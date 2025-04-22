12 agilních šablon pro projekty v ClickUp, Excelu a Google Sheets

Stejně jako neopracovaný diamant je role projektového manažera mnohostranná a tvrdší než ocel. 💎💪🏼
Projektoví manažeři jsou zodpovědní za vytváření a dohled nad procesy souvisejícími s plánováním, organizací, realizací, vykazováním a monitorováním projektů, abychom jmenovali alespoň některé. Navíc jsou zodpovědní za včasné informování klientů a zainteresovaných stran o novinkách.
Pro agilní týmy je tlak ještě větší! Agilní metodika v projektovém řízení se zaměřuje na neustálé zlepšování produktů prostřednictvím série sprintů. A pokud si každý sprint představíte jako mini projekt, práce nikdy nekončí. 😳
Proto jsou agilní software pro řízení projektů a přizpůsobitelné šablony takovým přínosem pro mezifunkční týmy. Společně tyto zdroje zlepšují spolupráci v týmu, zefektivňují procesy, podporují transparentnost projektů a jednoduše udržují věci v pohybu.
Prošli jsme tisíce šablon na webu, abychom vám přinesli ty nejlepší z nejlepších! Čtěte dál a získejte přístup ke 12 agilním šablonám pro vaše oblíbené tradiční styly projektového řízení a software, včetně ClickUp, Microsoft a Google Sheets.
Co je to metodika agilního řízení projektů?
Agilní řízení projektů je obzvláště populární mezi týmy vývojářů softwaru a využívá iterativní přístup k neustálému zlepšování projektu během celého jeho životního cyklu. Výhodou více iterací (opakujících se cyklů) je, že podporují přizpůsobivost a rychlost, jak týmy směřují k dokončení projektu.
Cílem je rozdělit velké projekty na menší a lépe zvládnutelné fáze v pravidelných intervalech, které se nazývají sprinty. Sprinty trvají od jednoho týdne do jednoho měsíce a mohou vám pomoci konzistentně zapracovávat zpětnou vazbu od zákazníků do aktualizací vašich produktů.
Ve skutečnosti existuje celé Agilní manifest, které stanoví 12 základních principů tohoto přístupu – a hlas vašeho zákazníka je na samém vrcholu seznamu. Tato metodika podporuje myšlenku, že jediným způsobem, jak dosáhnout úplné spokojenosti zákazníků, je časté dodávání vysoce kvalitního, funkčního softwaru.
Těchto 12 principů lze shrnout do čtyř agilních hodnot:
- Jednotlivci a interakce nad procesy a nástroji
- Funkční software namísto komplexní projektové dokumentace
- Spolupráce se zákazníky namísto vyjednávání smluv
- Reagujte na změny podle plánu
Spuštění projektu vyžaduje spolupráci celé skupiny lidí – zákazníka, týmu vývojářů softwaru a projektového manažera, jejichž úsilí se navzájem doplňuje. Přijetí agilní metodiky může být obtížné, pokud nejste zvyklí na její tempo a nároky, ale šablony jsou vynikajícím způsobem, jak tyto výzvy překonat a získat náskok v tomto novém (pro vás) přístupu!
Nebo pokud jste osvědčeným a opravdovým fanouškem agilních metod, pravděpodobně již šíříte dobré slovo o šablonách! Zde je 10 našich oblíbených šablon pro některé z předních bezplatných softwarů pro řízení projektů.
12 bezplatných šablon pro agilní řízení projektů
Bez ohledu na to, jak dobře znáte agilní projektové řízení, flexibilní šablona v kombinaci s výkonným softwarem je klíčem k pravidelné implementaci zefektivněných procesů. Tyto šablony jsou navrženy tak, aby vám pomohly plně využít funkce vašeho nástroje pro projektové řízení a co nejrychleji přejít na agilní přístup.
Využijte kteroukoli z těchto 12 agilních šablon pro řízení projektů od ClickUp, Microsoft, Excel a Google Sheets k plánování roadmap, vytváření sprintů, sledování úkolů a dodávání hodnotných produktů.
1. Šablona agilního projektového řízení od ClickUp
Stejně jako celá knihovna šablon ClickUp, i šablona Agile Project Management Template od ClickUp je nabitá funkcemi, které vašemu týmu pomohou poskytovat a aplikovat zpětnou vazbu, v případě potřeby se přizpůsobit a spolupracovat v organizovaném a kolaborativním prostoru.
Klíčem k efektivnímu a účinnému agilnímu řízení projektů je zajištění hladké spolupráce všech prvků. Příprava týmu na úspěch v tomto úsilí může být jedním z nejčasově náročnějších faktorů, ale během několika minut může tato komplexní šablona sladit váš tým s metodikou agilního řízení projektů pomocí 30 – ano, 30 – vlastních stavů, dvou vlastních polí, 10 značek, 13 ClickApps, osmi zobrazení projektů, dvou automatizací a mnohem více. 🤩
Ačkoli je tato šablona velmi podrobná, ClickUp vás provede každým krokem. Po použití této agilní šablony ve vašem pracovním prostoru budete vyzváni k pojmenování prostoru, importu dat a nastavení důležitých termínů. Od tohoto okamžiku již váš projekt začíná nabývat konkrétní podoby.
