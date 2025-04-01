13 nejlepších aplikací pro blokování času v roce 2025

Měli jste únavný den v práci s mnoha úkoly a schůzkami. Ale když se podíváte na svůj seznam úkolů, mnoho položek je stále nevyřízených a máte pocit, že jste nedosáhli ničeho významného.
K tomu často dochází, když se snažíte zvládnout příliš mnoho věcí najednou a jste neustále rozptylováni. V takovém případě vám mohou pomoci aplikace pro blokování času. Přiřazením vyhrazených časových úseků pro každý úkol se můžete soustředit na jednu věc najednou a zvýšit svou produktivitu.
Ale kterou aplikaci pro blokování času si vybrat? Podívejme se na nejlepší aplikace pro blokování času, jejich funkce a ceny.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 13 nejlepších aplikací pro blokování času:
- ClickUp: Nejlepší pro správu úkolů s blokováním času a integrací kalendáře
- Google Calendar: Nejlepší pro barevné označení osobních a pracovních úkolů
- Clockify: Nejlepší pro vykazování času
- Sunsama: Nejlepší pro plánování práce s průvodcem
- Toggl Track: Nejlepší pro sledování času stráveného různými úkoly
- Planyway: Nejlepší pro sledování úkolů v Jira a Trello
- Todoist: Nejlepší pro rychlé zadávání úkolů a správu opakujících se úkolů
- Notion: Nejlepší pro flexibilní časové blokování a správu pracovních postupů
- TickTick: Nejlepší pro stanovení priorit úkolů
- TimeBloc: Nejlepší pro vytváření rutin a blokování času na mobilních zařízeních
- Plán: Nejlepší pro uživatele GitHubu
- Fantastical: Nejlepší pro pokročilé plánování a správu více kalendářů
- Ve směru hodinových ručiček: Nejlepší pro blokování času pomocí umělé inteligence
Co je to časové blokování?
Blokování času je metoda produktivity a time managementu, při které rozdělíte svůj den na vyhrazené časové bloky pro konkrétní úkoly nebo činnosti. Namísto přeskakování mezi úkoly nebo reagování na přerušení vám tato technika time managementu pomůže naplánovat si rozvrh předem a přiřadit každý časový blok konkrétnímu úkolu, schůzce nebo přestávce.
Výhody časového blokování:
🎯 Zlepšuje soustředění: Když si pro konkrétní úkoly vyhradíte časové bloky, vyhnete se multitaskingu, přepínání mezi úkoly a rozptylování.
🚀 Zvyšuje produktivitu: Pracujete efektivněji, když přesně víte, co máte dělat a kdy to máte udělat.
🌿 Zabraňuje vyhoření: Plánováním přestávek a osobního času si udržíte lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
🔝 Podporuje stanovení priorit: Blokování času vás nutí plánovat dopředu a zajišťuje, že nejdůležitější úkoly budou splněny jako první.
⏳ Snižuje prokrastinaci: Když jsou úkoly naplánovány, je méně prostoru pro jejich odkládání nebo vyhýbání se jim.
🧠 Věděli jste, že lidé stráví v průměru 12 minut a 40 sekund prací na úkolu, než jsou přerušeni? Častá přerušení mění pracovní rytmus a duševní stav, což vede k delší době trvání úkolu.
Základní funkce nejlepších aplikací pro blokování času
Zde jsou základní funkce nejlepších aplikací pro blokování času, které byste měli hledat:
- Dynamické přeplánování: Dobrá aplikace pro blokování času vám pomůže automaticky upravit časové bloky, když se schůzky protáhnou nebo se objeví neočekávané úkoly. Díky tomu zůstane váš rozvrh vyvážený, aniž byste jej museli neustále ručně aktualizovat.
- Opakující se časové bloky: U každodenních zvyků nebo opakujících se úkolů opakující se bloky šetří čas a podporují konzistentnost. Aplikace by vám měla umožnit snadno nastavit opakující se plány. Tím se zajistí, že vaše důležité rutiny a dlouhé úkoly nezapadnou v nabitém kalendáři.
