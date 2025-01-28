10 nejlepších softwarů pro monitorování zaměstnanců v roce 2025

Dny, kdy se v pátek odpoledne narychlo vyplňovaly pracovní výkazy, jsou pryč. Dnešní výkonný software pro monitorování zaměstnanců jde nad rámec sledování času a nabízí funkce, jako jsou podrobné zprávy o produktivitě, které manažerům poskytují data v reálném čase a praktické informace.
Od monitorování činností a sledování projektů až po podporu týmové spolupráce – tato řešení jsou navržena tak, aby výrazně zvýšila výkonnost vašeho týmu.
Podíváme se na základní aspekty, jako jsou přizpůsobení, možnosti reportování, uživatelská přívětivost a cenová dostupnost, abychom vám pomohli najít řešení, které bude perfektně vyhovovat vašim jedinečným potřebám.
Připojte se k nám a objevte novou úroveň zapojení zaměstnanců, produktivity a úspěchu. Připravte se na posílení své pracovní síly a uvolnění jejího plného potenciálu. Začněme.
Co je software pro monitorování zaměstnanců?
Software pro monitorování zaměstnanců je typ softwaru, který zaměstnavatelům umožňuje sledovat a monitorovat činnosti jejich zaměstnanců během práce. Tento software lze použít k monitorování produktivity zaměstnanců, zajištění dodržování firemních zásad a prevenci ztráty nebo krádeže dat.
Co byste měli hledat v nejlepším softwaru pro monitorování zaměstnanců?
Při hodnocení softwarových řešení pro monitorování zaměstnanců musíte zvážit několik aspektů a funkcí, abyste vybrali řešení, které je pro vaši organizaci nejvhodnější. Ať už se jedná o dostupnost bezplatné zkušební verze, balíčky vs. účty pro jednotlivé uživatele nebo funkce, které nejlépe vyhovují vzdáleným zaměstnancům, vaše nástroje pro monitorování zaměstnanců musí být přizpůsobitelné vašim potřebám.
Zde je navíc několik dalších důležitých aspektů, na které byste se měli zaměřit:
- Komplexní monitorovací funkce: Váš HR software by měl nabízet řadu monitorovacích funkcí, jako je sledování aktivity, používání webových stránek, myši a klávesnice, mobilních zařízení a aplikací, monitorování e-mailů, správa úkolů nebo zaznamenávání stisků kláves. Tyto funkce vám umožní shromažďovat přesné údaje o chování zaměstnanců a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit u interních nebo vzdálených zaměstnanců.
- Ochrana osobních údajů a bezpečnost: Ochrana soukromí zaměstnanců je velmi důležitým faktorem. Software by měl disponovat dostatečně robustními bezpečnostními funkcemi a opatřeními, která chrání citlivá data a zajišťují dodržování předpisů na ochranu osobních údajů. Hledejte bezpečnostní funkce, jako je šifrování dat, kontrola přístupu uživatelů a možnosti anonymizace.
- Přizpůsobení a flexibilita: Různé organizace mají jedinečné funkce a požadavky na monitorování zaměstnanců. Software by měl poskytovat možnosti přizpůsobení, které vám umožní přizpůsobit software a parametry pro monitorování zaměstnanců tak, aby odpovídaly firemním politikám a kultuře. Flexibilita při úpravách nastavení monitorování zaměstnanců na základě rolí nebo oddělení je také výhodná.
- Reporting a analytika: Software by měl nabízet komplexní reportingové funkce pro generování přehledných analýz a vizualizací. Měli byste mít přístup k reportům o produktivitě zaměstnanců, využití času, používání aplikací a dalších relevantních metrikách. Tyto údaje mohou pomoci identifikovat trendy, měřit výkonnost, sledovat trendy produktivity, monitorovat aktivitu zaměstnanců a činit informovaná rozhodnutí.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Software by měl mít intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní, které usnadňuje jeho používání. Měli byste být schopni snadno se v systému orientovat, přistupovat k relevantním údajům a generovat zprávy, aniž byste potřebovali rozsáhlé technické znalosti nebo podporu.
- Integrace s HR systémy: Klíčová je hladká integrace se stávajícími HR systémy a nástroji, jako jsou mzdy, správa docházky a software pro hodnocení výkonu. Dobrá konektivita s běžnými HR aplikacemi umožňuje efektivní sdílení dat a zajišťuje soudržný ekosystém řízení lidských zdrojů.
