mezi nimi rozdíl?

Nejste si jisti rozdíly mezi Scrum mastery a projektovými manažery?
Nebojte se! Vzhledem k podobnostem mezi těmito dvěma rolemi je to pro mnoho lidí důvodem k záměně. Mnoho lidí tyto pojmy často používá zaměnitelně, což však není správné.
V čem se tedy tyto role přesně liší? Potřebujete pro agilní projekt pouze jednu z nich, nebo obě?
Pokud porovnáte Scrum mastera a projektového manažera, zjistíte, že se některé jejich role překrývají, ale také že existují jasné rozdíly. Čtěte dál a dozvíte se více o Scrum masterech a projektových manažerech, jejich rolích a odpovědnostech.
Odhalení mýtů: Scrum master vs. projektový manažer
Jedním z největších mýtů v agilním projektovém řízení je, že Scrum master je totéž jako projektový manažer. Některé společnosti dokonce přejmenují své projektové manažery na Scrum mastery, když poprvé vyzkouší framework Scrum. Nebo očekávají, že Scrum masteri budou fungovat jako projektoví manažeři.
Nejprve si ujasněme tento mylný názor: Scrum master a projektový manažer jsou zcela odlišné role a vyžadují odlišné dovednosti.
Scrum master je odborník na framework Scrum a projektovému týmu poskytuje poradenství. Projektový manažer naopak řídí všechny ostatní aspekty projektu, od přidělování úkolů až po dodržování termínů.
Kombinace těchto dvou rolí může mít katastrofální následky, protože:
- Přidání dalších povinností souvisejících s řízením projektu může Scrum mastera přetížit a ten může selhat ve všech ohledech.
- Očekávat, že se projektový manažer stane Scrum masterem, je nereálné, protože nemusí mít potřebné odborné znalosti.
Co je Scrum?
Scrum je rámec pro vývoj softwaru, který využívá principy agilní týmové spolupráce. Poskytuje jasně definovaný soubor pravidel a principů, které projektovým týmům pomáhají lépe spolupracovat a řídit svou práci.
Zahrnuje rozdělení projektu na sprinty – období, během kterého musí být dokončeno určité množství práce. Cílem je rozdělit rozsáhlý projekt na menší, dosažitelné cíle a provádět neustálá vylepšení, aby se každý sprint stal efektivnějším.
Scrum týmy jsou povzbuzovány, aby se poučily ze svých zkušeností a optimalizovaly svůj přístup tak často, jak je to nutné.
Ačkoli se tento rámec používá hlavně pro vývoj softwaru, jeho principy lze aplikovat na jakýkoli projekt. Před použitím rámce Scrum se seznamte se všemi důležitými pojmy Agile Scrum.
Co dělá scrum master?
Scrum master je zodpovědný za úspěšnou implementaci procesu Scrum ve společnosti. Školí členy týmu v agilní metodologii a rámci Scrum. Je to jedna z nejdůležitějších rolí Scrum v každém projektu.
Organizují také Scrum sprinty a pomáhají zlepšovat produktivitu týmu tím, že poskytují jedinečné poznatky o agilním řízení projektů a odstraňují překážky. Posilují týmy, aby mohly vykonávat práci, která se od nich vyžaduje.
Jedná se o specifickou roli, která se zaměřuje pouze na implementaci Scrumu. Scrum master tedy není zodpovědný za přidělování úkolů a řízení dalších aspektů projektu.
Zde jsou některé klíčové odpovědnosti Scrum mastera:
- Plánování a vedení schůzek scrumového týmu
- Vzdělávání členů týmu v principech a konceptech Scrumu
- Poskytování školení o rámci Scrum a způsobech jeho implementace
- Plánování scrumových sprintů a zajištění jejich správného provedení
- Poskytování informací k odstranění potenciálních překážek
- Pomoc členům týmu v případě, že se při implementaci Scrumu setkají s jakýmikoli problémy
Jak je zřejmé, role se omezuje na implementaci Scrumu a nemá žádný vliv na ostatní aspekty projektu.
Co dělá projektový manažer?
Projektový manažer vede projekt od začátku do konce. Je zodpovědný za přidělování úkolů, kontrolu pokroku, správu rozpočtů a dodržování termínů projektu.