- Prioritizace úkolů: Komplexní aplikace pro blokování času by vám měla umožnit prioritizovat úkoly, abyste se mohli nejprve věnovat činnostem s velkým dopadem.
- Připomenutí a oznámení: Aplikace by měla být schopna zasílat vám včasná připomenutí a oznámení, abyste nezmeškali svůj čas na soustředění.
- Integrace s dalšími nástroji: Další užitečnou funkcí je možnost synchronizace s kalendáři, seznamy úkolů nebo nástroji pro správu projektů. To zajišťuje plynulý pracovní postup a lepší správu úkolů.
- Spolupráce a sdílené plánování: Pro týmové prostředí by aplikace pro blokování času měla nabízet sdílené kalendáře nebo nástroje, jako jsou ankety o schůzkách, aby bylo možné najít nejlepší časy pro spolupráci. Hledejte synchronizaci dostupnosti týmu, abyste zajistili, že se schůzky nebudou překrývat s časem, kdy se členové týmu soustředí na práci.
💡Tip pro profesionály: Naplánujte si mezi bloky časovou rezervu. Přidání 5–10 minut mezi úkoly vám umožní dokončit práci, znovu se soustředit a vyhnout se pocitu spěchu. To je obzvláště užitečné v případě po sobě jdoucích schůzek nebo náročných úkolů.
13 nejlepších aplikací pro blokování času
Podívejme se na 13 nejlepších aplikací pro blokování času, které můžete vyzkoušet, abyste zlepšili soustředění a produktivitu:
1. ClickUp (nejlepší pro správu úkolů s blokováním času a integrací kalendáře)
Kalendář ClickUp slouží jako nástroj pro blokování času založený na umělé inteligenci, jehož cílem je zlepšit správu vašeho pracovního vytížení. Představte si, že máte asistenta, který vyhodnocuje vaše nevyřízené úkoly a stanovuje jejich priority, automaticky přiděluje časové bloky pro maximální produktivitu.
Umělá inteligence ClickUp plní tuto funkci tím, že inteligentně identifikuje optimální časy pro řešení vašich nejdůležitějších úkolů a zajišťuje, že vaše priority budou splněny.
V případě posunu termínů nebo přidání nových úkolů z vašeho seznamu nevyřízených úkolů systém přizpůsobí váš rozvrh za běhu, takže můžete pokračovat bez nutnosti ručních úprav. Tato metoda vylepšená umělou inteligencí zmírňuje stres spojený s každodenním plánováním a umožňuje vám soustředit se na plnění priorit a efektivní řešení nevyřízených úkolů.
Na úrovni týmu nabízí kalendář ClickUp Calendar informace o celkové dostupnosti založené na umělé inteligenci, což usnadňuje plynulejší plánování týmu a minimalizuje konflikty.
Funkce Time Management od ClickUp vám pomůže nastavit vhodné časové bloky tím, že sleduje, kolik času strávíte každou úlohou. Stačí spustit a zastavit čas na svém počítači, v mobilní aplikaci nebo v prohlížeči a analyzovat odhadovaný čas pro různé úlohy.
Můžete také získat nejnovější a nadcházející aktualizace úkolů z ClickUp Brain a blokovat čas pro nevyřízené nebo důležité úkoly.
Chcete začít okamžitě s nástroji pro zvýšení produktivity? ClickUp také nabízí šablony pro blokování času, které zjednodušují plánování.
Například šablona ClickUp Daily Time Blocking Template vám pomůže rozdělit úkoly na menší časové úseky, díky čemuž budete mít vše pod kontrolou a zároveň budete moci skloubit pracovní a osobní povinnosti.
Pokud chcete plánovat ještě pečlivěji, vyzkoušejte šablonu hodinového rozvrhu ClickUp. Umožní vám naplánovat každou hodinu do detailu. Chcete-li si vyhradit větší časové úseky pro soustředěnou práci nebo konkrétní projekty, můžete použít šablonu blokování rozvrhu ClickUp.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automaticky měňte termíny splnění závislých úkolů pomocí kalendářového zobrazení ClickUp.
- Zobrazte si průběh úkolů a čas strávený na každém úkolu pomocí ClickUp Dashboards.
