10 nejlepších softwarů pro sledování času 2025 (funkce aplikací a ceny)

Jak kdysi řekla ikonická April Ludgate: „Čas jsou peníze, peníze jsou moc, moc je pizza a pizza je znalost.“
Ať už si to uvědomovala nebo ne, April těmito několika slovy přesně shrnula význam softwaru pro správu a sledování času. Tak nějak. 🍕💜
Software pro sledování času je nezbytností pro každý tým, agenturu nebo freelancera, který chce zvýšit produktivitu, urychlit projekt, rozvrhnout si den a další. Tyto nástroje mohou členové týmu používat k zaznamenávání příchodů a odchodů, organizaci své pracovní zátěže a zaznamenávání času stráveného jednotlivými úkoly, aby optimalizovali své pracovní dny a zůstali během týdne flexibilní.
Navíc sledování času stráveného na projektech je výhodné jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Díky maximálnímu využití času v práci získáte více času, který můžete věnovat rodině, projektům, které vás baví, vztahům a koníčkům. 🏆
Největší výzvou je investice do správného softwaru pro sledování času, který bude vyhovovat vašim potřebám.
…a s takovým množstvím softwaru, který máte k dispozici, může být proces pokusů a omylů velkou bolestí hlavy. 😳
Ale jste na správném místě! Vytvořili jsme tento podrobný seznam 10 nejlepších aplikací pro sledování času, který vám pomůže při hledání a porovnání nejdůležitějších funkcí, výhod a nevýhod, cen a hodnocení.
Co je to aplikace pro sledování času?
Aplikace pro sledování času je online nebo mobilní nástroj, který zaznamenává čas, který strávíte v práci, na určitých úkolech nebo na různých projektech během dne, týdne, měsíce nebo dokonce roku! Informace z těchto aplikací lze využít k lepšímu pochopení vaší produktivity nebo k přesnému výpočtu mzdy nebo fakturovatelného času.
Díky pochopení toho, kam během dne mizí váš čas a kolik vás váš čas skutečně stojí, mohou zaměstnanci a společnosti činit informovanější rozhodnutí o tom, jak zefektivnit procesy a zvýšit celkovou ziskovost.
Software pro sledování času se používá zejména u zaměstnanců placených hodinově a dodavatelů k monitorování směn, přestávek na oběd, dovolené, nemocenské a dalších! Některé týmy se na něj navíc spoléhají, aby splnily požadavky státu, odborů nebo projektu.
Zní to jako hodně, ale software pro sledování času umí ještě mnohem víc! Skutečná otázka zní: jaké funkce skutečně potřebujete?
Co byste měli hledat v softwaru pro sledování času?
Krása softwaru pro sledování času spočívá v tom, že dokáže kombinovat spoustu různých technik řízení času do jedné pohodlné a intuitivní aplikace – v ideálním případě.
Ne všechny aplikace pro sledování času nebo blokování času mají stejnou funkčnost, snadné použití a nákladovou efektivitu, proto je důležité vědět, co hledáte, než si je zakoupíte. Zde je našich pět nejdůležitějších funkcí, které by měl mít kvalitní a užitečný software pro sledování času:
- Globální sledování času: Spouštění a zastavování digitálních hodin pokaždé, když přecházíte mezi okny prohlížeče, úkoly nebo schůzkami, není nejlepším využitím vašeho času. Hledejte software, který dokáže zaznamenávat, spravovat a sčítat čas, který strávíte všemi svými pracovními úkoly.
- Hlášení času: Přehledný náhled na vaše časové záznamy, odhady, časové osy a milníky projektu vám pomůže při strategickém rozhodování ohledně vašich procesů.
- Vzorce: Vzorce vám pomohou snadno a automaticky vypočítat klíčová čísla, včetně odpracovaného času, hodinových nákladů, rozpočtů a dalšího.
- Třídění a filtrování: Poznámky, štítky nebo značky vám pomohou snadno organizovat a přistupovat k vašim časovým záznamům.
- Integrace: Nalezení softwaru pro sledování času s mnoha integracemi vám pomůže snadno zobrazit a spravovat čas, který strávíte v různých aplikacích.
Dobrá zpráva je, že existuje spousta softwarů, které splňují tato kritéria, a několik, které je dokonce překračují!
