20+ nejlepších bezplatných softwarových aplikací Kanban Board v roce 2025

Pokud hledáte způsoby, jak maximalizovat svou efektivitu, abyste mohli zvládnout miliardy úkolů, které máte na starosti, vřele doporučuji Kanban tabule. Ale s tak velkým výběrem nástrojů si možná kladete otázku: „Jak vybrat ten správný nástroj pro mě?“
Právě proto jsem tu, abych vám pomohl.
Po vyzkoušení mnoha z nich jsem sestavil seznam 23 nejlepších softwarů pro řízení projektů Kanban, které podle mého názoru skvěle pomáhají začít s minimálním úsilím.
Doufám, že vám tento seznam pomůže začít s Kanbanem ještě dnes!
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je náš přehled nejlepších softwarových nástrojů Kanban:
- ClickUp (nejlepší celkově, komplexní, přizpůsobitelný, integruje se s mnoha nástroji)
- Trello (nejlepší pro vizuální správu úkolů, jednoduchý a intuitivní)
- Monday. com (nejlepší pro přizpůsobení, vizuálně atraktivní)
- MeisterTask (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů, uživatelsky přívětivý)
- Smartsheet (nejlepší pro velké projekty, více zobrazení)
- Kanban Tool (nejlepší pro malé týmy, jednoduchý a efektivní)
- Asana (nejlepší pro návrh uživatelského rozhraní a uživatelský zážitek, vhodná pro spolupráci)
- Jira (nejlepší pro vývoj softwaru, zaměřený na agilní přístup)
- Zoho Projects (nejlepší pro spolupráci, integrovaná komunikace)
- Microsoft Planner (nejlepší pro integraci s Microsoft Teams)
- Businessmap (nejlepší pro vizualizaci složitých pracovních postupů)
- Notion (nejlepší pro malé projekty, kombinuje Kanban s poznámkami)
- Airtable (nejlepší pro projekty zaměřené na data, podobný tabulkovému procesoru)
- KanbanFlow (nejlepší pro sledování času Pomodoro)
- Miro (nejlepší pro společné brainstormingy, kreativní týmy)
- Kanban Zone (nejlepší pro správu složitých pracovních postupů)
- ProjectManager. com (nejlepší pro pokročilé sledování projektů)
- Taskworld (nejlepší pro týmovou spolupráci)
- Todoist (nejlepší pro správu osobních úkolů)
- Kanbanchi (nejlepší pro integraci s Google Workspace)
- ZenHub (nejlepší pro integraci GitHub)
- Wrike (nejlepší pro všestranné řízení projektů)
- Kanbanize (nejlepší pro škálování agilních postupů)
Co byste měli hledat v nástroji Kanban?
Specializovaný nástroj Kanban je více než jen vizuální tabule úkolů. Optimalizuje řízení projektů, zjednodušuje pracovní postupy a podporuje spolupráci.
Při hodnocení softwaru Kanban se zaměřuji na následující aspekty:
- Přizpůsobitelné tabule: Umožňují přizpůsobit pracovní postupy pro projekty od jednoduchých po složité.
- Automatizované pracovní postupy: Pomáhají šetřit čas tím, že omezují opakující se úkoly.
- Správa úkolů: Usnadňuje přiřazování úkolů, stanovování termínů a sledování pokroku.
- Sledování času: Měří dobu trvání úkolů a optimalizuje produktivitu.
- Možnosti integrace: Synchronizace s nástroji jako Slack, Google Drive nebo Microsoft Teams
- Limity WIP: Zajišťují, že se vyhnete přetížení úkoly a budete se soustředit na priority.
- Funkce vizuálního řízení projektů: Zvyšuje přehlednost díky nástrojům, jako jsou časové osy a správa zdrojů.
- Intuitivní rozhraní: Zajišťuje snadné používání a hladké přijetí týmy.
S ohledem na tyto funkce se podívejme na nejlepší nástroje Kanban, které vám pomohou vytěžit maximum z vašeho softwaru pro správu projektů a zvýšit produktivitu týmu.
💡 Tip pro profesionály: Při používání jakéhokoli nástroje Kanban vytvořte plavecké dráhy, abyste oddělili různé typy úkolů nebo priority. To vám pomůže vizuálně rozlišit kategorie jako „Naléhavé“, „Rutinní“ nebo „Blokované“.
20+ nejlepších softwarů pro Kanban tabule
Jak jsem již zmínil, tento seznam odráží mé osobní zkušenosti s těmito nástroji a jejich výkonnost. Snažil jsem se prozkoumat širokou škálu scénářů, abych vám pomohl najít nástroj, který bude perfektně vyhovovat vašim potřebám!
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní řízení projektů a spolupráci týmů)
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje projektové řízení, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji.
Jeho integrované Kanban tabule, známé také jako Board View, pomohly mému týmu vizualizovat pracovní postupy, spravovat úkoly a zlepšit spolupráci.
ClickUp Kanban Board View je speciálně navržen pro projektové manažery, vlastníky produktů a týmy softwarových vývojářů a přizpůsobí se různým projektům, od jednoduchých tabulek úkolů až po složité vícestupňové pracovní postupy.
