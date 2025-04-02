Trello vs. Jira: Který nástroj pro správu projektů je pro vás ten pravý?

Některé týmy pracují rychle s vizuální tabulkou, jiné potřebují podrobné pracovní postupy a reporty. Výběr softwaru pro správu projektů není tak jednoduchý, jako vybrat si to, co je „populární“.
Trello vs. Jira je častým tématem diskuzí projektových manažerů a výběr nesprávného nástroje může týmy zpomalit, místo aby jim pomohl pracovat rychleji. 🪢
Trello je jednoduché a vizuální; Jira je výkonné, ale komplexní.
Který z nich nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu? Pojďme to rozebrat. ⚒️
⏰ 60sekundové shrnutí
Trello a Jira – dva oblíbené nástroje pro správu projektů – nabízejí projektovým manažerům a vedoucím týmů jedinečné výhody.
- Zde jsou klíčová srovnání: Trello: Ideální pro týmy, které hledají jednoduchý vizuální nástroj pro správu úkolů, který umožňuje organizovat a sledovat projekty bez náročného zaučování. Jira: Ideální pro agilní týmy vývojářů softwaru nebo firmy, které potřebují pokročilé funkce pro správu projektů, včetně agilních procesů, sledování chyb a přizpůsobených pracovních postupů.
- Přehled funkcí Trello a Jira: Uživatelské rozhraní a pokročilé funkce: Trello nabízí jednoduché rozhraní ve stylu Kanban pro snadné sledování, ale postrádá pokročilé nástroje pro řízení projektů, zatímco Jira nabízí pokročilé funkce, jako jsou závislosti úkolů a přizpůsobené pracovní postupy. Složitost: Trello je intuitivní s jednoduchou funkcí drag-and-drop, zatímco Jira může mít strmou křivku učení kvůli svým rozsáhlým funkcím.
- ClickUp kombinuje jednoduchost Trella s flexibilitou Jiry. Pomáhá vám organizovat, spolupracovat a zefektivňovat projekty: ClickUp pro řízení projektů nabízí centralizovanou platformu pro sladění týmů ClickUp Brain poskytuje informace založené na umělé inteligenci pro zvýšení produktivity ClickUp Board View pomáhá sledovat úkoly a projekty na tabuli ve stylu Kanban ClickUp Automations automatizuje opakující se úkoly a pracovní postupy ClickUp Chat, Docs a Whiteboards podporují plynulou spolupráci a komunikaci týmu v reálném čase
Co je Trello?
Trello je vizuální nástroj pro správu projektů, který pomáhá jednotlivcům i týmům organizovat, prioritizovat a spolupracovat na úkolech a projektech.
Trello využívá rozhraní ve stylu Kanban a rozděluje práci na tabule (projekty nebo pracovní postupy), seznamy (fáze pokroku) a karty (úkoly nebo jednotlivé položky). Díky tomu je snadné na první pohled vidět, co je v procesu, co je na řadě a co je hotové.
Trello je jednoduché. Pokud jste někdy psali úkoly na lepící papírky a přesouvali je, už víte, o co jde. Díky tabulkám, seznamům a kartám je sledování projektů intuitivní, bez ohledu na složitost práce. Je také vysoce přizpůsobitelné – týmy mohou přizpůsobit své pracovní postupy tak, aby vyhovovaly jejich odvětví, procesům nebo osobním preferencím.
🧠 Zajímavost: Trello bylo původně vytvořeno jako interní projekt společnosti Fog Creek Software v roce 2011. Později se osamostatnilo jako samostatná společnost, než bylo v roce 2017 převzato společností Atlassian.
Funkce Trello
Systém tabulek a karet Trello usnadňuje organizaci úkolů, ať už plánujete marketingovou kampaň, řídíte uvedení produktu na trh nebo jen udržujete svůj tým na správné cestě.
