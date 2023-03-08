Průvodce plánováním sprintů pro agilní projektové manažery

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je plánování sprintu?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Plánování sprintu je proces identifikace toho, čeho chcete dosáhnout ve sprintu (vaše cíle) a jak toho dosáhnete (plán) ve vašem příštím sprintu – na základě obchodních cílů, vašich produktových backlogů a kapacity a rychlosti týmu. Na schůzce věnované plánování sprintu byste měli stanovit očekávání, dát týmům směr a zajistit, aby všichni byli před každým sprintem na stejné vlně. " } } ] } { "@context": "https://schema. org", "@type": "Článek", "o": [{"@type": "Věc", "název": "Cílená reklama", "stejné jako": "https://en. wikipedia. org/wiki/Targeted_advertising"}, {"@type": "Thing", "name": "Cílená reklama", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1628411"}, {"@type": "Thing", "name": "Google Analytics", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Google_Analytics"}, {"@type": "Thing", "name": "Google Analytics", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q220577"}, {"@type": "Thing", "name": "Internet privacy", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Internet_privacy"}, {"@type": "Thing", "name": "Internet privacy", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q175975"}, {"@type": "Thing", "name": "Míra okamžitého opuštění", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Bounce_rate"}, {"@type": "Thing", "name": "Míra okamžitého opuštění stránky", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q895134"}, {"@type": "Thing", "name": "User story", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/User_story"}, {"@type": "Thing", "name": "User story", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q218152"}, {"@type": "Thing", "name": "OKR", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/OKR"}, {"@type": "Thing", "name": "OKR", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q7072610"}] }
S rostoucí popularitou agilních transformací se plánování sprintů těší stále větší oblibě – často s přesvědčivými výsledky. Společnosti získávají flexibilitu, řeší velké problémy a mají zabudované přestávky mezi jednotlivými fázemi vývoje, během nichž mohou vyhodnotit pokrok a podle potřeby provést úpravy.
Pokud jste v plánování sprintů nováčkem, zde najdete vše, co potřebujete vědět. A pokud nejste nováčkem a potřebujete jen nějaký software pro řízení projektů, abyste mohli začít? Máme pro vás řešení – zdarma – s funkcemi Sprint a Agile od ClickUp.
Co je plánování sprintu?
Plánování sprintu je proces, při kterém se určuje, čeho chcete ve sprintu dosáhnout (vaše cíle) a jak toho dosáhnete (plán) v příštím sprintu – na základě obchodních cílů, backlogu produktu a kapacity a rychlosti týmu. Vaše schůzka k plánování sprintu by měla stanovit očekávání, udat týmům směr a zajistit, aby všichni byli na stejné vlně před každým sprintem.
POČKEJTE CHVÍLI... CO JE TO SPRINT? Pokud jste v agilním přístupu nováčkem, zde je stručný úvod: sprint je krátké časové období (nejčastěji dva týdny, ale existují i sprinty trvající jeden týden nebo čtyři týdny), během kterého váš tým plánuje něco dodat.
Myšlenka sprintu spočívá v tom, že namísto plánování celého roku vašeho vývojového týmu, které neponechává žádný prostor pro kreativitu, inovace, změny na trhu nebo mimořádné situace, plánujete dodání prioritních položek v krátkém časovém horizontu. To ponechává prostor pro růst a změnu priorit. Znamená to také, že týmy neustále dodávají prioritní funkce nebo produkty a jak se mění priority, může se měnit i to, na čem vaše týmy pracují.
Výhody plánování sprintů
Proč tedy v dnešní době tolik společností využívá sprinty? Co přesně tato praxe přináší vašim týmům, zákazníkům a ziskům vaší společnosti? Odpovědi jsou velmi lákavé:
Agilnější pracovní procesy
Základní myšlenka sprintů je následující: krátká, dobře definovaná pracovní období znamenají rychlejší dodání a větší flexibilitu. Umožňují týmům rozdělit velké projekty na menší, lépe zvládnutelné milníky a poskytují vedení předem definované kontrolní body, kde můžete na základě nových informací, jako jsou změny obchodních cílů nebo významné změny na trhu, změnit směr, přehodnotit priority nebo dokonce zrušit projekty.
Lepší spolupráce
Čím jasnější (a flexibilnější) je váš plán, tím snazší je pro týmy efektivně spolupracovat a dosahovat výsledků. A vestavěné pauzy při dokončení jednoho sprintu a zahájení dalšího poskytují týmům automatické kontrolní body.
TIP PRO ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY Psst… 25 % zákazníků ClickUp uvedlo, že přešlo na naši platformu, protože potřebovalo lepší nástroje pro spolupráci, a 91 % tvrdí, že se spolupráce po přechodu zlepšila.
