Strategie pro vypracování jasného plánu řízení zainteresovaných stran

Každý projekt má své zainteresované strany a právě způsob, jakým s těmito lidmi budujete vztahy, může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu vašeho projektu. Silné vztahy pomáhají budovat důvěru a umožňují vašemu týmu využít své odborné znalosti k dosažení cílů projektu, zatímco špatné vztahy mohou vést ke konfliktům a nespokojeným klientům.
Řízení vztahů se zainteresovanými stranami vyžaduje čas, úsilí a odhodlání. S pomocí plánu řízení vztahů se zainteresovanými stranami můžete celý proces zjednodušit.
V tomto průvodci se budeme zabývat základy řízení zainteresovaných stran, proč je důležité a jak vytvořit vlastní plán řízení zainteresovaných stran.
Pojďme se do toho pustit.
Co je řízení zainteresovaných stran v projektovém managementu?
Zainteresované strany jsou lidé, se kterými (nebo pro které) během projektu spolupracujete. Jsou to lidé, kteří jsou nezbytní pro úspěch projektu a kteří by měli být po celou dobu informováni o jeho průběhu.
Řízení zainteresovaných stran je umění a proces budování a udržování dobrých vztahů s těmito lidmi v průběhu celého projektu, abyste mohli dosáhnout co nejlepších výsledků. 🏆
Řízení zainteresovaných stran projektu však neznamená pouze vytvoření seznamu všech osob, které jsou s vaším projektem spojeny. Jedná se o proces, který zahrnuje kategorizaci a stanovení priorit zainteresovaných stran, jakož i přizpůsobení způsobu komunikace s každou zainteresovanou stranou.
Cílem je vytvořit pro zainteresované strany projektu hladký, efektivní a účinný zážitek.
Typy zainteresovaných stran
Co je to zainteresovaná strana v projektovém řízení? Když přemýšlíme o klíčových zainteresovaných stranách, často nás napadne hlavní klient a další beneficienti – ve skutečnosti však seznam zainteresovaných stran projektu sahá mnohem dál.
Zainteresovanou stranou je kdokoli, kdo je přímo nebo nepřímo ovlivněn vaším projektem, a kdokoli, kdo má velký zájem na jeho úspěchu – například investor nebo vládní agentura. To znamená, že ve svém plánu řízení projektu můžete mít interní i externí zainteresované strany.
Zainteresované strany jsou často vlivné, mají pocit rozhodovací pravomoci nebo finanční podíl na projektu a zastávají jedinečnou roli v projektovém týmu – například vedoucího klienta nebo klíčového partnera. 🤝
Mezi nejčastější typy zainteresovaných stran projektu patří:
- Klienti
- Konzultanti
- Vládní agentury
- Sponzoři projektu
- Investoři
- Zvolení zástupci
- Členové představenstva a vedoucí pracovníci
- Vlastníci pozemků nebo zdrojů
- Prodejci a dodavatelé (podívejte se na tyto šablony seznamů prodejců )
- Dodavatelé a subdodavatelé
- Členové projektového týmu
- Koncoví uživatelé
- Členové komunity
Tento seznam není vyčerpávající. Možná zjistíte, že ve vašem projektu jsou interní zainteresované strany, které zastávají jiné role nebo mají specifické odpovědnosti. Na začátku projektu si udělejte čas na identifikaci zainteresovaných stran ze všech úhlů pohledu a dávejte pozor, abyste na nikoho nezapomněli.
Proč je řízení zainteresovaných stran důležité?
Projekty mají často mnoho interních i externích zainteresovaných stran a bez dobrého způsobu, jak to vše řídit, se rychle stává výzvou sledovat všechny a vše, co se v projektu děje.
Řízení zainteresovaných stran je nezbytné, protože vám umožňuje organizovat se, stanovit priority zainteresovaných stran a dát vašemu projektu nejlepší šanci na úspěch. Efektivní řízení zainteresovaných stran vám pomůže:
- Identifikujte klíčové zainteresované strany a stanovte priority
- Budujte silné a důvěryhodné vztahy pro efektivní zapojení zainteresovaných stran
- Přizpůsobte svůj přístup potřebám jednotlivých zainteresovaných stran
- Překážky řešte s co nejmenším potenciálním dopadem
- Komunikujte efektivně se všemi stranami v průběhu celého projektu
- Udržujte zainteresované strany zapojené po celou dobu trvání projektu
- Usnadněte realizaci projektu všem zúčastněným stranám
- Lepší spolupráce pro dosažení strategických cílů a výsledků projektu
Z výše uvedených a dalších důvodů je efektivní řízení zainteresovaných stran klíčové pro úspěšný výsledek projektu. Bez zavedeného procesu řízení zainteresovaných stran je téměř nemožné informovat správné osoby ve správný čas o správných detailech.
Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je strategický plán řízení zainteresovaných stran. 📄
Jak vytvořit plán řízení zainteresovaných stran
Dobrý strategický plán řízení zainteresovaných stran vám poskytne rámec, který potřebujete k co nejefektivnějšímu řízení zainteresovaných stran. Zde je sedm kroků, jak vytvořit vlastní strategický plán, abyste mohli úzce spolupracovat se zainteresovanými stranami a udržet jejich zájem o to, na čem pracujete.
1. Identifikujte zainteresované strany
Než začnete se zainteresovanými stranami spolupracovat, musíte nejprve vědět, kdo jsou. Prvním krokem každého úspěšného plánu je identifikace vašich externích nebo interních zainteresovaných stran. 🕵️
Zamyslete se nad rozsahem a cíli projektu a poznamenejte si všechny osoby, které vás napadnou jako potenciální zainteresované strany. Projektoví manažeři by měli do seznamu zahrnout také všechny položky uvedené výše, jakož i další členy veřejnosti, odborníky nebo orgány či partnery, kteří se podílejí na celkovém měření úspěchu projektu.
Ve fázi identifikace zainteresovaných stran nemusí být váš seznam příliš podrobný. V průběhu procesu budete zainteresované strany kategorizovat a řadit podle priority. V tuto chvíli je cílem pouze vytvořit první seznam.
2. Vytvořte databázi svých zainteresovaných stran
Jakmile budete mít seznam zainteresovaných stran projektu, můžete začít vytvářet podrobnější obraz o tom, kdo jsou a jaké jsou jejich role a odpovědnosti. Nyní je ideální čas začít sestavovat seznam zainteresovaných stran nebo registr zainteresovaných stran, abyste jej mohli později použít pro komunikaci s nimi a jejich zapojení.
Shromážděte podrobné informace o svých zainteresovaných stranách, včetně toho, pro jakou společnost nebo organizaci pracují, jejich pozice, role v rámci projektu, jak je kontaktovat a jakékoli důležité poznámky, jako jsou stávající vztahy nebo známé problémy. 📝
Pomocí šablony seznamu zainteresovaných stran od ClickUp můžete informace o zainteresovaných stranách uspořádat jednoduchým a přehledným způsobem. Šablona vám pomůže snadno rozlišit mezi interními a externími zainteresovanými stranami nebo přizpůsobit štítky tak, abyste mohli vytvořit vlastní kategorie. Na první pohled uvidíte jméno zainteresované strany, její roli, komunikační kanály a kontaktní údaje.
Tato šablona je neuvěřitelně užitečná nejen pro organizaci vašich dat, ale také pro členy vašeho týmu, když potřebují rychle identifikovat nebo kontaktovat projektové manažery nebo vedoucí projektů.
3. Roztřiďte zainteresované strany do kategorií a stanovte jejich priority
I když bychom měli každému zainteresovanému subjektu poskytnout co nejlepší zkušenost, ne všichni zainteresovaní subjekty jsou stejní. Různé skupiny zainteresovaných subjektů vyžadují mírně odlišné styly řízení a komunikace, proto je důležité identifikovat, kdo je klíčový.
Pomocí procesu mapování zainteresovaných stran identifikujte ty nejdůležitější. Šablona pro analýzu zainteresovaných stran od ClickUp vám v tom pomůže díky uživatelsky přívětivé tabulce moc/zájem.
Umístěte všechny zainteresované strany do maticové šablony podle toho, kam zapadají z hlediska úrovně moci (nebo vlivu) a úrovně zájmu. Tato strategie analýzy zainteresovaných stran vám umožní pochopit, kterým skupinám je třeba věnovat zvláštní pozornost a které stačí pouze informovat o pokroku. 👀
Zainteresované strany s velkým vlivem a zájmem (například sponzoři projektu a klienti) je třeba pečlivě řídit a udržovat jejich spokojenost a informovanost po celou dobu. Analýza zainteresovaných stran vám však může pomoci také najít zainteresované strany s malým zájmem a vlivem (například komunitní skupiny nebo členové veřejnosti).
Tito lidé mohou vyžadovat nižší úroveň zapojení a lze je informovat příležitostně a lehce monitorovat.
4. Vypracujte plán komunikace se zainteresovanými stranami
Po stanovení priorit zainteresovaných stran je třeba vytvořit plán, jak s nimi budete komunikovat a spolupracovat v průběhu celého procesu. Je čas vytvořit strategický plán komunikace se zainteresovanými stranami.
