10 nejlepších alternativ a konkurentů Google Kalendáře 2025

12. května 2025

Zvedněte ruku, pokud máte rádi Google Kalendář. 🙋🏼‍♀️

My také! Je zdarma pro osobní použití s jakýmkoli účtem Google, pohodlný, intuitivní a zdá se, že se aktualizuje sám. Jednodušší to už být nemůže!

Google Kalendář je ideální pro lidi, kteří si rozvrhují čas nebo jsou zavaleni schůzkami, a jeho cílem je zmírnit úzkost spojenou se správou vašich nejrušnějších dnů. Je snadno ovladatelný a má praktické funkce pro přizpůsobení, automatizaci a synchronizaci vašeho kalendáře pro správu projektů napříč zařízeními. Ale není to jediná kalendářová aplikace, která nabízí tuto úroveň funkčnosti... 👀

Ve skutečnosti existuje spousta softwaru, který může konkurovat a dokonce překonat užitečnost Google Kalendáře. A vzhledem k tomu, jak snadné je omylem sdílet osobní události v rámci firemního Google Kalendáře, není špatný nápad znát své možnosti!

A jste na správném místě. 🙂

Pojďte s námi prozkoumat nezbytné funkce pro vaši příští alternativu Google Kalendáře a najít 10 nejlepších konkurentů na současném trhu! Včetně podrobných rozborů, výhod a nevýhod, informací o cenách, hodnocení a dalšího. 🏆

Co byste měli hledat v alternativách Google Kalendáře?

Google Kalendář je součástí sady produktů Google Workspace, které jsou zdarma k dispozici všem uživatelům s účtem Gmail pro výhradně osobní použití. Google Kalendář se synchronizuje s vaším účtem Gmail, takže události uvedené ve vaší doručené poště se automaticky přidají do vašeho kalendáře, a už jen to může způsobit, že váš rozvrh bude vypadat opravdu nabitý, a to velmi rychle. 😳

Nejde jen o to najít aplikaci, která umí víc než Google Kalendář, ale také o to najít aplikaci, která odpovídá konkrétním potřebám vašeho týmu. Navíc je možné, že navzdory své popularitě není seznam funkcí Google Kalendáře tím nejvhodnějším.

Zatímco Google Kalendář umožňuje rychle a snadno přidávat události do vašeho týdne, je méně intuitivní, když začnete přidávat další kalendáře a vytvářet úkoly. To vede některé týmy k vytváření nových kalendářů v Google Tabulkách nebo dokonce Google Docs, aby mohly spravovat úkoly společně se svými plány – a tam se věci začínají příliš komplikovat.

…A tak se najednou ocitnete v situaci, kdy hledáte alternativu k Google Kalendáři. ✨

Nejlepší alternativy Google Kalendáře sdružují vaše schůzky, události a projekty do jednoho softwaru, takže místo toho, abyste museli kontrolovat svůj denní rozvrh a pracovní úkoly, můžete je všechny vidět na jednom místě.

Mezi další klíčové funkce, které byste měli hledat v alternativě k Google Kalendáři, patří:

  • Funkce automatizace pro plánování opakujících se událostí nebo úkolů
  • Více zobrazení pro správu schůzek, úkolů a připomínek ze všech úhlů
  • Připomenutí a oznámení, abyste nikdy nic nezmeškali
  • Sledování času, abyste měli po celý týden přehled o své produktivitě
  • Funkce drag and drop pro vytváření a úpravy vašeho rozvrhu podle potřeby
  • Integrace s aplikacemi jako Zoom a Slack, které vašemu kalendáři dodají více kontextu, funkcí a hodnoty.
  • Synchronizace mezi více zařízeními, abyste měli svůj kalendář vždy po ruce
Kalendář ClickUp
Synchronizujte své schůzky z jiných pracovních nástrojů s kalendářem ClickUp a spravujte tak celý svůj den.

Google Kalendář má mnoho z těchto funkcí, ale každý software je doplňuje o své vlastní jedinečné prvky. Je to otázka zkoušení, omylů a recenzí, abyste našli ten, který odpovídá vašemu stylu práce. Nevýhoda? Může to být velmi časově náročné. 🫠

Naštěstí to ale nemusíte dělat! Protože my už jsme to udělali za vás. 🤓

10 nejlepších alternativ Google Kalendáře v roce 2025

Není třeba si v kalendáři vyhradit čas na testování nejlepších alternativ Google Kalendáře – už jsme to za vás udělali!

