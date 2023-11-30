Jak vytvořit výkonný dashboard: podrobný průvodce

Účinný výkonný dashboard je jako řídící centrum vaší společnosti.
Ukáže vám, co se v daném okamžiku děje, a to prostřednictvím praktických údajů, ale nezatěžuje vás zbytečnými detaily. Získáte jasný vizuální přehled o finančním zdraví vaší společnosti, klíčových ukazatelích výkonnosti (KPI), řízení vztahů se zákazníky a dalších informacích, které potřebujete k tomu, abyste mohli s jistotou podnikat velké kroky. 💯
Jediným problémem je, že vytvoření dashboardu na vysoké úrovni není snadný úkol. Musíte spojit mnoho podnikových systémů a kritických metrik, což se může zdát jako náročný úkol.
Abychom vám pomohli, ukážeme vám, jak by měl vypadat robustní výkonný dashboard a jak jej vytvořit od základů bez zdlouhavé práce.
Co je výkonný dashboard?
Exekutivní dashboard je vizuální reprezentace dat a KPI, kterou vedoucí pracovníci na nejvyšší úrovni používají ke sledování obchodních procesů a aktivit. Čerpá informace z různých zdrojů, aby poskytoval praktické informace o výkonu společnosti.
V závislosti na účelu může být dashboard souhrnem zpráv a KPI z několika obchodních funkcí nebo obecný přehled konkrétního odvětví. V každém případě jde o to, aby se z hromady surových dat stal stručný, dynamický přehled, který pomůže vedoucím pracovníkům činit rozhodnutí založená na faktech.
Aby výkonný dashboard mohl tento účel efektivně plnit, musí vycházet z údajů v (téměř) reálném čase a pokud možno se aktualizovat bez ručního zásahu. Díky tomu mohou vedoucí pracovníci neustále sledovat průběh projektů a celkovou výkonnost. 📈
Výhody vytvoření výkonného dashboardu
Pokud jste osoba s rozhodovací pravomocí, měli byste zavést výkonné panely z pěti klíčových důvodů:
- Jasný přehled – Nemůžete (a neměli byste) se přímo zapojovat do všeho, co se ve vaší společnosti děje. Výkonný dashboard vám poskytne informace potřebné k udržení pevné kontroly nad vašimi obchodními aktivitami, které byste jinak nemuseli získat z první ruky.
- Kratší rozhodovací proces —Důležitá rozhodnutí vyžadují pečlivé plánování; to poslední, co chcete, je rozhodovat naslepo. Díky robustnímu dashboardu budete mít všechny potřebné údaje přímo před sebou, takže nebudete muset trávit hodiny nebo dny přemýšlením o dalším kroku.
- Lepší komunikace – Ať už se připravujete na výroční valnou hromadu akcionářů nebo potřebujete sdělit zaměstnancům důležité změny, výkonný dashboard je neocenitelným pomocníkem při tvorbě prezentačních materiálů a podpoře všeho, co říkáte, aktuálními údaji.
- Lepší výkonnost podniku – dashboard vám poskytuje přehled o celkovém stavu vašeho podniku v reálném čase, který můžete využít k identifikaci hlavních oblastí, které je třeba zlepšit, a k zefektivnění provozu.
- Sledování a sladění cílů – Výkonný dashboard můžete použít ke sledování různých cílů napříč různými odděleními a k zajištění jejich souladu s vaší celkovou strategií. Sdílení dashboardu s vaším týmem může být také vynikajícím způsobem, jak udržet jeho motivaci a zapojení.
5 typů výkonných dashboardů
Existuje několik typů výkonných dashboardů, které slouží k různým účelům a jsou určeny různým cílovým uživatelům. Projdeme si ty nejběžnější, abyste získali obecnou představu o tom, co by každý z nich měl obsahovat. 📊
Finanční dashboard
Finanční panely používají finanční ředitelé a akcionáři, kteří potřebují mít přehled o finančním zdraví společnosti. Obvykle konsolidují zprávy týkající se následujících oblastí:
- Výkazy peněžních toků
- Pohledávky a závazky
- Ziskové marže
- Analýza výdajů
Klíčovým aspektem finančních dashboardů je analýza trendů, která využívá historická data k identifikaci finančních vzorců a anomálií (např. sezónní poklesy tržeb nebo nárůsty nákladů). Tyto trendy se používají pro finanční prognózy a pomáhají podniku efektivněji organizovat rozpočet.
