Jak vytvořit dashboard pro KPI (s příklady a šablonami)

Ve vysoce výkonném týmu každý přesně ví, za co je zodpovědný, jak si vede a jak to vše souvisí s cíli organizace.
Tyto týmy, které pracují jako jeden celek a důsledně plní cíle, mají jednu společnou vlastnost: neustále sledují a znají své výsledky.
To, co neměříte, nemůžete zlepšit.
Prvním krokem ke zlepšení výkonu je tedy měření. To nás přivádí k pojmu KPI neboli klíčové ukazatele výkonnosti. KPI pomáhají průběžně kvantifikovat výkon jednotlivců, týmů i celé organizace.
Nastavení KPI je však pouze prvním krokem.
Musíte také pravidelně sledovat svůj pokrok, abyste se ujistili, že vy a váš tým můžete dosáhnout svých cílů. Právě v tom se hodí KPI dashboard! 📈
Co je panel KPI?
KPI dashboard vizuálně zobrazuje vaše KPI (klíčové ukazatele výkonnosti) a poskytuje vám podrobný přehled několika KPI na jednom místě. Pomocí grafů, tabulek, pruhů postupu atd. vám KPI dashboard pomáhá rychle zjistit, kde se vy nebo váš tým nacházíte ve vztahu ke konkrétním cílům. Můžete okamžitě posoudit, jak blízko jste k dosažení benchmarků.
KPI dashboardy poskytují všem zúčastněným stranám jasný přehled o výkonu organizace v každém okamžiku. To pomáhá identifikovat problémové oblasti a přijmout nápravná opatření tam, kde je to nutné.
Zde je několik příkladů, jak může dashboard KPI pomoci podniku:
- Vizualizuje data pro snadné pochopení: Dashboard KPI shromažďuje komplexní data z různých zdrojů do jednoho přehledného zobrazení. To pomáhá při sledování výkonu a usnadňuje identifikaci trendů.
- Sleduje pokrok směrem ke konkrétním cílům: Pomocí kvantitativních metrik pomáhá dashboard týmům pochopit jejich výkonnost ve vztahu k cílům. Například marketingový tým může sledovat KPI, jako je návštěvnost webových stránek, míra konverze, náklady na získání zákazníka (CAC) atd., aby pochopil, jak si vede.
- Pomáhá při rozhodování: Dashboard KPI může odhalit informace, které vám a vašemu týmu pomohou činit lepší rozhodnutí. Například v týdnu, kdy poklesl počet potenciálních zákazníků z webových stránek, vám marketingový dashboard KPI může ukázat, zda to souviselo s poklesem návštěvnosti.
- Zlepšuje komunikaci a koordinaci mezi odděleními: Dashboardy KPI pomáhají týmům získat stejný transparentní přehled o cílech a pokroku při jejich dosahování. Díky tomu jsou různá oddělení koordinována na základě společných cílů.
Moderní panely KPI shromažďují více KPI v jednom zobrazení, čímž šetří čas, který byste jinak strávili analýzou dat z více zdrojů.
Sdílené pohledy pomáhají týmům společně analyzovat výkonnost a využívat data a metriky k kvantifikaci pokroku.
Jste v oblasti KPI nováčkem? Podívejte se na naše video, které vám jednou provždy objasní, co jsou KPI!
Prvky panelu KPI
Dashboard KPI je více než jen nástroj pro sledování: nabízí přehled blížících se termínů a úkolů, které vyžadují urgentní pozornost, spolu s jejich příslušnými vlastníky. Tato úroveň přehlednosti a odpovědnosti vede k informovaným rozhodnutím a včasným úpravám, takže můžete udržet tempo směřující k cílům.
Dobře navržený dashboard KPI obvykle obsahuje tyto prvky:
Klíčové metriky
KPI dashboard zobrazuje nejdůležitější metriky relevantní pro tým a organizaci. Každá z těchto metrik je obvykle konkrétní, kvantifikovatelná a měřitelná. Klíčové metriky pro tým produktového managementu mohou například zahrnovat míru přijetí funkcí, NPS (Net Promoter Score), míru retence uživatelů, skóre spokojenosti zákazníků (CSAT) atd.
Vizualizace dat
Jednoduché výsečové grafy a seznamy čísel nemusí stačit k přesnému sledování vašeho pokroku. Místo toho byste měli hledat výkonný dashboard, který nabízí komplexní přehled prostřednictvím vizuálních prvků. Prvky jako grafy, měřidla, teploměry a ukazatele pokroku usnadňují sledování pokroku.