Trello však nabízí mnohem více než jen základní funkce drag-and-drop pro sledování projektů. Pojďme se podívat na některé z jeho nejlepších funkcí. 🖋️
Funkce č. 1: Automatizace založená na umělé inteligenci
Trello nabízí Butler, asistenta poháněného umělou inteligencí, který automatizuje opakující se úkoly. Tento Trello Power-Up vám umožňuje vytvářet vlastní pravidla, tlačítka a příkazy pro zpracování všeho od správy projektů po automatizaci přiřazování úkolů. Můžete nastavit spouštěče a automatizovat akce, aby byl váš pracovní postup efektivnější.
Butler také umožňuje vlastní automatizace. Ať už potřebujete tlačítka na úrovni karet pro správu úkolů nebo tlačítka na úrovni tabule pro současné zpracování více akcí, můžete automatizace přizpůsobit tak, aby dokonale vyhovovaly vašemu pracovnímu postupu.
🧠 Zajímavost: Automatizace Butler od Trello byla původně nástrojem třetí strany. Stala se tak populární, že ji Trello zakoupilo a integrovalo přímo do platformy, což uživatelům umožňuje automatizovat opakující se úkoly bez nutnosti programování.
Funkce č. 2: Pokročilé kontrolní seznamy
V Trello můžete přidávat kontrolní seznamy ke kartám Kanban, přiřazovat úkoly členům týmu a nastavovat termíny splnění pro každou položku. Pokud vám byl přiřazen nějaký úkol, zobrazí se v sekci „Vaše položky“ na domovské stránce, takže jej můžete snadno sledovat.
Navíc budete dostávat oznámení, pokud bude přidán, změněn nebo se blíží termín splnění, takže budete vždy v obraze a budete mít přehled o svých úkolech.
📖 Přečtěte si také: Trello vs. ClickUp: Který nástroj pro správu projektů je nejlepší?
Funkce č. 3: Funkce Email-to-board
Funkce Email-to-Board od Trello usnadňuje přeměnu e-mailů na úkoly. Každá tabule Trello má svou vlastní jedinečnou e-mailovou adresu, kterou najdete v nabídce tabule v „Nastavení Email-to-board“.
Jakmile budete mít tuto adresu, stačí na ni přeposlat e-mail a Trello vytvoří kartu s předmětem e-mailu jako názvem karty a tělem e-mailu jako popisem karty. K kartě budou přidány také všechny přílohy e-mailu.
Správa e-mailových vláken je také jednoduchá. Pokud odpovíte na e-mail do sedmi dnů, Trello přidá odpověď jako komentář k existující kartě, čímž zabrání vytvoření duplicitních karet. Po sedmi dnech se všechny odpovědi promění v nové karty. Díky tomu je vše přehledné a nemáte několik karet pro stejný úkol.
🔍 Věděli jste? Profesionální projektoví manažeři většinou nebo vždy řídí 47 % projektů. Domnívají se, že tři nejnáročnější procesy, které je třeba do projektů začlenit, jsou řízení přínosů, řízení zdrojů a stanovení priorit projektu.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Co je Jira?
Jira je nástroj pro správu projektů vyvinutý společností Atlassian, který týmům pomáhá efektivně plánovat, sledovat a spravovat práci.
Je navržen pro týmy, které potřebují strukturu, a nabízí centrum pro vytváření, prioritizaci a sledování úkolů, problémů a pokroku, aniž by se ztratily v detailech. Jira je k dispozici ve třech verzích: Jira Software, Jira Service Management a Jira Align. Každá z nich je přizpůsobena různým potřebám.
🧠 Zajímavost: Název Jira pochází z japonského slova „Gojira“, což je japonský výraz pro Godzillu. Jedná se o odkaz na původní účel tohoto nástroje, kterým bylo řešení rozsáhlých softwarových problémů.
