Jak vypočítat body příběhu v Agile

Řekněte body a vaše mysl začne uvažovat v souvislosti se závodem nebo hrou. Ale body příběhu Agile mají jinou historii. 😊
V metodice Agile jsou uživatelské příběhy spolehlivým nástrojem k popisu toho, čeho chce uživatel pomocí produktu dosáhnout. Cílem je povzbudit týmy, aby přemýšlely o tom, jak a proč bude daná funkce používána. Například pro úkol týkající se přidání tlačítka pro přihlášení na domovskou stránku by uživatelský příběh zněl: Jako častý návštěvník chci mít možnost snadno se přihlásit z domovské stránky, abych měl rychlý přístup ke svému účtu.
Jak ale řídit a plánovat práci spojenou s implementací těchto příběhů? Agilní způsob, jak toho dosáhnout, spočívá v přiřazení bodů příběhu.
V tomto průvodci prozkoumáme podrobnosti používání story pointů v agilním projektovém řízení a budeme se zabývat následujícími tématy:
- Kroky pro odhadování bodů příběhu
- Časté chyby, kterým je třeba se během procesu vyvarovat
- Software, díky kterému je jakékoli odhadování v Agile hračkou
⏰ 60sekundové shrnutí
- Body příběhu v Agile měří úsilí, riziko a složitost potřebnou k dokončení uživatelského příběhu.
- Pomáhají týmům stanovit priority a plánovat práci během sprintů a nabízejí relativní odhad velikosti úkolů.
- Odhad bodů příběhu zahrnuje pochopení úsilí, výběr základního příběhu a výběr bodové stupnice (např. Fibonacci).
- Metody založené na konsensu, jako je Planning Poker, pomáhají týmům dohodnout se na hodnotách bodů příběhu.
- Mezi jeho výhody patří lepší plánování, stanovení priorit a neustálé zlepšování procesů.
- Nástroje jako ClickUp zefektivňují odhadování bodů příběhu a zlepšují spolupráci a sledování týmu.
Co jsou body příběhu v Agile?
Body příběhu jsou měrnou jednotkou, která odhaduje celkové úsilí potřebné k dokončení uživatelského příběhu v backlogu produktu nebo v jakémkoli předem naplánovaném pracovním postupu.
Nejedná se o povinnou metriku výkonu, která by zavazovala zaměstnance nebo nutila manažery dohlížet na vývoj, ale spíše o volitelný bodový systém, který slouží k měření relativní velikosti práce nebo rizika spojeného s dokončením uživatelského příběhu.
Body se obvykle počítají těsně před schůzkou k plánování sprintu. Odhadování bodů příběhů v této fázi pomáhá celému týmu činit informovaná rozhodnutí o tom, které příběhy upřednostnit v příštím sprintu backlogu. Ve většině případů týmy pořádají schůzku k odhadování bodů, nebo prostě přiřazují hodnotám příběhů asynchronně na základě parametrů, jako je priorita a kapacita pracovní zátěže.
3 klíčová kritéria pro odhadování bodů příběhu v Agile
Při určování počtu bodů, které mají být přiřazeny uživatelskému příběhu, existují tři faktory, které agilním týmům pomáhají přesně odhadnout náročnost práce: náročnost, riziko a složitost.
1. Úsilí: Objem práce a požadovaná intenzita
Úsilí se vztahuje k množství práce potřebné k dokončení různých uživatelských příběhů. Proces relativního odhadu zahrnuje odpovědi na otázky jako:
- Kolik úkolů je zapojeno?
- Jaké přípravné a následné činnosti byste měli očekávat?
- Kolik úsilí bude vyžadovat každý úkol a přípravná činnost?
Čím větší úsilí je v těchto fázích zapotřebí, tím více bodů bude příběh pravděpodobně mít. Zde můžete provést srovnání na základě počtu hodin, které navrhované úkoly zabírají – například:
- Méně než 3 hodiny na návrh postavy do hry s vánoční tematikou: 0,5 bodu.
