10 příkladů sebekázně a tipů pro úspěch

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je to sebekázeň?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Sebekázeň je to, co pohání svět. Je to to, co vás nutí chodit do posilovny po celá léta a tvrdě pracovat ve své kariéře. Učí vás sebekontrole a tomu, jak se zbavit špatných návyků. Je to prostě ingredience, která je nezbytná k tomu, abyste zůstali vytrvalí a odolní a dosáhli svých cílů. " } } ] }
„Udělám to, až na to budu mít náladu.“
„Neboj se. Ještě týden to trvá.“
„Nemám na to náladu.“
„Ooh, o čem je tohle video na YouTube?“ 👀
Ach, ty výmluvy věčného prokrastinátora. Všichni je dobře známe a všichni jsme už někdy něco podobného řekli. Nakonec většinou splníme, co se od nás vyžaduje, ale pravděpodobně s větším stresem, tlakem a psychickým nepohodlím, než je nutné.
Proč se nám to vždycky stává?
Je to pravděpodobně proto, že potřebujeme posílit svou sebekázeň – schopnost dotahovat věci do konce bez ohledu na náladu, okolnosti nebo kolísající úroveň motivace.
Tento článek se bude zabývat 10 nejúčinnějšími příklady sebekázně a tipy, jak zlepšit své rozhodovací schopnosti, snížit úzkost na pracovišti a připravit se na úspěch. 🏆
Co je to sebekázeň?
Sebekázeň je to, co pohání svět. Je to to, co vás nutí chodit do posilovny po celá léta a tvrdě pracovat na své kariéře. Učí vás sebekontrole a tomu, jak se zbavit špatných návyků. Je to prostě ingredience, která je nezbytná k tomu, abyste zůstali vytrvalí a odolní a dosáhli svých cílů.
10 příkladů sebekázně a tipů pro vytvoření dobrých návyků
Sebekázeň je jako sval – čím více ji cvičíte, tím silnější je. A čím silnější je, tím snazší je dělat lepší rozhodnutí a udržet sebekontrolu, zejména když na tom záleží.
Abychom vám pomohli vybudovat sebekázeň, pečovat o své duševní zdraví a zbavit se špatných návyků, které vám brání podávat nejlepší výkony, přinášíme vám 10 tipů a příkladů sebekázně, které můžete vyzkoušet a začlenit do svého života:
1. Dejte si méně rozhodnutí
Nejlepší pro řízení očekávání, udržení správného směru a snížení únavy z rozhodování.
Lidé považují vůli za něco, co buď máme, nebo nemáme. Vůli však lze nejlépe přirovnat k nádrži, kterou lze během dne naplnit a vyprázdnit a na kterou mají vliv naše rozhodnutí a prostředí.
Takzvaná únava z rozhodování může být také chápána jako únava vůle.
Jednou můžete pokušení odolat (to je jedno opakování vašeho svalstva vůle) a pak mu odolat ještě několikrát během dne (to je více opakování). Ale večer je to ubohé svalstvo vůle vyčerpané. Takže po dlouhém náročném dni přijdete domů a pomyslíte si: „No, byl jsem tak hodný. Zasloužím si to,“ a nakonec pokušení podlehnete.
PRO TIP Snažte se co nejvíce využívat autopilota a vytvořte systém, který vám vyhovuje. Nastavte systém, který snižuje potřebu používat mentální energii, ale zároveň vás udržuje zodpovědné za to, co musíte udělat. Už se nebudete muset pokaždé rozhodovat na místě; místo toho se rozhodnete jednou, nastavíte to a pokračujete dál.
Abyste snížili únavu z rozhodování, můžete si předem naplánovat seznam úkolů a rozvrh v digitálním plánovači s kontrolními seznamy nebo digitálním kalendářem. Plánování a přehled o prioritách vám pomůže psychicky se připravit na úkoly, lépe spravovat čas a, co je nejdůležitější, dodržovat naplánované úkoly.
Bonus: Naučte se, jak profesionálně říkat ne!
Můžete také trénovat svůj mozek, aby se dostal do produktivního režimu, a to tím, že si zorganizujete své úkoly a vytvoříte systém, který vás motivuje a nadchne. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je zavést systém GTD a využívat zdroje, jako je šablona Get Things Done od ClickUp, které vám pomohou zůstat na správné cestě a soustředit se na dosažení svých cílů.
2. Pravidlo 40 %
Nejlepší pro překonání sebelimitujících přesvědčení
Pravidlo 40 % je princip, který vám pomůže překonat obtížné situace a rychle se vypořádat s omezujícími přesvědčeními.