Zde jsou některé klíčové odpovědnosti projektového manažera:
- Stanovení cílů projektu a identifikace výstupů projektu
- Definování rozsahu projektu a stanovení časového harmonogramu
- Vytvoření rozpočtu pro každý projekt
- Přiřazování úkolů a přidělování zdrojů k různým projektům
- Příprava harmonogramu pro různé úkoly a výstupy
- Koordinace s členy týmu a kontrola pokroku
- Předvídání a zmírňování potenciálních rizik
- Optimalizace procesů a zvýšení produktivity týmu
Projektový manažer se podílí na všech aspektech projektu, od jeho vzniku až po realizaci a dodání. Proto musí k řízení všech úkolů používat kvalitní softwarové řešení pro projektové řízení, jako je ClickUp.
Je Scrum Master také projektovým manažerem?
V jistém smyslu ano. Scrum master vyžaduje specifický soubor dovedností v oblasti projektového řízení a rozsah jeho role je omezenější než u projektového manažera. Existují však určité podobnosti.
Zde je několik podobností mezi Scrum masterem a projektovým manažerem. Oba musí:
- Proškolte Scrum tým a pomozte členům týmu být produktivnější a efektivnější.
- Převezměte odpovědnost za úspěch nebo neúspěch, i když se metriky a měřítka mohou lišit.
- Zapojte se do pomoci týmu Scrum s řízením rizik a překonáváním potenciálních výzev.
- Motivujte členy svého týmu k lepším výkonům a dosažení co nejlepších výsledků.
- Mějte dobré komunikační a vedoucí schopnosti, abyste byli efektivní ve svých rolích.
Tím však podobnosti končí. Rozsah rolí a konkrétní úkoly projektového manažera a Scrum mastera se výrazně liší. Role projektového manažera je širší než role Scrum mastera.
Rozdíly mezi scrum mastery a projektovými manažery
Ačkoli existuje mnoho podobností a překrývajících se dovedností, porovnání Scrum mastera a projektového manažera může odhalit značné rozdíly. Obě role se tak v rámci projektového řízení Scrum vzájemně doplňují a podporují.
Zde je několik charakteristických rysů Scrum masterů, které je odlišují od projektových manažerů:
- Jsou zodpovědní pouze za úspěšnou implementaci rámce Scrum, nikoli za jiné aspekty projektu. Projektoví manažeři jsou naopak zodpovědní za celý projekt.
- Mají technické znalosti agilní metodiky a rámce Scrum, které projektový manažer nemusí nutně mít.
- Scrum masteri školí týmy v metodice Scrum a pomáhají jim úspěšně aplikovat její principy. Projektoví manažeři nejsou mentoři ani školitelé, jsou to pouze manažeři, kteří řídí různé činnosti.
- Projektoví manažeři mohou vést a řídit všechny druhy projektů v jakémkoli odvětví; scrum manažeři se vyskytují pouze ve scrum projektech, a to zejména v technologickém sektoru.
- Scrum manažeři jsou zodpovědní za malý mezifunkční scrum tým (nikdy více než 10 členů), zatímco tým projektového manažera může mít různou velikost, od několika lidí až po desítky, v závislosti na velikosti a složitosti projektu.
Sestavili jsme stručné srovnání klíčových rozdílů mezi těmito dvěma profesemi, abychom vyřešili dilema Scrum master vs. projektový manažer.
|Scrum master
|Projektový manažer
|Hlavní zaměření
|Implementace rámce Scrum.
|Plánování a realizace projektu od začátku do konce.
|Role
|Poradenská role, která vede tým podle principů Scrumu
|Manažerská role zahrnující mnoho věcí od plánování projektu po jeho realizaci
|Hlavní odpovědnosti
|– Vzdělávání týmu v principech Scrumu – Plánování Scrum sprintů – Vedení Scrum schůzek a sprintů – Odstraňování překážek při implementaci Scrumu
|– Stanovení cílů a výstupů projektu – Definování rozsahu projektu – Přidělování zdrojů a stanovení rozpočtu – Přidělování úkolů a stanovení termínů – Řízení každodenní práce na projektu – Koordinace s různými členy týmu – Zajištění včasného dokončení projektu
|Klíčové kompetence
|– Školení a mentoring – Facilitace a motivace
|– Řízení času – Rozhodování – Řízení týmu – Komunikace
Certifikace pro Scrum Mastery a projektové manažery
Na rozdíl od projektových manažerů jsou Scrum masteri považováni za důvěryhodnější, pokud mají certifikaci. Jelikož se jedná o specializovanou roli, certifikace jsou často spíše nutností než výhodou pro další kariérní růst.