ClickUp Kanban Board je neocenitelný nástroj pro efektivní správu projektů. Jeho vysoce přizpůsobitelné rozhraní mi umožňuje přizpůsobit pracovní postupy potřebám mého týmu.
Díky intuitivnímu rozhraní typu drag-and-drop může můj tým vizuálně uspořádat a prioritizovat úkoly a nastavit vlastní stavy pro přehled o fázích projektu v reálném čase.
Tato funkce je rozšířena o vlastní pole pro sledování termínů, priorit a úkolů týmu a automatizované pracovní postupy pro zefektivnění přechodů, díky nimž je předávání úkolů jednoduché a efektivní.
Jedná se o univerzální prostor pro přehlednost úkolů a produktivitu při krátkých sprintech nebo průběžných vývojových cyklech, který nabízí několik vynikajících funkcí. Díky přizpůsobitelným stavům a pracovním postupům můžete fáze projektu přizpůsobit tak, aby dokonale odpovídaly vašemu jedinečnému pracovnímu postupu.
Abych předešel vzniku úzkých míst, snažím se kontrolovat počet úkolů, které jsou v daném okamžiku v procesu, a to nastavením limitů WIP. A konečně mi pomáhá zůstat v kontaktu s týmem díky plynulým funkcím, jako jsou komentáře, přílohy souborů a okamžitá oznámení, díky nimž jsou všichni vždy v obraze.
Díky těmto funkcím je Kanbanová tabule ClickUp nepostradatelnou součástí mé sady nástrojů pro řízení projektů, zejména pro zpracování složitých projektů. Je pravděpodobně univerzálnější než většina softwaru pro řízení projektů.
ClickUp Kanban View Roadmap Template
V rámci ekosystému ClickUp také často využívám šablonu ClickUp Kanban View Roadmap jako alternativu ke strukturovanému nástroji pro plánování projektů.
Umožňuje mi vizualizovat fáze projektu, časové osy a priority týmu a nabízí flexibilitu při přizpůsobování kategorií úkolů, závislostí a časových os.
Tento přístup založený na plánu zvyšuje transparentnost a umožňuje týmům vidět nadcházející milníky, sledovat časové osy a upravovat priority společně s:
- Zajistěte, aby role a termíny všech byly jasné díky jednomu z několika předdefinovaných zobrazení.
- Zaznamenávání důležitých datových bodů, jako je doba trvání úkolu a popisy funkcí, pomocí vlastních polí.
- Pravidelné kontroly pokroku prostřednictvím seznamu a zobrazení priorit pomáhají zabránit odchylkám od projektu.
Pokud jste členem agilního vývojového týmu, podívejte se kromě této šablony také na ClickUp Kanban pro šablonu softwarového vývoje agilních vývojových týmů.
Nabízí jasné struktury sprintů a sladí vývoj funkcí s harmonogramy dodávek.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobte každou tabuli konkrétním potřebám různých projektů pomocí přizpůsobitelných tabulí.
- Zefektivněte opakující se úkoly a soustřeďte se na práci s velkým dopadem díky automatizovaným pracovním postupům prostřednictvím ClickUp Automations.
- Integrujte ClickUp s nástroji jako Google Calendar, Slack a Microsoft Teams, abyste zvýšili efektivitu a centralizovali komunikaci.
- Sledujte odpracované hodiny na každém úkolu a generujte zprávy pro vyhodnocení produktivity pomocí integrovaných reportů přes ClickUp Dashboards a Project Time-tracking.
- Přizpůsobte si šablony Kanban tabule tak, aby vyhovovaly vašim potřebám dlouhodobého plánování.
Omezení ClickUp
- S tolika funkcemi může být začátek práce s tímto softwarem náročný, zejména pro uživatele, kteří s projektovým softwarem začínají.
- Při načítání úkolů jsem občas zaznamenal zpoždění, zejména při práci s více tabulemi s velkými přílohami.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
ClickUp nabízí širokou škálu možností přizpůsobení. Od rozložení úkolů (seznamy, Kanban tabule, časové osy) až po možnost vytvářet vlastní automatizace se snadno přizpůsobí potřebám každého týmu, ať už malého nebo velkého. Software zahrnuje funkce, jako je správa úkolů, podúkoly, komentáře, přiřazování úkolů konkrétním členům, sledování pokroku, automatizace, integrace s jinými nástroji (mj. Google Drive, Slack) a podrobné zprávy. Navíc podporuje sledování času, což je užitečné pro ty, kteří potřebují sledovat čas strávený na každém úkolu.
📮ClickUp Insight: 92 % zaměstnanců používá nekonzistentní metody ke sledování úkolů, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení. Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní.
Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
2. Trello (nejlepší pro vizuální správu úkolů)
Pokud hledáte jednoduchost a intuitivní design, Trello je ideální pro týmy, které hledají přímočarou platformu pro správu svých úkolů. Vyniká v tom, že pomáhá uživatelům vytvářet organizované pracovní postupy pomocí svého charakteristického rozhraní s kartami a tabulkami.