Když se začnete cítit psychicky a fyzicky unavení, možná budete mít chuť to vzdát, ale ve skutečnosti jste teprve na čtyřiceti procentech toho, čeho jste skutečně schopni dosáhnout.
Proč by k tomu mělo dojít?
Hranice je něco, co vytváří váš vlastní mozek, a nejde o objektivní skutečnost. Připomeňme si, že primitivní částí mozku je mozková kůra, jejíž primární funkcí je chránit vás. Tato instinktivní část vašeho mozku vás chce chránit před nepříjemnými a potenciálně nebezpečnými situacemi – a vždy je lepší být opatrnější než méně opatrný, že?
V důsledku toho se můžete cítit fyzicky vyčerpaní, psychicky unavení nebo prostě jen vystrašení v situaci, kdy ve skutečnosti nejste v žádném nebezpečí. Ve skutečnosti můžete mít ještě 60 % energie navíc! Jste schopni mnohem, mnohem více, než si myslíte. I když se opravdu cítíte příliš unavení na to, abyste pokračovali, můžete si uvědomit, že je to jen výmluva – ještě jste neskončili, jste teprve na čtyřiceti procentech.
KLÍČOVÉ POSELSTVÍ Sebekázeň neznamená být nějakým superčlověkem, ale spíše nevzdávat se, když vám tělo a mysl říkají: „Už nemůžu.“ Váš mozek je tak silný, že když vám řekne: „Už nemůžete“, přesně tomu uvěří. Ale co když mu řeknete: „Můžete ještě víc?“
3. Pravidlo 10 minut 1. 0
Nejlepší pro budování trpělivosti a vyhýbání se potřebě okamžitého uspokojení
Vzhledem k našemu vyvinutějšímu mozku je rozumné se domnívat, že lidé jsou lepšími rozhodovateli než všechny ostatní primáty na světě.
Je proto poněkud překvapivé, že experiment ukázal, že když měli šimpanzi na výběr, zda počkat na jednu odměnu, nebo počkat déle na více odměn, dokázali odložit své uspokojení a počkat. Šimpanzi nejsou chytřejší než my, ale dělají lepší rozhodnutí alespoň stejně často jako my.
Proč?
Problémem je vlastně to, jak vyvinutý je náš mozek. Přemýšlíme příliš nad rozhodnutími, jejichž odpovědi jsou poněkud zřejmé, a dokážeme racionalizovat špatné chování, které nás připravuje o žádoucí výsledky. Ne vždy si jsme jisti, co je skutečným důvodem našeho váhání a co je jen ospravedlněním nebo výmluvou. Umíte si představit, jak to snižuje naši celkovou účinnost.
A právě zde přichází na řadu pravidlo 10 minut.
PRO TIP Pokud něco chcete, počkejte alespoň deset minut, než začnete jednat. Je to jednoduché a neponechává to žádný prostor pro debaty nebo výmluvy. Když pocítíte nutkání, budujte sebekázeň tím, že se donutíte počkat 10 minut, než podlehnete jakémukoli nutkání. Pokud po deseti minutách stále toužíte po tom samém, pak si to dopřejte. Prostým rozhodnutím počkat odstraníte „okamžitost“ z okamžitého uspokojení – budujete disciplínu a zlepšujete rozhodování.
4. Pravidlo 10 minut 2. 0
Nejlepší pro stanovení priorit úkolů
Pravidlo 10 minut je jak trik pro zvýšení produktivity, tak způsob, jak překonat prokrastinaci. Tato strategie vám pomůže zůstat soustředění a zlepšit vaši efektivitu.
PRO TIP Vytvořte si seznam úkolů, které můžete splnit za 10 minut. Pokud úkol trvá déle než deset minut, rozdělte ho na menší úkoly.
K implementaci tohoto návyku sebekázně můžete použít nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp, který obsahuje integrovaný časový tracker, značky priority pro určení naléhavých úkolů a podúkoly pro rozdělení složitějších úkolů na menší, lépe zvládnutelné kroky.
Můžete také použít šablonu Priority Matrix od ClickUp, která vám pomůže stanovit priority vašich úkolů a soustředit se na nejdůležitější práci, abyste se necítili přetížení nebo neorganizovaní.
5. Pravidlo 70 %
Pravidlo 70 % je skvělý trik, který vám pomůže změnit způsob uvažování a jednat i v situacích, kdy se cítíte nejistí, vystrašení nebo neochotní.
