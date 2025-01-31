10 nejlepších softwarových nástrojů pro vizuální řízení projektů v roce 2025

Podle studií dokáže lidský mozek zpracovat vizuální informace 60 000krát rychleji než text. Ve skutečnosti 90 % informací, které přijímáme, bývá vizuálních.
Projektový management je především o datové gramotnosti. Projektoví manažeři současně zpracovávají více datových sad a nudných tabulek, a je jen otázkou času, kdy mozek přestane absorbovat informace. Právě proto potřebujete vizuální nástroje pro řízení projektů, které zkvalitní vaše pracovní prostředí.
Tyto nástroje vám umožňují používat vizualizace, jako jsou myšlenkové mapy, tabule, grafy a diagramy, k mapování vašich procesů a dosažení provozní efektivity. ?
V tomto průvodci jsme sestavili seznam 10 nejlepších softwarových nástrojů pro vizuální řízení projektů , které vám zaručeně pomohou vylepšit vaše projektové řízení.
Co byste měli hledat ve vizuálním softwaru pro řízení projektů?
Vizuální nástroj pro řízení projektů usnadňuje práci v prostředí bohatém na data a umožňuje tak lepší rozhodování. Využívá infografiku, která vám pomůže plánovat, realizovat a sledovat projekty, aniž by docházelo k únavě z dat. ?
Při výběru ideálního řešení věnujte pozornost následujícím aspektům:
- Uživatelsky přívětivý design: Musí mít intuitivní rozhraní a design typu drag-and-drop, aby bylo možné vizuálně organizovat pracovní tabule.
- Komunikace: Nástroj by měl umožňovat nepřetržitou komunikaci a spolupráci mezi týmy, projektovými manažery a zúčastněnými stranami.
- Reporting a analytika: Nejlepší vizuální nástroje pro řízení projektů disponují funkcemi reportingu a analytiky v reálném čase, které nabízejí přehledný vhled do vašich pracovních postupů.
- Vizuální správa úkolů: Měli byste mít k dispozici dashboardy pro vizuální správu úkolů s funkcemi, jako je sledování pokroku a barevné označování úkolů pro snadné stanovení priorit.
- Vizualizace pracovních postupů: Nástroj musí nabízet kalendáře a časové osy, které umožňují závislosti úkolů, aby vám pomohly spravovat harmonogramy projektů a pracovní zátěž.
- Nástroje pro tvorbu grafů, diagramů a grafů: Obsahuje vestavěné tabule, vývojové diagramy a podporu médií pro snazší brainstorming, plánování a nastižení procesu realizace projektu.
10 nejlepších softwarových nástrojů pro vizuální řízení projektů
Vybrali jsme pro vás 10 nejlepších vizuálních nástrojů pro řízení projektů! Ať už pracujete na jediném projektu nebo spravujete velké portfolio, máme pro vás možnosti v každém měřítku. Ponořte se do jejich recenzí níže. ?
1. ClickUp
Použijte ClickUp, komplexní řešení pro vizuální správu projektů, a snadno spravujte více projektů od zahájení až po dokončení.
Získejte 360° pohled na pracovní postupy vašeho projektu s ClickUp Dashboards. Jedná se o vysoce přizpůsobitelný a škálovatelný prostor vybavený přizpůsobenými stavy, tabulkami a nástroji pro vytváření reportů. Můžete přidat widgety Dashboard Widgets pro přístup ke konkrétním informacím, jako jsou grafy sledovaného času a rychlosti sprintu, a těšit se z maximální efektivity!
Vylepšete správu zdrojů a sledování pokroku pomocí více než 15 zobrazení ClickUp, která umožňují barevné kódování. Pomocí zobrazení tabule ve stylu Kanban můžete organizovat úkoly jako karty, které lze přetahovat. Můžete také prozkoumat zobrazení Ganttův diagram, Časová osa a Pracovní vytížení a vytvořit bohatá vizuální časová osa projektu s milníky a závislostmi projektu.