- Upřednostňujte úkoly jako urgentní, důležité, normální a méně důležité pomocí ClickUp Task Priorities.
- Vytvářejte seznamy úkolů a propojujte úkoly pro časové blokování pomocí ClickUp Task Checklists.
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase, aniž byste museli opustit aplikaci, díky ClickUp Chat.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou čelit strmé křivce učení kvůli řadě různých funkcí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tento nástroj je velmi účinný pro osobní a profesní růst. Díky němu můžete zaznamenávat svou docházku, sledovat pracovní dobu a rozdělovat jednotlivé úkoly podle svých potřeb. Můžete nastavit prioritu úkolů ve svém seznamu a aplikace vám připomene termín, který jste u úkolů uvedli.
2. Google Calendar (nejlepší pro barevné označování osobních a pracovních úkolů)
Pokud chcete jednoduchou a známou aplikaci pro blokování času, vyberte si Google Kalendář. Kliknutím na libovolné místo v kalendáři můžete přidat úkol a zablokovat časový úsek. Aplikace také umožňuje přidávat popisy úkolů a nastavovat opakující se plány.
Barevně označené kalendáře vám pomohou oddělit dokončené úkoly od pracovních, osobních a dalších závazků a snadno se synchronizují s Gmailem a dalšími aplikacemi Google. Potřebujete připomenutí příští schůzky nebo termínu projektu? Nastavte si ho během několika sekund. Svůj kalendář můžete dokonce sdílet s ostatními, abyste byli vždy v obraze.
Nejlepší funkce Google Kalendáře
- Vytvářejte opakující se události a ušetřete čas při pravidelných činnostech.
- Přidejte odkazy na schůzky přímo do událostí díky integraci Google Meet.
- Nastavte si oznámení a připomenutí, abyste měli přehled o všech úkolech.
- Vytvářejte a plánujte úkoly Google přímo z prostoru „Moje úkoly“.
Omezení Google Kalendáře
- Omezený offline přístup, což může být nepohodlné, pokud cestujete.
Ceny Google Kalendáře
- Bezplatné použití
Hodnocení a recenze Google Kalendáře
- Capterra: 4,8/5 (více než 3 400 recenzí)
- G2: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Poskytuje mi jednoduchý a přehledný způsob, jak sledovat všechny své události, schůzky a pracovní závazky bez zbytečných kroků nebo těžkopádného softwaru. Nepodařilo se mi okamžitě synchronizovat všechny události z mého stávajícího kalendáře iOS.
📖 Číst více: Nejlepší alternativy k Google Kalendáři
3. Clockify (nejlepší pro vykazování času)
Clockify usnadňuje proměnu vašich plánů s blokováním času v činy. Můžete blokovat čas pro úkoly a poté spustit časovač přímo z každého bloku, abyste viděli, jak dlouho věci skutečně trvají. Je to skvělý způsob, jak zůstat zodpovědný a v případě potřeby provést úpravy. S Clockify mohou vedoucí týmů také plánovat úkoly a blokovat čas zaměstnanců v jejich kalendáři.
Týdenní časové přehledy aplikace Clockify jsou užitečné pro sledování které úkoly vyžadují více času a zjištění vašich nejproduktivnějších hodin. To vám pomůže lépe naplánovat svůj denní rozvrh. Navíc se Clockify propojuje s nástroji jako Google Calendar a Trello, takže vše zůstává synchronizované bez dalšího úsilí.
Nejlepší funkce Clockify
- Sledujte čas přímo ve svých časových blocích, abyste zůstali na správné cestě.
- Vytvářejte přehledy pro porovnání plánovaného a skutečného využití času.
- Vytvořte opakující se bloky pro úkoly, které pravidelně řešíte.
- Synchronizujte je s nástroji jako Google Calendar a Trello a zajistěte si propojený pracovní postup.
Omezení aplikace Clockify
- Nenabízí pokročilé možnosti pro stanovení priorit nebo propojení úkolů.
Ceny Clockify
- Zdarma
- Základní: 4,99 $/měsíc
- Standard: 6,99 $/měsíc
- Pro: 9,99 $/měsíc
- Podnik: 14,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Clockify
- Capterra: 4,8/5 (více než 9000 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Clockify?