10 nejlepších nástrojů pro sledování času
Snad jste si nemysleli, že vás necháme hledat software pro sledování času sami, že ne?
Vyzkoušejte své nově nabyté znalosti v oblasti time managementu a najděte si pomocí tohoto podrobného seznamu nástroj pro sledování času, který vám bude vyhovovat. Porovnejte klíčové funkce, výhody a nevýhody, ceny a hodnocení 10 nejlepších softwarů pro sledování času a najděte ten, který vám bude nejlépe vyhovovat!
1. ClickUp
ClickUp je jediný komplexní produktivní software, který je dostatečně výkonný, aby konsolidoval vaši práci napříč aplikacemi do jedné platformy – včetně času, který jste strávili v jiných záložkách, aplikacích a úkolech! Je to ideální aplikace pro sledování času pro jednotlivce a manažery, kteří chtějí udržet náskok ve své produktivitě díky funkcím ClickUp pro sledování času stráveného na projektech, bezplatnému rozšíření pro Chrome pro sledování času mezi okny a dalším funkcím!
Navíc je ClickUp jediným softwarem pro sledování času, který nabízí zobrazení pracovní zátěže, díky kterému můžete na první pohled zjistit, kolik práce má každý člen týmu naplánováno na týdenní nebo měsíční bázi.
Nejlepší funkce ClickUp
- Flexibilní sledování času z jakéhokoli zařízení, okna, aplikace nebo úkolu pomocí globálního časovače.
- Vytvářejte vlastní časové rozvrhy, zprávy a přehledy pomocí widgetů pro sledování času.
- Naplánujte si týden předem s odhadem času na jednotlivé úkoly nebo pracovní zátěž.
- Doplňte každý záznam o poznámky o tom, jak jste svůj čas využili.
- Automaticky vypočítá fakturovatelný čas pro přesnost všech faktur.
- Filtrujte, třídějte a kategorizujte své časové záznamy pomocí štítků.
Omezení ClickUp
- Přizpůsobení se bohatým funkcím ClickUp může vyžadovat určitou dobu učení.
- V mobilní aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení!
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $ za uživatele a měsíc
- Podnikání: 12 USD za uživatele a měsíc
- Business Plus: 19 $ za uživatele a měsíc
- Podnik: Kontaktujte ClickUp pro individuální cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (5 510+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 510+ recenzí)
2. Timely
Cílem společnosti Timely je zjednodušit a zefektivnit proces plánování úkolů tím, že uživatelům poskytuje přístup k technologii automatického plánování. Tím je zajištěno, že úkoly budou vždy dokončeny včas, aniž by bylo nutné ruční zadávání ze strany uživatelů. Nástroj pro sledování času také disponuje výkonnými analytickými funkcemi, které uživatelům pomáhají určit, které činnosti zabírají nejvíce času a úsilí, aby mohli činit informovaná rozhodnutí o tom, jak nejlépe využít své zdroje.
Funkce Timely umožňují uživatelům spolupracovat s ostatními, nastavovat připomenutí, sledovat pokrok a mít přehled o úkolech. Díky rozhraní typu drag-and-drop je správa více projektů a stanovení priorit úkolů hračkou.
Celkově lze říci, že Timely zjednodušuje správu úkolů pro týmy i jednotlivce díky intuitivnímu rozhraní s výkonnými funkcemi, které uživatelům umožňují snadno udržovat pořádek a být produktivnější v každodenní práci!
Nejlepší funkce Timely
- Nativní integrace a otevřené API pro propojení dat napříč vaší technologickou infrastrukturou.
- Seznamy značek pro standardizaci způsobu vykazování zaznamenaných hodin
- Aplikace pro Mac, Windows, iOS a Android
- Automatické sledování času
Časová omezení
- Problémy s výkonem AI způsobují uživatelům více práce s odstraňováním potíží.
- Přesnost času může být problém, pokud měníte časová pásma.
Včasné stanovení ceny
- Starter: 9 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Premium: 16 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Neomezený: 22 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
Aktuální hodnocení a recenze
- Capterra: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
3. Toggl Track
Toggl Track je nástroj pro sledování času, který uživatelům umožňuje snadno sledovat čas strávený různými úkoly a projekty a poskytuje podrobné zprávy a analýzy, které týmům pomáhají identifikovat oblasti, kde mohou zlepšit efektivitu a produktivitu.