- Soulad s právními a etickými normami: Musíte zajistit, aby software pro sledování zaměstnanců dodržoval právní a etické normy. Je nezbytné zkontrolovat, zda software pro sledování a monitorování zaměstnanců splňuje příslušné pracovní zákony a předpisy, aby se předešlo potenciálním právním problémům nebo nespokojenosti zaměstnanců.
- Reputace a podpora dodavatele: Prozkoumejte reputaci a důvěryhodnost dodavatele softwaru. Přečtěte si recenze, reference a případové studie, abyste posoudili spokojenost zákazníků a kvalitu podpory. Spolehlivý dodavatel by měl poskytovat nepřetržitou technickou podporu, pravidelné aktualizace a pohotový zákaznický servis.
Nejlepší software pro monitorování zaměstnanců si můžete vybrat tak, že zvolíte systém nebo software pro monitorování zaměstnanců, který je v souladu s cíli, politikami a hodnotami vaší organizace.
10 nejlepších softwarů pro monitorování zaměstnanců
Nyní, když víte, co hledat, pojďme se podívat na nejlepší software pro monitorování zaměstnanců na trhu a zjistit, který nástroj nejlépe vyhovuje vaší společnosti.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která nabízí více než jen nástroje pro monitorování zaměstnanců. Díky přizpůsobitelným zobrazením a funkcím, jako je správa úkolů, spolupráce na dokumentech, chat, cíle a tabule, nabízí ClickUp projektové panely, které týmům umožňují efektivně plánovat, organizovat a spolupracovat.
Toto řešení pro monitorování zaměstnanců poskytuje zobrazení tabule, které se podobá jednoduchosti Trella a zároveň nabízí pokročilé možnosti přizpůsobení. Funkce drag-and-drop aplikace ClickUp zajišťuje, že projekty postupují rychlostí vašeho týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zobrazení pracovní zátěže vám ukáže, kolik práce má každý zaměstnanec na starosti. S lepší představou o rozložení práce můžete poté použít šablony pro plánování kapacity, abyste zátěž lépe rozložili.
- Zobrazení aktivit agreguje všechny aktivity a umožňuje vám je třídit podle zaměstnanců, aktivit, oddělení a dalších kritérií.
- Šablony pro sledování času stráveného na projektech s automatickými funkcemi spuštění/zastavení, které fungují na všech vašich zařízeních.
- Časové rozvrhy a nástroje pro reporting, které se mohou rovnat nejlepším softwarům pro sledování času na trhu díky své schopnosti analyzovat produktivitu a překážky projektů.
- Automaticky vypočítávejte fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny.
Omezení ClickUp
- Jako komplexní nástroj pro řízení projektů může ClickUp vyžadovat určitý čas, než se s ním důkladně seznámíte.
- Ne všechny šablony zobrazení jsou (zatím!) dostupné na vašem smartphonu.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/uživatel
- Podnikání: 12 $/uživatel
- Business Plus: 19 $/uživatel
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 770 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. BambooHR
BambooHR je personální software, který zahrnuje funkce pro monitorování zaměstnanců. Nabízí funkce jako sledování volna zaměstnanců, řízení docházky a monitorování výkonu.
BambooHR zefektivňuje procesy v oblasti lidských zdrojů a umožňuje efektivní správu údajů o zaměstnancích, zaškolování nových zaměstnanců, správu zaměstnaneckých benefitů a mnoho dalšího. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a intuitivnímu designu se v něm snadno orientujete a máte snadný přístup k relevantním informacím.
Nejlepší funkce BambooHR
- Rozsáhlé funkce pro vytváření reportů sledují fluktuaci zaměstnanců, jejich spokojenost, počet zaměstnanců a další údaje.
- Zjistěte dostupnost zaměstnanců na první pohled díky kalendářům volného času.
- Sledujte výkonnost zaměstnanců pomocí pravidelných hodnocení, modulů pro konzistentní zpětnou vazbu, školicích nástrojů a funkcí pro stanovení cílů.
Omezení BambooHR
- Uživatelské rozhraní začíná vypadat zastarale.
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Funkce hodnocení zaměstnanců nemá mnoho prostoru pro záznamy.
- BambooHR je zaměřen na USA, což ho činí méně užitečným pro mezinárodní týmy HR.
Ceny BambooHR
- Kontaktujte BambooHR pro informace o cenách.