Funkce Jira
Nástroj pro správu projektů Jira je určen pro týmy, které potřebují strukturu a přesnost. Od přizpůsobitelných pracovních postupů po podrobné reporty – zde je několik důvodů, proč je tento nástroj ideální pro agilní týmy. 💁
Funkce č. 1: Agilní vývojové nástroje
Jira je skvělá pro agilní týmy a nabízí řadu funkcí, díky nimž je řízení projektů a spolupráce hračkou. Nabízí agilní tabule, včetně tabulek Scrum a Kanban, pro vizuální správu pracovního toku.
Scrum tabule jsou skvělé pro týmy pracující v časově omezených sprintech, zatímco Kanban tabule podporují nepřetržité řízení úkolů. Tyto tabule umožňují týmům sledovat stav úkolů, což vám pomáhá snadno sledovat průběh projektu a vyvažovat pracovní zátěž.
🔍 Věděli jste? Parkinsonův zákon říká, že „práce se rozšiřuje tak, aby zaplnila čas, který je k dispozici pro její dokončení“. Proto stanovení přísných termínů v projektovém řízení pomáhá předcházet zbytečným zpožděním a udržuje týmy soustředěné.
Funkce č. 2: Funkce Backlog
Funkce backlogu v Jira je centralizovaný prostor, kde mohou obchodní týmy ukládat a spravovat všechny úkoly, uživatelské příběhy, chyby a funkce. Umožňuje vám prioritizovat úkoly jejich přetažením do požadovaného pořadí.
Týmy mohou organizovat práci pomocí Epics (větších úkolů) a user stories (menších úkolů), čímž zajistí, že bude vše zohledněno. Navíc se perfektně synchronizuje se sprinty, takže můžete přesunout úkoly z backlogu do sprintu a soustředit se na to, co je třeba udělat v určitém čase.
A pokud potřebujete, jsou k dispozici možnosti přizpůsobení, které vám umožní filtrovat a upravovat zobrazení, takže vše bude uspořádáno přesně podle vašich představ.
📖 Přečtěte si také: ClickUp vs. Jira: Najděte perfektní nástroj pro správu projektů
Funkce č. 3: Sledování chyb
Díky výkonným vyhledávacím funkcím usnadňuje bug tracker Jira vyhledávání toho, co potřebujete. Své vyhledávání můžete dokonce uložit jako filtry pro budoucí použití.
Zde je jednoduchý přehled vyhledávacích možností nástroje pro správu projektů:
- Jednoduché vyhledávání pro uživatele, kteří potřebují filtry. Spoléhá se na uživatelsky přívětivé rozhraní s rozevíracími nabídkami pro filtrování podle polí, jako je projekt, typ problému, stav, přidělená osoba atd.
- Rychlé vyhledávání umožňuje uživatelům zadat klíčová slova do vyhledávacího pole a zobrazit výsledky v přehledech problémů, popisech a komentářích.
- Pokročilé vyhledávání pomocí jazyka Jira Query Language (JQL), který umožňuje psát strukturované dotazy se syntaxí podobnou SQL. Je přístupné stisknutím kláves ‘/’ a poté Enter*.
💡 Tip pro profesionály: Pomocí konfigurovatelných výsledků vyhledávání můžete přizpůsobit výsledky vyhledávání, což vám usnadní najít v Jira to, co je pro vás nejdůležitější. Nástroj Agile také nabízí možnosti vyhledávání historie stavu pro sledování změn stavu problémů, abyste měli přehled o pokroku, a upřesnění vyhledávání pro získání přesnějších výsledků.
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 7,53 $/měsíc na uživatele
- Premium: 13,53 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Trello vs. Jira: Porovnání funkcí
Trello i Jira jsou výkonné nástroje pro správu projektů, které slouží k různým účelům. Trello zjednodušuje práci díky intuitivní Kanban tabuli, zatímco Jira je určena pro správu složitých projektů.