Finanční panely lze také použít pro analýzu rizik. Například můžete použít údaje o cash flow z panelu k omezení rizik likvidity a zajistit, že vám nedojdou dostupné finanční prostředky. 💸
Pravidelné finanční reporty jsou klíčové pro sledování výkonnosti firmy a dashboard ti pomůže mít přehled o klíčových metrikách, aniž bys musel prohledávat jednotlivé reporty. Díky němu můžeš dodržovat rozpočet a vyhnout se zbytečným nákladům.
Strategický dashboard
Strategický dashboard nabízí cenný vhled do výkonnosti vaší společnosti v souladu s jejími dlouhodobými cíli. Může zahrnovat různé KPI, od podílu na trhu a návratnosti investic do významných projektů až po zapojení a spokojenost zaměstnanců. Konkrétní parametry závisí na cílech vaší společnosti, takže žádné dva dashboardy nejsou identické.
Strategické panely lze použít k několika účelům, zejména:
- Dlouhodobé revize a úpravy plánů
- Přidělování zdrojů
- Sladění s dlouhodobými cíli společnosti
Strategický dashboard můžete také použít pro srovnávací analýzu, kdy porovnáte své výsledky s výsledky konkurence. Získáte tak lepší přehled o své pozici na trhu a budete moci lépe určit směr, kterým se vydat. ↗️
Provozní dashboard
Na rozdíl od strategického dashboardu je operační dashboard detailní a zaměřuje se na každodenní činnosti. Kromě toho, že poskytuje COO hlubší vhled do konkrétních funkcí a procesů, pomáhá manažerům a vedoucím týmů bojovat proti neefektivitě a optimalizovat pracovní postupy.
Nejdůležitějším aspektem operačního dashboardu jsou data v reálném čase, protože umožňují rychlé řešení problémů. Dashboard sleduje mnoho důležitých metrik, jako například:
- Výrobní výkon
- Úrovně a trendy zásob
- Využití zdrojů
- Standardy kvality
Pokud jsou operační panely dobře vytvořené, jsou vysoce dynamické a interaktivní, což vám umožňuje průběžně sledovat klíčové procesy a identifikovat úzká místa. Poskytnutá data můžete využít k tomu, abyste ze své společnosti udělali dobře fungující stroj a zajistili hladký chod všeho. 🏭
Dashboard pro řízení projektů
Řídicí panel pro správu projektů se často používá ke sledování celého portfolia projektů společnosti. Lze jej však použít i pro jednotlivé projekty, které vyžadují zvláštní pozornost nebo rozsáhlé zdroje.
Panel by měl obsahovat důležité informace o projektu, například:
- Klíčové úkoly spolu s přidělenými osobami, termíny a dalšími podrobnostmi
- Cíle s odpovídajícími milníky a KPI
- Předpokládané náklady a údaje v reálném čase o skutečných výdajích
Mnoho dashboardů pro řízení projektů používá Ganttovy diagramy k prezentaci podrobných časových os, které umožňují rozhodovacím orgánům sledovat pokrok a v případě potřeby provádět úpravy. Tyto dashboardy jsou obzvláště užitečné pro komunikaci se zainteresovanými stranami projektu a pro jejich informování o nejnovějších aktualizacích. ❗
Marketingový dashboard
CMO musí rychle přijímat mnoho rozhodnutí, aby drželi krok s novými trendy a realizovali účinné marketingové strategie. Proto je komplexní marketingový dashboard nezbytný pro udržení konkurenční výhody vašeho podnikání.
Panel by měl poskytovat přehled o klíčových marketingových kanálech společnosti (placené reklamy, sociální média, tradiční kanály atd.), abyste mohli rychle posoudit jejich účinnost. Na základě těchto údajů můžete rozhodnout, co funguje nejlépe, a soustředit se na to, a naopak omezit méně účinné taktiky.
Marketingový dashboard také obsahuje důležité informace o vaší cílové skupině, díky kterým můžete personalizovat své marketingové aktivity a zvýšit tak jejich účinnost. 🎯
Mezi nejvýznamnější KPI, které se běžně vyskytují v marketingových panelech, patří:
- Náklady na získání zákazníků
- Metriky SEO (míra okamžitého opuštění, míra prokliku, konverze atd.)
