Tipy a nástroje, které vám pomohou zmírnit úzkost na pracovišti

Ahoj! 👋
Rychlá kontrola duševního zdraví: Jak se dnes máte?
Věnujte chvilku tomu, abyste zhodnotili, jak se (skutečně) cítíte:
Doufáme, že se máte dobře, ale pokud se potýkáte s problémy, vězte, že se to zlepší – jsme tu pro vás. Napsali jsme tento článek, abychom vám poskytli několik tipů a návrhů, jak zvládat stres a úzkost v práci. 💜
Není žádným tajemstvím, že duševní zdraví je v dnešní době důležitým tématem – a tak by to také mělo být. V souvislosti s nedávnou pandemií se diskuse o duševním zdraví stala běžnější než kdykoli předtím a konečně se dostává i na pracoviště.
Jako společnost jsme začali skutečně chápat duševní zdraví jako nedílnou součást našeho celkového zdraví. Ale i přes rostoucí zájem o toto téma může být stále náročné uvědomovat si své vlastní duševní zdraví a udržet si ho na paměti, když jste uprostřed rušného dne, týdne nebo měsíce.
Netřeba dodávat, že pracovat až do úplného vyčerpání není udržitelné – škodí to našemu duševnímu zdraví a způsobuje, že se den co den cítíme stále více úzkostně. Úzkost je jedním z hlavních problémů duševního zdraví, s nimiž se lidé každý den potýkají, ať už doma nebo v práci, a proto je na čase se tomuto tématu věnovat podrobněji a podělit se o způsoby, jak s ní holisticky zacházet. ✨
Pojďme se podívat na to, co potřebujete vědět o duševním zdraví v práci, jak úzkost na pracovišti ovlivňuje produktivitu lidí, a také na několik základních tipů a nástrojů, které vám pomohou udržet si dobré duševní zdraví!
Duševní zdraví: Pečujte o řídící centrum svého těla 🧠 🌱
Slovo duševní zdraví se v poslední době často skloňuje, proto si ho rychle definujme, abyste měli lepší kontext.
Podle Národního institutu duševního zdraví zahrnuje duševní zdraví naše emocionální, psychologické a sociální blaho; ovlivňuje to, jak myslíme, cítíme, jednáme, děláme rozhodnutí a vztahujeme se k ostatním. Je nezbytné pro naše celkové zdraví a kvalitu života.
Žijeme ve světě, kde jsme neustále v pohybu, a může být obtížné se zastavit a postarat se o sebe. Realita je taková, že naše duševní zdraví do značné míry ovlivňuje náš vztah k sobě samým, k ostatním a kvalitu našeho života.
Pokud nezačneme uznávat a normalizovat potřebu občas zpomalit a zkontrolovat si duševní zdraví, nebo alespoň reagovat na potřeby, když se objeví, riskujeme, že upadneme do chaosu.
Koneckonců, náš mozek je hlavním řídícím centrem našeho těla; když je v chaosu, trpí tím všechno ostatní.
Úzkost: Mnohem víc než jen obavy 🎭
Znáte ten pocit? Tlak na hrudi, knedlík v krku a panika, která se dostaví, když máte pocit, že se něco pokazí. A co pocit, že se nikdy nedostanete dál nebo neuděláte dost? 🥵
Začnete zpochybňovat každé rozhodnutí a ptát se, zda jste se rozhodli správně. Možná dokonce budete přehrávat scénář, který se již odehrál, a snažit se analyzovat, jak jste něco řekli, jak jste se zachovali atd. Zkrátka máte pocit, že vaše mysl prostě neví, jak přestat přemýšlet nebo předvídat negativní budoucí výsledek – to není normální obava, to je úzkost z práce .
Společnost, ve které žijeme, podporuje shon a ruch, což nás nutí neustále se hnát vpřed v domnění, že budeme úspěšnější, pokud se nikdy nezastavíme a nepřestaneme přemýšlet.
Ale my nejsme žraloci – někdy se musíme zastavit. ✋ 🛑
Uvědomte si, kdy je třeba zabrzdit a stisknout tlačítko pauzy ⏸
Zákon klesajících výnosů je termín běžně používaný v ekonomii, ale lze jej rozhodně aplikovat i na náš každodenní život a duševní zdraví. Naznačuje, že můžete sklízet plody svých investic (svého času, peněz, energie atd.) až do určité hranice, ale pak nastane bod, kdy začnete dostávat nižší návratnost investic (ROI).