KPI dashboard, který vizualizuje data pomocí tabulek, grafů, scorecardů atd., usnadňuje týmům rychlé pochopení a analýzu dat a rozhodování o dalších krocích.
Aktualizace v reálném čase
Potřebujete dashboard s nejaktuálnějšími a nejspolehlivějšími údaji, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí a přijímat včasná opatření. V ideálním případě by váš dashboard KPI měl být schopen automaticky aktualizovat data v reálném čase nebo v pravidelných intervalech. Tím je zajištěno, že informace, které sledujete, jsou vždy aktuální a spolehlivé.
Mnoho týmů sice stále vytváří KPI dashboardy v Excelu, ale jejich významnou nevýhodou je, že se automaticky neaktualizují. Moderní nástroje to zvládají lépe díky integraci s vašimi zdroji dat.
Možnosti filtrování a podrobného rozboru
Pokročilejší panely nabízejí filtry a možnosti podrobného rozboru, které vám umožní zobrazit konkrétní metriky v podrobnějších detailech. Například panely ClickUp mají filtry a přepínače, které vám pomohou najít potřebné informace.
Milníky a časové osy
Stanovení milníků je pro vedoucího týmu důležité pro udržení morálky týmu, zejména u dlouhodobých cílů. Slouží jako kontrolní body, které poskytují povzbuzení prostřednictvím viditelných známek pokroku.
Na druhé straně časové osy poskytují vám i celému vašemu týmu jasný plán pro dosažení cílů a pomáhají vám zůstat motivovaní a soustředění. Váš dashboard KPI by měl být schopen tyto informace začlenit spolu s metrikami výkonu.
Přizpůsobení
KPI dashboard může být skutečně užitečný pouze tehdy, když si uživatelé mohou přizpůsobit zobrazení dashboardu. Například vedoucí prodeje může chtít vidět pouze celkové KPI prodeje a přidat filtry podle týmů. Na druhou stranu vedoucí oddělení může chtít vidět podrobné KPI výkonnosti týmů a jednotlivců v konkrétním rozložení.
Váš dashboard by měl být přizpůsobitelný, abyste nemuseli vytvářet více dashboardů KPI přizpůsobených jedinečným požadavkům každého týmu. Můžete také vytvořit společnou šablonu dashboardu, kterou lze podle potřeby opakovaně používat.
💡Tip pro profesionály: Dashboardy ClickUp jsou vysoce přizpůsobitelné a obsahují více než 50 widgetů, pomocí kterých si můžete vytvořit vlastní zobrazení dat.
Oznámení
Některé nástroje pro reporting KPI umožňují nastavit upozornění a oznámení pro konkrétní události, které vyžadují zásah nebo rychlou akci. Můžete například nastavit upozornění pro případ, že návštěvnost vašeho webu klesne o více než 10 % za týden.
Uživatelsky přívětivé rozhraní
KPI dashboard je nástroj pro všechny členy organizace, nejen pro ty, kteří se vyznají v technologiích. Jeho design by měl být intuitivní a uživatelsky přívětivý a umožňovat snadnou navigaci. Všechny klíčové informace musí být snadno dostupné, aby členové týmu nemuseli dlouho hledat důležité obchodní údaje. Navíc, pokud je dashboard přizpůsoben pro mobilní zařízení, zvyšuje se jeho užitečnost, protože týmy mohou sledovat důležité aktualizace kdekoli a kdykoli.
Jako obchodní analytik mi funkce dashboardu v ClickUp výrazně usnadnila zobrazování dat přehledným a smysluplným způsobem. Funkce porovnání lze přizpůsobit tak, aby data byla zobrazena smysluplným způsobem a byla snadno srozumitelná.
Nyní, když víme, z čeho se skládá efektivní dashboard KPI, pojďme si také odpovědět na jednu otázku, která mnohé mate – jaký je rozdíl mezi OKR a KPI.