- Den práce na návrhu nové funkce aplikace: 2 body příběhu
Častou chybou při výpočtu bodů příběhu je jejich považování pouze za přímé měřítko času. Odhady času vám sice v absolutním vyjádření říkají, jak dlouho bude trvat dokončení úkolu, ale neposkytují vhodné relativní měřítko toho, jak náročný je úkol ve srovnání s jinými úkoly.
2. Riziko: Nejistota a potenciální překážky
Toto kritérium zahrnuje zohlednění procesních rizik, závislostí na interních úkolech nebo externích faktorech a neznámých v procesu vývoje. Každá hodnota bodu příběhu se připočítává k skóre rizika.
Vysoce rizikové příběhy si tedy zaslouží více bodů, protože vyžadují dodatečnou rezervu na překonání nepředvídaných výzev, které se mohou objevit. Agilní týmy mohou body použít k odmítnutí určitých příběhů nebo k efektivnějšímu řízení a zmírňování rizik.
3. Složitost: Technická obtížnost a složitost
Složitost nespočívá pouze v tom, jak obtížný je úkol, ale také v tom, jak komplikované a náročné musí být řešení. To zahrnuje použití nových nebo neznámých technologií, nutnost spoléhat se na inovativní nebo nevyzkoušené řešení a úroveň intelektuální výzvy.
Složitější příběhy obvykle vyžadují více přemýšlení, plánování a řešení problémů, což se odráží ve vyšších bodech příběhu. 💡
Tip pro profesionály: Použijte šablonu ClickUp Backlogs and Sprints, která agilním a scrumovým týmům pomůže přispívat ke story pointům na společném plátně. Obsahuje předem připravené seznamy sprintů s vlastními poli, do kterých lze zadat informace o různých kritériích pro porovnání story pointů.
Výhody používání bodů příběhu v Agile
Proces odhadování bodů příběhu zahrnuje diskusi a dosažení konsensu mezi členy agilního nebo scrumového týmu, což podporuje spolupráci a společné porozumění úkolům. Zde je několik dalších významných výhod:
- Komplexní plánování: Body příběhu zohledňují více faktorů než odhady času, což zajišťuje vyvážené pracovní zatížení a realistické závazky vůči vlastníkovi produktu.
- Strategické stanovení priorit: Řešení produktového backlogu vyžaduje spíše chytrou práci než tvrdou práci. Díky bodům příběhu mohou týmy upřednostnit práci na položkách s vyššími body a zároveň se s větší flexibilitou přizpůsobovat změnám a nepředvídaným výzvám.
- Neustálé zlepšování: Týmy, které využívají historická data o bodech příběhů k analýze přesnosti odhadů a efektivity procesů, jsou lépe vybaveny k postupnému zlepšování svých procesů.
Jak vypočítat body příběhu v Agile: 6 snadných kroků
Odhad bodů příběhu je účinný, pokud zlepšuje důkladné pochopení práce a umožňuje lepší plánování a stanovení priorit. Proces výpočtu bodů a jejich převodu na hodiny však není zrovna jednoduchý.
Abychom vám práci usnadnili, spojili jsme standardní osvědčené postupy z agilních metodik s praktickými poznatky a přinášíme vám šest kroků k efektivnímu výpočtu agilních bodů. ✨
Krok 1: Pochopte celkovou náročnost každého uživatelského příběhu
Důležitým prvním krokem je zajistit, aby tým rozuměl uživatelským příběhům nebo funkcím, které je třeba implementovat. To zahrnuje diskusi o cílech dokončení, požadavcích na přípravu a všech potenciálních výzvách spojených s příběhem.
Aby byl tento krok úspěšný, musíte strukturovat komunikaci týmu kolem příběhů produktivním způsobem s pomocí kvalitního softwaru. Máme pro vás perfektní řešení: ClickUp, komplexní platformu pro produktivitu a spolupráci.
