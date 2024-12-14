Jak vytvořit plán komunikace v rámci projektu (příklady a šablony)

Jako projektový manažer máte za úkol vést týmy, spravovat termíny a pečlivě sledovat rozpočet. Dobrou zprávou je, že efektivní komunikace v týmu vám může vaši práci výrazně usnadnit a přinést lepší pracovní výsledky.
Většina nedorozumění v práci však vzniká kvůli špatné komunikaci. Někde, nějakým způsobem dojde k nedorozumění a váš tým může snadno selhat.
Nikdo to nechce, proto je tak důležité, aby projektoví manažeři na začátku každého většího projektu vytvořili zdokumentovaný plán komunikace v rámci projektu. Může to znít jako zbytečný krok, ale tato strategie je nezbytná, aby se předešlo zmatkům, zvýšila soudržnost týmu a zlepšila kvalita práce.
Pokud jste dosud nikdy nesestavili účinný komunikační plán, nezoufejte. V tomto průvodci se dozvíte, co je to komunikační plán projektu, proč je tak důležitý a jak jej vytvořit.
Přidáme dokonce několik příkladů a šablony plánů komunikace v rámci projektu, které vám pomohou urychlit vaši komunikační strategii.
Co je plán komunikace v rámci projektu?
Plán komunikace v rámci projektu je dokument, který vysvětluje, jak budou zúčastněné strany projektu sdílet informace mezi sebou. Představte si ho jako GPS pro vaši projektovou cestu.
Jedná se o strategický dokument, který slouží jako plán pro zajištění toho, aby se správné informace dostaly ke správným lidem ve správný čas, aby byli všichni informováni, sjednocení a zapojení.
Strukturovaný komunikační plán umožňuje efektivní spolupráci, pomáhá zúčastněným stranám přijímat včasná rozhodnutí, rychle řešit problémy a zachovat transparentnost. Bez takového plánu mohou projekty trpět zmatky, zpožděními a nesourodými očekáváními.
Komunikace může znít jako samozřejmost, ale upřímně? Není tomu tak.
Nikdo nás neučí, jak komunikovat, a písemné vyjádření pomáhá vašemu týmu vyhnout se hloupým, zbytečným chybám.
Pokud například jeden člen týmu upřednostňuje zasílání zpráv přes Slack, ale jiný dává přednost rychlým e-mailům, je velká šance, že jeden z nich přehlédne důležitou aktualizaci od druhého. Vytvoření plánu komunikace v rámci projektu před zahájením spolupráce zajistí, že všichni budou na stejné vlně, a stanoví dohodnuté normy pro budoucí spolupráci.
Výhody efektivního plánu komunikace v rámci projektu
Kvalita práce a dodržování termínů jsou samozřejmě důležité, ale úspěch projektu často závisí na dobré komunikaci. Špatná komunikace naopak vede k přepracování, frustraci a překročení rozpočtu.
To nezní moc zábavně, že?
Plány projektové komunikace pomáhají vašemu týmu vyhnout se běžným komunikačním problémům, ale pomáhají vám dosáhnout i mnohem více.
Zefektivněte pracovní postupy a časové plány
Komunikační plány poskytují jasné pokyny a očekávání, takže každý ví, co má dělat. To zefektivňuje váš pracovní postup a zajišťuje, že projekt bude dokončen včas.
Zlepšete spolupráci v týmu
Usnadněte lepší týmovou práci tím, že každému dáte jasně najevo jeho role a odpovědnosti. Jasnost také zvyšuje zapojení tím, že tým informuje o postupu projektu a změnách.
Zabraňte nedorozuměním
Nedorozumění mohou proměnit zdánlivě jednoduchý projekt v dramatickou komedii hodnou Shakespeara. Dobře promyšlený plán komunikace v rámci projektu však výrazně omezuje nedorozumění a zmatek, čímž zabraňuje zpožděním a chybám, které by mohly váš tým vyřadit ze hry.
Budujte důvěru
Komunikace je základem důvěry. Díky transparentnosti projektu a otevřené komunikaci mají všichni pocit, že jsou součástí týmu. A když si členové týmu navzájem důvěřují, zdravá komunikace probíhá přirozeněji.
Minimalizujte konflikty
Jako projektový manažer víte, jak stresující projekty mohou být. Komunikační plán obsahuje zabudovaný rámec pro řešení konfliktů, takže máte k dispozici návod pro řešení jakýchkoli problémů, které se během projektu vyskytnou.