Je obzvláště oblíbený mezi menšími týmy a jednotlivci pro efektivní sledování osobních a týmových projektů.
Nejlepší funkce Trello
- Zjednodušte správu úkolů díky intuitivnímu designu aplikace Trello, který vám umožní rychle přesouvat karty mezi seznamy pomocí snadno použitelného rozhraní typu drag-and-drop.
- Integrujte nástroje jako kalendáře, automatizace a analytika a vylepšete svůj pracovní postup pomocí široké škály Power-Upů.
- Přizpůsobte si barevně odlišené štítky a termíny splnění pro lepší stanovení priorit, aby byly úkoly přehledně uspořádané a snadno identifikovatelné.
Omezení Trello
- Omezená škálovatelnost pro složité pracovní postupy, zejména ve srovnání s jinými alternativami Trello.
- Power-Ups mohou vyžadovat dodatečné náklady za pokročilé a podrobné funkce.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Cena začíná na 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 200 recenzí)
Funguje dobře s agilní metodikou a také perfektně funguje pro správu klientů. Pro efektivní správu denních úkolů a TO_DO. Může vytvářet různé prostory pro práci na různých scénářích, jako jsou problémy/vylepšení, vývoj atd. Jeho dashboard je tak atraktivní a časově úsporný, že šetří spoustu času a umožňuje efektivní analýzu.
3. Monday. com (nejlepší pro přizpůsobení)
Monday.com nabízí bezkonkurenční úroveň přizpůsobení, která týmům umožňuje vytvářet pracovní postupy od základů.
Ať už žonglujete s více agilními projektovými týmy nebo koordinujete různé funkce, Monday.com vám zajistí přehlednost a kontrolu nad vašimi procesy.
Díky svému vizuálnímu vzhledu a modulárním funkcím je oblíbený mezi designérskými a marketingovými týmy.
Monday.com – nejlepší funkce
- Sledujte pokrok týmu pomocí přehledných dashboardů, které poskytují komplexní přehled o stavu projektů a termínech.
- Vytvářejte vlastní automatizace a pravidla, abyste omezili ruční aktualizace úkolů eliminací opakujících se úkolů.
- Plánujte a sledujte projekty ve formátech, které nejlépe vyhovují vašim pracovním postupům, s několika flexibilními možnostmi zobrazení, včetně časové osy a kalendáře.
Omezení Monday.com
- Pro pokročilé funkce jsou vyžadovány vyšší cenové úrovně.
- Uživatelé s komplexními nastaveními uvádějí strmou křivku učení.
Ceny Monday.com
- Zdarma (až pro dva uživatele)
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Pro: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 300 recenzí)
4. MeisterTask (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů)
Jednou z věcí, které se mi na MeisterTask nejvíce líbí, je to, že klade důraz na automatizaci a jednoduchost, což týmům umožňuje ušetřit čas při opakujících se úkolech.
Díky přehlednému a uživatelsky přívětivému designu mohou efektivní postupy projektového řízení implementovat i týmy bez technických znalostí. Jedinečné funkce MeisterTask podporují dlouhodobou produktivitu tím, že zjednodušují složité pracovní postupy a zajišťují hladkou spolupráci.
Nejlepší funkce MeisterTask
- Automatizujte opakující se procesy, jako je přidělování úkolů nebo aktualizace stavu, pomocí inteligentních automatizačních nástrojů.
- Vizuálně organizujte úkoly do časových os pomocí intuitivních časových os projektů pro sledování výstupů, což usnadňuje sledování pokroku a dodržování termínů.
- Spravujte projekty efektivně z jakéhokoli zařízení díky designu přizpůsobenému pro mobilní zařízení, který umožňuje správu úkolů i na cestách.
Omezení MeisterTask
- Omezené nástroje pro vytváření reportů v bezplatném tarifu
- Omezené integrace v nižších cenových úrovních
Ceny MeisterTask
- Zdarma
- Pro: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze MeisterTask
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 100 recenzí)
MeisterTask používám už několik měsíců a musím říct, že je to revoluční nástroj! Jeho snadné použití je fenomenální – vše je intuitivní a přímočaré. Implementace byla hračka a proces zapojení proběhl naprosto hladce. Jednou z vynikajících funkcí je nejvyšší úroveň zabezpečení dat, díky čemuž mám jistotu, že naše informace jsou v bezpečí. MeisterTask skutečně zjednodušil naše řízení projektů. Pomáhá optimalizovat příjmy tím, že nás udržuje organizované a na správné cestě. Navíc zvyšuje produktivitu tím, že šetří spoustu času při správě úkolů. Celkově je to vynikající nástroj, který vřele doporučuji každému, kdo chce zefektivnit svůj pracovní postup a zvýšit efektivitu svého týmu!
5. Smartsheet (nejlepší pro velké projekty)
Smartsheet je ideální pro správu rozsáhlých a složitých projektů. Nabízí více zobrazení, včetně Kanban, Gantt a kalendář, a poskytuje komplexní přehled o časových osách a závislostech projektů.