Zvažte všechny zainteresované strany ve vašem projektu a naplánujte pro každou z nich individuální plán oslovení. Váš plán komunikace a zapojení zainteresovaných stran by měl zahrnovat:
- Vaše cíle v oblasti komunikace o projektu nebo zapojení zainteresovaných stran
- Komunikační metody nebo kanály
- Frekvence komunikace
- Styl a tón
- Zdroje potřebné k realizaci komunikačního plánu
- Odpovědní členové týmu pro každou fázi vašeho komunikačního plánu
- Možné zprávy nebo komunikační výstupy v různých fázích vašeho plánu
Ve svém komunikačním akčním plánu můžete uvést, že svému klientovi budete poskytovat týdenní informace prostřednictvím Slacku, e-mailu nebo pravidelných projektových schůzek. Členům komunity můžete zasílat měsíční nebo čtvrtletní aktualizace projektu e-mailem. 📧
Vytvoření přizpůsobeného plánu pro každou skupinu zainteresovaných stran může zpočátku znít jako náročný úkol, ale pokud na začátku věnujete čas a úsilí, bude snazší zůstat zodpovědný a konzistentní po celou dobu trvání projektu.
5. Přidělte zdroje pro svůj plán
Mít plán je skvělé, ale potřebujete také správné zdroje, abyste jej mohli skutečně realizovat. Zvažte, jaké zdroje potřebujete, a poté je podle toho přidělte do svého projektového plánu a členům týmu.
Některé prvky vašeho komunikačního plánu pro zainteresované strany budou vyžadovat více zdrojů než jiné, ale k jeho realizaci budete vždy potřebovat čas a energii členů týmu. Mezi další potenciální zdroje patří rozpočet na komunikační a designové nástroje, tištěné materiály, tiskové akce, propagační fotografie a další. 📷
Pokud již používáte ClickUp nebo uvažujete o přechodu na tuto platformu, máte k dispozici řadu šablon, které vám pomohou se správou zdrojů. Použijte šablonu pro přidělování zdrojů od ClickUp k organizaci žádostí o zdroje a získejte jasný přehled o všech dohodnutých a přidělených zdrojích.
6. Sdílejte svůj plán se zainteresovanými stranami
Jakmile jste spokojeni se svým plánem zapojení a jste si jisti, že je realistický, je čas jej sdílet se zainteresovanými stranami. To možná nezní jako samozřejmý krok, ale může vám velmi pomoci při řízení očekávání zainteresovaných stran.
Sdílejte svůj komunikační plán pro lepší zapojení zainteresovaných stran, abyste jim pomohli pochopit proces, časový harmonogram komunikace a to, co mohou očekávat. Považujte svůj plán za cestovní mapu, jak projektoví manažeři zůstávají během projektu v kontaktu.
Pokud jsou obě strany obeznámeny s plánem, můžete řídit očekávání a zároveň se cítit motivováni k tomu, abyste zůstali zodpovědní a drželi se plánu.
Sdílením svého plánu a dokumentů s mapováním zainteresovaných stran také usnadníte budování vztahů s nimi. Zapojení zainteresovaných stran může být obtížné, zejména pokud jsou zaneprázdněné, takže otevřenost a transparentnost od samého začátku může vybudovat důvěru a vytvořit silnější pouto, které usnadní spolupráci. 🤩
7. Sledujte a přizpůsobujte svůj plán
I ty nejlepší plány týkající se zainteresovaných stran se mohou změnit, a pokud správně řídíte zainteresované strany, měly by se i vaše plány někdy změnit. V průběhu životního cyklu projektu se mohou objevit nové výzvy a příležitosti, takže je zcela logické přizpůsobit svůj plán těmto změnám.
Pracujte na řízení zainteresovaných stran a vašich vztahů s nimi v průběhu celého projektu. Pravidelně kontrolujte, zda je váš plán účinný. Možná zjistíte, že vaše plánované aktualizace jsou příliš časté a způsobují, že se zainteresované strany přestávají angažovat.
Možná zjistíte, že komunikační kanály, které jste si vybrali, prostě neodpovídají vašemu plánu řízení zainteresovaných stran. Provádějte proaktivní monitorování, abyste mohli provést úpravy k lepšímu. ⚒️
Tipy pro plán řízení zainteresovaných stran
Vědět, že potřebujete plán, a rozumět tomu, jak ho nejlépe realizovat, jsou dvě různé věci. Najděte způsoby, jak zvýšit účinnost a úspěšnost plánu řízení zainteresovaných stran pomocí těchto pěti užitečných tipů.
1. Vytvořte uživatelsky přívětivější plán
Váš plán řízení zainteresovaných stran není pouze interním dokumentem, který vám slouží jako vodítko, ale také dokumentem, který budete sdílet s celým projektovým týmem a možná i se zainteresovanými stranami. To znamená, že musí být srozumitelný a psaný jasným a stručným jazykem.