Už žádné dohady
Díky jasnému vytyčení cílů, milníků, odpovědností týmu a očekávané hodnoty eliminuje plánování sprintů dohady z našich procesů. To znamená méně času stráveného kladením obecných otázek v průběhu projektu (snížení zpoždění) a méně prostoru pro nesprávné odhady toho, co vedení chce (snížení duplicitní práce).
Spokojenější zaměstnanci
Nikdo nechce trávit pracovní čas nejistotou ohledně toho, co má dodat, do kdy a jak bude definován jeho úspěch. Je to stresující a odčerpává to kreativní energii od řešení skutečných pracovních problémů.
Díky jasnému a přehlednému seznamu výstupů projektu a konečnému, rozumnému časovému harmonogramu (týdny místo měsíců) nemusí týmy hádat, jaké jsou jejich priority, očekávané výsledky nebo na čem by měly pracovat. To snižuje stres a mentální zátěž (množství informací, které lidé musí mít v hlavě, aby mohli vykonávat svou práci), což také přispívá k produktivitě.
Strategie, ze kterých se můžete poučit
Čím lépe dokumentujeme své plány, tím lépe se z nich můžeme poučit. Co fungovalo dobře? Co vůbec nefungovalo? Na jaké překážky jsme narazili, kterým bychom se v budoucnu mohli vyhnout?
Krátké sprinty znamenají, že si tyto otázky klademe častěji (a také se z nich častěji poučujeme). Dobře definované plány a dobře zdokumentované sprinty znamenají jasnější odpovědi, když si tyto otázky klademe. A strategická iterace znamená neustálé zlepšování (a méně uvíznutí ve starých zvycích).
Kdy by mělo proběhnout plánování sprintu?
Plánování sprintu by mělo proběhnout před vaším sprintem a po upřesnění backlogu, revizi sprintu a retrospektivě sprintu z vašeho předchozího sprintu (kde se dozvíte, které postupy by týmy měly z předchozího sprintu zopakovat nebo opustit).
Jak dlouho trvá plánovací schůzka sprintu?
Plánovací schůzky sprintu obvykle trvají asi jednu hodinu za každý týden sprintu. (Např. pokud provádíte dvoutýdenní sprinty, vaše schůzka by měla trvat asi dvě hodiny. Pokud provádíte třítýdenní sprinty, naplánujte si tříhodinový časový blok. )
Existují však způsoby, jak zkrátit a zefektivnit plánování sprintů. Společnosti musí průběžně vylepšovat své backlogy a požádat vedení, aby na schůzky přicházelo s jasně definovaným plánem.
To umožňuje vedení stanovit priority a zkrátit schůzky na 30 minut, aby se mohli soustředit výhradně na označení všeho, co nebude dokončeno/nebylo dokončeno v aktuálním sprintu. Poté může tým zkontrolovat navrhované priority z (čistého, upraveného) backlogu a dosáhnout konsensu týmu.
Stejně jako u jakékoli schůzky platí, že čím kratší, tím lepší. Výzkumy naznačují, že průměrná délka pozornosti je pouze 10 až 18 minut ( proto jsou přednášky TED Talks dlouhé maximálně 18 minut ). I když pochybujeme, že se vám podaří zkrátit vaše plánovací schůzky na tak krátkou dobu, hledejte způsoby, jak je zkrátit.
TIPY PRO ZKRÁCENÍ SCHŮZEK Nastavení časovače, pořizování poznámek ručně (nikoli na notebooku), kontrola mobilních telefonů u dveří a plánování ticha během schůzek (ano, opravdu!) jsou jen některé z věcí, které úspěšné týmy dělají, aby schůzky netrvaly příliš dlouho, podle FastCompany.
Pokud plánujete něco neortodoxního, jako je zákaz mobilních telefonů nebo odstranění židlí, ujistěte se, že máte plán pro přístupnost pro své zaměstnance se zdravotním postižením. Někteří lidé musí sedět a jiní mohou potřebovat své telefony pro lékařské výstrahy.
Kdo se podílí na plánování sprintů?
Ačkoli by se plánovací schůzky měl účastnit celý vývojový tým, hlavními plánovači jsou zde váš Scrum master, produktový vlastník a technický manažer.
Scrum master vede Scrum tým a zajišťuje, aby měl vše potřebné pro nový sprint (připravuje ho na úspěch). Product owner je strážcem vaší produktové vize a produktového backlogu.
Měli by být v úzkém kontaktu s klientem a jsou zodpovědní za vývoj a aktualizaci produktového backlogu. Technický manažer by se měl před schůzkou podílet na stanovení rozsahu a sladění.