Sestavili jsme seznam 10 nejlepších alternativ Google Kalendáře pro jakýkoli tým. Najdete zde srovnání funkcí, výhody a nevýhody, ceny, hodnocení a další informace!

1. ClickUp

Plánujte schůzky a synchronizujte kalendáře s automatickými připomenutími nastavenými pro schůzky typu round-robin pomocí ClickUp Calendar.
Přechod na kalendář ClickUp
Plánujte schůzky a synchronizujte kalendáře s automatickými připomenutími nastavenými pro schůzky typu round-robin pomocí ClickUp Calendar.

ClickUp je jediný komplexní nástroj pro zvýšení produktivity, který sjednocuje váš rozvrh, úkoly a práci napříč aplikacemi do jedné dynamické platformy. Týmy jakékoli velikosti, firmy i jednotliví uživatelé se spoléhají na ClickUp a jeho bohatou sadu přizpůsobitelných funkcí, které jim umožňují spravovat vše od každodenních schůzek až po složité projekty, a to vše z jedné obrazovky.

Rozlučte se s tradičními problémy s kalendářem díky ClickUp Calendar – alternativě založené na umělé inteligenci, která nejen zobrazuje události, ale také se přizpůsobuje vašim prioritám. Automaticky plánujte úkoly, blokujte čas na soustředění a získejte dokonale optimalizovaný den – každý den. Na rozdíl od Google Kalendáře ClickUp propojuje vaše události přímo s úkoly, dokumenty a projekty ve vašem pracovním prostoru Clickup, s automatickými poznámkami ze schůzek a vytvářením akčních položek. Navíc díky obousměrné synchronizaci s Google Calendar vám nic neunikne, pokud stále používáte Google Calendar a zároveň zkoušíte funkce ClickUp Calendar, které zvyšují produktivitu.

Jaké výhody vám přinese přechod na ClickUp? Podívejte se na video níže, kde najdete zábavný návod 👇🏽

Začněte s ročním kalendářem ClickUp!

Naplánujte si své cíle na celý rok pomocí šablony ročního kalendáře ClickUp.
Stáhnout tuto šablonu
Naplánujte si své cíle na celý rok pomocí šablony ročního kalendáře ClickUp.

Nejlepší funkce ClickUp

Omezení ClickUp

  • Někteří uživatelé mají potíže se zvládnutím tolika funkcí.
  • V mobilní aplikaci ClickUp zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení úkolů.

Ceny ClickUp

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (5 510+ recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (3 510+ recenzí)

2. Kalendář Microsoft Outlook

prostřednictvím kalendáře Microsoft Outlook

Microsoft Outlook Calendar je aplikace pro týmy, která slouží ke správě jejich denních aktivit, událostí a prakticky všech kalendářových schůzek! Tento software je vybaven celou řadou funkcí, včetně připomínek, sdílení kalendáře, překryvů pro porovnání více kalendářů najednou, motivů s přizpůsobenými barvami a dalšími.

Největší výhodou používání kalendáře Outlook je jeho integrace s dalšími produkty společnosti Microsoft, například Microsoft Teams. Funkce Teams Meetings umožňuje uživatelům plánovat, účastnit se a pořádat online schůzky a události pomocí Microsoft Teams, aniž by museli otevírat samostatné okno.

Podívejte se na integraci Microsoft Outlooku s ClickUp !

Nejlepší funkce kalendáře Microsoft Outlook

  • Automatická deaktivace nebezpečných odkazů obsahujících phishingové podvody, viry nebo malware
  • Import Google Kalendáře do Outlooku, abyste nemuseli znovu zadávat všechny své schůzky
  • Vyhledávání v Outlooku pro nalezení zpráv, osob a dokumentů
  • Zobrazení kalendářů vedle sebe

Omezení kalendáře Microsoft Outlook

  • Příliš mnoho funkcí může bránit jednoduchým potřebám plánování.
  • Díky funkci exportu kalendáře z Outlooku se změny automaticky nezobrazí v Google Kalendáři.

Ceny kalendáře Microsoft Outlook

  • Kalendář Microsoft Outlook je zdarma s účtem Microsoft.

Hodnocení a recenze kalendáře Microsoft Outlook

  • Capterra: N/A
  • G2: N/A

Podívejte se na tyto rozšíření Google Kalendáře!