Naplánujte si pravidelné vylepšování backlogu nebo schůzky k přípravě příběhů pomocí zobrazení kalendáře ClickUp a využijte tyto schůzky ke společnému přezkoumání a diskusi o příbězích. Pomocí ClickUp Docs můžete vytvářet a společně upravovat podrobnosti každého příběhu. Členové týmu mohou přispívat současně, což činí odhadování dynamickým a interaktivním procesem.
Zobrazení ClickUp Chat umožňuje plynulé diskuse před i po sprintech. Asynchronní týmy mohou využívat funkce jako Komentáře a Zmínky k kladení otázek a vyjasňování nejasností.
Tip: Nyní můžete v ClickUp 3. 0 použít generátor uživatelských příběhů s podporou umělé inteligence k vytváření jasných a konzistentních uživatelských příběhů s jednoduchými pokyny a urychlit proces odhadování bodů.
Krok 2: Vyberte základní příběh
Jako základ nebo referenční bod vyberte jednoduchý, dobře srozumitelný uživatelský příběh. Obvykle projektový manažer nebo zkušený člen týmu přiřadí hodnoty, často jeden bod příběhu, které budou sloužit jako srovnávací měřítko pro ostatní příběhy.
Pro většinu agilních týmů je použití jednoho referenčního příběhu zárukou jednoduchého procesu. Některé týmy však upřednostňují více základních příběhů, aby dosáhly přesnějšího relativního odhadu, zejména pokud projekt zahrnuje různé typy úkolů. Každý základní příběh může představovat jinou kategorii úkolů nebo úroveň složitosti, což poskytuje jemnější rámec pro odhad.
ClickUp nabízí řadu nástrojů pro nastavení a porovnání základních příběhů. Pomocí vlastních polí můžete přiřadit a zobrazit měřicí parametry pro každý základní příběh. Příběhy můžete dokonce převést na úkoly a porovnat je v zobrazení ClickUp Board. Cílem je zkontrolovat tyto relativní hodnoty nebo požadavky na první pohled z hlediska složitosti, náročnosti a rizika.
Krok 3: Před přiřazením skutečné číselné hodnoty určete metodu sekvencování
Jakmile budete mít základní příběhy, prodiskutujte, kolik bodů příběhu použít pro různé úrovně úsilí. Můžete použít následující sekvence:
- Lineární stupnice: 1, 2, 3, 4, 5, 6…
- Fibonacciho stupnice: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…
Mnoho týmů používá pro přiřazování bodů příběhu Fibonacciho posloupnost , kde každý bod představuje součet dvou předchozích čísel. Ve srovnání s lineárním bodovým systémem tato posloupnost lépe odráží inherentní nejistotu ve větších příbězích – čím větší příběh, tím větší nejistota, a tím větší skok v bodech. Čísla 1–8 se většinou používají pro přesné úkoly, zatímco 13, 21, 34, 55 a další lze použít pro úkoly širšího rozsahu.
Tip: Použijte zobrazení tabulky ClickUp k zaznamenání bodů pro každý uživatelský příběh v plátně podobném tabulce. Můžete použít barevné kódování, aby bylo porovnání rychlé a poutavé.
Nezapomeňte, že je důležité zachovat jednoduchost! Přílišné přemýšlení o bodech příběhu nebo příliš podrobný proces odhadování v této fázi vás mohou zpomalit. Snažte se vše zjednodušit a nezkomplikovat.
Krok 4: Zaregistrujte konsensus týmu
Použijte techniku odhadu založenou na konsensu, jako je Planning Poker. V této metodě používá zkušený člen týmu balíček karet s čísly představujícími body příběhu a každý méně zkušený člen týmu si vybere kartu, která představuje jeho odhad pro daný příběh.
Všichni členové týmu současně odhalí své vybrané karty. Pokud existují významné rozdíly v odhadech, účastníci diskutují o svých důvodech, poté revidují své odhady a vybírají nové karty. Tento proces se opakuje, dokud tým nedosáhne konsensu nebo blízké aproximace.
