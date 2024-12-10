Asana vs. ClickUp: Který nástroj pro správu týmů je lepší v roce 2025?

Pokud jde o růst vašeho podnikání, software pro řízení projektů hraje klíčovou roli. Je to jako najít chybějící kousek skládačky, který vše spojí dohromady. 🧩
Ale přiznejme si to – výběr správného nástroje pro vaše týmy a podnikání není snadný úkol. Je třeba zvážit mnoho faktorů a vybírat z obrovského množství možností. Pravděpodobně máte dlouhý seznam požadavků a požadovaných funkcí od různých týmů a vedoucích pracovníků.
Jak si nyní můžete s jistotou vybrat ten správný nástroj, který nejenže splňuje potřeby vaší organizace a týmu, ale také odpovídá celému vašemu podnikání? Právě v tom vám pomůžeme!
V tomto blogu se podíváme na dva nejoblíbenější systémy pro správu projektů, které si v posledních letech získaly značnou popularitu: ClickUp a Asana.
Zdůrazníme jejich klíčové rozdíly a poskytneme cenné informace, které vám pomohou učinit informované rozhodnutí. Díky pochopení nuancí mezi těmito nástroji budete moci s jistotou vybrat ten, který nejlépe odpovídá jedinečným potřebám a cílům vašich rostoucích týmů a podnikání.
Pojďme se do toho pustit, ano? 🤿
Co je ClickUp?
Začneme s ClickUp – komplexním systémem pro správu projektů a dokonalým nástrojem pro spolupráci softwarových týmů a podniků jakékoli velikosti, který umožňuje spravovat neomezený počet úkolů.
Společnost ClickUp, založená v roce 2017, pomohla tisícům týmů (a jejich počet stále roste) změnit způsob, jakým pracují a spolupracují.
Jako jedna z nejvýkonnějších platforem pro produktivitu ClickUp zefektivňuje a zjednodušuje váš pracovní postup tím, že poskytuje jeden nástroj pro správu projektů, který nahrazuje všechny ostatní nesouvislé aplikace, a vytváří přehlednost projektů, aby všichni byli neustále informováni o pokroku a cílech.
V roce 2023 je ClickUp jedním z nejlépe hodnocených nástrojů pro správu práce, který používají živnostníci, malé firmy i velké podniky po celém světě. Získal řadu významných ocenění, včetně uznání jako jedna z nejinovativnějších společností roku 2023 v kategorii pracoviště od Fast Company.
V témže roce získal ClickUp první místo v kategoriích Nejlepší produkty pro řízení projektů a Nejlepší produkty pro spolupráci a produktivitu od G2, kromě mnoha dalších ocenění, jako například Nejspokojenější produkty 2023.
Působivé, že?
Co dělá ClickUp jedním z nejlepších nástrojů pro řízení projektů současnosti?
Stručně řečeno, ClickUp jde nad rámec základních funkcí softwaru pro řízení projektů – je to kompletní řešení pro řízení práce, které zahrnuje řízení projektů, sledování času, spolupráci týmů, sledování cílů a pokroku a další funkce v jednom výkonném balíčku. 🎁
ClickUp nabízí stovky pokročilých funkcí, které týmům umožňují pracovat efektivně a hladce spolupracovat na jednom místě, místo aby musely přepínat mezi několika aplikacemi. Od strategického plánování přes správu sprintů až po sledování pokroku a cílů a všeho mezi tím i mimo to – ClickUp dokáže podpořit jakýkoli typ projektu a aspekt vaší práce.
Navíc je tato platforma zcela přizpůsobitelná a lze ji přizpůsobit specifickým potřebám, složitým pracovním postupům a odlišným preferencím každého týmu – již tato úroveň flexibility činí ClickUp nejvhodnější volbou pro jakýkoli tým a rostoucí podniky v různých odvětvích.
Existuje mnoho důvodů, proč si ClickUp nadále získává srdce týmů a podniků po celém světě. Za chvíli se na to podíváme, ale nejprve se seznámíme s Asanou.
Co je Asana?
Podobně jako ClickUp je Asana kolaborativní platforma pro správu práce, která pomáhá týmům efektivně řídit jejich práci a spolupracovat.
Společnost Asana byla založena v roce 2008 s cílem vyřešit problém neefektivního řízení práce a komunikace. Tento nástroj pro řízení projektů také poskytuje centralizovanou platformu pro plánování projektů, přidělování úkolů, stanovení termínů a efektivní komunikaci.
Asana umožňuje uživatelům rozdělit složité projekty na menší úkoly, přidělovat odpovědnosti, sledovat pokrok a zajistit transparentnost a odpovědnost mezi členy týmu.
Pokud jde o funkce, Asana nabízí mimo jiné nástroje pro úkoly a spolupráci, plánování projektů, vizualizaci časové osy, sdílení souborů a integraci s dalšími oblíbenými nástroji. Celkově Asana poskytuje komplexní a uživatelsky přívětivou platformu pro správu práce, přidělování úkolů, podporu týmové práce a pomoc organizacím při efektivním dosahování jejich cílů.
Co dělá Asanu jedním z nejlepších nástrojů pro řízení projektů současnosti?
Asana se brzy dostala na trh softwaru pro řízení projektů a její známost hrála významnou roli v její trvalé popularitě.
Díky intuitivnímu designu, možnostem spolupráce, možnostem přizpůsobení, aktualizacím v reálném čase a integracím je tento nástroj ideální volbou pro jednotlivce a týmy, které hledají tradiční přístup k řízení projektů. Tento faktor známosti nepochybně přispěl k jeho rozsáhlé uživatelské základně, protože týmům a organizacím poskytl platformu, která byla pohodlná a snadno ovladatelná.
Dobře, takže ClickUp i Asana nabízejí řešení pro správu projektů a týmovou spolupráci – nyní je otázkou za milion dolarů: kdo to dělá lépe? 👀
Porovnání funkcí ClickUp a Asana
Než se pustíme do podrobností, tady je stručný přehled ClickUp vs. Asana, který vám pomůže se rychle zorientovat! 👀
ClickUp je nejznámější pro:
- Přizpůsobení: Plně přizpůsobitelná platforma pro správu projektů a pracovní postupy, které vyhovují jakémukoli podnikání a týmu.
- Správa práce a projektů: Pokročilé, ale flexibilní funkce podporující jakoukoli projektovou metodiku, přizpůsobitelné automatizace pro zrychlení procesů a škálovatelné zobrazení práce, které vyhovuje rostoucím týmům a podnikům.