Zejména mi pomohl projektový management Smartsheet, který mi pomohl udržet strukturovaný pracovní postup a vizualizovat fáze projektu na všech úrovních.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Přepínejte mezi zobrazením Kanban, Gantt, Grid a Calendar a získejte komplexní přehled o postupu projektu a harmonogramu.
- Vytvořte vlastní automatizační pravidla, která zjednoduší opakující se úkoly, minimalizují manuální zásahy a zvýší efektivitu týmu.
- Zlepšete komunikaci v týmu a zajistěte, aby všichni byli informováni, aniž by museli opustit platformu, díky aktualizacím v reálném čase a funkcím zasílání zpráv.
Omezení Smartsheet
- Dražší ve srovnání s jednoduššími nástroji Kanban
- Pro uživatele, kteří potřebují základní správu úkolů, může být výběr příliš velký.
Ceny Smartsheet
- Výhoda: 12 $/měsíc na uživatele (1–10 uživatelů)
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Pokročilá správa práce: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 17 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 300 recenzí)
6. Kanban Tool (nejlepší pro malé týmy)
Kanban Tool je podle mého názoru jedním z nejjednodušších, ale zároveň nejúčinnějších nástrojů pro řízení projektů založených na Kanbanu, které jsem vyzkoušel. Hodí se také pro řízení týmů.
Jedná se o jednoduché a uživatelsky přívětivé řešení určené pro malé týmy. Díky zaměření na jednoduchost a základní funkce Kanban je tento nástroj vynikající volbou pro ty, kteří hledají snadno použitelný, ale efektivní systém pro správu úkolů.
Nejlepší funkce nástroje Kanban
- Okamžitě sledujte aktualizace a postup úkolů a zajistěte, aby všichni byli informováni o nejnovějším vývoji.
- Sledujte čas strávený každým úkolem, což usnadňuje hodnocení produktivity a zlepšuje časové řízení.
- Definujte limity WIP, abyste zabránili přetížení členů týmu a udrželi pozornost na aktivních úkolech.
Omezení nástroje Kanban
- Omezené pokročilé funkce pro větší týmy
- Méně integrací ve srovnání s konkurencí
Ceny nástrojů Kanban
- Zdarma
- Tým: 6 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 11 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze nástrojů Kanban
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 160 recenzí)
7. Asana (nejlepší pro návrh uživatelského rozhraní a uživatelský zážitek)
Asana kombinuje vizuálně přitažlivé rozhraní s robustními funkcemi pro správu úkolů. Je obzvláště účinná pro týmy, které chtějí zlepšit spolupráci a optimalizovat pracovní postupy v uživatelsky přívětivém prostředí.
Zjistil jsem, že je obzvláště užitečný pro rozdělení úkolů na zvládnutelné podúkoly, což umožňuje jasnou cestu k dokončení projektu.
Nejlepší funkce aplikace Asana
- Vytvářejte tabule, které odpovídají potřebám vašeho projektu, a umožňují vizuální znázornění úkolů a jejich stavu.
- Přiřazujte úkoly členům týmu s konkrétními termíny, podporujte zodpovědnost a včasné dokončení úkolů.
- Snadná integrace s různými nástroji, zvýšení efektivity pracovních postupů napříč různými platformami
Omezení aplikace Asana
- Omezená funkčnost pro větší podnikové projekty
- Funkce pro vytváření reportů vyžadují prémiové tarify.
Ceny Asany
- Zdarma
- Starter: 8,50 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 19,21 $/měsíc na uživatele
- Enterprise/Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 200 recenzí)
Asana poskytuje celou řadu nástrojů pro správu a plánování sprintů a pomáhá zjednodušit vývojové fáze, snížit zmatek a zajistit jasnost mezi členy týmu. Líbí se mi vrstvené rozložení a podkladový kalendářový náhled. Chybí některé běžné funkce a uživatelské rozhraní by mohlo být vylepšeno o možnosti vlastních reportů a exportů z nástroje. Mám pocit, že automatizaci můžeme vylepšit pomocí strojového učení.
8. Jira (nejlepší pro vývoj softwaru)
Jira je známá v kruzích vývojářů jako výkonný nástroj pro týmy zabývající se vývojem softwaru. Díky funkcím přizpůsobeným agilním metodikám vyniká ve správě sprintů, backlogů a složitých vývojových projektů.
Zjistil jsem, že Jira je obzvláště užitečná pro koordinaci projektů zahrnujících více týmů. Umožňuje mi snadno se přizpůsobit měnícím se požadavkům projektu.
🧠 Zajímavost: Název Jira je odvozen od japonského slova „Gojira“, což znamená Godzilla.
Nejlepší funkce Jira
- Sledujte chyby, úkoly a vylepšení v reálném čase a zajistěte, že během vývojových cyklů nic nezůstane opomenuto.
- Využijte JQL (Jira Query Language) pro komplexní vyhledávání, které umožňuje přesné sledování problémů napříč více projekty.
- Integrujte je s mnoha vývojovými nástroji (jako Bitbucket a Confluence) a zlepšete tak spolupráci týmu a analýzu pracovních postupů pro vyšší efektivitu.