3. Zoho Calendar

prostřednictvím Zoho Calendar

Další alternativou k Google Kalendáři je Zoho Calendar. Tento kalendářový software obsahuje funkce jako připomenutí, seznamy úkolů a vestavěný seznam úkolů. Zoho Calendar lze integrovat s dalšími aplikacemi Zoho a kalendářovými aplikacemi, stejně jako s Google Kalendářem a Outlookem.

Jednou z hlavních výhod Zoho Calendar oproti Google Calendar je jeho integrace s dalšími aplikacemi Zoho. Uživatelé mohou například vytvářet úkoly a schůzky v Zoho Calendar a zobrazovat je v Zoho Mail nebo vytvářet kontakty v Zoho CRM. To umožňuje efektivnější pracovní postupy pro týmy, které při své práci využívají více aplikací Zoho!

Nejlepší funkce kalendáře Zoho

  • Veřejné kalendáře nebo skupinové kalendáře pro spolupráci s týmem na pracovních událostech
  • Funkce Smart Add extrahuje požadované podrobnosti události z vět, které zadáte.
  • Aktualizace stavu RSVP a připomínkové oznámení
  • Vložení kalendáře Zoho do webových stránek

Omezení kalendáře Zoho

  • Omezená schopnost zvládat složité závislosti v rozvrhu
  • Omezená flexibilita při přizpůsobování konkrétním potřebám projektu

Ceny Zoho Calendar

  • Zoho Calendar je zdarma pro všechny uživatele.

Hodnocení a recenze Zoho Calendar

  • Capterra: 3,8/5 (5+ recenzí)
  • G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)

4. Teamup Calendar

team up kalendář zobrazení produktu příklad
prostřednictvím Teamup Calendar

Teamup Calendar je webový kalendář a software pro plánování. Umožňuje uživatelům vytvářet a spravovat schůzky, události a setkání a sdílet je s ostatními.

Na rozdíl od Google Kalendáře dokáže Teamup Calendar zvládnout i složité požadavky na plánování. Uživatelé mají přístup k pokročilejším možnostem plánování, jako je plánování zdrojů. Například funkce podkalendáře pomáhá uživatelům vytvářet různé vrstvy kalendářů v rámci jednoho hlavního kalendáře. Díky tomu je to vhodné řešení pro organizace, které potřebují spravovat mezifunkční týmy a zdroje.

Nejlepší funkce kalendáře Teamup

  • Vlastní pole pro konkrétní kategorie informací o úkolech
  • Stav úkolů s jednoduchým filtrováním a prioritizací
  • Pole s více možnostmi zobrazená v tabulkovém zobrazení
  • Kategorie dovolených zaměstnanců

Omezení kalendáře Teamup

Ceny kalendáře Teamup

  • Bezplatný tarif
  • Plus: 10 $/měsíc za kalendář, fakturováno ročně (bez DPH)
  • Pro: 25 $/měsíc za kalendář, fakturováno ročně (bez DPH)
  • Business: 60 $/měsíc za kalendář, fakturováno ročně (bez DPH)
  • Enterprise: 105 $/měsíc za kalendář, fakturováno ročně (bez DPH)

Hodnocení a recenze kalendáře Teamup

  • Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
  • G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)

Podívejte se na tyto softwary pro správu zainteresovaných stran!

5. TimeBlocks

prostřednictvím TimeBlocks

Jednou z hlavních výhod TimeBlocks oproti Google Kalendáři je jeho blokový přístup k plánování. Blokování času je technika produktivity, která zahrnuje plánování časových bloků pro dokončení konkrétních úkolů. Tato metoda pomáhá jednotlivcům naplánovat si den a zajistit, že se soustředí na své priority a cíle, místo aby ztráceli čas méně důležitými činnostmi.

TimeBlocks je nejvhodnější pro freelancery nebo dodavatele. Týmy mohou tuto aplikaci považovat za omezenou pro správu projektů a sledování času. Pokud je pro vás sledování času nezbytnou funkcí kalendáře, vyzkoušejte ClickUp!

Nejlepší funkce TimeBlocks

  • Synchronizace kalendáře pomocí jediného přihlášení pomocí Google, Apple, Outlook a dalších služeb.
  • Stránka Quick Type pro psaní vašeho rozvrhu bez složitých nastavení
  • Měsíční zobrazení kalendáře pro rychlý přístup
  • Rozhraní typu drag-and-drop

Omezení TimeBlocks

  • Omezená schopnost řešit omezení a konflikty zdrojů
  • Chybí nativní funkce pro sledování času.

Ceny TimeBlocks

  • TimeBlocks je bezplatná aplikace.