- Viditelnost a sledování projektů: Přizpůsobené zobrazení a hierarchie pro zlepšení viditelnosti a sledování projektů v rámci celé společnosti.
- Správa týmu a spolupráce: Integrované nástroje pro spolupráci podporující práci na dálku a asynchronní práci. Přidejte více přiřazených osob k úkolům a využijte zobrazení pracovní zátěže pro efektivní přidělování zdrojů. K dispozici je také možnost přidat hosty a udělit nebo omezit oprávnění.
- Reporting a analytika v reálném čase: Přizpůsobitelné dashboardy, oznámení a další funkce pro snadnější sledování pokroku
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Intuitivní design s funkcí drag-and-drop, který také umožňuje integraci s aplikacemi třetích stran.
- Konsolidace technologické infrastruktury: Získejte přístup ke stovkám funkcí, které vám umožní omezit potřebu používat více aplikací a zefektivnit pracovní postupy.
- Dostupné ceny: Nabízí bezplatný tarif s bohatou nabídkou funkcí a cenově dostupné placené tarify.
- Mobilní aplikace: K dispozici na všech zařízeních, abyste měli přístup ke své práci odkudkoli a kdykoli.
Hodnocení a recenze zákazníků:
- G2: 4,7 z 5 (více než 8 200 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 3 700 recenzí)
Asana je nejznámější pro:
- Správa práce a úkolů: Využijte funkce jako úkoly, termíny, přiřazení úkolů a další.
- Komunikace: Funkce komentářů usnadňující spolupráci v týmu
- Zobrazení: Vyberte si ze seznamu pracovních zobrazení, včetně seznamu, kalendářů, pracovní zátěže a dalších.
- Sledování projektů: Zobrazte termíny projektů a úkolů ve formátu Ganttova diagramu, seznamu nebo Kanban tabule.
- Reporting: Buďte vždy v obraze díky dashboardům s chatem v reálném čase, aktualizacemi stavu, cíli a portfolii.
- Správa týmů: Vytvářejte týmy, přidávejte spolupracovníky k úkolům, spolupracujte s externími týmy, spravujte oprávnění a mnoho dalšího.
- Integrace: Propojte se s nástroji, které váš tým používá každý den.
- Mobilní aplikace: Nabízí mobilní aplikace pro iOS a Android. Většina funkcí je k dispozici na mobilních zařízeních, ale mohou se lišit v závislosti na typu zařízení a plné webové aplikaci.
- Ceny: Asana nabízí bezplatnou verzi svých nástrojů, ve které můžete spravovat neomezený počet úkolů, včetně neomezeného úložiště s limitem až 100 MB na soubor.
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,3 z 5 (více než 9 400 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (více než 12 000 recenzí)
Na první pohled je jasné, že v souboji ClickUp vs. Asana má každá platforma pro správu projektů podobné funkce pro správu úkolů a spolupráci týmů, což je skvělé. Moderní nástroje by měly nabízet moderní řešení a tyto seznamy funkcí jsou silným základem pro oba nástroje.
Nyní se ale podívejme na podrobnosti a podrobněji se podívejme na to, co každý nástroj nabízí, a také na to, co je od sebe skutečně odlišuje.
1. Řízení projektů a úkolů
Asana vs ClickUp, první kolo: Podívejme se na klíčové funkce pro správu projektů a úkolů v ClickUp a Asana (zvuk zvonku). 🥊🔔
Klíčové funkce ClickUp pro správu projektů a úkolů
- Více než 15 přizpůsobených zobrazení projektů včetně komplexních funkcí tabulkového procesoru
- Zobrazení pracovní zátěže a Box pro správu zdrojů
- Zobrazení „Vše“ poskytuje přehled o všech projektech z ptačí perspektivy.
- Stovky přizpůsobitelných funkcí, jako jsou například vlastní pole, vyhoví vašim potřebám.
- Robustní hierarchie projektů pro přehlednost a organizaci
- Sledování času stráveného na projektu, sledování pokroku, závislosti úkolů a vztahy
- Automatizace podmíněné logiky a nástroje pro tvorbu formulářů
Přehlednost projektů v ClickUp
ClickUp vám dává možnost prohlížet si svou práci podle svých představ.
S více než 15 přizpůsobenými zobrazeními projektů v ClickUp, včetně zobrazení Seznam, Tabule, Časová osa, Kalendář, Pracovní zátěž a Formulář, můžete vy a váš tým konečně nastavit svou práci tak, aby co nejlépe podporovala váš pracovní postup, osobní preference a potřeby projektu.
A díky zobrazení Everything v ClickUp získáte přehled všech důležitých úkolů ze všech vašich prostorů a seznamů v jednom zobrazení, což je skvělé zejména pro vedoucí týmů a manažery.
Pokud jde o správu zdrojů napříč týmy, zobrazení Workload a Box poskytují okamžitý přehled o prioritách týmu, pracovní kapacitě a dalších informacích.
Již samotná úroveň přehlednosti projektů činí z ClickUp jeden z nejlepších softwarů pro řízení projektů a alternativ k Asaně na současném trhu.
KLÍČOVÝ ROZDÍL MEZI CLICKUP A ASANOUClickUp předčí Asanu v možnostech zobrazení projektů. ClickUp nabízí širokou škálu více než 15 zobrazení projektů, čímž překonává omezených šest zobrazení, která poskytuje Asana. Asana navíc postrádá základní zobrazení pro správu projektů, jako je zobrazení Everything, Box, Mind Maps a Table, která jsou všechna snadno dostupná v ClickUp.
Organizace pracovního prostoru a projektů v ClickUp
Pokud jde o organizaci projektů, ClickUp usnadňuje udržování pořádku ve vaší práci díky své robustní hierarchické struktuře.
Od úrovně pracovního prostoru, která představuje celou vaši společnost, přes úroveň prostoru pro organizaci více oddělení a týmů, až po složky pro oddělení různých projektů, kampaní atd. ClickUp zajistí, že vaše různé týmy, projekty a úkoly budou mít své určené místo.
Tato hierarchická struktura projektů v ClickUp vám nejen pomůže udržet pořádek, ale také zlepší přehlednost projektů a zabrání týmům ztrácet čas hledáním konkrétních úkolů.
Pokud navíc spolupracujete s externími týmy a klienty, ClickUp vám umožňuje pozvat hosty do vašeho pracovního prostoru s plnou kontrolou nad tím, k čemu mají přístup, co mohou pouze prohlížet, upravovat, komentovat a sdílet, aby byly vaše soukromé a citlivé informace v bezpečí.