- Celoživotní hodnota zákazníka
- Net Promoter Score
Jak vytvořit robustní výkonný dashboard v pěti snadných krocích
Jakmile si vyberete výkonný dashboard, který chcete vytvořit, postupujte podle těchto kroků a vytvořte jej od základů:
Krok 1: Vyberte si software pro dashboard
Vybraný software pro dashboard musí splňovat řadu požadavků, zejména:
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení
- Robustní funkce pro vizualizaci dat
- Integrace s oblíbenými platformami
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Funkce delegování úkolů a spolupráce
Pokud potřebujete vizuální platformu pro správu projektů, která pokrývá vše výše uvedené a mnohem více, ClickUp může být vynikající volbou. S ClickUp Dashboards můžete vizualizovat klíčové metriky a analyzovat data, abyste mohli snadněji přijímat rozhodnutí.
Získáte více než 50 widgetů, které si můžete přizpůsobit podle svých představ, což zaručuje úplnou flexibilitu. Platforma také nabízí různé možnosti vizualizace dat, od jednoduchých výsečových grafů a souhrnných přehledů pokroku až po komplexní Ganttovy diagramy pro sledování časových os projektů.
Můžete nastavit dynamický dashboard, který se bude vyvíjet spolu s vašimi daty, a to tak, že jej propojíte s mnoha zdroji dat (o čemž si povíme podrobněji později v tomto průvodci). Díky intuitivnímu rozhraní ClickUp můžete snadno vytvořit podrobný přehled všech svých klíčových metrik.
ClickUp obsahuje řadu vestavěných šablon dashboardů, které můžete použít ke snížení manuální práce, například:
- Šablona řídicího panelu pro řízení projektů — Poskytuje vám podrobné vizuální znázornění vašeho projektu.
- Šablona zprávy o stavu projektu pro vedení — umožňuje vám informovat zúčastněné strany o postupu projektu v reálném čase.
- Šablona projektu na vysoké úrovni — Obsahuje vše, co potřebujete k rozdělení komplexního projektu na srozumitelnější části.
Každou šablonu výkonného dashboardu lze přizpůsobit vašemu pracovnímu postupu, zdrojům dat a dalším specifikům, takže můžete vše doladit do nejmenších detailů. 🔧
Krok 2: Určete cíl a hlavní uživatele
Definování vašich cílů je zásadním krokem při vytváření dashboardu, protože určuje vše, co bude dashboard zobrazovat, včetně vašich KPI, projektů, úkolů atd. 🗓️
V rámci každého typu výkonného dashboardu můžete nastavit různé konkrétní cíle. Pokud například vytváříte strategický dashboard, mezi hlavní cíle mohou patřit:
- 12% nárůst podílu na trhu v příštích třech letech
- Expanze do tří nových zemí během dvou let
- Přijetí 20 nových zaměstnanců v příštích čtyřech letech
Ať už si stanovíte jakýkoli cíl, ClickUp Goals vám pomůže jej snadno sledovat. V závislosti na vašem cíli (finanční cíle, souhrny pokroku, procenta atd.) si můžete vybrat z různých grafů a tabulek.
Můžete také stanovit termíny pro cíle a související úkoly, abyste definovali jasný časový plán. Sdílejte cíle se všemi zúčastněnými, aby byli všichni na stejné vlně, a podpoříte tak transparentnost a odpovědnost.
Dalším důležitým aspektem je skupina uživatelů dashboardu, která nemusí být tak zřejmá, jak se na první pohled zdá. Například vytvoření marketingového dashboardu nemusí nutně znamenat, že jediným uživatelem bude CMO. Přístup k němu může chtít také CFO, protože mu umožňuje činit důležitá rozhodnutí o rozdělení rozpočtu. 💰
V tomto případě by dashboard měl obsahovat finanční údaje, jako je návratnost investic do konkrétních kampaní a rozpis nákladů. Zvažte všechny vedoucí pracovníky, kteří by mohli mít z dashboardu prospěch, a zajistěte, aby všichni dostali relevantní údaje.
Krok 3: Vyberte si své KPI
Nejdůležitější údaje, které uvidíte na výkonném dashboardu, se týkají vašich KPI. Budete je sledovat, abyste se ujistili, že směřujete k zvolenému cíli, a v případě potřeby přijmete nápravná opatření.
Váš dashboard by měl obsahovat jak KPI, které se snažíte zlepšit, tak i ty, které sledujete z důvodu údržby. Konkrétní metriky závisí na vašem cíli, proto se zaměřte na ty nejvýznamnější.