Oceňuji uživatelsky přívětivé rozhraní a snadné sledování času v různých projektech. Funkce pro vytváření reportů jsou velmi robustní a umožňují podrobné přehledy a analýzy. Integrace s jinými nástroji je plynulá, což zvyšuje produktivitu. Ačkoli je funkčnost silná, aplikace někdy vykazuje zpoždění při přepínání mezi úkoly nebo generování reportů.
Oceňuji uživatelsky přívětivé rozhraní a snadné sledování času v různých projektech. Funkce pro vytváření reportů jsou velmi robustní a umožňují podrobné přehledy a analýzy. Integrace s jinými nástroji je plynulá, což zvyšuje produktivitu. Ačkoli je funkčnost silná, aplikace někdy vykazuje zpoždění při přepínání mezi úkoly nebo generování reportů.
📖 Číst více: Nejlepší integrace Clockify
4. Sunsama (nejlepší pro plánování práce s průvodcem)
Sunsama posouvá časové blokování na vyšší úroveň tím, že integruje vaše denní úkoly s kalendářem do jednoho přehledného zobrazení. Začíná to vedenou denní plánovací schůzkou, během které si můžete vybrat úkoly, které chcete řešit, a přiřadit jim konkrétní časové sloty.
Můžete také převést úkoly z nástrojů jako Trello, Asana nebo Notion a naplánovat je společně s jednáními nebo osobními prioritami. Sunsama vám dokonce umožňuje nastavit denní pracovní dobu, abyste mohli svůj den ukončit včas a vyhnout se vyhoření.
Nejlepší funkce Sunsama
- Využijte denní plánování s průvodcem k určení priorit a časovému blokování úkolů pomocí automatického plánování.
- Přetahujte úkoly z jiných nástrojů, jako jsou Trello, Asana nebo Gmail, a usnadněte si tak plánování.
- Přetáhněte e-maily do svého seznamu úkolů a vyhraďte si čas na odpovědi.
- Soustřeďte se na prioritní úkoly bez jakýchkoli rušivých vlivů pomocí režimu Focus.
Omezení Sunsama
- Prémiové funkce se mohou zdát zbytečné pro jednodušší pracovní postupy.
Ceny Sunsama
- 20 $/měsíc
Hodnocení a recenze Sunsama
- Nedostatek recenzí
📮ClickUp Insight: 60 % pracovníků reaguje na okamžité zprávy do 10 minut, ale každé přerušení stojí až 23 minut soustředění, což vede k paradoxu produktivity.
Díky centralizaci všech vašich konverzací, úkolů a chatových vláken v rámci vašeho pracovního prostoru vám ClickUp umožňuje zbavit se nutnosti přecházet mezi platformami a získat rychlé odpovědi, které potřebujete. Žádný kontext se nikdy neztratí!
5. Toggl Track (nejlepší pro sledování času stráveného různými úkoly)
Toggl Track se snadno přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu. K přidávání úkolů a blokování časových úseků můžete použít zobrazení kalendáře nebo seznamu. Toggl vám umožňuje převést všechny události v kalendáři na časové záznamy, což usnadňuje sledování času stráveného různými úkoly.
Jakmile nastavíte časové bloky, můžete pomocí vestavěných časovačů sledovat, jak dlouho každá úloha skutečně trvá. Zprávy poskytují přehledné rozdělení využití vašeho času a pomáhají vám identifikovat oblasti, které je třeba upravit.
Nejlepší funkce aplikace Toggl Track
- Sledujte skutečný čas strávený úkoly přímo ze svých časových bloků.
- Vytvářejte podrobné zprávy, abyste porozuměli využití času a zlepšili pracovní postupy.
- Integrujte je s nástroji jako Google Calendar, Asana a Trello.
- Získejte přístup k podpoře napříč platformami s rozšířeními pro stolní počítače, mobilní zařízení a prohlížeče.
Omezení aplikace Toggl Track
- Chybí pokročilé funkce pro stanovení priorit úkolů nebo závislostí.