Porovnejme jejich klíčové funkce, abychom vám pomohli rozhodnout, který nástroj nejlépe vyhovuje vašemu týmu. 📃
|Kritéria
|Trello
|Jira
|Nejlepší využití
|Vizuální správa úkolů, jednoduchá týmová spolupráce v méně složitých projektech
|Komplexní řízení projektů, zejména pro vývoj softwaru a IT oddělení
|Správa úkolů
|Přehledné rozhraní Kanban tabule, funkce drag and drop
|Více možností přizpůsobení zaměřených na vývoj softwaru, strmější křivka učení
|Vizualizace dat
|Velmi málo možností v bezplatných nebo standardních tarifech, dashboard a přednastavené grafy v dražších tarifech
|Více možností v levnějších tarifech, dashboardy s přednastavenými grafy a 28 widgety, ale bez nástroje pro vytváření vlastních grafů.
|Automatizace
|Automatizace založená na pravidlech prostřednictvím Butleru; automatizace běží od 250 za měsíc až po neomezený počet, v závislosti na úrovni předplatného.
|Nástroj pro automatizaci úkolů a tabulek založený na pravidlech pro všechny uživatele Jira Cloud; funkčnost může být omezena v závislosti na tarifu.
|Podpora agilních metodik a scrumu
|Hodí se do agilního/scrumového toku s Kanbanovými tabulemi, ale nenabízí žádné agilní reportování; Trello tabule nemohou sledovat více sprintů v čase.
|Poskytuje více funkcí, podporuje více metod plánování a generuje odpovídající zprávy.
|Nativní sledování času
|Chybí nativní sledování času, vyžaduje integraci s aplikacemi třetích stran.
|Nativní funkce s rozsáhlými nastaveními pro uživatelská oprávnění a podrobnými zprávami o sledování času.
|Kanbanové tabule
|Jednoduchý, přizpůsobitelný, vizuálně přitažlivý
|Srovnatelná funkčnost, snadné nastavení a používání, ale může působit fádně a rigidně.
|Ceny
|Tříúrovňové: zdarma, Business Class (15 USD měsíčně na uživatele), Enterprise (ceny na míru)
|Zdarma, Standard (7,53 $ měsíčně na uživatele), Premium (13,53 $ měsíčně na uživatele), Enterprise (ceny na míru)
|Základní funkce
|Kanbanové tabule, seznamy, karty
|Kanbanové tabule, Scrumové tabule, Jira sprinty
|Spolupráce
|Zprávy, SMS, push notifikace, komentáře, zmínky
|Přiřazování úkolů týmu, zasílání zpráv, sdílení souborů
|Reporting
|Žádné reporty
|Burn-down grafy a další
|Integrace
|Žádné bezplatné integrace
|Neomezené integrace Jira
Funkce č. 1: Uživatelské rozhraní
Přehledné a intuitivní rozhraní může výrazně ovlivnit, jak snadno budete úkoly spravovat. Podívejme se, jak si tyto nástroje vedou v porovnání.
Trello
Trello je známé svým intuitivním a vizuálně přitažlivým rozhraním Kanban board. Nastavení nového projektu je jednoduché, což z něj dělá oblíbený nástroj mezi začátečníky a těmi, kteří preferují základní správu úkolů.
Jira
Jira nabízí rozsáhlé funkce a možnosti přizpůsobení, což je fantastické pro přizpůsobení nástroje komplexním potřebám projektu. Tato bohatost však může být zpočátku ohromující, což vede k strmější křivce učení.
🏆 Vítěz: Trello, díky své jednoduchosti a snadnému použití v různých projektech.
⚙️ Bonus: Vyzkoušejte šablony Trello a nastartujte své projekty pomocí předem připravených pracovních postupů, které vám usnadní začátek a pomohou vám udržet pořádek, aniž byste museli vymýšlet kolo.
Funkce č. 2: Funkce pro správu úkolů
Efektivní správa úkolů je základem každého softwaru pro správu projektů. Zde je srovnání těchto platforem.