Podívejte se například na tento graf. 👀
To, co zde vidíte, je znázornění korelace mezi vaším vynaloženým úsilím a výsledkem. V bodě klesajícího výnosu byste vynaložili veškerou svou energii a čas, což by vedlo k tomu, že kvalita vaší práce, činností, nápadů atd. by byla méně optimální a kreativní ve srovnání s tím, když jste odpočatí a máte plně nabité baterie. 🔋
Delší pracovní doba neznamená vždy vyšší výkon a perfekcionistické sklony nejsou vždy prospěšné pro vaše duševní zdraví. 😬
Bez času na péči o sebe nebo reflexi se úzkost, kterou prožíváte, bude dále prohlubovat, pokud budete překračovat své limity... a věřte mi, každý má své konečné limity. To povede k vyhoření a můžete dokonce ztratit motivaci a chtít s tím kvůli devastující únavě úplně skončit.
Je čas vzít si zpět své duševní zdraví! 👊
Jak začít snižovat zbytečnou úzkost – v práci i doma
Úzkost, kterou nelze zaměňovat s chronickou úzkostí, je normální lidská emoce, kterou všichni v průběhu života zažíváme v různé míře. Pocit úzkosti přichází a odchází, proto je třeba zavést zdravé návyky, které pomohou snížit úroveň stresu a úzkosti. Patří mezi ně věnovat čas péči o sebe, změnit životní styl, naučit se, kdy si udělat přestávku (a skutečně si ji udělat), a zavést nástroje, které pomohou organizovat a řídit pracovní zátěž.
Zde je několik tipů a technik, jak zvládat úzkost související s prací:
💜 Vyhraďte si čas na péči o sebe
Péče o sebe sama vypadá u každého jinak a ne vždy se jedná o okamžité potěšení, které obchodníci propagují jako „péči o sebe sama“.
Musíme začít vyvracet představu, že péče o sebe sama znamená manikúru, pojídání zmrzliny, když jste smutní, a aplikaci pleťové masky (i když ano, tyto věci vám mohou pomoci cítit se lépe, alespoň na chvíli). Ale takové chápání péče o sebe sama rozhodně přispělo k mylnému názoru, že péče o sebe sama je frivolní, luxusní koncept, místo aby byla považována za životní dovednost.
Je důležité najít to, co potřebujete, co vás baví a co naplňuje vaše emoce, a být ochotni udělat pár změn, abyste to mohli začlenit do svého každodenního života.
Ať už je to ranní jízda na kole před prací, masáž, rozhovor s přítelem nebo terapeutem, nebo cvičení v posilovně, vyhraďte si ve svém rozvrhu čas, abyste dali přednost svým potřebám. 🌱 #ListentoMoiraRose
🏃 Zkontrolujte svůj životní styl
Spíte dostatečně? Pijete dostatek vody? Jíte zdravě a vyváženě? Cvičíte každý den dostatečně? Jaký je váš příjem kofeinu? 😅 Já vím... je toho hodně, na co si každý den pamatovat.
Zde je několik tipů pro váš životní styl:
Zlepšete kvalitu spánku 💤
- Nastavte si v telefonu připomenutí času na spaní
- Investujte do správné matrace pro nerušený spánek
- Vyhněte se modrému světlu asi dvě až tři hodiny před spaním.
- Používejte aplikaci pro sledování spánku, abyste získali údaje o kvalitě svého spánku.
- Pijte před spaním čaj bez kofeinu
Hydratujte, hydratujte, hydratujte! 💧
- Pořiďte si opakovaně použitelnou láhev na vodu nebo investujte do chytré láhve na vodu, která vám připomene, abyste se hydratovali, zejména v nejrušnějších pracovních dnech.
Jezte zdravá jídla 🥗
- Zajistěte si potraviny bohaté na živiny, které skutečně budete jíst.
- Omezte sladké potraviny, zpracované potraviny, umělá sladidla, alkohol a kofein.
- Pečujte o zdraví svých střev; jezte potraviny, které jsou pro vaše střeva prospěšné.