Ceny aplikace Toggl Track
- Zdarma
- Začátečník: 10 $ za uživatele/měsíc
- Premium: 20 $ za uživatele/měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Toggl Sledujte hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 1500 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Toggl Track?
Líbí se mi, jak snadné je spustit časovač, zejména s doporučenými časovači, a pak ho sledovat pomocí Live Activities a Digital Island v systému iOS. Reportování v aplikaci je základní; pro „skutečné“ reportování musím přejít na web.
Líbí se mi, jak snadné je spustit časovač, zejména s doporučenými časovači, a pak ho sledovat pomocí Live Activities a Digital Island v systému iOS. Reportování v aplikaci je základní; pro „skutečné“ reportování musím přejít na web.
💡Tip pro profesionály: Použijte barevné kódování k rozlišení typů úkolů. Například použijte jednu barvu pro schůzky, jinou pro soustředěnou práci a třetí pro osobní čas. Tato vizuální přehlednost vám pomůže rychle pochopit, jak je váš den strukturován.
6. Planyway (nejlepší pro sledování úkolů v Jira a Trello)
Planyway je určen především pro uživatele Jira a Trello, kteří chtějí kombinovat blokování času s aplikacemi pro správu úkolů a projektů. Úkoly si můžete prohlížet v kalendářovém formátu a přetahováním myší pro ně blokovat čas. To vám pomůže vytvořit jasný plán pro váš den nebo týden.
Planyway vám umožňuje zobrazit vaše úkoly společně s událostmi z Google Kalendáře, díky čemuž můžete spravovat pracovní i osobní plán na jednom místě. Podporuje dokonce i časové osy týmu a plánování zdrojů, takže můžete mít přehled o termínech a zároveň koordinovat práci svého týmu.
Nejlepší funkce Planyway
- Přetahujte úkoly přímo z tabulek Jira nebo Trello
- Synchronizujte úkoly s Kalendářem Google a získejte přehled o všem na jednom místě.
- Spravujte časové plány a zdroje týmu pro projekty
- Vizualizujte průběh projektu a termíny pomocí Ganttových diagramů.
Omezení aplikace Planyway
- Někteří uživatelé hlásili zpoždění nebo nedostatek zákaznické podpory.
Ceny Planyway
- Zdarma
- Jednotlivec: 6 $/měsíc
- Tým: 5 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Planyway
- Nedostatek recenzí
7. Todoist (nejlepší pro rychlé zadávání úkolů a správu opakujících se úkolů)
Todoist je skvělou volbou, pokud potřebujete nástroj, který usnadňuje vytváření úkolů a udržuje váš rozvrh organizovaný. Jeho vynikající funkce „Rychlé přidání“ vám umožňuje vytvářet a přiřazovat úkoly během několika sekund pomocí přirozeného jazyka.
Například zadejte „Zavolat Alexovi ve středu v 10 hodin“, abyste naplánovali hovor.
Můžete seskupovat úkoly do projektů, přidávat štítky pro další kontext a nastavovat priority, abyste se mohli soustředit na to, co je nejdůležitější. Tento nástroj je integrován s více než 80 platformami, včetně Google Kalendáře, takže můžete efektivně plánovat svůj čas a držet se plánu, ať už jde o osobní cíle nebo týmové projekty.
Nejlepší funkce Todoist
- Zaznamenávejte úkoly okamžitě pomocí přirozeného jazykového vstupu.
- Přidejte opakující se úkoly a automatizujte tak plánování opakovaných činností.
- Prozkoumejte více než 80 integrací, včetně Google Kalendáře a Slacku.
- Přidejte štítky úkolů a úrovně priority pro plynulé řízení úkolů.
Omezení aplikace Todoist
- Některé pokročilé funkce, jako jsou připomenutí a štítky, jsou dostupné pouze v prémiové verzi.
Ceny Todoist
- Zdarma
- Pro: 2,50 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 8 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2500 recenzí)
Co říkají o Todoistu skuteční uživatelé?
Je to opravdu snadné a mohu vytvářet projekty, abych lépe organizoval úkoly. Kromě toho se mi líbí, že vidím termíny pro každý úkol, takže podle nich mohu plánovat svůj týden.