Rozdíl mezi KPI a OKR
KPI a OKR se sice používají k měření a sledování výkonu, ale jejich účel a vlastnosti se liší. KPI měří váš výkon podle konkrétních metrik, zatímco OKR stanovují vaši vizi a strategii pro dosažení vašich cílů. Zde je stručné srovnání těchto dvou pojmů:
|Aspekt
|KPI
|OKR
|Účel
|Pro průběžné měření a sledování výkonu
|Definování a sledování cílů a měřitelných výsledků
|Časový rámec
|Průběžné
|Obvykle čtvrtletně nebo ročně
|Zaměření
|Sledujte výkon jednotlivců nebo týmů ve srovnání s předem stanovenými cíli.
|Slaďte a motivujte jednotlivce nebo týmy k dosažení konkrétních cílů.
|Co měří
|Kvantitativní datové body
|Kvantifikovatelné klíčové výsledky spojené s cíli
|Struktura
|Popisné a zahrnující jednotlivé metriky
|Předepisuje a podporuje pokrok směrem k cílům
|Flexibilita
|Statický po celou dobu trvání, pokud nedojde ke změně cílů.
|Aktualizováno a revidováno podle potřeby.
|Příklad
|Návštěvnost webových stránek Měsíční potenciální zákazníci Tržby z prodeje Denní transakce Skóre CSAT Náklady na získání zákazníka (CAC)
|Zvýšit návštěvnost webových stránek o 50 %Zvýšit počet příchozích potenciálních zákazníků o 20 %Zvýšit tržby o 25 %Zlepšit konverze o 18 %Zlepšit skóre CSAT o 10 %Snížit CAC o 15 %
Různé typy KPI dashboardů
KPI panely se liší svým designem a funkčností, aby vyhovovaly specifickým potřebám jednotlivých rolí, od generálních ředitelů přes manažery a vedoucí týmů až po jednotlivé přispěvatele v rámci organizace.
Porozumění odlišným vlastnostem a účelům každého z nich vám pomůže efektivně implementovat nejvhodnější rámec KPI.
Strategický panel KPI
Vedení a vrcholový management organizace potřebují komplexní přehled o výkonu společnosti ve vztahu k stanoveným cílům. Strategický dashboard KPI poskytuje tento přehled o pokroku organizace směrem k strategickým cílům a dlouhodobým záměrům. Zahrnuje celkový pohled na zdraví podniku a data týkající se finančního výkonu, spokojenosti zákazníků atd. v rámci celé společnosti.
Tento typ výkonného KPI dashboardu poskytuje:
- Vizualizace strategických cílů: Prezentace hlavních cílů organizace a jejich souladu s celkovou strategií
- Sledování výsledků v rámci celé organizace: Poskytuje přehled o výkonu různých oddělení a o tom, jak přispívají k cílům společnosti.
- Podpora rozhodování: Zahrnuje praktické poznatky a prognózy, které pomáhají při strategickém plánování a alokaci zdrojů.
- Přehled o výkonu v reálném čase: Umožňuje generálním ředitelům a vedoucím pracovníkům sledovat zdraví organizace a pokrok při dosahování cílů.
Analytický panel KPI
Analytické KPI dashboardy jsou podrobnější než strategické dashboardy a poskytují podrobné údaje a informace, které pomáhají manažerům při rozhodování. Obvykle obsahují historická data a funkce, jako jsou filtry a zobrazení, pro hlubší analýzu. Analytici a datoví vědci ve vaší organizaci by takové dashboardy používali denně. Jedná se o nejlepší KPI dashboardy pro dlouhodobé plánování a strategii.
Některé organizace používají analytický dashboard jako hlavní zdroj datových informací, přičemž pro konkrétní týmy nebo funkce jsou prováděny různé úpravy.
Operační KPI dashboard
Nejčastěji používaným typem dashboardu KPI je operační dashboard. Ten poskytuje pravidelný přehled o vašich obchodních operacích v daném časovém okamžiku. Takové dashboardy obvykle neobsahují žádné zbytečné prvky, jako jsou více zobrazení a ukazatele průběhu; místo toho se zaměřují na aktuální výkonnost nebo stav. Operační dashboardy KPI mají také jednodušší rozvržení, které se snadno používá.
Tento typ KPI dashboardu často používají vedoucí týmů a střední management; mezi jeho běžné funkce patří:
- KPI specifické pro tým: Podrobný popis cílů týmu a sledování pokroku podle těchto metrik
- Nástroje pro spolupráci a sladění: Zajištění souladu cílů týmu s širšími cíli organizace a posílení spolupráce mezi členy týmu.
- Řízení výkonu: Pomáhá hodnotit výkon týmu, identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a uznávat úspěchy.
- Sledování milníků: Zdůraznění významných úspěchů a blížících se termínů, aby tým zůstal motivovaný a na správné cestě.
Příklady tohoto druhu panelů zahrnují denní sledování prodejní výkonnosti, zprávu o docházce týmu, sledování doby odezvy zákaznické podpory, panel úrovně skladových zásob, panel KPI prodeje společnosti atd. Různé týmy v rámci organizace (prodej, marketing, zákaznický servis atd.) mohou také vytvářet operační panely pro sledování funkčních KPI.