Zde jsou dvě nejběžnější certifikace pro Scrum mastery:
- Certified Scrum Master (CSM): Tato certifikace Scrum master je udělována organizací Scrum Alliance. Tato certifikace je nezbytná pro to, abyste se stali Scrum masterem, protože mnoho společností ji vyžaduje při přijímání na tuto pozici. Získáte ji absolvováním kurzu a následným složením zkoušky.
- Professional Scrum Master (PSM I): Jedná se o druhou nejčastější certifikaci pro Scrum mastery nabízenou organizací Scrum.org. Na rozdíl od CSM nemusíte pro její získání absolvovat kurz, ale budete muset složit zkoušku.
Projektoví manažeři nemusí nutně mít certifikaci, i když certifikace může podpořit jejich kariérní růst. Dvě nejoblíbenější certifikace v oblasti projektového řízení jsou:
- Project Management Professional (PMP): Tato certifikace, kterou nabízí Project Management Institute (PMI), je uznávanou certifikací pro projektové manažery. Jedná se o jednu z certifikací v oblasti projektového řízení, pro jejíž získání je nutné složit zkoušku. Abyste však mohli o certifikaci požádat, musíte mít alespoň 3 roky praxe.
- Certifikace Associate in Project Management (CAPM): Tuto certifikaci nabízí PMI pro pozice na vstupní úrovni. Abyste ji mohli získat, potřebujete středoškolské vzdělání a musíte absolvovat více než 23 hodin školení. K získání této certifikace budete také muset složit zkoušku.
Tipy pro efektivní práci scrum masterů a projektových manažerů
Scrum master a agilní projektový manažer by měli spolupracovat, aby byl projekt úspěšný. Jedná se o doplňkové role, které vyžadují neustálou komunikaci a společné plánování.
Jak tedy zajistit, aby byli oba na stejné vlně a spolupracovali na úspěchu projektu?
Postupujte podle těchto tipů pro agilní řízení projektů, abyste dosáhli nejlepších výsledků ze svých projektů Scrum.
1. Spolupracujte při plánování projektů
Spolupráce mezi Scrum mistry a projektovými manažery je klíčová pro úspěch projektu.
Oba se sice podílejí na různých aspektech plánování projektu, ale vzájemná spolupráce může pomoci získat ucelený obraz.
Software ClickUp pro agilní řízení projektů může pomoci jak scrum masterům, tak projektovým manažerům efektivně plánovat jejich práci. Pokud jste projektový manažer, šablona projektu ClickUp vám může usnadnit práci. Níže uvedený obrázek ukazuje vzorový projektový plán, který můžete upravit podle svých požadavků.
Ačkoli je to užitečnější pro projektové manažery, Scrum masteri mohou použít šablonu ClickUp Scrum Sprint Planning Template k vytvoření Scrum workflow.
Pracovní postup Scrum zahrnuje denní schůzky Scrum, plánování sprintů, harmonogram revizí a retrospektivu sprintů za účelem optimalizace strategie pro další sprint.
2. Komunikujte pravidelně a efektivně
Spolupráce mezi Scrum mistry a projektovými manažery není pouze pro fázi plánování, ale měla by pokračovat po celou dobu trvání projektu.
Vzhledem k vzájemné provázanosti v rámci projektového řízení Scrum je důležité mít otevřený komunikační kanál a vzájemně se informovat o nejnovějším vývoji.
Například Scrum master by měl informovat projektové manažery v případě jakýchkoli změn v požadavcích na zdroje. Stejně tak by projektoví manažeři měli informovat Scrum mastery o jakýchkoli zpožděních, která by mohla ovlivnit sprinty.
Pro efektivní komunikaci použijte chat ClickUp. Přidávejte komentáře, sdílejte odkazy nebo zdroje a označte osobu, které komentář určujete.