Hodnocení a recenze TimeBlocks

  • Capterra: N/A
  • G2: N/A

6. Basecamp

prostřednictvím Basecamp

Jako nástroj pro řízení projektů a komunikaci v týmu nabízí Basecamp funkce jako seznamy úkolů, úložiště souborů a zasílání zpráv. Hlavní výhodou Basecampu oproti Google Kalendáři je důraz na spolupráci a komunikaci. Členové týmu mohou díky Basecampu snadněji spolupracovat a sdílet informace pomocí funkcí, jako jsou zasílání zpráv, seznamy úkolů a úložiště souborů.

Projektoví manažeři mohou vytvářet a plánovat události pomocí funkce aplikace Kalendář. Tento nástroj usnadňuje týmům plánování kontrolních schůzek před termínem dokončení projektu.

Nejlepší funkce Basecampu

  • Plán projektu zobrazuje termíny, úkoly, milníky a relevantní události.
  • Přehled projektů, úkolů a harmonogramů na jedné stránce
  • Individuální nebo skupinové přímé zprávy v rámci aplikace
  • Přihlaste se pomocí automatického hlasování pro tým

Omezení Basecampu

  • Omezená funkce sledování pokroku
  • Žádné priority úkolů

Ceny Basecampu

  • Neomezený počet uživatelů: 299 $/měsíc, fakturováno ročně
  • Pro freelancery, startupy nebo menší týmy: 15 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Basecampu

  • Capterra: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
  • G2: 4,1/5 (více než 5 000 recenzí)

7. Asana

Příklad produktu Asana týmový kalendář
prostřednictvím Asana

Asana je webový software pro správu projektů a spolupráci týmů. Umožňuje uživatelům organizovat, sledovat a spravovat úkoly a projekty a komunikovat s členy týmu. Jednou z hlavních výhod funkce kalendáře v Asaně je možnost snadno zobrazit všechny vaše události a spravovat termíny úkolů.

Například můžete použít filtr kalendáře k třídění libovolného projektu podle vlastních polí a najít tak priority, typy obsahu nebo stav schválení. Filtrování kalendáře usnadňuje zjištění, co je kdy splatné, zda je projekt v předstihu nebo zpoždění a zda existují nějaké překážky nebo zpoždění.

Nejlepší funkce Asany

  • Týdenní zobrazení v sekci Moje aktivity sleduje termíny a nadcházející aktivity.
  • Barevné kategorizace v kalendářích projektů, které slouží také jako hodnoty vlastních polí
  • Několik zobrazení kalendáře pro osobní projekty nebo týmové projekty
  • Správa úkolů

Omezení Asany

  • Omezená podpora pro řízení kvality plánování
  • Žádná možnost více přiřazených osob

Ceny Asany

  • Základní: Zdarma
  • Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
  • Business: 24,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
  • Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte Asanu.

Hodnocení a recenze Asany

  • Capterra: 4,5/5 (více než 11 000 recenzí)
  • G2: 4,3/5 (více než 9 000 recenzí)

Podívejte se na tyto alternativy Asany!

8. Apple Calendar

prostřednictvím Apple

Apple Calendar je úzce integrován s ostatními produkty Apple, což z něj dělá dobrou volbu pro uživatele, kteří již používají jiné produkty a služby Apple.

Tato kalendářová aplikace je předinstalována na zařízeních Apple, takže její dostupnost pro uživatele je omezená. Jednou z hlavních výhod Apple Calendar je však možnost nastavit více účtů z jiných kalendářových služeb, jako jsou Microsoft Exchange, Gmail, Yahoo a další. Můžete tak zobrazit své osobní i pracovní plány na jednom místě!

Nejlepší funkce Apple Kalendáře

  • Uživatelé mohou zobrazit všechny nebo konkrétní kalendáře v jediném okně.
  • Uživatelé mohou přidat adresu místa konání události, aby dostávali oznámení „Čas k odjezdu“ na základě doby, za kterou se dostanou na místo určení.

Omezení kalendáře Apple

  • Ve srovnání s jinými kalendářovými aplikacemi a alternativami ke Kalendáři Google není vhodný pro řízení projektů nebo sledování času.
  • Události v kalendáři zobrazují HTML kód, který je nepřehledný a obtížně čitelný.

Ceny Apple Kalendáře

  • Apple Calendar je zdarma s Apple ID.

Hodnocení a recenze Apple Kalendáře

  • Capterra: N/A
  • G2: 4/5 (více než 160 recenzí)

Bonus: Zorganizujte se pomocí organizačních nástrojů pro ADHD a aplikací pro ADHD!

