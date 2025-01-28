10 nejlepších nástrojů a softwaru pro neustálé zlepšování v roce 2025

Díky neustálému vyhodnocování procesů a pracovních postupů můžete odhalit slabá místa a vypracovat plány, jak je řešit. Pokud se budete tohoto přístupu držet, minimalizujete překážky, nabídnete kvalitnější produkty a služby, zlepšíte organizaci a morálku zaměstnanců a v konečném důsledku podpoříte růst.
Teoreticky to zní skvěle, ale jak toho dosáhnout? Odpověď spočívá v nástroje pro neustálé zlepšování. Nabízejí robustní možnosti pro analýzu procesů, stanovení cílů, správu dokumentace a vizualizaci pracovních postupů, aby vaše podnikání fungovalo.
Zde vám představíme 10 nejlepších softwarů pro neustálé zlepšování, probereme jejich klady a zápory a pomůžeme vám vybrat ten, který odpovídá vašim cílům a pracovním postupům.
Co byste měli hledat v nástrojích pro neustálé zlepšování?
Zde jsou některé klíčové vlastnosti každého účinného nástroje pro neustálé zlepšování:
- Komplexní řídicí panel: Měl by zobrazovat různé typy dat přehledným a dobře organizovaným způsobem, aby vám pomohl identifikovat i ty nejmenší problémy a reagovat na ně.
- Možnosti automatizace úkolů: Měly by vám umožnit automatizovat opakující se úkoly a umožnit vašim zaměstnancům soustředit se na činnosti, které přinášejí vaší společnosti větší hodnotu.
- Integrace: Nástroj by měl bezproblémově spolupracovat s oblíbenými nástroji pro produktivitu, komunikaci a spolupráci, jako je mapování hodnotového toku.
- Nástroje pro vizualizaci: Měly by nabízet funkce, které vám umožní vizualizovat procesy a pracovní postupy, dozvědět se o nich více a identifikovat oblasti, které je možné zlepšit.
- Funkce pro stanovení cílů: Měla by vám umožnit stanovit jasné cíle, na kterých bude váš tým pracovat.
- Možnosti analýzy: Platforma by vám měla umožnit sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) každého projektu a generovat cenné informace pro zlepšení budoucího výkonu.
10 nejlepších nástrojů pro neustálé zlepšování, které můžete použít
Analyzovali jsme řadu softwarů pro neustálé zlepšování a vybrali jsme 10 nejlepších. Tyto nástroje jsou vybaveny funkcemi, které vám pomohou sledovat procesy ve vaší společnosti, snadno provádět analýzu příčin a vést váš tým správným směrem.
1. ClickUp
Jako komplexní platforma pro produktivitu je ClickUp flexibilní a podporuje různé metodiky neustálého zlepšování, které vám pomohou transformovat způsob řízení vašeho projektového týmu.
Prvním krokem tohoto procesu je zjistit, co vlastně potřebujete zlepšit, a k tomu se perfektně hodí panely ClickUp s přizpůsobitelnými kartami. Slouží jako řídící centra pro dohled a analýzu i těch nejmenších aspektů vašeho podnikání, projektů a týmů.
Pomocí dashboardů můžete spravovat sprinty, provádět výpočty, hodnotit a spravovat pracovní zátěž, přidělovat zdroje a stanovovat priority práce! Díky všem těmto možnostem můžete v podstatě měřit puls vaší společnosti, identifikovat neefektivní oblasti a pracovat na neustálém zlepšování.
Pokud nechcete vytvářet svůj dashboard od nuly, využijte šablonu dashboardu pro řízení projektů od ClickUp.
Jelikož stanovení cílů je zásadní pro udržení vaší společnosti na správné cestě a zvýšení efektivity, vyzkoušejte ClickUp Goals. Stanovte si jasné cíle a časové harmonogramy a měřte svůj pokrok, abyste udrželi svou loď na správném kurzu.
S ClickUp můžete vizualizovat procesy na tabulkách, používat více zobrazení projektů, abyste měli jasný přehled z různých perspektiv, vytvářet a spravovat dokumenty související se společností, automatizovat úkoly a mnoho dalšího!