A co je důležité, sprinty nejsou určeny pouze pro vývojové týmy. McKinsey doporučuje implementovat agilní transformace ve sprintech. A Harvard Business Review tvrdí, že sprinty slouží k řešení velkých problémů. Užitečnost krátkodobého uvažování a plánování – pro více než jeden typ týmu – byla opakovaně prokázána předními představiteli odvětví a špičkovými výzkumnými institucemi v oblasti podnikání.
Co zahrnuje plánování sprintu?
Cíle ClickUp : Jakmile vlastník produktu stanoví vaše cíle, je čas na schůzku k plánování sprintu, aby se tým seznámil s novými informacemi. Čím lépe budou členové týmu rozumět tomu, čeho chtějí dosáhnout, tím úspěšnější bude každý sprint.
Výběr backlogu: Ideálně před schůzkou pro plánování sprintu stanoví vlastník produktu priority backlogu a během schůzky tyto priority sdělí týmům.
MÁTE PROBLÉMY S ORGANIZACÍ SVÝCH ZADÁVEK? Vyzkoušejte seznamy ClickUp! Nejenže můžete shromáždit všechny své zadávky na jednom místě a seřadit úkoly, které k nim patří, ale také můžete každou položku seznamu umístit do konkrétní složky projektu, přidat k ní relevantní informace (vlastníky, přílohy atd.), seřadit úkoly podle stavu a snadno je přetahovat myší a měnit tak jejich stav. Díky snadným aktualizacím v reálném čase jsou tyto seznamy velkým přínosem během plánovacích schůzek.
Rychlost: Jak rychlé jsou vaše týmy? Čím lépe dokážete odpovědět na tuto otázku (pro každý tým zvlášť), tím lépe můžete plánovat. Využijte minulé sprinty k výpočtu rychlosti týmu pro budoucí sprinty a během plánovací schůzky zkontrolujte, zda týmy nepovažují tento projekt za časově náročnější nebo méně náročný. Využijte schůzku k získání jejich názorů a vyvarujte se podhodnocení nebo nadhodnocení časového plánu.
Kapacita : Pokud jde o nedostatečné nebo nadměrné plánování, kapacita je další metrikou, kterou byste měli při plánování zohlednit. Abyste ji mohli určit, musíte vědět, co má tým (nebo každý člen týmu) již na starosti, co lze a nelze posunout a jak se vaše priority protínají s jejich stávajícími prioritami. (Psst… K tomu vám může pomoci zobrazení pracovní zátěže v ClickUp. )
Při určování kapacity mnoho týmů používá systém jako sprintové body, který umožňuje přiřadit několik bodů, které týmy mohou splnit v daném období, a poté každému úkolu přiřadit bodovou hodnotu, aby bylo vidět, jak zapadá do celkové kapacity.
Stojí za zmínku, že plánování kapacity by nemělo spočívat pouze ve stanovení termínů. Jde o sladění týmů ohledně rozsahu a úsilí potřebného k dokončení úkolu. Bodový systém pomáhá identifikovat případné velké rozdíly v chápání.
Pokud jeden inženýr říká, že požadované úsilí je dva body, a druhý říká, že je to sedm, víte, že někomu něco uniká. To vám může pomoci odhalit závislosti a vyjasnit předpoklady před zahájením sprintu.
Závislosti: Závislosti mezi týmy by měly být součástí vašeho plánování před sprintem a měly by být zmíněny během schůzky, abyste měli jistotu, že jste je všechny zmapovali (to poslední, co chcete, je objevit na poslední chvíli obrovskou závislost, která celý plán vyvede z kolejí).
Úkoly: Jak dosáhneme stanoveného cíle? Jaké úkoly, milníky a pořadí operací budeme muset splnit? Kdo je přidělen k jakému úkolu a jak ho splní? Váš projektový manažer by již měl mít časový plán projektového řízení s odpověďmi na tyto otázky. Využijte čas schůzky k případným úpravám, pokud váš tým přinese nové informace, odhady času atd.
Metriky : Nakonec se ujistěte, že vaše schůzka odpoví na klíčovou otázku: jak poznáte, že jste úspěšní? Podle jakých metrik budete posuzovat účinnost sprintu? O co přesně by měly týmy a jednotlivci usilovat?
Osvědčené postupy při plánování sprintů
Nyní již víte, co je schůzka pro plánování sprintu, kdy ji uspořádat, kdo ji vede a co zahrnuje. Nyní ji můžete vylepšit pomocí několika tipů od odborníků:
1. Buďte struční a výstižní
Nikdo nemá rád dlouhé schůzky. Ani ty důležité. To znamená, že pokud chcete, aby vaše schůzka měla maximální účinek a narazila na co nejmenší odpor, projektoví manažeři a vedení musí předem odvést práci, aby byla samotná schůzka co nejkratší a nejjednodušší.