ClickUp Whiteboards nabízí vynikající platformu pro provádění odhadů bodů příběhu v reálném čase, zejména pro vzdálené týmy. Pomocí nekonečného plátna vytvořte matici odhadů bodů příběhu a členové týmu mohou odhalit své virtuální „karty“ přidáním lepících poznámek s odhadovanými body. Mohou přidávat komentáře, klást otázky nebo poskytovat další podrobnosti k odůvodnění svých odhadů.
Krok 5: Zaznamenejte odhady bodů příběhu
Jakmile dosáhnete konsensu, zaznamenejte body příběhu pro každý uživatelský příběh. V ClickUp můžete použít Sprint Points k přiřazení bodů příběhům a naplánovat, co tým může během sprintu dosáhnout. Přidejte je k libovolnému úkolu nebo je dokonce rozdělte mezi více přiřazených osob!
Můžete také použít karty Sprint k vytvoření vlastních dashboardů, které poskytují přehled o postupu sprintu, výkonu týmu a rozložení pracovní zátěže na základě sledování bodů příběhu. Mezi naše oblíbené patří:
- Karty rychlosti ukazují počet bodů příběhu dokončených v minulých sprintech. Rychlost týmu nabízí historickou perspektivu, která pomáhá projektovému manažerovi předvídat budoucí kapacity sprintu.
- Burndown karty ukazují zbývající práci v porovnání s časem, který zbývá do konce sprintu. Pomáhají týmům sledovat, zda jsou na dobré cestě k dokončení svých sprintových závazků na základě bodů přidělených úkolům.
- Burn up karty sledují celkový objem provedené práce v porovnání s celkovým objemem práce plánovaným pro sprint, vyjádřeným v bodech příběhu. To může být užitečné pro vizualizaci pokroku a změn rozsahu.
📮ClickUp Insight: 92 % pracovníků používá nekonzistentní metody ke sledování akčních položek, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení.
Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní. Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
Krok 6: Vylepšete odhad bodů příběhu na základě zkušeností
Jak tým dokončuje další sprinty a získává lepší přehled o své pracovní kapacitě a složitosti různých typů příběhů, je v lepší pozici, aby diskutoval o tom, co bylo nadhodnoceno nebo podhodnoceno a proč, a poučil se z nesrovnalostí. Projektoví manažeři by měli být otevřeni k přehodnocení a úpravám bodů příběhu, jakmile získají více informací nebo pokud se změní požadavky celého projektu.
Přezkoumávání minulých odhadů a zaznamenávání nesrovnalostí však může být časově náročné. Naštěstí můžete nastavit automatizaci ClickUp, která automaticky označí všechny úkoly, u nichž došlo k výrazným odchylkám v odhadech, pro další přezkoumání.
Kromě toho ClickUp Goals umožňuje týmům stanovit konkrétní cíle, sledovat pokrok a udržovat soulad s úsilím o zlepšení. Můžete si například stanovit cíl zlepšit korelaci mezi odhadovaným a skutečným úsilím o určité procento.
Nativní funkce reportingu ClickUp mohou týmům také pomoci posoudit, zda se jejich procesy odhadování v průběhu času zlepšují.
3 výzvy, které je třeba překonat pro přesnější odhad bodů příběhu v Agile
Přechod od tradičního zpracování produktového backlogu k odhadování bodů příběhu v Agile je náročný. Přidejte k tomu další faktory související s lidskou psychologií a organizační kulturou a máte před sebou skutečný problém. Zde jsou tři běžné výzvy a jak je řešit:
1. Preference odhadů založených na čase
Týmy, které přecházejí z tradičních odhadů založených na čase na odhady bodů příběhu, často čelí potížím. Existuje tendence uvažovat o hodnotě bodu příběhu v čase – např. rovnat jeden bod příběhu počtu hodin nebo dnů, které jsou k jeho realizaci potřebné –, což je v rozporu s účelem této abstraktnější jednotky.
Řešení
Odhady založené na čase jsou hluboce zakořeněny v mnoha organizačních kulturách a postupech. Změna tohoto stavu vyžaduje nejen osvojení nové techniky, ale také zásadní změnu v pohledu na práci a produktivitu.