Jedná se o flexibilní software pro sledování času, který lze přizpůsobit konkrétním potřebám pracovních postupů týmu. Chcete-li zjistit, které činnosti generují příjmy, přiřaďte fakturovatelné sazby pracovním prostorům, členům týmu, projektům nebo členům projektu!
Lze jej také integrovat s dalšími nástroji, jako jsou GitLab, Notion, Adobe XD a další. Díky tomu je možné Toggl Track používat společně s dalšími nástroji a platformami, které váš tým již používá.
Spravujte čas svého týmu pomocí integrace Toggl Track a ClickUp !
Nejlepší funkce Toggl Track
- Více než 100 integrací s rozšířeními pro prohlížeče Chrome a Firefox
- Výpočet mezd pro dodavatele a zaměstnance
- Webové, mobilní a desktopové aplikace
- Sledování v reálném čase nebo offline
Omezení Toggl Track
- Členové bezplatného tarifu nemohou připnout nejčastěji používané časové záznamy pro snadný přístup.
- Není vhodný jako samostatný nástroj pro správu úkolů.
Ceny Toggl Track
- Tým: 9 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Business: 15 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Toggl Track
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
4. RescueTime
RescueTime je plně automatizovaný software pro sledování času, který běží na pozadí počítačů a mobilních zařízení, sleduje používané platformy a webové stránky a poskytuje podrobné zprávy o čase stráveném různými činnostmi. Jednou z hlavních výhod RescueTime je, že pomáhá uživatelům získat přehled o využití jejich času a identifikovat rozptýlení a ztráty času, které lze poté řešit za účelem zvýšení produktivity.
Tato aplikace pro sledování času také nabízí užitečnou funkci nazvanou Focus Work Goal, která vyhodnocuje váš pracovní styl a rozvrh schůzek a stanoví vám denní cíl, na který se máte soustředit. Uživatelé si mohou nastavit cíle produktivity a dostávat upozornění, když tráví příliš mnoho času neproduktivními činnostmi, jako jsou sociální sítě nebo zábavní weby.
Nejlepší funkce RescueTime
- Integrace s kalendářovými softwary, jako je Google Calendar a Outlook.
- Chytré koučování po celý den, které vám pomůže udržet si přehled o úkolech
- Focus Sessions blokuje stránky, které jsou neproduktivní a rušivé.
- Aplikace pro Windows a Mac ke sledování aktivity na ploše
Omezení RescueTime
- Nedostatečné funkce pro správu projektů a úkolů
- Žádné funkce pro spolupráci
Ceny RescueTime
- Podrobnosti získáte u společnosti RescueTime.
Hodnocení a recenze RescueTime
- Capterra: 4,6/5 (více než 120 recenzí)
- G2: 4,1/5 (více než 70 recenzí)
5. Clockify
Clockify je aplikace pro sledování času, kterou lze použít ke sledování času stráveného na projektech a úkolech. Umožňuje uživatelům vytvářet přesné časové rozvrhy, nastavovat sazby za svou práci a generovat podrobné zprávy o postupu práce. Aby mohli uživatelé Clockify používat, musí si v aplikaci vytvořit účet a poté se přihlásit, aby mohli začít sledovat čas z ovládacího panelu Clockify.
Jedinečnou funkcí, kterou Clockify nabízí, je změna počátečního času běžícího časovače. Pokud například zapomenete spustit časovač na začátku dne, můžete jej ručně nastavit tak, aby odrážel čas, kdy jste začali pracovat. Tato funkce je obzvláště užitečná pro ty, kteří nesledují svůj čas pravidelně. Zabráníte tak nadměrnému účtování klientům nebo práci nad rámec toho, co byste měli!
Nejlepší funkce Clockify
- Rychlé blokování času v kalendáři
- Grafy časových aktivit na řídicím panelu
- Detekce nečinnosti aplikace
- Více než 80 integrací
Omezení Clockify
- Týmy mohou potřebovat školení, aby se seznámily se všemi jeho funkcemi.