Trello
Trello nabízí jednoduché řízení úkolů. Můžete vytvořit karty pro každý úkol nebo pracovní položku, přetahovat je mezi seznamy, abyste zaznamenali pokrok, a dokonce přidávat kontrolní seznamy, termíny a přílohy. Jedná se o jednoduchý systém, který udržuje vše pod kontrolou a na očích.
Jira
Na druhou stranu, Jira je plnohodnotné řídící centrum projektů.
Nabízí pokročilé funkce, jako je nastavení závislostí úkolů, vytváření podúkolů a výběr z různých typů tabulek. Díky tomu je obzvláště výhodný pro týmy zabývající se vývojem softwaru a projekty, které vyžadují pečlivé plánování a provedení.
🏆 Vítěz: Remíza! Trello vyniká jednoduchým řízením úkolů, zatímco Jira exceluje v plnění komplexních projektových požadavků.
🔍 Věděli jste? Jedním z nejdražších neúspěšných projektů byl automatizovaný systém odbavení zavazadel na mezinárodním letišti v Denveru. Původně byl plánován na tři roky s rozpočtem 193 milionů dolarů, ale kvůli zpožděním a technickým problémům se náklady vyšplhaly na 560 milionů dolarů, než byl projekt nakonec opuštěn.
Funkce č. 3: Sledování času
Sledování času pomáhá dodržovat harmonogram projektů. Porovnejme, jak to zvládá každý z těchto nástrojů.
Trello
Neobsahuje vestavěné sledování času. Pokud je sledování délky úkolů zásadní, budete muset integrovat aplikace třetích stran, což může znamenat další kroky a potenciální náklady.
Jira
Čas jsou peníze a Jira vám pomůže sledovat obojí.
Díky integrovaným funkcím pro sledování času můžete přímo v rámci úkolů zaznamenávat odpracované hodiny, sledovat pokrok a generovat zprávy.
🏆 Vítěz: Jira, díky svým komplexním funkcím pro sledování času
Jira vs. Trello na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, jaké jsou názory lidí na debatu Jira vs. Trello. Při hledání diskusí o těchto dvou nástrojích najdete spoustu silných názorů. Někteří uživatelé přísahají na jednoduchost Trella, zatímco jiní dávají přednost pokročilým funkcím Jira pro správu projektů.
Pojďme se podívat, co o nich říkají! 💪
Díky své jednoduchosti je Trello vhodnou volbou pro ty, kteří s řízením projektů teprve začínají:
Prozatím použijte Trello, JIRA je složitější... Trello je poměrně jednoduché, ale snadno rozšiřitelné a zvládne v podstatě vše, co potřebujete. Pokud však začnete dělat extrémně složité věci ve větším objemu, budete potřebovat některé velmi specifické funkce, které JIRA s největší pravděpodobností poskytuje. S Trello to pravděpodobně zvládnete, ale možná budete muset investovat další práci do vynalézání již vynalezeného.
O schopnosti Jira řídit složité projekty říká další uživatel Redditu:
Trello není vůbec dobře škálovatelné a postrádá jakékoli robustnější funkce. Určitě má své využití pro velmi lehké úkoly, ale pro vývoj her a sledování chyb bych doporučil použít Jira nebo něco, co má více schopností pro plánování, sledování chyb atd.
Někteří uživatelé se shodují, že je třeba zvolit nástroj, který splňuje vaše očekávání:
JIRA je ve skutečnosti fantastická, pokud ji správně nastavíte, se všemi integracemi a dalšími věcmi, ale k jejímu dokonalému nastavení pro váš tým je opravdu potřeba vyškolený profesionál... To znamená, že pro malý projekt je to rozhodně přehnané. Trello je skvělý nástroj pro sledování seznamů úkolů, ale při správě projektu vývoje softwaru je nedostatečný.