Nejlepší funkce ClickUp
- Dashboardy pro přehled na vysoké úrovni
- Stanovení a sledování cílů
- Snadno použitelné šablony
- Přizpůsobitelné tabule pro vizualizaci procesů
- Automatizace opakujících se úkolů
- Více zobrazení projektů
- Snadné vytváření a správa úkolů
- Více než 1 000 integrací
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé uvedli, že měli potíže s používáním automatizačních funkcí.
- Zvyknout si na širokou škálu funkcí platformy může chvíli trvat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. KPI Fire
KPI Fire vám a členům vašeho týmu pomáhá usnadnit neustálé zlepšování díky funkcím, které se zaměřují na brainstorming, řešení problémů, tvorbu strategií a přizpůsobivost.
Tento software pro realizaci strategií je jediným zdrojem pravdivých informací během celého procesu. Stav, zdraví a harmonogram vašich projektů můžete sledovat na souhrnných grafech, tj. na dashboardu, který vám poskytne rychlý přehled o nejdůležitějších informacích.
K dispozici máte řadu dalších zobrazení, která nabízejí důležité informace o stavu vašich projektů a umožňují vám identifikovat silné a slabé stránky, například zobrazení výhod, seznamové zobrazení a časové osy.
KPI Fire podporuje zapojení zaměstnanců pomocí funkce Idea Funnel. Jedná se o místo, kde se shromažďují a vyhodnocují nápady pro překonání výzev a problémů souvisejících s projekty. Můžete upřednostnit nejlepší řešení a přizpůsobit správný přístup k řešení problémů.
KPI Fire vám umožňuje vytvořit si vlastní přístup od základů nebo použít šablony pracovních postupů, které odrážejí standardní metody, jako jsou PDCA, Kaizen, Charter Only a DMAIC.
Nejlepší funkce KPI Fire
- Různé funkce pro brainstorming a tvorbu strategií
- Více zobrazení pro sledování projektů, včetně souhrnných grafů
- Idea Funnel pro zapojení zaměstnanců do neustálého zlepšování
- Bohatá knihovna šablon pracovních postupů
Omezení KPI Fire
- Rozhraní se může některým uživatelům jevit jako základní.
- Rozmanitější a transparentnější cenové plány by byly plusem.
Ceny KPI Fire
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze KPI Fire
- GetApp: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
3. Process Street
Jsou chaotické pracovní postupy a nedorozumění běžnou záležitostí ve vaší společnosti? S Process Street je můžete nechat minulostí!
Tato výkonná platforma bez nutnosti programování obsahuje vše, co potřebujete k ovládání pracovních postupů, organizaci procesů a nastavení vaší společnosti na cestu k úspěchu.
Díky snadno použitelnému editoru typu drag-and-drop vám Process Street umožňuje vytvářet pracovní postupy a organizovat úkoly během chvilky. Protože Process Street využívá umělou inteligenci, můžete minimalizovat riziko chyb a zajistit, aby pracovní postupy vaší společnosti seděly jako ulité.
Díky integrovaným funkcím a umělé inteligenci můžete automatizovat opakující se úkoly a umožnit svým zaměstnancům soustředit se na činnosti, které zlepšují obchodní procesy.
Platforma také nabízí výkonné analytické funkce, které vám umožní prozkoumat každou část vašich pracovních postupů, sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a identifikovat oblasti, které vyžadují pozornost.
Nejlepší funkce Process Street
- Zaměřuje se na řízení procesů
- Bez kódu
- Editor typu drag-and-drop
- Umělá inteligence pro automatizaci pracovních postupů a opakujících se úkolů
- Integrované integrace
- Robustní možnosti analýzy
Omezení Process Street
- Někteří uživatelé zmínili, že platforma je relativně drahá.
- Zvládnutí pokročilých funkcí vyžaduje čas.
Ceny Process Street
- Startup: 1 000 $/rok
- Pro: Cena začíná na 5 000 USD/rok
- Enterprise: Od 20 000 USD/rok
Hodnocení a recenze Process Street
- G2: 4,6/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 550 recenzí)
4. Rever
Rever byl navržen na základě jednoduché filozofie: řešit problémy, snižovat náklady a zlepšovat procesy.