Řízení rizik
Právní a finanční odpovědnost je vždy důvodem k obavám. Koneckonců, nikdo nechce dostat dopis od právního oddělení. Naštěstí komunikační plány úzce spolupracují s řízením rizik, aby co nejdříve identifikovaly a vyřešily potenciální problémy.
Dobře provedený plán komunikace v rámci projektu je nakonec nezbytnou podmínkou pro úspěch projektu. Pokud chcete, aby všichni táhli za jeden provaz, komunikační plán zajistí, že se všichni sjednotí a budou pracovat na dosažení stejných cílů projektu.
Součásti efektivního plánu komunikace v rámci projektu
Než se pustíte do vytváření komunikačního plánu, zhodnoťte vše, co by měl obsahovat. Zde jsou základní prvky, které by měl komunikační plán projektu zahrnovat:
- Přehled projektu: Cíle projektu, rozsah komunikace a jak bude komunikace projekt podporovat.
- Identifikace zainteresovaných stran: Seznam všech klíčových zainteresovaných stran (např. projektový tým, sponzoři, klienti, dodavatelé) a jejich komunikačních potřeb a preferencí.
- Cíle komunikace: Co chce komunikační plán dosáhnout
- Role a odpovědnosti: Určete vlastníky různých činností a odpovědností, jako jsou vlastník produktu, projektový manažer, zúčastněné strany atd.
- Komunikační metody a kanály: Kanály, které se používají pro různé typy komunikace, jako jsou schůzky, e-maily, prezentace atd.
- Frekvence komunikace: Jak často bude probíhat komunikace pro každý typ, tj. týdně, každé dva týdny, denně atd.
- Obsah zprávy: Nástin toho, co by každá komunikace měla obsahovat
- Postupy eskalace: Jak řešit poruchy komunikace nebo problémy s projektem, na koho se obrátit v konkrétních případech a lhůty pro řešení.
- Mechanismy zpětné vazby: Jak bude zpětná vazba shromažďována, vyhodnocována a jak na ni bude reagováno.
- Komunikační plán: Klíčové komunikační události a milníky, jejich výstupy a termíny
- Monitorování a úpravy: Jak budete sledovat účinnost komunikačního plánu a provádět případné změny.
- Schvalovací proces: Jména osob, které schválí plán a případné změny nebo aktualizace.
- Úložiště dokumentů: Místo, kde budou uloženy všechny dokumenty související s komunikací, aby byly snadno přístupné (např. Google Drive, ClickUp Docs).
Jak vytvořit plán komunikace v rámci projektu
Jste v oblasti komunikačních plánů projektového řízení nováčkem? Žádný strach. Postupujte podle tohoto podrobného průvodce a vytvořte pro svůj tým spolehlivý komunikační plán projektu.
Nejprve se rozhodněte pro obecnou komunikační strategii
Nejprve se rozhodněte pro obecný přístup k vašemu komunikačnímu plánu projektu. Rozhodněte se o následujících věcech:
- Komunikační strategie, které bude tým dodržovat
- Kteří členové týmu budou na projektu pracovat
- Jak často se bude tým scházet a kdo bude schůzky vést
- Jak naplánovat schůzky
V tomto prvním kroku byste se měli rozhodnout o typu a frekvenci komunikace. Chcete například denní nebo týdenní aktualizace stavu? Budete poskytovat aktualizace projektu ústně, nebo tým očekává formální zprávy o stavu?
Jako projektový manažer máte poslední slovo ohledně komunikačního plánu, ale to neznamená, že byste jej měli vytvářet sami. Uspořádejte úvodní schůzku s týmem, abyste získali podporu všech.
Během schůzky stanovte komunikační cíle a shromážděte zpětnou vazbu od týmu. Můžete si například stanovit cíl setkávat se s projektovým týmem každé pondělí ráno, abyste probrali úkoly na daný týden, a v pátek pak sledovat pokrok.
Naplánujte synchronní a asynchronní komunikační kanály
Dále se rozhodněte, jaké formy komunikace budete pro tento projekt používat. Obecně řečeno, váš plán by měl zohledňovat synchronní komunikaci (která probíhá v reálném čase, jako například chat) a asynchronní komunikaci (která je více zpožděná, jako například e-mail).
Pokud nepracujete v oboru, kde se 24 hodin denně vyskytují naléhavé situace, bude váš tým používat kombinaci okamžitých a odložených komunikačních metod.