- Méně intuitivní rozhraní
Ceny Clockify
- Základní: 3,99 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Standard: 5,49 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Pro: 7,99 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: 11,99 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Clockify
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
6. Float
Nástroj pro správu zdrojů Float je navržen tak, aby pomáhal organizacím zefektivnit jejich procesy správy zdrojů. Nabízí pokročilé analytické funkce a algoritmy, které poskytují podrobné informace o zdrojích, jako jsou zaměstnanci, finance a procesy.
Tyto údaje lze poté využít k optimalizaci efektivity, snížení nákladů, zvýšení ziskovosti a k informovanému rozhodování. Plánování a sledování zdrojů v reálném čase pomocí Float umožňuje organizacím rychle reagovat na jakékoli změny.
Díky analytickým funkcím mohou organizace odhalit trendy a příležitosti a udržet si tak náskok před konkurencí. To pomáhá týmům rychleji přijímat lepší rozhodnutí a být produktivnější!
Nejlepší funkce Float
- Finanční nástroje zaznamenávají fakturovatelné hodiny týmu a generují faktury.
- Automatické připomenutí prostřednictvím Slacku, e-mailu a mobilního telefonu
- Předvyplněné časové rozvrhy na základě naplánovaných úkolů
- Porovnání odhadovaných a skutečných hodin
Omezení plovoucího kurzu
- Náročné osvojení si práce s platformou pro vytvoření stabilního pracovního postupu
- Postrádá pokročilé funkce exportu dat.
Plovoucí ceny
- Plánování zdrojů: 6 $/osoba za měsíc, fakturováno ročně
- Plánování zdrojů a sledování času: 10 USD/osoba za měsíc, fakturováno ročně
- Doplněk Plus Pack: 6 $/osoba za měsíc
Hodnocení a recenze Float
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
7. HourStack
HourStack je nástroj pro správu projektů a času, který uživatelům pomáhá organizovat se, zvyšovat produktivitu a dosahovat svých cílů. Uživatelé mohou organizovat úkoly do časových bloků, stanovovat jejich priority a spravovat své každodenní činnosti z jednoho místa.
Moderní a intuitivní rozhraní aplikace HourStack umožňuje uživatelům vizualizovat průběh práce v čase pomocí pruhů, rychle zaznamenávat data pomocí poznámek a značek a snadno přepínat mezi úkoly v rámci jednotlivých dnů a týdnů. Tato aplikace pro sledování času vám pomůže udržet přehled o projektech díky funkcím, jako jsou připomenutí úkolů, pokročilé filtrování a podpora společného pracovního prostoru.
Nejlepší funkce HourStack
- Zobrazení kalendáře pro jednotlivce a týmy pro optimalizaci plánů
- Přizpůsobitelné zprávy s filtry, seskupováním a tříděním
- Export do souborů Excel, Google Sheets a CSV
- Kalendářové časovače na jedno kliknutí
Omezení HourStack
- Přesnost času závisí na důsledném přihlašování uživatelů a údržbě.
- Krátké bezplatné zkušební období, během kterého můžete vyzkoušet skutečný dopad na produktivitu.
Ceny HourStack
- Osobní: 9 $/měsíc pro 1 člena, fakturováno ročně
- Tým: 12 $/měsíc na člena, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze HourStack
- Capterra: 4,8/5 (10+ recenzí)
- G2: 4,4/5 (5 recenzí)
8. Paymo
Nástroj pro sledování času Paymo umožňuje firmám sledovat, kolik času jejich zaměstnanci tráví různými činnostmi. Pomáhá týmům zlepšit jejich fakturační procesy tím, že poskytuje přesné a podrobné údaje o sledování času – což je jedna z jeho klíčových výhod.
Díky těmto údajům mohou uživatelé vytvářet přesné a transparentní faktury, což přispívá k lepším vztahům s klienty. Kromě sledování fakturovatelného a nefakturovatelného času lze nástroj Paymo pro sledování času použít také k pochopení nákladů za účelem zlepšení cenových modelů.
Projektoví manažeři mohou tento nástroj také použít k nastavení časového harmonogramu projektu a termínů. Projektový manažer například stanoví milníky, na kterých by měl každý člen týmu pracovat, a poté sleduje jejich pokrok pravidelnými kontrolami.
