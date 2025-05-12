10 nejlepších alternativ a konkurentů Google Kalendáře 2025

Zvedněte ruku, pokud máte rádi Google Kalendář. 🙋🏼♀️
My také! Je zdarma pro osobní použití s jakýmkoli účtem Google, pohodlný, intuitivní a zdá se, že se aktualizuje sám. Jednodušší to už být nemůže!
Google Kalendář je ideální pro lidi, kteří si rozvrhují čas nebo jsou zavaleni schůzkami, a jeho cílem je zmírnit úzkost spojenou se správou vašich nejrušnějších dnů. Je snadno ovladatelný a má praktické funkce pro přizpůsobení, automatizaci a synchronizaci vašeho kalendáře pro správu projektů napříč zařízeními. Ale není to jediná kalendářová aplikace, která nabízí tuto úroveň funkčnosti... 👀
Ve skutečnosti existuje spousta softwaru, který může konkurovat a dokonce překonat užitečnost Google Kalendáře. A vzhledem k tomu, jak snadné je omylem sdílet osobní události v rámci firemního Google Kalendáře, není špatný nápad znát své možnosti!
A jste na správném místě. 🙂
Pojďte s námi prozkoumat nezbytné funkce pro vaši příští alternativu Google Kalendáře a najít 10 nejlepších konkurentů na současném trhu! Včetně podrobných rozborů, výhod a nevýhod, informací o cenách, hodnocení a dalšího. 🏆
Co byste měli hledat v alternativách Google Kalendáře?
Google Kalendář je součástí sady produktů Google Workspace, které jsou zdarma k dispozici všem uživatelům s účtem Gmail pro výhradně osobní použití. Google Kalendář se synchronizuje s vaším účtem Gmail, takže události uvedené ve vaší doručené poště se automaticky přidají do vašeho kalendáře, a už jen to může způsobit, že váš rozvrh bude vypadat opravdu nabitý, a to velmi rychle. 😳
Nejde jen o to najít aplikaci, která umí víc než Google Kalendář, ale také o to najít aplikaci, která odpovídá konkrétním potřebám vašeho týmu. Navíc je možné, že navzdory své popularitě není seznam funkcí Google Kalendáře tím nejvhodnějším.
Zatímco Google Kalendář umožňuje rychle a snadno přidávat události do vašeho týdne, je méně intuitivní, když začnete přidávat další kalendáře a vytvářet úkoly. To vede některé týmy k vytváření nových kalendářů v Google Tabulkách nebo dokonce Google Docs, aby mohly spravovat úkoly společně se svými plány – a tam se věci začínají příliš komplikovat.
…A tak se najednou ocitnete v situaci, kdy hledáte alternativu k Google Kalendáři. ✨
Nejlepší alternativy Google Kalendáře sdružují vaše schůzky, události a projekty do jednoho softwaru, takže místo toho, abyste museli kontrolovat svůj denní rozvrh a pracovní úkoly, můžete je všechny vidět na jednom místě.
Mezi další klíčové funkce, které byste měli hledat v alternativě k Google Kalendáři, patří:
- Funkce automatizace pro plánování opakujících se událostí nebo úkolů
- Více zobrazení pro správu schůzek, úkolů a připomínek ze všech úhlů
- Připomenutí a oznámení, abyste nikdy nic nezmeškali
- Sledování času, abyste měli po celý týden přehled o své produktivitě
- Funkce drag and drop pro vytváření a úpravy vašeho rozvrhu podle potřeby
- Integrace s aplikacemi jako Zoom a Slack, které vašemu kalendáři dodají více kontextu, funkcí a hodnoty.
- Synchronizace mezi více zařízeními, abyste měli svůj kalendář vždy po ruce
Google Kalendář má mnoho z těchto funkcí, ale každý software je doplňuje o své vlastní jedinečné prvky. Je to otázka zkoušení, omylů a recenzí, abyste našli ten, který odpovídá vašemu stylu práce. Nevýhoda? Může to být velmi časově náročné. 🫠
Naštěstí to ale nemusíte dělat! Protože my už jsme to udělali za vás. 🤓
10 nejlepších alternativ Google Kalendáře v roce 2025
Není třeba si v kalendáři vyhradit čas na testování nejlepších alternativ Google Kalendáře – už jsme to za vás udělali!