Získejte přístup k předem připraveným složkám pro řízení Scrum, příjem, plány, epické úkoly, odchozí backlog a další. V každé složce můžete přistupovat k dalším předem připraveným seznamům, přidávat nové úkoly a vizualizovat svůj projekt v přizpůsobitelných zobrazeních seznamu, tabule, kalendáře a pracovní zátěže v ClickUp. Tato šablona je kompletní balíček, takže pokud jste připraveni přejít na agilní způsob práce, nechte se touto šablonou vést!
2. Šablona agilního řízení Scrum od ClickUp
Rámec Scrum vychází z metodiky agilního projektového řízení a běžně jej používají mezifunkční týmy, aby zůstaly organizované, plnily své role a lépe komunikovaly. Pokud považujete slovo „agilní“ za široký a obecný pojem, Scrum je jednou z mnoha odnoží, které vycházejí z této širší filozofie.
Stejně jako agilní projektové řízení se i Agile Scrum zaměřuje na sprinty a využívá rychlé a časté testování a vývoj k rozdělení větších projektů na několik kratších časových úseků.
Spolupráce je jádrem každé funkce ClickUp a šablona Agile Scrum Management Template od ClickUp není výjimkou. Umožňuje samoorganizujícímu se scrum týmu vytvářet sprinty, spolupracovat na úkolech a automatizovat opakující se akce, aby projekt pokračoval podle plánu.
V této šabloně najdete:
- 30 vlastních stavů úkolů
- Vlastní pole
- Tagy
- 13 ClickApps
- Šest pohledů na projekt
- Automatizace
A mnohem více! Včetně předem připravených seznamů pro Backlogs, Sprints a Retrospectives. Navíc praktický návod ClickUp Doc, který vám pomůže seznámit se se základními funkcemi.
3. Šablona agilního plánování sprintů od ClickUp
S touto šablonou pro agilní plánování sprintů od ClickUp bude hladký průběh vašich sprintů hračkou. Stanovte realistická očekávání na základě schopností týmu, sledujte pokrok a snadno spravujte zdroje během každého sprintu. Nakonec zkontrolujte rozdíl mezi odhadovanými a skutečnými hodinami během retrospektivy sprintu, abyste se ujistili, že všechny cíle jsou splněny rychle a efektivně!
Tato šablona obsahuje úkoly pro plánování sprintů, stanovení cílů, správu zdrojů, sledování pokroku a další. Navíc je snadno přizpůsobitelná tak, aby vyhovovala potřebám jakéhokoli týmu nebo společnosti! Začněte používat tuto šablonu, abyste maximalizovali efektivitu svého agilního procesu a získali kontrolu nad každým sprintem.
4. Šablona agilního marketingu od ClickUp
Řízení marketingových procesů může být náročné, proto si usnadněte práci pomocí šablony Agile Marketing Template od ClickUp! Tato šablona vám poskytne strukturu pro kreativní kampaně, pomůže vám měřit jejich úspěšnost a usnadní brainstorming nových nápadů. Získáte také přehled o úkolech celého marketingového týmu.
Agilní marketing označuje využití agilní metodiky za účelem vytvoření efektivnějších a účinnějších marketingových strategií. Díky spolupráci v týmu může váš tým společně pracovat na rychlém a efektivním provedení projektů s úžasnými výsledky.
5. Šablona agilního příběhu od ClickUp
Šablona Agile Story od ClickUp je přizpůsobena agilním vývojovým týmům, které se snaží zvýšit efektivitu a spolupráci. Pomáhá organizovat funkce nebo požadavky projektu, známé jako agilní příběhy nebo uživatelské příběhy, tím, že poskytuje strukturovaný přístup.
Díky agilním burndown grafům a vizualizacím umožňuje tato šablona sledování pokroku a zajišťuje transparentnost a přizpůsobivost. Šablona navíc sladí individuální cíle s celkovými cíli projektu, čímž podporuje maximální efektivitu.
Ať už se použije na interní projekty nebo produkty určené pro zákazníky, šablona Agile Story Template od ClickUp umožňuje týmům zůstat organizované a urychluje dokončení projektu. Stává se cenným přínosem pro agilní vývoj, pomáhá při plánování, organizaci a úspěšném dodání produktů s vysokou hodnotou.
6. Šablona agilního plánu týmu od ClickUp
Šablona Agile Roadmap od ClickUp slouží jako dynamický nástroj pro agilní týmy k efektivní komunikaci produktové strategie se zainteresovanými stranami. Šablona je navržena s ohledem na flexibilitu a umožňuje snadné přizpůsobení plánů, jakmile týmy získají přehled o trhu a dynamice produktu.
V rámci této šablony mohou agilní týmy:
- Vizualizace plánu na časové ose: Šablona umožňuje jasnou vizualizaci plánu týmu na časové ose a poskytuje strategický přehled.
- Plánujte sprinty s odhady: Agilní týmy mohou plánovat sprinty s odhady náročnosti a složitosti, čímž zajistí realistické a dosažitelné cíle.