Nejlepší funkce Paymo
- Denní, týdenní nebo měsíční přehledy docházky
- Nastavení personalizace časového rozvrhu
- Výkazy v podobě koláčových a sloupcových grafů
- Správa zdrojů
Omezení Paymo
- Žádné pokročilé řízení úkolů v bezplatném tarifu
- Integrace jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny Paymo
- Zdarma
- Starter: 4,95 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Malá kancelář: 9,95 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Podnikání: 20,79 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Paymo
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
9. Time Doctor
Time Doctor je software pro sledování času, který pomáhá firmám a jednotlivcům lépe pochopit, jak tráví svůj čas. Běží na pozadí počítačů a mobilních zařízení, sleduje používané aplikace a webové stránky a poskytuje podrobné zprávy o čase stráveném různými činnostmi.
Jednou z hlavních výhod Time Doctor je, že pomáhá uživatelům získat přehled o tom, co je rozptyluje a co jim zabírá čas, což pak mohou řešit a zvýšit tak svou produktivitu. Software také nabízí řadu funkcí pro monitorování zaměstnanců, které uživatelům pomáhají udržet se na správné cestě.
Podívejte se na integraci ClickUp a Time Doctor !
Nejlepší funkce Time Doctor
- Automatické ověřování docházky zaměstnanců a pracovní doby
- Widget Work-life Balance pro sledování pracovní zátěže zaměstnanců
- Vlastní role uživatelů a nastavení oprávnění
- Dashboardy v reálném čase a přizpůsobené přehledy
Omezení programu Time Doctor
- Sledování obrazovky může zachytit osobní informace, když náhodně pořizuje snímky obrazovky.
- Chybí nativní software pro správu projektů.
Ceny Time Doctor
- Základní: 70 $/uživatel za rok
- Standard: 100 $/uživatel za rok
- Premium: 200 $/uživatel za rok
Hodnocení a recenze Time Doctor
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
10. TickTick
Hlavní charakteristikou TickTick je, že poskytuje jasný a strukturovaný způsob, jakým může kdokoli spravovat svůj seznam úkolů. V TickTick mohou uživatelé vytvářet seznamy úkolů, nastavovat připomenutí a určovat priority svých úkolů.
TickTick je také praktická aplikace pro sledování času pro vzdálené týmy a spolupráci. Uživatelé mohou sdílet úkoly a seznamy, přiřazovat úkoly členům týmu a sledovat pokrok v týmových projektech. To může týmům pomoci efektivně komunikovat a zajistit, že všichni budou na stejné vlně. To vede k produktivnějšímu a efektivnějšímu pracovnímu prostředí.
Místo zadávání úkolů pomocí klávesnice mohou uživatelé přidávat úkoly do seznamu úkolů pomocí hlasu! Aplikace TickTick převádí vaše mluvené slovo na text a přidává jej do seznamu pomocí rozpoznávání hlasu.
Nejlepší funkce TickTick
- Jednoduchá organizační hierarchie (složky, seznamy, úkoly a kontrolní položky)
- Různé zobrazení kalendáře a předplatné kalendáře
- Připomenutí polohy
- Pomodoro timer
Omezení TickTick
- Není vhodný jako samostatný nástroj pro správu úkolů.
- Omezená funkce sledování pokroku
Ceny TickTick
- Kontaktujte TickTick pro podrobnosti o cenách.
Hodnocení a recenze TickTick
- Capterra: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
Je čas se dát do práce – s ClickUp
Když už mluvíme o tom, jak zůstat na správné cestě... je čas vybrat si software pro sledování času! Využijte tento podrobný seznam jako vodítko při hledání a ujistěte se, že získáte to nejlepší z nejlepšího, co software pro sledování času nabízí. A pokud chcete být při svém rozhodování extra časově efektivní, vyberte si software s nejvyšším hodnocením v tomto seznamu – ClickUp!
Získejte přístup k mnoha funkcím, které vám ušetří čas, více než 15 přizpůsobitelným zobrazením projektů, stovkám šablon a mnohem více, a to vše z jedné platformy! Navíc je ClickUp stejně výkonný jako nákladově efektivní, takže se nikdy nebudete muset vzdát svých oblíbených funkcí. 🙂
Zvyšte svou produktivitu a sledujte, jak rostou vaše zisky, když se ještě dnes zaregistrujete na ClickUp! 🏆