🔍 Věděli jste? Pandemie urychlila přijetí režimu „práce odkudkoli“. Přibližně 61 % profesionálů v oblasti řízení projektů pracuje alespoň část času na dálku. To ukazuje, jak je pro hladkou spolupráci důležitější než kdy jindy vybrat správné řešení pro řízení projektů, jako je ClickUp.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Trello a Jira
Nemůžete se rozhodnout mezi Trello a Jira?
Zde je tip pro správu projektů: Zvažte nástroj, který kombinuje to nejlepší z obou světů – jednoduchost Trella a výkon Jiry. Nástroj jako ClickUp.
ClickUp je aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji. 🤩
Podívejme se, proč byste to měli zvážit co nejdříve! ⚡
ClickUp je číslo 1: Řízení projektů
Software pro správu projektů ClickUp
Software pro správu projektů ClickUp zvyšuje produktivitu a zefektivňuje pracovní postupy pro týmy všech velikostí. Díky přizpůsobitelným polím, stavům úkolů a dashboardům ClickUp nabízí tento nástroj flexibilitu, která se hodí pro různé pracovní postupy.
Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní je snadno ovladatelné i pro nové uživatele a nabízí offline režim pro nepřerušovanou práci. Mobilní aplikace zajišťuje, že týmy zůstanou ve spojení a budou produktivní bez ohledu na to, kde se nacházejí.
ClickUp Brain
ClickUp Brain je soubor konverzačních, kontextových a rolí založených funkcí umělé inteligence dostupných v ClickUp, které propojují lidi, práci a znalosti vaší organizace. Je to jako mít virtuálního asistenta, který čerpá poznatky z vašich úkolů, dokumentů, dashboardů a dokonce i chatů, aby vám ušetřil čas při rutinní práci.
Místo ručního prohledávání dokumentů můžete například položit ClickUp Brain otázku „Jaké jsou nejnovější informace o projektu X?“ a získat okamžitou odpověď.
Díky třem základním funkcím, AI Knowledge Manager, AI Project Manager a AI Writer for Work, zvládá AI asistent vše od poskytování odpovědí v reálném čase až po automatizaci zpráv o postupu a aktualizací týmu.
Hledal jsem platformu pro správu projektů a našel jsem tu nejlepší. Hned jsem měl pocit, že ClickUp může vyřešit všechny naše problémy a vytvořit originální řešení, která nám přinesou výhody, jaké jsem si ani nedokázal představit.
ClickUp má výhodu č. 2: Zobrazení tabule ClickUp
Týmy si mohou vybrat z více než 15 zobrazení ClickUp, aby sledovaly pokrok a spravovaly úkoly podle svých preferencí.
Zobrazení tabule ClickUp
Ať už se jedná o osobní úkoly nebo řízení celého týmového projektu, ClickUp Board View vám nabízí přehledný vizuální způsob sledování pokroku, podobný Kanban tabulkám Trello. Zapomeňte na nekonečné procházení seznamů úkolů!
Můžete přiřazovat úkoly, vkládat komentáře přímo na karty a dokonce připojovat soubory, takže vše zůstane na jednom místě. Navíc limity rozpracovaných úkolů (WIP) pomáhají zabránit přetížení tím, že omezují počet úkolů v každé fázi. Pokud se úkoly začnou hromadit, je to znamení, že je třeba se zastavit a přehodnotit situaci, než nastane chaos.
Potřebujete ještě lepší organizaci? Použijte plavecké dráhy k rozdělení úkolů podle přidělené osoby, priority nebo typu projektu – ideální pro udržení přehlednosti vaší tabule.
🧠 Zajímavost: Mnoho velkých společností má „hřbitovy projektů“, kde dokumentují neúspěšné projekty. Tyto archivy slouží jako zdroj poučení, který týmům pomáhá vyvarovat se opakování minulých chyb.
ClickUp má výhodu č. 3: Automatizace pracovních postupů
ClickUp Automations zbavuje projektový management náročných úkolů, aby se váš tým mohl soustředit na to, co je důležité. Přiřazování úkolů, aktualizace stavů nebo zasílání připomínek? O vše je postaráno.