Hodnocení a recenze BambooHR
- G2: 4,4/5 (více než 1 210 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 920 recenzí)
3. Veriato
Veriato je výkonný software pro monitorování zaměstnanců, který poskytuje komplexní přehled o jejich činnostech. Nabízí zaznamenávání aktivit, sledování stisků kláves, monitorování používání webových stránek a aplikací a upozornění v reálném čase. Veriato pomáhá organizacím identifikovat potenciální bezpečnostní rizika, zlepšit produktivitu, řídit výkonnost zaměstnanců a zajistit dodržování firemních zásad a předpisů.
Nejlepší funkce Veriato
- Upozornění založená na chování usnadňují manažerům reagovat na oznámení s lepším kontextem.
- Snímání obrazovky zaměstnanců je jednoduchý způsob, jak sledovat pracovní činnost.
- Monitorování URL zajišťuje, že zaměstnanci nenavštěvují neautorizované stránky.
- Zaznamenávání stisků kláves zachycuje každý detail činností zaměstnance.
- Exportujte data do tabulek, textových, HTML a XML souborů pro hlubší analýzu.
Omezení Veriato
- Nedostatek schopností strojového učení vede k mnoha falešným výsledkům, i když jsou akce označeny jako bezpečné nebo rizikové.
- Aktualizace prohlížeče mají tendenci narušit funkci nahrávání až do další aktualizace aplikace.
- Antivirový software často blokuje aktualizace aplikací, které pak vyžadují ruční zásah ze strany IT týmů.
Ceny Veriato
- Vize: 179 $/uživatel
- Cerebral: Pro informace o cenách kontaktujte společnost Veriato.
Hodnocení a recenze Veriato
- G2: 4,3/5 (5+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 120 recenzí)
4. ActivTrak
ActivTrak je cloudový software pro monitorování zaměstnanců, který sleduje a analyzuje jejich počítačovou aktivitu a chování. Software pro monitorování počítačů zaměstnanců poskytuje přehled o používání aplikací, návštěvách webových stránek a čase stráveném různými úkoly. Produktivní zprávy a analýzy ActivTrak vám pomohou sledovat produktivitu, identifikovat neefektivitu, stanovit cíle produktivity a zlepšit celkový výkon.
Nejlepší funkce ActivTrak
- Přizpůsobitelné zprávy umožňují rychlou analýzu chování zaměstnanců.
- Komplexní a intuitivní domovská obrazovka usnadňuje sledování nejdůležitějších metrik na první pohled.
- Reagující zákaznická podpora je k dispozici prostřednictvím chatu.
- Tento software poskytuje zaměstnancům rady založené na jejich chování.
- Sledujte celý svůj tým v reálném čase pomocí Team Pulse.
Omezení ActivTrak
- Rozsáhlá sada funkcí ActivTrak má strmou křivku učení.
- Softwaru chybí spolehlivá mobilní aplikace.
- Zákazníci by se měli připravit na složitý proces instalace.
Ceny ActivTrak
- Zdarma
- Základní funkce: 10 $/uživatel
- Profesionální: 17 $/uživatel
- Podniky: Kontaktujte ActivTrak pro informace o cenách
Hodnocení a recenze ActivTrak
- G2: 4,4/5 (více než 210 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 540 recenzí)
5. Teramind
Teramind je pokročilý software pro monitorování zaměstnanců, který kombinuje monitorování aktivity uživatelů, analýzu chování a detekci vnitřních hrozeb. Uživatelé mohou využívat řešení pro zaznamenávání stisků kláves, sledování souborů a monitorování zaměstnanců v reálném čase. Robustní funkce reportování a analýzy softwaru Teramind poskytují hluboký vhled do chování zaměstnanců, což umožňuje proaktivní řízení a snižování rizik.
Nejlepší funkce Teramind
- Funkce monitorování v reálném čase pro včasné odhalení problematických aktivit
- Přizpůsobitelná upozornění podle vašich potřeb na základě vašeho odvětví
- Bezpečné nakládání s daty poskytuje zaměstnancům i zaměstnavatelům klidnou mysl.
- Zobrazení na více monitorech je velkou výhodou v době, kdy jsou duální obrazovky samozřejmostí.
Omezení Teramind
- Jedná se o náročný software, který může ovlivnit výkon zařízení.
- Teramind je složitý na nastavení
- Tento software je drahý.
- Podpora pro Linux není k dispozici.