Správa úkolů v ClickUp
Na úrovni úkolů v hierarchii ClickUp umožňuje ClickUp týmům rozdělit větší úkoly na podúkoly, aby byl každý krok efektivnější, proveditelnější a organizovanější – stačí vytvořit úkol a přidat podúkoly do nadřazeného úkolu.
Úkoly a podúkoly v ClickUp vám umožňují více než jen mít místo pro vaše akční položky. Jsou vysoce přizpůsobitelné a funkční, aby vám pomohly pracovat efektivně a zabránily tomu, aby vám něco uniklo.
A aby vám pomohl spravovat úkoly a podúkoly, ClickUp nabízí řadu funkcí, které lze použít a implementovat v rámci úkolů. Patří mezi ně popisy úkolů, více přiřazených osob, vlastní pole, vlastní stavy, přiřazené komentáře a @zmínky, termíny splnění, značky priority, vlastní značky úkolů, vložené soubory, kontrolní seznamy úkolů a sledující. ClickUp navíc nabízí nativní funkci sledování času projektu, která umožňuje sledovat čas, nastavovat odhady, přidávat poznámky a prohlížet přehledy vašeho času odkudkoli, a praktickou univerzální vyhledávací funkci, která vám pomůže najít jehlu ve vašem (technologickém) stohu. Jednoduše použijte univerzální vyhledávání a rychle najděte jakýkoli soubor, ať už je v ClickUp, připojené aplikaci nebo na vašem lokálním disku, a to vše z jednoho místa.
Tyto funkce v konečném důsledku umožňují efektivní správu úkolů, lepší organizaci, vylepšenou komunikaci a hladké sledování postupu projektu.
KLÍČOVÝ ROZDÍL MEZI CLICKUP A ASANOUClickUp vám umožňuje přidat k úkolu jednoho nebo více přiřazených uživatelů, zatímco Asana nabízí pouze možnost přidat k úkolu jednoho přiřazeného uživatele. Asana také nenabízí vestavěnou funkci sledování času, která by týmům pomáhala s časovým řízením projektů, zatímco ClickUp poskytuje vestavěný globální časový tracker, který vám umožňuje zaznamenávat čas z vašeho počítače, mobilního zařízení a dokonce i webového prohlížeče pomocí rozšíření ClickUp pro Chrome.
Sledování projektů a pokroku v ClickUp
ClickUp pomáhá udržovat veškerou vaši práci přehlednou a organizovanou, což umožňuje efektivní sledování projektů a pokroku. Jeho bohatá sada funkcí usnadňuje sledování všech aspektů vašeho pracovního toku, projektů, cílů, týmů a dalších. Funkce jako sledování a oznámení poskytují okamžité aktualizace o všech změnách nebo pokroku, vlastní stavy jasně ukazují, v jaké fázi se každý úkol nebo projekt aktuálně nachází, a vlastní panely s reporty a analýzami v reálném čase poskytují přehled o všech vašich projektech a úkolech v jednom snadno sledovatelném přehledu.
Další klíčovou funkcí ClickUp pro sledování projektů je ClickUp Gantt View. Tento pohled vám, projektovým týmům a zúčastněným stranám nejen poskytuje jasný dynamický časový plán, ale také vám umožňuje snadno plánovat úkoly, sledovat průběh projektu, spravovat termíny, řešit překážky a mnoho dalšího.
Flexibilita a škálovatelnost v ClickUp
To, co odlišuje ClickUp od tradičních nástrojů pro správu projektů, jako je Asana, je jeho plně přizpůsobitelná platforma, díky níž je ideálním řešením pro jakýkoli projekt, tým a podnik.
S více než stovkou přizpůsobitelných funkcí a ClickApps lze ClickUp konfigurovat různými způsoby, aby zefektivnil jednoduché i složité pracovní postupy, přizpůsobil se jakýmkoli potřebám projektu a podporoval prakticky jakékoli použití, tým a podnikání.
Tato úroveň flexibility v ClickUp také umožňuje týmům pracovat a přijímat jakýkoli typ metodiky řízení projektů, jako je agilní, scrum, vodopád a další.
KLÍČOVÝ ROZDÍL CLICKUPKromě flexibility a škálovatelnosti umožňují ClickApps a detailní nastavení v ClickUp vedoucím pracovníkům a týmům zodpovědným za nákup plnou kontrolu nad oprávněními a uživatelskými licencemi, na rozdíl od Asany, která má v této oblasti omezený rozsah.
Klíčové funkce Asany pro správu úkolů a projektů
- Zobrazení projektu (seznam, tabule, kalendář a časová osa)
- Pracovní prostory pro spolupráci (úkoly a podúkoly)
- Přidejte až jednoho příjemce úkolu na každý úkol
- Vlastní pole pro sledování stavu a filtrování informací
- Závislosti v rámci úkolů
Přehlednost projektů v Asaně
Organizujte svou práci do sdílených projektů ve formě seznamů nebo Kanban tabulek pro vaše iniciativy, schůzky a programy. Zobrazení seznamu je jednoduché a strukturované zobrazení, které zobrazuje úkoly a seznamy úkolů ve formátu vertikálního seznamu, zatímco zobrazení tabulek je strukturováno podobně jako Kanban tabule. Zobrazení časové osy prezentuje úkoly ve formátu podobném Ganttovu diagramu.
Organizace pracovního prostoru a projektů v Asaně
Pracovní prostory Asana umožňují skupinám spolupracovat na projektech a úkolech bez ohledu na jejich e-mailovou doménu. Díky pracovním prostorům můžete vytvářet nebo se připojovat k více pracovním prostorům a organizacím, takže můžete spolupracovat s různými skupinami uživatelů Asany.
Pracovní prostory mají své vlastní lidi, projekty a úkoly. To znamená, že vaši kolegové nemohou vidět jiné pracovní prostory nebo organizace, kterých jste součástí, a naopak. Vaše soukromí a důvěrnost vaší práce jsou chráněny v rámci každého pracovního prostoru nebo organizace.
V pracovním prostoru existují dva typy uživatelů: členové pracovního prostoru a členové s omezeným přístupem. Členové pracovního prostoru mají plný přístup ke všemu v pracovním prostoru. Naopak členové s omezeným přístupem mají specifická omezení přístupu. Členové s omezeným přístupem mají přístup pouze k projektům, úkolům a zprávám, které jsou s nimi výslovně sdíleny.