2. Vstupte do jednání s jasným programem
Pokud jde o stručnost a srozumitelnost, čím přehlednější je váš program, tím rychleji (a lépe) bude vaše schůzka probíhat. Vězte, o čem potřebujete mluvit, v jakém pořadí a s jakou prioritou. A začněte věcmi, které vyžadují největší pozornost.
3. Začněte s „proč“
Jak říká Simon Sinek (známý z TED Talk): „Lidé nekupují to, co děláte, ale proč to děláte.“ Mluví především o zákaznících, ale totéž platí i pro interní týmy. Pokud chcete, aby se zapojili do projektu a vložili do něj všechnu svou energii, musí vědět, proč je to důležité. Jaké cíle sledují a jak tyto cíle pozitivně ovlivňují životy zákazníků nebo zaměstnanců?
4. Odlehčete svému týmu
Projektoví manažeři a vedoucí týmů by měli týmu co nejvíce usnadnit souhlas s plánem. Nepoužívejte schůzku jako brainstormingovou seanci a nezatěžujte týmy tím, že budou muset sami vymýšlet plán. Přijďte s jasnými návrhy a nechte tým, aby vám poskytl užitečnou zpětnou vazbu. Takto nejlépe využijete čas a neodvádíte pozornost ani kreativní energii svých týmů.
5. Definujte úspěch
Jak vypadá úspěšná plánovací schůzka? Co chcete, aby si týmy odnesly? Na jaké otázky potřebujete získat odpovědi? Ukončí tým tento sprint a jak to ovlivní vaše plánování? Na schůzku byste měli přijít s vědomím, jak bude vypadat nejen úspěšný sprint, ale také jak by měla vypadat úspěšná plánovací schůzka na konci.
6. Stanovte si realistické cíle
Vzhledem k alarmujícímu nárůstu vyhoření a fluktuace je nyní důležitější než kdy jindy realisticky posoudit, čeho mohou týmy a jednotlivci dosáhnout. Při plánování vycházejte z minulých výsledků, ale také naslouchejte, když vám týmy sdělí, že potřebují více času nebo mají potíže s dosažením vašich cílů.
Pro mnoho týmů může stanovení realistického, dosažitelného cíle a ambiciózního cíle s dalšími pobídkami pomoci zajistit, že týmy nebudou pracovat na plné obrátky, ale budou se snažit dosáhnout velkých věcí.
7. Provádějte retrospektivy
Každý sprint by měl být podkladem pro sprinty, které přijdou po něm. Co se týmům podařilo (a dá se to zopakovat)? Co je třeba vylepšit? Co jste se naučili z minulých sprintů? Jak to můžete využít v budoucnu? Pravidelné retrospektivy vám pomohou najít odpovědi a zapracovat je do dalšího plánování.
Vyzkoušejte tyto retrospektivní nástroje!
PRO TIP Chcete více rad? Podívejte se na tuto sbírku tipů pro agilní řízení projektů od více než 20 odborníků.
Nástroje pro plánování sprintů
Plánování sprintů je velmi strategická práce – a mít správné nástroje je proto zásadní. (Víme, že jsme zaujatí, ale vzhledem k tomu, že 96 % našich zákazníků tvrdí, že jsou po zavedení našich nástrojů efektivnější, myslíme si, že porota je jednoznačně zajedno).
Zde jsou tři agilní šablony ClickUp, které se mohou hodit pro vaše schůzky při plánování sprintů:
1. Šablona agilního projektového řízení ClickUp
Šablona agilního projektového řízení ClickUp vám umožňuje přehledně sledovat pokrok, sledovat sprinty a přizpůsobovat stavy tak, aby vyhovovaly jedinečným potřebám vašich týmů.
2. Šablona agilního řízení Scrum od ClickUp
Od backlogů přes sprinty až po retrospektivy – tato šablona ClickUp Agile Scrum Management Template shrnuje všechny prvky plánování sprintů, které potřebujete, na jednom přehledném a snadno editovatelném místě.
3. Šablona pro brainstorming ClickUp Sprint Retrospective
Provádíte retrospektivu po jednom sprintu a před dalším? Šablona ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template obsahuje vše, co potřebujete.
Bonus: Šablony pro retrospektivu sprintu
Jste připraveni začít?
Bezplatné nástroje Sprint a Agile od ClickUp jsou navrženy tak, aby pomáhaly vlastníkům produktů a vedoucím Scrumu předem plánovat, vést schůzky pro plánování sprintů a sledovat neustále se měnící situaci každého projektu. A s pomocí ClickUp to váš tým dokáže.
Vyzkoušejte zdarma a zjistěte, proč tolik vývojářských týmů přechází na ClickUp, aby spravovaly plánování sprintů a retrospektivy.