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších alternativ Google Kalendáře pro jakýkoli tým. Najdete zde srovnání funkcí, výhody a nevýhody, ceny, hodnocení a další informace!
1. ClickUp
ClickUp je jediný komplexní nástroj pro zvýšení produktivity, který sjednocuje váš rozvrh, úkoly a práci napříč aplikacemi do jedné dynamické platformy. Týmy jakékoli velikosti, firmy i jednotliví uživatelé se spoléhají na ClickUp a jeho bohatou sadu přizpůsobitelných funkcí, které jim umožňují spravovat vše od každodenních schůzek až po složité projekty, a to vše z jedné obrazovky.
Rozlučte se s tradičními problémy s kalendářem díky ClickUp Calendar – alternativě založené na umělé inteligenci, která nejen zobrazuje události, ale také se přizpůsobuje vašim prioritám. Automaticky plánujte úkoly, blokujte čas na soustředění a získejte dokonale optimalizovaný den – každý den. Na rozdíl od Google Kalendáře ClickUp propojuje vaše události přímo s úkoly, dokumenty a projekty ve vašem pracovním prostoru Clickup, s automatickými poznámkami ze schůzek a vytvářením akčních položek. Navíc díky obousměrné synchronizaci s Google Calendar vám nic neunikne, pokud stále používáte Google Calendar a zároveň zkoušíte funkce ClickUp Calendar, které zvyšují produktivitu.
Jaké výhody vám přinese přechod na ClickUp? Podívejte se na video níže, kde najdete zábavný návod 👇🏽
Začněte s ročním kalendářem ClickUp!
Nejlepší funkce ClickUp
- Upřednostněte svůj rozvrh podle projektu, úkolů označených barevnými kódy, přidělených osob, sledovaného času a dalších kritérií.
- Zobrazte si svou práci, připomenutí a události v kalendáři vedle sebe pomocí funkce Domů v ClickUp.
- Spravujte schůzky a prohlížejte si kalendář osoby, které posíláte zprávy.
- Více než 1 000 integrací s oblíbenými pracovními nástroji, včetně Zoom, Slack a obousměrná synchronizace s Google Kalendářem.
- Třídit a filtrovat kalendář pro přehledný nebo detailní pohled na vaši práci
- Stovky funkcí pro zlepšení time managementu a produktivity
- Spousta funkcí v každém cenovém plánu, dokonce i v plánu Free Forever
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí opakujících se úkolů a připomenutí.
- Rozsáhlá knihovna šablon pro každé použití (např. šablony kalendáře obsahu!).
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mají potíže se zvládnutím tolika funkcí.
- V mobilní aplikaci ClickUp zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení úkolů.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (5 510+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 510+ recenzí)
2. Kalendář Microsoft Outlook
Microsoft Outlook Calendar je aplikace pro týmy, která slouží ke správě jejich denních aktivit, událostí a prakticky všech kalendářových schůzek! Tento software je vybaven celou řadou funkcí, včetně připomínek, sdílení kalendáře, překryvů pro porovnání více kalendářů najednou, motivů s přizpůsobenými barvami a dalšími.
Největší výhodou používání kalendáře Outlook je jeho integrace s dalšími produkty společnosti Microsoft, například Microsoft Teams. Funkce Teams Meetings umožňuje uživatelům plánovat, účastnit se a pořádat online schůzky a události pomocí Microsoft Teams, aniž by museli otevírat samostatné okno.
Podívejte se na integraci Microsoft Outlooku s ClickUp !
Nejlepší funkce kalendáře Microsoft Outlook
- Automatická deaktivace nebezpečných odkazů obsahujících phishingové podvody, viry nebo malware
- Import Google Kalendáře do Outlooku, abyste nemuseli znovu zadávat všechny své schůzky
- Vyhledávání v Outlooku pro nalezení zpráv, osob a dokumentů
- Zobrazení kalendářů vedle sebe
Omezení kalendáře Microsoft Outlook
- Příliš mnoho funkcí může bránit jednoduchým potřebám plánování.
- Díky funkci exportu kalendáře z Outlooku se změny automaticky nezobrazí v Google Kalendáři.
Ceny kalendáře Microsoft Outlook
- Kalendář Microsoft Outlook je zdarma s účtem Microsoft.