- Sledujte pokrok a přizpůsobujte plány: Šablona usnadňuje průběžné sledování pokroku, což týmům umožňuje dynamicky přizpůsobovat plány na základě informací v reálném čase a měnících se požadavků.
7. Šablona pro řízení projektů typu Waterfall od ClickUp
Šablona ClickUp pro řízení projektů metodou Waterfall je přizpůsobena pro systematické provádění projektů v souladu s jasně definovanými fázemi metodiky Waterfall.
Šablona organizuje úkoly do měřitelných fází, zajišťuje včasné dokončení a nabízí přehled o pokroku v každé fázi. Je ideální pro ty, kteří oceňují strukturu, umožňuje efektivní řízení projektů a zaměřuje se na postupný pokrok bez ohrožení kvality nebo zmeškání termínů.
8. Šablona agilního Ganttova diagramu v Excelu
Šablona agilního Ganttova diagramu od společnosti Microsoft pomáhá týmům rozdělit vícefázové úkoly a projekty na nejmenší možné akce s barevně odlišenými kategoriemi v přehledném Ganttově diagramu pomocí aplikace Microsoft 365.
Funkce jako šablony časové osy projektu, uživatelské příběhy a produktový backlog s grafy vyhoření v této šabloně agilního projektového řízení nabízejí skutečné a předpokládané informace o čase a zdrojích použitých mezi sprinty.
Celkově je tato šablona strukturována tak, aby pomohla agilním týmům vizuálně komunikovat pokrok interním a externím zainteresovaným stranám, sledovat čas a milníky sprintů a identifikovat zdroje projektového týmu na základě časových prognóz.
9. Šablona pro reporting agilních projektů Scrum v Google Sheets
Google Sheets je zdarma k dispozici pro osobní použití s účtem Google, což činí tuto přizpůsobitelnou šablonu pro reporting agilních projektů Scrum pro Google Sheets nákladově efektivním řešením pro uživatele, kteří již mají účet a chtějí implementovat agilní procesy. Tato šablona obsahuje několik listů pro sledování agilních projektů a kategorií v různých sloupcích, které zobrazují stav úkolů, priority, data sprintů, ID úkolů a další informace.
10. Šablona agilního projektového plánu Office Timeline
Šablona agilního projektového plánu od Office Timeline pomáhá identifikovat výzvy a implementovat rychlá řešení tím, že uspořádá vaše úkoly do Ganttova diagramu pomocí PowerPointu. Zajímavé a odlišné na této šabloně od ostatních v tomto seznamu je to, že obsahuje editovatelný agilní plán vydání speciálně pro PowerPoint, který vám pomůže vizuálně prozkoumat vaše strategické možnosti. Tato šablona by mohla být užitečná jako doplněk k jiné agilní šabloně nebo k vašemu agilnímu softwaru pro řízení projektů jako vizuální pomůcka během schůzek nebo prezentací se zainteresovanými stranami nebo nadřízenými.
11. Šablona agilní kanbanové tabule v Excelu
Tato šablona Kanban Board pro Excel může být také přizpůsobena pro Google Sheets a byla vytvořena, aby pomohla týmům co nejjednodušším způsobem přijmout agilní metodiku. Díky samostatným sloupcům pro úkoly, které jsou k provedení, v procesu nebo hotové, pomáhá tato šablona softwarovým vývojářům vizualizovat celé projekty, stanovit jasné limity pro práci v procesu a maximalizovat jejich efektivitu.
12. Jednoduchá šablona pro agilní řízení projektů v Google Sheets
Tabulky jsou základním nástrojem každého projektového manažera, ale navrhnout téměř dokonalou tabulku pro každý jednotlivý projekt může zabrat spoustu času a vyžadovat mnoho pokusů – zejména pokud to není váš preferovaný styl práce. Tato jednoduchá šablona pro agilní řízení projektů tento problém řeší pomocí předem připravené tabulky v Google Docs.
Jak název napovídá, tato šablona je jednoduchá na používání a má intuitivní a přehlednou strukturu, která vám pomůže naplánovat jasný časový rámec pro vaše nadcházející sprinty. Tuto šablonu můžete považovat za pomocné kolečka pro agilní metodiku. I když můžete úkoly rozdělit na sprinty, story pointy a statusy, tato šablona je vhodnější pro menší agilní projekty, rychlé sdílení informací a vizuální prezentace.
Agilita se snoubí s efektivitou díky šablonám pro agilní řízení projektů
Bez ohledu na to, jaké máte zkušenosti s agilním řízením projektů, pomoc se vždy hodí. Šablony nejsou určeny pouze pro projektové manažery, kteří se s touto metodikou teprve seznamují, ale jsou také užitečným nástrojem, který vám pomůže nastartovat projekt co nejproduktivnějším způsobem.
Vyberte si šablonu, která je kompatibilní s vaším agilním softwarem pro řízení projektů, je plně přizpůsobitelná, podporuje spolupráci a obsahuje stovky funkcí, které vám pomohou snadno zvládnout každý sprint.