Správa úkolů v Asaně
Asana nabízí řadu funkcí pro správu úkolů a práce, včetně úkolů a podúkolů, které rozdělují práci na zvládnutelné části, a zobrazení projektů, jako jsou seznamy nebo Kanban tabule, které slouží k organizaci těchto úkolů.
Další pozoruhodnou funkcí pro správu úkolů v Asaně je My Tasks, nástroj, který vám pomáhá sledovat váš seznam úkolů. Zobrazuje všechny úkoly, které vám byly přiděleny, a termíny jejich splnění. Můžete jej použít k určení priorit vaší práce a k zobrazení toho, co je třeba udělat jako další. Je to skvělý způsob, jak zůstat organizovaní a soustředění na své denní úkoly. Pro větší přehlednost můžete úkoly v jakémkoli projektu seskupit do sekcí, aby odpovídaly pracovním postupům, rozdělit typy práce a jednoduše udržovat úkoly organizované.
Pokud jde o přidělování úkolů, Asana umožňuje přiřadit úkol pouze jednomu příjemci. K úkolu však můžete přidat více spolupracovníků.
Sledování projektů a pokroku v aplikaci Asana
Aby vám Asana pomohla sledovat úkoly a projekty, nabízí sekci s přehledem, která poskytuje přehled vašich projektů a jejich aktuálního stavu. V této sekci si také můžete prohlédnout historické aktualizace stavu, milníky, překážky a další informace.
Navíc spolupracovníci v rámci úkolu Asana obdrží oznámení, když dojde k aktualizaci úkolů. Díky tomu mohou zůstat v obraze a sledovat, jak úkol postupuje.
Flexibilita a škálovatelnost v Asaně
Vlastní pole v projektech Asana vám umožňují přidávat k úkolům další informace. Tato pole lze použít k určení fáze, priority, nákladů nebo jakýchkoli dalších relevantních podrobností pro váš pracovní postup, tým a společnost. Pomocí vlastních polí mohou jednotlivci snadno sledovat postup práce v celé organizaci.
Nabízí ClickUp nebo Asana lepší možnosti přizpůsobení pro řízení projektů?
Krátká odpověď zní ano – ClickUp nabízí větší flexibilitu než Asana.
Flexibilita: Ačkoli Asana poskytuje dostatek nástrojů pro správu projektů a úkolů, její funkce jsou sice dostatečně jednoduché na to, aby splnily svůj účel, ale postrádají flexibilitu, kterou týmy a firmy, zejména ty, které se chtějí rozšiřovat, potřebují k efektivnímu fungování.
Právě v tomto ohledu vyniká ClickUp.
Umožňuje uživatelům přizpůsobit si celé prostředí ClickUp pomocí ClickApps, vlastních zobrazení práce a dalších funkcí, které doplňují jeho robustní funkce.
Viditelnost a sledování projektů: ClickUp navíc vítězí, pokud jde o viditelnost a sledování projektů – poskytuje vyšší úroveň viditelnosti projektů, což zlepšuje sledování projektů a transparentnost napříč týmy. 👀
Zde je důvod:
Jakmile je v Asaně vytvořeno více projektů, je téměř nemožné zobrazit a shrnout všechny probíhající aktivity. Je velmi rozčleněná, což znamená, že vytvoření více projektů přirozeně vede k většímu počtu sil. To je velká škoda pro vedoucí pracovníky, kteří potřebují mít přehled o pokroku ve velkých firemních iniciativách.
S ClickUp jsou souhrny, které vedoucí pracovníci potřebují, zabudovány přímo do hierarchie platformy – není třeba žádný pokročilý dashboard ani přizpůsobení. ClickUp také nabízí zobrazení Everything, které vytváří přehled o projektech v celé společnosti.
2. Automatizace pracovních postupů a umělá inteligence
Asana vs ClickUp, druhé kolo. ✌🏻
Nyní porovnejme automatizaci pracovních postupů a možnosti umělé inteligence v ClickUp a Asana. 🥊
Klíčové funkce ClickUp pro automatizaci pracovních postupů a AI
- Předem připravená a přizpůsobená automatizace
- Možnosti integrace s aplikacemi pro automatizaci pracovních postupů
- Formulářové zobrazení pro zefektivnění požadavků
- Přizpůsobitelné šablony pro každý tým a různé případy použití
- Asistent psaní založený na umělé inteligenci (ClickUp AI)
Automatizace pracovních postupů v ClickUp
Zefektivnění pracovního postupu je jedním z cílů ClickUp a možnost uživatelů vytvářet vlastní stavy úkolů umožňuje vytvářet jasné postupy, posouvat projekty v rámci jejich životního cyklu a zlepšovat sledování pokroku, čímž se snižuje potřeba zasílat nebo požadovat aktualizace stavu projektu.
Navíc můžete každý stav označit barevným kódem, aby bylo ještě snazší přiřadit fáze podle barvy (a také aby to bylo příjemnější na pohled, pokud to můžeme dodat). 😉
A to nejlepší?
V ClickUp můžete použít předem připravené nebo vytvořit vlastní automatizace pro automatizaci pracovního postupu – například nastavit spouštěč a podmínku pro změnu přiřazeného úkolu, když se stav úkolu změní z „Probíhá“ na „Kontrola“. Není třeba dodávat, že vlastní stavy jsou zásadní změnou a mohou pomoci udržet vaše projekty v pohybu.
Více o automatizaci pracovních postupů v ClickUp – tato velmi užitečná a cenná funkce v ClickUp vám umožňuje automatizovat úkoly nebo celé pracovní postupy pomocí několika kliknutí a kroků. Bez ohledu na to, v jakém týmu pracujete nebo jaké podnikání řídíte, automatizace ClickUp může transformovat a zrychlit vaše pracovní postupy a zároveň udržovat vaše procesy vždy konzistentní.
Pro další zrychlení vašich pracovních postupů nabízí ClickUp také více než 1 000 přizpůsobitelných šablon pro každý tým a případ použití, včetně různých šablon pro řízení projektů. Získejte přístup k hotovým šablonám pro agilní řízení projektů, výstupy projektů, plán implementace projektů, stručné popisy projektů a mnoho dalšího, abyste mohli rychle začít pracovat a zajistit konzistentní procesy napříč týmy.