Hýbejte se 💃
- Zařaďte do svého denního režimu cvičení, které uvolňuje hormony štěstí a dobré nálady zvané endorfiny a pomáhá stimulovat uvolňování dalších chemických látek v mozku, které hrají důležitou roli při regulaci vaší nálady.
- Odvádí vaši mysl od nežádoucích a negativních myšlenek
- To se také vrací k péči o sebe sama 😉
- Mimochodem, tanec se počítá jako cvičení, takže si pusťte své oblíbené písničky třeba jen na 5–10 minut denně a vytančete úzkostné myšlenky z hlavy 🕺.
Sledujte svůj příjem kofeinu ☕️
- Zaznamenávejte si, kolik kofeinu denně konzumujete, a zapisujte si své nálady během dne, abyste zjistili, jak na vás kofein působí.
- Snižte spotřebu kofeinu nebo se mu úplně vyhněte, pokud vám způsobuje úzkost vyvolanou kofeinem.
- Přestaňte pít kávu nebo energetické nápoje a přejděte na přírodní alternativy, jako je čaj.
🤳 Omezte čas strávený před obrazovkou a na sociálních sítích
Omezte čas strávený na sociálních sítích, zejména když se cítíte úzkostně a přetíženě. Začněte si stanovovat časové limity pro každodenní používání sociálních sítí, abyste se mohli soustředit na práci a omezili rozptýlení, které může ovlivnit vaši produktivitu a myšlení. Můžete dokonce zapnout režim „Nerušit“ nebo „Soustředění“ na svém telefonu, abyste omezili rozptýlení a pokušení kontrolovat oznámení!
✋ Vězte, kdy si dát pauzu (a skutečně si ji dejte)
Vím, že je to náročné! 😬
Nezapomeňte, že přestávka je důležitou součástí zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Když si uděláte volno, váš mozek si může odpočinout a načerpat nové síly, což vám umožní lepší duševní jasnost. A když se cítíte odpočatí a méně stresovaní, váš mozek doslova funguje lépe!
👩💻 Využijte nástroj pro správu úkolů a produktivitu
Někdy se zdá, že toho máme na talíři příliš mnoho, a čím více úkolů dokončíte, tím více nových úkolů se objeví. V takové situaci se snadno cítíte přetížení, protože neustále přemýšlíte o všem, co je třeba udělat, a nemáte jasnou představu, jak to zvládnout.
Díky nástrojům pro správu úkolů a produktivitu se věci mohou stát lépe zvládnutelnými. Nástroj pro správu úkolů a produktivitu, jako je ClickUp, vám může pomoci snížit úzkost tím, že konsoliduje vaši práci na jednom místě, organizuje ji, spravuje pracovní zátěž, sleduje vaše úkoly a poskytuje vám způsoby, jak ukládat nápady do dokumentů, poznámkového bloku, úkolů a dalších, takže se nemusíte spoléhat na svou paměť, abyste si pamatovali každý malý detail!
Bonus: Nástroje pro produktivitu při ADHD!
Klíčové funkce ClickUp, které vám pomohou znovu získat kontrolu nad vaší pracovní zátěží:
- Integrace : Propojte své nejčastěji používané pracovní nástroje (více než 1 000 možností) s ClickUp a soustřeďte veškerou svou práci na jednom místě.
- Hierarchie: Strukturovejte svou práci pomocí prostorů, složek, úkolů, podúkolů a dalších prvků, abyste ji měli přehledně uspořádanou a snadno přístupnou.
- Zobrazení kalendáře: Zůstaňte v obraze díky plánování a zobrazení úkolů podle dne, týdne nebo měsíce.
- Přehled pracovního vytížení: Plánujte a sledujte svou pracovní kapacitu, abyste se vyhnuli přetížení a vyhoření.
- Režim „Já“: Minimalizujte ostatní rušivé prvky na obrazovce a zobrazujte pouze úkoly, které jsou vám přiděleny.
- Sledování času: Spravujte svůj čas lépe. Sledujte svůj čas a stanovte si časové odhady.
- Prioritní značky: Organizujte úkoly podle důležitosti a naléhavosti.
- Přiřazené komentáře a zobrazení Přiřazeno mně v oznámeních: Přiřazujte komentáře svému týmu (a sobě) a prohlížejte komentáře/akční položky, které jsou vám přiřazeny, v zobrazení Přiřazeno mně v oznámeních.