Začínáte s úplně novým projektem? Využijte šablonu řídicího panelu pro správu projektů ClickUp. Její hotová struktura a integrované metriky vám pomohou udržet přehled o stavu úkolů, postupu projektu a rozpočtech. Přehledný formát šablony má adekvátní vizuální prvky pro:
- Plánování úkolů
- Sledování časových os a výkonnosti projektů
- Spolupráce s kolegy
Posilte své týmy pomocí ClickUp Whiteboards, které jsou ideální pro interaktivní spolupráci s pomocí grafů, tabulek, lepících poznámek a dalších mediálních prvků. Použijte ClickUp Mind Maps k nakreslení dobře propojených, logických pracovních postupů a změňte způsob, jakým konceptualizujete úkoly!
Nejlepší funkce ClickUp
- Škálovatelná vizuální spolupráce a řízení projektů
- Více než 1 000 plně přizpůsobitelných šablon
- Integrace s více než 1 000 oblíbenými pracovními aplikacemi
- Dashboardy s více než 15 přizpůsobitelnými zobrazeními pro 360° přehled
- Časové osy a Ganttovy diagramy pro určení kritických cest
- Myšlenkové mapy a tabule
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Nativní asistent AI
- Kalendáře pro sledování milníků a harmonogramů
- Funkce chatu pro plynulou spolupráci v týmu
- K dispozici v prohlížečích a na mobilních a stolních zařízeních.
Omezení ClickUp
- Díky bohatým funkcím je počáteční fáze učení náročná.
- Mobilní aplikace by mohla mít více funkcí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru měsíčně.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Toggl
Toggl je velmi oblíbený nástroj pro sledování času – jeho produkt Toggl Plan je jednoduchý vizuální software pro řízení projektů s rozhraním typu drag-and-drop. Obsahuje časové osy pro řízení týmů a harmonogramů projektů a zároveň nabízí Kanban tabule pro sledování postupu úkolů.
Kanbanové tabule Toggl vám umožňují vytvořit samostatné segmenty úkolů pro každou fázi projektu. Plánujte a přiřazujte úkoly projektu a sledujte milníky pomocí barevně odlišených štítků. Přesouvejte úkoly mezi sekcemi podle jejich stavu: Probíhá, Dokončeno nebo K přiřazení.
Každý člen týmu má přístup k projektu a může se do něj zapojit, sledovat, jak se časové osy přizpůsobují přidáváním a aktualizací úkolů. Díky vizuální optimalizaci pracovních postupů můžete zabránit nerovnoměrnému rozložení pracovní zátěže nebo vyhoření v týmu. ?
Nejlepší funkce Toggl
- Barevně odlišené milníky
- Uživatelsky přívětivé rozhraní s funkcí drag-and-drop
- K dispozici je mobilní aplikace.
- Vizuální plánování úkolů
Omezení Toggl
- Navigace může být někdy matoucí.
- Při přechodu z počítače na smartphone mohou nastat problémy se synchronizací.
Ceny Toggl
- Zdarma
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Toggl
- G2: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 200 recenzí)
3. GanttPro
GanttPRO je vizuální řešení pro řízení projektů, které slouží ke sledování úkolů, správě závislostí a alokaci zdrojů.
Tento software se primárně zaměřuje na poskytování výjimečného nástroje pro tvorbu Ganttových diagramů pro projektové manažery. Nástroj pro tvorbu diagramů pomocí drag-and-drop vám pomůže vytvořit celé časové osy projektů od nuly. Přiřazujte úkoly a současně sledujte pokrok svého týmu. ?
Pro jasný přehled o svých projektech využijte zobrazení tabule, které vizuálně znázorňuje úkoly jako karty, nebo zobrazení mřížky, které vám umožní vidět klíčové informace o úkolech, jako jsou priority, náklady, stavy a trvání.