Je to opravdu snadné a mohu vytvářet projekty, abych lépe organizoval úkoly. Kromě toho se mi líbí, že vidím termíny pro každý úkol, takže podle nich mohu plánovat svůj týden.
📖 Číst více: Tipy a triky, jak ušetřit čas
8. Notion (nejlepší pro flexibilní časové blokování a správu pracovních postupů)
Notion vám umožní efektivně plánovat svůj den. Díky kalendářovým zobrazením a databázím můžete plánovat úkoly, události a termíny a zároveň mít vše propojené.
Chcete denní plánovač? Vytvořte si ho od základů a přidejte časové bloky a kontrolní seznamy. Potřebujete nástroj pro sledování projektů? Propojte své úkoly s podrobnými stránkami projektů, aby vše zůstalo přehledné.
Můžete si naplánovat den, zkontrolovat týden a provádět úpravy za běhu. Aplikace se také synchronizuje s Kalendářem Google, takže váš blokovaný rozvrh zůstává v synchronizaci s vašimi dalšími závazky.
Nejlepší funkce aplikace Notion
- Kombinujte časové blokování s pořizováním poznámek, sledováním a řízením projektů.
- Blokujte čas a organizujte úkoly vizuálně pomocí přizpůsobitelných zobrazení kalendáře.
- Propojte úkoly přímo se stránkami projektů a získejte tak další kontext.
- Synchronizujte s Kalendářem Google, abyste měli svůj rozvrh vždy aktuální.
Omezení aplikace Notion
- Nekonečné možnosti přizpůsobení mohou být pro začínající uživatele trochu matoucí.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 18 $ za uživatele/měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Notion?
Líbí se mi, že vše, co potřebuji – úkoly, poznámky, kalendáře (dokonce i synchronizace mého G-cal!) a databáze – lze shromáždit na jednom místě. Je to perfektní nástroj pro někoho, jako jsem já, kdo prosperuje díky struktuře a pořádku. Možnosti přizpůsobení mi umožňují vytvářet systémy, které dokonale ladí s mým pracovním postupem, a mohu rozdělit věci na zvládnutelné části pomocí všech barevných kódů a značek, které si jen mohu přát. Někdy se ale nechám unést nekonečnými možnostmi přizpůsobení.
Líbí se mi, že vše, co potřebuji – úkoly, poznámky, kalendáře (dokonce i synchronizace mého G-cal!) a databáze – lze shromáždit na jednom místě. Je to perfektní nástroj pro někoho, jako jsem já, kdo prosperuje díky struktuře a pořádku. Možnosti přizpůsobení mi umožňují vytvářet systémy, které dokonale ladí s mým pracovním postupem, a mohu rozdělit věci na zvládnutelné části pomocí všech barevných kódů a značek, které si jen mohu přát. Někdy se ale nechám unést nekonečnými možnostmi přizpůsobení.
9. TickTick (nejlepší pro stanovení priorit úkolů)
TickTick je aplikace pro správu úkolů, která umožňuje snadné plánování úkolů a blokování času. Díky integrovanému kalendáři můžete úkoly přetahovat do časových úseků a vytvořit si tak přehledný plán dne. Aplikace také umožňuje používat osvědčené metody stanovení priorit, jako je Eisenhowerova matice, k určení urgentních a důležitých úkolů a jejich naplánování v kalendáři.
Pokud je pro vás obtížné si vyhradit čas pro sebe, můžete si v kalendáři zablokovat čas, abyste se mohli soustředit na sebe. TickTick také nabízí nástroj pro sledování návyků, který zajistí konzistentnost. Navíc časovač Pomodoro a režim Focus Mode pomáhají vyhnout se rozptýlení během naplánovaných časových bloků.
Nejlepší funkce aplikace TickTick
- Kalendář s funkcí drag-and-drop pro plánování úkolů do časových bloků
- Automatizujte rutinní činnosti nastavením opakujících se úkolů.
- Integrujte je s Google Kalendářem pro synchronizaci úkolů a událostí.