Toto pravidlo údajně vytvořil Jeff Bezos, který ho nepochybně použil, aby mu pomohlo dosáhnout „únikové rychlosti“ ze stavu strachu a nerozhodnosti a vydat se na cestu rozhodování, přijímání zpětné vazby a přizpůsobování se během ní.
Jinými slovy, snižujete práh pro přijetí opatření. Nemusíte být stoprocentně přesvědčeni – stačí sedmdesát procent, abyste se do toho pustili!
PRO TIP Porazte prokrastinaci a soustřeďte se na svůj cíl tím, že si své cíle zapíšete a budete je mít neustále na očích, aby vám připomínaly, že musíte pokračovat, i když vám vaše mysl říká, že to nejde. Můžete použít aplikace pro stanovení cílů, jako je ClickUp Goals, které vám pomohou udržet se na správné cestě k dosažení vašich cílů a sledovat váš pokrok, abyste vždy věděli, jak daleko nebo blízko jste od dosažení svých cílů.
6. Jak zvládnout nutkání
Nejlepší pro zlepšení sebekontroly, snížení rozptýlení a překonání pokušení.
Jednou z věcí, která ohrožuje naši sebekázeň, jsou pokušení a rozptýlení.
Surfování po nutkání vám umožňuje pozorovat nutkání, aniž byste podle něj jednali. ☝️
Nutkání je prostě pocit intenzivní touhy po něčem. To je vše. Důležité je, že se nejedná o nutkání jednat. Můžete intenzivně toužit po něčem přirozeném a prospěšném nebo po něčem, co má na vás čistě negativní účinky.
Znamená to, že máte prostě ignorovat rozptýlení, nutkání nebo pokušení? Ne tak docela. Když se totiž snažíte něco ignorovat, můžete tomu dát větší psychologickou sílu a dokonce prodloužit pocit, který by za normálních okolností netrval tak dlouho. Koncept nebo pocit se obvykle stává silnějším, když je ignorován, nikoli slabším. Koneckonců, ignorování vlny v oceánu neznamená, že tam není, a vy necítíte, jak se do vás naráží.
Pokud to vydržíme dostatečně dlouho, nutkání pomine a my se opět uklidníme a najdeme rovnováhu. Většinou stačí jen ochutnat.
PRO TIP Můžete si zkusit vést deník, který vám pomůže sledovat a monitorovat vaše vzorce chování. Použijte zápisník nebo digitální aplikaci pro pořizování poznámek, jako je ClickUp Docs a Notepad, abyste mohli zaznamenávat a přezkoumávat své myšlenky.
7. Změňte svůj vztah k nepohodlí
Nejlepší pro změnu vašeho přístupu k překážkám a jejich využití k vašemu růstu.
Vaši předkové měli základní pravidlo pro život: vyhýbej se bolesti, hledej potěšení. A pokud je něco děsivé, vyhýbej se tomu také.
Ale jako vědomá a sebeurčující se lidská bytost víte, že existuje určitý prostor pro vyjednávání! Abyste mohli růst, musíte někdy pocítit bolest a strach.
Zkušenost s růstem je přirozeně nepříjemná. Nikdo nikdy neprovedl zásadní životní změny nebo nedosáhl působivých cílů bez námahy nebo bez pocitu mírného rozrušení. Je to těžké. Kdyby to nebylo těžké, pak by všichni byli ultra-vyvinutí a super úspěšní, že?
KLÍČOVÉ POSELSTVÍ Je čas změnit vaše očekávání ohledně toho, jak se každý den cítíte. Nakonec jde jen o nepohodlí. To je vše. Ne o žhavý strach, úzkost nebo hrůzu. Jen o nepohodlí. Je to něco neobvyklého, ale jen proto, že je to neznámé, neznamená to, že je to špatné. Změna vašeho vztahu k nepohodlí je klíčem k vyšší úrovni osobní produktivity, která vás posune v životě vpřed.
8. Akce vytváří dynamiku
Nejlepší pro vytvoření dynamiky a motivace k jednání
Ať už jsou vaše cíle jakékoli, motivace hraje důležitou roli a je jednou z nejdůležitějších složek ovlivňujících vaši energii a ambice, ale my o ní uvažujeme zcela špatně.
Když přemýšlíme o motivaci, hledáme něco, co v nás zažehne jiskru a donutí nás vyskočit z pohovky a ponořit se do našich úkolů. Chceme motivaci, která vede k akci.