⏳ Řízení času a stanovení hranic
Vzhledem k dnešnímu rušnému tempu na pracovišti není divu, že mnoho lidí pociťuje úzkost. S tolika úkoly a nedostatečným časem během dne může úzkost snadno převzít kontrolu. Proto je tak důležité najít způsoby, jak efektivněji spravovat svůj čas!
Techniky time managementu, jako je časové blokování, stanovení priorit úkolů na základě naléhavosti, důležitosti a citlivosti na načasování, mohou vnést strukturu do vašich pracovních dnů a pomoci vám získat kontrolu nad vaším pracovním vytížením.
Můžete začít sledovat, kolik času strávíte každým typem úkolu, abyste mohli posoudit, jak náročné jsou, identifikovat případné překážky a roztřídit je podle priority.
⭐️ Tip pro profesionály: Pokud potřebujete nástroj pro správu úkolů s funkcí sledování času, obraťte se na ClickUp! Snadno sledujte čas strávený nad jakýmkoli úkolem, nastavte odhadovaný čas dokončení, abyste mohli stanovit očekávání, a přidejte značky priority, abyste označili své úkoly podle naléhavosti nebo důležitosti.
Stanovení těchto časových hranic pro sebe bude klíčové pro zvládání úrovně stresu a zabrání tomu, abyste se neustále cítili přetížení.
✅ Stanovte si SMART cíle
Stanovení cílů SMART vám pomůže vytvořit strukturovanou cestu a udržet si soustředění. Když si stanovujete cíle, ujistěte se, že jsou: Specifické, Měřitelné, Adosažitelné, Relevantní a Time-based (časově ohraničené).
Do tohoto seznamu bychom také rádi přidali slovo „realistické“! Proč? Všichni máme někdy tendenci mířit vysoko (někdy si to ani neuvědomujeme!), ale stanovení realistických cílů SMART je způsob, jak být k sobě upřímní a transparentní. Čím realističtější jsou naše cíle, tím více máme pocit, že máme dosažení našich celkových cílů pod kontrolou!
⭐️Tip pro profesionály:Sledujte všechny své cíle pomocí funkce Cíle v ClickUp. Funkce Cíle v ClickUp vám pomůže nastavit a sledovat vaše cíle způsobem, který vám vyhovuje. Můžete zadat všechny své cíle, roztřídit je podle svých preferencí a ke každému cíli přidat poznámky. Jakmile dokončíte nastavení cílů, převezměte kontrolu a začněte je sledovat!
Zvládnete to 👊 😉
🙋 Nikdy se necítíte špatně, když potřebujete pomoc!
Je důležité naučit se požádat o pomoc, když se v práci cítíte přetížení nebo úzkostní. Může se vám zdát, že jste jediní, kdo se potýká s těmito obtížnými emocemi, ale to není vůbec pravda.
Mnoho lidí tyto pocity zažívá každý den a přiznat si, že potřebují pomoc, vyžaduje hodně odvahy. Pokud se cítíte úzkostně, protože na sebe berete příliš mnoho a zdá se, že to nikdy nezvládnete, požádejte o pomoc nebo delegujte úkoly odpovídajícím způsobem.
A opět, nejste sami – všichni potřebujeme nějakou formu pomoci. Ať už se jedná o sdílení s vaším šéfem nebo kolegy, že se cítíte přetížení pracovní zátěží, zmatení ohledně úkolu nebo nejistí ohledně prvního kroku, který máte v projektu podniknout, komunikace a otevřenost jim může pomoci pochopit vaši situaci a následně vám pomoci najít řešení.
Pojďme společně odstranit stigma spojené s žádostí o pomoc. 🤝 💜
Bonus: Podívejte se, jak může být neurodiverzita konkurenční výhodou 😊
Vraťte klid do svého pracovního dne 🧘♀️
Věříme v důležitost udržení zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a v to, že je důležité si udělat čas na odpočinek a na věci, které vás naplňují.
Proto jsme vytvořili ClickUp , komplexní platformu, která vám pomůže najít rovnováhu v životě, ušetří vám jeden den v týdnu a pomůže vám vytvořit pracovní postup, který sníží váš stres, namísto toho, aby ho ještě zvyšoval.
A když si jednou týdně uděláte volno, využijte ušetřený čas k tomu, abyste si dopřáli to, co vám dělá radost! 😊