Omezení Jira
- Složitý proces nastavení pro uživatele bez technických znalostí
- Pro menší týmy, které se nezabývají softwarem, to může být ohromující.
Ceny Jira
- Zdarma (pro až 10 uživatelů)
- Standard: Cena začíná na 8,60 $/měsíc na uživatele.
- Premium: Od 17 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 14 900 recenzí)
9. Zoho Projects (nejlepší pro spolupráci)
Zoho Projects kombinuje různé funkce do jedné ucelené platformy, která týmům umožňuje hladkou spolupráci. Díky nástrojům pro sledování závislostí a monitorování pokroku zajišťuje, že jsou zohledněny všechny aspekty projektu.
Integrované komunikační nástroje Zoho zlepšují spolupráci v reálném čase, díky čemuž je tento nástroj oblíbený mezi distribuovanými týmy.
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Zaznamenávejte pracovní hodiny pomocí integrovaného sledování času, abyste mohli spravovat rozpočty a hodnotit časové plány projektů.
- Integrujte je s funkcemi chatu, komentářů a sdílení souborů, abyste usnadnili efektivní komunikaci mezi členy týmu.
- Přizpůsobte si svůj dashboard tak, aby zobrazoval relevantní metriky projektu a KPI, a poskytoval tak rychlý přehled o postupu projektu.
Omezení Zoho Projects
- Omezené integrace třetích stran u levnějších tarifů
- Strmější křivka učení pro pokročilé funkce
Ceny Zoho Projects
- Zdarma (až 3 uživatelé, dva projekty)
- Premium: 5 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (720+ recenzí)
10. Microsoft Planner (nejlepší pro integraci s Microsoft Teams)
Již používáte Microsoft Suite? Pak nehledejte nic jiného než Microsoft Planner. Integruje se přímo do ekosystému Microsoft Office a poskytuje jednoduchý nástroj ve stylu Kanban pro správu úkolů.
Díky aktualizacím v reálném čase a funkcím pro spolupráci mohou týmy efektivně pracovat v rámci známých nástrojů, jako jsou Teams a Outlook. Planner je obzvláště efektivní pro malé a střední týmy, které se ve velké míře spoléhají na produkty Microsoftu.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Planner
- Přiřazujte úkoly členům týmu a stanovujte termíny, aby všichni plnili své povinnosti.
- Sledujte dokončení úkolů a postup projektu pomocí integrovaných grafů a dashboardů.
- Buďte informováni díky automatickým oznámením o blížících se termínech a aktualizacích úkolů.
Omezení aplikace Microsoft Planner
- Základní funkce ve srovnání s pokročilými nástroji Kanban a dalšími alternativami Microsoft Planner.
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny aplikace Microsoft Planner
- Zdarma (v plánech Microsoft 365)
- Planner Plan 1: 10 $/měsíc na uživatele
- Planner and Project Plan 3: 30,00 $/měsíc na uživatele
- Planner and Project Plan 5: 55,00 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft Planner
- G2: 4,2/5 (více než 210 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 250 recenzí)
11. Businessmap (nejlepší pro vizualizaci složitých pracovních postupů)
Businessmap je určen pro týmy, které potřebují vizualizovat a sledovat složité pracovní postupy. Nabízí pokročilé mapovací funkce, které organizacím umožňují propojit procesy, identifikovat úzká místa a optimalizovat provoz.
Tyto nástroje jsou vhodné zejména pro oddělení jako provoz, HR a finance, kde je nejdůležitější přehlednost a struktura.
Nejlepší funkce Businessmap
- Vytvářejte podrobné mapy procesů společně s Kanban tabulemi, které poskytují ucelený přehled o toku projektů a vzájemných závislostech.
- Rozdělte úkoly a spravujte složité projekty se závislostmi, abyste zajistili hladký průběh projektu.
- Zlepšete spolupráci týmu pomocí chatu a sdílení dokumentů v aplikaci, abyste snížili potřebu externích komunikačních nástrojů.
Omezení Businessmap
- Strmá křivka učení pro nové uživatele
- Vyšší cena ve srovnání s jednoduššími nástroji
Ceny Businessmap
- Standard: Od 179 $/měsíc na uživatele (minimálně 15 uživatelů)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Businessmap
- G2: 3,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Uspořádejte krátké praktické workshopy, abyste zvýšili zájem týmu o nové nástroje Kanban. Procházení funkcí s reálnými projektovými daty může usnadnit proces přijetí.
12. Notion (nejlepší pro malé projekty)
Podle mých zkušeností nabízí Notion flexibilní pracovní prostor, který kombinuje Kanban tabule s funkcemi pro pořizování poznámek a dokumentaci. Je ideální pro malé projekty a správu osobních úkolů.
Nejlepší funkce aplikace Notion
- Organizujte a sledujte úkoly přizpůsobené vašemu pracovnímu postupu.
- Sloučte poznámky, úkoly a databáze pro hladký průběh projektového řízení.
- Využijte předem připravené šablony pro rychlejší nastavení a vyšší efektivitu.