Hodnocení a recenze kalendáře Microsoft Outlook
- Capterra: N/A
- G2: N/A
3. Zoho Calendar
Další alternativou k Google Kalendáři je Zoho Calendar. Tento kalendářový software obsahuje funkce jako připomenutí, seznamy úkolů a vestavěný seznam úkolů. Zoho Calendar lze integrovat s dalšími aplikacemi Zoho a kalendářovými aplikacemi, stejně jako s Google Kalendářem a Outlookem.
Jednou z hlavních výhod Zoho Calendar oproti Google Calendar je jeho integrace s dalšími aplikacemi Zoho. Uživatelé mohou například vytvářet úkoly a schůzky v Zoho Calendar a zobrazovat je v Zoho Mail nebo vytvářet kontakty v Zoho CRM. To umožňuje efektivnější pracovní postupy pro týmy, které při své práci využívají více aplikací Zoho!
Nejlepší funkce kalendáře Zoho
- Veřejné kalendáře nebo skupinové kalendáře pro spolupráci s týmem na pracovních událostech
- Funkce Smart Add extrahuje požadované podrobnosti události z vět, které zadáte.
- Aktualizace stavu RSVP a připomínkové oznámení
- Vložení kalendáře Zoho do webových stránek
Omezení kalendáře Zoho
- Omezená schopnost zvládat složité závislosti v rozvrhu
- Omezená flexibilita při přizpůsobování konkrétním potřebám projektu
Ceny Zoho Calendar
- Zoho Calendar je zdarma pro všechny uživatele.
Hodnocení a recenze Zoho Calendar
- Capterra: 3,8/5 (5+ recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
4. Teamup Calendar
Teamup Calendar je webový kalendář a software pro plánování. Umožňuje uživatelům vytvářet a spravovat schůzky, události a setkání a sdílet je s ostatními.
Na rozdíl od Google Kalendáře dokáže Teamup Calendar zvládnout i složité požadavky na plánování. Uživatelé mají přístup k pokročilejším možnostem plánování, jako je plánování zdrojů. Například funkce podkalendáře pomáhá uživatelům vytvářet různé vrstvy kalendářů v rámci jednoho hlavního kalendáře. Díky tomu je to vhodné řešení pro organizace, které potřebují spravovat mezifunkční týmy a zdroje.
Nejlepší funkce kalendáře Teamup
- Vlastní pole pro konkrétní kategorie informací o úkolech
- Stav úkolů s jednoduchým filtrováním a prioritizací
- Pole s více možnostmi zobrazená v tabulkovém zobrazení
- Kategorie dovolených zaměstnanců
Omezení kalendáře Teamup
- Omezená funkčnost pro správu a komunikaci se zainteresovanými stranami
- Zastaralé rozhraní kalendáře ve srovnání s aplikací Google Kalendář
Ceny kalendáře Teamup
- Bezplatný tarif
- Plus: 10 $/měsíc za kalendář, fakturováno ročně (bez DPH)
- Pro: 25 $/měsíc za kalendář, fakturováno ročně (bez DPH)
- Business: 60 $/měsíc za kalendář, fakturováno ročně (bez DPH)
- Enterprise: 105 $/měsíc za kalendář, fakturováno ročně (bez DPH)
Hodnocení a recenze kalendáře Teamup
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
5. TimeBlocks
Jednou z hlavních výhod TimeBlocks oproti Google Kalendáři je jeho blokový přístup k plánování. Blokování času je technika produktivity, která zahrnuje plánování časových bloků pro dokončení konkrétních úkolů. Tato metoda pomáhá jednotlivcům naplánovat si den a zajistit, že se soustředí na své priority a cíle, místo aby ztráceli čas méně důležitými činnostmi.
TimeBlocks je nejvhodnější pro freelancery nebo dodavatele. Týmy mohou tuto aplikaci považovat za omezenou pro správu projektů a sledování času. Pokud je pro vás sledování času nezbytnou funkcí kalendáře, vyzkoušejte ClickUp!
Nejlepší funkce TimeBlocks
- Synchronizace kalendáře pomocí jediného přihlášení pomocí Google, Apple, Outlook a dalších služeb.