Platforma disponuje modely pro neustálé zlepšování, jako je dashboard v reálném čase, kde můžete sledovat aktivity a rutiny, zobrazit jejich průběh a monitorovat celkový výkon vašeho týmu.
Díky digitalizovaným kontrolním seznamům můžete zajistit, že tým podá nejlepší výkon. To je obzvláště výhodné pro Gemba Walks – metodu, která propojuje vrcholový management s lidmi „v terénu“. Umožní vám lépe porozumět procesům vašich zaměstnanců a společně najít způsoby, jak je optimalizovat.
Rever vám umožňuje přidělovat úkoly správným lidem a sledovat jejich průběh, minimalizovat překážky a sledovat klíčové ukazatele.
Jedním z hlavních principů neustálého zlepšování je dát zaměstnancům pocit, že jsou vyslyšeni. Rever to umožňuje díky svým možnostem správy nápadů. Každý může přispět svými návrhy a vy můžete vybrat ty nejlepší a najít způsob, jak je realizovat.
Nejlepší funkce Rever
- Dashboard v reálném čase
- Digitalizované kontrolní seznamy
- Robustní možnosti přiřazování úkolů
- Řízení nápadů pro zapojení zaměstnanců
Omezení Rever
- Nedostatek možností kategorizace nápadů
- Platforma může někdy vykazovat chyby.
Ceny Rever
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Rever
- G2: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
5. Lean Way
Jak již název napovídá, tento nástroj pro neustálé zlepšování vychází z metodiky Lean, která se zaměřuje na rozpoznávání a vytváření hodnoty s menším množstvím zdrojů a eliminování plýtvání.
Platforma vám pomáhá zapojit celou vaši organizaci do neustálého zlepšování prostřednictvím Knowledge Wall. Každý pracovní prostor ji má a právě zde můžete s vaším týmem brainstormovat, sdílet novinky a cenné informace, komunikovat a diskutovat o projektech. Můžete lajkovat, komentovat, zmínit lidi, připnout příspěvky a používat chytrá oznámení, abyste nezmeškali žádné důležité informace.
Když objevíte příležitosti ke zlepšení, použijte The Lean Way k vytvoření akčních plánů a přiřazení úkolů konkrétním členům týmu. Platforma nabízí výkonné analytické a reportovací funkce, takže můžete sledovat průběh každého úkolu a kontrolovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), abyste se ujistili, že jste na správné cestě. Můžete také stanovit cíle a sledovat relevantní metriky.
Díky přizpůsobitelným widgetům a tabulkám této platformy můžete vdechnout život svým datům a sledovat zlepšení pomocí grafů, diagramů a tabulek.
Nejlepší vlastnosti Lean Way
- Zaměřuje se na principy Lean
- Znalostní zeď pro implementaci neustálého zlepšování
- Stanovení cílů
- Přizpůsobitelné widgety a tabule
- Robustní analytika a reporting
Omezení metody Lean Way
- Noví uživatelé mohou potřebovat nějaký čas, aby si na platformu zvykli.
Ceny Lean Way
- Pro 25 uživatelů: 20 $/měsíc na uživatele
- Pro 50 uživatelů: 18 $/měsíc na uživatele
- Pro 100 uživatelů: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro 200 uživatelů: 12 $/měsíc na uživatele
- Pro 400 uživatelů: 8 $/měsíc na uživatele
- Pro 800 uživatelů: 5 $/měsíc na uživatele
- Pro více než 1 000 uživatelů: kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Lean Way
- G2: 4,5/5 (1 recenze)
6. Q-Optimize
Chcete mít úplnou kontrolu nad každou fází neustálého zlepšování, od vzniku nápadu až po měření návratnosti investic? Q-Optimize může být nástrojem, který hledáte!
Q-Optimize, součást populárního softwaru pro řízení inovací Qmarkets, funguje tak, že rozdělí vaši cestu k neustálému zlepšování do několika fází.