Funkce AI v ClickUp
Posuňte svou produktivitu na novou úroveň s ClickUp AI a urychlete své projekty s pomocí svého osobního asistenta pro psaní. ⚡️🤖
ClickUp AI je jediné řešení umělé inteligence, které je přizpůsobeno každé roli a každému případu použití s cílem zvýšit produktivitu, spolupráci a rozhodování pomocí umělé inteligence a automatizace, aby:
- Okamžitě vytvářejte poutavé, jasné a stručné texty na základě vašich pokynů.
- Získejte přístup k odborně vytvořeným pokynům pro každý případ použití přímo v ClickUp.
- Snadno upravujte svůj obsah a zlepšujte jeho kvalitu
- Rychle shrňte dlouhé texty, jako jsou poznámky z jednání, projektové porady a další.
- Vytvářejte akční položky a poznatky z dokumentů a úkolů
- Přeložte text do 12 jazyků
- A další
Tato pokročilá funkce může urychlit vaše projektové plány a jejich realizaci a umožnit manažerům, týmům, zainteresovaným stranám a celým organizacím zefektivnit jejich procesy řízení projektů a dosáhnout lepších výsledků. 📈
KLÍČOVÝ ROZDÍL MEZI CLICKUP A ASANOUAsana nabízí několik funkcí umělé inteligence, ale ve srovnání s ClickUp jsou tyto funkce omezené a málo výkonné. Například s umělou inteligencí Asany můžete upravovat pouze tón svého psaní, zatímco umělá inteligence ClickUp vám umožňuje upravovat různé vstupy, aby generovala obsah, který odpovídá vaší roli, tónu, úrovni kreativity a mnoha dalším faktorům.
Klíčové funkce Asany pro automatizaci pracovních postupů a AI
- Automatizace a vlastní pravidla
- Vlastní šablony
- Formuláře žádostí o práci
- Asana Intelligence (AI)
Automatizace pracovních postupů v Asaně
Stejně jako ClickUp dokáže i Asana automatizovat rutinní úkoly, což vám pomůže ušetřit čas při každodenní práci tím, že omezí množství práce, která zbytečně zatěžuje váš pracovní postup. Přizpůsobte si logiku automatizace pomocí více než 70 pravidel v nástroji Custom Rules Builder od Asany, abyste snížili pravděpodobnost chyb ve svých procesech a zajistili, že vaše projekty budou probíhat podle plánu.
Nechcete začínat od nuly? Máte také možnost procházet galerii přednastavených pravidel Asany nebo si vybrat z řady předem připravených šablon automatizace pro různé populární projekty nebo případy použití. Můžete tak věnovat více času strategickému plánování a soustředit se na práci, na které opravdu záleží.
Funkce AI v Asaně
V současné době je Asana v beta verzi a uživatelé mají možnost využít ve svých procesech funkce založené na umělé inteligenci pomocí Asana Intelligence. Tento nástroj je navržen tak, aby eliminoval překážky v jakémkoli procesu a zjednodušil a zefektivnil automatizaci pracovních postupů pomocí funkcí, které:
- Shrňte úkoly, vlákna a obsah
- Vyhodnoťte své psaní a získejte různé doporučení
- Automatické generování vlastních polí, pravidel a návrhů na zvýšení produktivity
- Upravte tón svého obsahu
A další.
Nabízí ClickUp nebo Asana lepší možnosti automatizace pracovních postupů?
Ačkoli Asana Intelligence nabízí některé funkce pro generování souhrnů projektů a standupů, postrádá jedinečná řešení AI ClickUp založená na rolích, která dokonale přizpůsobí váš obsah konkrétnímu použití. Navíc se ClickUp AI neustále vyvíjí! S funkcemi pro přístup k AI na cestách, vytváření úkolů a podúkolů a hodnocení projektů na obzoru je to pro ClickUp AI teprve začátek.
3. Spolupráce a komunikace
Asana vs ClickUp, třetí kolo: Jak se ClickUp a Asana liší, pokud jde o spolupráci a komunikaci? Jdeme na to. 🥊
Klíčové funkce ClickUp pro týmovou spolupráci a komunikaci
- Tabule pro plánování strategie až po realizaci projektu
- ClickUp Docs pro správu dokumentů
- Detekce spolupráce a úpravy pro plynulou spolupráci
- Zobrazení chatu pro okamžité zasílání zpráv v rámci ClickUp
- Clip Screen Recorder pro nahrávání a sdílení video návodů, aktualizací a dalšího obsahu
- Přiřazené komentáře v úkolech a dokumentech pro rychlejší řešení otázek
- Kontrola pro vkládání poznámek do PDF souborů, obrázků a videí pro rychlejší zpětnou vazbu
- E-mail v ClickUp, abyste měli konverzace na jednom místě a po ruce při práci
Týmová spolupráce v ClickUp
ClickUp je navržen pro týmovou spolupráci. Poskytuje různé uživatelsky přívětivé, funkční a intuitivní funkce, které usnadňují spolupráci bez ohledu na to, kdy a kde tým pracuje.
Funkce jako digitální tabule a ClickUp Docs se snadno přizpůsobí vašim úkolům a projektům, což vašemu týmu umožní spolupracovat a pracovat rychleji.
V čem jsou ClickUp Whiteboards a Docs užitečné pro manažery a týmy?
Whiteboards od ClickUp jsou jediné virtuální tabule, které dokážou proměnit nápady vašeho týmu v koordinované akce – a to vše na jednom místě. Whiteboards nabízejí týmům ideální prostor pro vytváření nápadů a vizualizaci pracovních postupů.
ClickUp Whiteboards i Docs nabízejí funkci detekce spolupráce a úprav, díky které týmy vidí, kdo prohlíží nebo pracuje na stejných úkolech, dokumentech a projektech, mohou spolupracovat v reálném čase, rychle přejít od konceptu k akci a propojit úkoly, soubory, dokumenty a další.
To zajišťuje přehlednost a transparentnost projektu a také plynulou spolupráci – členové týmu mohou společně s kolegy vytvářet a upravovat projekty bez konfliktů nebo překrývání v rámci nástroje pro správu projektů.
Týmy navíc mohou zanechávat komentáře v dokumentech a úkolech a pomocí funkce Proofing přidávat poznámky k PDF souborům, obrázkům a videím. Tato cenná funkce pro spolupráci vám umožňuje komunikovat s kýmkoli ve vašem pracovním prostoru ClickUp v sekci komentářů a přiřazovat komentáře k určitému úkolu nebo zprávě konkrétní osobě nebo týmu, čímž vytváříte jasnou komunikační linii a urychlujete proces zpětné vazby.