Omezení aplikace Notion
- Omezený offline přístup
- Může postrádat hloubku pro komplexní řízení projektů.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 400 recenzí)
13. Airtable (nejlepší pro projekty zaměřené na data)
Airtable je jedinečná kombinace funkcí tabulkového procesoru a projektového řízení, určená pro týmy, které potřebují organizovat a analyzovat data a zároveň sledovat úkoly.
Díky flexibilnímu rozhraní mohou uživatelé vytvářet databáze, což je ideální pro týmy spravující velké datové soubory nebo propojené projekty.
Nejlepší funkce Airtable
- Přizpůsobte tabule různým projektům a podle potřeby přepínejte mezi zobrazeními.
- Sledujte velké soubory dat a snadno propojujte související záznamy, což je užitečné pro projekty s propojenými úkoly.
- Snižte čas strávený opakujícími se úkoly díky automatizaci
Omezení Airtable
- Bezplatný tarif má omezení úložiště a záznamů.
- Strmější křivka učení pro funkčnost databáze
Ceny Airtable
- Zdarma
- Tým: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 54 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 100 recenzí)
14. KanbanFlow (nejlepší pro sledování času Pomodoro)
Technika Pomodoro je metoda time managementu vyvinutá na konci 80. let. Využívá kuchyňskou minutku k rozdělení práce na intervaly, obvykle o délce 25 minut, oddělené krátkými přestávkami.
Pokud jste stejně jako já a mnoho dalších shledali techniku Pomodoro užitečnou, KanbanFlow je skvělou volbou. Integruje sledování času ve stylu Pomodoro přímo do svých Kanban tabulek, což z něj činí skvělou volbu pro týmy, které se snaží zlepšit soustředění a produktivitu.
Nejlepší funkce KanbanFlow
- Přizpůsobte úkolové tabule potřebám projektu pomocí vlastních sloupců, barevně odlišených úkolů a podúkolů, které umožňují vizuální rozdělení pracovních postupů.
- Spravujte priority úkolů pomocí limitů WIP (Work-In-Progress) a nastavte závislosti, abyste zefektivnili složité projekty.
- Získejte přístup k informacím o produktivitě na základě úkolů a zprávám o sledování času, které jsou ideální pro hodnocení výkonu týmu a časových harmonogramů projektů.
Omezení KanbanFlow
- Omezené funkce pro vytváření reportů a vizualizaci
- Méně integrací třetích stran
Ceny KanbanFlow
- Zdarma
- Premium: 5 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze KanbanFlow
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
15. Miro (nejlepší pro společné brainstormingy)
Miro je univerzální platforma, která kombinuje Kanban tabule s nástroji pro brainstorming, jako jsou myšlenkové mapy a vývojové diagramy. Je to ideální řešení pro kreativní týmy, které chtějí společně plánovat, vymýšlet a provádět úkoly.
Díky editování v reálném čase a rozsáhlé knihovně šablon je Miro neocenitelným pomocníkem pro vzdálené nebo hybridní týmy.
Nejlepší funkce Miro
- Spolupracujte v reálném čase pomocí lepících poznámek, komentářů a živého sledování kurzoru, což je ideální pro spolupráci na dálku.
- Používejte šablony pro vše od Kanban tabulek po strategické plánování, díky čemuž můžete snadno a rychle zahájit nový projekt.
- Propojte se s nástroji jako Slack, Jira a Microsoft Teams, které týmům umožňují synchronizovat úkoly a spolupracovat napříč platformami.
Omezení Miro
- Pro většinu funkcí je nutné připojení k internetu.
- Ceny mohou být pro větší týmy vysoké.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
Někdy může být uživatelská zkušenost pro nové uživatele trochu ohromující. Musím investovat nějaký čas, abych všechny seznámil s platformou a ujistil se, že vědí, co mají dělat. Rozhraní je plné funkcí, což je z dlouhodobého hlediska skvělé, ale pro nové uživatele poměrně náročné. Jakmile však strávíte nějaký čas jeho prozkoumáváním, stane se skvělým nástrojem pro týmy.
16. Kanban Zone (nejlepší pro správu složitých pracovních postupů)
Pokud řídíte složité projekty, Kanban Zone se zaměřuje na poskytování pokročilých nástrojů pro řízení projektů, které umožňují spravovat a optimalizovat složité pracovní postupy.
Díky jedinečným víceúrovňovým tabulkám mohou týmy mapovat závislosti a zefektivňovat procesy, což je zvláště vhodné pro velké projekty, které vyžadují vysokou úroveň přehlednosti.
Nejlepší funkce Kanban Zone
- Strukturovejte pracovní postupy tak, aby zobrazovaly vztahy mezi úkoly, což je výhodné pro složitější projekty.
- Sledujte pokrok napříč několika projekty a usnadněte si tak sladění cílů projektů a činností týmu.
- Přidejte závislosti a limity WIP, abyste zefektivnili tok úkolů a zabránili vzniku úzkých míst v projektu.