První z nich spočívá ve vytvoření výzvy ke zlepšení, jejímž cílem je shromáždit návrhy týkající se změny strategie nebo slabých míst vaší společnosti. Druhým krokem je shromáždění a hlasování o nejlepších nápadech. Každý nápad je automaticky zkontrolován, takže nehrozí riziko duplicity.
Ve třetí fázi AI prověřuje nápady a předává je příslušnému oddělení nebo osobě podle jejich kategorie. Nápady jsou poté analyzovány a ty s nejvyšším potenciálem jsou vyfiltrovány.
Čtvrtou fází je implementace nejlepších nápadů – vytváříte a přidělujete úkoly a sledujete proces pomocí funkce přijetí nápadu platformy.
Poslední fáze zahrnuje analytiku a reporty. Zde měříte návratnost investic pro každou strategii zlepšování a pomocí intuitivních dashboardů sledujete KPI. Q-Optimize vám umožňuje identifikovat a odměňovat lidi a týmy, které nejvíce přispěly k úspěchu daného nápadu.
Nejlepší funkce Q-Optimize
- Umožní vám sledovat všechny fáze neustálého zlepšování.
- Využívá umělou inteligenci
- Motivuje každého zaměstnance k přispívání
- Snadné přidělování a sledování úkolů
Omezení Q-Optimize
- Někteří uživatelé uvádějí, že zprávy by mohly být více orientované na lidi.
Ceny Q-Optimize
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Q-Optimize
- Žádné recenze
7. KaiNexus
KaiNexus je softwarový nástroj pro neustálé zlepšování, který se zaměřuje na spolupráci. Každý člen týmu je povzbuzován, aby přispěl svým názorem a podílel se na zlepšování procesů společnosti.
Možnosti jako sdílení znalostí a vizuální řídicí tabule vám a vašemu týmu umožňují brainstormovat, diskutovat o nápadech na zlepšení a hlasovat pro ty nejlepší.
Můžete také vytvořit úložiště obsahující nejúčinnější způsoby řešení úkolů nebo procesů a zajistit, aby vaši zaměstnanci neztratili směr.
Repozitáře jsou vybaveny pokročilými vyhledávacími funkcemi, což znamená, že řešení svého problému najdete několika kliknutími. Tyto funkce také zabraňují tomu, abyste vy a váš tým zadali stejné zlepšení dvakrát.
KaiNexus vám umožňuje sledovat dopad a metriky vašich zlepšení v reálném čase. Díky tomu můžete provádět nezbytné změny za běhu a zajistit hladký průběh v náročném procesu neustálého zlepšování.
Nejlepší funkce KaiNexus
- Intuitivní rozhraní s různými možnostmi přizpůsobení
- Vizuální řídicí tabule
- Sdílení znalostí
- Sledování metrik v reálném čase
Omezení KaiNexus
- Několik uživatelů zmínilo, že časté aktualizace mohou způsobit zmatek.
- Některá přizpůsobení vyžadují kontaktování zákaznické podpory platformy.
Ceny KaiNexus
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze KaiNexus
- G2: 5/5 (5 recenzí)
8. Integrify
Integrify není nástroj pro neustálé zlepšování jako takový – je to platforma pro správu a automatizaci pracovních postupů. Může však být více než užitečná pro zlepšení vašich obchodních procesů.
Hlavní funkcí nástroje Integrify je nízko-kódový nástroj pro tvorbu procesů typu drag-and-drop. Pomáhá vám překonat výzvy, kterým vaše společnost čelí, od ztráty času opakujícími se úkoly a vymýšlením CRM pracovních postupů až po zajištění souladu s předpisy a stanovení přesných struktur řízení projektů.
Pomocí nástroje Builder můžete přidělovat úkoly, schvalovat, zanechávat poznámky a komentáře a spolupracovat se svým týmem v reálném čase, abyste zajistili maximální spolupráci.
Díky otevřenému API můžete své pracovní postupy integrovat s oblíbenými aplikacemi pro komunikaci, účetnictví, spolupráci a sebekázeň a posunout tak jejich funkčnost na novou úroveň. ?