Software také nabízí nástroje pro sledování času, import/export dokumentů a monitorování rozpočtu.
Nejlepší funkce GanttPRO
- Jednoduchý nástroj pro tvorbu Ganttových diagramů pomocí drag-and-drop
- Automatické plánování projektů
- Přizpůsobitelné šablony
- Plánování zdrojů a odhad nákladů
- Více zobrazení pro snadnější vizualizaci projektů
Omezení GanttPRO
- Omezená podpora pro složitější potřeby projektového řízení
- Importování úkolů a souborů může být složité
Ceny GanttPRO
- Základní: od 7,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: od 12,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: od 19,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte obchodní tým
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze GanttPRO
- G2: 4,8/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
4. Notion
Notion je renomované řešení pro správu projektů s komplexní sadou funkcí. Vytvořte bezchybný pracovní postup pomocí vizuálních propojovacích nástrojů platformy. Díky praktickým stavovým značkám a štítkům priority můžete definovat jasnou hierarchii úkolů pro svůj tým.
Získáte plně přizpůsobitelné tabulky, které vám umožní vytvořit cokoli od základních úkolů až po komplexní systém řízení projektů. Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou hlášení chyb a záznamy do databáze, a ušetřete si čas.
Software také obsahuje řadu šablon pro marketing, agilní plánování a design, které vám pomohou rychleji vizuálně prezentovat koncepty vašemu týmu.
Notion nabízí více zobrazení databáze. Otevřete zobrazení Časová osa, abyste získali lepší přehled o svých projektech, vyřešili závislosti a naplánovali akce tak, abyste stihli termíny. Sledujte průběh úkolů pomocí vlastních stavů nebo otevřete zobrazení Kalendář a sledujte termíny splnění.
Nejlepší funkce Notion
- Přizpůsobitelné zobrazení s dokumenty a tabulkami
- K dispozici jsou myšlenkové mapy
- Šablony pro řízení projektů
- Integrovaný asistent AI
- Integrace více aplikací
Omezení Notion
- Mobilní aplikace by mohla využívat více widgetů.
- Počáteční nastavení může být složité.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: od 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: od 15 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte obchodní tým
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 4 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 800 recenzí)
5. Trello
Trello je jednoduchý, ale výkonný nástroj pro zvýšení produktivity, který oživí vaše nápady díky několika zobrazením a šablonám. ?
Platforma nabízí tabule, seznamy a karty pro vizualizaci pracovních postupů v jakémkoli měřítku.
Tabule pomáhají organizovat vaše úkoly podle stavu, jako je „K provedení“, „Probíhá“ a „Hotovo“. Přepněte na seznamy, pokud chcete, aby byly vaše úkoly zobrazeny jako snadno sledovatelný seznam. Pomocí karet můžete k úkolům přidávat poznámky a připomenutí.
Podpořte plánování projektů napříč týmy pomocí zobrazení Workspace Table. Tato funkce vám umožňuje zobrazit karty z různých tabulek ve vašem pracovním prostoru ve formátu tabulky, což poskytuje kompaktní zobrazení rozptýlených pracovních toků. Karty Trello můžete v tabulce Workspace Table filtrovat a organizovat podle seznamů, štítků, členů a termínů splnění.
Trello se integruje s nejlepšími nástroji pro správu projektů, jako je ClickUp, a umožňuje tak plynulejší pracovní procesy.
Nejlepší funkce Trello
- Organizujte úkoly v tabulkách, seznamech a kartách.
- Integrace s mnoha aplikacemi
- Možnosti automatizace bez nutnosti programování
- Snadno použitelné šablony pro designové a marketingové projekty
Omezení Trello
- Omezené nativní reporty a analytika
- Žádný vestavěný pohled na Ganttův diagram ani správa časové osy
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 000 recenzí)
6. Kissflow Project
Kissflow Project nabízí inovativní vylepšení již tak vizuálních Kanban tabulek tím, že do každého sloupce přidává kategorizace. Skvělé, že? ✔️
Sledujte úkoly týmu pomocí značek „Pozastaveno“, „Probíhá“ a „Hotovo“. To zjednodušuje rozložení tabule a snižuje potřebu mnoha sloupců, které mají tendenci unavovat diváky.