Komunikace v ClickUp
Spolupráce a komunikace v týmu jdou ruku v ruce. 🤝
Zatímco ClickUp vám umožňuje spolupracovat s vaším týmem prakticky kdekoli na platformě, existují určité klíčové komunikační funkce v ClickUp, které dále podporují týmovou spolupráci.
Začněme s Chat view, vestavěnou funkcí ClickUp pro okamžité zasílání zpráv.
Zobrazení chatu poskytuje všem uživatelům ve vašem pracovním prostoru snadný a efektivní způsob komunikace s jednou nebo více osobami a okamžité odesílání a přijímání zpráv v rámci ClickUp a souběžně s jejich prací – už žádné žonglování s více nástroji a roztříštěnými konverzacemi.
Další pozoruhodnou funkcí pro komunikaci s týmy je Clip, vestavěný záznamník obrazovky ClickUp.
Clip je přístupný v sekci komentářů k úkolům a slouží jako další nástroj, který týmy mohou využít k usnadnění efektivní komunikace mezi sebou a k předávání stručných zpráv.
Nahrávejte svou obrazovku, abyste mohli natáčet instruktážní videa, vysvětlovat složité myšlenky nebo procesy prostřednictvím videa, vytvářet prezentace, řešit problémy a mnoho dalšího, a poté je snadno sdílet s kýmkoli ve svém pracovním prostoru. Tato funkce je obzvláště užitečná pro vizuální typy nebo jednoduše v případech, kdy je snazší (a produktivnější) vysvětlovat pomocí videa než psát dlouhé poznámky.
Pokud vás zajímá, v čem jsou komunikační funkce ClickUp skutečně lepší než funkce Asana, tady je odpověď. Na rozdíl od Asana nabízí ClickUp funkci E-mail v ClickUp, která umožňuje týmům, projektovým manažerům a komukoli ve vašem pracovním prostoru odesílat a přijímat e-maily přímo v ClickUp.
Tato pokročilá funkce zefektivňuje interní a externí komunikaci tím, že uživatelům umožňuje přístup k jejich e-mailové konverzaci v rámci úkolů, což udržuje konverzace a akční položky pod jednou střechou a eliminuje potřebu přecházet do jiné aplikace.
KLÍČOVÝ ROZDÍL MEZI CLICKUP A CLICKUP Asana nenabízí vestavěnou tabuli a záznamník obrazovky, ani vám neumožňuje odesílat a přijímat e-maily jako ClickUp. Funkce tabule ClickUp usnadňuje plynulou spolupráci týmu a umožňuje brainstorming, plánování projektů a přeměnu nápadů v činy, zatímco jeho komunikační funkce, jako je záznamník obrazovky Clip, zobrazení chatu, přiřazené komentáře a kontrola, podporují efektivní komunikaci a zefektivňují procesy kontroly.
Klíčové funkce Asany pro týmovou spolupráci a komunikaci
- Komentáře k úkolům
- Spolupracovníci
- Následovníci
- Zmínky
- Zprávy
Týmová spolupráce v Asaně
Asana nabízí funkce, jako jsou komentáře k úkolům, sledující a stav, které podporují spolupráci týmu.
Komentáře k úkolům umožňují uživatelům přímo komentovat úkoly, aby bylo jasné, co přesně je třeba udělat, a @-zmínit kolegy nebo jiné úkoly či projekty, aby vše zůstalo propojené, zatímco funkce stavu převádí data z Asany do grafů a dalších přehledů, což umožňuje snadno vizuálně znázornit pokrok.
Navíc, podobně jako funkce sledování úkolů v ClickUp, má Asana funkci nazvanou „sledující“, která vám umožňuje přidat členy týmu jako sledující, aby mohli být informováni o práci na úkolu a dostávat relevantní oznámení s aktualizacemi úkolů.
Komunikace v Asaně
Pro zlepšení komunikace v týmu nabízí Asana funkci zasílání zpráv, která vám umožňuje komunikovat s kolegy přímo v Asaně a snadno odkazovat na relevantní práci. Můžete posílat zprávy libovolné kombinaci jednotlivců, týmů a projektů.
Poskytuje ClickUp nebo Asana lepší funkce pro spolupráci a komunikaci týmů?
ClickUp i Asana nabízejí řadu funkcí, které podporují lepší komunikaci v týmu. Bez integrovaného softwaru pro bílou tabuli, funkce nahrávání obrazovky nebo e-mailové funkce však Asana nemůže konkurovat úrovni spolupráce, kterou umožňuje ClickUp.
4. Vykazování a sledování cílů
Asana vs ClickUp, čtvrté kolo. 🥊
Porovnejme možnosti jednotlivých nástrojů v oblasti reportingu a sledování cílů.
Klíčové funkce ClickUp pro reporting a sledování cílů
- Vlastní řídicí panely s reportováním v reálném čase
- Portfoliové karty pro sledování pokroku
- Zobrazení pracovní zátěže pro správu zdrojů
- Sledovatelné cíle s automatickým sledováním pokroku
- Doručená pošta pro oznámení (důležitá, ostatní a smazaná)
Reporting v ClickUp
To, co dělá ClickUp jedním z nejlepších nástrojů pro řízení projektů s funkcemi reportingu, jsou jeho přizpůsobitelné dashboardy s reportingem a analytikou v reálném čase, které týmům, projektovým manažerům a vedoucím pracovníkům poskytují přehled o klíčových stavech projektů a dalších informacích.
S více než 50 variantami karet můžete v ClickUp přizpůsobit a vytvořit svůj ideální dashboard, který vám umožní získat přehled o veškeré práci a týmech ve vašem pracovním prostoru a získat cenné informace, které vám pomohou činit lepší obchodní rozhodnutí.
Sledování cílů v ClickUp
Sledování pokroku a cílů je klíčovou součástí práce a ClickUp usnadňuje vytváření sledovatelných cílů a jejich propojení s vaší prací díky funkci ClickUp Goals.
ClickUp Goals je skvělý nástroj pro sledování KPI projektového řízení, sprintových cyklů, OKR a dalších parametrů – držte se na správné cestě k dosažení svých cílů díky jasným časovým plánům, měřitelným cílům a automatickému sledování pokroku.
Pomocí této funkce sledování cílů můžete vy i váš tým zůstat zodpovědní, soustředit se na cíle a udržet si vždy cílově orientované myšlení.