Taktický panel KPI
Jednotliví přispěvatelé musí rozumět tomu, jak jejich práce ovlivňuje cíle organizace. Jejich dashboard je spíše taktický a zaměřuje se na následující:
- Individuální cíle a metriky: Zobrazení individuálních cílů a pokroku při jejich dosahování.
- Správa úkolů: Integrace seznamů úkolů a ukazatelů pokroku, které pomáhají jednotlivcům spravovat jejich pracovní zátěž a efektivně stanovovat priority.
- Zpětná vazba a rozvoj: Nabízí způsoby, jak získávat zpětnou vazbu a sledovat osobní rozvoj a růst v rámci organizace.
- Viditelnost sladění: Ukazuje, jak se jejich cíle shodují s cíli týmu a organizace, a vytváří tak pocit přínosu a sounáležitosti.
KPI dashboard pro řízení projektů
Projektoví manažeři mají obvykle pro každý svůj projekt samostatný dashboard. Tento dashboard KPI pro řízení projektů umožňuje vizualizovat průběh projektu a zda celkový výkon odpovídá očekáváním.
Takový dashboard by zahrnoval KPI související s:
- Přidělování a využívání zdrojů
- Sledování času
- Stav dokončení úkolů
- Využití rozpočtu
- Časové osy projektů
Pomáhá projektovým manažerům udržet si přehled o projektu a v případě potřeby přijmout nápravná opatření, aby se konkrétní KPI vrátily zpět na správnou cestu.
Některé organizace také vytvářejí vlastní KPI dashboardy pro konkrétní týmy nebo iniciativy. Tyto dashboardy shromažďují a zobrazují nejrelevantnější data pro každý případ.
Každý typ KPI dashboardu zajišťuje, že všichni členové organizace, bez ohledu na jejich roli, jsou v souladu se strategickými cíli. Poskytováním relevantních dat a informací zaměstnancům na všech úrovních KPI dashboardy usnadňují efektivní rozhodování, zlepšují řízení výkonu a podporují kulturu transparentnosti a odpovědnosti.
Jak vytvořit dashboard KPI
Nyní vám ukážeme, jak vytvořit dashboard KPI pro sebe nebo svůj tým. Sledujte nás!
I když jej stále můžete vytvářet starým způsobem v tabulce Excel, moderní řešení dashboardu zjednoduší každodenní správu. Ze všech dostupných možností vyniká ClickUp jako komplexní řešení pro správu projektů, které zjednodušuje sledování cílů a pokroku.
1. Definujte svůj cíl
Než vytvoříte KPI dashboard, musíte se rozhodnout, jaké jsou vaše cíle. Při stanovování cílů mějte na paměti, že musí směřovat k vašim dlouhodobým cílům.
Nejlepší způsob, jak stanovit relevantní cíle, je řídit se rámcem SMART: stanovte cíle, které jsou Smart (chytré), Measurable (měřitelné), Achievable (dosažitelné), Realistic (realistické) a Time-bound (časově ohraničené). Pokud jste to ještě nedělali nebo chcete ušetřit čas, můžete k efektivnímu stanovení cílů použít šablonu ClickUp Smart Goals Template.
Tato přizpůsobitelná šablona vám pomůže rozdělit složité cíle na menší, lépe dosažitelné cíle. Pomůže vám definovat konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené cíle.
Zobrazení pracovního listu SMART Goal vám poskytne prostor pro brainstorming a ukládání všech vašich nápadů, zatímco zobrazení cílů společnosti vám pomůže sledovat všechny cíle, na kterých váš tým pracuje.
Jakmile se zaměříte na nejrelevantnější cíle, které chcete sledovat ve svém panelu KPI, vytvořte je v ClickUp.
💡Tip pro profesionály: Stanovujete týmové cíle? Zapojte členy týmu do stanovování cílů, abyste získali jejich včasnou podporu. ClickUp Whiteboards a mindmaps usnadňují společné vymýšlení nápadů a brainstorming.
ClickUp Goals vám umožňuje vizuálně a intuitivně vytvářet a sledovat vaše cíle a KPI.
S ClickUp Goals můžete:
- K vizualizaci cílů a metrik použijte prvky jako ukazatele průběhu, výsečové grafy a teploměry.
- Propojte své cíle s úkoly, podúkoly a kontrolními seznamy a sledujte jejich stav individuálně.