S Kissflow Project můžete vytvářet praktické seznamy úkolů s položkami přiřazenými podle priority pro všechny své kolegy. Nastavte automatické připomenutí aktualizací, abyste měli jistotu, že budete připraveni dodržet termíny.
Stejně jako jeho konkurenti, i tento software nabízí plně přizpůsobitelné pracovní postupy, které nevyžadují žádné programování. Je obzvláště užitečný pro identifikaci provozních překážek pomocí jednoduchých vizuálních nástrojů.
Nejlepší funkce Kissflow Project
- Vizualizace je snadná díky Kanban tabulkám
- Platforma bez nutnosti programování
- Úkoly podle priority
- Plynulé rozhraní
- Funkce pro tvorbu aplikací
Omezení projektu Kissflow
- Náročné řízení vysoce komplexních pracovních postupů
- Nemožnost nativního převodu tabulek do formátu PDF
Ceny projektu Kissflow
- Základní: od 1500 $/měsíc
- Podnik: Kontaktujte obchodní tým
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze projektu Kissflow
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (více než 30 recenzí)
7. Miro
Miro je interaktivní platforma pro bílé tabule, která nabízí knihovnu s více než 2 000 šablonami. Obsahuje vše, co potřebujete pro vizuální spolupráci, včetně map, Ganttových diagramů, Kanbanových tabulek, vývojových diagramů a výzkumných tabulek.
Ovládejte prezentace nápadů pomocí tabule Miro! Použijte ji k brainstormingu nebo vyjádření složitých konceptů pomocí diagramů, kreseb a lepících poznámek, což je ideální pro řízení designových projektů. Přidejte obrázky, GIFy, dokumenty, tabulky a soubory PDF, abyste zvýšili vizuální přitažlivost svých výtvorů.
Plynule přecházejte od kreativního brainstormingu ke strukturovanému řízení úkolů tím, že převedete jakoukoli poznámku nebo textové pole na kartu úkolu Miro s důležitými podrobnostmi, jako je přidělená osoba a termín splnění.
Usnadněte si stanovení priorit úkolů integrací karet Miro do flexibilní tabule Kanban. Můžete také podpořit spolupráci mezi odděleními vytvořením map závislostí pomocí konektorů. ?
Nejlepší funkce Miro
- Plně přizpůsobitelné tabule
- Šablony s různými příklady použití
- Podporuje různá média, jako jsou grafy a tabulky.
- Vylepšené funkce pro správu úkolů
Omezení Miro
- Občasné zpoždění
- Při sdílení obrazovky může docházet k poruchám.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte obchodní tým
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
8. Businessmap
Vytvářejte vícevrstvé Kanban tabule s Businessmap a udržujte všechna svá pracovní data centralizovaná. Můžete je škálovat horizontálně i vertikálně a přidat tak novou dimenzi vizualizaci pracovních postupů. ?️?️
Pomocí diagramů s plaveckými drahami organizujte své úkoly rozdělením tabule na sekce s vodorovnými čarami pro jasné rozdělení úkolů. Pro ještě složitější organizaci pracovního postupu rozdělte fáze procesu do více podsloupců.
Kromě toho, že platforma nabízí dokonalý přehled o úkolech, předpovídá také pokrok, překážky a rizika. Projektové panely Businessmap vám pomohou porovnat vaše cíle s aktuálním pokrokem práce nebo vizualizovat data napříč týmy pomocí barevných grafů.
Nejlepší funkce Businessmap
- Horizontálně a vertikálně škálovatelné tabule
- Dashboardy pro přehled iniciativ, výsledků a souhrnů výkonnosti
- Team Workspace podporuje spolupráci a transparentnost projektů.