Vrátíme-li se k příkladu tržního podílu, mezi KPI, které můžete sledovat, patří:
- Počet prodejů v daném časovém období
- Míra retence zákazníků
- Net Promoter Score
- Stálí zákazníci a doporučení
Při rozhodování o klíčových ukazatelích výkonnosti (KPI), které budete sledovat, může být dobré konzultovat své týmy a další zainteresované strany, protože vám mohou poskytnout cenné informace, které byste jinak nezískali. 🤓
Při výběru klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) mějte na paměti, že vytváříte přehledný dashboard. Není zde místo pro marnivé metriky a detailní KPI, které nemají přímý vliv na rozhodnutí vedení.
Například počet ročních prodejů je vysoký KPI, který se může rozdělit na mnoho nízkých KPI (návštěvnost webových stránek a konverze, průměrná doba konverze, poměr nabídek k uzavřeným obchodům atd.). Místo zahrnutí všech těchto nízkých ukazatelů se zaměřte na celkový obraz a nechte vedoucího příslušného oddělení, aby se zabýval podrobnostmi.
Krok 4: Propojte dashboard se zdroji dat
Nemá smysl mít dashboard, který se nesynchronizuje často nebo v reálném čase, v závislosti na vašich cílech a KPI. Abyste se vyhnuli ručnímu zadávání dat, které může vést k nákladným chybám, měli byste dashboard integrovat s různými zdroji dat a platformami, které vaše týmy používají.
Pokud vytvoříte dashboard pomocí ClickUp, můžete vyvinout soudržný ekosystém bez potíží a složitých technických procesů. Můžete například delegovat práci pomocí ClickUp Tasks a obohatit svůj dashboard o widgety, které v reálném čase načtou všechny potřebné údaje o projektu. 🕛
ClickUp také nabízí více než 1 000 integrací s aplikacemi třetích stran , takže k němu můžete bezplatně připojit řadu aplikací! Díky tomu je platforma vysoce přizpůsobivá různým pracovním postupům a umožňuje vám vytvářet komplexní a detailní panely během chvilky.
Pokud mezi nativními integracemi ClickUp nenajdete své aktuální platformy, můžete pomocí ClickUp API vytvořit vlastní.
S ohledem na výše uvedené nabízí ClickUp úplnou svobodu při vytváření robustních, dynamických dashboardů, které minimalizují manuální práci a vyprávějí příběh vaší společnosti v takovém detailu, jaký si přejete. Pokud potřebujete inspiraci, podívejte se na tyto příklady dashboardů ClickUp.
Krok 5: Aktualizujte dashboard podle potřeby
Jakmile bude váš dashboard funkční, požádejte jeho uživatele o zpětnou vazbu, abyste mohli v případě potřeby upravit jeho design, relevanci dat a celkovou funkčnost. Nejlepší je mít kontinuální zpětnou vazbu, aby dashboard co nejpřesněji zobrazoval postavení vaší společnosti. 📍
Panel byste měli aktualizovat také v případě, že se změní okolnosti vašeho podnikání. Možná uvádíte na trh nový produkt, restrukturalizujete některá oddělení nebo provádíte jiné významné změny, které mohou mít významný dopad na celou vaši organizaci. V takovém případě se ujistěte, že panel tyto změny odráží, abyste mohli sledovat jejich dopad.
Může být vhodné projít dashboard s manažery a zaměstnanci různých úrovní, abyste získali komplexní zpětnou vazbu ohledně jeho účinnosti. Zapojte do procesu všechny relevantní strany a váš dashboard podpoří rozvoj vaší společnosti.
Vytvořte výkonný dashboard a rozvíjejte svou společnost bez dohadů
Dobře vytvořený dashboard může výrazně usnadnit život vašemu výkonnému týmu. Postupujte podle výše uvedených kroků a ušetříte si mnoho starostí při přijímání důležitých rozhodnutí. Získáte také úplnou kontrolu nad všemi důležitými událostmi ve vašem podnikání, což vám přinese jasnost a klid.
ClickUp vám pomůže využít těchto výhod, aniž byste museli utrácet spoustu peněz nebo zaměstnávat celý tým technických odborníků. Všechny jeho klíčové funkce jsou intuitivně uspořádány a získáte cenné tipy, jak je co nejlépe využít. Chcete-li snadno vytvořit robustní výkonný dashboard, vytvořte si ještě dnes účet ClickUp !