Omezení aplikace TickTick
- Pro podnikové uživatele může být kvůli absenci funkcí pro vykazování času příliš základní.
Ceny TickTick
- Zdarma
- Premium: 35,99 $ ročně
Hodnocení a recenze TickTick
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci TickTick?
Obsahuje uživatelsky přívětivé funkce, které nám pomáhají v testovacích případech. Například funkce podúkolů je obzvláště užitečná při rozdělování složitých případů na menší, lépe zvládnutelné kroky, což usnadňuje jejich sledování a efektivní provádění. Můžeme také sledovat relevantní dokumenty a důkazy o výsledcích testů připojením souborů a odkazů ke každému úkolu. Je to skvělá aplikace pro správu denních úkolů, ale jednou z nevýhod je, že nemá žádné sofistikované funkce pro analýzu dat, které by poskytovaly podrobné informace o produktivitě týmu.
Obsahuje uživatelsky přívětivé funkce, které nám pomáhají v testovacích případech. Například funkce podúkolů je obzvláště užitečná při rozdělování složitých případů na menší, lépe zvládnutelné kroky, což usnadňuje jejich sledování a efektivní provádění. Můžeme také sledovat relevantní dokumenty a důkazy o výsledcích testů připojením souborů a odkazů ke každému úkolu. Je to skvělá aplikace pro správu denních úkolů, ale jednou z nevýhod je, že nemá žádné sofistikované funkce pro analýzu dat, které by poskytovaly podrobné informace o produktivitě týmu.
10. TimeBloc (nejlepší pro vytváření rutin a blokování času na mobilních zařízeních)
Pokud hledáte jednoduchou aplikaci pro blokování času, která perfektně funguje na vašem telefonu, vyzkoušejte TimeBloc. Pomůže vám naplánovat den a vytvořit rutiny, aniž by vás zahlcovala funkcemi.
Můžete nastavit opakující se časové bloky pro každodenní návyky, jako je ranní cvičení, čas na soustředění nebo dokonce relaxační rutina, a přetáhnout je do svého časového plánu.
Nejlepší funkce aplikace Time Bloc
- Jednoduše přetáhněte úkoly a vyhraďte si čas na úkoly a rutiny.
- Vytvářejte opakující se časové bloky pro každodenní návyky a opakující se úkoly.
- Nechte si zasílat připomenutí, abyste během každého časového bloku zůstali na správné cestě.
Omezení aplikace Time Bloc
- Žádná integrace s jinými nástroji, což může být nevýhodou pro složitější pracovní postupy.
Ceny aplikace Time Bloc
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikací pro správu času
- Nedostatek recenzí online
11. Plan (nejlepší pro uživatele GitHubu)
Plan kombinuje vaše úkoly, schůzky a projekty do jediného praktického pracovního postupu.
Díky vynikající funkci Agenda + Kalendář můžete vidět své úkoly společně s naplánovanými událostmi, což vám poskytne ucelený přehled o vašem dni. Úkoly můžete přetahovat do časové osy, upravovat jejich trvání a dokonce je propojit s úkoly GitHub nebo jinými podrobnostmi projektu.
Pro vývojáře nebo projektové manažery pracující s GitHubem umožňuje Plan hladký přechod od úkolů k reálnému pokroku. Úkoly můžete synchronizovat přímo z úložišť a integrovat je do svého denního plánu.
Naplánujte si nejlepší funkce
- Synchronizujte problémy a přeměňte je na proveditelné úkoly díky integraci GitHub.
- Získejte aktualizace v reálném čase a lepší spolupráci s Team Feed.
- Vizualizujte si pracovní harmonogramy, abyste získali přehled o prioritách úkolů a termínech.
Omezení plánu
- Silně zaměřeno na uživatele GitHubu, což nemusí být ideální pro netechnické týmy.
Ceny plánů
- Zdarma
- Premium: 10 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze plánů
- Nedostatek recenzí online
12. Fantastical (nejlepší pro pokročilé plánování a správu více kalendářů)
Fantastical je kalendářová aplikace pro plánování úkolů a událostí. Fantastical se odlišuje zejména svou funkcí Meeting Proposals. Namísto nekonečných e-mailových řetězců, ve kterých se snažíte najít vhodný termín schůzky, můžete navrhnout několik časových slotů a pozvaní si mohou vybrat ten, který jim vyhovuje.