- Stránka Quick Type pro psaní vašeho rozvrhu bez složitých nastavení
- Měsíční zobrazení kalendáře pro rychlý přístup
- Rozhraní typu drag-and-drop
Omezení TimeBlocks
- Omezená schopnost řešit omezení a konflikty zdrojů
- Chybí nativní funkce pro sledování času.
Ceny TimeBlocks
- TimeBlocks je bezplatná aplikace.
Hodnocení a recenze TimeBlocks
- Capterra: N/A
- G2: N/A
6. Basecamp
Jako nástroj pro řízení projektů a komunikaci v týmu nabízí Basecamp funkce jako seznamy úkolů, úložiště souborů a zasílání zpráv. Hlavní výhodou Basecampu oproti Google Kalendáři je důraz na spolupráci a komunikaci. Členové týmu mohou díky Basecampu snadněji spolupracovat a sdílet informace pomocí funkcí, jako jsou zasílání zpráv, seznamy úkolů a úložiště souborů.
Projektoví manažeři mohou vytvářet a plánovat události pomocí funkce aplikace Kalendář. Tento nástroj usnadňuje týmům plánování kontrolních schůzek před termínem dokončení projektu.
Nejlepší funkce Basecampu
- Plán projektu zobrazuje termíny, úkoly, milníky a relevantní události.
- Přehled projektů, úkolů a harmonogramů na jedné stránce
- Individuální nebo skupinové přímé zprávy v rámci aplikace
- Přihlaste se pomocí automatického hlasování pro tým
Omezení Basecampu
- Omezená funkce sledování pokroku
- Žádné priority úkolů
Ceny Basecampu
- Neomezený počet uživatelů: 299 $/měsíc, fakturováno ročně
- Pro freelancery, startupy nebo menší týmy: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Basecampu
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
- G2: 4,1/5 (více než 5 000 recenzí)
7. Asana
Asana je webový software pro správu projektů a spolupráci týmů. Umožňuje uživatelům organizovat, sledovat a spravovat úkoly a projekty a komunikovat s členy týmu. Jednou z hlavních výhod funkce kalendáře v Asaně je možnost snadno zobrazit všechny vaše události a spravovat termíny úkolů.
Například můžete použít filtr kalendáře k třídění libovolného projektu podle vlastních polí a najít tak priority, typy obsahu nebo stav schválení. Filtrování kalendáře usnadňuje zjištění, co je kdy splatné, zda je projekt v předstihu nebo zpoždění a zda existují nějaké překážky nebo zpoždění.
Nejlepší funkce Asany
- Týdenní zobrazení v sekci Moje aktivity sleduje termíny a nadcházející aktivity.
- Barevné kategorizace v kalendářích projektů, které slouží také jako hodnoty vlastních polí
- Několik zobrazení kalendáře pro osobní projekty nebo týmové projekty
- Správa úkolů
Omezení Asany
- Omezená podpora pro řízení kvality plánování
- Žádná možnost více přiřazených osob
Ceny Asany
- Základní: Zdarma
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Business: 24,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte Asanu.
Hodnocení a recenze Asany
- Capterra: 4,5/5 (více než 11 000 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 9 000 recenzí)
8. Apple Calendar
Apple Calendar je úzce integrován s ostatními produkty Apple, což z něj dělá dobrou volbu pro uživatele, kteří již používají jiné produkty a služby Apple.
Tato kalendářová aplikace je předinstalována na zařízeních Apple, takže její dostupnost pro uživatele je omezená. Jednou z hlavních výhod Apple Calendar je však možnost nastavit více účtů z jiných kalendářových služeb, jako jsou Microsoft Exchange, Gmail, Yahoo a další. Můžete tak zobrazit své osobní i pracovní plány na jednom místě!
Nejlepší funkce Apple Kalendáře
- Uživatelé mohou zobrazit všechny nebo konkrétní kalendáře v jediném okně.
- Uživatelé mohou přidat adresu místa konání události, aby dostávali oznámení „Čas k odjezdu“ na základě doby, za kterou se dostanou na místo určení.
Omezení kalendáře Apple
- Ve srovnání s jinými kalendářovými aplikacemi a alternativami ke Kalendáři Google není vhodný pro řízení projektů nebo sledování času.
- Události v kalendáři zobrazují HTML kód, který je nepřehledný a obtížně čitelný.
Ceny Apple Kalendáře
- Apple Calendar je zdarma s Apple ID.