S tím je ale několik problémů. Tento typ motivace, pokud ho vůbec najdete, je velmi nespolehlivý. Pokud cítíte, že potřebujete motivaci, která vede k akci, děláte něco špatně.
Například spisovatel, který má pocit, že bez nějaké formy motivace nebo inspirace není schopen psát, bude hodiny zírat na prázdnou stránku. Konec příběhu.
Pravdou je, že byste měli plánovat život bez motivujícího startu. Hledání této motivace vytváří předpoklad a další překážku pro jednání. Zvykněte si postupovat bez ní. A překvapivě právě zde najdete to, co jste hledali – jednání vede k motivaci, větší motivaci a nakonec k dynamice.
KLÍČOVÉ POZNATKY Vaše vlastní činy budou palivem, které vás pohání vpřed. Jakmile uděláte první krok a uvidíte pokrok, který jste dosáhli díky svému úsilí, motivace přijde snadněji a přirozeněji, stejně jako inspirace a disciplína. Dostanete se do správného rytmu a najednou budete v pracovním režimu.
10. Pravidlo 10-10-10
Nejlepší pro analýzu krátkodobých a dlouhodobých účinků vašich činů nebo jejich absence.
Bez ohledu na to, jak dobře si dokážete představit svou budoucnost nebo jak jste zruční v odkládání uspokojení, stále budete nevyhnutelně čelit pokušením nebo nutkáním ztratit disciplínu, které vás mohou přemoci.
Pokud to znamená, že budete méně přísní ohledně svého jídelníčku při jednom jídle, když jste venku s přáteli, pravděpodobně to není žádný velký problém. Ale pokud to znamená, že ztratíte svou vůli a upadnete zpět do škodlivé závislosti z minulosti, budete chtít mít po ruce nástroj, který vám pomůže zůstat disciplinovaní.
Zde přichází na řadu pravidlo 10-10-10 – technika reflexe a time managementu.
KLÍČOVÉ POZNATKY Až příště pocítíte, že se chystáte poddat nutkání nebo pokušení, zastavte se a zeptejte se sami sebe, jak se budete cítit za deset minut, deset hodin a deset dní. Toto pravidlo může být účinné, protože vás nutí přemýšlet o svém budoucím já a uvědomit si, jak vaše činy ovlivní váš život – v dobrém i ve zlém.
Často víme, že ztrácíme disciplínu nebo děláme něco škodlivého, ale to nestačí, abychom s tím přestali, protože nemáme žádnou spojitost s naším budoucím já, které se bude muset vypořádat s následky. Pravidlo 10-10-10 tuto spojitost rychle vytvoří, což vám pomůže uvědomit si své činy nebo jejich nedostatek.
Ovládněte sebe sama: Staňte se sebekáznivým díky dobrým návykům
Uvědomuji si, že i pouhé přečtení tohoto seznamu může být zdrcující a ve skutečnosti může mít opačný účinek, než jaký byl zamýšlen: přidat vám ještě více povinností a způsobit ještě větší prokrastinaci a vyhýbání se odpovědnosti.
Proto vás prosím, abyste začali v malém a vybrali si jen jeden, který se pokusíte tento týden realizovat. Příští týden zkuste další.
Chápete, kam tím mířím? Na sebekázeň není nikdy pozdě. Proveďte malé změny ve svém životním stylu a myšlení a vytvořte systémy, které podpoří vaše dobré návyky. Můžete použít nástroje jako ClickUp jako sledovač návyků, nástroj pro stanovení cílů, aplikaci pro vedení deníku, seznam úkolů a další, aby se vám lépe dařilo soustředit se na své cíle a udržet si motivaci k sebekázni.
A postupem času si vybudujete dlouhodobou sebekázeň a vnitřní kompas, které potřebujete k tomu, abyste se mohli lépe rozhodovat a uspět ve všem, co děláte!
Hostující autor: Pete Hollins je autor bestsellerů a výzkumník v oblasti lidské psychologie a chování. Má bakalářský a magisterský titul z psychologie a pracoval s desítkami lidí z různých oblastí života. Po letech práce v soukromé praxi se zaměřil na psaní a uplatňování svých dlouholetých znalostí, aby pomáhal lidem zlepšovat jejich životy zevnitř. Chcete-li se od Petea dozvědět více, navštivte jeho webové stránky, kde najdete bezplatnou 14stránkovou elektronickou knihu o 9 překvapivých psychologických studiích, které zcela změní váš pohled na lidi ve vašem okolí.