Omezení Kanban Zone
- Omezená integrace s nástroji pro správu projektů třetích stran
- Pro pokročilé funkce jsou nutné vyšší cenové úrovně.
Ceny Kanban Zone
- Zdarma
- Osobní: 6,25 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 13,75 $/měsíc na uživatele
- Portfolio: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Kanban Zone
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
17. ProjectManager. com (nejlepší pro pokročilé sledování projektů)
ProjectManager.com je nástroj s bohatými funkcemi, který je přizpůsoben týmům spravujícím komplexní portfolia.
Díky pokročilým funkcím pro vytváření reportů a plánování je ideální pro organizace, které potřebují podrobný přehled o alokaci zdrojů, časových plánech a výkonu projektů. Nabízí vše od Kanban tabulek po projektové dashboardy.
Tento nástroj se osvědčuje v prostředích, kde je klíčová přesnost a škálovatelnost.
Nejlepší funkce ProjectManager.com
- Získejte přehled díky projektovým dashboardům, časovým rozpisům a zprávám o správě zdrojů, které jsou obzvláště užitečné pro větší a komplexní projekty.
- Automatizujte opakující se úkoly, abyste zefektivnili pracovní postupy a ušetřili čas.
- Přiřazujte úkoly, sledujte čas a monitorujte výkonnost týmu v rámci více projektů.
Omezení ProjectManager.com
- Vyšší náklady ve srovnání s jednoduššími nástroji
- Strmější křivka učení pro nové uživatele
Ceny ProjectManager.com
- Tým: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 28 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ProjectManager.com
- G2: 4,4/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 340 recenzí)
18. Taskworld (nejlepší pro týmovou spolupráci)
Někdy je největší překážkou úspěšného dokončení projektu nedostatečná komunikace mezi členy týmu. To je obzvláště obtížné, pokud jsou vaše týmy rozptýleny na vzdálených a/nebo asynchronních pozicích.
Taskworld řeší tento problém integrací Kanban tabulek s robustními funkcemi pro spolupráci, což z něj činí vynikající volbu pro týmy, které upřednostňují komunikaci a transparentnost.
Díky intuitivnímu rozhraní a integrovaným analytickým funkcím zůstanou týmy i v rychle se měnícím prostředí vždy v obraze a synchronizované.
Nejlepší funkce Taskworld
- Zobrazte úkoly, termíny a odpovědnosti týmu v jednom přehledu.
- Buďte informováni o postupu projektu díky aktualizacím v reálném čase, které zajistí, že všichni budou mít stejné informace o úkolech.
- Zlepšete spolupráci a produktivitu týmu pomocí chatu v aplikaci.
Omezení Taskworld
- Omezené možnosti přizpůsobení pro pokročilé pracovní postupy
- Prémiová cena za plnou funkcionalitu
Ceny Taskworld
- Bezplatná zkušební verze
- Podnikání: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Taskworld
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 210 recenzí)
🧠 Zajímavost: Taskworld sleduje nejen průběh úkolů, ale také emocionální zpětnou vazbu členů týmu k konkrétním úkolům, aby zlepšil morálku týmu a spolupráci.
19. Todoist (nejlepší pro správu osobních úkolů)
Todoist je univerzální aplikace pro správu úkolů určená jak pro jednotlivé uživatele, tak pro týmy. Nabízí přehledné rozhraní a díky funkci Boards podporuje různé metodiky produktivity, včetně Kanban.
Díky této flexibilitě je vhodný pro správu osobních úkolů i společných projektů.
Nejlepší funkce Todoist
- Stanovte priority a přidávejte štítky, abyste měli přehled o urgentních úkolech a mohli je kategorizovat pro lepší organizaci.
- Nastavte termíny a termíny splnění zadáním frází jako „příští úterý“, čímž zefektivníte zadávání úkolů.
- Využijte vestavěné šablony pro různé pracovní postupy a rychle se pusťte do práce.
Omezení Todoist
- Mohou postrádat některé pokročilé funkce pro správu projektů, které najdete v robustnějších nástrojích.
- Pokročilé funkce, jako jsou štítky a filtry, jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny Todoist
- Začátečníci: Zdarma
- Pro: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
Todoist používám prakticky od prvního dne. Tato společnost je jednou z nejtransparentnějších, s jakými jsem se setkal, a její vývojový a podpůrný tým patří k nejlepším v celém známém multivesmíru. Za všechny roky, co jej používám, jsem nezměnil své základní metodiky a pouze je čas od času upravoval podle nových funkcí, které byly vydány. Vyzkoušel jsem téměř všechny task manažery, které jsou k dispozici, od Remember The Milk, Any. do, TickTick atd., ale Todoist je v mých očích stále nejlepší.
20. Kanbanchi (nejlepší pro integraci s Google Workspace)
Pokud stejně jako tisíce dalších uživatelů pravidelně používáte Google Workspace a jeho služby, měli byste pro své potřeby v oblasti Kanban tabule vyzkoušet Kanbanchi.
Kanbanchi je nástroj pro správu projektů a spolupráci navržený speciálně pro uživatele Google Workspace.