Váš plán komunikace v rámci projektu by měl specifikovat všechny potenciální kanály, které může váš tým využívat, a kdy je vhodné každý z nich použít. Každý tým je jiný, ale váš plán může zahrnovat:
- Osobní schůzky: Záleží na tom, zda váš tým pracuje na dálku nebo v kanceláři. Určete, kdy je vhodné svolat osobní schůzku. Pro některé týmy to může být pouze pro formální schůzky s klienty, pro jiné to může být standardní praxe.
- Telefonní hovory: Někdy má telefonní hovor větší smysl než chatová zpráva nebo e-mail. Pokud se ocitnete v situaci, kdy píšete další velký americký román, raději někomu zavolejte, abyste ušetřili čas. Pokud potřebujete zaznamenat rozhovor písemně, po hovoru pošlete všem e-mail s rekapitulací toho, o čem jste diskutovali.
- Chat v reálném čase: Tato metoda komunikace je ideální pro rychlé zprávy nebo velmi časově citlivé záležitosti. Chatovací nástroje fungují podobně jako SMS zprávy a pomáhají vašemu týmu zůstat v kontaktu, i když jsou jeho členové na cestách.
- E-mail: Zdá se, že každý má k e-mailům vztah lásky a nenávisti. Je to skvělý způsob, jak ukládat vlákna zpráv a uchovávat záznamy konverzací, ale je to také bezedná jáma, kde zprávy končí. Pokud chcete něco podobného e-mailu, ale bez jeho nevýhod, zvažte alternativy e-mailu, jako je software pro řízení projektů.
Bonus: Šablony nouzových plánů!
Stanovte normy pro různé typy komunikace
Existuje velký rozdíl mezi informacemi sdílenými na týmové schůzce a informacemi, které sdílíte s vedením společnosti nebo svými klienty.
Například možná nechcete s klientem sdílet podrobnosti projektu nebo zákulisní drama. V takovém případě můžete drobné detaily ponechat pouze pro interní komunikaci.
Dobrý komunikační plán podrobně popisuje typ komunikace, kterou vedete s určitými cílovými skupinami. Měl by zahrnovat:
- Jméno zainteresované strany
- Klíčové sdělení
- Komunikační kanál
- Formátování vý stup ů (Excel, PDF atd.)
V komunikačním plánu vytvořte samostatné sekce pro komunikaci s klienty, kontroly manažerů a interní komunikaci, aby se všichni shodli na informacích, které budete sdílet, včetně toho, kde a jak je budete sdílet.
Vyberte si své oblíbené nástroje a software
Jakmile určíte, které kanály budete používat a kdo je bude používat, je čas určit, které komunikační nástroje bude váš tým používat. Mezi nejběžnější možnosti patří:
- Osobní schůzky: Osobní schůzky jsou poměrně jednoduché, ale i tak potřebujete software, abyste našli vhodný termín. Využijte možnosti jako Google Workspace a Calendly, abyste rychle našli termín, který vyhovuje všem.
- Virtuální schůzky: Zoom je zde samozřejmě hlavním nástrojem, ale Microsoft Teams je také solidní volbou pro videochat. Pokud jste uživatelem ClickUp, můžete také vytvořit SyncUps v ClickUp Chat pro videohovory se svým týmem.
- Telefonní hovory: Není nutné sdílet osobní mobilní čísla všech zaměstnanců. Použijte nástroje jako RingCentral a přiřaďte každému pracovní číslo, které mohou používat ze svého osobního smartphonu.
- Chat: ClickUp Chat, Slack, Google Workspace, Pumble a Troop Messenger jsou ideální pro synchronní chatování mezi týmy.
- E-mail: To záleží na tom, v jakém typu organizace pracujete. Pokud jste fanouškem Google, použijte Google Workspace. Pokud jste zastánci Microsoftu, použijte Microsoft Teams.
Ale to je jen špička ledovce. Potřebujete také spolehlivé nástroje pro správu pracovních postupů, které zaznamenávají všechny vaše úkoly, projekty, chaty a poznámky z jednání na jednom místě.
Nechceme se chlubit, ale ClickUp umí všechno tohle a ještě mnohem víc. Software pro řízení projektů ClickUp vám nabízí intuitivní ovládací panel pro sledování postupu projektu, šablony projektů, které šetří čas, více než 1 000 integrací s jinými aplikacemi a mnoho dalšího.