- Sdílejte své cíle se svým týmem a zainteresovanými stranami a sledujte jejich pokrok a soulad.
- Přizpůsobte si svůj dashboard KPI pomocí vlastních polí, více zobrazení a integrací.
- Přidejte připomenutí a funkce zpětné vazby, abyste mohli pravidelně aktualizovat a kontrolovat svůj panel KPI.
2. Identifikujte relevantní metriky
Nyní, když jste si stanovili cíle, pojďme se rozhodnout, které metriky vám nejlépe pomohou měřit pokrok při jejich dosahování.
Vaším cílem může být například zvýšení tržeb o určité procento. V takovém případě budete chtít sledovat metriky související s potenciálními zákazníky, konverzemi, průměrnou hodnotou objednávky, ziskovými maržemi atd.
V ClickUp můžete vytvořit vlastní dashboard pro sledování těchto metrik. Data se aktualizují v reálném čase, takže se nemusíte obávat o relevanci informací. Navíc můžete sledovat více metrik v jednom dashboardu, což výrazně usnadňuje analýzu.
3. Stanovte cíle
Pro každou metriku, kterou jste dříve identifikovali, stanovte konkrétní (a realistické!) cíle, kterých chcete dosáhnout. Například pro metriku konverzí si můžete stanovit cíl 10 % nad vašimi aktuálními konverzemi.
Cíle vám pomáhají měřit pokrok směrem k cíli v jakémkoli okamžiku a udržují vás na správné cestě.
ClickUp Goals vám umožňuje nastavit pět typů cílů pro každý cíl:
- Číslo: Rozsah čísel, u kterých můžete sledovat nárůst nebo pokles od
- Pravda/Nepravda: Binární měřítko pro zjištění, zda bylo něco dosaženo.
- Procento: Procentní hodnota, která se používá například pro míru dokončení atd.
- Měna: Peněžní hodnota, podle které můžete sledovat nárůsty nebo poklesy.
- Úkol: Pokud chcete pouze sledovat dokončení úkolu, podúkolu nebo seznamu úkolů.
💡Tip pro profesionály: Můžete také použít ClickUp Milestones k zvýraznění a sledování kritických úkolů ve vašem projektu.
Zde je příklad toho, jak nastavit cíle v dashboardu pro KPI týmu zákaznické podpory.
Můžete sledovat například tyto metriky:
- Počet vyřízených případů
- Průměrné skóre CSAT
- Průměrná doba odezvy
- Počet eskalací
Chcete-li je zobrazit na panelu KPI, přidejte číslicové widgety, které budou průběžně měřit počet vyřízených případů a eskalací. Podobně přidejte widget pro sledování času, který bude sledovat dobu odezvy zákaznické podpory, a widget pro sledování pokroku, který bude sledovat metriky zapojení uživatelů, jako je CSAT.
4. Integrujte své zdroje dat
Využijte integrace ClickUp k automatizaci sběru dat, kde je to možné, například propojení softwaru zákaznické podpory pro automatické sledování doby odezvy. ClickUp podporuje nativní integrace s různými aplikacemi, jako jsou Slack, Everhour, Front a Hubspot, a umožňuje vám připojit se přes Zapier k dalším stovkám aplikací. Můžete také vytvářet vlastní integrace pomocí API ClickUp.
Kromě toho může dashboard integrovat data z různých dalších funkcí ClickUp (například ClickUp Tasks a ClickUp Goals), což vám umožní sledovat aktualizace konzistentně.
5. Vytvořte a přizpůsobte si svůj dashboard
Při vytváření rozvržení panelu dbát na to, aby byl vizuálně atraktivní a uživatelsky přívětivý. Tím zajistíte hladkou navigaci pro všechny členy týmu. Neváhejte vyzkoušet různé rozvržení, abyste objevili nejúčinnější kombinaci estetiky a funkčnosti. Můžete také vyzkoušet různé šablony panelů, dokud nenajdete tu, která vám dokonale vyhovuje.
ClickUp vám umožňuje přizpůsobit si dashboard přesně podle svých představ. Kromě více než 50 widgetů, ze kterých si můžete vybrat, zde je několik dalších funkcí ClickUp, které vám to velmi usnadní:
- Vlastní pole: Pomocí vlastních polí ClickUp můžete sledovat konkrétní metriky relevantní pro vaše KPI, jako například „implementovaná zpětná vazba od uživatelů“ s zaškrtávacím políčkem nebo „vyřešení případu v tentýž den“ s procentem.