Pro uživatele Apple je plně integrována s macOS a iOS a nabízí widgety, oznámení a předávání mezi zařízeními. Fantastical také podporuje funkce jako integraci počasí a úpravy časových pásem, což je obzvláště užitečné pro ty, kteří spravují nabité rozvrhy na více místech.
Nejlepší funkce aplikace Fantastical
- Zjednodušte plánování schůzek s externími spolupracovníky pomocí návrhů schůzek.
- Získejte jednotnou správu více kalendářů pro osobní, pracovní a rodinné plány.
- Využijte podporu časových pásem a integraci počasí pro časté cestovatele nebo pracovníky na dálku.
Fantastické omezení
- Exkluzivně optimalizováno pro zařízení Apple, což uživatelům jiných značek ponechává méně možností.
Fantastické ceny
- 4,75 $ za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
Fantastické hodnocení a recenze
- Nedostatek recenzí online
13. Clockwise (nejlepší pro časové blokování založené na umělé inteligenci)
Clockwise je nástroj pro správu času navržený k řešení jednoho z největších problémů s časovým blokováním: nalezení nepřerušovaného času na soustředěnou práci v nabitém rozvrhu. Jeho nástroj umělé inteligence automaticky optimalizuje váš kalendář a upravuje schůzky a úkoly tak, aby minimalizoval rušivé vlivy. Tím se vytvoří více času na soustředěnou práci, což zvýší produktivitu.
Pro týmy vyniká aplikace Clockwise synchronizací plánů a minimalizací konfliktů. Reorganizuje schůzky, aby se snížila roztříštěnost pracovní doby, upřednostňuje čas na soustředěnou práci pro všechny a dokonce identifikuje nejlepší časy pro spolupráci.
Další vynikající funkcí jsou bloky „Focus Time“, které se dynamicky aktualizují na základě vaší dostupnosti. Namísto ručního blokování času se aplikace Clockwise neustále přizpůsobuje, aby vám zajistila co nejproduktivnější den.
Nejlepší funkce aplikace Clockwise
- Reorganizujte schůzky pomocí inteligentního plánování a omezte tak roztříštěnost pracovního dne.
- Sladěte plány a minimalizujte konflikty v plánování díky synchronizaci týmu.
- Dynamicky upravujte časové bloky pro soustředění, které se přizpůsobují změnám ve vašem kalendáři.
- Integrujte je s aplikacemi jako Google Calendar, Slack a Asana pro zefektivnění pracovních postupů.
Omezení směru hodinových ručiček
- Omezeno na uživatele Google Kalendáře, což nemusí vyhovovat týmům používajícím jiné platformy.
Ceny podle směru hodinových ručiček
- Zdarma
- Týmy: 6,75 $ za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
- Podnikání: 11,50 $ za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Clockwise
- G2: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
Zvyšte produktivitu s ClickUp
Aplikace pro blokování času zajišťují nepřerušované pracovní hodiny a zvyšují produktivitu tím, že zasílají připomenutí úkolů, upravují události nebo úkoly, které vyžadují více času, a poskytují časové zprávy. Pro jednoduché blokování času s intuitivním rozhraním můžete použít aplikace jako Todoist nebo Google Calendar. Pro efektivní vykazování dat však zvolte Calendly. Pokud hledáte aplikaci s nejlepšími funkcemi pro sledování času, správu úkolů a správu projektů, vyzkoušejte ClickUp. Jeho výkonné funkce kalendáře a správy úkolů vám umožní snadno plánovat, stanovovat priority a upravovat svůj rozvrh.
Ať už vytváříte úkoly přímo z událostí nebo používáte předem připravené šablony, jako je denní blokování času, ClickUp vám usnadní udržet si přehled o svých cílech. Navíc díky hladké integraci s kalendářem je ideální pro uchovávání osobních a pracovních závazků na jednom místě.
Jste připraveni převzít kontrolu nad svým časem? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte blokovat čas jako profesionál!