Podporujte spolupráci mezi týmy
I když je váš tým velmi semknutý, musíte spolupracovat s jinými týmy, a to jak uvnitř, tak vně vaší společnosti. Pokud má váš projekt velký rozsah, pravděpodobně spolupracujete s mezifunkčním týmem, který zahrnuje lidi z IT, účetnictví, marketingu a dalších oddělení.
Váš plán komunikace v rámci projektu musí jasně a jednoznačně stanovit, jak bude váš tým komunikovat mezi sebou i s ostatními odděleními. Například normou vašeho týmu může být komunikace prostřednictvím hovorů přes Zoom, ale možná lidé z účetního oddělení akceptují pouze písemnou dokumentaci.
Proto je tak důležité zapojit všechny zúčastněné strany již v rané fázi procesu přípravy komunikačního plánu. Když pochopíte nuance – a, buďme upřímní, podivné zvláštnosti – všech týmů, se kterými budete spolupracovat, můžete to zohlednit v komunikačním plánu.
Výsledek? Soudržný tým a méně překážek.
Přiřaďte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)
Stejně jako každý jiný plán, i váš plán komunikace v rámci projektu musí obsahovat metriky a KPI pro měření úspěchu. Metriky jsou jediným způsobem, jak s jistotou zjistit, zda váš plán komunikace skutečně funguje.
Než plán dokončíte, vyberte kvantitativní metriky, pomocí kterých budete hodnotit, jak dobře váš tým komunikuje. Mohou to být například tyto metriky:
- Průměrná doba odezvy
- Míra využití mobilních zařízení
- Míra zapojení zaměstnanců
- Míra otevření
- Potvrzení o přečtení
Víme, že se vám možná zdá, že máte na práci důležitější věci, ale občasná kontrola klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) vašeho komunikačního plánu vám řekne mnoho o tom, jak váš tým spolupracuje. Je to nejlepší způsob, jak černé na bílém prokázat, zda je komunikace v rámci vašeho projektu úspěšná, nebo neúspěšná.
💡Tip pro profesionály: Naučte se, jak vytvořit dashboard KPI.
Příklady plánů komunikace v rámci projektu
Skvělá věc na komunikačních plánech projektu je, že neexistuje správný nebo špatný způsob, jak plán pro svůj tým napsat. I tak ale víme, že je mnohem snazší plán napsat, když se můžete inspirovat příkladem.
Požádali jsme proto ClickUp Brain, aby nám poskytl dva příklady plánů projektové komunikace, které vám mohou posloužit jako inspirace. Tady jsou!
Příklad plánu komunikace v rámci projektu: Projekt vývoje aplikace
|Vlastník
|Cílová skupina
|Metoda komunikace
|Četnost
|Cíl
|Projektový manažer
|Vývojový tým
|Denní porady
|Denně
|Diskutujte o pokroku, identifikujte překážky
|Všechny týmy
|Úvodní schůzka projektu
|Jakmile
|Představte projekt herní aplikace a jeho cíle
|Všechny týmy
|Týdenní zprávy o stavu projektu
|Týdně
|Aktualizace stavu projektu a milníků
|Zainteresované strany
|Měsíční hodnotící schůzky
|Měsíčně
|Prezentujte aktualizace projektu a sbírejte zpětnou vazbu
|Vedení, zainteresované strany
|Závěrečná hodnotící zpráva
|Konec projektu
|Vyhodnoťte úspěch projektu a získané zkušenosti
|Hlavní vývojář
|Vývojáři
|Schůzky k revizi kódu
|Podle potřeby
|Zajistěte kvalitu a konzistenci kódu
|Vedoucí QA
|Tým QA
|Schůzky k třídění chyb
|Dvakrát týdně
|Upřednostňujte a přidělujte opravy chyb
|Testeři, vybraní uživatelé
|Testovací dotazník zpětné vazby
|Každé dva týdny
|Shromažďujte zpětnou vazbu ohledně použitelnosti hry
|IT podpora
|Klienti
|Systém podpůrných ticketů
|Podle potřeby
|Řešte a vyřešte technické problémy
|Marketingový tým
|Klienti
|E-maily o postupu prací
|Každé dva týdny
|Informujte o klíčových událostech a časových harmonogramech
|Projektový manažer
|Zainteresované strany, vedoucí týmů
|Schůzka k posouzení přijetí
|Čtvrtletní
|Vyhodnoťte přijetí hry a prodiskutujte zlepšení
|IT podpora
|Klienti
|Hovory technické podpory
|Podle potřeby
|Rychle řešte technické problémy
Zde je další příklad jednoduchého komunikačního plánu projektu pro zavedení a přijetí CRM v organizaci.