9. Monday. com

Příklad platformy monday
via Monday

Monday.com je nástroj pro správu projektů určený pro uživatele, kteří chtějí spravovat úkoly, projekty a pracovní postupy. Obsahuje funkci kalendáře, která uživatelům umožňuje plánovat a prohlížet úkoly a termíny v kalendáři.

Jednou z hlavních výhod kalendáře Monday opro ti Google Kalendáři je jeho flexibilita a přizpůsobitelnost. Bez otevírání dalších karet prohlížeče můžete pomocí funkce Rozdělené zobrazení otevřít vedle sebe zobrazení Kalendáře a Tabule. Můžete například porovnat událost v zobrazení Kalendáře s odpovídající projektovou tabulí v zobrazení Tabule.

Nejlepší funkce Monday

  • Filtrování zobrazení kalendáře, aby se zobrazovalo přesně to, co chcete vidět
  • Widget kalendáře, který ukazuje, které úkoly patří k jakému projektu
  • Přizpůsobitelné pracovní postupy pro snadné sledování projektů
  • Automatizace

Omezení aplikace Monday

  • Funkce nejsou tak podrobné ve srovnání s jinými alternativami Google Kalendáře v tomto seznamu.
  • Dashboardy jsou placenou prémiovou funkcí.

Ceny Monday

  • Individuální: Navždy zdarma
  • Základní: 8 $/místo za měsíc, minimálně 3 místa
  • Standard: 10 $/místo za měsíc, minimálně 3 místa
  • Pro: 16 $/místo za měsíc, minimálně 3 místa
  • Podnik: Pro informace o cenách kontaktujte Monday.

Hodnocení a recenze Monday

  • Capterra: 4,6/5 (více než 3 300 recenzí)
  • G2: 4,7/5 (více než 6 600 recenzí)

10. ProofHub

prostřednictvím ProofHub

ProofHub je webový software pro správu projektů. Obsahuje řadu funkcí, jako je přidělování úkolů, termíny, sledování pokroku a centralizované místo pro ukládání a sdílení souborů. Obsahuje také integrovaný nástroj pro sledování času a kalendář, který týmům pomáhá spravovat jejich čas a termíny.

Jednou z hlavních výhod funkce kalendáře v Proofhubu je možnost pracovat s více kalendáři. Funkce kalendáře umožňuje uživatelům vytvářet více kalendářů a sdílet je s mezifunkčními týmy. Funkce kalendáře v Proofhubu navíc poskytuje různé úrovně přístupu ke kalendáři, takže uživatelé mohou kontrolovat, kdo může jejich kalendář prohlížet nebo upravovat.

Nejlepší funkce ProofHub

  • Automatické připomenutí pro plánování práce v kalendářích
  • Vysoká úroveň kontroly nad týmy a projekty
  • Úkoly lze přiřadit více uživatelům.
  • Sledování času

Omezení ProofHub

  • Nevhodné pro zpracování složitých pracovních postupů
  • Chybí funkce pro správu rozpočtu

Ceny ProofHub

  • Essential: 45 $/měsíc, fakturováno ročně
  • Ultimate Control: 89 $/měsíc, fakturováno ročně

Hodnocení a recenze ProofHub

  • Capterra: 4,5/5 (70+ recenzí)
  • G2: 4,5/5 (70 recenzí)

ClickUp: Nejlepší alternativa k Google Kalendáři v roce 2025

Někdy pohodlí Google Kalendáře prostě nestačí a váš rozvrh zůstává neorganizovaný, nepřehledný a neefektivní. V takových situacích jsou alternativy Google Kalendáře nezbytné a velmi cenné pro udržení vašich projektů na správné cestě!

Kterýkoli z těchto nástrojů vám pomůže splnit úkol, ale pouze jeden z nich je navržen tak, aby vaši produktivitu posunul na zcela novou úroveň. ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje řízení projektů, správu znalostí a konverzace, vše na jedné platformě – podporovaná nejkomplexnější pracovní umělou inteligencí na světě, aby týmy mohly pracovat rychleji.

Získejte přístup k inteligentnímu kalendáři, neomezenému počtu úkolů, spoustě funkcí, šablonám a integracím zcela zdarma s plánem ClickUp Free Forever. A až budete připraveni sdílet své tajemství time managementu s ostatními členy týmu, přejděte na jakýkoli placený plán ClickUp za pouhých 7 $!