Automatizace se řídí jednoduchým pravidlem: „Když se stane toto, udělej to. “
Předpokládejme, že připravujete uvedení produktu na trh. Můžete nastavit automatizaci, která přesune dokončené úkoly z „Designu“ do „Recenze“ a okamžitě upozorní marketingový tým, že je na řadě.
Vzhled a ovládání Jira je velmi zastaralé, což má negativní vliv na pracovní motivaci. Navíc je velmi obtížné vytvářet automatizace, zejména pokud je zapojeno více tabulek. ClickUp vyniká ve všech těchto oblastech.
📮 ClickUp Insight: 92 % zaměstnanců používá nekonzistentní metody ke sledování úkolů, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení. Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní.
Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
ClickUp má výhodu č. 4: Nástroje pro spolupráci
ClickUp je plný nástrojů pro spolupráci, které zajišťují hladkou a efektivní týmovou práci. Propojuje vzdálené týmy prostřednictvím komentářů v reálném čase, sdílení dokumentů, tabulek a více než 1 000 integrací.
Podívejme se na některé z jeho nástrojů pro spolupráci. 💬
ClickUp Chat
Už nemusíte přeskakovat mezi různými nástroji. ClickUp Chat je integrovaná komunikační platforma, která se hladce propojí s vašimi úkoly. Konverzace, projekty a úkoly se nejen propojují, ale také sbližují.
A když se potřebujete soustředit, ClickUp Chat vám usnadní zobrazení pouze těch konverzací, které jsou pro vás důležité. Navíc nemusíte kopírovat a vkládat informace z chatu do úkolu; vše zůstává synchronizované.
Funkce jako Příspěvky pro oznámení, FollowUps pro přeměnu komentářů na úkoly a synchronizace vláken s úkoly usnadňují sledování konverzací. Díky nástrojům využívajícím umělou inteligenci, jako jsou Task Creation, CatchUp a AI asistent pro rychlé odpovědi, budete mít vše, co potřebujete, na dosah ruky.
A co víc? Můžete využívat hlasové a videohovory (SyncUps) s automatickými souhrny a akčními položkami, vše na jednom místě. Mobilní přístup vám pomůže zůstat produktivní i na cestách, dokonce i offline. Skvělé, že?
ClickUp Docs
ClickUp Docs umožňuje spolupráci v reálném čase na dokumentech, wiki a dalších materiálech a propojuje je přímo s vašimi pracovními postupy, abyste mohli realizovat nápady se svým týmem. Režim Focus Mode a přizpůsobitelné šablony zbavují tvorbu obsahu a sdílení znalostí stresu, takže je vše rychlejší, jednodušší a mnohem zábavnější!
ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboards poskytuje vizuální plátno pro brainstorming a plánování, které týmům umožňuje spolupracovat v reálném čase a přeměnit nápady na proveditelné úkoly. Podporuje různé tvary, konektory a integrace, čímž zlepšuje kreativní spolupráci a správu pracovních postupů.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti ClickUp
Vyberte možnost C (lickUp)!
Jira i Trello přinášejí něco cenného. Trello nabízí přímý, vizuální přístup, který je ideální pro jednoduché projekty, zatímco Jira vede, pokud jde o pokročilé funkce pro větší a složitější pracovní postupy.
Nechte ClickUp, aplikaci pro vše, co souvisí s prací, usnadnit vám rozhodnutí.
S ClickUp získáte veškerou flexibilitu tabulek Trello a pokročilé funkce Jira, navíc s bonusy, jako jsou automatizace založené na umělé inteligenci, přizpůsobitelné zobrazení a hladká integrace. Jedná se o komplexní platformu, která může růst spolu s vaším týmem, bez ohledu na to, jak velký nebo malý je.
Vylepšete své řešení pro správu projektů; zaregistrujte se dnes zdarma na ClickUp! ✅