Příklad komunikačního plánu: Projekt zavedení CRM
|Povaha komunikace
|Metoda
|Četnost
|Cíl
|Vlastník
|Cílová skupina
|Zahájení projektu
|Virtuální schůzka
|Jakmile
|Představte projekt CRM a jeho cíle
|Projektový manažer
|Všechny týmy
|Aktualizace pokroku
|E-mailový zpravodaj
|Týdně
|Informujte týmy o milnících projektu
|Projektový manažer
|Všechny týmy
|Testování zpětné vazby
|Průzkum
|Každé dva týdny
|Shromažďujte zpětnou vazbu ohledně použitelnosti nástroje CRM
|Vedoucí kontroly kvality
|Testeři, vybraní uživatelé
|Školení
|Interaktivní workshopy
|Měsíčně
|Seznamte uživatele s funkcemi CRM
|Školicí tým
|Všichni zaměstnanci
|Řešení problémů
|Systém podpůrných ticketů
|Podle potřeby
|Řešte a vyřešte technické problémy
|IT podpora
|Všichni zaměstnanci
|Recenze přijetí
|Virtuální schůzka
|Čtvrtletní
|Vyhodnoťte přijetí CRM a prodiskutujte zlepšení
|Projektový manažer
|Zainteresované strany, vedoucí týmů
|Závěrečné hodnocení
|Zpráva
|Konec projektu
|Vyhodnoťte úspěch projektu a získané zkušenosti
|Projektový manažer
|Vedení, zainteresované strany
Šablony komunikačního plánu pro projektové řízení
Abychom vám pomohli s rozjezdem vašeho projektového plánu, sestavili jsme několik šablon plánů projektové komunikace, které můžete použít pro svůj vlastní projekt. Šablony plánů projektové komunikace ClickUp obsahují užitečné sekce pro:
- Cíle projektu
- Milníky
- Stav projektu
- Řízení výstupů
- Plány schůzek
- Nastavení oznámení
1. Šablona komunikačního plánu ClickUp
Využijte bezplatnou šablonu komunikačního plánu ClickUp, do které stačí vyplnit příslušné údaje, a rozjeďte svůj komunikační plán projektu. Do této šablony stačí jednoduše vložit hierarchii vaší společnosti, provést analýzu PEST a SWOT a uvést nástroje, které váš tým používá. Šablona obsahuje dokonce i část věnovanou hodnocení, kde můžete shromažďovat zpětnou vazbu od svého týmu a postupně vylepšovat svůj komunikační plán.
Šablona vám poskytuje dobrý výchozí bod, ale ClickUp vám dává svobodu přizpůsobit šablonu komunikačním kanálům, cílům a dalším aspektům vašeho týmu. Berte to jako bezplatný nástroj, který urychlí formátování, abyste se mohli soustředit na podstatu svého komunikačního plánu pro řízení projektů.
2. Šablona zprávy komunikační matice ClickUp
Pokud hledáte snadný způsob, jak zůstat s týmem na stejné vlně, šablona zprávy komunikační matice ClickUp je skvělým komunikačním plánem, který zajistí, že vaše klíčové zainteresované strany budou vždy informovány.
Tato podrobná zpráva vám pomůže zmapovat, kdo je zodpovědný za komunikaci s kterými stranami, a zajistí, že všichni znají své role. Šablona obsahuje sekce pro zaznamenání komunikační aktivity, účelu a kontextu, což je užitečné pro virtuální týmy.
3. Šablona plánu pro uvedení produktu ClickUp na trh
Šablona plánu ClickUp Product Launch Checklist je vytvořena tak, aby zajistila bezchybné plánování komunikace a aby vám neunikl žádný krok. Vzhledem ke složitosti procesu uvedení produktu na trh je neustálé sledování zásadní.
Pokud váš tým pracuje asynchronně a nespolupracuje vždy v reálném čase, tento kontrolní seznam, který shrnuje důležité úkoly na jednom místě, může odstranit jakékoli nejasnosti pro všechny členy týmu.
Osvědčené postupy pro komunikační plán projektového řízení
Jakmile vytvoříte plán komunikace v rámci projektu, mějte na paměti několik tipů pro co nejefektivnější provedení plánu.