3. Používejte správné nástroje pro řízení projektů
Dobrý software pro řízení projektů může projektovým manažerům a Scrum masterům ušetřit čas a úsilí. Nástroje jako ClickUp vám pomohou snadno plánovat, spravovat a realizovat agilní vývojové projekty.
Některé specifické funkce softwaru pro řízení projektů ClickUp jsou obzvláště užitečné. Pojďme si některé z nich představit.
Agilní pohled na tabuli pro Scrum mastery
Jak již bylo zmíněno, Scrum master musí plánovat sprinty a organizovat pravidelné Scrum schůzky, aby měl vše pod kontrolou. Scrum proces může být zdlouhavý, pokud nemáte správné nástroje.
ClickUp nabízí užitečné funkce pro správu projektů Scrum, které vám pomohou efektivněji plánovat sprinty.
Využijte například šablonu ClickUp Agile Scrum Management Template, která vám zjednoduší plánování sprintů a schůzek. Nabízí vizuální zobrazení tabule, na které uvidíte všechny plánované aktivity a schůzky na jeden pohled.
Zobrazení ClickUp Board View je také vhodné pro správu sprintů a schůzek. Umožňuje vám zobrazit všechny úkoly s jejich aktuálním stavem, například úkoly k provedení a úkoly připravené ke sprintu.
Ganttovy diagramy pro projektové manažery
ClickUp také nabízí řadu nástrojů pro projektové manažery, které jim pomáhají efektivně plánovat a realizovat projekty. Od stanovení cílů po plánování projektů – ClickUp pomáhá se všemi aspekty agilního projektového řízení.
Například zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp je ideální pro plánování celého harmonogramu projektu a jeho různých aktivit. Poskytuje přehlednou vizuální časovou osu pro dokončení různých aktivit, což výrazně usnadňuje sledování úkolů.
ClickUp nabízí různé šablony projektů s Ganttovým diagramem pro různé případy použití a scénáře. Přizpůsobte si je a využijte je, aby byl proces pro vás rychlejší a jednodušší.
Správa úkolů pro scrum mastery i projektové manažery
ClickUp nabízí různé užitečné funkce pro Scrum mastery a projektové manažery a může pomoci při řízení různých aspektů projektu.
Například ClickUp vám umožňuje vytvářet podrobné úkoly, sledovat je a přidělovat je více osobám.
Kromě toho můžete zobrazit všechny úkoly související s projektem na jednom panelu a třídit a filtrovat je podle vlastníka úkolu, stavu dokončení atd.
Shrnutí rozdílů mezi Scrum masterem a projektovým manažerem
Pro úspěšné dokončení projektu Scrum jsou důležití jak Scrum master, tak projektový manažer. Zatímco první z nich má technickou a mentorský roli, druhý má roli manažerskou.
Bez ohledu na rozdíly jsou oba zodpovědní za úspěch projektu a vyžadují ty nejlepší nástroje a zdroje. K tomu se perfektně hodí dobrý software pro řízení projektů, jako je ClickUp. Pomůže vám se všemi aspekty plánování a realizace projektu, od stanovení cílů až po sledování stavu dokončení různých úkolů.
Zaregistrujte se ještě dnes a prozkoumejte jeho mnoho funkcí, které vám pomohou se všemi vašimi potřebami v oblasti agilního projektového řízení.
Často kladené otázky
1. Co je to agilní projektový manažer?
Agilní projektový manažer je osoba odpovědná za řízení agilního projektu od začátku do konce. Je odpovědný za plánování a realizaci projektu, včetně přidělování úkolů, sledování jejich stavu dokončení a zajištění dodržení termínů.
2. Co je to produktový vlastník?
Produktový vlastník je kontaktní osobou na straně klienta, která je zodpovědná za to, aby vývojový tým vytvořil produkt s maximální hodnotou. Dohlíží na úkoly týmu v rámci projektu vývoje produktu a zajišťuje, aby pracoval efektivně a účinně a přinášel společnosti maximální hodnotu.
3. Je Scrum Master dobrá kariéra?
Rozhodně! Je to lukrativní kariéra, která je žádaná a bude i v budoucnu. Vzhledem k tomu, že stále více společností přechází na agilní metodiku a framework Scrum, poptávka po takových specializovaných rolích bude jen růst.