KLÍČOVÝ ROZDÍL MEZI CLICKUP A ASANOU: ClickUp vám umožňuje vybrat si z více než 50 variant karet na dashboardu, které okamžitě poskytují data o všech aktivitách ve vašem pracovním prostoru ClickUp, zatímco Asana nabízí omezený počet grafů. Pokud jde o sledování cílů, ClickUp Goals je k dispozici v rámci tarifu Free Forever Plan pro až 100 použití a neomezeně v rámci tarifu Unlimited Plan – funkce Goals v Asaně je k dispozici pouze v rámci tarifu Business a vyšších.
Klíčové funkce Asany pro reporting a sledování cílů
- Dashboard s přizpůsobenými grafy
- Zobrazení kalendáře se seznamy úkolů
- Portfolia pro sledování stavu projektů
- Sledování cílů
- Doručená pošta pro oznámení
Reporting v Asaně
Aktualizace stavu projektu a reportování v Asaně jsou možné prostřednictvím zobrazení projektu, jako je přehled a dashboard s Universal Reporting. Přehled můžete použít k zobrazení aktualizací stavu a aktivit v projektu, abyste se rychle zorientovali, a dashboardy k vizuálnímu znázornění dat projektu s průběhem úkolů, přidělenými úkoly, termíny a dalšími informacemi – a to i ve verzi zdarma.
Kromě toho můžete sledovat úkoly podle stavu dokončení, nedokončené úkoly podle přidělené osoby, sledovat odhady vs. skutečné výsledky a mnoho dalšího.
Sledování cílů v Asaně
Podobně jako ClickUp nabízí i Asana funkci sledování cílů. Asana Goals vám umožňuje udržovat firemní cíle a práci, jako jsou milníky, projekty a portfolia, propojené na jednom místě. Můžete si také přizpůsobit zobrazení pomocí filtrů, které vám pomohou orientovat se ve vašich cílech v Asaně.
Je důležité poznamenat, že Asana Goals je k dispozici pouze v tarifech Business a Enterprise, což může být překážkou pro některé týmy a firmy s nižším tarifem.
Který nástroj, ClickUp nebo Asana, poskytuje lepší funkce pro vytváření reportů a sledování cílů?
Kdo tedy v tomto kole zvítězil? 👀
Reporting: ClickUp i Asana nabízejí ve svých nástrojích pro správu projektů různé funkce pro reporting, například přizpůsobitelný dashboard, který projektovým manažerům, týmům a zainteresovaným stranám umožňuje snadno a na první pohled sledovat stav pokroku.
Při srovnání obou funkcí dashboardu však zobrazení dashboardu ClickUp nabízí více možností přizpůsobení než Universal Reporting od Asany.
Sledování cílů: Pokud jde o sledování cílů, oba nástroje nabízejí funkci, která zobrazuje pokrok. ClickUp však jde nad rámec zobrazení souhrnných údajů o pokroku, toho, co je na dobré cestě, v ohrožení nebo mimo plán. ClickUp vám umožňuje vybrat typ cílů, jako je počet, pravda/nepravda, procento, měna a automatický, který sleduje dokončení úkolů, takže můžete své cíle podrobně rozepsat a sledovat je přesně a snadno.
Je také dobré si uvědomit, že funkce Asana Goals je k dispozici pouze v placeném tarifu (Business a vyšší), zatímco funkce ClickUp Goals je k dispozici v tarifu Free Forever.
5. Přepínání kontextu a integrace
Asana vs ClickUp, páté kolo:
Klíčové funkce ClickUp pro přepínání kontextu a integrace
- Sada softwarových nástrojů pro řízení projektů, týmovou spolupráci a zvýšení produktivity na jednom místě.
- Panel úkolů pro přidávání úkolů do záložek
- Postranní panel oblíbených položek pro rychlý přechod mezi úkoly, zobrazeními a dalšími položkami
- Integrujte ClickUp do více než 1 000 pracovních nástrojů
- Vytvořte si vlastní integrace a ClickUp s ClickUp API
S ClickUpem můžete s jistotou zefektivnit svůj pracovní postup a optimalizovat svou produktivitu jako nikdy předtím.
Jeho klíčové funkce a možnosti, jako je Task Tray a postranní panel Favorites, jsou bezkonkurenční a umožňují vám plynule přecházet mezi úkoly, aniž byste se rozptylovali – díky tomu je ClickUp fenomenálním nástrojem pro minimalizaci přepínání kontextu a udržení laserového zaměření na vaši práci.
Abychom zefektivnili váš pracovní postup a ještě více zvýšili vaši produktivitu, ClickUp lze integrovat s více než 1 000 pracovními nástroji, včetně Google Drive, Slack, Hubspot, Salesforce, GitHub a mnoha dalších. Tato hladká integrace vám umožňuje přenést veškerou práci z více aplikací na jedno centralizované místo, takže již nemusíte neustále přepínat mezi různými aplikacemi nebo platformami.
A pokud si chcete vytvořit vlastní integrace a aplikace ClickUp, můžete tak učinit pomocí veřejného rozhraní API (Application Programming Interface).
Díky tomu můžete vylepšit své technologické vybavení a soustředit se na práci bez rušivých vlivů nesourodých pracovních postupů. To vám nejen ušetří čas, ale také vám pomůže udržet pracovní tempo a zvýšit produktivitu.
Vylepšete své technologické vybavení pomocí nejlepších integrací ClickUp.
Klíčové funkce Asany pro přepínání kontextu a integrace
- Propojte Asanu s více než 200 aplikacemi
- API Asana pro vytváření vlastních aplikací
Asana se integruje s více než 200 dalšími pracovními nástroji, takže můžete mít všechny své aplikace na jednom místě, což vám ušetří čas, který byste jinak ztratili přepínáním mezi aplikacemi a duplicitním vyhledáváním práce na více místech.
Propojte GitHub, Slack, Microsoft Teams, Dropbox, Zapier a další – většina těchto integrací Asany se zaměřuje především na zefektivnění pracovních postupů a zvýšení produktivity.
Kromě předem připravených integrací nabízí Asana také vlastní integrace prostřednictvím své API a vývojářské platformy. To vám nebo vašemu vývojářskému týmu umožňuje vytvářet personalizované integrace, které splňují jedinečné požadavky vaší organizace, nebo propojit Asanu s proprietárními nebo odvětvově specifickými softwarovými systémy.
Poskytuje ClickUp nebo Asana lepší technologickou konsolidaci?