Buďte důslední a transparentní
Dodržujte dohodnutý harmonogram komunikace, abyste zachovali důvěru a transparentnost. Sdílejte úspěchy i výzvy, abyste podpořili důvěru a proaktivní řešení problémů.
Zajistěte, aby komunikace byla interaktivní a ne pouze jednosměrná. Povzbuzujte zúčastněné strany, aby vyjadřovaly své obavy nebo návrhy, a na jejich zpětnou vazbu reagujte bezodkladně.
Rychle řešte komunikační selhání nebo nedorozumění, abyste zabránili eskalaci.
Zaměřte se na to, co je důležité
Zaměřte se nejprve na sdělování důležitých informací, zejména v případě krátkých termínů nebo fází s vysokým tlakem. K rychlému a efektivnímu sdělování složitých informací používejte přehledové tabule, grafy a infografiky. Schůzky by měly být zaměřené, stručné a relevantní pro účastníky, aby nedocházelo k zbytečným přerušením.
Oceňujte úspěchy a milníky, abyste udrželi vysokou morálku a motivaci zúčastněných stran projektu.
💡Tip pro profesionály: Dashboardy ClickUp pomáhají sdělovat důležité metriky projektu a udržovat všechny na stejné vlně.
Standardizujte procesy
Jakmile začnete realizovat komunikační plán, věnujte čas nastavení standardizovaných procesů a SOP. Tím zajistíte konzistentnost, omezíte zmatek a zefektivníte komunikaci.
Používání standardizovaných šablon, nástrojů a procesů snižuje čas strávený opakujícími se úkoly, jako je vypracovávání aktualizací nebo vytváření zpráv. Zaznamenávejte veškerou důležitou komunikaci a přijatá rozhodnutí, abyste měli k dispozici jasnou auditní stopu. Používejte nástroje a prostředí pro spolupráci, aby všichni zůstali zapojení a sladění.
Standardizované procesy usnadňují replikaci komunikačních plánů napříč projekty nebo jejich přizpůsobení pro větší týmy. Jasné standardy snižují riziko nedorozumění a pomáhají nováčkům rychle se zapracovat.
Zachovejte flexibilitu
Buďte flexibilní a přizpůsobujte plán podle vývoje projektu, zpětné vazby od zainteresovaných stran nebo nepředvídaných výzev.
Pravidelně kontrolujte klíčové ukazatele výkonnosti v oblasti komunikace, abyste odhalili mezery a vylepšili procesy. Na konci projektu zkontrolujte komunikační proces, abyste zjistili, jaké poučení jste si z něj odnesli, a vylepšili plány do budoucna.
Komu přináší výhody použití komunikačního plánu projektu?
- Agentury: Agentury často mají za úkol řídit více projektů a musí zajistit, aby všichni účastníci projektu byli na stejné vlně. Plán komunikace v rámci projektu umožňuje agenturám koordinovat jejich úsilí a zajistit, aby všichni zúčastnění měli přístup ke stejným informacím. Kreativní agentura Reklamní agentura Agentura pro digitální marketing Agentura pro SEO
- Kreativní agentura
- Reklamní agentura
- Agentura pro digitální marketing
- SEO agentura
- Oddělení: Oddělení jakékoli velikosti mohou těžit z existence plánu projektové komunikace. Ten umožňuje členům týmu zůstat informováni o nejnovějších změnách a včas dostávat relevantní informace, které potřebují. Lidské zdroje IT Akce PR Marketing Prodej
- Lidské zdroje
- IT
- Události
- PR
- Marketing
- Prodej
Sdílejte informace o projektu v kratším čase pomocí šablon
Komunikace v týmu má přímý vliv na úspěšné řízení projektů. Dobrá komunikace je nezbytná, ať už pracujete ve svém vlastním oddělení, v týmu na dálku nebo v mezifunkčním týmu.
Než vůbec odešlete projektový e-mail, vytvořte nejprve plán komunikace v rámci projektu, aby byl celý tým na stejné vlně. Naštěstí nemusíte trávit hodiny vytvářením dokonalého plánu komunikace.
ClickUp sjednocuje váš komunikační plán, úkoly, chaty a týmy do jedné intuitivní platformy. Ušetřete čas, zrychlete své pracovní postupy a zefektivněte komunikaci v týmu díky platformě vytvořené pro zaneprázdněné týmy.
Vyzkoušejte to sami: Zaregistrujte se nyní zdarma na ClickUp.