- Vlastní stavy: Vytvořte si vlastní jedinečné stavy úkolů (a přiřaďte jim barevné kódy) pomocí vlastních stavů úkolů ClickUp. Přejmenujte je nebo dokonce smažte podle toho, jak se vyvíjí vaše pracovní postupy.
6. Sledujte metriky
Nyní, když jste si stanovili cíle, je čas sledovat vybrané metriky. Software KPI, jako je ClickUp, to za vás udělá automaticky a bude udržovat data na vašem panelu aktuální.
ClickUp Tasks vám pomáhá organizovat a sledovat úkoly související s každým cílem pro efektivní řízení. Intuitivní rozhraní typu drag-and-drop zjednodušuje správu úkolů a poskytuje několik zobrazení pro komplexní přehled o pracovních postupech.
Kromě zobrazení Dashboard vám ClickUp Views také umožňuje vizualizovat a studovat vaše data různými způsoby. Například zobrazení List (vhodné pro podrobný rozpis jednotlivých úkolů), Timeline (pokud chcete zobrazit úkoly podle data a trvání), Workload, Ganttův diagram a další.
💡Tip pro profesionály: V ClickUp můžete vytvořit úkol, který vám připomene, abyste pravidelně sledovali své KPI metriky.
Nebo ještě lépe, automatizujte tuto úlohu jejím outsourcingem do ClickUp Brain, integrovaného asistenta AI v ClickUp. Můžete jej využít k analýze dat za účelem sledování metrik a plánování a odesílání automatických zpráv o pokroku.
Můžete klást otázky ClickUp Brain a ten prohledá všechny panely ve vašem pracovním prostoru, aby automaticky a rychle vygeneroval potřebné informace.
Zajistěte, aby všichni relevantní členové týmu měli přístup k dashboardu KPI. Sdílení dashboardu podporuje transparentnost a udržuje všechny v souladu s cíli organizace a jejich rolí při jejich dosahování.
Máte obavy o bezpečnost? Nemějte – můžete nastavit uživatelská oprávnění a omezit přístup k panelu pouze na oprávněné osoby.
7. Analyzujte výsledky
Po určité době sledování metrik analyzujte data, abyste zjistili, zda jste na dobré cestě k dosažení svých cílů. Pokud ne, můžete rychle rozhodnout o dalších krocích.
ClickUp vám umožňuje rychle přejít od širokého přehledu k detailním informacím pomocí filtrů a funkcí podrobného rozboru v dashboardu.
Ganttovy diagramy v ClickUp jsou dalším vynikajícím způsobem, jak získat přehled o všech úkolech a metrikách projektu a zjistit, kde je třeba dohnat zpoždění. Pomocí funkce drag-and-drop můžete podle potřeby upravit časové osy. Pomohou vám také identifikovat závislosti mezi úkoly, které vás zdržují, a najít volný čas, který by mohl být k dispozici.
💡Tip pro profesionály: Zeptejte se ClickUp Brain a ten prohledá všechny panely ve vašem pracovním prostoru a okamžitě vám poskytne odpovědi. Nyní přemýšlejte o tom, jak využijete ušetřený čas 🙌
8. Vyhodnocujte pokrok
Kromě sledování a analýzy jednotlivých metrik je také důležité pravidelně se zastavit a zhodnotit, jak si celkově vedete. Tyto kontroly vám pomohou zhodnotit dosažené milníky a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
💡Tip pro profesionály: Nastavte týdenní nebo dvoutýdenní kontroly pomocí kalendáře ClickUp, abyste mohli vyhodnotit pokrok v KPI a podle potřeby upravit úkoly a strategie.
Zobrazení tabule ClickUp seskupuje úkoly podle stavu, což vám pomáhá rychle sledovat pokrok a provádět úpravy. Vizuální povaha tabule Kanban usnadňuje sledování a správu cílů, takže můžete přesunout pozornost a zdroje tam, kde jsou nejvíce potřebné.
Po vyhodnocení se můžete rozhodnout upravit své cíle nebo časové plány, nebo dokonce změnit svou strategii. Vzhledem k tomu, jak dynamické bývá naše pracovní prostředí, pomáhají takovéto vyhodnocení týmům držet krok se změnami a zůstat agilní.
💡Tip pro profesionály: Při používání dashboardu KPI sbírejte od svého týmu zpětnou vazbu ohledně jeho účinnosti a použitelnosti. Neustále hledejte způsoby, jak dashboard KPI vaší organizace vylepšit.
Pravidelné kontroly zajišťují, že dashboard i nadále splňuje vaše potřeby a pomáhá vám oslavovat úspěchy, což zvyšuje morálku.