Pokud hledáte revoluční nástroj, který sníží nutnost přepínání mezi aplikacemi, propojí všechny vaše pracovní nástroje a optimalizuje váš pracovní postup, ClickUp je komplexní řešení a dokonalý dárek, který se stále vyplatí.
6. Zákaznická podpora
Asana vs ClickUp: Šesté kolo! Blížíme se k závěru – kdo z těchto dvou výkonných nástrojů získá titul nejlepšího zdroje zákaznické podpory?
Zdroje zákaznické podpory ClickUp
ClickUp nabízí nepřetržitou živou podporu zcela zdarma! Ať už jste zkušeným uživatelem nebo jste tuto výkonnou platformu teprve objevili, ClickUp je vám k dispozici, aby zodpověděl jakoukoli otázku. Vše začíná v Centru nápovědy ClickUp – komplexním centru podpory pro všechny kategorie.
ClickUp se zaměřuje na to, aby vyhověl potřebám uživatelů, a vytvořil několik způsobů, jak získat potřebnou podporu, bez ohledu na to, jak nebo kde s aplikací pracujete! Do centra nápovědy se můžete dostat z pracovního prostoru, jakékoli webové stránky ClickUp nebo přímo z prohlížeče. Odtud máte možnost zúžit vyhledávání podpory, abyste našli odpovědi ještě rychleji.
Zadejte svůj dotaz do vyhledávacího pole, spojte se s týmem podpory prostřednictvím chatu nebo vyberte typ zdroje, který hledáte, ze čtyř možností ClickUp:
- ClickUp API : Okamžitý přístup k užitečné dokumentaci pro vytváření vlastních integrací a integrací ClickUp, které vám díky veřejnému rozhraní API (Application Programming Interface) ještě více zpříjemní práci.
- ClickUp University : Bez ohledu na funkci, případ použití nebo kategorii – ClickUp vytvořil vzdělávací zdroj, který vám pomůže zvládnout vše z vašeho pracovního prostoru. ClickUp University je digitální centrum pro kurzy, které vám pomohou zlepšit vaše dovednosti a zvýšit produktivitu.
- Webináře : Webináře jsou ideální pro týmy, které s ClickUp začínají poprvé. Poskytují řešení na vyžádání, které vám pomůže objevit sílu vašeho pracovního prostoru. Tyto bezplatné zdroje lze sledovat opakovaně a nabízejí vizuální ukázky pro komplexnější zážitek z učení.
- Šablony ClickUp : Rozjeďte jakýkoli proces v ClickUp pomocí jedné z plně přizpůsobitelných šablon pro jakékoli použití.
Zdroje zákaznické podpory Asana
Minimalisticky inspirovaná platforma Asana se promítá i do jejích zdrojů podpory. Stránka podpory Asana vás uvítá přednastavenými dotazy založenými na typu vaší otázky nebo problému. Odtud najdete další seznam dotazů, které vám pomohou pokračovat ve vaší individuální cestě k nalezení řešení. Naštěstí existují i jiné způsoby, jak najít zákaznickou podporu v Asaně, jen to vyžaduje trochu více hledání a předplatné jednoho z placených tarifů, abyste k nim měli přístup. 🤓
Asana také nabízí nepřetržitou chatovou podporu ze svého centra nápovědy a podrobnou uživatelskou příručku, kterou můžete použít jako referenční materiál během procesu zapracování. Kromě těchto samostatných řešení můžete také využít:
- Asana Academy: Školení, webináře a interaktivní kurzy, které vám pomohou lépe se naučit používat Asanu.
- Fórum Asana: Najděte otázky, odpovědi a odborníky v aktivním diskusním fóru komunity Asana. Háček? Nemůžete přistupovat k několika klíčovým kategoriím produktů ani se jich účastnit, pokud již nemáte účet Asana.
- Školení vedené lektorem: Týdenní živá školení pořádaná různými zástupci zákaznické podpory.
Který nástroj nabízí komplexnější řešení zákaznické podpory?
Ačkoli jak Asana, tak ClickUp mají podrobná centra nápovědy a umožňují svým uživatelům chatovat s příslušnými týmy podpory, zákaznická podpora ClickUp jde nad rámec běžných standardů.
Bez ohledu na denní dobu, typ otázky nebo specifický problém, se kterým se potýkáte, ClickUp vám usnadní nalezení odpovědi. Namísto toho, aby vás vedl časově náročnou cestou klikání a scrollování k správné dokumentaci, ClickUp vám řešení přináší přímo k vám. Navíc ClickUp zpřístupňuje své podpůrné řešení všem – i potenciálním a novým uživatelům – za minimální nebo žádné dodatečné náklady.
7. Ceny
Až do finálového kola – jak velký vliv budou mít Asana nebo ClickUp na vaše konečné výsledky?
Cenové plány ClickUp
- Plán Free Forever: Bezplatný plán s bohatou nabídkou funkcí
- Neomezený: 7 $ za člena/měsíc (neomezené úložiště)
- Podnikání: 12 $ za člena/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte obchodní oddělení pro individuální cenovou nabídku.
Cenové plány Asana
- Základní: Bezplatný tarif Asany
- Premium: 10,99 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 24,99 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Již jste uživatelem Asany? Zjistěte, jak přejít z ClickUp na Asanu:
Kdo je lepší: ClickUp nebo Asana?
Hlasování skončilo a máme vítěze! 🏆
V konečném souboji mezi Asanou a ClickUpem je ClickUp lepší volbou.
Ačkoli si Asana našla své místo jako jedno z prvních řešení v kategorii softwaru pro řízení projektů, nedokázala držet krok s požadavky moderní pracovní síly. Její jednoduché a intuitivní uživatelsky přívětivé rozhraní má své limity, když řada novějších nástrojů nabízí ještě větší flexibilitu, funkčnost a klíčové funkce.
Pokud jde o automatizaci pracovních postupů, reportování a přehledy, funkce pro spolupráci a integrační možnosti, Asana prostě nestačí.
Ale co ClickUp? 💜
Vyniká ve všech oblastech, ve kterých Asana zaostává, a ještě v některých dalších.
Na rozdíl od jiných nástrojů pro správu projektů je ClickUp díky své schopnosti přizpůsobovat se růstu vašeho podnikání a rozsáhlé sadě funkcí, integrací, šablon a dalších prvků ideálním řešením pro týmy a podniky napříč odvětvími.
Jste připraveni se přesvědčit na vlastní oči? Vyzkoušejte si výkonné funkce popsané v tomto článku a vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!