Zpočátku kombinujte odhady času se story body, abyste pomohli svému týmu přizpůsobit se, a poté postupně odhady času vyřazujte, jakmile si tým na story body zvykne.
2. Zakotvení a potvrzovací zkreslení
Odhadovací proces mohou ovlivnit také psychologické předsudky:
- K ukotvení dochází, když se jednotlivci při rozhodování příliš spoléhají na počáteční informaci, symbolickou kotvu – například první vyslovený odhad může nadměrně ovlivnit zbytek týmu, což vede ke zkresleným výsledkům ⚓.
- Potvrzovací zkreslení může vést členy týmu k tomu, že budou souhlasit s odhady, které potvrzují jejich předpojaté názory, které nemusí být nutně pravdivé.
Řešení
Uvědomění si je prvním krokem ke zmírnění psychologických předsudků a jejich dopadu. Nechte členy týmu, aby si své odhady zapsali samostatně, než je sdílejí, nebo přísně dodržujte pravidlo, že karty se odkrývají současně s ostatními v Planning Pokeru, aby se snížil vliv odhalených názorů.
3. Tlak na přizpůsobení se
V týmovém prostředí může existovat implicitní tlak na přizpůsobení se většinovému názoru nebo názorům dominantnějších či zkušenějších členů týmu. To může potlačovat individuální názory, což vede k méně přesným nebo upřímným odhadům, zejména v prostředí, kde se nesouhlas nepodporuje a harmonie a konsensus mají nadměrnou prioritu.
Řešení
Vytvořte prostředí, ve kterém se členové týmu budou cítit pohodlně při diskusi o svých úvahách, aniž by se museli obávat odsuzování nebo konfliktů. Aktivně vyhledávejte a zvažujte různé úhly pohledu, zejména od členů týmu, kteří mohou mít odlišnou perspektivu nebo zázemí. Klíčové je společné odhadování, do kterého se zapojí všichni členové týmu.
Navigace v bodech příběhu a agilních projektech
Pokud přecházíte na odhadování bodů příběhu, udělejte to správně s ClickUp. 🌸
Platforma obsahuje celou řadu funkcí pro správu agilních projektů a sprintů. Například úkoly, podúkoly a kontrolní seznamy poskytují hierarchickou strukturu pro organizaci práce, která je nezbytná pro všechny techniky odhadování bodů příběhu. Zde je návod:
- Úkoly ClickUp představují jednotlivé pracovní jednotky, které lze přirovnat ke příběhům nebo funkcím v metodikách agilního projektového řízení.
- Podúkoly umožňují rozdělit složité úkoly na podrobnější části, což usnadňuje jemnější řízení a odhadování práce.
- Kontrolní seznamy v rámci úkolů nebo podúkolů nabízejí způsob, jak vypsat kritéria přijatelnosti pro body příběhu. Můžete také přidat akční položky, které poskytují jasné kroky k dokončení a zajišťují, že žádný aspekt úkolu nebude opomenut ✅.
ClickUp nabízí desítky šablon Agile, které jsou předem nakonfigurovány tak, aby odpovídaly běžným pracovním postupům v rámci této metodiky. Tyto šablony obsahují nastavené struktury, které jsou v souladu s postupy Agile, jako je plánování sprintů, vylepšování backlogu a denní stand-upy.
Šablony mohou urychlit proces nastavení nových projektů Agile, zajistit dodržování osvědčených postupů a umožnit týmu rychle začít pracovat se známou strukturou. Například bezplatná šablona ClickUp Agile Story Template vám pomůže snadno vytvářet a spravovat uživatelské příběhy v rámci Agile, čímž se sníží pracovní zátěž vedoucích týmů.
Od příběhu ke slávě: Vypočítejte body příběhu v Agile pomocí ClickUp
Vymýšlení a implementace bodů příběhu v Agile je s ClickUp bez stresu. Platforma pomáhá organizovat agilní metodiky tím, že poskytuje intuitivní rámec pro správu příběhů a bodů příběhu, podporuje efektivní plánování sprintů a zlepšuje spolupráci týmu.