Itengrify také nabízí výkonné možnosti reportování v reálném čase, které zajistí hladký chod vašich pracovních postupů. Dashboardy a vizuální reporty vám pomohou získat přehled o všech detailech a zjistit, zda je třeba něco vylepšit.
Nejlepší funkce Integrify
- Nástroj pro tvorbu procesů s nízkými nároky na programování
- Podporuje spolupráci
- Komplexní reportování v reálném čase
- Dashboardy a vizuální reporty
- Otevřené API
Omezení Integrify
- Osvojení si základů může nějakou dobu trvat.
- Někteří uživatelé uvedli, že by uvítali větší flexibilitu v možnostech vytváření reportů.
Ceny Integrify
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Integrify
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
9. Planview
Planview je platforma pro správu portfolia a práce, která může mít neuvěřitelnou hodnotu pro neustálé zlepšování. Platforma zahrnuje řadu řešení a to, které můžete použít pro účely zlepšování, je Planview AdaptiveWork. Zaměřuje se na propojení práce napříč týmy a odděleními s cílem překonat klíčové výzvy.
Prvním krokem je identifikace oblastí, které je třeba zlepšit, a to můžete provést pomocí analytických a reportovacích funkcí Planview. Přizpůsobitelné dashboardy, tabulky, grafy a reporty vám umožní získat jasnou představu o výkonu vašich současných strategií a pomohou vám identifikovat ty, které je třeba přepracovat.
Planview také nabízí výjimečné možnosti plánování, jako je například plánování scénářů. Vytvořte scénáře „co by, kdyby“ a ověřte si dopad potenciálních změn a jejich smysluplnost.
Jakmile zavedete zlepšení, můžete sledovat jejich úspěšnost pomocí KPI a vizualizací a v případě potřeby provádět změny.
Nejlepší funkce Planview
- Plánování scénářů
- Rozsáhlé analytické funkce a reportování
- Podrobné sledování KPI
- Spousta vizualizačních nástrojů
Omezení Planview
- Někteří uživatelé považují cenu za příliš vysokou.
- Naučit se je náročnější
Ceny Planview
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Planview
- G2: 4,1/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 150 recenzí)
10. Planbox
Chcete flexibilní platformu, která upřednostňuje týmovou práci a snadné používání? Planbox splňuje všechny požadavky a může být vaším ideálním řešením pro neustálé zlepšování.
Tato platforma vám a vašemu týmu pomůže spojit síly a společně řešit problémy, které brzdí vaši společnost a brání jí v dosažení jejího skutečného potenciálu.
Planbox uplatňuje přístup založený na výzvách k neustálému zlepšování. Vy a vaši kolegové diskutujete o potenciálních oblastech zlepšení a proměňujete je ve výzvy. Skvělé na této platformě je, že můžete pozvat externí spolupracovníky, aby přispěli svými nápady a pomohli vám najít nejlepší řešení.
Planbox nabízí možnosti brainstormingu, komentování, diskutování a hlasování o nápadech. Můžete dokonce ukládat výzvy a později je znovu použít.
Dalším důvodem, proč je Planbox moudrou volbou, jsou jeho analytické možnosti. Získáte podrobný přehled o všech metrikách a pochopíte, zda bylo vaše řešení úspěšné, nebo zda potřebuje vylepšit.
Nejlepší funkce Planboxu
- Zaměřuje se na spolupráci prostřednictvím výzev
- Stanovení výzev je snadné
- Vynikající možnosti analýzy
- Flexibilní a přizpůsobitelné
Omezení Planboxu
- Mobilní aplikace nabízejí omezené možnosti
- Rozhraní může některým uživatelům připadat zastaralé.
Ceny Planboxu
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Planboxu
- G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
- GetApp: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
Nastupte do vlaku neustálého zlepšování
V dnešním podnikatelském prostředí závisí úspěch na přizpůsobivosti a schopnosti udržet si relevanci.
Softwarové nástroje pro neustálé zlepšování vám pomohou odhalit slabá místa ve procesech vaší společnosti a proměnit je ve výhody. Podporují každý krok vaší transformace a činí ji méně turbulentní.
Začněte používat ClickUp a využijte jeho nástroje pro neustálé zlepšování v celé vaší organizaci!