- Automatické prognózy projektů
Omezení Businessmap
- Uživatelské rozhraní a uživatelský zážitek vyžadují vylepšení.
- Mobilní aplikace není tak funkční jako verze pro stolní počítače.
Ceny Businessmap
- Standard: 179 $/měsíc pro 15 uživatelů
- Podnik: Kontaktujte obchodní tým
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Businessmap
- G2: 3,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
9. Backlog
Backlog kombinuje správu projektů a kódu, což z něj činí vynikající volbu pro týmy softwarových vývojářů, které hledají moderní a vizuálně orientované pracovní prostředí. Vyhovuje specifickým potřebám řízení inženýrských projektů díky funkcím pro sledování problémů a chyb, podporu práce na dálku a dostatek úložného prostoru. ?
Backlog má základní funkce, které byste od vizuálního produktu pro správu projektů očekávali, jako jsou komunikační nástroje, aktualizace v reálném čase a Burndownovy a Ganttovy diagramy. Vizualizujte pokrok svého týmu v každé fázi pomocí editovatelných Kanbanových tabulek.
Pomocí kontroly verzí můžete přidávat recenzenty a schvalovat jejich úpravy před zahájením výroby. Díky integrovaným úložištím kódu a sdílení pomocí drag-and-drop můžete uchovávat své znalostní dokumenty na jednom místě.
Nejlepší funkce Backlogu
- Sledování chyb a problémů
- Integrované úložiště kódu
- Přizpůsobitelné Kanban tabule
- K dispozici jsou Ganttovy a Burndownovy diagramy.
Omezení backlogu
- Mnoho základních funkcí je zpoplatněno.
- Omezené možnosti integrace
Ceny za backlog
- Zdarma
- Starter: 35 $/měsíc až pro 35 uživatelů
- Standard: 100 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- Premium: 175 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů a projektů
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Backlog
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
10. Microsoft Planner
Microsoft Planner slouží jako vizuální nástroj Kanban , který usnadňuje spolupráci týmu a zefektivňuje vizuální správu úkolů. Tento software umožňuje automaticky vizualizovat stav úkolů pomocí koláčových a sloupcových grafů bez nutnosti dalšího nastavení.
Sledujte každý krok postupu vašeho projektu pomocí grafů stavu nebo se podívejte na grafy košů, kde jsou barevně označené koše zobrazující úkoly, které jsou zpožděné, v pořádku nebo ohrožené.
Každý člen týmu má přístup k Planner Hub, kde získá jasný přehled o všech úkolů, které mu byly přiděleny. Může také sledovat svůj pokrok v rámci připnutých plánů, což umožňuje efektivnější plnění úkolů a postup při dodávkách.
Nejlepší funkce Microsoft Planner
- Integrace s nástroji Microsoft, včetně Excel, Word, Teams a PowerPoint
- Přizpůsobitelné grafy pro úkoly
- Jednoduché sledování úkolů prostřednictvím Planner Hub
- Barevně odlišené štítky
Omezení aplikace Microsoft Planner
- Není možné upravovat komentáře ke kartám po jejich zveřejnění.
- Nástroj Planner může být neintuitivní.
Ceny Microsoft Planner
- Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Microsoft Planner
- G2: 4,2/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 150 recenzí)
Sněte, vizualizujte a dosahujte svých cílů s nejlepším nástrojem pro vizuální řízení projektů.
Pomocí špičkových softwarových nástrojů pro vizuální řízení projektů, o kterých jsme hovořili, můžete snadno proměnit své vizionářské nápady v úspěšný projekt.
Nejste si jisti, kterou možnost zvolit? Vyzkoušejte ClickUp! Jeho rozsáhlé funkce jsou ideální pro obchodní a kreativní projekty. Využijte grafy, tabulky, Kanban tabule, bílé tabule a další vizuální nástroje této platformy a posuňte svůj tým na novou úroveň! ?