Použití šablony KPI ClickUp
To byl ve zkratce proces vytváření dashboardu. Pokud nechcete trávit čas vytvářením vlastních dashboardů, můžete také použít šablonu ClickUp KPI, abyste rychle nastavili a sledovali metriky úspěchu pro sebe a svůj tým.
Tato šablona panelu KPI vám pomůže:
- Získejte přehled o pokroku vašeho týmu při dosahování cílů.
- Zajistěte, aby týmy a jednotlivci byli sladěni s cíli.
- Sledujte výkon v čase pomocí přehledných vizuálních prvků.
Po importu šablony panelu KPI si udělejte čas na její přizpůsobení konkrétním cílům a klíčovým výsledkům vaší organizace. Můžete použít vlastní stavy (Dokončeno, Mimo plán, Podle plánu, Nezahájeno a Ohroženo) a vlastní pole (Pokrok, Oddělení, Cílová hodnota, Skutečná hodnota, KPI atd. ), abyste ji upravili podle svých představ. Pomáhá vám také lépe sledovat KPI pomocí nativního sledování času, značek a automatizace.
Zatímco vedoucí pracovníci mohou pomocí souhrnného přehledu získat přehled o všech KPI a jejich vývoji, vedoucí oddělení mohou sledovat pokrok jednotlivých oddělení pomocí přehledu OKR oddělení. Kromě toho přehled pokroku může zobrazit podrobné hodnocení každého jednotlivého KPI, zatímco časový přehled je skvělý pro sledování milníků a termínů.
Příklady KPI dashboardů
Pojďme se rychle podívat na několik příkladů dashboardů KPI, abychom viděli, jak je lze použít pro různé metriky a funkce.
Panel marketingových kampaní ClickUp
Díky panelu ClickUp Marketing Campaigns Dashboard mohou týmy získat přehled o svých hlavních marketingových iniciativách na jednom místě.
Vezměme si například případ marketingové kampaně na sociálních médiích , ve které jste identifikovali cíle, jako je zvýšení dosahu, zapojení a počtu sledujících.
Chcete-li sledovat výkonnost kampaně, můžete vytvořit marketingový dashboard KPI, který bude sledovat metriky, jako jsou:
- Zobrazení za týden a měsíc
- Lajky za týden a měsíc
- Lajky a sdílení podle kanálu
- Počet sledujících za týden atd.
Přehledový panel ClickUp Sales
V ClickUp můžete vytvořit a přizpůsobit panel s přehledem prodejů, který vašemu prodejnímu týmu pomůže sledovat klíčové ukazatele vašeho podnikání.
Například můžete použít různé widgety k vytvoření vizuální reprezentace:
- Hrubé a čisté tržby podle měsíců
- Růst tržeb podle regionů
- Údaje o prodeji podle kanálu
- Míra uzavření podle měsíce
- Celková míra konverze
- Prodej podle kategorie nebo typu produktu atd.
Sledování těchto klíčových metrik pomáhá obchodním manažerům udržet přehled o prodejních číslech, přijímat rozhodnutí na základě dat a zajistit, aby všichni byli v souladu s dalším postupem.
S ClickUp má každý prodejce svůj vlastní přizpůsobený dashboard. Mohou tak vidět mnoho důležitých informací o postupu projektů svých klientů a dopadu na tržby, které dříve neviděli.
S ClickUp má každý prodejce svůj vlastní přizpůsobený dashboard. Mohou tak vidět mnoho důležitých informací o postupu projektů svých klientů a dopadu na tržby, které dříve neviděli.
Osobní panel produktivity ClickUp
Panely neslouží pouze ke sledování pokroku týmu. Panel KPI můžete také použít k měření svého vlastního výkonu.
Vytvořte si svůj dashboard ClickUp Personal Productivity Dashboard podle svých představ – přidejte widgety a data, která jsou pro vás nejdůležitější. Například zástupce zákaznické podpory může chtít sledovat konkrétní metriky, jako jsou:
- Celkový počet případů, které jim byly přiděleny
- Úkoly, které jsou u nich aktuálně otevřené
- Úkoly, které během týdne uzavřeli
- Průměrná doba zpracování každé úlohy
- Hodnocení zpětné vazby od zákazníků
Je to skvělý způsob, jak může každý jednotlivec zjistit, kde tráví svůj čas a zda je to v souladu s jeho cíli. Pokud ne, může rychle změnit směr, přehodnotit priority a vrátit se na správnou cestu.