Nabízí Kanban tabule, Ganttovy diagramy a sledování času, vše hladce integrované s Google Drive, což je ideální pro týmy, které jsou hluboce zakotveny v ekosystému Google.
Nejlepší funkce Kanbanchi
- Integrujte je s Google Drive a dalšími aplikacemi Google pro optimalizaci pracovního postupu.
- Sledujte čas strávený na úkolech a pomáhejte tak při analýze produktivity.
- K sledování výkonu používejte analytické nástroje, jako jsou kumulativní diagramy toku a grafy burn-down.
Omezení Kanbanchi
- Méně vhodný pro týmy, které nepoužívají Google Workspace, protože jeho funkce jsou optimalizovány pro ekosystém Google.
- Někteří uživatelé mohou považovat rozhraní za méně intuitivní ve srovnání s jinými nástroji Kanban.
Ceny Kanbanchi
- Essential: 5,99 $/měsíc na uživatele
- Premium: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 41,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Cena od 99,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Kanbanchi
- G2: 4,7/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 280 recenzí)
21. ZenHub (nejlepší pro integraci s GitHubem)
ZenHub je řešení pro správu projektů vytvořené speciálně pro vývojové týmy používající GitHub. Integruje se přímo do rozhraní GitHubu a poskytuje Kanban tabule a funkce pro agilní správu projektů, aniž byste museli opustit vývojové prostředí.
Tento nástroj pomáhá vývojářům soustředit se na programování a zároveň informuje zúčastněné strany o harmonogramu projektu.
Nejlepší funkce ZenHub
- Integrujte funkce pro správu projektů přímo do GitHubu a zajistěte si tak plynulý pracovní proces.
- Automatizujte opakující se úkoly a zvyšte efektivitu vývoje
- Získejte přehled o postupu projektu a výkonu týmu díky podrobným analýzám.
Omezení ZenHubu
- Vhodné především pro týmy, které již používají GitHub; pro ostatní méně užitečné.
- Noví uživatelé mohou potřebovat čas, aby mohli všechny funkce efektivně využívat.
Ceny ZenHub
- Zdarma
- Týmy: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ZenHub
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
22. Wrike (nejlepší pro všestranné řízení projektů)
Zjistil jsem, že Wrike je komplexní nástroj pro řízení projektů, který nabízí flexibilitu pro přizpůsobení se různým pracovním postupům, včetně Kanbanu.
Nabízí funkce jako sledování úkolů, Ganttovy diagramy a robustní reportování, díky čemuž je vhodný pro týmy všech velikostí v různých odvětvích.
Klíčové funkce Wrike
- Přizpůsobte svůj pracovní prostor konkrétním potřebám projektu
- Sledujte úkoly, termíny a pokrok v detailech
- Vizualizujte časové osy projektů a závislosti pomocí integrovaných Ganttových diagramů.
Omezení Wrike
- Pro menší týmy může být kvůli rozsáhlé sadě funkcí, zejména ve srovnání s jinými alternativami Wrike, příliš složitý.
- Pokročilé funkce jsou k dispozici pouze v dražších tarifech, které mohou být nákladné.
Ceny Wrike
- Zdarma.
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise a Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 700 recenzí)
23. Kanbanize (nejlepší pro škálování agilních postupů)
Kanbanize (v říjnu 2023 převzatý společností Businessmap) je navržen tak, aby pomáhal organizacím škálovat jejich agilní postupy kombinací Kanban tabulek s automatizací a analýzou podnikových procesů.
Je vhodný pro týmy, které chtějí vizualizovat práci, optimalizovat pracovní postupy a zlepšit efektivitu v rámci celé společnosti.
Klíčové funkce Kanbanize
- Automatizujte opakující se úkoly a procesy pomocí pravidel pro automatizaci podnikových procesů a zvyšte tak efektivitu.
- Spravujte více projektů a portfolií v rámci organizace
- Vytvářejte komplexní zprávy a metriky s podrobnými analýzami, abyste mohli sledovat výkonnost a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Omezení Kanbanize
- Ovládnutí všech rozsáhlých funkcí může vyžadovat čas a školení.
- Ceny mohou být pro menší týmy nebo startupy méně dostupné.
Ceny Kanbanize
- Standard: 179 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kanbanize
- G2: 3,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
ClickUp: Nejlepší softwarová aplikace Kanban
Po vyzkoušení různých nástrojů Kanban uvedených v tomto článku mohu s jistotou říci, že ClickUp je nejlepší volbou pro komplexní řízení projektů, a ostatní s tím souhlasí.
Kombinace přizpůsobitelnosti, intuitivního rozhraní a výkonných funkcí aplikace ClickUp výrazně zvýšila produktivitu mého týmu a zefektivnila naše pracovní postupy.
Možnost vytvářet přizpůsobené stavy, automatizovat úkoly a integrovat další nezbytné nástroje z něj činí nepostradatelný nástroj pro každého projektového manažera.
Pokud chcete vylepšit své zkušenosti s Kanbanem, vřele doporučuji zaregistrovat se ještě dnes na ClickUp – vyzkoušejte rozdíl na vlastní kůži!