Ceny Teramind
- Starter: 10 $/uživatel
- UAM: 21 $/uživatel
- DLP: 25 $/uživatel
- Podniky: Pro informace o cenách kontaktujte společnost Teramind.
Hodnocení a recenze Teramind
- G2: 4,5/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
6. Interguard
Interguard je komplexní nástroj pro monitorování zaměstnanců, který nabízí různé funkce, včetně monitorování aktivity, filtrování webového obsahu a sledování času na mobilních zařízeních. Pomáhá organizacím zlepšit produktivitu, zabránit ztrátě dat, sledovat aktivitu zaměstnanců a chránit je před bezpečnostními hrozbami a zajistit dodržování průmyslových předpisů. Funkce reportování Interguard vám poskytují praktické informace o chování zaměstnanců a vzorcích jejich používání.
Nejlepší funkce Interguard
- Sledujte aktivní/neaktivní čas
- Zaznamenávejte aktivitu zaměstnanců v síti i mimo ni.
- Upozornění založená na klíčových slovech poskytují včasné varování před potenciálními problémy.
Omezení Interguard
- Žádné monitorování v reálném čase
- Uživatelské rozhraní je trochu nedostatečné.
- Mnoho funkcí zůstává uzamčeno, dokud si nezaplatíte vyšší tarif.
Ceny Interguard
- Standard: 25 $/uživatel
- Podniky: Pro informace o cenách kontaktujte společnost Interguard.
Hodnocení a recenze Interguard
- G2: 3,3/5 (5+ recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (více než 30 recenzí)
7. Hubstaff
Hubstaff je nástroj pro sledování času a monitorování zaměstnanců pro vzdálené pracovníky a hybridní pracovní týmy. Nabízí funkce jako sledování aktivity, sledování GPS a online pracovní výkazy. Hubstaff vám umožňuje sledovat produktivitu zaměstnanců, spravovat projekty, sledovat pracovní dobu zaměstnanců a zajistit přesné vykazování času pro účely výpočtu mezd.
Nejlepší funkce Hubstaffu
- Monitorování prohlížečů a aplikací zaměstnanců podporuje produktivitu
- Sledování pohybu myši pomáhá monitorovat nečinnost zaměstnanců.
- Pravidelné snímky obrazovky zaznamenávající aktivitu zaměstnanců pro pozdější kontrolu
- GPS sledování je užitečné v odvětvích, kde zaměstnanci nepracují pouze na jednom pracovišti.
- Automatizované online pracovní výkazy zjednodušují sledování času, výplaty mezd a fakturaci.
- Sledování času napříč zařízeními zefektivňuje sběr dat.
- Nástroje pro plánování zaměstnanců usnadňují přizpůsobování pracovního vytížení za běhu.
- Sledování mezd a faktur elegantně propojuje sledování času a fakturaci.
Omezení Hubstaffu
- Chybí zobrazení pracovních postupů, které jsou standardem u jiných produktů.
- Omezené nástroje pro spolupráci ztěžují komunikaci mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
- Žádný editor dokumentů neomezuje všestrannost tohoto nástroje.
- Dražší než některé alternativy
Ceny Hubstaff
- Bez časového omezení
- Time Starter: 5,83 $/uživatel
- Time Pro: 8,33 $/uživatel
- Desk Free
- Desk Starter: 5,83 $/uživatel
- Desk Pro: 8,33 $/uživatel
- Field Pro: 10 $/uživatel
- Desk Field: 12,50 $/uživatel
- Podnik: Kontaktujte Hubstaff ohledně cen
Hodnocení a recenze Hubstaff
- G2: 4,3/5 (410+ recenzí)
- Capterra: 4,6 (91 390+ recenzí)
8. Hodinový
Hourly je uživatelsky přívětivý nástroj pro monitorování zaměstnanců, který se zaměřuje na sledování času a produktivity. Aplikace se pyšní automatickým sledováním času, sledováním projektů a správou úkolů. Hourly poskytuje přehled o produktivitě zaměstnanců, postupu projektů a využití času, což vám umožňuje optimalizovat pracovní postupy a přidělování zdrojů.
Nejlepší funkce za hodinu
- Snadno použitelné rozhraní
- Sledujte čas zaměstnanců podle projektů a úkolů, což je klíčová funkce pro každého projektového manažera.
- Systém docházky funguje hladce s mzdovým účetnictvím.