Jak používat KPI panely pro chytřejší práci
Zavedení KPI dashboardu, který sleduje klíčové metriky, může zlepšit celkový výkon organizace. Strategickým využitím KPI dashboardů mohou týmy pracovat chytřeji a zajistit, že každé úsilí přímo přispívá k cílům organizace.
Zde jsou nejvýznamnější výhody efektivního využití KPI dashboardu:
1. Zlepšete komunikaci strategických cílů
Cíle organizace a týmu často vyžadují koordinaci mezi různými týmy. Bez jednotné platformy pro prezentaci cílů a metrik výkonnosti riskujete nedorozumění a vznik datových sil.
KPI dashboard přehledně zobrazuje individuální a týmové úspěchy a pokrok směrem k cílům v snadno srozumitelném formátu. Tato přehlednost pomáhá členům vašeho týmu vidět jejich přínos k širším cílům organizace; tento kontext je motivuje a zvyšuje jejich výkonnost.
Mnoho platforem dashboardů navíc obsahuje nástroje pro spolupráci, které minimalizují potřebu externích aplikací pro zvýšení produktivity a zjednodušují každodenní práci.
2. Snadné sledování aktivit
Inteligentní software pro dashboardy s sledováním úkolů v reálném čase činí z týdenních schůzek k aktualizaci minulost.
Panely, jako je ClickUp, se aktualizují v reálném čase, aby vám kdykoli ukázaly rozsah dokončené práce. Už nemusíte sledovat práci v desítkách tabulek nebo čekat, až vám různé týmy pošlou svá data, abyste je mohli sestavit do jednoho přehledu!
Abyste mohli svá data co nejlépe využít, vyberte si řešení dashboardu, které se hladce začlení do vašeho stávajícího pracovního postupu. To může znamenat výběr kompatibilní aplikace, která se integruje s vašimi primárními zdroji dat, nebo volbu komplexní platformy, která nabízí podrobné reporty KPI, vizualizace dat a automatizované pracovní postupy.
3. Vytvářejte příležitosti pro gamifikaci
Kromě analýzy dat mohou panely KPI do pracovního postupu vnést zábavné prvky a zapojit vaše zaměstnance prostřednictvím gamifikace.
Průzkum TalentLMS ukázal, že gamifikace může výrazně zvýšit produktivitu a spokojenost na pracovišti, přičemž 89 % zaměstnanců se cítí produktivnější a 88 % pociťuje větší spokojenost.
KPI dashboard vám může pomoci nastavit systém odměn založený na dosažení konkrétních obchodních milníků a cílů. Můžete také začlenit bodové systémy, žebříčky a další soutěžní prvky, abyste vytvořili zdravou soutěž, pokud to neohrozí spolupráci.
4. Podporujte lepší týmovou práci a odpovědnost
KPI dashboardy řeší běžné výzvy týmové práce, jako jsou nejasné úkoly, komunikační překážky a nedostatečná viditelnost širších cílů organizace.
Zobrazením KPI spolu s příslušnými cíli dashboardy objasňují individuální odpovědnosti, zmírňují zmatek a rychle identifikují neefektivnosti. Zajišťují také transparentnost a budují důvěru v rámci vaší organizace.
Kromě toho, když členové vašeho týmu mohou vidět úkoly ostatních, podporuje to sdílení znalostí a vzájemnou podporu, což dále posiluje týmovou práci a odpovědnost.
Vytvořte špičkový panel KPI pomocí ClickUp
KPI pomáhají týmům vyjasnit a soustředit se na jejich denní, týdenní a měsíční cíle a výkonnost. Pomáhají také jednotlivcům vidět, jak jejich úsilí ovlivňuje tým. Naopak také zdůrazňují iniciativy a akce, které nepodporují cíle společnosti a měly by být odsunuty na druhou kolej.
KPI, které jsou účinné pro jeden tým nebo dokonce organizaci, však nemusí vyhovovat jinému. Proto doporučujeme identifikovat vaše priority a vybrat vhodné KPI pro měření pokroku.
Využití dobře navrženého softwaru pro KPI může tento proces zjednodušit, eliminovat většinu dohadů a urychlit pokrok směrem k cílům.
ClickUp je jedním z nejvíce uživatelsky přívětivých a nákladově efektivních řešení pro vytváření vysoce kvalitních KPI dashboardů. Vylepšuje vaše možnosti reportování pomocí dat v reálném čase, kdykoli je to potřeba, takže se můžete přestat honit za daty a věnovat se strategické práci.