Vyhněte se příliš technickému jazyku a použijte diagramy, časové osy, tabulky a relevantní obrázky, které rozbijí text a poskytnou užitečné vizuální podněty, díky nimž bude zážitek uživatelsky přívětivější. ✨
2. Připravte se na neočekávané situace
Nemůžeme plánovat všechny eventuality, ale můžeme předvídat některé z pravděpodobnějších problémů. Ujistěte se, že váš plán obsahuje prvek řízení rizik, který zohledňuje potenciální překážky a komplikace – spolu s nápady, jak je řešit. ⚒️
Můžete plánovat zveřejňování aktualizací podle konkrétního harmonogramu, ale zpoždění projektu a překážky mohou způsobit, že se tyto aktualizace zpozdí. Zvažte situace, kdy k tomu může dojít, a vytvořte si v harmonogramu určitou rezervu, abyste v případě problému nebyli vždy o krok pozadu.
3. Buďte otevření a transparentní
Transparentnost buduje důvěru, a to je něco, co chcete, aby vám zainteresované strany v hojné míře prokazovaly. Buďte otevření a transparentní po celou dobu trvání projektu, abyste získali podporu klíčových zainteresovaných stran a jejich důvěru, že odvedete nejlepší možnou práci.
Buďte upřímní ohledně termínů, časových harmonogramů a milníků, abyste mohli řídit očekávání. Přiznejte, když uděláte chybu, a omluvte se za případný dopad, který to mohlo mít na ostatní. Zodpovídejte za sebe i za ostatní a řídte svůj projekt s ohledem na transparentnost a důvěru, abyste dosáhli skutečně úspěšného plánu řízení zainteresovaných stran. 🤝
4. Buďte k dispozici svým zainteresovaným stranám
I když nemusíte být svým stakeholderům k dispozici každou minutu dne, měli by mít pocit, že s vámi mají dobrý vztah a že se na vás mohou obrátit, pokud mají nějaké dotazy. Včas stanovte očekávání ohledně toho, kdo bude k dispozici pro diskusi o projektu a kdy, abyste mohli udržovat otevřenou a vhodnou komunikaci. 📞
Určete člena týmu, který bude kontaktní osobou pro každou z klíčových zainteresovaných stran – nebo někoho pro každou skupinu zainteresovaných stran, pokud realizujete rozsáhlý projekt. Poskytněte zainteresovaným stranám kontaktní údaje odpovědného člena týmu a informujte je o nejlepším způsobu, jak zůstat v kontaktu mezi oficiálními aktualizacemi.
Budování komunikace je uklidňuje a vám poskytuje další způsob, jak je udržet zapojené prostřednictvím efektivního plánu řízení zainteresovaných stran.
5. Používejte nástroje, které usnadňují správu zainteresovaných stran
Řízení zainteresovaných stran a zbytku projektového procesu bez správných nástrojů může být výzvou. Naštěstí jsme vytvořili nejlepší software pro řízení projektů na trhu – ClickUp.
ClickUp je ideálním centrem pro všechny vaše potřeby v oblasti řízení projektů. Organizujte lidi, zdroje, rozpočty a úkoly. Vytvářejte a sledujte grafy řízení projektů, časové osy, seznamy úkolů a závislosti.
Sejděte se k brainstormingu nebo řešení problémů pomocí tabulek Whiteboard a spolupracujte na dokumentech Docs, abyste vytvořili projektovou dokumentaci pro celý tým. Přizpůsobte si svůj dashboard a okamžitě sledujte stav projektu, což vám umožní pracovat proaktivně a strategicky. ✨
Vytvořte úspěšný přístup k řízení zainteresovaných stran
Řízení zainteresovaných stran je klíčové pro proces plánování projektu, zejména pokud pracujete na velkém nebo důležitém projektu, který trvá dlouhou dobu, nebo pokud se váš projekt týká některých klientů s vysokou prioritou. Využijte tyto tipy, které vám pomohou pochopit proces a vytvořit plán řízení zainteresovaných stran, díky kterému budou všichni od začátku do konce v obraze.
Pokud je úspěšná realizace projektů na vašem seznamu úkolů, zvažte použití ClickUp jako své platformy pro správu projektů. ClickUp má nejen specifické šablony, které vám pomohou zefektivnit proces správy zainteresovaných stran, ale nabízí také řadu funkcí a vestavěných šablon, které vám pomohou ve všech oblastech správy projektů a produktivity.
Nastupte na palubu a vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma, abyste zjistili, jak by mohl vypadat váš nový produktivní hub. 🤩