- Nástroj pro audit odměn zaměstnanců zajišťuje, že jsou benefity využívány správným způsobem.
- Fakturace je hračka
Hodinová omezení
- Údaje dostupné v přehledech jsou sporadické.
- Zaměstnanci mohou být nastaveni pouze jako aktivní/neaktivní, nelze je smazat.
Ceny za hodinu
- Gold: 6 $/uživatel + 40 $ základní poplatek
- Platinum: 10 $/uživatel + 60 $ základní cena
Hodinové hodnocení a recenze
- G2: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 80 recenzí)
9. VeriClock
VeriClock je cloudové řešení pro monitorování zaměstnanců určené pro vzdálené a mobilní týmy. Zakoupením VeriClock získáte GPS sledování, správu docházky a geofencing. VeriClock vám pomůže sledovat polohu zaměstnanců, zajistit přesné vykazování času a zefektivnit procesy výplaty mezd.
Nejlepší funkce VeriClock
- Cloudové sledování času usnadňuje sledování projektů odkudkoli.
- Vynikající integrace s Quickbooks a Sage50
- Podporuje elektronické podpisy
- GPS sledování monitoruje polohu zaměstnanců v pracovní době.
- Spravujte rozvrhy zaměstnanců přímo z aplikace.
- Snadno kategorizujte zaměstnance podle role nebo oddělení.
Omezení VeriClock
- Ne všechny zobrazení jsou k dispozici v mobilní aplikaci.
- Uživatelské rozhraní je strohé.
Ceny VeriClock
- Standard: 5 $/uživatel + 10 $ poplatek za účet
Hodnocení a recenze VeriClock
- G2: 4,8/5 (3+ recenze)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
10. iMonitorSoft
iMonitorSoft je software pro monitorování zaměstnanců, který poskytuje řešení pro monitorování zaměstnanců v reálném čase a komplexní zaznamenávání aktivit uživatelů. Nabízí funkce jako sledování stisků kláves, blokování webových stránek a monitorování aplikací. iMonitorSoft pomáhá organizacím odhalovat vnitřní hrozby, zvyšovat produktivitu zaměstnanců a zajišťovat dodržování firemních zásad.
Nejlepší funkce iMonitorSoft
- Sledujte a zaznamenávejte stisky kláves a online aktivitu.
- Upozornění v reálném čase informují manažery o potenciálně neoprávněných aktivitách.
- Snímky obrazovky a přehrávání videa ze zařízení zaměstnanců
- Filtrujte a blokujte webové stránky
- Vzdálené monitorování a ovládání stolních počítačů
Omezení iMonitorSoft
- Vytvořeno pro malé podniky, nikoli pro velké společnosti.
Ceny iMonitorSoft
- Licence agenta: 5,27 $/uživatel pro prvních 15 uživatelů, slevy pro větší objemy
- Licence pro manažery: 125 $/uživatel
Hodnocení a recenze iMonitorSoft
- G2: 2,5/5 (1+ recenze)
- Capterra: N/A
Zjistěte více o nejlepším softwaru pro monitorování zaměstnanců pro uživatele Mac!
Podpořte transparentnost pomocí softwaru pro monitorování zaměstnanců
Účinné zavedení softwaru pro monitorování zaměstnanců vyžaduje zapojení klíčových zainteresovaných stran, včetně zaměstnanců, do rozhodovacího procesu. Otevřenou komunikací o účelu a výhodách a zdůrazňováním transparentnosti a posílení pravomocí můžete vytvořit kulturu důvěry a odpovědnosti.
Kromě toho zavedení jasných zásad zajistí, že zaměstnanci budou rozumět svým právům a shromažďovaným údajům. Zpětná vazba od zaměstnanců je zásadní pro řešení jejich obav a prokazování závazku k jejich blahu a růstu.
Tyto proaktivní kroky podpoří prostředí, ve kterém transparentnost a produktivita jdou ruku v ruce. Využijte možnosti softwaru pro monitorování zaměstnanců a vydejte se na cestu k transformaci vaší organizace.
Díky otevřené komunikaci a zaměření na podporu zaměstnanců můžete vytvořit pracovní prostředí, ve kterém se jednotlivci cítí zapojení, motivovaní a schopní plně využít svůj potenciál. Vydejte se na tuto cestu ještě dnes a přesvědčte se o pozitivním vlivu na úspěch vaší organizace s ClickUp!