Hodnocení a recenze Apple Kalendáře
- Capterra: N/A
- G2: 4/5 (více než 160 recenzí)
9. Monday. com
Monday.com je nástroj pro správu projektů určený pro uživatele, kteří chtějí spravovat úkoly, projekty a pracovní postupy. Obsahuje funkci kalendáře, která uživatelům umožňuje plánovat a prohlížet úkoly a termíny v kalendáři.
Jednou z hlavních výhod kalendáře Monday opro ti Google Kalendáři je jeho flexibilita a přizpůsobitelnost. Bez otevírání dalších karet prohlížeče můžete pomocí funkce Rozdělené zobrazení otevřít vedle sebe zobrazení Kalendáře a Tabule. Můžete například porovnat událost v zobrazení Kalendáře s odpovídající projektovou tabulí v zobrazení Tabule.
Nejlepší funkce Monday
- Filtrování zobrazení kalendáře, aby se zobrazovalo přesně to, co chcete vidět
- Widget kalendáře, který ukazuje, které úkoly patří k jakému projektu
- Přizpůsobitelné pracovní postupy pro snadné sledování projektů
- Automatizace
Omezení aplikace Monday
- Funkce nejsou tak podrobné ve srovnání s jinými alternativami Google Kalendáře v tomto seznamu.
- Dashboardy jsou placenou prémiovou funkcí.
Ceny Monday
- Individuální: Navždy zdarma
- Základní: 8 $/místo za měsíc, minimálně 3 místa
- Standard: 10 $/místo za měsíc, minimálně 3 místa
- Pro: 16 $/místo za měsíc, minimálně 3 místa
- Podnik: Pro informace o cenách kontaktujte Monday.
Hodnocení a recenze Monday
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 300 recenzí)
- G2: 4,7/5 (více než 6 600 recenzí)
10. ProofHub
ProofHub je webový software pro správu projektů. Obsahuje řadu funkcí, jako je přidělování úkolů, termíny, sledování pokroku a centralizované místo pro ukládání a sdílení souborů. Obsahuje také integrovaný nástroj pro sledování času a kalendář, který týmům pomáhá spravovat jejich čas a termíny.
Jednou z hlavních výhod funkce kalendáře v Proofhubu je možnost pracovat s více kalendáři. Funkce kalendáře umožňuje uživatelům vytvářet více kalendářů a sdílet je s mezifunkčními týmy. Funkce kalendáře v Proofhubu navíc poskytuje různé úrovně přístupu ke kalendáři, takže uživatelé mohou kontrolovat, kdo může jejich kalendář prohlížet nebo upravovat.
Nejlepší funkce ProofHub
- Automatické připomenutí pro plánování práce v kalendářích
- Vysoká úroveň kontroly nad týmy a projekty
- Úkoly lze přiřadit více uživatelům.
- Sledování času
Omezení ProofHub
- Nevhodné pro zpracování složitých pracovních postupů
- Chybí funkce pro správu rozpočtu
Ceny ProofHub
- Essential: 45 $/měsíc, fakturováno ročně
- Ultimate Control: 89 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze ProofHub
- Capterra: 4,5/5 (70+ recenzí)
- G2: 4,5/5 (70 recenzí)
ClickUp: Nejlepší alternativa k Google Kalendáři v roce 2025
Někdy pohodlí Google Kalendáře prostě nestačí a váš rozvrh zůstává neorganizovaný, nepřehledný a neefektivní. V takových situacích jsou alternativy Google Kalendáře nezbytné a velmi cenné pro udržení vašich projektů na správné cestě!
Kterýkoli z těchto nástrojů vám pomůže splnit úkol, ale pouze jeden z nich je navržen tak, aby vaši produktivitu posunul na zcela novou úroveň. ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje řízení projektů, správu znalostí a konverzace, vše na jedné platformě – podporovaná nejkomplexnější pracovní umělou inteligencí na světě, aby týmy mohly pracovat rychleji.
Získejte přístup k inteligentnímu kalendáři, neomezenému počtu úkolů, spoustě funkcí, šablonám a integracím zcela zdarma s plánem ClickUp Free Forever. A až budete připraveni sdílet své tajemství time managementu s ostatními členy týmu, přejděte na jakýkoli placený plán ClickUp za pouhých 7 $!